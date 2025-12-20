Hướng dẫn sửa lỗi Permalinks WordPress không hoạt động [2026]

Permalinks không hoạt động trên WordPress có thể gây ảnh hưởng lớn đến SEO và trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, với những mẹo đơn giản và hiệu quả sau đây, bạn có thể nhanh chóng khắc phục tình trạng này. Trong bài viết này, Tino sẽ hướng dẫn chi tiết cách sửa lỗi Permalinks WordPress không hoạt động hiệu quả nhất.

Cải thiện khả năng thu thập dữ liệu của Google: Một đường dẫn tĩnh rõ ràng, chứa từ khóa liên quan sẽ giúp Google dễ dàng hiểu được nội dung của trang và xếp hạng tốt hơn.

Tại sao Permalinks quan trọng đối với SEO và trải nghiệm người dùng?

Dễ nhớ và dễ chia sẻ: URL rõ ràng giúp người dùng dễ dàng chia sẻ nội dung trên mạng xã hội, email hoặc các nền tảng khác mà không cần sao chép quá dài dòng.

Lỗi do cập nhật WordPress hoặc thay đổi thiết lập: Khi bạn cập nhật WordPress lên phiên bản mới hoặc thay đổi cấu trúc Permalinks trong phần Cài đặt , hệ thống có thể không tự động áp dụng các thay đổi, dẫn đến lỗi khi truy cập trang.

Nguyên nhân phổ biến khiến Permalinks WordPress không hoạt động

Đặt lại Permalinks thông qua bảng điều khiển WordPress là một cách nhanh chóng để khắc phục lỗi. Tệp .htaccess của trang web chứa cài đặt Permalinks và quá trình này sẽ cập nhật lại tệp, ghi đè các thiết lập cũ, từ đó giúp sửa nhiều lỗi liên quan.

Cách thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress.

Bước 2: Vào Settings → Permalinks.

Chọn một cấu trúc Permalinks khác với cấu trúc hiện tại (bất kỳ tùy chọn nào cũng được).

Đặt lại Permalinks trong wp-admin

Bước 3: Nhấn Save Change.

Tiếp theo, chuyển lại về cấu trúc Permalinks ban đầu và nhấn Lưu thay đổi lần nữa.

Vô hiệu hóa các plugin gây xung đột

Bước 1: Vào giao diện quản trị WordPress → Plugin → Installed Plugins.

Bước 2: Chọn một plugin và nhấn Deactivate.

Kiểm tra lại trang web xem lỗi Permalinks có còn không. Nếu lỗi vẫn còn, bật lại plugin đó và thử với plugin tiếp theo.

Khi tìm được plugin gây lỗi, bạn có thể:

Gỡ bỏ plugin và tìm một plugin thay thế.

Liên hệ với nhà phát triển plugin để báo cáo lỗi và chờ bản cập nhật sửa lỗi.

Kiểm tra quyền tệp .htaccess

Bước 1: Truy cập tệp public_html thông qua FTP Client (như FileZilla) hoặc File Manager trên hosting.

Bước 2: Tìm tệp .htaccess → nhấp chuột phải vào tệp → chọn Change Permissions.

Kiểm tra quyền tệp .htaccess

Kiểm tra xem quyền có đặt là 644 không (cho phép đọc/ghi bởi chủ sở hữu và chỉ đọc với người khác).

Kiểm tra quyền tệp .htaccess

Nếu không đúng, hãy chỉnh lại thành 644 rồi lưu thay đổi.

Xóa bộ nhớ cache của WordPress

Nếu bạn dùng plugin cache, hãy vào cài đặt plugin và tìm nút Xóa Cache (Clear Cache) hoặc tương tự. Nhấp vào nút này để xóa toàn bộ dữ liệu cache. Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa cache trình duyệt.

Xóa bộ nhớ cache của WordPress

Sau đó, thử tải lại trang để xem Permalinks có hoạt động bình thường không.

Kiểm tra xem liên kết đã cập nhật sang HTTPS chưa

Bước 1: Cài đặt plugin Really Simple SSL.

Kiểm tra xem liên kết đã cập nhật sang HTTPS chưa

Bước 2: Kích hoạt plugin và nhấn Activate SSL để hoàn tất quá trình chuyển đổi.

Kiểm tra xem liên kết đã cập nhật sang HTTPS chưa

Kiểm tra lại các liên kết trên website để đảm bảo tất cả đã được cập nhật sang HTTPS.

Việc đảm bảo website sử dụng HTTPS đúng cách không chỉ giúp sửa lỗi Permalinks mà còn tăng cường bảo mật.

Tạo lại tệp .htaccess

Bước 1: Dùng FTP Client hoặc File Manager để truy cập thư mục gốc của website (thường là public_html).

Bước 2: Tìm tệp .htaccess, mở tệp và xóa toàn bộ nội dung.

Kiểm tra xem liên kết đã cập nhật sang HTTPS chưa

Sau đó, lưu lại tệp rỗng .htaccess.

Bước 3: Truy cập Settings → Permalinks trong trang quản trị WordPress.

Chọn lại cấu trúc Permalinks mong muốn và nhấn Lưu thay đổi.

Ngoài cách trên, bạn cũng có thể tự thêm nội dung cho file .htaccess với đoạn mã sau:

# BEGIN WordPress <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] </IfModule> # END WordPress

⚠️ Lưu ý: Trước khi thực hiện, hãy sao lưu website để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Kết luận

Lỗi Permalinks WordPress không hoạt động có thể gây ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm người dùng và SEO. Tuy nhiên, với những phương pháp khắc phục mà bài viết đã hướng dẫn, bạn hoàn toàn có thể xử lý vấn đề này một cách nhanh chóng. Hãy áp dụng ngay để đảm bảo website hoạt động ổn định và hiệu quả nhất!

Nếu bạn đang gặp khó khăn với lỗi Permalinks, hãy thử các bước sửa chữa ngay hôm nay để cải thiện SEO và trải nghiệm người dùng!

Những câu hỏi thường gặp

Nếu các giải pháp trên không hiệu quả, hãy: Liên hệ chuyên gia WordPress hoặc diễn đàn hỗ trợ.

Kiểm tra cấu hình server (Apache/Nginx) với nhà cung cấp hosting.

Xem log lỗi WordPress (qua plugin hoặc hosting) để tìm nguyên nhân sâu xa.

Lỗi Permalinks không trực tiếp làm chậm website, nhưng có thể gây ra lỗi 404 hoặc chuyển hướng sai, làm tăng tỷ lệ thoát (bounce rate) và ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Điều này gián tiếp tác động đến SEO. Hãy sửa lỗi Permalinks WordPress sớm để đảm bảo website hoạt động mượt mà.

File .htaccess chứa các quy tắc chuyển hướng URL cho WordPress. Nếu file bị hỏng, mất hoặc quyền truy cập sai (không phải 644), Permalinks sẽ không hoạt động, gây lỗi 404. Để sửa, kiểm tra file qua FTP, đặt quyền 644, hoặc tạo lại bằng cách lưu cấu hình Permalinks trong wp-admin.

Có, bạn nên sao lưu website (file và database) trước khi chỉnh sửa Permalinks, file .htaccess hoặc tắt plugin. Điều này giúp khôi phục dữ liệu nếu xảy ra sự cố. Sử dụng plugin như UpdraftPlus hoặc công cụ sao lưu của hosting để an toàn.