Hướng dẫn cách sửa lỗi Deceptive Site Ahead trong WordPress A-Z [2025]

Bạn mở website của mình và bỗng dưng thấy thông báo đỏ chói “Deceptive Site Ahead” từ trình duyệt? Đừng hoảng sợ! Đây là cảnh báo từ Google nhằm bảo vệ người dùng khỏi các trang web có dấu hiệu lừa đảo hoặc bị nhiễm mã độc. Tuy nhiên, đôi khi Google bị nhầm lẫn và không phải lúc nào website bạn cũng thật sự có vấn đề. Hãy cùng Tino tìm hiểu nguyên nhân và cách sửa lỗi Deceptive Site Ahead trong WordPress chi tiết.

Lỗi “Deceptive Site Ahead” là gì?

Lỗi “Deceptive Site Ahead” (tạm dịch: “Trang web lừa đảo phía trước“) là một cảnh báo bảo mật được hiển thị bởi các trình duyệt web như Google Chrome hoặc Firefox khi người dùng cố gắng truy cập vào một trang web bị nghi ngờ có hoạt động độc hại hoặc lừa đảo.

Cảnh báo này xuất hiện khi hệ thống phát hiện rằng trang web có thể gây hại cho người dùng, chẳng hạn như cố gắng đánh cắp thông tin cá nhân (mật khẩu, số thẻ tín dụng), chứa phần mềm độc hại (malware) hoặc thực hiện các hành vi gian lận khác.

Lỗi “Deceptive Site Ahead” thường dựa trên dữ liệu từ các công cụ quét bảo mật của trình duyệt hoặc các cơ sở dữ liệu về danh sách đen của các trang web không an toàn. Mục đích chính của thông báo là bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa trực tuyến bằng cách ngăn chặn họ truy cập vào các trang web nguy hiểm trước khi quá muộn.

Một số nguyên nhân chính gây ra lỗi “Deceptive Site Ahead” trên WordPress

Website bị chèn mã độc (Malware)

Hacker có thể tấn công và chèn mã độc vào website của bạn, biến trang web thành công cụ phát tán virus, đánh cắp thông tin người dùng hoặc chuyển hướng đến trang web lừa đảo. Google sẽ ngay lập tức cảnh báo để bảo vệ người truy cập.

Cài đặt plugin hoặc theme từ nguồn không đáng tin cậy

Nhiều người vì muốn tiết kiệm chi phí nên cài đặt các theme và plugin “nulled” (lậu), không rõ nguồn gốc. Những tệp này thường bị cài cắm mã độc hoặc backdoor, dẫn đến website bị nhiễm độc và bị Google đánh dấu nguy hiểm.

Website thiếu chứng chỉ SSL hoặc SSL cấu hình sai

Website không có chứng chỉ SSL (https://) hoặc cài đặt SSL sai cách cũng khiến trình duyệt cảnh báo không an toàn. Google coi việc bảo mật dữ liệu người dùng là ưu tiên, nên nếu website truyền dữ liệu qua giao thức không mã hóa (http://), bạn dễ bị dính lỗi này.

Website bị tấn công chiếm quyền điều khiển (Phishing)

Nếu hacker chiếm quyền kiểm soát website, họ có thể biến trang của bạn thành trang lừa đảo giả mạo ngân hàng, mạng xã hội,… Khi phát hiện, Google sẽ lập tức đánh dấu website của bạn là “Deceptive Site Ahead”.

Website bị Google đưa vào danh sách đen (Blacklist)

Nếu website bạn từng có tiền sử bị hack hoặc có hành vi vi phạm chính sách của Google, nó có thể bị đưa vào danh sách đen. Ngay cả khi đã khắc phục lỗi, website vẫn cần gửi yêu cầu xem xét lại trong Google Search Console để được gỡ cảnh báo.

Liên kết với các trang web độc hại

Nếu trang web của bạn có liên kết đến các trang web bị gắn cờ là không an toàn hoặc lừa đảo, các công cụ quét bảo mật có thể coi trang web của bạn là một phần của mạng lưới nguy hiểm và gắn cờ nó.

Cấu hình sai file .htaccess hoặc robots.txt

Một số thay đổi không đúng cách trong file .htaccess hoặc robots.txt có thể vô tình tạo ra các chuyển hướng không mong muốn hoặc chặn các công cụ quét bảo mật, khiến trang web bị nghi ngờ là không an toàn.

4 bước sửa lỗi Deceptive Site Ahead trên WordPress

Bước 1: Xác định nguyên nhân gây lỗi

Để khắc phục lỗi này, trước tiên bạn cần tìm ra nguồn gốc vấn đề.

Kiểm tra trạng thái website bằng Google Safe Browsing: Công cụ miễn phí này của Google sẽ giúp bạn phát hiện mã độc hoặc các mối đe dọa lừa đảo khiến trình duyệt đánh giá trang web không an toàn.

Sử dụng Google Search Console: Công cụ này giúp phát hiện các sự cố bảo mật trên website. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ hoạt động nếu bạn đã kết nối website với Google Search Console.

Nếu bạn không rành kỹ thuật, hãy sử dụng các công cụ quét mã độc như SiteGuarding hoặc Quttera — cả hai đều miễn phí.

Nếu bạn có kiến thức lập trình, hãy dùng công cụ Inspect Element trong Chrome để kiểm tra mã nguồn và tìm các đoạn mã đáng ngờ từ bên thứ ba. Sau đó, so sánh với bản gốc trong File Manager của hosting để xác định file bị xâm nhập.

Lưu ý:

Kiểm tra kỹ các theme và plugin mới cài đặt — hacker thường lợi dụng những plugin/theme kém bảo mật để tấn công bằng XSS (Cross-Site Scripting).

Kiểm tra file mới tạo gần đây vì khả năng cao chúng bị nhiễm mã độc. Bạn có thể kết nối qua SSH và dùng lệnh ls để liệt kê file và ngày tạo. Khuyến nghị sử dụng PuTTY làm SSH client. Vì phần mềm miễn phí này hoạt động trên Windows, Linux và macOS.

Nếu bạn, Google và trình quét mã độc đều không tìm thấy vấn đề, có thể Google đã gắn cờ website nhầm lẫn. Hãy gửi yêu cầu báo cáo lỗi cảnh báo sai tới Google (sẽ hướng dẫn chi tiết ở bước 4).

Bước 2: Sao lưu website trước khi xử lý

Trước khi chỉnh sửa mã nguồn hoặc xóa file độc hại, hãy sao lưu toàn bộ website bao gồm file và cơ sở dữ liệu. Điều này giúp bạn dễ dàng khôi phục lại dữ liệu nếu quá trình dọn dẹp gặp sự cố.

Cách sao lưu WordPress nhanh chóng:

Sử dụng plugin sao lưu:

BackupWPup ‒ hỗ trợ lưu trữ đám mây, kiểm tra và sửa chữa database, lên lịch sao lưu.

UpdraftPlus ‒ cho phép sao lưu, khôi phục, hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Duplicator ‒ tạo file nén sao lưu thủ công.

Sử dụng công cụ sao lưu của hosting: Ví dụ Tino cung cấp tính năng sao lưu và khôi phục chỉ với 1 cú nhấp chuột thông qua Jetbackup 5 trong cPanel.

Sao lưu thủ công qua FTP hoặc File Manager: Kết hợp với phpMyAdmin để sao lưu cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Đừng để bản sao lưu chung thư mục với file bị nhiễm mã độc!

Tham khảo bài viết: Cách backup website tự động và thủ công để biết thêm chi tiết.

Bước 3: Xóa mã độc và file nguy hiểm

Sau khi xác định được file hoặc mã độc hại, tiến hành xóa chúng.

Cách làm sạch WordPress bằng plugin bảo mật:

Cài đặt từ thư viện plugin WordPress và kích hoạt.

Vào Wordfence → Scan → Start New Scan để quét website.

Trong phần Results Found, nhấn Repair All Repairable Files để sửa hoặc xóa file bị lỗi.

Nếu bạn dùng nền tảng khác ngoài WordPress, có thể dùng các công cụ dọn dẹp mã độc như MalCare hoặc Sucuri.

Đặc biệt: Nếu bạn có bản sao lưu sạch trước khi bị nhiễm, hãy khôi phục lại toàn bộ website.

Nếu không rành kỹ thuật, hãy nhờ chuyên gia hỗ trợ. Xóa nhầm file quan trọng có thể làm hỏng website hoàn toàn!

Bước 4: Gửi yêu cầu Google xem xét lại website

Khi website đã sạch mã độc, bước cuối cùng là gửi yêu cầu gỡ cảnh báo đến Google.

Truy cập Google Search Console.

Vào Security & Manual Actions → Security Issues .

→ . Nhấn Request a Review và mô tả chi tiết những gì bạn đã làm để khắc phục vấn đề.

Lưu ý:

Website bị hack: Mất vài tuần để Google xử lý yêu cầu.

Mất vài tuần để Google xử lý yêu cầu. Website dính mã độc hoặc phishing: Thường chỉ mất vài ngày để xem xét.

Nếu Google chấp nhận yêu cầu, website sẽ được gỡ khỏi danh sách đen và cảnh báo “Deceptive Site Ahead” sẽ biến mất trong vòng 72 giờ.

Cách ngăn chặn cảnh báo “Deceptive site ahead”

Mặc dù có nhiều cách khắc phục lỗi cảnh báo “Deceptive site ahead”, việc xử lý vấn đề này thường mất nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, tốt nhất bạn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay từ đầu để giảm thiểu nguy cơ bị Google cảnh báo.

Dưới đây là các cách giúp bạn bảo mật WordPress và tránh lỗi cảnh báo “Deceptive site ahead”:

1. Đầu tư vào plugin và phần mềm bảo mật

Mặc dù WordPress đã tích hợp sẵn các tính năng bảo mật cơ bản, việc cài đặt thêm plugin bảo mật sẽ tăng cường đáng kể khả năng chống lại các cuộc tấn công từ mã độc.

Có rất nhiều plugin bảo mật WordPress miễn phí và trả phí trên kho ứng dụng chính thức và các nền tảng bên ngoài. Các plugin này thường đi kèm tường lửa (Firewall) và trình quét bảo mật, giúp chặn lưu lượng truy cập độc hại trước khi chúng xâm nhập vào website của bạn.

Một số plugin bảo mật WordPress nổi bật bạn nên cân nhắc:

Sucuri: Cung cấp tính năng loại bỏ mã độc, quét bảo mật nâng cao và giám sát danh sách đen.

Cung cấp tính năng loại bỏ mã độc, quét bảo mật nâng cao và giám sát danh sách đen. Jetpack: Có tính năng sao lưu tự động, quét mã độc và công cụ tối ưu hóa website.

Có tính năng sao lưu tự động, quét mã độc và công cụ tối ưu hóa website. All In One WP Security (miễn phí): Ngăn chặn tấn công đăng nhập kiểu brute force, quét phát hiện thay đổi tệp và bảo vệ nội dung front-end khỏi sao chép.

Ngoài ra, đừng quên bảo vệ máy tính của bạn. Dưới đây là các phần mềm diệt virus tốt nhất hiện nay:

Kaspersky: 29,99 USD/năm (3 thiết bị)

29,99 USD/năm (3 thiết bị) Bitdefender Antivirus Plus: 29,99 USD/năm (3 thiết bị)

29,99 USD/năm (3 thiết bị) Norton Antivirus Plus: 19,99 USD/năm (1 thiết bị)

19,99 USD/năm (1 thiết bị) McAfee Antivirus: 34,99 USD/năm (1 thiết bị)

34,99 USD/năm (1 thiết bị) ESET NOD32 Antivirus: 39,99 USD/năm (1 thiết bị)

2. Chọn nhà cung cấp hosting an toàn

Ngoài việc tấn công website, tin tặc còn nhắm vào máy chủ web (web server) để chiếm quyền kiểm soát toàn bộ tài khoản hosting. Vì thế, hãy chọn nhà cung cấp dịch vụ hosting uy tín có hệ thống bảo mật tốt.

Nếu bạn không rành về kỹ thuật, nên dùng WordPress Hosting — dịch vụ này sẽ tự động cập nhật và bảo mật hệ thống, giảm thiểu rủi ro lỗi do con người.

Ví dụ: Tino cung cấp dịch vụ WordPress Hosting kèm theo chứng chỉ SSL miễn phí, công cụ cache LiteSpeed, và sao lưu tự động hàng tuần.

3. Cài đặt chứng chỉ SSL

SSL (Secure Sockets Layer) là giao thức mã hóa giúp bảo mật kết nối giữa máy chủ và trình duyệt. Website có chứng chỉ SSL sẽ hiển thị tiền tố https:// và biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ.

Google khuyến khích tất cả các trang web nên cài SSL để tăng tính an toàn. Nếu không có SSL, website của bạn sẽ dễ bị Google gắn cảnh báo nguy hiểm.

Bạn có thể nhận chứng chỉ SSL miễn phí từ nhà cung cấp hosting (như Hostinger) hoặc mua từ các tổ chức cấp chứng chỉ số (CA – Certificate Authority). Đừng quên cấu hình chuyển hướng từ HTTP sang HTTPS để đảm bảo tất cả người dùng đều truy cập qua giao thức an toàn.

4. Cập nhật WordPress thường xuyên

Việc cập nhật phiên bản mới cho WordPress, theme và plugin rất quan trọng. Các bản cập nhật không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn giúp vá lỗ hổng bảo mật từ phiên bản cũ.

Bạn có thể bật tính năng tự động cập nhật trên WordPress để tiết kiệm thời gian và tránh lỗi do quên cập nhật.

Lưu ý: Trước khi cập nhật phiên bản WordPress lớn (major update), hãy sao lưu website để tránh mất dữ liệu nếu quá trình cập nhật thất bại.

5. Duyệt web an toàn

Việc tải phần mềm từ các trang web không đáng tin cậy dễ khiến máy tính và website của bạn dính mã độc. Hacker thường ngụy trang mã độc trong các tệp thực thi (.exe, .scr) hoặc tạo trang web giả mạo để đánh cắp thông tin người dùng.

Một số mẹo duyệt web an toàn:

Chỉ tải tệp từ các nguồn uy tín.

Chú ý các cảnh báo mã độc từ trình duyệt.

Không nhấp vào quảng cáo hoặc thông báo bảo mật giả mạo.

Quét virus trước khi mở các tệp tải xuống.

Nếu máy tính có dấu hiệu lạ (đơ, không tắt nguồn, xuất hiện toolbar lạ, pop-up bất thường), hãy ngay lập tức quét virus hoặc tìm chuyên gia hỗ trợ.

6. Bảo vệ trang đăng nhập WordPress

Để ngăn chặn hacker xâm nhập website qua đăng nhập brute force, bạn nên:

Đặt mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Bật xác thực hai lớp (2FA) bằng ứng dụng như Google Authenticator.

Dùng plugin Wordfence Login Security để thêm CAPTCHA và bảo vệ XML-RPC.

7. Kiểm soát hoạt động người dùng

Khi website bị hack, thường sẽ xuất hiện hoạt động tài khoản đáng ngờ. Vì thế, bạn nên:

Theo dõi log hoạt động bằng plugin như Simple History hoặc WP Activity Log.

Cài đặt thông báo ngay khi có thay đổi bất thường.

Giới hạn quyền người dùng dựa trên vai trò trong WordPress.

Nếu cần, bạn có thể tạo hoặc chỉnh sửa vai trò người dùng bằng cách vào Users → All Users từ bảng điều khiển WordPress.

Kết luận

Lỗi “Deceptive Site Ahead” là nỗi ám ảnh với bất kỳ quản trị viên WordPress nào, không chỉ làm mất lượt truy cập mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín website. Tuy nhiên, nếu bạn làm theo từng bước hướng dẫn trên, website sẽ sớm trở lại trạng thái an toàn và hoạt động bình thường. Đừng quên bảo trì website định kỳ, cập nhật plugin/theme từ nguồn uy tín và cài đặt tường lửa để phòng tránh sự cố tái diễn.

Những câu hỏi thường gặp

Tôi có thể tự khắc phục lỗi này không, hay cần thuê chuyên gia? Nếu đã quen với WordPress và có các kỹ năng cơ bản (quét mã độc, sao lưu, khôi phục), bạn hoàn toàn có thể tự xử lý. Tuy nhiên, nếu không chắc chắn hoặc tình trạng quá nặng (ví dụ: mã độc phức tạp trong cơ sở dữ liệu), bạn nên nhờ chuyên gia để tránh làm hỏng thêm.

Lỗi "Deceptive Site Ahead" có ảnh hưởng đến SEO không? Có, lỗi “Deceptive Site Ahead” có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến SEO của trang web. Khi trang web bị gắn cờ, Google sẽ: Mất lòng tin từ người dùng và khách truy cập.

Loại bỏ trang web khỏi kết quả tìm kiếm.

Giảm thứ hạng trang web.

Tôi đã xóa mã độc, nhưng cảnh báo vẫn còn. Tại sao? Có thể là do: Vẫn còn mã độc ẩn chưa được phát hiện – quét sâu hơn bằng công cụ bảo mật.

Google chưa cập nhật trạng thái mới – cần gửi yêu cầu xem xét.

Bộ nhớ cache trình duyệt chưa được xóa – thử xóa cache hoặc kiểm tra trên thiết bị khác.