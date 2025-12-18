Hướng dẫn cấu hình email tên miền riêng trên Cloudflare A-Z

Khi sử dụng Cloudflare làm trung gian quản lý tên miền, việc thiết lập chính xác các bản ghi DNS cho dịch vụ email là bước kỹ thuật bắt buộc để đảm bảo luồng thư từ được gửi và nhận thông suốt. Một hệ thống DNS được cấu hình sai lệch không chỉ khiến email khách hàng gửi đến bị thất lạc mà còn làm cho thư doanh nghiệp gửi đi dễ dàng rơi vào hòm Spam (thư rác), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu. Cùng Tino tìm hiểu cách cấu hình email tên miền riêng trên Cloudflare qua bài viết dưới đây nhé!

Tầm quan trọng của việc tách biệt lưu lượng web và email

Ngăn chặn lộ IP gốc và bảo vệ chống DDoS

Cloudflare bảo vệ website bằng cách ẩn địa chỉ IP thực của máy chủ (Hosting/VPS) thông qua tính năng Proxy. Tuy nhiên, các bản ghi DNS dùng cho email (như bản ghi A của mail.tenmien.com hoặc bản ghi MX) lại yêu cầu phải tắt Proxy để hoạt động.

Nếu website và email cùng nằm chung trên một máy chủ vật lý, việc tắt Proxy cho email sẽ vô tình làm lộ IP gốc của toàn bộ hệ thống. Khi kẻ xấu nắm được IP này, các lớp bảo vệ của Cloudflare dành cho website sẽ trở nên vô hiệu. Vì vậy, việc sử dụng một dịch vụ email riêng biệt và cấu hình DNS tách biệt giúp giữ kín IP của web server, đảm bảo an toàn tối đa trước các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

Tầm quan trọng của việc tách biệt lưu lượng web và email

Đảm bảo tính liên tục của dịch vụ

Khi tích hợp chung một nơi, nếu máy chủ web gặp sự cố quá tải hoặc bị tấn công dẫn đến “sập” mạng, hệ thống email cũng sẽ ngưng trệ theo. Doanh nghiệp sẽ mất hoàn toàn khả năng liên lạc với khách hàng đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng nhất. Việc tách biệt lưu lượng giúp hệ thống email vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi website gặp sự cố, đảm bảo kênh giao tiếp luôn thông suốt.

Tối ưu hóa khả năng gửi thư

Lưu lượng web và email có đặc thù khác nhau. Website cần tốc độ tải trang nhanh và bộ nhớ đệm (cache), trong khi email cần độ tin cậy và xác thực danh tính. Việc cấu hình riêng biệt cho phép người quản trị thiết lập các cơ chế bảo mật chuyên sâu cho email như DKIM hay DMARC mà không ảnh hưởng đến cấu hình của website. Điều này giúp các lá thư gửi đi có độ uy tín cao hơn, tránh bị các bộ lọc của Google hay Microsoft đánh dấu là thư rác (Spam).

Chuẩn bị thông tin trước khi thiết lập

Để quá trình thiết lập email tên miền riêng với Cloudflare diễn ra chính xác tuyệt đối, người quản trị cần thu thập đầy đủ các thông số kỹ thuật cần thiết trước khi bắt đầu thao tác. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng này sẽ giúp tránh tình trạng gián đoạn dịch vụ hoặc cấu hình sai dẫn đến lỗi gửi nhận thư.

Trích xuất bộ bản ghi DNS từ trang quản trị TinoMail

Đầu tiên, bạn cần đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ email tên miền riêng. Tại khu vực cấu hình DNS, hãy tìm và lưu lại chính xác ba loại bản ghi sau:

Bản ghi MX (Mail Exchange): Đây là thông số quan trọng nhất để định tuyến thư đến. Đối với TinoMail, bản ghi này thường trỏ về địa chỉ máy chủ có dạng như mx.tino.vn hoặc mail.tenmien-cua-ban.com đi kèm với chỉ số ưu tiên (Priority), thường là 10 .

Đây là thông số quan trọng nhất để định tuyến thư đến. Đối với TinoMail, bản ghi này thường trỏ về địa chỉ máy chủ có dạng như mx.tino.vn hoặc mail.tenmien-cua-ban.com đi kèm với chỉ số ưu tiên (Priority), thường là . Bản ghi SPF (TXT): Một chuỗi văn bản bắt đầu bằng v=spf1…. Thông số này đóng vai trò xác thực, cho phép máy chủ của Tino Group được quyền gửi email đại diện cho tên miền của bạn. Việc thiếu bản ghi SPF sẽ khiến email gửi đi dễ bị các tổ chức quốc tế chặn lại.

Một chuỗi văn bản bắt đầu bằng v=spf1…. Thông số này đóng vai trò xác thực, cho phép máy chủ của Tino Group được quyền gửi email đại diện cho tên miền của bạn. Việc thiếu bản ghi SPF sẽ khiến email gửi đi dễ bị các tổ chức quốc tế chặn lại. Bản ghi DKIM (TXT): Thường bao gồm một tên (Host/Name) có chứa chuỗi _domainkey và một giá trị (Value) là đoạn mã hóa dài. DKIM giúp ký số vào mỗi bức thư, bảo vệ tính toàn vẹn của nội dung trong quá trình truyền tải.

Chuẩn bị thông tin trước khi thiết lập

Kiểm tra trạng thái tên miền trên Cloudflare

Hãy đảm bảo rằng tên miền cần thiết lập email đã được thêm vào tài khoản Cloudflare và đang ở trạng thái Active (Hoạt động). Người thực hiện cần có quyền truy cập vào menu DNS trên giao diện Cloudflare để có thể thêm mới hoặc chỉnh sửa các bản ghi.

Lưu ý quan trọng: Nếu trước đó tên miền đã có sẵn các bản ghi MX của nhà cung cấp cũ, bạn cần xác định và xóa bỏ các bản ghi cũ này trước khi thêm thông số của email để tránh xung đột hệ thống.

Cách cấu hình email tên miền riêng trên Cloudflare

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình DNS Cloudflare cho TinoMail – một dịch vụ email tên miền riêng của Tino.

Bước 1: Khởi tạo tên miền trên hệ thống Cloudflare

Đầu tiên, hãy truy cập vào Dashboard của Cloudflare và thực hiện quy trình thêm website mới:

Nhấn chọn nút +Add trên giao diện chính.

Khởi tạo tên miền trên hệ thống Cloudflare

Nhập chính xác tên miền đang sử dụng dịch vụ TinoMail và chọn Continue.

Khởi tạo tên miền trên hệ thống Cloudflare

Lựa chọn gói cước Free (Miễn phí) để bắt đầu (gói này đã đủ tính năng cần thiết cho nhu cầu cơ bản).

Khởi tạo tên miền trên hệ thống Cloudflare

Tại màn hình Review DNS records, hệ thống Cloudflare sẽ quét tự động các bản ghi hiện tại. Bạn có thể lướt qua bước này và chọn Continue to activation.

Khởi tạo tên miền trên hệ thống Cloudflare

Bước 2: Chuyển đổi Nameserver về Cloudflare

Để Cloudflare có quyền quản lý các bản ghi DNS, người dùng cần thay đổi địa chỉ Nameserver (NS) tại nhà cung cấp tên miền gốc.

Cloudflare sẽ hiển thị bảng “Replace your current nameservers…” và cung cấp 2 địa chỉ NS mới (thường có dạng name.ns.cloudflare.com). Hãy sao chép 2 địa chỉ này.

Chuyển đổi Nameserver về Cloudflare

Đăng nhập vào trang quản trị nơi bạn đã mua tên miền.

Chuyển đổi Nameserver về Cloudflare

Tìm đến mục Nameservers (hoặc Máy chủ DNS), chọn chế độ “Tùy chỉnh” và dán 2 địa chỉ NS của Cloudflare vào thay thế cho các địa chỉ cũ.

Chuyển đổi Nameserver về Cloudflare

Chuyển đổi Nameserver về Cloudflare

Lưu lại cấu hình và kiểm tra bên Cloudflare để đảm bảo Nameserver mới đã được cập nhật.

Chuyển đổi Nameserver về Cloudflare

Bước 3: Thiết lập bản ghi TinoMail trên Cloudflare

Sau khi tên miền đã hoạt động trên Cloudflare, hãy truy cập vào menu DNS > Records để khai báo các thông số email.

Thiết lập bản ghi TinoMail trên Cloudflare

Lưu ý: Trong một số trường hợp, Cloudflare thông minh sẽ tự động sao chép các bản ghi cũ.

Thiết lập bản ghi TinoMail trên Cloudflare

Tuy nhiên, để đảm bảo chính xác, bạn nên kiểm tra và thêm thủ công nếu thiếu bằng nút Add record.

Thiết lập bản ghi TinoMail trên Cloudflare

Các thông số cần nhập bao gồm:

Bản ghi MX: Trỏ về địa chỉ máy chủ mail (ví dụ: mx.tino.vn hoặc theo thông tin gói dịch vụ) với độ ưu tiên (Priority) là 10 .

Trỏ về địa chỉ máy chủ mail (ví dụ: mx.tino.vn hoặc theo thông tin gói dịch vụ) với độ ưu tiên (Priority) là . Bản ghi TXT (SPF): Giá trị xác thực người gửi (ví dụ: v=spf1 include:tino.vn … -all).

Giá trị xác thực người gửi (ví dụ: v=spf1 include:tino.vn … -all). Bản ghi TXT (DKIM): Mã chữ ký số để bảo vệ thư.

Thiết lập bản ghi TinoMail trên Cloudflare

Bước 4: Lưu ý trạng thái Proxy (Proxy Status)

Đây là bước quan trọng nhất quyết định việc gửi/nhận email thành công hay thất bại. Trên giao diện DNS của Cloudflare có cột Proxy status với hai chế độ hiển thị:

Bắt buộc TẮT Proxy (DNS Only):

Áp dụng cho tất cả các bản ghi liên quan trực tiếp đến giao thức Email như:

Bản ghi MX .

. Các bản ghi TXT (bao gồm SPF, DKIM, DMARC).

(bao gồm SPF, DKIM, DMARC). Các bản ghi SRV (dùng cho IMAP, POP3, SMTP).

(dùng cho IMAP, POP3, SMTP). Bản ghi A của mail (ví dụ: mail.tenmien.com).

Lý do: Giao thức email cần kết nối trực tiếp đến IP thực của máy chủ. Nếu bật đám mây màu cam, Cloudflare sẽ ẩn IP này đi, làm gián đoạn luồng kết nối khiến thư không thể đến đích.

Lưu ý trạng thái Proxy (Proxy Status)

Có thể BẬT Proxy (Đám mây màu cam – Proxied):

Chế độ này chỉ nên áp dụng cho các bản ghi phục vụ truy cập Website:

Bản ghi A hoặc CNAME trỏ về tên miền chính (@ hoặc www).

hoặc trỏ về tên miền chính (@ hoặc www). Bản ghi CNAME cho trang đăng nhập webmail (tuy nhiên, nếu gặp lỗi không truy cập được trang đăng nhập, hãy chuyển về Đám mây màu xám).

Kiểm tra hoàn tất

Sau khi cấu hình xong, hệ thống DNS toàn cầu có thể mất từ 5 đến 15 phút để cập nhật. Bạn có thể quay lại trang quản lý dịch vụ TinoMail, nếu trạng thái tên miền hiển thị “Đã xác thực” nghĩa là quá trình kết nối đã thành công.

Hãy thử gửi đi một email đến tài khoản email cá nhân:

Kiểm tra hoàn tất

Kết quả:

Kiểm tra hoàn tất

Phản hồi lại và kiểm tra hộp thư đến để đảm bảo email đã hoạt động 2 chiều:

Kiểm tra hoàn tất

TinoMail: Giải pháp Email Doanh nghiệp An toàn – Thông minh – Tiết kiệm

Bạn muốn nâng tầm uy tín thương hiệu bằng email tên miền riêng nhưng e ngại chi phí đắt đỏ của Google hay Microsoft? TinoMail chính là câu trả lời hoàn hảo.

Việc thiết lập email tên miền riêng chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Với TinoMail, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm tối đa chi phí vận hành mà còn an tâm tuyệt đối nhờ hệ thống bảo mật vượt trội và khả năng đồng bộ linh hoạt.

TinoMail: Giải pháp Email Doanh nghiệp An toàn – Thông minh – Tiết kiệm

Tại sao hơn 10.000+ khách hàng tin chọn TinoMail?

Tối ưu chi phí vận hành: Chỉ với 39.000đ/tháng , doanh nghiệp sở hữu ngay gói “Khởi nghiệp” với dung lượng lưu trữ 20GB , cho phép tạo đến 10 tài khoản email và hỗ trợ đầy đủ các tính năng Forwarder/Alias không giới hạn.

Chỉ với , doanh nghiệp sở hữu ngay gói “Khởi nghiệp” với dung lượng lưu trữ , cho phép tạo đến và hỗ trợ đầy đủ các tính năng Forwarder/Alias không giới hạn. Bảo mật đa lớp vượt trội: Hệ thống được trang bị các chuẩn xác thực quốc tế như DKIM, DMARC, SPF giúp tăng độ uy tín cho thư gửi đi, kết hợp cùng bộ lọc chống spam, virus và bomb mail mạnh mẽ, giữ cho hộp thư đến luôn sạch sẽ và an toàn.

Hệ thống được trang bị các chuẩn xác thực quốc tế như giúp tăng độ uy tín cho thư gửi đi, kết hợp cùng bộ lọc mạnh mẽ, giữ cho hộp thư đến luôn sạch sẽ và an toàn. Tiên phong ứng dụng AI: TinoMail tích hợp công nghệ AI hỗ trợ soạn thảo (tính năng Beta), giúp người dùng viết email nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn mà không tốn nhiều công sức.

TinoMail tích hợp công nghệ (tính năng Beta), giúp người dùng viết email nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn mà không tốn nhiều công sức. Đồng bộ linh hoạt mọi nền tảng: Hỗ trợ trọn vẹn các giao thức IMAP, POP3, SMTP , đảm bảo kết nối mượt mà với Outlook, Apple Mail, Thunderbird và có ứng dụng riêng trên cả iOS lẫn Android .

Hỗ trợ trọn vẹn các giao thức , đảm bảo kết nối mượt mà với Outlook, Apple Mail, Thunderbird và có ứng dụng riêng trên cả . Quản trị dễ dàng: Bảng điều khiển trực quan, cho phép thiết lập xác thực 2 bước (2FA), tạo mật khẩu ứng dụng và tùy biến giao diện (Custom Layout) chỉ với vài cú click chuột.

Bảng điều khiển trực quan, cho phép thiết lập xác thực 2 bước (2FA), tạo mật khẩu ứng dụng và tùy biến giao diện (Custom Layout) chỉ với vài cú click chuột. Hỗ trợ 24/7: Đội ngũ kỹ thuật của Tino cam kết hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi, trả lời ticket dưới 5 phút.

Đừng bỏ lỡ cơ hội chuyên nghiệp hóa giao tiếp với khách hàng ngay hôm nay!

👉 Khám phá bảng giá TinoMail tại đây

Kết luận

Cấu hình DNS cho email tên miền riêng trên Cloudflare là nền tảng vững chắc để bảo vệ luồng thông tin liên lạc của doanh nghiệp. Việc thiết lập đầy đủ và chuẩn xác các bản ghi sẽ giúp khẳng định danh tính của tên miền, đồng thời ngăn chặn tối đa rủi ro bị giả mạo email. Hy vọng bài viết đã mang đến cái nhìn toàn diện và hỗ trợ bạn thao tác thành công trên hệ thống. Hãy thường xuyên kiểm tra lại các cấu hình này để đảm bảo dịch vụ luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất.

Những câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi không nhận được email sau khi chuyển DNS về Cloudflare? Nguyên nhân phổ biến nhất là do người quản trị đã bật chế độ Proxy (đám mây màu cam) cho bản ghi MX hoặc bản ghi mail. Cloudflare mặc định chặn các cổng kết nối email khi ở chế độ Proxy. Để khắc phục, hãy truy cập phần DNS và chuyển trạng thái của các bản ghi này sang “DNS Only”.

Cần bao lâu để việc cấu hình DNS có hiệu lực hoàn toàn? Thông thường, hệ thống Cloudflare cập nhật rất nhanh, chỉ mất vài phút. Tuy nhiên, thời gian để các máy chủ DNS trên toàn cầu đồng bộ hóa dữ liệu mới có thể kéo dài từ 1 giờ đến 24 giờ. Trong khoảng thời gian này, hoạt động gửi nhận thư có thể chưa ổn định.

Sự khác biệt giữa "Proxied" và "DNS Only" là gì? “Proxied” (Đám mây cam) giúp ẩn IP gốc và bảo vệ website qua lớp tường lửa của Cloudflare, nhưng chỉ hỗ trợ giao thức web (HTTP/HTTPS). “DNS Only” chỉ thực hiện chức năng phân giải tên miền thành IP mà không qua trung gian bảo mật, cho phép kết nối trực tiếp đến máy chủ, điều này bắt buộc đối với các dịch vụ email.

Tại sao email gửi đi vẫn bị vào Spam dù đã cấu hình trên Cloudflare? Cloudflare chỉ giúp định tuyến tên miền. Việc email vào Spam phụ thuộc vào uy tín của IP máy chủ gửi thư và các bản ghi xác thực. Hãy kiểm tra kỹ xem bạn đã thêm đầy đủ bản ghi SPF, DKIM và DMARC trong phần DNS của Cloudflare hay chưa. Thiếu các bản ghi này là lý do hàng đầu khiến thư bị đánh dấu là rác.

Tôi lỡ xóa mất bản ghi DNS cũ khi thêm vào Cloudflare, có khôi phục được không? Nếu không sao lưu trước đó, việc khôi phục tự động là rất khó. Bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email hoặc hosting để xin lại danh sách các bản ghi DNS chuẩn (MX, A, SPF…), sau đó nhập thủ công lại vào hệ thống Cloudflare.

Dịch vụ DNS của Cloudflare có tính phí duy trì không? Đối với nhu cầu quản lý DNS và email cơ bản, gói Free (Miễn phí) của Cloudflare là hoàn toàn đủ dùng và không phát sinh chi phí duy trì. Doanh nghiệp chỉ cần trả phí cho nhà cung cấp tên miền và dịch vụ email hosting (như TinoMail) mà thôi.