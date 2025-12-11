Cách sửa lỗi Missing a Temporary Folder trong WordPress [2025]

Lỗi Missing a Temporary Folder là một vấn đề thường xảy ra trong WordPress, khiến người dùng không thể tải lên hình ảnh, cập nhật plugin hoặc thực hiện một số thao tác quan trọng khác. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến lỗi này. Trong bài viết hôm nay, Tino sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi Missing a Temporary Folder trong WordPress nhanh chóng và hiệu quả.

Lỗi “Missing a Temporary Folder” trong WordPress là gì?

Lỗi “Missing a Temporary Folder” là một thông báo lỗi phổ biến trong WordPress xảy ra khi hệ thống không thể tìm thấy hoặc truy cập vào thư mục tạm thời (temporary folder) cần thiết để thực hiện các tác vụ như tải lên tệp tin, cài đặt plugin hoặc theme.

Thư mục tạm thời đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình xử lý các yêu cầu trên website. Khi thư mục này bị thiếu hoặc không được cấu hình đúng cách, WordPress sẽ không thể hoàn thành các thao tác đòi hỏi xử lý file, dẫn đến sự cố và hiển thị thông báo lỗi.

Lỗi này không chỉ gây khó khăn trong việc quản trị website mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng nếu không được khắc phục kịp thời.

Lỗi “Missing a Temporary Folder” trong WordPress là gì?

Nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi “Missing a Temporary Folder” trong WordPress

Quyền truy cập thư mục tạm thời bị sai: Nếu thư mục tạm thời không có quyền ghi (write permission), WordPress sẽ không thể sử dụng nó để lưu trữ dữ liệu tạm thời.

Nếu thư mục tạm thời không có quyền ghi (write permission), WordPress sẽ không thể sử dụng nó để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Hosting không cấu hình thư mục tạm thời: Thư mục tạm thời mặc định có thể bị thiếu hoặc bị xóa do lỗi từ phía server. Điều này khiến WordPress không tìm thấy nơi lưu trữ dữ liệu tạm thời, dẫn đến thông báo lỗi.

Thư mục tạm thời mặc định có thể bị thiếu hoặc bị xóa do lỗi từ phía server. Điều này khiến WordPress không tìm thấy nơi lưu trữ dữ liệu tạm thời, dẫn đến thông báo lỗi. Thiếu định nghĩa thư mục tạm thời trong file wp-config.php: Nếu file wp-config.php không chứa dòng khai báo thư mục tạm, WordPress có thể không xác định được nơi lưu trữ tạm thời cho các tập tin tải lên.

Nếu file wp-config.php không chứa dòng khai báo thư mục tạm, WordPress có thể không xác định được nơi lưu trữ tạm thời cho các tập tin tải lên. Xung đột với plugin hoặc theme: Một số plugin hoặc theme có thể can thiệp vào cách WordPress quản lý tệp tin tạm thời.

Một số plugin hoặc theme có thể can thiệp vào cách WordPress quản lý tệp tin tạm thời. Server hoặc PHP configuration bị lỗi: Một số máy chủ hoặc phiên bản PHP có thể không hỗ trợ hoặc không cấu hình đúng thư mục tạm thời.

Một số máy chủ hoặc phiên bản PHP có thể không hỗ trợ hoặc không cấu hình đúng thư mục tạm thời. Tệp tin hoặc thư mục bị xóa do dọn dẹp tự động: Một số công cụ dọn dẹp hoặc plugin bảo trì có thể xóa nhầm các tệp tin hoặc thư mục tạm thời nếu chúng không được thiết lập chính xác.

Một số công cụ dọn dẹp hoặc plugin bảo trì có thể xóa nhầm các tệp tin hoặc thư mục tạm thời nếu chúng không được thiết lập chính xác. Cập nhật WordPress hoặc plugin bị lỗi: Nếu quá trình cập nhật bị gián đoạn (do mạng yếu, hosting gặp sự cố, …), có thể dẫn đến việc cấu hình hệ thống bị hỏng hoặc thiếu các thư mục tạm thời.

Nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi “Missing a Temporary Folder” trong WordPress

Hướng dẫn cách sửa lỗi Missing a Temporary Folder trong WordPress

Thêm khai báo thư mục tạm vào tệp wp-config.php

Bước 1: Sử dụng trình quản lý tệp (File Manager) trong cPanel hoặc kết nối qua FTP để tìm và mở tệp wp-config.php nằm trong thư mục gốc của WordPress. (thường là public_html).

Thêm khai báo thư mục tạm vào tệp wp-config.php

Bước 2: Thêm đoạn mã sau vào trước dòng /* That’s all, stop editing! Happy publishing. */:

define('WP_TEMP_DIR', dirname(__FILE__) . '/wp-content/temp/');

Thêm khai báo thư mục tạm vào tệp wp-config.php

Bước 3: Lưu tệp.

Tạo thư mục tạm trong thư mục wp-content

Bước 1: Truy cập thư mục wp-content trong public_html

Bước 2: Tạo một thư mục mới tên là temp. Thư mục này sẽ được sử dụng làm thư mục tạm thời cho WordPress. ​

Tạo thư mục tạm trong thư mục wp-content

Bây giờ bạn có thể truy cập vào khu vực quản trị WordPress và thử tải lên một tệp hình ảnh hoặc cập nhật plugin/theme để kiểm tra xem lỗi đã được khắc phục chưa.

Nếu vẫn thấy thông báo lỗi ‘Missing a Temporary Folder’, bạn sẽ cần kiểm tra quyền thư mục cho thư mục wp-content của mình bằng cách nhấn chuột phải vào thư mục wp-content -> chọn Change Permissions.

Tạo thư mục tạm trong thư mục wp-content

Đảm bảo quyền tệp là 755 để cho phép WordPress đọc và ghi dữ liệu vào thư mục này.

Kết luận

Sửa lỗi “Missing a Temporary Folder” trong WordPress không hề phức tạp nếu bạn làm đúng theo các bước hướng dẫn trên. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc không tự tin thực hiện, hãy liên hệ với nhà cung cấp hosting hoặc chuyên gia WordPress để được hỗ trợ. Chúc bạn thành công!

Những câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sửa lỗi này mà không cần truy cập vào máy chủ không? Không. Bạn cần truy cập vào File Manager (trong cPanel) hoặc sử dụng FTP để chỉnh sửa file wp-config.php hoặc tạo thư mục tạm. Nếu không có quyền truy cập, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp hosting để hỗ trợ. Xem Thêm: Hướng dẫn sửa lỗi "Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này" trong WordPress

Tôi đã làm theo hướng dẫn nhưng lỗi vẫn chưa được khắc phục, phải làm sao? Nếu hai bước trên không hiệu quả, vấn đề có thể nằm ở cấu hình server hoặc giới hạn từ phía hosting. Hãy làm như sau: Gửi yêu cầu hỗ trợ: Liên hệ đội ngũ kỹ thuật của nhà cung cấp hosting và cung cấp thông tin

Liên hệ đội ngũ kỹ thuật của nhà cung cấp hosting và cung cấp thông tin Kiểm tra dung lượng đĩa: Đảm bảo hosting của bạn còn đủ dung lượng trống (qua cPanel hoặc bảng điều khiển hosting).

Lỗi này có liên quan đến phiên bản WordPress không? Không hẳn. Lỗi này chủ yếu xuất phát từ cấu hình server hoặc hosting, không phải phiên bản WordPress. Tuy nhiên, việc dùng phiên bản WordPress cũ có thể gây ra các vấn đề khác, vì vậy hãy luôn cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Có plugin nào giúp sửa lỗi này không? Hiện tại không có plugin chuyên dụng để sửa lỗi “Missing a Temporary Folder”, vì đây là vấn đề liên quan đến server. Tuy nhiên, bạn có thể dùng plugin như File Manager để kiểm tra quyền thư mục mà không cần FTP, sau đó điều chỉnh theo hướng dẫn.

Tại sao lỗi này xảy ra sau khi tôi đổi hosting? Khi chuyển hosting, cấu hình PHP hoặc quyền truy cập thư mục có thể không được thiết lập đúng như trước. Ví dụ, thư mục tạm (upload_tmp_dir) có thể không được định nghĩa hoặc thư mục wp-content bị thiếu quyền ghi. Xem Thêm: Hướng dẫn cách sửa lỗi 500 Internal Server Error trên website WordPress