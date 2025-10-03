Imagine Art là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Imagine Art [2025]

Sẽ ra sao nếu có một “trung tâm chỉ huy” duy nhất, nơi bạn có thể khai thác sức mạnh của nhiều mô hình AI Video Generator hàng đầu chỉ trong một giao diện? Đó chính là lời hứa mà Imagine Art mang đến – một sân chơi sáng tạo toàn diện, hứa hẹn sẽ thay đổi cách chúng ta tiếp cận việc tạo ra hình ảnh và video. Vậy cụ thể Imagine Art là gì? Cùng Tino khám phá qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Imagine Art

Imagine Art là gì?

Imagine Art là một nền tảng sáng tạo linh hoạt, được thiết kế như một trung tâm hợp nhất dành cho cả người mới bắt đầu và các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật số. Thay vì chỉ cung cấp một công nghệ duy nhất, điểm đặc biệt của Imagine Art nằm ở việc tích hợp sức mạnh của nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới vào cùng một giao diện.

Imagine Art là gì?

Điều này cho phép người dùng dễ dàng tạo ra các sản phẩm hình ảnh và video ấn tượng từ văn bản hoặc hình ảnh có sẵn, đồng thời có thể tự do lựa chọn và thử nghiệm giữa các công cụ AI tiên tiến như Kling, Seedance, VEO 3 và nhiều mô hình khác để tìm ra phong cách phù hợp nhất cho ý tưởng của mình.

Về cơ bản, Imagine Art hoạt động như một “trạm chỉ huy” đa năng, giúp đơn giản hóa quy trình sáng tạo và mở ra không gian vô tận để biến ý tưởng thành hiện thực.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của Imagine Art?

Đa dạng hóa sự lựa chọn cho người dùng

Các nền tảng như Pika Labs hay RunwayML chủ yếu sử dụng mô hình AI “cây nhà lá vườn” của họ. Người dùng chỉ có thể sáng tạo trong giới hạn và phong cách của mô hình đó.

Còn với Imagine Art, người dùng có thể lựa chọn giữa các mô hình tạo video và hình ảnh tiên tiến nhất hiện nay như Kling, Haiper, Hailuo, PixVerse… ngay trên cùng một giao diện. Mỗi mô hình có một thế mạnh riêng về phong cách, khả năng diễn hoạt chuyển động, hay xử lý chi tiết. Điều này mang lại sự linh hoạt tối đa, cho phép người dùng chọn đúng công cụ cho đúng mục đích.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của Imagine Art?

Tối ưu hóa quy trình làm việc

Các nhà sáng tạo không còn phải đăng ký, quản lý và trả phí cho nhiều dịch vụ AI khác nhau. Mọi thứ đều được gói gọn trong một tài khoản và một hệ thống tín dụng (credits) duy nhất của Imagine Art.

Bạn có thể dùng cùng một câu lệnh (prompt) để tạo ra sản phẩm trên nhiều mô hình khác nhau và so sánh kết quả ngay lập tức. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình tìm kiếm phong cách nghệ thuật ưng ý và tiết kiệm thời gian đáng kể.

Luôn đi đầu xu hướng công nghệ

Mô hình kinh doanh của Imagine Art cho phép họ cực kỳ linh hoạt trong việc cập nhật công nghệ. Khi một mô hình AI mới, đột phá xuất hiện trên thị trường, họ có thể nhanh chóng tích hợp nó vào nền tảng của mình. Điều này đảm bảo rằng người dùng của Imagine Art luôn được tiếp cận với những công nghệ AI tạo sinh mới và mạnh mẽ nhất mà không cần phải chờ đợi nhà phát triển của một nền tảng duy nhất bắt kịp xu hướng.

Các tính năng nổi bật của Imagine Art

Nền tảng đa mô hình (Multi-Model Integration)

Tích hợp các mô hình AI tạo video hàng đầu: Người dùng có thể lựa chọn các mô hình mạnh mẽ như Kling, Haiper, Luma, PixVerse để tạo video từ văn bản hoặc hình ảnh. Mỗi mô hình có thế mạnh riêng, giúp người dùng linh hoạt chọn lựa công cụ phù hợp nhất cho từng dự án.

Người dùng có thể lựa chọn các mô hình mạnh mẽ như Kling, Haiper, Luma, PixVerse để tạo video từ văn bản hoặc hình ảnh. Mỗi mô hình có thế mạnh riêng, giúp người dùng linh hoạt chọn lựa công cụ phù hợp nhất cho từng dự án. Tích hợp các mô hình AI tạo ảnh đa dạng: Nền tảng cũng hỗ trợ nhiều mô hình tạo ảnh tiên tiến, cho phép tạo ra các tác phẩm với phong cách đa dạng từ tả thực đến nghệ thuật trừu tượng.

Các tính năng nổi bật của Imagine Art

Bộ công cụ AI tạo Video toàn diện

Imagine Art cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để biến ý tưởng tĩnh thành những thước phim sống động.

Tạo video từ văn bản (Text-to-Video): Chỉ cần nhập mô tả chi tiết về kịch bản, nhân vật, bối cảnh và hành động, AI sẽ tạo ra một video ngắn tương ứng.

Chỉ cần nhập mô tả chi tiết về kịch bản, nhân vật, bối cảnh và hành động, AI sẽ tạo ra một video ngắn tương ứng. Tạo video từ hình ảnh (Image-to-Video): “Thổi hồn” vào các bức ảnh tĩnh bằng cách thêm vào các chuyển động tinh tế (như mây bay, tóc gợn sóng) hoặc các hiệu ứng hoạt họa phức tạp, biến chúng thành video độc đáo.

“Thổi hồn” vào các bức ảnh tĩnh bằng cách thêm vào các chuyển động tinh tế (như mây bay, tóc gợn sóng) hoặc các hiệu ứng hoạt họa phức tạp, biến chúng thành video độc đáo. Kiểm soát sáng tạo cao: Người dùng có thể tùy chỉnh nhiều thông số như tỷ lệ khung hình, phong cách nghệ thuật, hiệu ứng ánh sáng, và các chuyển động của camera (zoom, pan, tilt) để video đầu ra đúng với tầm nhìn nghệ thuật.

Bộ công cụ AI tạo và chỉnh sửa ảnh đa năng

Không chỉ dừng lại ở video, khả năng xử lý hình ảnh của Imagine Art cũng rất ấn tượng.

Tạo ảnh từ văn bản (Text-to-Image): Tính năng cơ bản nhưng được nâng tầm nhờ sự đa dạng của các mô hình AI tích hợp, cho phép tạo ra hình ảnh chất lượng cao theo vô số phong cách.

Tính năng cơ bản nhưng được nâng tầm nhờ sự đa dạng của các mô hình AI tích hợp, cho phép tạo ra hình ảnh chất lượng cao theo vô số phong cách. Chỉnh sửa ảnh bằng AI: Cung cấp các công cụ chỉnh sửa thông minh như:

Cung cấp các công cụ chỉnh sửa thông minh như: Xóa nền (Background Remover): Tách chủ thể ra khỏi nền một cách nhanh chóng và chính xác.

Tách chủ thể ra khỏi nền một cách nhanh chóng và chính xác. Mở rộng ảnh (Outpainting): AI sẽ tự động vẽ thêm các chi tiết xung quanh để mở rộng khung hình một cách hợp lý.

AI sẽ tự động vẽ thêm các chi tiết xung quanh để mở rộng khung hình một cách hợp lý. Xóa vật thể (Inpainting): Xóa các chi tiết không mong muốn khỏi bức ảnh và AI sẽ lấp đầy khoảng trống một cách tự nhiên.

Xóa các chi tiết không mong muốn khỏi bức ảnh và AI sẽ lấp đầy khoảng trống một cách tự nhiên. Nâng cấp chất lượng ảnh (Creative Upscale): Tăng độ phân giải và độ chi tiết cho các bức ảnh bị mờ, vỡ nét mà không làm giảm chất lượng.

Bộ công cụ AI tạo và chỉnh sửa ảnh đa năng

Giao diện thân thiện và quy trình làm việc tối ưu

Hệ thống tín dụng (Credits) hợp nhất: Mọi hoạt động trên nền tảng, dù là tạo video hay hình ảnh, đều sử dụng chung một hệ thống tín dụng. Điều này giúp người dùng dễ dàng quản lý chi phí và không cần phải mua nhiều gói dịch vụ khác nhau.

Mọi hoạt động trên nền tảng, dù là tạo video hay hình ảnh, đều sử dụng chung một hệ thống tín dụng. Điều này giúp người dùng dễ dàng quản lý chi phí và không cần phải mua nhiều gói dịch vụ khác nhau. Imagine Bot: Một trợ lý AI giúp người dùng tinh chỉnh và cải thiện câu lệnh (prompt), gợi ý thêm các chi tiết để kết quả đầu ra chính xác và ấn tượng hơn.

Một trợ lý AI giúp người dùng tinh chỉnh và cải thiện câu lệnh (prompt), gợi ý thêm các chi tiết để kết quả đầu ra chính xác và ấn tượng hơn. Thư viện cộng đồng: Người dùng có thể khám phá, học hỏi từ các tác phẩm và câu lệnh của những nhà sáng tạo khác trên khắp thế giới.

Một số điểm hạn chế của Imagine Art

Mặc dù là một nền tảng mạnh mẽ và đa năng, Imagine Art vẫn tồn tại một số điểm hạn chế mà người dùng cần cân nhắc:

Sự phức tạp cho người mới bắt đầu: Việc tích hợp quá nhiều mô hình và tính năng trong một giao diện có thể gây “ngợp” cho những người dùng mới lần đầu tiếp xúc với AI tạo sinh.

Việc tích hợp quá nhiều mô hình và tính năng trong một giao diện có thể gây “ngợp” cho những người dùng mới lần đầu tiếp xúc với AI tạo sinh. Sự phụ thuộc vào các mô hình của bên thứ ba: Vì sức mạnh cốt lõi của Imagine Art đến từ việc tích hợp các mô hình khác, nền tảng này sẽ phụ thuộc vào sự ổn định, chất lượng và các chính sách của các đối tác đó. Nếu một mô hình thay đổi chính sách hoặc gặp sự cố kỹ thuật, người dùng trên Imagine Art cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Vì sức mạnh cốt lõi của Imagine Art đến từ việc tích hợp các mô hình khác, nền tảng này sẽ phụ thuộc vào sự ổn định, chất lượng và các chính sách của các đối tác đó. Nếu một mô hình thay đổi chính sách hoặc gặp sự cố kỹ thuật, người dùng trên Imagine Art cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Hệ thống Credits có thể khó quản lý: Hệ thống tín dụng (credits) tuy hợp nhất nhưng cũng có thể gây bối rối. Mỗi hành động, từ tạo ảnh đơn giản đến render video phức tạp với các mô hình khác nhau, sẽ tiêu tốn một lượng credits khác nhau. Người dùng cần phải theo dõi và tính toán cẩn thận để không bị hết credits giữa chừng, đặc biệt là với các dự án lớn.

Hệ thống tín dụng (credits) tuy hợp nhất nhưng cũng có thể gây bối rối. Mỗi hành động, từ tạo ảnh đơn giản đến render video phức tạp với các mô hình khác nhau, sẽ tiêu tốn một lượng credits khác nhau. Người dùng cần phải theo dõi và tính toán cẩn thận để không bị hết credits giữa chừng, đặc biệt là với các dự án lớn. Tính nhất quán trong phong cách: Khi sử dụng nhiều mô hình AI khác nhau cho cùng một dự án, việc duy trì một phong cách hình ảnh nhất quán (ví dụ: cùng một nhân vật, cùng một bối cảnh) có thể là một thách thức lớn.

Một số điểm hạn chế của Imagine Art

Chi phí sử dụng Imagine Art

Các gói Imagine Art

Imagine Art cung cấp một gói miễn phí để người dùng trải nghiệm và nhiều gói trả phí với các mức quyền lợi khác nhau. Dưới đây là thông tin chi tiết về các gói cước (giá tham khảo khi thanh toán hàng tháng).

Gói Basic:

Chi phí: $15/tháng

Đối tượng: Người dùng cá nhân có nhu cầu cơ bản.

Người dùng cá nhân có nhu cầu cơ bản. Quyền lợi: 3,500 credits mỗi tháng. Tạo được tối đa ~700 hình ảnh hoặc ~115 video . Bao gồm quyền sử dụng cho mục đích thương mại. Các sản phẩm tạo ra sẽ ở chế độ Công khai (Public) . Hỗ trợ 2 luồng tạo ảnh/video đồng thời .



Gói Standard:

Chi phí: $30/tháng

Đối tượng: Người dùng thường xuyên, cần sản lượng cao hơn.

Người dùng thường xuyên, cần sản lượng cao hơn. Quyền lợi: 8,000 credits mỗi tháng. Tạo được tối đa ~1,600 hình ảnh hoặc ~265 video . Bao gồm quyền sử dụng cho mục đích thương mại. Các sản phẩm tạo ra sẽ ở chế độ Công khai (Public) . Hỗ trợ 8 luồng tạo ảnh và 3 luồng tạo video đồng thời .



Các gói Imagine Art

Gói Ultimate (Phổ biến nhất):

Chi phí: $50/tháng

Đối tượng: Chuyên gia và người dùng cần sự riêng tư và hiệu suất cao.

Chuyên gia và người dùng cần sự riêng tư và hiệu suất cao. Quyền lợi: 16,000 credits mỗi tháng. Tạo được tối đa ~3,200 hình ảnh hoặc ~530 video . Các sản phẩm có thể đặt ở chế độ Riêng tư (Private) . Hỗ trợ 12 luồng tạo ảnh và 4 luồng tạo video đồng thời . Hỗ trợ ưu tiên và hàng chờ xử lý nhanh hơn. Không giới hạn sử dụng các mô hình ImagineArt 1.0 và Nano Banana.



Gói Creator (Ưu đãi đặc biệt):

Chi phí: $250/tháng

Đối tượng: Nhà sáng tạo chuyên nghiệp, studio nhỏ cần sản lượng cực lớn.

Nhà sáng tạo chuyên nghiệp, studio nhỏ cần sản lượng cực lớn. Quyền lợi: 100,000 credits mỗi tháng. Tạo được tối đa ~20,000 hình ảnh hoặc ~3,300 video . Tạo ảnh Realtime không giới hạn . Các sản phẩm có thể đặt ở chế độ Riêng tư (Private) . Hỗ trợ 16 luồng tạo ảnh và 5 luồng tạo video đồng thời . Hỗ trợ ưu tiên và hàng chờ xử lý nhanh hơn. Không giới hạn sử dụng các mô hình ImagineArt 1.0, Nano Banana và Wan 2.5.



Bảng so sánh: Tính năng Gói Basic Gói Standard Gói Ultimate Gói Creator Chi phí (tháng) $15 $30 $50 $250 Credits hàng tháng 3,5 8 16 100 Số ảnh tối đa ~700 ~1,600 ~3,200 ~20,000 Số video tối đa ~115 ~265 ~530 ~3,300 Chế độ riêng tư ❌ Không ❌ Không ✅ Có ✅ Có Luồng tạo ảnh đồng thời 2 8 12 16 Luồng tạo video đồng thời 2 3 4 5 Hỗ trợ ưu tiên ❌ Không ❌ Không ✅ Có ✅ Có Tạo ảnh Realtime ❌ Không ❌ Không ❌ Không ✅ Không giới hạn Mô hình không giới hạn Không có Không có ImagineArt 1.0, Nano Banana ImagineArt 1.0, Nano Banana, Wan 2.5

Lưu ý: Imagine Art cũng thường có các gói Miễn phí (Free) để người dùng trải nghiệm và gói Doanh nghiệp (Business) với các giải pháp tùy chỉnh. Bảng trên tập trung vào các gói trả phí phổ biến nhất được cung cấp. Mức giá có thể thay đổi và thường có ưu đãi khi thanh toán theo Quý hoặc theo Năm.

Credits cho từng tính năng

Mỗi hành động sáng tạo (tạo ảnh, video, âm thanh) sẽ tiêu tốn một lượng credits khác nhau. Dưới đây là bảng phân tích chi phí credits cho từng loại tác vụ cụ thể.

Chi phí tạo video (Video Generations): Tính năng Gói Free Gói Basic ($15) Gói Standard ($30) Gói Ultimate ($50) Gói Creator ($250) Text to Video Không hỗ trợ 1 credit 1 credit 1 credit 8 credits Image to Video Không hỗ trợ 1 credit 1 credit 1 credit 8 credits Video Effects Không hỗ trợ 0 credits 0 credits 0 credits 4 credits

Chi phí tạo ảnh (Image Generations): Tính năng Gói Basic ($15) Gói Standard ($30) Gói Ultimate ($50) Gói Creator ($250) Text to Image 3 credits 6 credits 10 credits 50 credits Edit Image 0 credits 1 credit 2 credits 13 credits

Chi phí tạo âm thanh (Audio Generations): Tính năng Gói Basic ($15) Gói Standard ($30) Gói Ultimate ($50) Gói Creator ($250) Voice Cloning (AI Voice) 1 credit 2 credits 3 credits 16 credits Text to Speech (AI Voice) 1 credit 2 credits 3 credits 16 credits Text to Song (AI Music) 3 credits 6 credits 10 credits 50 credits Text to Music (AI Music) 3 credits 6 credits 10 credits 50 credits

Imagine Art hỗ trợ API như thế nào?

Quy trình sử dụng API của Imagine Art rất đơn giản và tuân theo các tiêu chuẩn ngành:

Đăng ký và tạo khóa API: Người dùng đăng ký tài khoản trên nền tảng Imagine Art và tạo một khóa API bí mật trong trang quản lý của mình.

Người dùng đăng ký tài khoản trên nền tảng Imagine Art và tạo một khóa API bí mật trong trang quản lý của mình. Gửi yêu cầu (Request): Sử dụng khóa API này, nhà phát triển gửi một yêu cầu HTTP (ví dụ: POST request) đến điểm cuối API của mô hình mong muốn. Yêu cầu này chứa các tham số đầu vào được định dạng dưới dạng JSON, chẳng hạn như câu lệnh mô tả, phong cách, v.v.

Sử dụng khóa API này, nhà phát triển gửi một yêu cầu HTTP (ví dụ: POST request) đến điểm cuối API của mô hình mong muốn. Yêu cầu này chứa các tham số đầu vào được định dạng dưới dạng JSON, chẳng hạn như câu lệnh mô tả, phong cách, v.v. Nhận kết quả (Response): Máy chủ của Imagine Art sẽ xử lý yêu cầu, sử dụng mô hình AI tương ứng để tạo ra sản phẩm (ảnh hoặc video) và trả về kết quả. Kết quả có thể là một URL dẫn đến tệp media đã tạo hoặc dữ liệu trực tiếp.

Khi mới tạo tài khoản, bạn sẽ nhận được $5 credits miễn phí.

Xem thêm tại: https://www.imagine.art/api/home

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Imagine Art

Đăng ký tài khoản

Bước 1: Đầu tiên, hãy truy cập vào trang web chính thức của Imagine Art: https://www.imagine.art/

Tại góc trên bên phải màn hình, bạn sẽ thấy nút “Sign In” (Đăng nhập), hãy nhấp vào đó.

Đăng ký tài khoản

Bước 2: Một cửa sổ đăng nhập/đăng ký sẽ hiện ra. Bạn có thể chọn phương thức thuận tiện nhất:

Continue with Google: Đăng ký nhanh bằng tài khoản Google.

Đăng ký nhanh bằng tài khoản Google. Continue with Facebook: Đăng ký bằng tài khoản Facebook.

Đăng ký bằng tài khoản Facebook. Continue with Discord: Đăng ký bằng tài khoản Discord.

Đăng ký bằng tài khoản Discord. Email Address: Đăng ký theo cách truyền thống bằng địa chỉ email của bạn.

Đăng ký tài khoản

Lựa chọn một trong các phương thức trên và làm theo hướng dẫn để hoàn tất việc tạo tài khoản. Lưu ý: Nếu đăng ký bằng Email, bạn cần nhập mã xác nhận.

Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được đưa đến trang tổng quan (dashboard) của Imagine Art.

Đăng ký tài khoản

Khám phá giao diện và các tính năng chính

Làm quen với giao diện chính:

Thanh điều hướng trên cùng: Đây là nơi truy cập nhanh các công cụ chính: Home (Trang chủ), Image Generation (Tạo ảnh), Video Generation (Tạo video), Create Character (Tạo nhân vật), v.v.

Đây là nơi truy cập nhanh các công cụ chính: Home (Trang chủ), Image Generation (Tạo ảnh), Video Generation (Tạo video), Create Character (Tạo nhân vật), v.v. Khu vực tài khoản: Ở góc phải, bạn có thể quản lý tài khoản, xem thông báo và nhấp vào nút “Upgrade” để nâng cấp gói cước.

Ở góc phải, bạn có thể quản lý tài khoản, xem thông báo và nhấp vào nút để nâng cấp gói cước. “What will you create today?”: Đây là trung tâm điều khiển chính, nơi bạn bắt đầu mọi dự án sáng tạo. Tại đây có các công cụ thế hệ mới và các công cụ được gắn nhãn “LEGACY” (phiên bản cũ hơn nhưng vẫn còn hữu dụng).

Khám phá giao diện chính

Sử dụng các công cụ tạo sinh

Tạo video (Video Generation)

Imagine Art cung cấp hai luồng tạo video chính:

1. Quy trình tạo nhanh (Sử dụng các mô hình mới nhất):

Trên thanh điều hướng, nhấp vào biểu tượng Tạo video.

Tạo video (Video Generation)

Trong giao diện tạo video:

Describe the scene…: Nhập mô tả chi tiết về kịch bản video bạn muốn.

Nhập mô tả chi tiết về kịch bản video bạn muốn. Add image (Tùy chọn): Tải lên một hình ảnh để làm khung hình bắt đầu.

Tải lên một hình ảnh để làm khung hình bắt đầu. Chọn Model: Đây là bước quan trọng nhất. Nhấp vào tên model để mở ra một cửa sổ với rất nhiều lựa chọn khác nhau như Kling 2.5 Pro, Wan 2.5, PixVerse v5, Hailuo 02 SD… Mỗi model sẽ có chi phí credits và thời lượng video khác nhau. Hãy chọn model phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tạo video (Video Generation)

Settings: Tùy chỉnh tỷ lệ khung hình (ví dụ: 16:9) và thời lượng video.

Nhấp vào nút “Create” để bắt đầu quá trình tạo video. Nút này cũng sẽ hiển thị số credits bạn sẽ tốn cho lần tạo.

2. Sử dụng “Video Studio (LEGACY)” cho các dự án phức tạp hơn:

Từ trang tổng quan, trong mục “What will you create today?”, hãy tìm và nhấp vào “Video studio” có gắn nhãn “LEGACY”.

Video Studio (LEGACY)

Bạn sẽ được đưa đến một không gian làm việc chuyên biệt cho video. Tại đây, bạn có thể truy cập các công cụ cụ thể và có cấu trúc hơn:

Text To Video: Tạo video hoàn toàn từ mô tả văn bản.

Tạo video hoàn toàn từ mô tả văn bản. Image To Video: “Thổi hồn” cho hình ảnh tĩnh của bạn.

“Thổi hồn” cho hình ảnh tĩnh của bạn. Imagine Shorts: Công cụ tạo các video ngắn.

Công cụ tạo các video ngắn. Video Editor: Trình chỉnh sửa video để tinh chỉnh sản phẩm của bạn.

Chọn một trong các công cụ này và làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình.

Video Studio (LEGACY)

Tạo hình ảnh (Image Generation)

Trên thanh điều hướng, nhấp vào biểu tượng tạo ảnh (thứ hai từ trái sang).

Tạo hình ảnh (Image Generation)

Bạn sẽ được chuyển đến giao diện tạo ảnh. Tại đây:

Describe your image: Nhập mô tả chi tiết (prompt) về hình ảnh bạn muốn tạo vào ô này.

Nhập mô tả chi tiết (prompt) về hình ảnh bạn muốn tạo vào ô này. Add image (Tùy chọn): Tải lên một hình ảnh làm nguồn cảm hứng hoặc để chỉnh sửa.

Tải lên một hình ảnh làm nguồn cảm hứng hoặc để chỉnh sửa. Chọn Model: Nhấp để chọn mô hình AI tạo ảnh (ví dụ: ImagineArt 1.0).

Nhấp để chọn mô hình AI tạo ảnh (ví dụ: ImagineArt 1.0). Settings: Tùy chỉnh các thông số như tỷ lệ khung hình (ví dụ: 1:1).

Nhấp vào nút “Create”. Tương tự như tạo video, nút này cũng sẽ hiển thị số credits bạn sẽ tốn cho lần tạo này (ví dụ: 40 credits).

Kinh nghiệm sử dụng Imagine Art hiệu quả

“Đi chợ” mô hình trước khi “nấu ăn”

Thay vì dùng mãi một mô hình, hãy dành thời gian thử nghiệm. Với cùng một câu lệnh (prompt), hãy thử tạo ảnh hoặc video trên 2-3 mô hình khác nhau (ví dụ: Kling 2.5 Pro, Wan 2.5, PixVerse).

Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mỗi mô hình có một “cá tính” riêng: một model có thể mạnh về chuyển động chân thực, trong khi model khác lại xuất sắc về màu sắc nghệ thuật. Việc này giúp bạn tìm ra “trợ lý AI” phù hợp nhất cho từng dự án.

Quản lý credits hiệu quả

Credits là “tiền” của bạn trên Imagine Art. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan:

Thử nghiệm với chất lượng thấp trước: Trước khi tạo một video 4K tốn nhiều credits, hãy tạo một phiên bản ngắn, độ phân giải thấp để kiểm tra ý tưởng và chuyển động.

Trước khi tạo một video 4K tốn nhiều credits, hãy tạo một phiên bản ngắn, độ phân giải thấp để kiểm tra ý tưởng và chuyển động. Hiểu rõ chi phí: Như đã phân tích ở phần trước, chi phí credit cho mỗi hành động là khác nhau. Hãy luôn để ý đến con số trên nút “Create” để tránh tiêu tốn credits ngoài dự kiến.

Như đã phân tích ở phần trước, chi phí credit cho mỗi hành động là khác nhau. Hãy luôn để ý đến con số trên nút “Create” để tránh tiêu tốn credits ngoài dự kiến. Tận dụng gói cước: Nếu bạn là người dùng chuyên nghiệp, các mô hình “Unlimited” (không giới hạn) trong gói Ultimate hoặc Creator là một mỏ vàng. Hãy ưu tiên sử dụng chúng để sáng tạo không giới hạn mà không lo về credits.

Kinh nghiệm sử dụng Imagine Art hiệu quả

Nghệ thuật viết Prompt “đa hệ”

Vì bạn đang làm việc với nhiều mô hình, câu lệnh của bạn cần đủ chi tiết nhưng cũng phải linh hoạt.

Cấu trúc vàng: [Chủ thể] + [Hành động] + [Bối cảnh chi tiết] + [Phong cách nghệ thuật/Ánh sáng]

[Chủ thể] + [Hành động] + [Bối cảnh chi tiết] + [Phong cách nghệ thuật/Ánh sáng] Ví dụ: Thay vì viết a dog running, hãy viết A golden retriever puppy joyfully running through a field of sunflowers during a golden hour sunset, cinematic style, high detail. (Một chú chó con Golden Retriever đang vui vẻ chạy qua cánh đồng hoa hướng dương trong buổi hoàng hôn vàng, phong cách điện ảnh, chi tiết cao).

Thay vì viết a dog running, hãy viết A golden retriever puppy joyfully running through a field of sunflowers during a golden hour sunset, cinematic style, high detail. (Một chú chó con Golden Retriever đang vui vẻ chạy qua cánh đồng hoa hướng dương trong buổi hoàng hôn vàng, phong cách điện ảnh, chi tiết cao). Thêm “gia vị”: Đừng ngại sử dụng các từ khóa về ống kính máy ảnh (ví dụ: 35mm lens, macro shot), ánh sáng (dramatic lighting, rim light), và phong cách (hyperrealistic, anime style, vaporwave).

Quy trình làm việc từ ảnh lên video

Một trong những quy trình hiệu quả nhất là tạo ra một hình ảnh “chuẩn” trước, sau đó mới “thổi hồn” cho nó thành video (Image-to-Video).

Bước 1: Sử dụng công cụ tạo ảnh để tạo ra một khung hình tĩnh hoàn hảo về nhân vật, bối cảnh và màu sắc.

Sử dụng công cụ tạo ảnh để tạo ra một khung hình tĩnh hoàn hảo về nhân vật, bối cảnh và màu sắc. Bước 2: Đem hình ảnh đó vào công cụ tạo video. Trong câu lệnh, bạn chỉ cần tập trung mô tả chuyển động (subtle wind blowing through her hair, clouds moving slowly in the sky) thay vì phải mô tả lại toàn bộ cảnh. Cách này giúp AI tập trung vào việc diễn hoạt, cho kết quả thường sẽ đẹp và nhất quán hơn.

Đừng bỏ quên các công cụ “Legacy”

Mặc dù giao diện mới rất nhanh và tiện, các công cụ như Video Studio (LEGACY) hay Image Studio (LEGACY) lại cung cấp một không gian làm việc có tổ chức hơn cho các dự án lớn, nơi bạn có thể quản lý các “tài sản” (assets) và các phiên bản khác nhau của sản phẩm một cách dễ dàng.

Kết luận

Bằng cách quy tụ sức mạnh của nhiều mô hình AI hàng đầu dưới một mái nhà, Imagine Art đã giải quyết được bài toán phân mảnh tài nguyên và đơn giản hóa quy trình làm việc cho các nhà sáng tạo. Dù vẫn còn những thách thức, nhưng với tầm nhìn chiến lược và khả năng cập nhật liên tục các công nghệ mới nhất, Imagine Art chắc chắn là một cái tên đáng để theo dõi và trải nghiệm trong hành trình chinh phục nghệ thuật số.

Những câu hỏi thường gặp

Tại sao chi phí credit để tạo video ở gói Creator lại cao hơn các gói khác? Điều này có thể là do gói Creator được quyền truy cập vào các phiên bản AI cao cấp nhất hoặc các mô hình độc quyền, đòi hỏi nhiều sức mạnh xử lý hơn để tạo ra kết quả chất lượng vượt trội, do đó chi phí credit cũng cao hơn.

Imagine Art và Haiper AI có phải là một không? Không. Haiper AI là một công ty và một mô hình AI tạo video riêng biệt. Imagine Art là một nền tảng độc lập, tích hợp mô hình của Haiper AI và nhiều mô hình khác (như Kling, Wan 2.5) vào dịch vụ của mình.

Tôi có thể sử dụng sản phẩm từ Imagine Art cho mục đích thương mại không? Có, nếu bạn sử dụng các gói trả phí. Quyền sử dụng thương mại (General Commercial Terms) được bao gồm từ gói Basic trở lên.

Video và ảnh tạo ra có bị dính watermark (logo) không? Có, đối với tài khoản miễn phí. Các tài khoản trả phí (Basic, Standard, Ultimate, Creator) sẽ không có watermark trên sản phẩm.