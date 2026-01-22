OpenCode là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng OpenCode miễn phí [2026]

Đối với cộng đồng lập trình viên hiện nay, việc tìm kiếm một trợ lý ảo vừa thông minh, vừa tối ưu chi phí luôn là ưu tiên hàng đầu. OpenCode xuất hiện và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ khả năng hỗ trợ viết mã chính xác cùng tốc độ xử lý vượt trội. Vậy cụ thể OpenCode là gì? Cùng Tino tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về OpenCode

OpenCode là gì?

OpenCode là một trình thông dịch mã nguồn mở thế hệ mới, được cộng đồng phát triển mã nguồn mở giới thiệu chính thức vào khoảng đầu năm 2025. Công cụ này được thiết kế để hoạt động như một trợ lý lập trình AI tiên tiến, cho phép người dùng chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên thành các đoạn mã lập trình chất lượng cao.

Điểm khác biệt cốt lõi của OpenCode so với các mô hình ngôn ngữ lớn khác nằm ở khả năng không chỉ viết mã mà còn thực thi và kiểm thử đoạn mã đó ngay trong môi trường biệt lập. Nền tảng này giúp các lập trình viên giải quyết các tác vụ phức tạp từ phân tích dữ liệu, xử lý hình ảnh đến xây dựng thuật toán logic một cách chính xác và nhanh chóng.

Các tính năng nổi bật của OpenCode

Tạo và thực thi mã thời gian thực: Viết code và chạy thử nghiệm ngay lập tức để xem kết quả đầu ra mà không cần chuyển sang công cụ khác.

Viết code và chạy thử nghiệm ngay lập tức để xem kết quả đầu ra mà không cần chuyển sang công cụ khác. Hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình: Tương thích tốt với Python, JavaScript, Go, Rust, C++ và nhiều ngôn ngữ phổ biến khác.

Tương thích tốt với Python, JavaScript, Go, Rust, C++ và nhiều ngôn ngữ phổ biến khác. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu: Tự động tạo biểu đồ, đồ thị từ các tập dữ liệu thô (file CSV, Excel) được tải lên.

Tự động tạo biểu đồ, đồ thị từ các tập dữ liệu thô (file CSV, Excel) được tải lên. Tự động gỡ lỗi: Phát hiện lỗi cú pháp hoặc lỗi logic, sau đó đề xuất phương án sửa chữa cụ thể.

Phát hiện lỗi cú pháp hoặc lỗi logic, sau đó đề xuất phương án sửa chữa cụ thể. Chuyển đổi file đa định dạng: Hỗ trợ xử lý và chuyển đổi qua lại giữa các định dạng tệp tin như PDF, hình ảnh, video và văn bản.

Hỗ trợ xử lý và chuyển đổi qua lại giữa các định dạng tệp tin như PDF, hình ảnh, video và văn bản. Khả năng hoạt động ngoại tuyến: Cho phép cài đặt và chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân để đảm bảo quyền riêng tư.

Cho phép cài đặt và chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân để đảm bảo quyền riêng tư. Tích hợp sâu vào IDE: Kết nối mượt mà với các môi trường lập trình như VSCode, Cursor hoặc Windsurf thông qua API.

Đánh giá ưu – nhược điểm của OpenCode

Ưu điểm

Tối ưu chi phí vận hành: Là mã nguồn mở, OpenCode cho phép sử dụng miễn phí, giúp doanh nghiệp và cá nhân tiết kiệm ngân sách mua bản quyền phần mềm.

Là mã nguồn mở, OpenCode cho phép sử dụng miễn phí, giúp doanh nghiệp và cá nhân tiết kiệm ngân sách mua bản quyền phần mềm. Bảo mật dữ liệu tuyệt đối: Do có thể triển khai trên máy chủ riêng hoặc máy cá nhân, thông tin dự án không bị gửi về máy chủ của bên thứ ba, giảm thiểu rủi ro rò rỉ trí tuệ.

Do có thể triển khai trên máy chủ riêng hoặc máy cá nhân, thông tin dự án không bị gửi về máy chủ của bên thứ ba, giảm thiểu rủi ro rò rỉ trí tuệ. Cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ: Số lượng người dùng đông đảo giúp các vấn đề phát sinh được giải đáp nhanh chóng trên GitHub hoặc Discord.

Số lượng người dùng đông đảo giúp các vấn đề phát sinh được giải đáp nhanh chóng trên GitHub hoặc Discord. Tính linh hoạt cao: Lập trình viên có thể tùy biến, tinh chỉnh mã nguồn của công cụ để phù hợp với quy trình làm việc riêng biệt (Vibe Coding).

Nhược điểm

Yêu cầu cấu hình phần cứng: Để vận hành mượt mà ở chế độ ngoại tuyến, máy tính cần có RAM lớn và GPU mạnh.

Để vận hành mượt mà ở chế độ ngoại tuyến, máy tính cần có RAM lớn và GPU mạnh. Rào cản cho người mới bắt đầu: Việc cài đặt và thiết lập môi trường ban đầu có thể phức tạp hơn so với các công cụ “mì ăn liền” chạy trên web.

Việc cài đặt và thiết lập môi trường ban đầu có thể phức tạp hơn so với các công cụ “mì ăn liền” chạy trên web. Cập nhật không đồng bộ: Các bản vá lỗi đôi khi phụ thuộc vào sự đóng góp của cộng đồng nên có thể chậm hơn so với các sản phẩm thương mại có đội ngũ kỹ thuật chuyên trách.

Có thể sử dụng OpenCode như thế nào?

OpenCode không chỉ đơn thuần là một phần mềm độc lập mà là một hệ sinh thái đa nền tảng. Người dùng có thể lựa chọn một trong các hình thức dưới đây để tích hợp trợ lý AI này vào quy trình làm việc của mình:

#1. Ứng dụng độc lập trên máy tính (OpenCode Desktop App)

Đây là cách phổ biến và dễ tiếp cận nhất cho người mới bắt đầu. Phiên bản Desktop (hiện đang ở giai đoạn Beta) cung cấp một không gian làm việc riêng biệt, tối ưu hóa cho trải nghiệm chat và quản lý dự án tập trung.

Hỗ trợ đa nền tảng: Ứng dụng có sẵn các bản cài đặt cho macOS (cả chip Apple Silicon và Intel), Windows (x64), và Linux (định dạng .deb hoặc .rpm).

Ứng dụng có sẵn các bản cài đặt cho (cả chip Apple Silicon và Intel), (x64), và (định dạng .deb hoặc .rpm). Ưu điểm: Tận dụng tối đa tài nguyên phần cứng máy tính để chạy các mô hình AI cục bộ mượt mà.

#2. Tích hợp trực tiếp vào trình soạn thảo (Extensions)

Đối với các lập trình viên muốn duy trì dòng chảy tư duy (flow) mà không muốn chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ, OpenCode cung cấp các tiện ích mở rộng (Extensions) cài trực tiếp vào môi trường lập trình (IDE).

Các IDE được hỗ trợ gồm:

VS Code: Trình soạn thảo phổ biến nhất thế giới.

Trình soạn thảo phổ biến nhất thế giới. Cursor & Windsurf: Các IDE thế hệ mới tích hợp sâu AI.

Các IDE thế hệ mới tích hợp sâu AI. Zed: Trình soạn thảo hiệu năng cao.

Trình soạn thảo hiệu năng cao. VSCodium: Phiên bản mã nguồn mở của VS Code.

Ưu điểm: Nhận gợi ý code, sửa lỗi và refactor code ngay tại vị trí con trỏ chuột trong thời gian thực.

#3. Sử dụng qua dòng lệnh (Terminal/CLI)

Dành cho những người dùng chuyên sâu (Power Users) hoặc quản trị viên hệ thống muốn thao tác nhanh gọn không cần giao diện đồ họa. OpenCode có thể được cài đặt và vận hành hoàn toàn thông qua các câu lệnh.

Các phương thức cài đặt: Hỗ trợ đa dạng qua curl, npm, bun, brew (macOS), hoặc paru.

Hỗ trợ đa dạng qua curl, npm, bun, brew (macOS), hoặc paru. Ưu điểm: Gọn nhẹ, phù hợp để chạy trên các máy chủ (server) hoặc môi trường không có màn hình (headless).

#4. Tích hợp quản lý mã nguồn (Integrations)

OpenCode còn có khả năng kết nối trực tiếp với các nền tảng lưu trữ mã nguồn để hỗ trợ quy trình Review Code hoặc CI/CD.

Nền tảng hỗ trợ: GitHub và GitLab .

và . Ưu điểm: Giúp tự động hóa việc xem xét các thay đổi (Pull Requests), phát hiện lỗi logic trước khi mã nguồn được hợp nhất vào nhánh chính.

Chi phí sử dụng OpenCode (Cập nhật 2026)

#1. Phiên bản Open Source (Miễn phí trọn đời)

OpenCode là một phần mềm mã nguồn mở (MIT License). Người dùng có thể tải về và cài đặt miễn phí trên máy tính cá nhân.

Cách hoạt động:

Bring Your Own Key (BYOK): Người dùng tự nhập API Key riêng của mình (từ OpenAI, Anthropic, Google Gemini…) vào cấu hình để sử dụng. Chi phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp đó.

Người dùng tự nhập API Key riêng của mình (từ OpenAI, Anthropic, Google Gemini…) vào cấu hình để sử dụng. Chi phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp đó. Local Models: Kết nối với các mô hình AI chạy offline trên máy (như Llama 3, Mistral thông qua Ollama) hoàn toàn miễn phí, đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối.

#2. Dịch vụ OpenCode Zen (Linh hoạt – Pay as you go)

Zen là giải pháp “tất cả trong một” dành cho người dùng muốn sự tiện lợi mà không cần quản lý nhiều tài khoản API rườm rà.

Cơ chế thanh toán: Nạp trước, trừ dần (Prepaid). Người dùng không cần trả phí thuê bao hàng tháng.

Nạp trước, trừ dần (Prepaid). Người dùng không cần trả phí thuê bao hàng tháng. Mức nạp khởi điểm: $20 vào tài khoản Zen.

$20 vào tài khoản Zen. Quyền lợi: Truy cập danh sách các mô hình AI đã được đội ngũ OpenCode tuyển chọn và tối ưu hóa riêng cho tác vụ lập trình (Curated models). Chỉ cần một API Key duy nhất để sử dụng tất cả các mô hình (GPT-4, Claude 3.5, Gemini Pro…). Giá tính theo token sử dụng thực tế, không chênh lệch so với giá gốc của nhà cung cấp (Zero markup). Một số mô hình tốc độ cao (như Grok Code Fast) có thể được miễn phí trong thời gian giới hạn.



Xem thêm tại: https://opencode.ai/zen

#3. Gói thành viên OpenCode Black (Dành cho người dùng chuyên sâu)

Đây là gói đăng ký định kỳ dành cho các lập trình viên chuyên nghiệp hoặc đội nhóm có nhu cầu sử dụng tác nhân AI cường độ cao.

Gói tiêu chuẩn: $20/tháng.

$20/tháng. Gói mở rộng: $100/tháng (gấp 5 lần dung lượng) và $200/tháng (gấp 20 lần dung lượng) cho nhu cầu doanh nghiệp.

$100/tháng (gấp 5 lần dung lượng) và $200/tháng (gấp 20 lần dung lượng) cho nhu cầu doanh nghiệp. Lưu ý: Hiện tại gói Black đang áp dụng cơ chế “Waitlist” (danh sách chờ) và sẽ được kích hoạt theo đợt. Người dùng có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Xem thêm tại: https://opencode.ai/black

Lời khuyên chọn gói:

Nếu bạn là người mới hoặc sinh viên : Hãy bắt đầu với Phiên bản Open Source kết hợp với Local Models (miễn phí) hoặc OpenCode Zen (nạp $20 dùng dần) để kiểm soát ngân sách tốt nhất.

: Hãy bắt đầu với kết hợp với Local Models (miễn phí) hoặc (nạp $20 dùng dần) để kiểm soát ngân sách tốt nhất. Nếu bạn là Developer chuyên nghiệp: OpenCode Zen là lựa chọn tối ưu nhất về sự tiện lợi và ổn định.

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng OpenCode miễn phí

Cách cài đặt OpenCode miễn phí

Bước 1: Truy cập vào trang chủ chính thức opencode.ai. Tại góc trên bên phải màn hình, hãy nhấp vào nút “Free”.

Cách cài đặt OpenCode miễn phí

Hệ thống sẽ tự động nhận diện hệ điều hành hoặc người dùng có thể chọn thủ công phiên bản phù hợp, ví dụ: “Download for Windows”.

Cách cài đặt OpenCode miễn phí

Bước 2: Sau khi tải file về máy, hãy mở tệp tin và tiến hành cài đặt như các phần mềm thông thường.

Cách cài đặt OpenCode miễn phí

Dưới đây là giao diện chính của OpenCode:

Cách cài đặt OpenCode miễn phí

Khám phá giao diện làm việc (Workspace) của OpenCode

Giao diện của OpenCode được thiết kế theo phong cách tối giản (Minimalism), tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm viết code và tương tác với AI.

Khu vực quản lý dự án (Project Management):

Ở góc trái trên cùng, nút “Open project” (phím tắt Ctrl+O) cho phép người dùng mở toàn bộ thư mục mã nguồn đang làm việc trên máy tính. Khi một dự án được nạp vào, OpenCode sẽ quét và hiểu toàn bộ ngữ cảnh (context) của các file code hiện có.

Trung tâm điều khiển (Command Center):

Phần quan trọng nhất nằm ở phía dưới màn hình với khung chat “Ask anything…”. Tại đây, lập trình viên có thể nhập các yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ: “Fix a TODO in the codebase” hoặc “Find and fix security vulnerabilities”.

Bộ lựa chọn mô hình (Model Selector) – Điểm nhấn quan trọng:

Ngay bên cạnh nút gửi lệnh là menu chọn mô hình AI. OpenCode cung cấp sự linh hoạt tuyệt vời khi chia làm hai nhóm:

Nhóm mô hình miễn phí (Free models provided by OpenCode): Ngay khi cài đặt xong, người dùng được tiếp cận ngay lập tức với các model mạnh mẽ mà không tốn phí, bao gồm: Big Pickle (Mặc định) GPT-5 Nano GLM-4.7 Grok Code Fast 1 MiniMax M2.1

Ngay khi cài đặt xong, người dùng được tiếp cận ngay lập tức với các model mạnh mẽ mà không tốn phí, bao gồm: Nhóm mô hình từ nhà cung cấp khác: Tại đây, người dùng có thể kết nối với OpenCode Zen (được khuyến nghị), Anthropic (Claude), GitHub Copilot, OpenAI hoặc Google nếu muốn sử dụng các model trả phí chuyên sâu hơn.

Khám phá giao diện làm việc

Cách kết nối OpenCode với dịch vụ Zen (OpenCode Zen)

Để sử dụng các mô hình AI cao cấp thông qua cổng kết nối tập trung Zen, người dùng cần thực hiện liên kết tài khoản theo quy trình sau:

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm OpenCode trên máy tính, người dùng nhấp chuột vào thanh chọn mô hình nằm ở phía dưới khung chat.

Bước 2: Trong danh sách hiện ra, hãy tìm đến mục “Add more models from popular providers”. Tại đây, nhấn vào dòng “OpenCode Zen” có gắn nhãn Recommended (Được khuyên dùng).

Cách kết nối OpenCode với dịch vụ Zen

Bước 3: Một cửa sổ thông báo “Connect OpenCode Zen” sẽ xuất hiện, yêu cầu nhập mã khóa API.

Cách kết nối OpenCode với dịch vụ Zen

Bước 4: Để lấy mã này, hãy truy cập vào đường dẫn opencode.ai/zen trên trình duyệt web.

Tại trang web vừa mở, nhấn nút “Get started with Zen”.

Cách kết nối OpenCode với dịch vụ Zen

Hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập, người dùng nên chọn “Continue with GitHub” hoặc “Continue with Google” để đồng bộ nhanh chóng.

Cách kết nối OpenCode với dịch vụ Zen

Sau khi vào trang quản trị (Dashboard), hãy nhấn nút “Enable billing” ở góc phải để nạp số dư tối thiểu ($20) và kích hoạt dịch vụ.

Cách kết nối OpenCode với dịch vụ Zen

Bước 5: Sau khi tài khoản đã kích hoạt, bạn quay lại và nhấn vào mục API Key. Một chuỗi ký tự bắt đầu bằng sk-… sẽ hiển thị. Nhấn nút “Copy Key” màu xanh để sao chép.

Cách kết nối OpenCode với dịch vụ Zen

Quay lại ứng dụng OpenCode trên máy tính, dán chuỗi ký tự vừa chép vào ô trống “API key” rồi nhấn “Submit”.

Hướng dẫn sử dụng OpenCode cơ bản

Bước 1: Bạn cần tạo mới một thư mục trống trên máy tính (ví dụ: Demo-opencode)

Sau đó, quay lại ứng dụng OpenCode, tại giao diện chính, nhấn vào nút “Open project” (hoặc tổ hợp phím Ctrl+O) nằm ở góc trên bên trái màn hình.

Hướng dẫn sử dụng OpenCode cơ bản

Bước 2: Kiểm tra thanh chọn mô hình ở dưới cùng rồi nhập nội dung sau vào khung “Ask anything…”.

Ví dụ:

“Hãy tạo một file index.html xây dựng trang giới thiệu bản thân hiện đại. Giao diện có nền màu gradient xanh dương, hình đại diện hình tròn ở giữa, tên là ‘Alex Nguyen’ và 3 nút bấm liên kết đến Facebook, GitHub và Email. Sử dụng CSS nội tuyến (internal CSS) để làm đẹp.”

Nhấn phím Enter hoặc biểu tượng mũi tên hướng lên để gửi lệnh.

Hướng dẫn sử dụng OpenCode cơ bản

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động phân tích yêu cầu, tạo file index.html trong thư mục dự án và viết toàn bộ mã nguồn cần thiết.

Hướng dẫn sử dụng OpenCode cơ bản

Trên màn hình sẽ hiển thị quá trình AI viết code (Streaming).

Nếu kết quả chưa ưng ý (ví dụ: màu sắc chưa đẹp), hãy nhập tiếp yêu cầu sửa đổi ngay tại khung chat:

“Hãy đổi màu nền thành màu tối (Dark Mode) và thêm hiệu ứng phát sáng (Neon effect) cho các nút bấm.”

Bước 4: Kiểm tra file html đã được tạo trong thư mục trên máy tính.

Hướng dẫn sử dụng OpenCode cơ bản

Kết quả:

Hướng dẫn sử dụng OpenCode cơ bản

Những lưu ý quan trọng để sử dụng OpenCode hiệu quả

Để khai thác tối đa sức mạnh của trợ lý lập trình này mà không bị phụ thuộc, người dùng cần ghi nhớ các nguyên tắc sau:

Bảo mật thông tin là ưu tiên hàng đầu: Tuyệt đối không nhập các thông tin nhạy cảm như mật khẩu thực, khóa bí mật (API Secret Keys), số thẻ tín dụng hoặc dữ liệu khách hàng vào khung chat. Dù OpenCode có chế độ bảo mật, việc phòng ngừa rủi ro rò rỉ dữ liệu vẫn là trách nhiệm của người dùng.

Tuyệt đối không nhập các thông tin nhạy cảm như mật khẩu thực, khóa bí mật (API Secret Keys), số thẻ tín dụng hoặc dữ liệu khách hàng vào khung chat. Dù OpenCode có chế độ bảo mật, việc phòng ngừa rủi ro rò rỉ dữ liệu vẫn là trách nhiệm của người dùng. Kiểm tra kỹ lưỡng kết quả đầu ra: AI có thể mắc lỗi ảo giác (hallucinations), tạo ra những đoạn mã trông rất hợp lý nhưng lại sai về logic hoặc không tối ưu. Hãy luôn chạy thử và đọc hiểu đoạn mã trước khi đưa vào dự án thực tế.

AI có thể mắc lỗi ảo giác (hallucinations), tạo ra những đoạn mã trông rất hợp lý nhưng lại sai về logic hoặc không tối ưu. Hãy luôn chạy thử và đọc hiểu đoạn mã trước khi đưa vào dự án thực tế. Chia nhỏ vấn đề: Thay vì yêu cầu OpenCode “làm một trang web bán hàng”, hãy chia nhỏ yêu cầu thành các bước: “tạo thanh menu”, “thiết kế footer”, “viết hàm xử lý giỏ hàng”. Cách làm này giúp AI xử lý chính xác hơn và dễ dàng sửa lỗi nếu có.

Thay vì yêu cầu OpenCode “làm một trang web bán hàng”, hãy chia nhỏ yêu cầu thành các bước: “tạo thanh menu”, “thiết kế footer”, “viết hàm xử lý giỏ hàng”. Cách làm này giúp AI xử lý chính xác hơn và dễ dàng sửa lỗi nếu có. Kết hợp tư duy Vibe Coding: Đừng chỉ tập trung vào cú pháp . Hãy tập trung mô tả luồng đi của dữ liệu và trải nghiệm người dùng mong muốn, sau đó để công cụ hiện thực hóa ý tưởng đó.

Những lưu ý quan trọng để sử dụng OpenCode hiệu quả

Kết luận

OpenCode đang dần khẳng định vị thế là một trong những công cụ hỗ trợ lập trình đáng trải nghiệm nhất hiện nay. Với khả năng xử lý thông minh, tốc độ vượt trội và cơ chế hoạt động linh hoạt, nền tảng này giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm thực tế. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã nắm vững kiến thức nền tảng cũng như cách thức đăng ký để bắt đầu hành trình sáng tạo với OpenCode. Hãy tạo tài khoản ngay hôm nay và tự mình kiểm chứng hiệu quả.

Những câu hỏi thường gặp

OpenCode có hoạt động trên các trình soạn thảo code (IDE) nào? Hiện tại, hệ sinh thái OpenCode hỗ trợ rất rộng rãi thông qua các tiện ích mở rộng (Extensions) cho VS Code, Cursor, Zed, Windsurf và VSCodium. Người dùng có thể cài đặt trực tiếp để nhận hỗ trợ AI ngay trong môi trường làm việc quen thuộc.

Tôi có thể sử dụng OpenCode hoàn toàn miễn phí không? Có. Phiên bản OpenCode Desktop và OpenCode Terminal là phần mềm mã nguồn mở miễn phí. Người dùng được cung cấp sẵn các mô hình AI miễn phí chất lượng cao như Big Pickle, GPT-5 Nano, GLM-4.7 hay Grok Code Fast 1 để sử dụng ngay mà không cần trả tiền.

OpenCode hỗ trợ những hệ điều hành máy tính nào? Ứng dụng Desktop hiện có sẵn bản cài đặt cho macOS (cả chip Apple Silicon và Intel), Windows (x64) và Linux (định dạng .deb và .rpm), đảm bảo hầu hết lập trình viên đều có thể tiếp cận.

OpenCode có hỗ trợ tiếng Việt không? Có, công cụ này hiểu và xử lý tốt các câu lệnh (prompt) bằng tiếng Việt, tuy nhiên việc ra lệnh bằng tiếng Anh chuyên ngành đôi khi sẽ mang lại kết quả chính xác hơn.

OpenCode Zen là gì và tại sao tôi nên dùng dịch vụ này? Zen là dịch vụ cung cấp các mô hình AI đã được tuyển chọn và tối ưu hóa riêng cho tác vụ lập trình. Thay vì phải quản lý nhiều API Key và tài khoản từ OpenAI, Google hay Anthropic, người dùng chỉ cần một kết nối duy nhất đến Zen để truy cập tất cả các “siêu trí tuệ” này với hiệu suất ổn định nhất.

Công cụ này có thay thế được lập trình viên không? Không. OpenCode đóng vai trò là trợ lý tăng năng suất, giúp giảm bớt các tác vụ lặp lại. Tư duy logic, kiến trúc hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề vẫn cần đến con người.

Mã nguồn do OpenCode tạo ra thuộc bản quyền của ai? Theo chính sách hiện tại, toàn bộ mã nguồn được tạo ra thuộc quyền sở hữu trọn vẹn của người dùng (bạn). OpenCode không giữ bản quyền sản phẩm đầu ra.