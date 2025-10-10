Higgsfield AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Higgsfield AI [2025]

Trong vòng xoáy phát triển của trí tuệ nhân tạo, việc biến những ý tưởng thành video sống động chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Giữa một “rừng” các công cụ AI, Higgsfield AI nổi lên như một đạo diễn ảo đầy quyền năng, cho phép người dùng không chỉ tạo ra video mà còn “thổi hồn” vào từng chuyển động, từng góc máy. Vậy Higgsfield AI là gì? Liệu đây có phải là công cụ sẽ định hình lại tương lai của ngành sáng tạo nội dung số? Hãy cùng Tino khám phá qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Higgsfield AI

Higgsfield AI là gì?

Higgsfield AI là một nền tảng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, chuyên biến hình ảnh tĩnh và các mô tả bằng văn bản thành những video ngắn sống động, đậm chất điện ảnh. Được phát triển bởi startup Higgsfield, công ty do Alex Mashrabov, cựu trưởng bộ phận AI sáng tạo tại Snap, thành lập, nền tảng này chính thức ra mắt và gây chú ý trong cộng đồng công nghệ vào khoảng cuối năm 2023 đến đầu năm 2024.

Điểm đột phá của Higgsfield AI nằm ở khả năng cho phép người dùng kiểm soát sâu vào chuyển động của nhân vật và góc máy quay, biến nó trở thành một “đạo diễn ảo” quyền năng cho các nhà sáng tạo nội dung, marketer và bất kỳ ai muốn tạo ra video độc đáo một cách nhanh chóng.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của Higgsfield AI

Điều tạo nên sự khác biệt lớn nhất và đột phá nhất của Higgsfield AI so với các đối thủ cạnh tranh như Sora OpenAI hay RunwayML chính là khả năng kiểm soát chi tiết và chủ động của người dùng đối với chuyển động trong video.

Dưới đây là những điểm khác biệt cốt lõi:

Triết lý “Người dùng là đạo diễn”: Higgsfield không cố gắng đoán ý bạn 100%. Thay vào đó, nó cung cấp cho bạn các công cụ để chỉ đạo chính xác những gì bạn muốn. Bạn có thể điều khiển hướng chuyển động, tốc độ, và đặc biệt là các hiệu ứng máy quay.

Higgsfield không cố gắng đoán ý bạn 100%. Thay vào đó, nó cung cấp cho bạn các công cụ để chỉ đạo chính xác những gì bạn muốn. Bạn có thể điều khiển hướng chuyển động, tốc độ, và đặc biệt là các hiệu ứng máy quay. Quy trình làm việc “Hình ảnh trước, Chuyển động sau” (Image-first, Motion-later): Hầu hết các mô hình khác hoạt động theo kiểu “văn bản ra video”. Higgsfield lại tập trung vào việc lấy một hình ảnh tĩnh làm gốc, sau đó người dùng sẽ thêm “linh hồn” cho nó bằng cách mô tả và điều khiển chuyển động. Điều này giúp kết quả cuối cùng bám sát hơn với tầm nhìn ban đầu của người sáng tạo.

Hầu hết các mô hình khác hoạt động theo kiểu “văn bản ra video”. Higgsfield lại tập trung vào việc lấy một hình ảnh tĩnh làm gốc, sau đó người dùng sẽ thêm “linh hồn” cho nó bằng cách mô tả và điều khiển chuyển động. Điều này giúp kết quả cuối cùng bám sát hơn với tầm nhìn ban đầu của người sáng tạo. Tính nhất quán và ổn định cao hơn: Vì bắt đầu từ một hình ảnh cụ thể và người dùng có quyền kiểm soát, video do Higgsfield tạo ra thường có tính nhất quán về nhân vật và bối cảnh cao hơn, ít gặp phải các lỗi biến dạng kỳ lạ (artifact) so với các mô hình hoàn toàn dựa vào văn bản.

Khám phá kho tính năng nổi bật của Higgsfield AI

#1. Điều khiển chuyển động động (Dynamic Motion Control)

Đây là tính năng “ăn tiền” và tạo nên sự khác biệt lớn nhất cho Higgsfield AI. Thay vì phó mặc cho AI, bạn có thể “đạo diễn” video của mình bằng cách kiểm soát chính xác các chuyển động của máy quay, bao gồm:

Camera Controls: Tạo ra các cảnh quay phức tạp như lia máy (pan), theo dấu chủ thể (tracking shot), hay các cú máy giả lập drone và crane chuyên nghiệp.

Tạo ra các cảnh quay phức tạp như lia máy (pan), theo dấu chủ thể (tracking shot), hay các cú máy giả lập drone và crane chuyên nghiệp. Hiệu ứng Điện ảnh: Dễ dàng thêm các hiệu ứng ấn tượng như quay chậm (slow-motion), bullet time (hiệu ứng ma trận), và crash zoom (phóng to cực nhanh) để tăng kịch tính.

Khám phá kho tính năng nổi bật của Higgsfield AI

#2. Biến ảnh tĩnh thành video (Image-to-Video)

Đây là chức năng cốt lõi của Higgsfield AI. Bạn chỉ cần tải lên một bức ảnh tĩnh, và AI sẽ biến nó thành một đoạn video ngắn sống động với chuyển động mượt mà, giữ vững được sự nhất quán của nhân vật và bối cảnh.

#3. Tạo video từ kịch bản (Script-to-Movie)

Một tính năng cực kỳ mạnh mẽ cho các nhà kể chuyện. Bạn có thể nhập vào một ý tưởng hoặc một kịch bản chi tiết, Higgsfield AI sẽ tự động phân tích và tạo ra một video hoàn chỉnh, bao gồm việc dựng cảnh, lồng tiếng và thậm chí là chỉnh sửa hậu kỳ cơ bản.

#4. Vẽ để tạo video (Draw to Video)

Tính năng độc đáo này cho phép bạn biến những bản phác thảo đơn giản thành các cảnh quay điện ảnh. Bạn có thể vẽ các đường chuyển động trực tiếp lên hình ảnh để chỉ dẫn cho AI biết chủ thể nên di chuyển như thế nào, mang lại sự kiểm soát trực quan và sáng tạo.

Vẽ để tạo video (Draw to Video)

#5. Duy trì tính nhất quán của nhân vật

Một trong những thách thức lớn nhất của video AI là giữ cho nhân vật không bị biến dạng giữa các cảnh. Higgsfield AI làm rất tốt việc này, đảm bảo ngoại hình, trang phục và đặc điểm của nhân vật được duy trì một cách nhất quán.

#6. Thư viện phong cách và mẫu phong phú

Higgsfield AI cung cấp hơn 50 mẫu và phong cách điện ảnh có sẵn, giúp người dùng nhanh chóng tạo ra video với “mood” mong muốn mà không cần chỉnh sửa phức tạp. Các phong cách đa dạng từ cổ điển (VHS, Super 8mm) đến các hiệu ứng hiện đại như “Earth Zoom Out” (thu nhỏ từ Trái Đất).

#7. Tạo avatar nói chuyện

Từ một bức ảnh selfie, bạn có thể tạo ra một nhân vật AI (avatar) và làm cho họ nói chuyện theo nhiều phong cách khác nhau như một vlogger, phóng viên, hoặc người dẫn podcast, cực kỳ hữu ích cho các video giới thiệu hoặc tin tức.

Một số điểm hạn chế của Higgsfield AI

Thời lượng video rất ngắn

Hầu hết các video do Higgsfield tạo ra có độ dài chỉ từ 3 đến 5 giây, tối đa là 10 giây trong một số trường hợp. Điều này khiến nó phù hợp cho các video ngắn trên mạng xã hội (Reels, Shorts) nhưng rất khó để kể một câu chuyện phức tạp hay tạo ra các video có nội dung sâu sắc hơn.

Khó giữ nguyên phong cách nghệ thuật gốc đặc trưng

Khi người dùng cung cấp một hình ảnh đầu vào có phong cách nghệ thuật đặc trưng (ví dụ: anime, tranh vẽ, nghệ thuật pixel), Higgsfield có xu hướng “hiện thực hóa” hoặc thay đổi phong cách đó sang một kiểu chân thực hơn. Điều này có thể làm mất đi cái hồn và ý đồ nghệ thuật ban đầu của tác giả.

Nhân vật có thể bị “đơ” nếu không có prompt hành động rõ ràng

Sức mạnh của Higgsfield nằm ở chuyển động camera, nhưng chuyển động của chính nhân vật lại phụ thuộc nhiều vào prompt. Nếu người dùng chỉ tập trung vào hiệu ứng máy quay mà không mô tả hành động cụ thể cho nhân vật, kết quả có thể là một video với góc quay rất “điện ảnh” nhưng nhân vật bên trong lại đứng yên hoặc cử động rất máy móc.

Hạn chế về độ phân giải và chất lượng

Mặc dù chất lượng video tốt, nhưng hiện tại Higgsfield vẫn giới hạn độ phân giải đầu ra, thường ở mức 720p hoặc 1080p. Nó chưa hỗ trợ các độ phân giải cao hơn như 2K hay 4K, đây là một điểm trừ đối với những người dùng chuyên nghiệp cần chất lượng hình ảnh cao nhất.

Tốc độ xử lý chậm ở phiên bản miễn phí

Người dùng phiên bản miễn phí hoặc các gói cơ bản thường phải chờ đợi khá lâu (đôi khi lên đến 30 phút) để tạo ra một video chỉ dài vài giây. Điều này gây cản trở cho những ai cần sản xuất nội dung nhanh và liên tục.

Ít linh hoạt cho các ý tưởng trừu tượng

Vì quy trình làm việc chủ yếu dựa trên một hình ảnh có sẵn, Higgsfield không phải là công cụ lý tưởng để tạo ra các video hoàn toàn từ trí tưởng tượng hoặc các cảnh quay siêu thực, phức tạp – một lĩnh vực mà các mô hình text-to-video như Sora của OpenAI lại có thế mạnh hơn.

Chi phí sử dụng Higgsfield AI

Chi phí sử dụng nền tảng này hoạt động theo mô hình đăng ký (subscription) dựa trên “credits”. Điều này có nghĩa là bạn trả tiền hàng tháng hoặc hàng năm để nhận được một lượng credits nhất định, và mỗi tác vụ tạo video hoặc hình ảnh sẽ tiêu tốn một số credits tương ứng.

Dưới đây là bảng chi phí tham khảo cho các gói phổ biến nhất (thanh toán hàng tháng): Gói Mức giá (ước tính) Số Credits/Tháng Đối tượng phù hợp Free 0 USD 5 credits/ngày Người dùng mới muốn trải nghiệm các tính năng cơ bản. Basic Khoảng 9 USD/tháng 150 Người dùng cá nhân, người mới bắt đầu, sử dụng không thường xuyên. Pro Khoảng 29 USD/tháng 600 Nhà sáng tạo nội dung, Marketer cần sử dụng thường xuyên. Ultimate Khoảng 49 USD/tháng 1200 Người dùng chuyên nghiệp, studio nhỏ, cần khối lượng công việc lớn. Creator Khoảng 249 USD/tháng 6000 Các agency, đội nhóm lớn cần hiệu suất và số lượng credits tối đa.

(Lưu ý: Mức giá có thể thay đổi một chút. Mua theo năm thường sẽ có giá ưu đãi hơn so với mua theo tháng).

Xem chi tiết tại: https://higgsfield.ai/pricing

Các tính năng chính theo từng gói

Gói Free:

Có 5 lượt tạo miễn phí mỗi ngày.

Video sẽ có watermark (logo của Higgsfield).

Tốc độ xử lý có thể chậm hơn.

Tất cả các gói trả phí (Basic, Pro, Ultimate, Creator):

Loại bỏ Watermark: Video tạo ra sẽ không có logo của Higgsfield.

Video tạo ra sẽ không có logo của Higgsfield. Quyền sử dụng thương mại (Commercial Use): Bạn có thể sử dụng video cho các dự án kinh doanh, quảng cáo.

Bạn có thể sử dụng video cho các dự án kinh doanh, quảng cáo. Truy cập Higgsfield Soul: Công cụ tạo hình ảnh sáng tạo của Higgsfield.

Công cụ tạo hình ảnh sáng tạo của Higgsfield. Tăng số lượng công việc đồng thời (Concurrent Jobs): Gói càng cao, bạn càng có thể thực hiện nhiều tác vụ render video cùng một lúc (ví dụ: gói Pro có 3 jobs, Ultimate có 4 jobs).

Từ gói Pro trở lên:

Mở khóa các tính năng nâng cao như Start & End Frame Control (kiểm soát khung hình đầu và cuối).

(kiểm soát khung hình đầu và cuối). Truy cập các mô hình video cao cấp hơn (Turbo, Veo 3, Kling…).

Mở khóa các tính năng chỉnh sửa hình ảnh, video và nâng cấp chất lượng (Upscaling).

Hệ thống Credits hoạt động như thế nào?

Mỗi tác vụ sẽ tiêu tốn một lượng credits khác nhau. Ví dụ:

Tạo ảnh với Higgsfield Soul: ~0.25 credits

~0.25 credits Tạo video với Higgsfield Speak (avatar nói chuyện): 20 – 50 credits (tùy độ dài)

20 – 50 credits (tùy độ dài) Tạo video thông thường: Chi phí sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ phức tạp, độ dài và mô hình AI được sử dụng.

Higgsfield AI hỗ trợ API như thế nào? Giá bao nhiêu?

Higgsfield AI cung cấp một dịch vụ API chuyên biệt, minh bạch cho các nhà phát triển và doanh nghiệp. Dịch vụ này cho phép tích hợp khả năng tạo video bằng AI trực tiếp vào các ứng dụng, website hoặc quy trình làm việc tự động.

Mô hình giá của API được chia thành ba gói rõ ràng, cho phép người dùng lựa chọn tùy theo quy mô và nhu cầu sử dụng:

Gói Basic

Chi phí: $29/tháng

Đối tượng: Hoàn hảo cho những người mới bắt đầu làm quen với việc tạo video bằng AI.

Hoàn hảo cho những người mới bắt đầu làm quen với việc tạo video bằng AI. Tính năng chính: 500 lượt tạo video mỗi tháng. Độ phân giải 720p . Tốc độ tạo video tiêu chuẩn. Hỗ trợ qua email. Không bao gồm tùy chỉnh phong cách (Style customization).



Gói Starter (Phổ biến nhất)

Chi phí: $49/tháng

Đối tượng: Lý tưởng cho các nhà phát triển cá nhân và các dự án nhỏ.

Lý tưởng cho các nhà phát triển cá nhân và các dự án nhỏ. Tính năng chính: 1500 lượt tạo video mỗi tháng. Độ phân giải 1080p . Tốc độ tạo video nhanh. Hỗ trợ API ưu tiên (Priority API support) . Bao gồm tùy chỉnh phong cách.



Gói Professional

Chi phí: $199/tháng

Đối tượng: Dành cho các đội nhóm và doanh nghiệp đang phát triển.

Dành cho các đội nhóm và doanh nghiệp đang phát triển. Tính năng chính: Không giới hạn (Unlimited) lượt tạo video mỗi tháng. Độ phân giải 1080p . Tốc độ tạo video siêu nhanh (Ultra fast) . Hỗ trợ chuyên biệt (Dedicated support) . Bao gồm tùy chỉnh nâng cao (Advanced customization) .



Xem chi tiết tại: https://www.higgsfieldapi.com/

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Higgsfield AI

Cách đăng ký tài khoản

Bước 1: Truy cập trang chủ: Mở trình duyệt và truy cập vào trang web: https://higgsfield.ai/.

Tại góc trên bên phải màn hình, bạn sẽ thấy nút “Sign up” (Đăng ký). Hãy nhấp vào đó.

Cách đăng ký tài khoản

Bước 2: Hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang “Welcome to Higgsfield AI”. Tại đây, bạn có nhiều lựa chọn để đăng ký một cách tiện lợi:

Continue with Google

Continue with Apple

Continue with Microsoft

Sign in with Email (Đăng ký bằng email truyền thống, có thể yêu cầu nhập mã xác thực)

Cách đăng ký tài khoản

Hãy chọn phương thức phù hợp nhất với bạn.

Bước 3: Sau khi đăng ký, Higgsfield có thể hỏi bạn khám phá nền tảng của họ từ đâu (ví dụ: Instagram, TikTok, Google Search…).

Bạn có thể chọn một phương án hoặc nhấn “Continue” để bỏ qua và vào giao diện chính.

Cách đăng ký tài khoản

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được đưa vào không gian sáng tạo của Higgsfield. Giao diện chính được chia thành các tab rõ ràng như Explore, Image, Video, Apps…

Cách đăng ký tài khoản

Hướng dẫn sử dụng các tính năng chính của Higgsfield AI

Cách tạo video (biến ảnh thành video)

Trên thanh điều hướng, chọn tab “Video”. Trong menu bên trái, chọn “Create Video” (Tạo Video).

Cách tạo video (biến ảnh thành video)

Giao diện tạo video sẽ hiện ra. Tại đây, bạn cần thực hiện các bước sau:

Upload or generate an image: Tải lên hình ảnh bạn muốn làm video.

Tải lên hình ảnh bạn muốn làm video. Choose motion: Lựa chọn hiệu ứng chuyển động camera bạn muốn áp dụng.

Lựa chọn hiệu ứng chuyển động camera bạn muốn áp dụng. Prompt: Viết một câu lệnh mô tả cảnh hoặc hành động bạn muốn AI tạo ra.

Viết một câu lệnh mô tả cảnh hoặc hành động bạn muốn AI tạo ra. Model: Chọn mô hình AI để xử lý video (ví dụ: Minimax Hailuo 02, Sora 2…).

Chọn mô hình AI để xử lý video (ví dụ: Minimax Hailuo 02, Sora 2…). Settings: Tùy chỉnh thêm về thời lượng (Duration) và độ phân giải (Resolution).

Cách tạo video (biến ảnh thành video)

Cuối cùng, nhấn nút “Generate” màu xanh lá cây để bắt đầu quá trình tạo video.

Cách tạo ảnh với Higgsfield Soul

Trên thanh điều hướng, chọn tab “Image”. Chọn tính năng “Create Image” (Tạo ảnh).

Cách tạo ảnh với Higgsfield Soul

Bạn sẽ được đưa đến giao diện của Higgsfield Soul. Tại đây:

Nhập câu lệnh (prompt) mô tả hình ảnh bạn tưởng tượng vào khung chat.

Bạn cũng có thể tải lên một hình ảnh để làm “mồi” cho AI.

Tùy chỉnh các thông số như tỉ lệ khung hình (3:4, 1:1…), mô hình (Soul),…

Cách tạo ảnh với Higgsfield Soul

Nhấn “Generate” để tạo ra những bức ảnh với chất lượng nghệ thuật cao.

Cách sử dụng tính năng Product Placement (Chèn sản phẩm)

Đây là một tính năng mới và cực kỳ hữu ích cho marketing và quảng cáo.

Từ tab “Edit”, chọn tính năng “Product Placement”.

Cách sử dụng tính năng Product Placement (Chèn sản phẩm)

Giao diện sẽ yêu cầu bạn tải lên một file media (ảnh hoặc video nền).

Sau khi tải lên, bạn có thể:

Sử dụng công cụ mask (mặt nạ) để vẽ và khoanh vùng vị trí bạn muốn đặt sản phẩm.

Tải lên hình ảnh của sản phẩm.

AI sẽ tự động chèn sản phẩm vào vị trí đã chọn một cách chân thực nhất.

Tính năng này rất lý tưởng để tạo các video quảng cáo, thay đổi trang phục hoặc chỉnh sửa các chi tiết trong ảnh.

Khám phá Higgsfield Apps (ứng dụng có sẵn)

Để sáng tạo nhanh hơn, đừng bỏ qua tab “Apps”. Đây là một thư viện khổng lồ chứa hàng chục hiệu ứng và phong cách video đã được cài đặt sẵn.

Khám phá Higgsfield Apps (ứng dụng có sẵn)

Kinh nghiệm “vàng” để sử dụng Higgsfield AI hiệu quả

Tư duy như một đạo diễn, không phải người dùng

Đây là bí quyết quan trọng nhất. Đừng chỉ tải ảnh lên và chờ đợi phép màu. Sức mạnh lớn nhất của Higgsfield là khả năng kiểm soát chuyển động camera. Trước khi nhấn “Generate”, hãy tự hỏi:

Câu chuyện là gì? Bạn muốn người xem cảm thấy gì? Hồi hộp, vui vẻ, hay trầm lắng?

Bạn muốn người xem cảm thấy gì? Hồi hộp, vui vẻ, hay trầm lắng? Góc máy nào sẽ hiệu quả? Một cú máy Zoom in sẽ tập trung vào cảm xúc nhân vật. Một cú Pan (lia máy) sẽ mở ra bối cảnh rộng lớn. Hãy thử nghiệm các “Camera Controls” để tìm ra hiệu ứng điện ảnh phù hợp nhất.

Tối ưu hóa hình ảnh đầu vào

Chất lượng video đầu ra phụ thuộc 80% vào chất lượng ảnh gốc của bạn.

Độ phân giải cao: Luôn sử dụng hình ảnh sắc nét, không bị vỡ, mờ.

Luôn sử dụng hình ảnh sắc nét, không bị vỡ, mờ. Chủ thể rõ ràng: Chọn ảnh có chủ thể chính (người, vật thể) nổi bật trên nền. Điều này giúp AI dễ dàng nhận diện và tạo chuyển động chính xác hơn.

Chọn ảnh có chủ thể chính (người, vật thể) nổi bật trên nền. Điều này giúp AI dễ dàng nhận diện và tạo chuyển động chính xác hơn. Sử dụng chính Higgsfield Soul để tạo ảnh gốc: Nếu không có ảnh đẹp, hãy dùng tính năng “Image” > “Higgsfield Soul” để tạo ra một bức ảnh gốc hoàn hảo theo ý tưởng của bạn trước khi đưa qua tab “Video”.

Kinh nghiệm “vàng” để sử dụng Higgsfield AI hiệu quả

Làm chủ nghệ thuật viết Prompt cho chuyển động

Prompt trong Higgsfield không chỉ để mô tả cảnh, mà còn để gợi ý hành động.

Công thức hiệu quả: [Chủ thể] + [Hành động] + [Chi tiết bối cảnh và ánh sáng]

[Chủ thể] + [Hành động] + [Chi tiết bối cảnh và ánh sáng] Ví dụ: Thay vì viết a man standing, hãy viết a man looking up at the sky, wind blowing through his hair, cinematic lighting. Prompt càng chi tiết, chuyển động của nhân vật và các yếu tố phụ (tóc, quần áo) càng tự nhiên.

Tận dụng “Higgsfield Apps” cho sự sáng tạo tức thì

Đừng bỏ qua kho báu “Apps” trên thanh điều hướng. Khi bạn bí ý tưởng hoặc cần tạo nội dung nhanh cho mạng xã hội, đây là cứu cánh tuyệt vời. Chỉ cần chọn một mẫu như “Billboard Ad” (Quảng cáo trên biển tấm lớn) hay “Comic Book” (Truyện tranh), tải ảnh lên và bạn sẽ có ngay một video độc đáo trong vài giây.

Kết hợp nhiều công cụ – Đừng chỉ dùng “Create Video”

Higgsfield là một hệ sinh thái. Hãy kết hợp các tính năng với nhau:

Quy trình gợi ý: Dùng “Image” > “Soul ID Character” để tạo một nhân vật nhất quán -> Dùng “Edit” > “Product Placement” để thêm sản phẩm vào tay nhân vật -> Cuối cùng đưa ảnh qua “Video” > “Create Video” để làm nhân vật chuyển động.

Hiểu rõ các mô hình AI

Trong tab “Video”, bạn sẽ thấy nhiều lựa chọn Model khác nhau (Sora 2, Minimax Hailuo 02, Wan 2.5…). Mỗi model có một thế mạnh riêng:

Sora 2: Thường mạnh về tính chân thực và chi tiết phức tạp.

Thường mạnh về tính chân thực và chi tiết phức tạp. Minimax: Có thể cho tốc độ nhanh hơn và hiệu quả cho các chuyển động đơn giản.

Có thể cho tốc độ nhanh hơn và hiệu quả cho các chuyển động đơn giản. Hãy thử nghiệm cùng một ảnh và prompt với các model khác nhau để xem cái nào cho ra kết quả bạn ưng ý nhất.

Tiết kiệm credits một cách thông minh

Nếu bạn không dùng gói Professional (không giới hạn), hãy tiết kiệm credits. Khi đang tìm ý tưởng, bạn nên tạo video ở độ phân giải thấp (512p) để tốn ít credits hơn. Khi đã hài lòng với chuyển động và ý tưởng, hãy tạo lại ở độ phân giải 1080p.

Đừng ngại “thất bại” và thử lại

AI sáng tạo không phải lúc nào cũng cho ra kết quả hoàn hảo ngay lần đầu tiên. Đôi khi, một kết quả “lỗi” lại có thể gợi cho bạn một ý tưởng sáng tạo bất ngờ. Nếu video đầu tiên chưa đẹp, đừng nản lòng. Hãy thử thay đổi một chút trong prompt, chọn một hiệu ứng camera khác, hoặc dùng một ảnh gốc khác. Quá trình thử và sai chính là cách tốt nhất để bạn thực sự làm chủ công cụ này.

Kết luận

Với khả năng trao quyền “đạo diễn” vào tay người dùng thông qua việc kiểm soát chuyển động tinh vi, Higgsfield không chỉ đơn thuần là một công cụ tạo video, mà còn là một đối tác sáng tạo đắc lực. Dù vẫn còn một số hạn chế, nhưng với tốc độ phát triển hiện tại, Higgsfield AI hứa hẹn sẽ tiếp tục phá vỡ những giới hạn, giúp mọi người, từ các thương hiệu lớn đến những nhà sáng tạo độc lập, có thể kể câu chuyện của mình qua những thước phim sống động và đầy cảm xúc.

Những câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sử dụng video từ Higgsfield AI cho mục đích thương mại không? Có, tất cả các gói trả phí (từ Basic trở lên) đều cho phép bạn sử dụng video được tạo ra cho các mục đích thương mại như quảng cáo, marketing sản phẩm.

Higgsfield AI có hỗ trợ API cho nhà phát triển không? Có, Higgsfield cung cấp một dịch vụ API chuyên biệt tại higgsfieldapi.com với các gói trả phí rõ ràng, bắt đầu từ $29/tháng, cho phép các nhà phát triển tích hợp công nghệ tạo video vào ứng dụng của họ.

"Higgsfield Soul" là gì? Higgsfield Soul là một tính năng mạnh mẽ bên trong Higgsfield, chuyên dùng để tạo ra hình ảnh AI chất lượng cao từ văn bản (text-to-image). Bạn có thể dùng nó để tạo ảnh gốc hoàn hảo trước khi biến chúng thành video.

Làm thế nào để nhân vật trong video chuyển động tự nhiên hơn? Để nhân vật chuyển động tự nhiên, bạn cần viết một câu lệnh (prompt) mô tả hành động cụ thể cho nhân vật (ví dụ: “cô gái đang bước đi và mỉm cười”) thay vì chỉ tập trung vào hiệu ứng camera.