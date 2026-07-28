So sánh Devin AI vs Google Antigravity: Hai trợ lý lập trình AI đáng chú ý 2026

Chỉ cần mô tả ý tưởng bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhiều nền tảng AI hiện nay có thể tự lên kế hoạch, viết mã, kiểm thử và thậm chí triển khai ứng dụng thay cho con người. Trong số hàng loạt cái tên nổi bật, Devin AI và Google Antigravity đang là những lựa chọn được nhắc đến nhiều nhất. Hãy cùng Tino so sánh Devin AI vs Google Antigravity qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Devin AI và Google Antigravity

Devin AI là gì?

Devin AI là hệ sinh thái AI hỗ trợ phát triển phần mềm do Cognition xây dựng. Thay vì chỉ hoàn thành một đoạn mã ngắn, công cụ này được thiết kế để tiếp nhận nhiệm vụ, phân tích yêu cầu, chỉnh sửa mã nguồn, chạy lệnh, kiểm thử, sửa lỗi và tạo pull request.

Tiền thân của Devin AI chính là phần mềm nổi tiếng Windsurf, trước khi được đổi tên thành Devin Desktop (tên gốc của Devin AI) từ tháng 6/2026. Hệ sinh thái hiện được Cognition mô tả qua bốn bề mặt chính:

Devin Cloud: Agent tự chủ chạy trên máy ảo riêng trong môi trường đám mây.

Agent tự chủ chạy trên máy ảo riêng trong môi trường đám mây. Devin Desktop: IDE đầy đủ, đồng thời là trung tâm quản lý agent.

IDE đầy đủ, đồng thời là trung tâm quản lý agent. Devin CLI: Agent cục bộ hoạt động trực tiếp trong terminal.

Agent cục bộ hoạt động trực tiếp trong terminal. Devin Review: Công cụ hỗ trợ kiểm tra thay đổi mã nguồn và pull request.

Devin AI là gì?

Cách tiếp cận này giúp người dùng chuyển linh hoạt giữa hai kiểu làm việc. Các tác vụ cần tương tác nhanh có thể thực hiện trên máy tính qua Devin Desktop hoặc CLI. Các nhiệm vụ kéo dài, cần chạy độc lập hoặc không muốn phụ thuộc vào máy cá nhân có thể giao cho Devin Cloud.

Devin Cloud vận hành trong máy ảo riêng, có trình soạn thảo, terminal và trình duyệt để thực hiện công việc từ đầu đến cuối.

Xem thêm: Devin AI là gì?

Google Antigravity là gì?

Google Antigravity là nền tảng phát triển phần mềm theo hướng agent-first của Google. Phiên bản Antigravity 2.0 được giới thiệu vào ngày 19/5/2026 dưới dạng ứng dụng desktop độc lập dành cho macOS, Windows và Linux. Giao diện chính đóng vai trò trung tâm để khởi chạy, theo dõi và điều phối nhiều AI agent.

Một điểm cần phân biệt là Antigravity 2.0 không phải IDE. Ứng dụng này tập trung vào quản lý agent và có thể được dùng song song với IDE quen thuộc. Google vẫn duy trì Antigravity IDE như một sản phẩm riêng, đồng thời cung cấp Antigravity CLI và SDK cho người cần làm việc trong terminal hoặc xây dựng agent tùy chỉnh.

Antigravity 2.0 có thể thực thi lệnh hệ thống, đọc và ghi tệp, tìm kiếm web, điều khiển Chrome, kết nối MCP, quản lý subagent và tạo kế hoạch triển khai. Agent có thể làm việc đồng bộ khi người dùng đang theo dõi, hoặc chạy bất đồng bộ để xử lý công việc dài hơn.

Xem thêm: Google Antigravity là gì?

Google Antigravity là gì?

Bảng so sánh nhanh Devin AI vs Antigravity

Tiêu chí Devin AI Google Antigravity Định hướng chính Hệ sinh thái AI software engineer cho cả cloud và local Trung tâm điều phối nhiều agent cục bộ Cách sử dụng Web, Desktop IDE, CLI, công cụ review Antigravity 2.0, CLI, SDK và IDE riêng Môi trường làm việc Máy ảo đám mây hoặc máy tính cá nhân Chủ yếu trên máy tính cá nhân ở Antigravity 2.0 và CLI Tác vụ dài hạn Mạnh với Devin Cloud chạy độc lập Hỗ trợ tác vụ bất đồng bộ, subagent và lịch chạy IDE tích hợp Devin Desktop là IDE đầy đủ Antigravity 2.0 không phải IDE; Antigravity IDE là sản phẩm riêng Quản lý nhiều agent Agent Command Center, Kanban, Spaces, ACP Projects, subagent động, tác vụ bất đồng bộ Mô hình AI Hỗ trợ nhiều model và bộ định tuyến theo tác vụ Gemini, Claude và GPT-OSS tùy gói Chi phí khởi điểm Có gói Free; Pro từ 20 USD/tháng Gói cá nhân 0 USD/tháng với giới hạn cơ bản Phù hợp nhất Đội ngũ cần giao việc trọn gói, làm trên cloud và quản lý quy trình phát triển Cá nhân hoặc nhóm muốn điều phối agent trên máy cục bộ và hệ sinh thái Google

Lưu ý: Thông tin trong bảng phản ánh sản phẩm và gói dịch vụ được công bố đến ngày 28/7/2026. Danh sách model, hạn mức và giá có thể tiếp tục thay đổi.

So sánh Devin AI và Antigravity chi tiết

1. Định hướng sản phẩm

Khác biệt lớn nhất trong cuộc so sánh Devin AI vs Antigravity nằm ở phạm vi sản phẩm.

Devin AI hướng đến hình ảnh một kỹ sư phần mềm AI có thể tham gia sâu vào quy trình phát triển. Người dùng có thể yêu cầu triển khai tính năng, sửa lỗi, refactor, nâng cấp framework, viết kiểm thử hoặc xử lý ticket từ Linear và Jira. Devin Cloud đặc biệt phù hợp với công việc đã được mô tả tương đối rõ và cần thực hiện trọn quy trình.

Antigravity lại được xây dựng như một lớp điều phối agent. Trọng tâm không chỉ là một agent hoàn thành một nhiệm vụ, mà còn là cách phân chia công việc cho nhiều agent, theo dõi các cuộc hội thoại theo Project, tạo subagent và tự động kích hoạt nhiệm vụ theo lịch.

Có thể hiểu đơn giản:

Devin AI: Phù hợp khi muốn giao một đầu việc kỹ thuật và nhận lại thay đổi có thể kiểm tra, chạy thử hoặc đưa vào pull request.

Phù hợp khi muốn giao một đầu việc kỹ thuật và nhận lại thay đổi có thể kiểm tra, chạy thử hoặc đưa vào pull request. Antigravity: Phù hợp khi muốn xây dựng “bàn điều khiển” cho nhiều agent cùng hoạt động trên các dự án và thư mục cục bộ.

2. Môi trường hoạt động

Devin AI có lợi thế về lựa chọn môi trường. Devin Cloud chạy trong máy ảo trên hạ tầng đám mây, vì vậy phiên làm việc có thể tiếp tục ngay cả khi người dùng đóng laptop. Song song đó, Devin Desktop và Devin CLI cho phép thao tác trực tiếp với tệp, công cụ và môi trường trên máy cá nhân.

Antigravity 2.0 hiện tập trung vào các agent cục bộ. Agent làm việc với thư mục được gắn vào Project, có thể mở worktree, chạy lệnh và điều khiển Chrome trên máy của người dùng. Google đã đề cập cloud-deployed agents như một hướng phát triển tiếp theo, vì vậy không nên xem khả năng cloud agent là tính năng hoàn chỉnh của Antigravity 2.0 tại thời điểm viết bài.

Kết luận theo tiêu chí này: Devin phù hợp hơn khi cần giao tác vụ dài hạn trên hạ tầng độc lập. Antigravity phù hợp hơn khi muốn agent làm việc gần với dự án và công cụ đang có trên máy cá nhân.

So sánh Devin AI và Antigravity chi tiết

3. Khả năng tự động hoàn thành công việc

Devin Cloud có Agent Mode để viết mã, chạy lệnh, duyệt web, kiểm thử, sửa lỗi và tạo pull request. Tài liệu chính thức khuyến nghị dùng Agent Mode cho các tác vụ nhiều bước đã có phạm vi tương đối rõ.

Antigravity 2.0 cũng hỗ trợ mức tự động cao. Lệnh /goal cho phép agent tiếp tục làm đến khi mục tiêu hoàn tất mà không liên tục yêu cầu phản hồi trung gian. Bên cạnh đó, tác vụ có thể chạy bất đồng bộ, được chia cho subagent và được kích hoạt theo lịch bằng Scheduled Tasks.

Sự khác biệt nằm ở cách tổ chức:

Devin Cloud cung cấp một môi trường hoàn chỉnh để agent tự xử lý nhiệm vụ kỹ thuật.

Antigravity cung cấp nhiều cơ chế điều phối để một agent chính phân chia, giám sát và tổng hợp công việc từ các agent phụ.

Với một ticket rõ ràng như “sửa lỗi đăng nhập, bổ sung unit test và tạo pull request”, Devin thường mang lại quy trình trực quan hơn.

Với một mục tiêu gồm nhiều nhánh như “phân tích ba module, kiểm tra tài liệu, thử nhiều phương án và tổng hợp kế hoạch”, Antigravity có lợi thế từ subagent động.

4. Quản lý nhiều AI agent

Devin Desktop đưa Agent Command Center lên vị trí trung tâm. Người dùng có thể theo dõi agent cục bộ và agent cloud trong giao diện Kanban, nhóm phiên làm việc bằng Spaces và chia sẻ ngữ cảnh giữa agent, tệp cùng pull request. Devin Desktop cũng hỗ trợ Agent Client Protocol để chạy các agent tương thích như Codex, Claude Agent hoặc OpenCode trong cùng môi trường quản lý.

Antigravity 2.0 được thiết kế trực tiếp cho bài toán nhiều agent. Các cuộc hội thoại được nhóm theo Project, mỗi Project có thể kết nối nhiều thư mục và thiết lập quyền riêng. Agent chính có thể tạo subagent để xử lý từng phần việc mà không làm quá tải ngữ cảnh chính.

Cả hai đều mạnh ở multi-agent, nhưng khác về phong cách:

Devin Desktop: Thiên về quản lý công việc kỹ thuật bằng giao diện giống bảng dự án và liên kết chặt với IDE, pull request, mã nguồn.

Thiên về quản lý công việc kỹ thuật bằng giao diện giống bảng dự án và liên kết chặt với IDE, pull request, mã nguồn. Antigravity: Thiên về điều phối hội thoại, nhiệm vụ, lịch chạy, quyền truy cập và các agent phụ trên nhiều workspace.

5. Trải nghiệm IDE và dòng lệnh

Devin Desktop là một IDE đầy đủ, phát triển từ nền tảng Windsurf và tương thích ngược với nhiều thiết lập, extension, phím tắt cùng workflow từ VS Code. Người dùng có thể viết mã thủ công, nhận gợi ý bằng Tab, trò chuyện với Cascade, chạy local agent và giao tác vụ sang Devin Cloud ngay trong cùng ứng dụng.

Antigravity 2.0 chủ động tách khỏi IDE. Người dùng quản lý agent trong ứng dụng độc lập và tiếp tục dùng VS Code, Cursor, Antigravity IDE hoặc môi trường khác để chỉnh sửa mã nguồn. Google cũng cung cấp Antigravity CLI cho trải nghiệm terminal-first và Antigravity SDK để tạo agent bằng Python.

Do đó:

Người muốn mọi thao tác tập trung trong một IDE thường dễ làm quen với Devin Desktop hơn.

Người đã có IDE yêu thích và chỉ cần một lớp quản lý agent độc lập có thể thấy Antigravity linh hoạt hơn.

Trải nghiệm IDE và dòng lệnh

6. Khả năng đọc hiểu dự án

Devin có cơ chế thiết lập repository, snapshot môi trường, Knowledge và DeepWiki để giúp agent hiểu cấu trúc dự án trước khi làm việc. Ngoài ra, công cụ còn có bộ máy ngữ cảnh dựa trên RAG, sử dụng tệp hiện tại, tệp đang mở, lịch sử thao tác và repository được lập chỉ mục để tạo gợi ý phù hợp hơn.

Antigravity tổ chức ngữ cảnh theo Project. Một Project có thể chứa nhiều thư mục, thiết lập agent, quyền truy cập, skill và MCP riêng. Cách tổ chức này phù hợp với công việc trải dài qua frontend, backend, tài liệu hoặc nhiều repository cục bộ.

Devin có lợi thế khi doanh nghiệp cần chuẩn hóa kiến thức repository và môi trường chạy cho nhiều thành viên. Antigravity có lợi thế khi cá nhân cần gắn nhiều thư mục vào một dự án và kiểm soát quyền theo từng phạm vi.

7. Kiểm thử giao diện và trình duyệt

Devin Cloud cung cấp Browser, Shell và IDE trong mỗi phiên làm việc. Người dùng có thể theo dõi tiến trình, mở trình duyệt tương tác hoặc tiếp quản môi trường khi cần kiểm tra thủ công.

Antigravity có Browser Subagent để mở, đọc và điều khiển Chrome, kiểm thử website, đọc tài liệu và tự động hóa thao tác trình duyệt. Hoạt động được thực hiện trong hồ sơ Chrome riêng nhằm tách biệt với phiên duyệt web cá nhân; hệ thống cũng có thể lưu ảnh chụp hoặc video thao tác dưới dạng artifact.

Nếu công việc yêu cầu kiểm thử frontend bằng trình duyệt cục bộ và cần quan sát từng thao tác, Antigravity mang lại trải nghiệm khá trực quan.

Nếu công việc cần chạy trong môi trường cloud độc lập cùng mã nguồn, terminal và trình duyệt, Devin Cloud có lợi thế rõ hơn.

8. Tích hợp công cụ làm việc

Devin hỗ trợ các tích hợp phổ biến trong quy trình phát triển phần mềm như GitHub, GitLab, Bitbucket, Slack, Microsoft Teams, Linear và Jira. MCP Marketplace cho phép mở rộng thêm công cụ, dữ liệu và dịch vụ bên ngoài.

Antigravity hỗ trợ skills, MCP servers, hooks và plugins. Plugin có thể đóng gói rules, skills, MCP và hooks thành một đơn vị để tái sử dụng. Ngoài ra, Antigravity cũng có liên kết sâu với hệ sinh thái Google và cung cấp gói tổ chức thông qua Google Cloud.

Devin phù hợp với nhóm đang vận hành quy trình ticket, repository và pull request rõ ràng.

Antigravity phù hợp với người muốn tự xây dựng hệ thống agent mở rộng bằng skill, hook, MCP và dịch vụ Google Cloud.

Tích hợp công cụ làm việc

9. Mô hình AI được hỗ trợ

Devin Desktop và Devin CLI hỗ trợ nhiều model từ nhiều nhà cung cấp, đồng thời có model riêng và bộ định tuyến Adaptive. Đến tháng 7/2026, Cognition đã công bố hỗ trợ các dòng Claude thế hệ mới trong Devin Cloud, Desktop và CLI, bên cạnh nhiều lựa chọn khác.

Antigravity cũng theo hướng đa model. Trang model chính thức hiện liệt kê Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.6 và GPT-OSS-120B cho tài khoản cá nhân, tùy hạn mức của từng gói. Tài khoản doanh nghiệp qua Google Cloud có danh sách model khác và tập trung vào các model được cung cấp qua Gemini Enterprise Agent Platform.

Về trải nghiệm:

Devin mang lại nhiều lựa chọn trong một hệ sinh thái phát triển phần mềm đã tích hợp sâu.

Antigravity tạo lợi thế cho người ưu tiên Gemini nhưng vẫn muốn chuyển sang Claude hoặc GPT-OSS khi phù hợp.

10. Chi phí sử dụng

Devin AI hiện có các gói self-service:

Free: 0 USD, dành cho cá nhân thử nghiệm với hạn mức giới hạn.

0 USD, dành cho cá nhân thử nghiệm với hạn mức giới hạn. Pro: 20 USD/tháng cho một người dùng.

20 USD/tháng cho một người dùng. Max: 200 USD/tháng cho người dùng cần hạn mức cao.

200 USD/tháng cho người dùng cần hạn mức cao. Teams: Tối thiểu 80 USD/tháng; full seat có giá 40 USD/tháng và flex seat không có phí cố định nhưng sử dụng quỹ on-demand chung.

Tối thiểu 80 USD/tháng; full seat có giá 40 USD/tháng và flex seat không có phí cố định nhưng sử dụng quỹ on-demand chung. Enterprise: Báo giá theo hợp đồng và tính mức sử dụng bằng Agent Compute Units.

Gói cá nhân

Gói team

Xem giá Devin AI tại: https://devin.ai/pricing/

Google Antigravity cung cấp:

Individuals: 0 USD/tháng, có model agent, Tab completion và Command với hạn mức cơ bản.

0 USD/tháng, có model agent, Tab completion và Command với hạn mức cơ bản. Google AI Pro và Google AI Ultra: Hạn mức cao hơn cùng cơ chế sử dụng bổ sung tùy gói và khu vực.

Hạn mức cao hơn cùng cơ chế sử dụng bổ sung tùy gói và khu vực. Organization plan: Triển khai qua Google Cloud, áp dụng điều khoản Google Cloud và tính phí API theo mức tiêu thụ.

Xem giá Google Antigravity tại: https://antigravity.google/pricing

Tóm lại:

Nếu ưu tiên dùng thử với ngân sách thấp, Antigravity có gói cá nhân khá hấp dẫn.

Nếu cần dự toán rõ theo vai trò cá nhân, power user hoặc đội nhóm, Devin công khai cấu trúc gói chi tiết hơn.

Chi phí thực tế của cả hai vẫn phụ thuộc vào model, độ dài ngữ cảnh, số tác vụ và mức sử dụng vượt hạn ngạch.

11. Bảo mật và quyền truy cập

Devin cung cấp các cơ chế quản trị dành cho doanh nghiệp, môi trường chuyên dụng, kiểm soát repository và chính sách dữ liệu. Tài liệu Cognition xác nhận dữ liệu của khách hàng Enterprise không được dùng để huấn luyện model.

Devin Cloud vẫn có phần xử lý trung tâm trên hạ tầng Cognition, vì vậy doanh nghiệp cần đánh giá kiến trúc triển khai và hợp đồng phù hợp với yêu cầu nội bộ.

Antigravity có bộ máy quyền theo ba trạng thái Deny, Ask và Allow. Người dùng có thể giới hạn đọc tệp, ghi tệp, chạy lệnh, truy cập URL và gọi MCP theo từng Project.

Mặc định, agent chỉ được truy cập thư mục thuộc Project cùng vùng dữ liệu ứng dụng; thao tác ngoài phạm vi thường yêu cầu phê duyệt. Terminal sandbox hiện vẫn ở trạng thái preview trên macOS và Linux, còn hỗ trợ Windows được công bố là sẽ bổ sung sau.

Với doanh nghiệp, Antigravity có thể kết nối Gemini Enterprise Agent Platform trong Google Cloud để đáp ứng yêu cầu private networking, data residency và điều khoản dịch vụ Google Cloud.

Không nên bật quyền toàn máy hoặc tự động chạy mọi lệnh chỉ để giảm thao tác xác nhận. Quyền càng rộng, rủi ro từ lệnh sai, package không an toàn hoặc nội dung độc hại từ nguồn ngoài càng cao.

Ưu điểm và hạn chế của Devin AI

Ưu điểm

Kết hợp agent cloud, agent cục bộ, IDE, CLI và code review trong cùng hệ sinh thái.

Devin Cloud phù hợp với tác vụ dài, chạy độc lập và tiếp tục hoạt động khi máy cá nhân không mở.

Devin Desktop là IDE đầy đủ, thuận tiện cho người từng dùng Windsurf hoặc VS Code.

Hỗ trợ quản lý nhiều agent, Spaces, Kanban và agent tương thích ACP.

Tích hợp tốt với repository, ticket, pull request và công cụ cộng tác của đội kỹ thuật.

Có nhiều lựa chọn model và chế độ sử dụng theo độ khó của nhiệm vụ.

Ưu điểm và hạn chế của Devin AI

Hạn chế

Hệ sinh thái có nhiều bề mặt nên người mới cần thời gian phân biệt Devin Cloud, Desktop, Local, CLI và Review.

Tác vụ cloud có thể tiêu thụ hạn mức đáng kể nếu yêu cầu thiếu phạm vi hoặc liên tục thay đổi.

Cần thiết lập repository, môi trường, secret và hướng dẫn dự án cẩn thận để agent đạt kết quả ổn định.

Các gói phù hợp với power user hoặc đội nhóm có chi phí cao hơn nhu cầu Vibe Code đơn giản.

Ưu điểm và hạn chế của Antigravity

Ưu điểm

Thiết kế agent-first rõ ràng, phù hợp để theo dõi nhiều agent và nhiều Project.

Có subagent động, tác vụ bất đồng bộ, Scheduled Tasks và JSON hooks.

Hoạt động tốt với nhiều thư mục cục bộ và có thể dùng song song với IDE yêu thích.

Hỗ trợ nhiều model, trong đó Gemini giữ vai trò trọng tâm.

Gói cá nhân 0 USD giúp người mới dễ thử nghiệm.

Cơ chế quyền theo Project, phê duyệt thao tác và sandbox giúp kiểm soát agent chi tiết.

Ưu điểm và hạn chế của Antigravity

Hạn chế

Antigravity 2.0 không phải IDE, vì vậy người dùng vẫn cần công cụ chỉnh sửa mã riêng nếu muốn can thiệp trực tiếp.

Trọng tâm hiện tại là agent cục bộ; cloud-deployed agents mới được đề cập như định hướng tiếp theo.

Nhiều khái niệm như Project, subagent, hook, skill, MCP và permission có thể gây khó cho người mới.

Tính tự động cao trên máy cá nhân đòi hỏi thiết lập quyền thận trọng.

Hạn mức miễn phí và khả năng truy cập model có thể thay đổi theo gói, tài khoản và khu vực.

Nên chọn Devin AI hay Antigravity?

Không có công cụ chiến thắng trong mọi tình huống. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào môi trường làm việc và loại nhiệm vụ thường xuyên thực hiện.

Chọn Devin AI khi:

Muốn giao một ticket kỹ thuật để AI thực hiện từ phân tích đến tạo pull request.

Cần agent chạy trên cloud và tiếp tục làm việc khi máy cá nhân đã tắt.

Muốn dùng một IDE AI đầy đủ thay cho VS Code hoặc Windsurf cũ.

Đội ngũ đang làm việc với GitHub, GitLab, Jira, Linear, Slack hoặc Microsoft Teams.

Cần kết hợp agent cục bộ, agent cloud, code review và quản lý nhiều phiên trong cùng hệ sinh thái.

Dự án có quy trình kiểm thử, review và phân quyền rõ ràng.

Nên chọn Devin AI hay Antigravity?

Chọn Antigravity khi:

Muốn quản lý nhiều agent cục bộ trên nhiều thư mục hoặc nhiều dự án.

Đã có IDE yêu thích và chỉ cần thêm lớp điều phối agent độc lập.

Muốn tận dụng Gemini cùng hệ sinh thái Google Cloud.

Cần subagent, tác vụ theo lịch, hooks hoặc workflow tùy chỉnh.

Muốn kiểm soát chi tiết quyền đọc tệp, chạy lệnh, truy cập web và MCP.

Muốn bắt đầu bằng gói cá nhân miễn phí trước khi nâng cấp.

Gợi ý lựa chọn theo từng nhóm người dùng

Nhóm người dùng Lựa chọn phù hợp hơn Lý do Người mới học Vibe Code Antigravity hoặc Devin Desktop Free Có thể thử miễn phí và quan sát agent làm việc Người làm website cá nhân Antigravity Linh hoạt với dự án cục bộ, trình duyệt và nhiều model Lập trình viên cần IDE AI Devin Desktop IDE đầy đủ, Tab, Cascade, local agent và cloud handoff Freelancer xử lý nhiều dự án Antigravity Project tách biệt, nhiều thư mục và quyền riêng theo dự án Đội kỹ thuật có backlog lớn Devin AI Giao ticket, chạy cloud, tạo PR và tích hợp công cụ quản lý Doanh nghiệp dùng Google Cloud Antigravity Enterprise Gắn với Google Cloud, IAM, private networking và data residency Doanh nghiệp cần agent cloud chuyên sâu Devin Enterprise Môi trường cloud, quản trị repository và quy trình kỹ thuật tập trung

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Kết luận

Devin AI và Google Antigravity đều là đại diện tiêu biểu cho làn sóng lập trình bằng AI, nhưng phục vụ hai nhóm nhu cầu khác nhau. Không có câu trả lời tuyệt đối cho việc bên nào tốt hơn, quan trọng là xác định đúng mục tiêu, ngân sách và mức độ kiểm soát mong muốn trước khi bắt đầu. Dù chọn Devin AI, Antigravity hay kết hợp cả hai, xu hướng vibe code chắc chắn sẽ tiếp tục định hình cách thế giới xây dựng phần mềm trong những năm tới.

Những câu hỏi thường gặp

Devin AI hay Antigravity phù hợp hơn cho người không biết lập trình? Antigravity có thể dễ tiếp cận nhờ gói cá nhân miễn phí và giao diện giao việc cho agent. Devin Desktop cũng hỗ trợ Vibe Code khá tốt, nhưng hệ sinh thái rộng hơn và có nhiều khái niệm cần làm quen. Dù chọn công cụ nào, người dùng vẫn nên hiểu cách chạy thử, đọc lỗi và kiểm tra kết quả trước khi đưa website vào hoạt động.

Devin AI và Antigravity có phải là IDE không? Devin Desktop là một IDE đầy đủ. Devin Cloud là agent chạy trên đám mây, còn Devin CLI hoạt động trong terminal. Trong khi đó, Antigravity 2.0 là ứng dụng điều phối agent độc lập, không phải IDE; Google vẫn cung cấp Antigravity IDE như một sản phẩm riêng.

Công cụ nào có thể tiếp tục chạy khi tắt máy tính? Devin Cloud chạy trên máy ảo riêng trong môi trường đám mây nên có thể tiếp tục làm việc khi laptop đã đóng. Tuy nhiên, Antigravity 2.0 hiện tập trung vào agent cục bộ, vì vậy tác vụ phụ thuộc vào máy đang chạy ứng dụng và các tài nguyên liên quan.

Antigravity có miễn phí không? Có. Google công bố gói Individuals với giá 0 USD/tháng, bao gồm quyền truy cập một số model agent, Tab completion, Command và hạn mức cơ bản theo tuần. Lưu ý: Hạn mức và model có thể thay đổi theo tài khoản hoặc khu vực.

Devin AI có miễn phí không? Có. Devin cung cấp gói Free cho một người dùng với mức sử dụng giới hạn, quyền truy cập Devin Review và DeepWiki. Người cần hạn mức cao hơn có thể nâng cấp lên Pro, Max hoặc Teams.

Có thể dùng cả Devin AI lẫn Antigravity cùng lúc không? Hoàn toàn có thể. Nhiều đội ngũ kỹ thuật kết hợp cả hai: dùng Antigravity cho giai đoạn thử nghiệm ý tưởng nhanh, sau đó chuyển các tác vụ quy mô lớn, dài hạn sang cho Devin AI xử lý.