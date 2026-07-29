So sánh Devin AI vs VSCode: AI tự chủ có đánh bại được IDE phổ biến nhất thế giới? 

Làn sóng AI đang thay đổi cách con người viết phần mềm, và hai trong số những cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay chính là Devin AI cùng VSCode. Vậy giữa Devin AI và VSCode, đâu mới là lựa chọn phù hợp cho dự án của bạn? Cùng Tino so sánh Devin AI vs VSCode chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Devin AI và VSCode là gì?

Đôi nét về Devin AI

Devin AI là hệ sinh thái công cụ phát triển phần mềm bằng AI do Cognition xây dựng. Hệ sinh thái hiện bao gồm Devin Cloud, Devin Desktop, Devin CLI và Devin Review.

Tiền thân của Devin AI là Windsurf. Sau khi đổi tên, nền tảng vẫn duy trì trình chỉnh sửa, phím tắt, extension, workflow và các tính năng quen thuộc của Windsurf, đồng thời đưa Agent Command Center trở thành khu vực trung tâm.

Devin AI là một IDE phát triển theo hướng AI-first. Người dùng có thể trò chuyện với AI, yêu cầu tạo dự án, chỉnh sửa nhiều file, chạy lệnh, kiểm tra lỗi hoặc triển khai ứng dụng ngay trong cùng một giao diện. Công cụ cũng cho phép nhập cấu hình từ VS Code hoặc Cursor để rút ngắn thời gian làm quen.

Đôi nét về Devin AI

Bên trong Devin AI có hai nhóm Agent đáng chú ý:

Devin Local: chạy trực tiếp trên máy tính, có quyền truy cập file, công cụ và môi trường cục bộ.

chạy trực tiếp trên máy tính, có quyền truy cập file, công cụ và môi trường cục bộ. Devin Cloud: chạy trên máy ảo riêng, có desktop, trình duyệt và khả năng sử dụng máy tính để tiếp tục làm việc ngay cả khi người dùng đóng laptop.

👉 Xem thêm: Devin AI là gì?

Đôi nét về VSCode

Visual Studio Code, thường được viết tắt là VS Code hoặc VSCode, là trình soạn thảo mã nguồn miễn phí do Microsoft phát triển. VS Code hỗ trợ Windows, macOS, Linux và cả phiên bản chạy trên trình duyệt. Microsoft hiện định vị VS Code là một trình chỉnh sửa mã nguồn mở hỗ trợ phát triển đa Agent.

VSCode hỗ trợ sẵn JavaScript, TypeScript, HTML và CSS. Người dùng có thể cài thêm extension để làm việc với Python, Java, C#, PHP, Go, Rust cùng nhiều ngôn ngữ khác.

Đôi nét về VSCode

Bên cạnh khả năng viết và chỉnh sửa code truyền thống, VSCode hiện tích hợp sâu các tính năng AI thông qua GitHub Copilot. Người dùng có thể giao nhiệm vụ cho Agent, yêu cầu lập kế hoạch, chỉnh sửa code, chạy lệnh, sửa lỗi và làm việc với nhiều phiên Agent song song.

Tính đến thời điểm viết bài, phiên bản ổn định mới nhất là Visual Studio Code 1.130, phát hành ngày 22/7/2026. Phiên bản này bổ sung Agent Host, cải thiện khả năng xem thay đổi nhiều file, hỗ trợ worktree cho nhiều Agent và tối ưu quy trình phê duyệt công cụ.

👉 Xem thêm: VSCode là gì?

Điểm giống nhau giữa Devin AI và VSCode

Devin Desktop được phát triển dựa trên nền tảng Code OSS, vì vậy giao diện và cách thao tác có nhiều điểm tương đồng với VSCode. Người từng sử dụng VSCode thường có thể làm quen nhanh với thanh Explorer, terminal, khu vực extension, phím tắt và cách quản lý workspace.

Devin AI và VSCode có nhiều điểm chung:

Đều hỗ trợ Windows, macOS và Linux.

Đều có trình chỉnh sửa code, terminal và quản lý file tích hợp.

Đều hỗ trợ Git và quy trình quản lý phiên bản.

Đều cho phép AI chỉnh sửa nhiều file trong dự án.

Đều có thể chạy lệnh, kiểm thử và sửa lỗi.

Đều hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình.

Đều cung cấp phím tắt, theme và cấu hình workspace.

Đều hướng đến quy trình phát triển với nhiều AI Agent.

Đều có thể kết nối MCP để mở rộng khả năng cho Agent.

Sự tương đồng này khiến quá trình chuyển từ VSCode sang Devin Desktop tương đối thuận tiện. Devin Desktop còn hỗ trợ nhập theme, keybinding và một phần cấu hình từ VSCode ngay trong quá trình thiết lập.

Bảng so sánh Devin AI vs VSCode

Tiêu chí Devin AI – Devin Desktop Visual Studio Code Loại công cụ IDE AI-first và trung tâm quản lý Agent Trình soạn thảo mã nguồn mở rộng bằng extension Nhà phát triển Cognition Microsoft Trợ lý AI chính Devin Local, Cascade và Devin Cloud GitHub Copilot cùng Agent bên thứ ba Mức độ tự động hóa Cao, tập trung giao nhiệm vụ trọn gói Linh hoạt, phụ thuộc Agent và cấu hình Làm việc cục bộ Có Có Agent đám mây Devin Cloud Copilot Cloud Agent và Agent bên thứ ba Quản lý nhiều Agent Agent Command Center, Kanban và Spaces Agents Window, Agent Host và worktree Extension Chủ yếu thông qua Open VSX Visual Studio Marketplace Khả năng tùy chỉnh Tốt nhưng có giới hạn tương thích Rất cao Git Tích hợp sẵn Tích hợp sẵn Remote Development Có hỗ trợ SSH và Dev Containers Mạnh với SSH, WSL, Containers, Tunnels và Codespaces Phù hợp với Vibe Code Rất phù hợp Phù hợp khi cài thêm công cụ AI Mức độ thân thiện với người mới Cao Trung bình Kiểm soát code thủ công Tốt Rất tốt Chi phí cơ bản Có gói miễn phí giới hạn Trình soạn thảo miễn phí Chi phí AI cá nhân Pro từ 20 USD/tháng Copilot Pro từ 10 USD/tháng Đối tượng phù hợp Người muốn giao nhiều việc cho AI Người muốn môi trường linh hoạt, ổn định

So sánh Devin AI và VSCode chi tiết

1. Định hướng phát triển

Devin AI được xây dựng với tư duy AI-first. Giao diện mặc định tập trung vào Agent Command Center, nơi người dùng có thể khởi tạo, theo dõi và quản lý nhiều Agent cục bộ hoặc đám mây bằng bảng Kanban. Tính năng Spaces giúp gom phiên làm việc, pull request, file và ngữ cảnh liên quan đến cùng một nhiệm vụ. Cách tổ chức này phù hợp với người thường giao nhiều đầu việc song song cho AI.

VSCode khởi đầu là trình soạn thảo mã nguồn truyền thống. Tuy nhiên, các phiên bản năm 2026 đã chuyển mạnh sang hướng phát triển đa Agent. Agent Host cho phép chạy phiên AI trong tiến trình riêng và kết nối cùng một phiên từ nhiều cửa sổ VS Code. Agents Window hỗ trợ theo dõi nhiều phiên, xem thay đổi và tách công việc bằng Git worktree.

👉 Đánh giá: Devin AI có trải nghiệm AI thống nhất hơn ngay sau khi cài đặt. VSCode cung cấp nhiều quyền lựa chọn và phù hợp với người muốn tự xây dựng quy trình làm việc.

So sánh Devin AI và VSCode chi tiết

2. Khả năng hỗ trợ viết code bằng AI

Devin Local có thể đọc file, chỉnh sửa code, chạy lệnh và sử dụng công cụ trong môi trường cục bộ. Cascade cung cấp Code Mode, Chat Mode, checkpoint, nhận biết lỗi lint và khả năng gọi công cụ.

VSCode kết hợp GitHub Copilot để cung cấp gợi ý code, chat, lập kế hoạch, Agent Mode và Agent chạy nền. Copilot có thể tạo code, chỉnh sửa nhiều file, chạy terminal, kiểm tra kết quả và lặp lại quá trình sửa lỗi. VS Code còn hỗ trợ các Agent bên thứ ba như Claude và OpenAI Codex trong cùng giao diện quản lý Agent.

👉 Đánh giá: Devin AI thuận tiện hơn cho người muốn trải nghiệm AI đồng bộ. VSCode phù hợp với người muốn lựa chọn nhiều nhà cung cấp và mô hình AI.

3. Mức độ tự động hóa

Devin AI nổi bật ở khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa Agent cục bộ và Devin Cloud. Người dùng có thể xây dựng kế hoạch với Agent trên máy tính, sau đó chuyển nhiệm vụ sang Devin Cloud để tiếp tục triển khai trên máy ảo riêng.

Devin Cloud có thể đảm nhận những công việc nhiều bước như:

Phân tích yêu cầu.

Chỉnh sửa nhiều khu vực trong dự án.

Chạy lệnh cài đặt.

Viết và chạy kiểm thử.

Sửa lỗi sau khi kiểm thử.

Mở pull request.

Tiếp tục hoạt động sau khi máy tính cá nhân đã tắt.

VSCode cũng đã tiến rất xa về Agent tự động. Copilot Agent Mode, Copilot CLI và Cloud Agent có thể nhận nhiệm vụ, thực hiện thay đổi, chạy lệnh và tạo pull request. Phiên bản VSCode mới còn hỗ trợ chạy nhiều Agent song song bằng worktree.

👉 Đánh giá: Devin AI vẫn có lợi thế về quy trình chuyển giao giữa Agent cục bộ và Agent đám mây. VSCode cạnh tranh mạnh nhờ hệ sinh thái Copilot, Claude, Codex và các Agent khác.

4. Khả năng hiểu toàn bộ dự án

Devin AI sử dụng hệ thống nhận biết ngữ cảnh để tìm hiểu cấu trúc codebase. Memories có thể lưu lại thông tin từ các cuộc trò chuyện, trong khi Rules, AGENTS.md, Workflows và Skills giúp định nghĩa quy chuẩn lập trình hoặc quy trình riêng của dự án.

VSCode có thể cung cấp ngữ cảnh từ workspace, file đang mở, đoạn code được chọn, Git, terminal và tài liệu liên quan. Người dùng cũng có thể bổ sung custom instructions, Agent Skills và MCP server.

👉 Đánh giá: Cả hai đều phù hợp với dự án lớn. Devin AI cung cấp trải nghiệm ngữ cảnh đồng bộ, còn VSCode mang đến nhiều cách tùy chỉnh hơn.

Khả năng hiểu toàn bộ dự án

5. Trải nghiệm chỉnh sửa code thủ công

Devin AI vẫn giữ lại trải nghiệm trình soạn thảo của Windsurf với Explorer, terminal, keybinding, extension và Language Server Protocol. Người dùng có thể chuyển giữa Agent Mode và Editor Mode khi muốn trực tiếp chỉnh sửa code.

VSCode có lợi thế rõ ràng về khả năng chỉnh sửa thủ công. Trình soạn thảo được tối ưu trong thời gian dài và hỗ trợ:

IntelliSense.

Multi-cursor.

Tìm kiếm và thay thế toàn dự án.

Refactoring.

Debugger.

Testing.

Terminal.

Source Control.

Profiles và Settings Sync.

Phím tắt tùy chỉnh sâu.

👉 Đánh giá: Với công việc cần chỉnh sửa chi tiết và kiểm soát từng thay đổi, VSCode thường mang lại trải nghiệm hoàn thiện hơn.

6. Hệ sinh thái tiện ích mở rộng

VSCode sử dụng Visual Studio Marketplace với hệ sinh thái extension rất phong phú. Người dùng có thể bổ sung ngôn ngữ, debugger, database client, Docker, Kubernetes, cloud platform, formatter, linter, Git và hàng loạt công cụ khác. VSCode hỗ trợ hầu hết ngôn ngữ phổ biến thông qua các extension chuyên biệt.

Devin AI sử dụng Open VSX Registry. Nhiều extension phổ biến vẫn có thể cài đặt, nhưng một số extension độc quyền hoặc extension AI cạnh tranh có thể không tương thích. Tài liệu chính thức cũng lưu ý rằng một số tiện ích không thể hoạt động trên Devin Desktop.

👉 Đánh giá: VSCode thắng về số lượng extension, mức độ tương thích và khả năng tùy chỉnh môi trường.

7. Khả năng chạy lệnh, kiểm thử và sửa lỗi

Cả Devin AI và VSCode đều tích hợp terminal.

Devin Local có thể tự gọi lệnh, đọc kết quả và tiếp tục sửa code. Devin Cloud còn có máy ảo, trình duyệt và khả năng tương tác giao diện để kiểm tra luồng hoạt động của ứng dụng.

VSCode có hệ thống debugger mạnh với breakpoint, call stack, biến, watch expression, debug console và khả năng debug từ xa. JavaScript, TypeScript và Node.js được hỗ trợ sẵn; những ngôn ngữ khác có thể bổ sung debugger qua extension.

👉 Đánh giá: Devin AI thuận tiện cho quy trình AI tự chạy và tự sửa. VSCode phù hợp hơn với người muốn trực tiếp phân tích lỗi từng bước.

8. Khả năng quản lý Git và pull request

VSCode tích hợp Git trực tiếp trong giao diện. Người dùng có thể:

Khởi tạo repository.

Clone dự án.

Tạo branch.

Stage và commit.

Push hoặc pull.

Xử lý merge conflict.

Xem lịch sử commit.

Làm việc với Git worktree.

Quản lý pull request qua extension GitHub.

Các thao tác trên có thể thực hiện bằng giao diện trực quan mà không cần ghi nhớ toàn bộ câu lệnh Git.

Devin AI cũng hỗ trợ Git, diff, branch, worktree và pull request. Điểm mạnh là Agent có thể trực tiếp tạo thay đổi, chạy kiểm thử và mở pull request sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

👉 Đánh giá: VSCode phù hợp với quy trình Git thủ công hoặc bán tự động. Devin AI phù hợp với quy trình giao việc để AI tạo pull request.

Khả năng quản lý Git và pull request

9. Phát triển từ xa và môi trường đám mây

VSCode Remote Development hỗ trợ:

Remote SSH.

Windows Subsystem for Linux.

Dev Containers.

Remote Tunnels.

GitHub Codespaces.

Debug ứng dụng trên máy chủ từ xa.

Người dùng có thể làm việc trong container hoặc máy chủ từ xa như đang phát triển trực tiếp trên máy tính cá nhân. Source code không bắt buộc phải nằm trên thiết bị cục bộ.

Devin AI cũng hỗ trợ SSH và Dev Containers. Bên cạnh đó, Devin Cloud cung cấp máy ảo riêng cho từng phiên Agent, giúp xử lý nhiệm vụ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào máy tính cá nhân.

👉 Đánh giá: VSCode mạnh hơn về phát triển từ xa theo quy trình truyền thống. Devin AI nổi bật ở môi trường đám mây dành riêng cho Agent.

10. Khả năng tùy chỉnh

VSCode cho phép tùy chỉnh gần như mọi thành phần:

Theme.

Icon.

Font.

Phím tắt.

Layout.

Terminal profile.

Formatter.

Linter.

Debugger.

Extension.

AI Agent.

Mô hình AI.

Cấu hình workspace.

Remote environment.

Devin AI hỗ trợ theme, keybinding, Rules, Memories, Workflows, Skills và MCP. Tuy nhiên, người dùng vẫn chịu một số giới hạn từ hệ sinh thái Open VSX và kiến trúc sản phẩm của Cognition.

👉 Đánh giá: VSCode phù hợp với người muốn tự xây dựng môi trường lập trình theo yêu cầu riêng. Devin AI phù hợp với người ưu tiên trải nghiệm được cấu hình sẵn cho AI.

11. Mức độ phù hợp với người mới

Devin AI có lợi thế nhờ giao diện tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên. Agent sẽ lập kế hoạch, tạo file, cài thư viện và chạy dự án. Người dùng vẫn cần kiểm tra kết quả, nhưng khối lượng thao tác ban đầu được giảm đáng kể.

VSCode yêu cầu người mới hiểu thêm về thư mục dự án, runtime, extension, terminal, package manager và Git. GitHub Copilot có thể hỗ trợ nhiều bước, nhưng người dùng vẫn cần thiết lập môi trường phù hợp.

👉 Đánh giá: Devin AI dễ tiếp cận hơn với người mới theo đuổi Vibe Code. VSCode có đường học dài hơn nhưng cung cấp nền tảng kỹ thuật bền vững.

12. Chi phí sử dụng

Devin AI hiện cung cấp các gói cá nhân:

Free: 0 USD, quota Agent nhẹ, số lượng mô hình giới hạn, không giới hạn chỉnh sửa inline và Tab completion.

0 USD, quota Agent nhẹ, số lượng mô hình giới hạn, không giới hạn chỉnh sửa inline và Tab completion. Pro: 20 USD/tháng, quota cao hơn, đầy đủ mô hình và quyền truy cập Devin Cloud.

20 USD/tháng, quota cao hơn, đầy đủ mô hình và quyền truy cập Devin Cloud. Max: 200 USD/tháng, quota cao hơn đáng kể.

200 USD/tháng, quota cao hơn đáng kể. Teams: 80 USD/tháng cho nhóm và thêm 40 USD/tháng cho mỗi full developer seat.

Xem chi tiết: https://devin.ai/pricing/

VSCode được cung cấp miễn phí. Tuy nhiên, người dùng muốn sử dụng đầy đủ tính năng AI thường cần đăng ký GitHub Copilot:

Free: 0 USD, 2.000 lượt hoàn thành code mỗi tháng và mức sử dụng Agent giới hạn.

0 USD, 2.000 lượt hoàn thành code mỗi tháng và mức sử dụng Agent giới hạn. Pro: 10 USD/người/tháng.

10 USD/người/tháng. Pro+: 39 USD/người/tháng.

39 USD/người/tháng. Max: 100 USD/người/tháng.

Các hoạt động chat, Agent Mode, code review, Copilot CLI và Cloud Agent sẽ tiêu thụ GitHub AI Credits theo chính sách từng gói.

Chi phí GitHub Copilot

Xem chi tiết: https://github.com/features/copilot/plans

👉 Đánh giá: VSCode có chi phí khởi đầu thấp hơn và vẫn có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí nếu không cần AI nâng cao. Devin Desktop có chi phí cao hơn nhưng cung cấp trải nghiệm Agent đồng bộ ngay trong sản phẩm.

Lưu ý: Giá và quota AI có thể được nhà cung cấp điều chỉnh theo từng thời điểm.

Ưu và nhược điểm của Devin AI

Ưu điểm

Giao diện được xây dựng xoay quanh AI Agent.

Phù hợp với Vibe Code và người ít kinh nghiệm lập trình.

Devin Local có thể thao tác trực tiếp trên máy tính.

Devin Cloud có thể tiếp tục làm việc sau khi đóng laptop.

Hỗ trợ quản lý nhiều Agent bằng Kanban.

Spaces giúp gom ngữ cảnh, phiên làm việc và pull request.

Có thể chuyển nhiệm vụ từ Agent cục bộ sang Agent đám mây.

Hỗ trợ Rules, Memories, Workflows, Skills và MCP.

Có thể nhập cấu hình từ VS Code hoặc Cursor.

Thích hợp cho việc tạo prototype và xử lý backlog.

Ưu và nhược điểm của Devin AI

Nhược điểm

Chi phí cao hơn nếu sử dụng Agent thường xuyên.

Quota AI có thể hết nhanh với dự án lớn.

Hệ sinh thái extension hạn chế hơn VSCode.

Một số extension độc quyền không tương thích.

Kết quả do AI tạo vẫn cần được kiểm tra.

Người mới có thể phụ thuộc quá nhiều vào Agent.

Nhiệm vụ thiếu yêu cầu rõ ràng dễ tạo ra kết quả không đúng mong đợi.

Ưu và nhược điểm của VSCode

Ưu điểm

Miễn phí và hỗ trợ mã nguồn mở.

Hệ sinh thái extension phong phú.

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và framework.

Khả năng tùy chỉnh rất cao.

Công cụ Git, terminal và debugger hoàn thiện.

Remote Development mạnh.

Có thể sử dụng GitHub Copilot, Claude, Codex và Agent khác.

Phù hợp từ người mới đến lập trình viên chuyên nghiệp.

Cộng đồng lớn và nhiều tài liệu hướng dẫn.

Không bắt buộc sử dụng AI.

Ưu và nhược điểm của VSCode

Nhược điểm

Người mới cần tự cài extension và runtime.

Cấu hình ban đầu có thể phức tạp.

Trải nghiệm AI phụ thuộc vào gói Copilot và Agent được chọn.

Cài quá nhiều extension có thể làm môi trường nặng hoặc xung đột.

Người dùng cần hiểu terminal, Git và cấu trúc dự án để khai thác hiệu quả.

Quy trình đa Agent chưa đồng nhất bằng Devin Desktop trong một số tình huống.

Nên chọn Devin AI hay VSCode?

Trường hợp nên chọn Devin AI

Devin AI phù hợp khi bạn:

Muốn xây dựng website hoặc ứng dụng bằng câu lệnh tự nhiên.

Chưa có nhiều kinh nghiệm lập trình.

Muốn AI chủ động sửa nhiều file và chạy lệnh.

Thường tạo prototype hoặc MVP.

Muốn giao nhiệm vụ cho Agent đám mây.

Cần quản lý nhiều phiên Agent song song.

Muốn giảm thời gian thiết lập công cụ AI.

Sẵn sàng trả phí để tăng tốc độ phát triển.

Ví dụ, một người làm marketing muốn tạo landing page cho chiến dịch mới có thể chọn Devin Desktop để mô tả giao diện, nội dung, màu sắc và chức năng. Agent sẽ hỗ trợ xây dựng phiên bản đầu tiên nhanh hơn so với việc tự cấu hình toàn bộ môi trường.

Nên chọn Devin AI hay VSCode?

Trường hợp nên chọn VSCode

VSCode phù hợp khi bạn:

Muốn học lập trình bài bản.

Cần kiểm soát chi tiết từng thay đổi.

Thường làm việc với nhiều ngôn ngữ hoặc framework.

Phụ thuộc vào extension chuyên biệt.

Cần debugger và Remote Development mạnh.

Muốn tự chọn mô hình hoặc AI Agent.

Đã quen với Git, terminal và quy trình phát triển phần mềm.

Muốn bắt đầu với chi phí thấp.

Làm việc trong dự án có quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt.

Devin AI hay VSCode tốt hơn cho Vibe Code?

Xét riêng nhu cầu Vibe Code, Devin AI thường mang lại trải nghiệm trực tiếp hơn. Người dùng có thể mô tả ý tưởng, yêu cầu Agent tạo dự án, xem trước giao diện rồi tiếp tục điều chỉnh bằng câu lệnh tự nhiên.

VSCode cũng có thể đáp ứng tốt Vibe Code khi kết hợp GitHub Copilot hoặc Agent bên thứ ba. Lợi thế của VSCode nằm ở khả năng chuyển từ thử nghiệm nhanh sang phát triển chuyên sâu mà không cần thay đổi môi trường.

Có thể lựa chọn theo hướng sau: Nhu cầu Công cụ phù hợp Tạo website nhanh bằng prompt Devin Desktop Học lập trình lâu dài VSCode Tạo prototype hoặc MVP Devin Desktop Dự án lớn, nhiều extension VSCode Quản lý nhiều AI Agent Devin Desktop Debug chuyên sâu VSCode Giao nhiệm vụ chạy trên cloud Devin Cloud Tùy chỉnh môi trường tối đa VSCode Người chưa biết nhiều về code Devin Desktop Lập trình viên chuyên nghiệp VSCode hoặc kết hợp cả hai

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Kết luận

Qua những phân tích trên, có thể thấy Devin AI và VSCode không hẳn là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà đúng hơn là hai giải pháp phục vụ hai nhu cầu khác nhau. Nếu cần một trợ lý làm việc độc lập, xử lý các tác vụ lặp lại hoặc dự án có quy mô lớn mà không cần theo sát từng dòng lệnh, Devin AI là lựa chọn đáng cân nhắc. Ngược lại, nếu công việc hàng ngày đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ, thao tác linh hoạt và một môi trường quen thuộc để vừa viết code vừa học hỏi, VSCode kết hợp GitHub Copilot vẫn là nền tảng khó thay thế.

Những câu hỏi thường gặp

Devin AI có bắt buộc phải cài đặt phần mềm trên máy tính không? Không bắt buộc. Devin AI có thể sử dụng qua giao diện web, đồng thời cũng cung cấp phiên bản Desktop và Local cho những ai muốn thao tác gần với máy tính cá nhân hơn.

Có thể sử dụng Devin AI và VSCode cùng lúc trong một dự án không? Hoàn toàn được. Nhiều đội ngũ hiện đang giao các tác vụ lớn, lặp lại cho Devin AI xử lý, trong khi vẫn dùng VSCode làm môi trường viết mã và kiểm tra chi tiết hàng ngày.

Người mới học lập trình nên chọn Devin AI hay VSCode? VSCode kết hợp GitHub Copilot phù hợp hơn cho người mới, vì môi trường này giúp quan sát và học hỏi trực tiếp từ quá trình viết mã, thay vì nhận về kết quả đã hoàn thiện sẵn.

Có thể chuyển dự án từ VSCode sang Devin AI không? Có. Dự án code thông thường có thể được mở bằng cả hai công cụ. Devin Desktop còn hỗ trợ nhập cấu hình, theme và keybinding từ VSCode. Một số extension độc quyền hoặc extension AI có thể không tương thích, vì vậy người dùng nên kiểm tra lại danh sách tiện ích sau khi chuyển đổi.

VSCode có AI Agent giống Devin không? Có. VSCode hỗ trợ GitHub Copilot Agent Mode, Copilot CLI, Cloud Agent và một số Agent bên thứ ba như Claude hoặc OpenAI Codex. Các phiên bản 2026 còn bổ sung Agents Window, Agent Host và khả năng chạy nhiều Agent với worktree.