[Checklist] Cần chuẩn bị gì trước khi triển khai n8n trên VPS riêng?

Trong kỷ nguyên AI automation, n8n nhanh chóng trở thành một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình làm việc linh hoạt và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào triển khai n8n trên VPS, việc chuẩn bị đầy đủ về cấu hình hệ thống, bảo mật, và hiệu năng là yếu tố then chốt quyết định thành công của toàn bộ hệ thống. Bài viết này sẽ giúp bạn biết được cần chuẩn bị gì khi triển khai n8n trên VPS riêng.

#1. Mặc định sử dụng SQLite vì “tiện”

SQLite chỉ nên dùng để thử nghiệm, không phải cho môi trường sản xuất. Khi n8n bắt đầu xử lý nhiều workflow hoặc webhook cùng lúc, SQLite nhanh chóng trở thành điểm nghẽn về hiệu năng. Nó không được tối ưu cho việc ghi đồng thời (concurrent writes), dẫn đến lỗi database is locked và các workflow bị dừng giữa chừng.

#2. “Phơi” n8n trực tiếp ra Internet

Một số quản trị viên mở cổng 5678 để truy cập n8n qua IP, bỏ qua reverse proxy và SSL. Hệ quả là toàn bộ dữ liệu truyền đi (bao gồm API key, token, mật khẩu) đều không được mã hóa.

Không chỉ nguy hiểm về bảo mật, điều này còn khiến nhiều API (như Google, Meta) từ chối kết nối vì không chấp nhận địa chỉ không phải HTTPS.

#3. Quên không “mount” volume cho Docker

Rất nhiều người mới khi chạy n8n bằng Docker quên gắn volume để lưu trữ dữ liệu ra ngoài container. Điều này khiến mọi thông tin quan trọng — từ workflow đến credentials — nằm trong container tạm. Khi bạn nâng cấp hoặc khởi động lại container, toàn bộ dữ liệu sẽ biến mất không dấu vết.

#4. Bỏ qua các biến môi trường quan trọng

Một lỗi phổ biến khác là không cấu hình đúng biến môi trường khi khởi chạy n8n.

Không đặt N8N_ENCRYPTION_KEY khiến dữ liệu nhạy cảm (credentials, API key) bị khóa vĩnh viễn nếu bạn di chuyển máy chủ.

khiến dữ liệu nhạy cảm (credentials, API key) bị khóa vĩnh viễn nếu bạn di chuyển máy chủ. Không định nghĩa WEBHOOK_URL hoặc N8N_PUBLIC_URL làm webhook của bạn trở nên vô dụng vì n8n tự động sinh ra địa chỉ cục bộ (http://localhost:5678).

#5. Cố gắng chạy trên VPS quá yếu để tiết kiệm

n8n có thể chạy được trên VPS nhỏ, nhưng “chạy được” không có nghĩa là chạy ổn định. Khi workload tăng, việc thiếu RAM hoặc CPU sẽ khiến hệ thống treo ngẫu nhiên, workflow bị hủy giữa chừng hoặc tệ hơn — tiến trình n8n bị OOM Killer (Out-of-Memory Killer) xóa bỏ để giải phóng bộ nhớ.

#6. Không có kế hoạch Backup hoặc Backup sai cách

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần copy thư mục .n8n là đã “backup”. Thực tế, backup đúng phải bao gồm cả file hệ thống và cơ sở dữ liệu.

Hơn nữa, việc lưu bản sao backup ngay trên cùng VPS là vô nghĩa khi ổ cứng gặp sự cố hoặc server bị tấn công.

#1. Hạ tầng VPS – Nền móng của toàn bộ hệ thống

Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một tòa nhà. n8n và các workflows của bạn là nội thất, là hệ thống điện, là các cỗ máy vận hành bên trong. Còn VPS chính là nền móng và kết cấu thép của tòa nhà đó.

Bạn không thể xây nhà trên nền đất yếu. Tương tự, bạn không thể chạy một hệ thống tự động hóa quan trọng (xử lý hàng ngàn lệnh, webhook, và dữ liệu) trên một hạ tầng mỏng manh. Nếu “móng” sập, mọi thứ bên trên đều vô nghĩa.

Đây là ba yếu tố cốt lõi của nền móng này mà bạn phải chuẩn bị đúng ngay từ đầu.

Cấu hình (CPU, RAM, SSD) đủ mạnh

Rất nhiều người dùng mới chọn gói 1 vCPU / 1GB RAM vì nghĩ “chỉ chạy một ứng dụng n8n thôi mà”. Thực tế, họ đã nhầm! n8n có thể khởi động với 1GB RAM, nhưng nó không thể làm việc hiệu quả.

Khi một workflow chạy, đặc biệt là lúc xử lý file (CSV, PDF, hình ảnh) hoặc dữ liệu nhị phân (binary data), mức sử dụng RAM sẽ tăng vọt. Nếu bạn có tới 2-3 workflow chạy song song hoặc nhận một loạt webhook cùng lúc, 1GB RAM sẽ cạn kiệt ngay lập tức.

Khi VPS hết RAM, hệ điều hành (Linux) sẽ tự động kích hoạt OOM Killer. Đây là một cơ chế tự bảo vệ, cho phép nó tìm và “giết” tiến trình đang ngốn nhiều RAM nhất, và đó chính là n8n của bạn. Hệ thống sẽ sập đột ngột mà không một lời cảnh báo.

Khuyến nghị tối thiểu (Production):

Hãy bắt đầu khi VPS của bạn có nhiều hơn 2 vCPU và 4GB RAM. Đây là mức “an toàn” để hệ thống của bạn có không gian để “thở” khi xử lý các tác vụ nặng. Về ổ cứng, hãy luôn chọn SSD (NVMe càng tốt) để đảm bảo tốc độ đọc/ghi database và file nhanh chóng.

Tham khảo bài viết: Cấu hình tối thiểu để triển khai VPS n8n

Sự ổn định của hệ điều hành (OS)

Nền móng không chỉ mạnh, mà còn phải ổn định.

Tại sao OS quan trọng?: Bạn không chạy n8n trên một chiếc laptop cá nhân. Bạn đang chạy nó trên một server, thứ được thiết kế để hoạt động 24/7/365 mà không cần khởi động lại.

Bạn không chạy n8n trên một chiếc laptop cá nhân. Bạn đang chạy nó trên một server, thứ được thiết kế để hoạt động 24/7/365 mà không cần khởi động lại. Lựa chọn đúng: Hãy chọn một phiên bản LTS (Long-Term Support). Đây là những phiên bản được nhà phát triển cam kết hỗ trợ cập nhật bảo mật trong nhiều năm (thường là 5 năm).

Hãy chọn một phiên bản LTS (Long-Term Support). Đây là những phiên bản được nhà phát triển cam kết hỗ trợ cập nhật bảo mật trong nhiều năm (thường là 5 năm). Khuyến nghị vàng: Ubuntu 22.04 LTS. Đây là tiêu chuẩn vàng của ngành. Phiên bản này có cộng đồng hỗ trợ lớn nhất, mọi tài liệu hướng dẫn (Docker, Nginx, Certbot) đều ưu tiên, và cực kỳ ổn định. Đừng dùng các bản không phải LTS (như Ubuntu 23.10) hay các hệ điều hành “thử nghiệm” khác cho môi trường production.

Quyền kiểm soát truy cập (Access)

Đây là điều hiển nhiên nhưng vẫn phải nhắc đến. Bạn phải là “chủ” của nền móng này.

Yêu cầu: Bạn cần quyền truy cập root hoặc một tài khoản user có đặc quyền sudo .

Bạn cần quyền truy cập hoặc một tài khoản user có đặc quyền . Lý do: Bạn không thể xây dựng bất cứ thứ gì nếu không có chìa khóa. Bạn sẽ cần quyền này để: Cài đặt Docker và Docker Compose. Cấu hình tường lửa (ufw). Cài đặt và cấu hình Reverse Proxy (Nginx/Caddy). Tạo các thư mục để lưu trữ dữ liệu (volumes).

Bạn không thể xây dựng bất cứ thứ gì nếu không có chìa khóa. Bạn sẽ cần quyền này để:

#2. Môi trường Runtime – “Đóng gói” để dễ quản lý và nâng cấp

Bạn có thể cài đặt n8n trực tiếp lên hệ điều hành (giống như cài Chrome hay Word), nhưng đây là cách làm rất cũ và sẽ gây ra vô số rắc rối về sau.

Cách làm hiện đại và được khuyến nghị là chạy n8n trong một môi trường “đóng gói” (container).

Tại sao phải là Docker?

Thay vì cài đặt n8n, NodeJS, và hàng trăm thư viện phụ thuộc của nó “trần” trên VPS (làm “bẩn” hệ điều hành), Docker “đóng gói” toàn bộ ứng dụng n8n và mọi thứ nó cần để chạy vào một “container” biệt lập.

Nâng cấp dễ dàng: Khi có phiên bản n8n mới, bạn không cần gỡ cài đặt hay lo lắng về xung đột thư viện. Bạn chỉ đơn giản là “vứt” container cũ đi và khởi chạy một container mới từ image (khuôn mẫu) mới nhất. Quá trình này chỉ mất vài giây và cực kỳ an toàn.

Khi có phiên bản n8n mới, bạn không cần gỡ cài đặt hay lo lắng về xung đột thư viện. Bạn chỉ đơn giản là “vứt” container cũ đi và khởi chạy một container mới từ image (khuôn mẫu) mới nhất. Quá trình này chỉ mất vài giây và cực kỳ an toàn. Tính di động: Toàn bộ thiết lập của bạn (được định nghĩa trong 1 file) có thể chạy y hệt trên VPS hay thậm chí trên máy tính cá nhân của bạn mà không cần thay đổi bất cứ thứ gì.

Tại sao phải là Docker Compose?

Nếu Docker là các nhạc công (container), thì Docker Compose là nhạc trưởng điều phối họ.

Một hệ thống n8n production không bao giờ chạy một mình mà phải là một cụm dịch vụ cần tương tác với nhau, tối thiểu gồm:

Container n8n (ứng dụng chính).

(ứng dụng chính). Container PostgreSQL (cơ sở dữ liệu).

(cơ sở dữ liệu). (Có thể) Container Nginx hoặc Caddy (Reverse Proxy).

Docker Compose cho phép bạn định nghĩa toàn bộ container (ai kết nối với ai, ai dùng chung ổ đĩa (volume) nào, ai được phép “nói chuyện” với bên ngoài) chỉ trong một file cấu hình duy nhất là docker-compose.yml.

Thay vì phải nhớ 3-4 lệnh docker run phức tạp, bạn chỉ cần gõ docker-compose up -d để khởi chạy toàn bộ hệ thống và docker-compose down để dừng tất cả. Các lệnh này sẽ biến việc quản lý một cụm dịch vụ phức tạp trở nên đơn giản.

#3. Cơ sở dữ liệu: Trái tim lưu trữ dữ liệu

Trong kiến trúc self-hosted của n8n, cơ sở dữ liệu không chỉ là nơi lưu trữ các workflows mà còn là thành phần then chốt chịu trách nhiệm lưu trữ lịch sử thực thi (execution logs), credentials đã mã hóa, và quản lý trạng thái của các tiến trình. Vì vậy, lựa chọn cơ sở dữ liệu là một quyết định nền tảng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất, sự ổn định và khả năng mở rộng của toàn hệ thống.

SQLite với PostgreSQL

Theo mặc định, n8n được cấu hình sẵn để sử dụng SQLite nhằm đơn giản hóa quá trình cài đặt thử nghiệm (trial). Tuy nhiên, việc sử dụng SQLite cho môi trường vận hành thực tế (production) là một sai lầm kỹ thuật nghiêm trọng.

SQLite là một CSDL dựa trên file (file-based) và hoạt động với cơ chế khóa toàn bộ file (full database lock) khi thực hiện thao tác ghi. Trong môi trường tự động hóa, việc nhiều webhook kích hoạt đồng thời hoặc các workflow phức tạp chạy song song là điều bình thường.

Với SQLite, các tác vụ ghi đồng thời này sẽ xung đột, dẫn đến lỗi database is locked. Điều này không chỉ làm gián đoạn và thất bại các workflow một cách ngẫu nhiên mà còn có nguy cơ gây hỏng (corrupt) file database.

Giải pháp khuyến nghị: PostgreSQL

Đối với mọi triển khai n8n ở cấp độ production, PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS) được khuyến nghị hàng đầu.

PostgreSQL là một hệ thống CSDL client-server mạnh mẽ, được thiết kế để xử lý đồng thời (high concurrency) và khối lượng giao dịch lớn. Hệ thống này cung cấp hiệu năng vượt trội, tính toàn vẹn dữ liệu (data integrity) cao và khả năng mở rộng (scalability) tốt hơn nhiều so với SQLite.

PostgreSQL còn tích hợp hoàn hảo vào môi trường Docker Compose, cho phép bạn khởi chạy PostgreSQL như một container độc lập và kết nối nội bộ an toàn với container n8n.

Xem thêm: PostgreSQL và SQLite trong n8n

Cần chuẩn bị

Trước khi tiến hành cài đặt, bạn bắt buộc phải quyết định và chuẩn bị sẵn các thông tin xác thực sau cho cơ sở dữ liệu (ví dụ PostgreSQL) của mình. Các thông tin này sẽ được sử dụng làm biến môi trường cho n8n:

Database Host: Tên dịch vụ hoặc địa chỉ IP của máy chủ CSDL (ví dụ: db_postgres nếu chạy chung Docker Compose, hoặc localhost).

Tên dịch vụ hoặc địa chỉ IP của máy chủ CSDL (ví dụ: db_postgres nếu chạy chung Docker Compose, hoặc localhost). Database Name: Tên của cơ sở dữ liệu sẽ được tạo (ví dụ: n8n_production).

Tên của cơ sở dữ liệu sẽ được tạo (ví dụ: n8n_production). Database User: Tên người dùng có quyền truy cập vào CSDL đó.

Tên người dùng có quyền truy cập vào CSDL đó. Database Password: Mật khẩu mạnh tương ứng với người dùng trên.

#4. Hạ tầng mạng và tên miền: Định danh dịch vụ công khai

Việc truy cập một ứng dụng production thông qua địa chỉ IP thô (ví dụ: 123.45.67.89:5678) là một phương thức không an toàn và không bền vững. Một hệ thống n8n self-hosted chuyên nghiệp đòi hỏi một định danh công khai, ổn định và bảo mật thông qua tên miền.

Rủi ro của việc truy cập qua IP

Lỗ hổng Bảo mật (Không mã hóa): Truy cập trực tiếp qua IP và cổng mặc định (HTTP) đồng nghĩa với việc toàn bộ dữ liệu – bao gồm API keys, credentials, và nội dung các workflow – được truyền đi dưới dạng văn bản rõ (clear text). Bất kỳ ai trên đường truyền đều có thể chặn và đọc được thông tin nhạy cảm này.

Truy cập trực tiếp qua IP và cổng mặc định (HTTP) đồng nghĩa với việc toàn bộ dữ liệu – bao gồm API keys, credentials, và nội dung các workflow – được truyền đi dưới dạng văn bản rõ (clear text). Bất kỳ ai trên đường truyền đều có thể chặn và đọc được thông tin nhạy cảm này. Thiếu tương thích API: Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ hiện đại (như Google, Facebook) bắt buộc các điểm cuối Webhook (Webhook endpoints) phải sử dụng giao thức HTTPS hợp lệ. Họ sẽ từ chối gửi dữ liệu đến một địa chỉ IP hoặc một URL HTTP, khiến một phần lớn chức năng của n8n không thể hoạt động.

Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ hiện đại (như Google, Facebook) các điểm cuối Webhook (Webhook endpoints) phải sử dụng giao thức HTTPS hợp lệ. Họ sẽ từ chối gửi dữ liệu đến một địa chỉ IP hoặc một URL HTTP, khiến một phần lớn chức năng của n8n không thể hoạt động. Tính chuyên nghiệp và ổn định: Địa chỉ IP có thể thay đổi và khó nhớ, làm giảm tính chuyên nghiệp và gây khó khăn cho việc quản lý, tích hợp.

Cần chuẩn bị

Để thiết lập một định danh công khai chuẩn xác, bạn phải hoàn thành các bước sau trước khi cài đặt Reverse Proxy hoặc SSL:

Sở hữu tên miền: Bạn phải có quyền kiểm soát một tên miền đã được đăng ký (ví dụ: congtycuaban.com).

Bạn phải có quyền kiểm soát một tên miền đã được đăng ký (ví dụ: congtycuaban.com). Chỉ định Tên miền phụ (Subdomain): Quyết định một tên miền phụ dành riêng cho dịch vụ n8n (ví dụ: n8n.congtycuaban.com hoặc automation.congtycuaban.com).

Quyết định một tên miền phụ dành riêng cho dịch vụ n8n (ví dụ: n8n.congtycuaban.com hoặc automation.congtycuaban.com). Cấu hình DNS: Đây là bước kỹ thuật then chốt. Bạn phải truy cập vào trình quản lý DNS của nhà cung cấp tên miền và tạo một Bản ghi A (A Record). Bản ghi này phải trỏ chính xác tên miền phụ đã chọn đến địa chỉ IP tĩnh (Static IP) của VPS.

#5. Reverse Proxy và SSL: Cổng bảo mật và điều phối truy cập

Trong một kiến trúc production, việc cho phép ứng dụng n8n tiếp xúc trực tiếp với Internet qua cổng dịch vụ (5678) là một cấu hình không an toàn và không bền vững. Thay vào đó, chúng ta bắt buộc phải triển khai một lớp trung gian là Reverse Proxy.

Vai trò kỹ thuật của Reverse Proxy

Một Reverse Proxy (ví dụ phổ biến: Nginx, Caddy, Traefik) hoạt động như một “người gác cổng”, đứng chắn giữa Internet và ứng dụng n8n của bạn.

Cơ chế này sẽ tiếp nhận toàn bộ lưu lượng truy cập công cộng trên các cổng web tiêu chuẩn (cổng 80 cho HTTP và 443 cho HTTPS). Sau khi nhận yêu cầu, máy chủ proxy sẽ chịu trách nhiệm chuyển tiếp (forward) yêu cầu đó đến dịch vụ n8n đang chạy an toàn bên trong mạng nội bộ của VPS (thường là http://localhost:5678).

Chức năng then chốt của Reverse Proxy:

SSL Termination: Thay vì phải cấu hình mã hóa phức tạp bên trong chính ứng dụng n8n, Reverse Proxy sẽ đảm nhận toàn bộ gánh nặng xử lý SSL. Mọi kết nối từ người dùng bên ngoài đến máy chủ proxy đều được mã hóa bằng HTTPS.

Thay vì phải cấu hình mã hóa phức tạp bên trong chính ứng dụng n8n, Reverse Proxy sẽ đảm nhận toàn bộ gánh nặng xử lý SSL. Mọi kết nối từ người dùng bên ngoài đến máy chủ proxy đều được mã hóa bằng HTTPS. Tự động hóa chứng chỉ: Các công cụ hiện đại như Caddy cung cấp khả năng tự động hoàn toàn việc yêu cầu, cài đặt và gia hạn chứng chỉ SSL (thường từ Let’s Encrypt). Đối với Nginx, chức năng này thường được kết hợp với tiện ích Certbot.

Cấu hình chuẩn

Một hệ thống được triển khai đúng đắn sẽ đảm bảo:

Chỉ mở cổng 443 (HTTPS) và 80 (dùng để chuyển hướng sang 443) ra Internet.

và 80 (dùng để chuyển hướng sang 443) ra Internet. Đóng hoàn toàn cổng 5678 và cổng cơ sở dữ liệu (ví dụ 5432) khỏi truy cập bên ngoài.

và cổng cơ sở dữ liệu (ví dụ 5432) khỏi truy cập bên ngoài. Toàn bộ dữ liệu nhạy cảm (credentials, API keys, nội dung workflow) đều được truyền đi trên một kênh mã hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và yêu cầu tương thích của các API bên thứ ba.

#6. Khóa mã hóa (Encryption Key): Thành trì bảo vệ thông tin xác thực

Trong kiến trúc n8n self-hosted, biến môi trường N8N_ENCRYPTION_KEY là một thành phần bảo mật cốt lõi, không thể xem nhẹ.

Khóa này dùng để mã hóa toàn bộ credentials (API keys, mật khẩu) trước khi lưu vào database. Nếu không chủ động tạo, n8n sẽ tự tạo ngẫu nhiên — và bạn sẽ mất toàn bộ credentials nếu di chuyển server hoặc khôi phục backup mà không có khóa này.

Yêu cầu:

Tự tạo chuỗi ngẫu nhiên dài ít nhất 32 ký tự

Lưu an toàn trong Bitwarden, 1Password hoặc Vault nội bộ

Khai báo trong file .env:

N8N_ENCRYPTION_KEY=YourStrongSecretKey_32chars

#7. Chiến lược sao lưu (Backup): Đảm bảo tính liên tục vận hành

Coi nhẹ quy trình sao lưu dữ liệu là một rủi ro vận hành không thể chấp nhận được. Một cơ sở hạ tầng tự động hóa chỉ được xem là hoàn chỉnh khi sở hữu một cơ chế sao lưu tự động, định kỳ và đã được kiểm thử (tested). Trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng (chẳng hạn như lỗi phần cứng, hỏng hóc dữ liệu, hoặc sự cố do con người), các bản sao lưu chính là phương án duy nhất để khôi phục hoạt động.

Một chiến lược sao lưu n8n hiệu quả đòi hỏi phải bảo vệ hai thành phần dữ liệu riêng biệt:

Cơ sở dữ liệu: Đây là “bộ não” của hệ thống, chứa toàn bộ cấu trúc workflows, lịch sử thực thi (execution logs), và quan trọng nhất là các thông tin xác thực (credentials) đã được mã hóa. Cần sử dụng các công cụ chuyên dụng (như pg_dump cho Postgres) để tạo ra một bản kết xuất (dump) toàn vẹn tại một thời điểm.

Đây là “bộ não” của hệ thống, chứa toàn bộ cấu trúc workflows, lịch sử thực thi (execution logs), và quan trọng nhất là các thông tin xác thực (credentials) đã được mã hóa. Cần sử dụng các công cụ chuyên dụng (như pg_dump cho Postgres) để tạo ra một bản kết xuất (dump) toàn vẹn tại một thời điểm. Dữ liệu cấu hình: Đây là thư mục cố định được ánh xạ (mount) vào container (thường là thư mục .n8n). Khu vực lưu trữ này chứa các file cấu hình và đặc biệt là toàn bộ dữ liệu nhị phân mà các workflow đã xử lý hoặc lưu trữ (ví dụ: file PDF, hình ảnh, CSV được tạo ra).

Một kế hoạch sao lưu chỉ được coi là “tồn tại” khi đáp ứng hai tiêu chí sau:

Tự động hóa (Automation): Quy trình trích xuất cả hai thành phần dữ liệu trên phải được tự động hóa hoàn toàn, thường thông qua các cron jobs được lập lịch chạy hàng đêm (hoặc thường xuyên hơn tùy theo mức độ quan trọng của dữ liệu).

Quy trình trích xuất cả hai thành phần dữ liệu trên phải được tự động hóa hoàn toàn, thường thông qua các cron jobs được lập lịch chạy hàng đêm (hoặc thường xuyên hơn tùy theo mức độ quan trọng của dữ liệu). Lưu trữ ngoài (Off-site): Việc lưu trữ bản sao lưu trên cùng một máy chủ VPS là vô nghĩa nếu máy chủ đó gặp lỗi phần cứng hoặc bị xâm phạm toàn diện. Dữ liệu dự phòng phải được mã hóa và đẩy (push) đến một vị trí lưu trữ độc lập, an toàn (ví dụ: AWS S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, hoặc một máy chủ NAS/VPS ở vị trí địa lý khác).

Xem thêm:

Trải nghiệm n8n chỉ sau 1 phút với VPS n8n của Tino

Thay vì phải tự triển khai theo checklist phức tạp ở trên, bạn có thể bắt đầu ngay với giải pháp VPS cài sẵn n8n do Tino cung cấp — được tối ưu chuyên biệt cho môi trường tự host n8n.

Vì sao chọn VPS n8n của Tino?

Cấu hình VPS n8n mạnh mẽ: Bạn nhận được một VPS có cấu hình mạnh mẽ (từ 4 vCPU, 4GB RAM), đáp ứng tiêu chuẩn vận hành thực tế của n8n.

Bạn nhận được một VPS có cấu hình mạnh mẽ (từ 4 vCPU, 4GB RAM), đáp ứng tiêu chuẩn vận hành thực tế của n8n. Cài sẵn n8n bản mới nhất: Tự động cập nhật, không cần thao tác thủ công.

Tự động cập nhật, không cần thao tác thủ công. Không lo Reverse Proxy & SSL: Hệ thống tự động cài đặt và cung cấp SSL miễn phí, bạn không cần loay hoay với Nginx hay Certbot.

Hệ thống tự động cài đặt và cung cấp SSL miễn phí, bạn không cần loay hoay với Nginx hay Certbot. Có ngay tên miền miễn phí: Bạn được cấp ngay một tên miền miễn phí theo quy định của nhà cung cấp (yourdomain.tino.page) để chạy n8n ngay lập tức, và hoàn toàn có thể thay đổi sang tên miền riêng của bạn khi cần.

Bạn được cấp ngay một tên miền miễn phí theo quy định của nhà cung cấp (yourdomain.tino.page) để chạy n8n ngay lập tức, và hoàn toàn có thể thay đổi sang tên miền riêng của bạn khi cần. Tự động backup hàng tuần: Đảm bảo an toàn dữ liệu và dễ dàng khôi phục khi cần.

Đảm bảo an toàn dữ liệu và dễ dàng khôi phục khi cần. Hỗ trợ 24/7: Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp của Tino sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ khi nào bạn cần.

👉 Bắt đầu ngay: Đăng ký VPS n8n chỉ từ 179.000đ/tháng!

Xem hướng dẫn đăng ký dịch vụ tại: Cách đăng ký VPS cài sẵn n8n và đổi tên miền riêng

Kết luận

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng hạ tầng VPS là yếu tố then chốt quyết định sự ổn định và bảo mật của hệ thống n8n. Bằng cách hoàn tất checklist trên bạn không chỉ cài đặt n8n thành công, mà còn xây dựng một nền tảng tự động hóa bền vững và sẵn sàng mở rộng.

Những câu hỏi thường gặp

Tôi dùng database SQLite mặc định có được không? Không nên dùng cho production. SQLite rất tốt để thử nghiệm, nhưng không xử lý tốt các tác vụ ghi đồng thời. Khi nhiều webhook cùng kích hoạt, bạn sẽ gặp lỗi database is locked . Hãy luôn sử dụng PostgreSQL cho môi trường thực tế.

Tại sao tôi không thể dùng địa chỉ IP mà phải cần tên miền? Rất nhiều dịch vụ (như Google, Facebook) yêu cầu Webhook URL phải là HTTPS hợp lệ, điều mà địa chỉ IP không thể cung cấp. Ngoài ra, chạy bằng IP qua HTTP là một rủi ro bảo mật nghiêm trọng vì dữ liệu (API keys) không được mã hóa.

N8N_ENCRYPTION_KEY là gì? Tôi quên đặt có sao không? N8N_ENCRYPTION_KEY là gì? Tôi quên đặt có sao không? Đây là khóa bí mật dùng để mã hóa toàn bộ credentials (API keys, mật khẩu) của bạn. Nếu bạn không tự đặt và sao lưu, khi bạn di chuyển server hoặc khôi phục backup, bạn sẽ không thể giải mã được các credentials đã lưu. Hậu quả là bạn phải nhập lại toàn bộ.