So sánh Windsurf (Devin AI) vs Cursor AI: Lựa chọn nào tối ưu cho coding?

Từ năm 2024 đến nay, cuộc đua giữa các trình soạn thảo mã nguồn tích hợp AI chưa bao giờ hạ nhiệt, và hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giới lập trình viên lẫn cộng đồng vibe code chính là Windsurf và Cursor AI. Đáng chú ý, giữa năm 2026, làng công nghệ đã chứng kiến một bước ngoặt lớn khi Windsurf chính thức đổi tên thành Devin Desktop. Hãy cùng Tino so sánh Windsurf (Devin AI) vs Cursor AI qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan nhanh về Windsurf (Devin AI) và Cursor AI

Cập nhật mới: Windsurf nay đã đổi tên thành Devin Desktop

Windsurf ban đầu là một trình soạn thảo mã nguồn được xây dựng bởi Codeium, nổi bật với trợ lý AI mang tên Cascade với khả năng đọc hiểu toàn bộ codebase, chỉnh sửa nhiều tệp cùng lúc và tự chạy lệnh terminal.

Tháng 12/2025, công ty Cognition AI (cha đẻ của tác nhân lập trình tự động Devin) đã mua lại Codeium với giá trị khoảng 250 triệu USD, sau khi một thương vụ mua lại trị giá 3 tỷ USD từ OpenAI bất thành và Google chiêu mộ CEO cùng nhiều kỹ sư chủ chốt. Đến ngày 2/6/2026, Cognition chính thức đổi thương hiệu Windsurf thành Devin Desktop, tích hợp sâu trợ lý Devin vào ngay bên trong trình soạn thảo. Trợ lý Cascade quen thuộc cũng dừng hoạt động từ 1/7/2026 và được thay thế bởi Devin Local.

Sau khi chuyển thành Devin Desktop, sản phẩm không còn chỉ tập trung vào việc hỗ trợ một người viết code với một Agent. Giao diện mới được xây dựng để người dùng có thể quản lý nhiều Agent, nhiều phiên làm việc và nhiều dự án từ một trung tâm chung.

Windsurf nay đã đổi tên thành Devin Desktop

Devin Desktop hiện bao gồm các thành phần chính:

IDE để xem và chỉnh sửa mã nguồn.

Devin Local chạy trên máy tính.

Devin Cloud chạy tác vụ dài trên môi trường đám mây.

Agent Command Center để theo dõi nhiều Agent.

Kanban để quản lý trạng thái công việc.

Spaces để tập hợp phiên làm việc, tệp, pull request và ngữ cảnh liên quan.

Hỗ trợ Agent bên thứ ba thông qua Agent Client Protocol.

Devin Desktop có thể chạy các Agent tương thích ACP như Codex CLI, Claude Agent, OpenCode, Gemini CLI và những Agent riêng do doanh nghiệp phát triển. Tính năng ACP hiện được cung cấp cho các gói Pro, Max và Teams.

Do tên gọi “Windsurf” vẫn có lượng tìm kiếm lớn và được nhiều người dùng quen thuộc, bài viết tiếp tục sử dụng tên Windsurf. Khi đề cập đến các tính năng mới, tên Devin Desktop sẽ được dùng để phản ánh chính xác phiên bản hiện hành.

Đôi nét về Cursor AI

Cursor AI là trình soạn thảo mã nguồn do công ty Anysphere phát triển, xây dựng dựa trên nền tảng VS Code nhưng tích hợp AI vào toàn bộ quy trình làm việc. Điểm mạnh của Cursor nằm ở tính năng Composer cho phép chỉnh sửa nhiều tệp cùng lúc, chế độ Agent xử lý tác vụ nền, hỗ trợ giao thức MCP (Model Context Protocol) và khả năng xem xét pull request ngay trong trình soạn thảo. Cursor cho phép chọn nhiều mô hình AI khác nhau như Claude, GPT, Gemini, hoặc dùng mô hình do chính công ty huấn luyện mang tên Composer.

Phiên bản Cursor 3, ra mắt ngày 2/4/2026, giới thiệu không gian làm việc mới tập trung vào Agent. Giao diện này hỗ trợ nhiều repository, hiển thị Agent cục bộ và Cloud Agent trong cùng thanh quản lý, đồng thời cho phép chuyển về giao diện IDE truyền thống khi cần chỉnh sửa thủ công.

👉 Xem chi tiết: Cursor AI là gì?

Bảng so sánh nhanh Windsurf (Devin AI) vs Cursor AI

Tiêu chí Windsurf – Devin Desktop Cursor Định hướng chính IDE kết hợp trung tâm quản lý nhiều Agent Không gian lập trình ưu tiên Agent Nền tảng giao diện Kế thừa Windsurf và tương thích nhiều thiết lập VS Code Phát triển từ mã nguồn VS Code Agent cục bộ Devin Local Cursor Agent Agent đám mây Devin Cloud Cursor Cloud Agents Tự động hoàn thành Tab Cursor Tab Lập kế hoạch Có chế độ lập kế hoạch Có Plan Mode Chạy nhiều Agent Kanban và Agent Command Center Giao diện Agent đa repository Chuyển cục bộ – đám mây Có Có Trình duyệt tích hợp Có công cụ xem trước và triển khai ứng dụng Agent có thể điều khiển trình duyệt Quy tắc dự án Rules, Memories, AGENTS.md Project Rules, User Rules, Team Rules, AGENTS.md MCP Có Có Skills Có Có Agent bên thứ ba Hỗ trợ qua ACP Tập trung vào Agent và plugin trong hệ sinh thái Cursor Gói miễn phí Có Có Gói cá nhân cơ bản Pro 20 USD/tháng Pro từ 16 USD/tháng khi trả theo năm Gói dành cho người dùng nhiều Max 200 USD/tháng Pro+, Ultra và mức sử dụng bổ sung Phù hợp nhất Người quản lý nhiều Agent và tác vụ Cá nhân, đội nhỏ và quy trình Vibe Code hằng ngày

So sánh Windsurf (Devin AI) vs Cursor AI chi tiết

1. Giao diện và khả năng làm quen

Cả Windsurf và Cursor đều có nhiều nét tương đồng với VS Code. Người từng sử dụng VS Code sẽ dễ nhận ra khu vực quản lý tệp, trình chỉnh sửa, Terminal, tiện ích mở rộng và hệ thống phím tắt.

Devin Desktop cho phép nhập cấu hình từ VS Code hoặc Cursor trong quá trình thiết lập. Người dùng có thể giữ lại theme, keybinding và nhiều thiết lập quen thuộc.

Điểm khác biệt lớn nằm ở màn hình mặc định. Devin Desktop đặt Agent Command Center ở vị trí trung tâm. Người dùng có thể theo dõi nhiều Agent bằng giao diện Kanban, sau đó mở IDE đầy đủ khi cần xem tệp hoặc chỉnh sửa thủ công.

Cursor 3 cũng chuyển sang giao diện ưu tiên Agent. Các Agent cục bộ và Cloud Agent xuất hiện trong thanh bên, kể cả những phiên được khởi chạy từ web, điện thoại, Slack, GitHub hoặc Linear. Người dùng vẫn có thể chuyển về giao diện IDE truyền thống.

👉 Đánh giá: Cursor dễ tiếp cận hơn với người muốn chuyển dần từ VS Code sang Vibe Code. Devin Desktop phù hợp hơn với người đã quen làm việc cùng nhiều Agent và nhiều nhiệm vụ song song.

👉 Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký Cursor AI free

2. Khả năng tự động hoàn thành code

Tự động hoàn thành code là tính năng dự đoán phần nội dung tiếp theo trong khi người dùng đang nhập.

Cursor Tab có thể đề xuất:

Một dòng code.

Nhiều dòng liên tiếp.

Phần thay đổi ở vị trí khác.

Cách hoàn thiện hàm đang viết.

Nội dung phù hợp với ngữ cảnh dự án.

Gói Hobby của Cursor cung cấp số lượt Tab giới hạn. Các gói cá nhân trả phí mở rộng hạn mức sử dụng cùng nhiều tính năng Agent khác.

Devin Desktop cũng cung cấp Tab. Theo bảng giá hiện hành, tính năng Tab và chỉnh sửa trực tiếp được cung cấp không giới hạn trong các gói chính, bao gồm cả gói Free.

Chất lượng gợi ý thực tế còn phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dự án, tệp đang mở và phần code xung quanh.

👉 Đánh giá: Cả hai đều đáp ứng tốt nhu cầu hoàn thành code hằng ngày. Cursor Tab phù hợp với lập trình viên thường xuyên tự viết và chỉnh sửa code. Devin Desktop có lợi thế về hạn mức Tab rộng trong chính sách hiện tại.

So sánh Windsurf (Devin AI) vs Cursor AI chi tiết

3. AI Agent và khả năng hiểu dự án

Cursor Agent được thiết kế cho các tác vụ tự động như tìm kiếm code, chỉnh sửa tệp và chạy lệnh Terminal. Cursor cũng hỗ trợ các Agent phụ chuyên biệt để xử lý từng nhóm công việc và quản lý ngữ cảnh hiệu quả hơn.

Devin Local là Agent cục bộ chính của Devin Desktop. Agent này kế thừa khả năng từ Cascade nhưng được viết lại bằng Rust và hỗ trợ Agent phụ. Theo Cognition, Devin Local có thể tiết kiệm token hơn Cascade trong một số tác vụ.

👉 Đánh giá: Cursor mang lại trải nghiệm Agent ổn định và dễ hiểu cho công việc hằng ngày. Devin Desktop có định hướng mạnh hơn về điều phối nhiều Agent và chia sẻ ngữ cảnh giữa các Agent.

4. Chỉnh sửa nhiều tệp cùng lúc

Cả Cursor và Devin Desktop đều có thể tìm kiếm codebase, tạo tệp mới, chỉnh sửa nhiều tệp và chạy lệnh kiểm tra.

Điểm quan trọng không chỉ nằm ở số lượng tệp AI có thể sửa. Người dùng còn cần đánh giá khả năng giới hạn phạm vi, tuân thủ kiến trúc hiện tại và giải thích thay đổi.

👉 Đánh giá: Cả hai đều mạnh ở khả năng chỉnh sửa nhiều tệp. Kết quả phụ thuộc nhiều vào mô hình AI, cách đặt yêu cầu và chất lượng codebase.

5. Lập kế hoạch trước khi viết code

Lập kế hoạch là bước rất quan trọng với những tính năng ảnh hưởng đến nhiều thành phần.

Cursor cung cấp Plan Mode. Trong chế độ này, Agent nghiên cứu codebase, đặt câu hỏi khi cần và tạo một kế hoạch triển khai để người dùng xem lại trước khi viết code.

Devin Desktop cũng có chế độ lập kế hoạch trong hệ thống Agent. Người dùng có thể yêu cầu AI phân tích dự án và xây dựng phương án trước khi chuyển sang thực thi.

👉 Đánh giá: Cả hai đều hỗ trợ lập kế hoạch tốt. Cursor có quy trình Plan Mode rõ ràng và dễ sử dụng với người mới.

6. Khả năng chạy nhiều Agent

Cursor và Devin Desktop đều đang chuyển từ mô hình một người làm việc với một AI sang mô hình nhiều Agent cùng xử lý công việc.

Cursor 3 cho phép hiển thị nhiều Agent trong cùng giao diện. Người dùng có thể giao từng nhiệm vụ cho các Agent khác nhau. Các Agent có thể làm việc trên nhiều repository và nhiều môi trường khác nhau.

Devin Desktop phát triển Agent Command Center với giao diện Kanban. Người dùng có thể theo dõi trạng thái của Devin Local, Devin Cloud và các Agent bên thứ ba tại cùng một nơi. Spaces giúp nhóm phiên làm việc, pull request, tệp và ngữ cảnh liên quan.

👉 Đánh giá: Devin Desktop nhỉnh hơn về cách điều phối nhiều loại Agent trong cùng một trung tâm. Cursor thuận tiện hơn khi các Agent đều nằm trong quy trình Cursor và cần chuyển đổi nhanh giữa cục bộ với đám mây.

👉 Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Cursor AI từ A-Z

7. Làm việc giữa máy tính và đám mây

Cursor cho phép chuyển một phiên Agent từ cục bộ lên đám mây hoặc từ đám mây về máy tính. Cloud Agent có thể tiếp tục làm việc khi máy tính cá nhân không còn kết nối và tạo bản trình diễn hoặc ảnh chụp để người dùng kiểm tra.

Devin Desktop kết hợp Devin Local với Devin Cloud. Devin Cloud có môi trường máy tính riêng, trình duyệt và khả năng xử lý các công việc dài như gỡ lỗi, kiểm thử hoặc triển khai.

👉 Đánh giá: Hai công cụ đều hỗ trợ tốt mô hình cục bộ kết hợp đám mây. Cursor có trải nghiệm chuyển đổi liền mạch. Devin Desktop có lợi thế khi người dùng đã sử dụng hệ sinh thái Devin Cloud.

Làm việc giữa máy tính và đám mây

8. Terminal, trình duyệt và kiểm thử giao diện

Cursor Agent có thể sử dụng Terminal để chạy lệnh, cài thư viện, khởi động ứng dụng và kiểm tra lỗi.

Trình duyệt tích hợp của Cursor cho phép Agent:

Mở ứng dụng web.

Điều hướng giữa các trang.

Kiểm tra giao diện.

Chỉnh sửa bố cục và CSS.

Đánh giá khả năng tiếp cận.

Chuyển thiết kế thành code.

Thử lại sau khi sửa.

Devin Desktop cũng tích hợp Terminal, khả năng xem trước ứng dụng và App Deploys. App Deploys cho phép Agent triển khai ứng dụng web để tạo đường dẫn chia sẻ, dù tính năng này vẫn đang trong giai đoạn beta.

👉 Đánh giá: Cursor mạnh hơn trong quy trình dùng Agent để trực tiếp điều khiển trình duyệt và kiểm tra giao diện. Devin Desktop thuận tiện với người cần xem trước hoặc triển khai nhanh một ứng dụng web.

9. Rules và khả năng ghi nhớ dự án

Devin Desktop hỗ trợ Rules, Memories và AGENTS.md. Tệp AGENTS.md có thể được đặt trong từng thư mục để cung cấp hướng dẫn phù hợp với khu vực code tương ứng. Memories lưu lại những thông tin Agent phát hiện trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, các quy định quan trọng nên được đưa vào Rules hoặc AGENTS.md để dễ quản lý và chia sẻ với đội nhóm.

Cursor cũng hỗ trợ Project Rules, User Rules, Team Rules và AGENTS.md. Rules giúp Agent duy trì quy ước lập trình, kiến trúc và yêu cầu riêng của từng dự án.

👉 Đánh giá: Cả hai đều có hệ thống quy tắc mạnh. Devin Desktop phân chia khá rõ Memories và Rules. Cursor thuận tiện khi quản lý quy tắc từ cá nhân đến toàn đội.

10. MCP, Skills và khả năng mở rộng

Cursor hỗ trợ MCP, Skills và Hooks trong các gói cá nhân trả phí. Agent Skills cho phép đóng gói hướng dẫn, kiến thức và script thành các khả năng có thể tái sử dụng.

Cursor còn cung cấp Automations để chạy Cloud Agent theo lịch hoặc khi một sự kiện xảy ra, chẳng hạn khi GitHub có pull request mới hoặc Slack nhận được yêu cầu.

Devin Desktop hỗ trợ MCP, Skills, Workflows, Hooks và Memories. MCP có thể được cài từ marketplace hoặc thêm thủ công bằng tệp cấu hình. Ngoài MCP, Devin Desktop còn hỗ trợ ACP để chạy Agent bên thứ ba ngay trong Agent Command Center. Đây là một khác biệt đáng chú ý so với Cursor.

👉 Đánh giá: Cursor có hệ sinh thái plugin và Automations thuận tiện. Devin Desktop nổi bật hơn khi người dùng muốn kết hợp nhiều Agent từ nhiều nhà cung cấp.

11. Hệ sinh thái mô hình AI

Cả Windsurf và Cursor đều hỗ trợ nhiều mô hình AI từ các nhà cung cấp khác nhau.

Devin Desktop cung cấp:

Các mô hình OpenAI.

Các mô hình Claude.

Các mô hình Gemini.

Dòng mô hình SWE của Cognition.

Một số mô hình mã nguồn mở.

Chế độ Adaptive tự chọn mô hình phù hợp.

Cursor cung cấp quyền truy cập các mô hình frontier và các mô hình riêng như Composer. Gói trả phí có hạn mức khác nhau dành cho Agent, Composer và các mô hình cao cấp.

👉 Đánh giá: Devin Desktop có lợi thế từ dòng mô hình SWE và chế độ Adaptive. Cursor có hệ sinh thái mô hình rộng, Composer và khả năng tích hợp sâu với quy trình Agent.

Hệ sinh thái mô hình AI

12. Quản lý Git và đánh giá code

Cả hai công cụ đều tích hợp với Git để người dùng xem thay đổi trước khi commit.

Cursor 3 có giao diện diff mới, cho phép chỉnh sửa, stage, commit và quản lý pull request. Cloud Agent cũng có thể tạo thay đổi cùng bản trình diễn để người dùng kiểm tra trước khi hợp nhất.

Cursor cung cấp Bugbot và các tính năng đánh giá code bằng Agent. Gói Teams bao gồm Agentic Code Reviews, Cloud Agents và Automations sử dụng ngữ cảnh chung của đội.

Devin Desktop có thể tự động tạo nội dung commit dựa trên phần code đã thay đổi. Các gói trả phí hiện được cung cấp tính năng tạo commit message bằng AI không giới hạn. Hệ sinh thái Devin còn có Devin Review dành cho quá trình đánh giá code. Devin Desktop có thể quản lý pull request cùng các phiên Agent trong Spaces.

👉 Đánh giá: Cursor có quy trình từ Agent đến pull request khá liền mạch. Devin Desktop phù hợp hơn khi công việc đánh giá code được phối hợp giữa nhiều Agent trong hệ sinh thái Devin.

13. Quyền riêng tư và quản trị doanh nghiệp

Khi sử dụng AI IDE cho dự án thương mại, doanh nghiệp cần quan tâm đến dữ liệu code, quyền truy cập repository và khả năng kiểm soát hành động của Agent.

Cursor Teams cung cấp:

Quản lý thanh toán tập trung.

Marketplace nội bộ.

Thống kê sử dụng.

Privacy Mode cho toàn đội.

SAML/OIDC SSO.

Cloud Agents.

Automations.

Bugbot.

Cursor Enterprise bổ sung SCIM, kiểm soát repository, mô hình và MCP, cùng quyền quản lý trình duyệt, mạng, lệnh tự động, nhật ký kiểm toán và tài khoản dịch vụ.

Devin Desktop Teams cung cấp quản lý thanh toán, bảng phân tích và khả năng cộng tác. Gói Enterprise bổ sung SAML/OIDC SSO, quản trị tập trung và tùy chọn triển khai riêng.

Devin Desktop còn hỗ trợ chính sách doanh nghiệp trên Windows, macOS và Linux để quản trị viên áp dụng cấu hình thống nhất cho thiết bị của nhân viên.

Một lưu ý quan trọng là khi sử dụng Agent bên thứ ba qua ACP, dữ liệu và chi phí sẽ tuân theo chính sách của nhà cung cấp Agent tương ứng, không chỉ phụ thuộc vào Devin Desktop.

👉 Đánh giá: Cả hai đều đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Cursor có hệ thống quyền kiểm soát chi tiết. Devin Desktop phù hợp với tổ chức cần quản lý nhiều Agent và triển khai chính sách tập trung trên thiết bị.

So sánh giá Windsurf (Devin Desktop) và Cursor AI

Giá Windsurf – Devin Desktop

Gói Giá tham khảo Đối tượng phù hợp Free 0 USD Người muốn trải nghiệm cơ bản Pro 20 USD/tháng Cá nhân sử dụng Agent thường xuyên Max 200 USD/tháng Người dùng Agent với khối lượng lớn Teams 80 USD/tháng cho nhóm, cộng 40 USD/tháng cho mỗi full seat Đội phát triển Enterprise Liên hệ Doanh nghiệp lớn

Gói Free có hạn mức Agent nhẹ, số lượng mô hình giới hạn, Tab và chỉnh sửa trực tiếp không giới hạn. Gói Pro bổ sung các mô hình cao cấp và quyền truy cập Devin Cloud. Gói Max cung cấp hạn mức cao hơn đáng kể.

Cập nhật giá tại: https://devin.ai/pricing

Giá Cursor

Gói Giá tham khảo Đối tượng phù hợp Hobby Miễn phí Người mới trải nghiệm Pro Từ 16 USD/tháng khi thanh toán theo năm Cá nhân sử dụng AI IDE Pro+ Cao hơn Pro Người dùng Agent hằng ngày Ultra Cao hơn Pro+ Người dùng Agent chuyên sâu Teams Standard Từ 32 USD/người/tháng khi trả theo năm Đội phát triển Enterprise Tùy chỉnh Doanh nghiệp lớn

Trang giá chính thức của Cursor khuyến nghị Pro+ cho người sử dụng Agent hằng ngày và Ultra cho người dùng có nhu cầu cao. Mỗi gói có một lượng sử dụng mô hình nhất định; người dùng có thể bật tính phí bổ sung sau khi hết hạn mức.

Từ ngày 1/7/2026, Cursor Teams Standard có giá 32 USD/người/tháng khi thanh toán theo năm hoặc 40 USD/người/tháng khi thanh toán từng tháng. Cursor còn cung cấp Teams Premium với hạn mức cao hơn.

Cập nhật giá tại: https://cursor.com/pricing

👉 Đánh giá về chi phí: Cursor có mức khởi điểm thấp hơn khi thanh toán theo năm. Devin Desktop có gói Pro 20 USD/tháng cùng quyền truy cập Devin Cloud. Người dùng nên kiểm tra hạn mức mô hình thay vì chỉ so sánh giá niêm yết.

Giá Cursor

Nên chọn Windsurf hay Cursor?

Khi nào nên chọn Windsurf?

Bạn nên chọn Windsurf hoặc Devin Desktop khi:

Muốn quản lý nhiều Agent trong một trung tâm.

Đang sử dụng Devin Cloud.

Muốn chạy Codex, Claude Agent, Gemini CLI hoặc OpenCode trong cùng giao diện.

Thường xuyên xử lý nhiều tác vụ song song.

Cần Kanban để theo dõi công việc.

Muốn chia sẻ ngữ cảnh giữa nhiều Agent.

Cần Rules, Memories và Workflows rõ ràng.

Muốn sử dụng các mô hình SWE của Cognition.

Đang xây dựng quy trình AI Agent cho cả đội.

Devin Desktop phù hợp với người đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm Vibe Code cơ bản và bắt đầu cần điều phối Agent ở quy mô lớn hơn.

Nên chọn Windsurf hay Cursor?

Khi nào nên chọn Cursor?

Bạn nên chọn Cursor khi:

Muốn bắt đầu Vibe Code nhanh.

Đã quen với VS Code.

Thường xuyên tự viết code kết hợp với AI.

Cần AI Agent chỉnh sửa nhiều tệp.

Muốn Agent chạy Terminal và kiểm tra trình duyệt.

Cần chuyển công việc giữa máy tính và đám mây.

Muốn sử dụng Cloud Agent từ web hoặc điện thoại.

Cần Automations từ GitHub hoặc Slack.

Muốn sử dụng marketplace plugin, MCP và Skills.

Cần quy trình rõ ràng từ yêu cầu đến pull request.

Cursor phù hợp với cá nhân, người làm sản phẩm, startup và đội phát triển muốn đưa AI vào quy trình hiện tại mà không phải thiết lập hệ thống nhiều Agent quá phức tạp.

Người mới Vibe Code nên chọn công cụ nào?

Với người mới, Cursor thường là lựa chọn dễ tiếp cận hơn.

Giao diện của Cursor quen thuộc, quy trình tạo code rõ ràng và cộng đồng người dùng lớn. Người mới có thể bắt đầu bằng cách mở một dự án, mô tả tính năng, xem AI chỉnh sửa code và chạy thử trong cùng ứng dụng.

Devin Desktop phù hợp hơn sau khi người dùng đã hiểu cách giao việc, kiểm tra code và quản lý nhiều Agent. Các thành phần như Kanban, Spaces, Devin Local, Devin Cloud và ACP mang lại nhiều khả năng nhưng cũng làm tăng khối lượng kiến thức cần làm quen.

Người mới Vibe Code nên chọn công cụ nào?

Lập trình viên chuyên nghiệp nên chọn công cụ nào?

Lập trình viên chuyên nghiệp có thể lựa chọn dựa trên quy trình làm việc:

Chọn Cursor khi muốn một AI IDE mạnh, nhanh và gắn chặt với quá trình chỉnh sửa code hằng ngày.

Chọn Devin Desktop khi muốn điều phối nhiều Agent, nhiều repository và nhiều tác vụ dài.

Chọn Cursor nếu đội nhóm đang sử dụng GitHub, Slack, Linear và cần Automations.

Chọn Devin Desktop nếu đội nhóm đã sử dụng Devin Cloud hoặc nhiều Agent từ các nhà cung cấp khác nhau.

Không có công cụ chiến thắng trong mọi trường hợp. Hiệu quả thực tế phụ thuộc vào loại dự án và cách đội ngũ tổ chức quy trình.

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Kết luận

Cả Windsurf (Devin Desktop) và Cursor đều là lựa chọn hàng đầu trong nhóm công cụ lập trình AI, mỗi bên theo đuổi một triết lý riêng. Cursor phù hợp với người cần một trợ lý mã nguồn chính xác, kiểm soát từng thay đổi và làm việc ổn định trên dự án production. Windsurf dưới diện mạo Devin Desktop hướng đến tương lai nơi nhiều tác nhân AI phối hợp song song, phù hợp đội ngũ muốn giao việc cho AI chủ động và mở rộng quy mô nhanh.

Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào quy mô dự án, ngân sách và thói quen làm việc của từng lập trình viên. Cách tốt nhất vẫn là tự trải nghiệm bản dùng thử miễn phí của cả hai trước khi gắn bó lâu dài với một công cụ.

Những câu hỏi thường gặp

Windsurf và Devin Desktop có phải là cùng một sản phẩm không? Đúng vậy. Devin Desktop chính là tên gọi mới của Windsurf sau khi Cognition AI hoàn tất việc đổi thương hiệu vào ngày 2/6/2026. Toàn bộ gói dịch vụ, cài đặt và tiện ích mở rộng của người dùng cũ đều được giữ nguyên khi chuyển đổi.

Cursor và Windsurf, gói Pro bên nào rẻ hơn? Ở thời điểm hiện tại, cả hai đều có gói Pro cùng mức giá 20 USD/tháng. Lợi thế giá rẻ hơn mà Windsurf từng có trước đây không còn tồn tại, nên quyết định lựa chọn nên dựa trên tính năng thực tế thay vì chỉ so sánh giá niêm yết.

Windsurf và Cursor có phải là VSCode không? Cả hai không phải phiên bản VSCode chính thức. Cursor được phát triển từ mã nguồn VS Code. Devin Desktop là IDE riêng nhưng tương thích với nhiều extension, keybinding, LSP và quy trình quen thuộc của Windsurf hoặc VS Code.

Windsurf và Cursor có bản miễn phí không? Có. Devin Desktop cung cấp gói Free, còn Cursor cung cấp gói Hobby. Cả hai đều phù hợp để thử tính năng cơ bản, nhưng hạn mức Agent và số lượng mô hình cao cấp thấp hơn gói trả phí.

Windsurf hay Cursor viết code tốt hơn? Không có kết quả cố định cho mọi dự án. Chất lượng code phụ thuộc vào mô hình AI, ngôn ngữ lập trình, cấu trúc codebase, Rules và cách người dùng mô tả yêu cầu. Cursor thường mang lại quy trình liền mạch, trong khi Devin Desktop có lợi thế khi công việc cần phối hợp nhiều Agent.

Có thể cài Windsurf và Cursor trên cùng một máy tính không? Có. Cursor và Devin Desktop là hai ứng dụng độc lập, có thể được cài cùng lúc trên Windows, macOS hoặc Linux. Khi thử nghiệm trên cùng một dự án, nên sử dụng hai nhánh Git hoặc hai bản sao thư mục riêng để tránh xung đột thay đổi.