So sánh Devin AI vs Github Copilot: Nên chọn trợ lý nào để x10 tốc độ code?

Devin AI của Cognition hay GitHub Copilot của Microsoft? Một bên hoạt động như một kỹ sư ảo có thể tự lên kế hoạch, viết code và kiểm thử mà gần như không cần con người can thiệp; bên còn lại vẫn giữ vai trò người đồng hành sát cánh cùng lập trình viên ngay trong trình soạn thảo quen thuộc. Cùng Tino so sánh Devin AI vs Github Copilot qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Devin AI và GitHub Copilot

Devin AI – “Hậu duệ” của Windsurf

Devin AI là nền tảng AI hỗ trợ phát triển phần mềm do Cognition xây dựng. Trước đó, công cụ được biết đến với tên gọi quen thuộc là Windsurf.

Từ ngày 2/6/2026, Windsurf được đổi tên thành Devin Desktop. Trình soạn thảo, extension, workflow, cài đặt và quyền truy cập cũ vẫn được giữ lại. Devin AI có thể lập kế hoạch, viết code, chạy code, kiểm thử và xử lý nhiều nhiệm vụ kỹ thuật. Tài liệu chính thức định vị Devin như một kỹ sư phần mềm AI tự chủ, phù hợp với các công việc như xử lý ticket Linear hoặc Jira, xây dựng tính năng, tái hiện lỗi, sửa bug và tạo công cụ nội bộ.

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Devin AI – “Hậu duệ” của Windsurf

Hệ sinh thái Devin hiện gồm 3 thành phần đáng chú ý:

Devin Desktop: Môi trường lập trình có AI, kế thừa nền tảng Windsurf và hỗ trợ tác nhân cục bộ.

Môi trường lập trình có AI, kế thừa nền tảng Windsurf và hỗ trợ tác nhân cục bộ. Devin Cloud: Tác nhân phần mềm chạy trong môi trường riêng, có thể dùng terminal, trình duyệt, giao diện máy tính, kiểm thử và tạo pull request.

Tác nhân phần mềm chạy trong môi trường riêng, có thể dùng terminal, trình duyệt, giao diện máy tính, kiểm thử và tạo pull request. Devin CLI: Công cụ chạy trong terminal cục bộ, hỗ trợ chuyển nhiệm vụ sang tác nhân đám mây khi cần.

Người dùng Windsurf cũ có thể tiếp tục dùng tác nhân cục bộ mà không bắt buộc sử dụng Devin Cloud. Với các gói tự phục vụ trả phí, Devin Cloud được đưa vào Devin Desktop để người dùng giao việc lên đám mây và xem kết quả ngay trong trình soạn thảo.

GitHub Copilot – Bạn đồng hành quen thuộc của lập trình viên

GitHub Copilot là công cụ hỗ trợ lập trình bằng AI ra đời sớm hơn và quen thuộc hơn với đa số lập trình viên. Thay vì hoạt động độc lập, GitHub Copilot gắn liền với môi trường làm việc hằng ngày như VS Code, JetBrains hay Visual Studio, cung cấp gợi ý code theo thời gian thực, tính năng trò chuyện (chat), và chế độ Agent Mode cho phép chỉnh sửa nhiều file cùng lúc trong một luồng làm việc bán tự động.

Tính năng Copilot Workspace là phần mở rộng đáng chú ý, cho phép chuyển một Issue trên GitHub thành kế hoạch triển khai cụ thể.

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Một thay đổi lớn của GitHub Copilot trong năm 2026 là việc chuyển từ mô hình tính phí cố định sang tính phí theo mức sử dụng thực tế, bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 6. Trước đây, người dùng trả một khoản phí theo tháng và được sử dụng gần như không giới hạn các tính năng AI. Từ thời điểm chuyển đổi, khoản phí hằng tháng vẫn giữ nguyên nhưng chuyển thành một lượng “AI Credits” nhất định, quy đổi theo mức tiêu thụ token thực tế của từng mô hình.

GitHub Copilot – Bạn đồng hành quen thuộc của lập trình viên

Khác biệt cốt lõi giữa Devin AI và Copilot

Có thể hiểu ngắn gọn:

Devin AI thiên về giao một đầu việc tương đối hoàn chỉnh cho tác nhân phần mềm, sau đó theo dõi quá trình và review kết quả.

thiên về giao một đầu việc tương đối hoàn chỉnh cho tác nhân phần mềm, sau đó theo dõi quá trình và review kết quả. GitHub Copilot thiên về hỗ trợ liên tục trong lúc lập trình, đồng thời bổ sung khả năng giao việc nền thông qua Cloud Agent.

Khoảng cách giữa hai sản phẩm đã thu hẹp đáng kể. Copilot không còn chỉ là công cụ gợi ý code, trong khi Devin không chỉ hoạt động như một tác nhân trên trình duyệt. Devin đã có Desktop và CLI, trong khi Copilot đã có Agent Mode cùng Cloud Agent.

Bảng so sánh nhanh Devin AI vs GitHub Copilot

Tiêu chí Devin AI GitHub Copilot Định hướng chính Kỹ sư phần mềm AI, hỗ trợ giao việc cục bộ và trên đám mây Trợ lý phát triển phần mềm xuyên IDE, terminal và GitHub Viết code trực tiếp Có, qua Devin Desktop và CLI Rất mạnh, đặc biệt trong IDE Tác nhân tự chủ Devin Cloud dùng môi trường riêng và xử lý nhiệm vụ nhiều bước Agent Mode xử lý cục bộ; Cloud Agent làm việc nền trên GitHub Môi trường làm việc Desktop, CLI, web app và máy ảo đám mây Nhiều IDE, CLI, GitHub web và GitHub Mobile Quản lý mã nguồn GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure DevOps Tối ưu sâu cho GitHub; hỗ trợ nhiều IDE cục bộ Quản lý công việc Linear, Jira, Slack, Teams, webhook, lịch chạy GitHub Issues, agents panel, IDE và công cụ quản lý dự án được hỗ trợ MCP Có Có Code review Devin Review và review pull request Review pull request và diff trong IDE Làm việc nền Mạnh, phù hợp giao nhiều nhiệm vụ độc lập Có Cloud Agent và hệ thống agents trên GitHub Mô hình AI Nhiều nhà cung cấp cùng mô hình riêng của Cognition Danh mục mô hình từ nhiều nhà cung cấp Gói cá nhân trả phí thấp nhất Pro 20 USD/tháng Pro 10 USD/tháng Phù hợp nhất Đội cần giao việc, tự động hóa, xử lý backlog hoặc dự án phức tạp Cá nhân và đội nhóm làm việc chủ yếu trong IDE và GitHub

Thông tin trong bảng được tổng hợp từ tài liệu sản phẩm, trang giá và hướng dẫn tích hợp chính thức tại thời điểm cập nhật.

So sánh Devin AI và Copilot theo từng tiêu chí

1. Phạm vi sản phẩm và cách tiếp cận

Devin AI được xây dựng theo hướng một thành viên kỹ thuật có thể nhận nhiệm vụ, tự khám phá dự án, thực hiện thay đổi, kiểm thử và gửi kết quả để review. Nền tảng phù hợp với ticket có đầu ra rõ ràng, chẳng hạn sửa lỗi, nâng cấp thư viện, xử lý cảnh báo bảo mật, di chuyển code hoặc xây dựng tính năng độc lập. Devin Cloud còn có thể dùng terminal, trình duyệt và giao diện máy tính trong môi trường riêng.

GitHub Copilot có phạm vi rộng theo chiều ngang. Người dùng có thể nhận gợi ý code, chat về codebase, dùng Agent Mode trong IDE, gọi Copilot từ terminal, giao issue cho Cloud Agent hoặc review pull request ngay trên GitHub. Cách tiếp cận này phù hợp với nhà phát triển muốn giữ AI trong quy trình quen thuộc.

👉 Đánh giá: Devin có lợi thế khi nhu cầu chính là giao việc trọn gói. Copilot có lợi thế khi nhu cầu chính là hỗ trợ liên tục ở nhiều điểm trong quy trình phát triển.

2. Khả năng viết code và thực hiện nhiệm vụ tự chủ

GitHub Copilot rất thuận tiện cho công việc viết code hằng ngày. Code completion, next edit suggestions, chat và Agent Mode được đặt ngay trong IDE. Người dùng có thể bắt đầu từ một đoạn mô tả ngắn, xem diff, duyệt lệnh terminal và tiếp tục điều chỉnh trong cùng cửa sổ làm việc. Các gói trả phí cá nhân hiện cung cấp code completion không giới hạn.

Devin Desktop cũng cung cấp Tab completion, inline edit và tác nhân cục bộ. Gói Free hiện bao gồm Tab completion cùng inline edit không giới hạn, kèm hạn mức nhẹ cho tác nhân; gói Pro mở rộng hạn mức, mô hình và quyền truy cập Devin Cloud.

Khi chuyển sang nhiệm vụ tự chủ, Devin Cloud có thể nghiên cứu, lập kế hoạch, sửa code, chạy thử, xử lý phản hồi và tạo pull request. Nền tảng còn hỗ trợ automation để khởi tạo session từ Slack, GitHub webhook, ticket Linear, lịch chạy hoặc webhook tùy chỉnh.

Copilot cũng có khả năng tự chủ rõ rệt. Agent Mode làm việc ngay trên máy cục bộ, còn Cloud Agent xử lý nhiệm vụ trong môi trường GitHub Actions và có thể mở pull request. Cloud Agent gắn rất chặt với repository, issue và pull request trên GitHub.

👉 Đánh giá: Copilot phù hợp hơn với người muốn tăng tốc từng thao tác code. Devin phù hợp hơn với workflow giao việc nhiều bước và tự động hóa đa hệ thống.

So sánh Devin AI và Copilot theo từng tiêu chí

3. Làm việc cục bộ, trên đám mây và chạy nhiều tác vụ

Devin Desktop hỗ trợ tác nhân cục bộ và không yêu cầu người dùng phải bật Devin Cloud. Devin CLI chạy trên máy cá nhân, có thể truy cập codebase, công cụ cùng môi trường hiện có, sau đó chuyển nhiệm vụ lên cloud khi cần máy ảo, kiểm thử hoặc xử lý nền.

Copilot Agent Mode thực hiện chỉnh sửa trực tiếp trong môi trường phát triển cục bộ. GitHub Copilot CLI hoạt động độc lập trong terminal, hỗ trợ Windows, macOS và Linux. Cloud Agent làm việc riêng trên hạ tầng dựa trên GitHub Actions.

Devin được định vị mạnh cho dự án phức tạp, nhiều repository và tác nhân cloud song song. GitHub Copilot cũng phát triển mô hình nhiều tác nhân thông qua trang Agents; Copilot CLI hỗ trợ subagent và lệnh /fleet để chạy cùng nhiệm vụ qua nhiều tác nhân rồi tổng hợp kết quả.

👉 Đánh giá: Devin tạo luồng chuyển giao local–cloud rõ ràng và phù hợp vận hành nhiều đầu việc. Copilot thuận lợi hơn khi đội đã chuẩn hóa quy trình trên GitHub.

4. Hiểu codebase và tích hợp công cụ

Devin AI có tính năng Knowledge để lưu tài liệu, quy ước, hướng dẫn nội bộ và kinh nghiệm của đội nhóm. Nền tảng có thể tham chiếu phần kiến thức liên quan trong các session sau. Playbook và tích hợp hệ thống quản lý công việc giúp chuẩn hóa cách xử lý ticket.

Devin còn hỗ trợ GitHub, GitLab, Bitbucket và Azure DevOps; đồng thời kết nối Slack, Microsoft Teams, Linear cùng Jira. Thông qua MCP, Secrets Manager, webhook và automation, đội kỹ thuật có thể nối Devin AI với nhiều nguồn dữ liệu hoặc công cụ nội bộ.

Github Copilot sử dụng ngữ cảnh từ repository, tệp đang mở, hướng dẫn tùy chỉnh và agent skills. Agent skills có thể chứa chỉ dẫn, script cùng tài nguyên chuyên biệt, sau đó được dùng trong Cloud Agent, code review, CLI, ứng dụng Copilot và Agent Mode trên một số IDE.

GitHub Copilot còn có lợi thế tự nhiên trong GitHub. Người dùng có thể giao issue, theo dõi agent, nhận pull request, yêu cầu chỉnh sửa qua comment và review code trên cùng nền tảng. Ngoài ra, công cụ cũng hỗ trợ MCP, custom instructions và custom agents.

👉 Đánh giá: Devin AI phù hợp hơn với đội dùng nhiều nền tảng quản lý mã nguồn hoặc công việc. Copilot phù hợp hơn với đội xem GitHub là trung tâm của quy trình phát triển.

5. Hỗ trợ mô hình AI

Devin Pro hiện cung cấp quyền truy cập các mô hình tiên tiến từ OpenAI, Anthropic và Google, cùng mô hình SWE của Cognition và một số mô hình mã nguồn mở. Devin Cloud được thiết kế theo hướng không phụ thuộc một nhà cung cấp duy nhất và có thể định tuyến mô hình theo nhiệm vụ.

GitHub Copilot cũng hỗ trợ lựa chọn nhiều mô hình. Copilot CLI làm việc với mô hình từ Anthropic, Google và OpenAI; các gói cao hơn cung cấp danh mục rộng hơn, hạn mức lớn hơn và quyền truy cập thêm vào mô hình cao cấp.

👉 Đánh giá: Cả hai đều là nền tảng đa mô hình. Chất lượng nên được đánh giá theo tác vụ, hạn mức và chi phí thực tế thay vì chỉ dựa vào tên mô hình.

Hỗ trợ mô hình AI

7. Kiểm thử, sửa lỗi và review code

Devin Cloud có thể chạy code, kiểm thử, tái hiện lỗi, xử lý CI và tạo pull request. Devin Review cung cấp giao diện phân tích diff lớn, giải thích thay đổi và hỗ trợ GitHub lẫn GitLab.

GitHub Copilot hỗ trợ review pull request trên GitHub, review diff trong IDE và Cloud Agent có thể tạo pull request để người dùng đánh giá. GitHub cũng nhấn mạnh rằng code do AI tạo ra vẫn cần kiểm thử, review bảo mật, quét sở hữu trí tuệ và kiểm tra lỗ hổng trước khi triển khai.

👉 Đánh giá: Devin có bộ công cụ review độc lập và hỗ trợ nhiều nền tảng mã nguồn. Copilot mang trải nghiệm review liền mạch nhất cho repository trên GitHub.

8. Trải nghiệm dành cho người mới

GitHub Copilot thường dễ tiếp cận hơn với người đã dùng VS Code hoặc GitHub. Gói Free cho phép trải nghiệm code completion, chat và Agent Mode ở mức giới hạn. Khi nâng lên Pro, chi phí thuê bao thấp hơn Devin Pro và người dùng vẫn giữ nguyên IDE quen thuộc.

Devin AI phù hợp với người muốn một môi trường AI-first đồng bộ hơn. Tuy nhiên, các workflow như giao việc cho Cloud Agent, kết nối repository, thiết lập quyền, review pull request và quản lý chi phí đòi hỏi hiểu biết cơ bản về Git, nhánh code, kiểm thử cùng triển khai.

👉 Đánh giá: Copilot thường có đường học ngắn hơn nếu người dùng đã quen VS Code. Devin AI phù hợp khi người dùng sẵn sàng học cách giao việc và kiểm soát tác nhân tự chủ.

9. Chi phí và quản trị đội nhóm

Tại thời điểm cập nhật, Devin AI công bố các gói cá nhân gồm Free 0 USD, Pro 20 USD/tháng và Max 200 USD/tháng. Gói Teams có mức cơ bản 80 USD/tháng cộng 40 USD/tháng cho mỗi full developer seat; Enterprise báo giá riêng. Gói Pro bao gồm Devin Desktop, hạn mức cao hơn, nhiều mô hình và quyền truy cập Devin Cloud.

👉 Xem chi phí Devin AI tại: https://devin.ai/pricing/

GitHub Copilot công bố các gói cá nhân gồm Free 0 USD, Pro 10 USD/tháng, Pro+ 39 USD/tháng và Max 100 USD/tháng. Gói Business có giá 19 USD/người/tháng, còn Enterprise 39 USD/người/tháng. Từ tháng 6/2026, GitHub chuyển cách đo mức sử dụng từ premium request sang GitHub AI Credits; chat, Agent Mode, code review, Cloud Agent, CLI và Copilot Apps đều có thể tiêu thụ credit theo gói.

Chi phí Github Copilot

👉 Xem chi phí Github Copilot tại: https://github.com/features/copilot/plans Nhu cầu Lựa chọn đáng cân nhắc Trải nghiệm cơ bản Gói Free của cả hai Cá nhân viết code hằng ngày GitHub Copilot Pro Cá nhân cần IDE AI và cloud agent cùng hệ sinh thái Devin Pro Đội nhóm dùng GitHub Copilot Business hoặc Enterprise Đội cần nhiều tích hợp và automation Devin Teams hoặc Enterprise

Devin Teams cung cấp thanh toán tập trung, dashboard quản trị, phân tích sử dụng và hỗ trợ ưu tiên. GitHub Copilot Business cùng Enterprise cung cấp chính sách sử dụng, kiểm soát ngân sách, quản trị credit và quyền truy cập trong hệ thống GitHub.

👉 Đánh giá: Copilot có giá đầu vào thấp hơn và dễ dự toán cho đội dùng GitHub. Devin có chi phí cao hơn nhưng bao phủ Desktop, cloud agent cùng nhiều tích hợp kỹ thuật.

Ưu và nhược điểm của Devin AI

Ưu điểm

Kết hợp trình soạn thảo AI, CLI và tác nhân đám mây.

Phù hợp với sửa bug, xử lý ticket, migration và tạo pull request.

Hỗ trợ GitHub, GitLab, Bitbucket và Azure DevOps.

Tích hợp Linear, Jira, Slack và Microsoft Teams.

Có Knowledge, playbook, automation và MCP.

Devin Cloud có thể dùng terminal, trình duyệt và giao diện máy tính trong môi trường riêng.

Devin Review hỗ trợ pull request phức tạp trên GitHub và GitLab.

Ưu và nhược điểm của Devin AI

Nhược điểm

Chi phí gói cá nhân trả phí cao hơn Copilot Pro.

Người mới cần học cách giao nhiệm vụ, quản lý quyền repository và review kết quả.

Tác vụ mở hoặc thiếu tiêu chí hoàn thành vẫn cần con người dẫn dắt.

Mức tiêu thụ thay đổi theo mô hình, độ phức tạp và lượng suy luận.

Mức tự chủ cao làm tăng yêu cầu kiểm thử và kiểm soát quyền.

Ưu và nhược điểm của GitHub Copilot

Ưu điểm

Tích hợp sâu với nhiều IDE, GitHub và terminal.

Có gói Free; gói Pro dễ tiếp cận cho cá nhân.

Code completion, chat và Agent Mode thuận tiện cho công việc hằng ngày.

Cloud Agent có thể nhận issue, sửa code và tạo pull request.

Hỗ trợ nhiều mô hình, MCP, custom instructions và agent skills.

Phù hợp với tổ chức dùng GitHub làm trung tâm quản lý mã nguồn.

Có code review trên GitHub và trong IDE.

Ưu và nhược điểm của GitHub Copilot

Nhược điểm

Lợi thế lớn nhất tập trung vào hệ sinh thái GitHub.

Cơ chế AI Credits mới yêu cầu theo dõi mức sử dụng chat, agent, review và CLI.

Agent Mode cục bộ thường yêu cầu duyệt thay đổi và lệnh thực thi.

Workflow liên quan nhiều hệ thống có thể cần cấu hình thêm.

Code tạo ra vẫn phải được kiểm thử và review bảo mật.

Nên chọn Devin AI hay GitHub Copilot?

Chọn theo nhu cầu

Chọn GitHub Copilot khi:

Bạn muốn bắt đầu nhanh với chi phí thấp.

Công việc chủ yếu diễn ra trong VS Code, JetBrains hoặc GitHub.

Bạn thường xuyên viết code, sửa hàm, tạo test và hỏi về codebase.

Bạn muốn kiểm soát từng thay đổi ngay trong IDE.

Chọn Devin AI khi:

Bạn muốn một IDE AI kết hợp tác nhân cục bộ và cloud agent.

Bạn thường giao nhiệm vụ nhiều bước thay vì chỉ xin gợi ý code.

Bạn muốn AI tự kiểm thử, tạo pull request và xử lý phản hồi.

Bạn cần chuyển công việc từ máy cá nhân lên môi trường cloud riêng.

Nên chọn Devin AI hay GitHub Copilot?

Chọn theo quy mô dự án

Dự án cá nhân nhỏ hoặc landing page: Copilot Free hoặc Pro thường đủ dùng.

Copilot Free hoặc Pro thường đủ dùng. MVP do một người kiểm soát: Copilot Pro, Pro+ hoặc Devin Pro đều phù hợp; quyết định phụ thuộc thói quen làm việc trong IDE hay giao việc cho agent.

Copilot Pro, Pro+ hoặc Devin Pro đều phù hợp; quyết định phụ thuộc thói quen làm việc trong IDE hay giao việc cho agent. Sản phẩm có nhiều repository và backlog: Devin có lợi thế ở ticket, Knowledge, automation và cloud agents.

Devin có lợi thế ở ticket, Knowledge, automation và cloud agents. Đội phát triển chuẩn hóa trên GitHub: Copilot Business hoặc Enterprise dễ triển khai hơn.

Copilot Business hoặc Enterprise dễ triển khai hơn. Tổ chức dùng nhiều nền tảng quản lý mã nguồn: Devin đáng cân nhắc nhờ phạm vi tích hợp rộng.

Chọn theo ngân sách

GitHub Copilot có mức khởi điểm trả phí thấp hơn: Pro 10 USD/tháng so với Devin Pro 20 USD/tháng. Tuy nhiên, Devin Pro bao gồm Devin Desktop và quyền truy cập Devin Cloud, nên không nên chỉ so sánh con số thuê bao. Hãy đánh giá tổng thời gian tiết kiệm, số nhiệm vụ hoàn thành, mức dùng credit và công sức review.

Có nên kết hợp cả hai?

Có thể kết hợp theo cách sau:

Dùng GitHub Copilot cho code completion, hỏi đáp, chỉnh sửa nhanh và xử lý cục bộ trong IDE.

Dùng Devin Cloud cho backlog, migration, sửa lỗi độc lập hoặc nhiệm vụ giao theo ticket.

Dùng pull request và CI làm lớp kiểm soát chung trước khi merge.

Việc dùng đồng thời hai nền tảng làm tăng chi phí, số cấu hình quyền và độ phức tạp quản trị. Chỉ nên kết hợp khi từng công cụ có vai trò riêng và tiêu chí đánh giá rõ ràng.

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Kết luận

Việc lựa chọn giữa Devin AI và GitHub Copilot không có đáp án đúng tuyệt đối, mà phụ thuộc vào cách đội ngũ của bạn muốn giao việc cho trí tuệ nhân tạo. Trong không ít trường hợp, việc kết hợp cả Devin AI và GitHub Copilot theo từng giai đoạn dự án mới thực sự mang lại hiệu quả tối ưu cho quy trình vibe code hiện đại.

Những câu hỏi thường gặp

Devin AI có tích hợp được với công cụ quản lý dự án như Jira, Linear không? Có. Devin AI hỗ trợ tích hợp trực tiếp với GitHub, Jira, Linear và Slack, cho phép giao nhiệm vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên ngay trong các công cụ này mà không cần chuyển sang giao diện riêng.

Sau khi GitHub Copilot đổi sang tính phí theo token, chi phí có tăng nhiều không? Với người dùng chỉ sử dụng tính năng gợi ý code cơ bản, chi phí gần như không thay đổi vì tính năng này vẫn miễn phí. Tuy nhiên với người dùng khai thác nhiều tính năng chat, Agent Mode hoặc code review ở quy mô lớn, hoá đơn thực tế có thể tăng đáng kể so với mô hình tính phí cố định trước đây.

Người mới bắt đầu học lập trình hoặc mới làm quen với vibe code nên chọn công cụ nào? GitHub Copilot phù hợp hơn cho người mới, vì cung cấp gợi ý trực tiếp trong lúc gõ code, giúp học hỏi cú pháp và cách giải quyết vấn đề theo thời gian thực, trong khi Devin AI phù hợp hơn với người đã có kinh nghiệm mô tả yêu cầu kỹ thuật rõ ràng cho AI thực thi độc lập.

GitHub Copilot có thể tự hoàn thành một nhiệm vụ không? Có. Agent Mode có thể chỉnh sửa nhiều tệp và chạy lệnh trong IDE với sự phê duyệt của người dùng. Cloud Agent có thể nghiên cứu repository, lập kế hoạch, thay đổi code và mở pull request trong môi trường dựa trên GitHub Actions.

Có thể dùng song song Devin AI và GitHub Copilot trong cùng một dự án không? Hoàn toàn có thể. Nhiều đội kỹ thuật hiện dùng GitHub Copilot cho công việc lập trình hằng ngày ngay trong IDE, đồng thời giao các tác vụ nền lặp lại như sửa lỗi nhỏ hoặc viết test cho Devin AI xử lý tự động song song.