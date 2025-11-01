Hướng dẫn sửa lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress [2025]

Lỗi “Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page” trong WordPress có thể khiến bạn hoang mang khi bị từ chối truy cập vào trang quản trị. Đây là một lỗi phổ biến nhưng có thể khắc phục dễ dàng nếu bạn hiểu đúng nguyên nhân. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi “Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page” hiệu quả và nhanh chóng.

Lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress là gì?

Lỗi “Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page” trong WordPress là một thông báo lỗi xảy ra khi người dùng cố gắng truy cập vào một trang hoặc tính năng cụ thể trên website nhưng bị từ chối quyền truy cập. Lỗi này thường xuất hiện trong khu vực quản trị (Admin Dashboard) và có thể ngăn bạn thực hiện các thao tác quan trọng như chỉnh sửa bài viết, cài đặt plugin, hoặc thay đổi cấu hình website.

Đây là một lỗi nghiêm trọng vì nó có thể làm gián đoạn hoạt động quản lý và vận hành website, đòi hỏi cần được khắc phục nhanh chóng để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của trang web.

Lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress là gì?

Một số nguyên nhân chính dẫn đến lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress

Quyền truy cập người dùng (User Roles) bị thay đổi hoặc lỗi: Trong WordPress, mỗi người dùng được gán một vai trò. Nếu quyền này bị thay đổi (do lỗi cơ sở dữ liệu hoặc hành động cố ý), bạn có thể bị chặn truy cập.

Trong WordPress, mỗi người dùng được gán một vai trò. Nếu quyền này bị thay đổi (do lỗi cơ sở dữ liệu hoặc hành động cố ý), bạn có thể bị chặn truy cập. Tệp .htaccess bị cấu hình sai: Nếu tệp này bị hỏng hoặc chứa mã không đúng (do chỉnh sửa thủ công hoặc xung đột plugin), WordPress có thể hiểu nhầm và chặn quyền truy cập của bạn.

Nếu tệp này bị hỏng hoặc chứa mã không đúng (do chỉnh sửa thủ công hoặc xung đột plugin), WordPress có thể hiểu nhầm và chặn quyền truy cập của bạn. Xung đột từ plugin hoặc theme: Một plugin hoặc theme không tương thích có thể can thiệp vào hệ thống xác thực của WordPress.

Một plugin hoặc theme không tương thích có thể can thiệp vào hệ thống xác thực của WordPress. Lỗi trong tệp wp-config.php: Nếu tệp này bị chỉnh sửa sai (ví dụ: thêm mã không hợp lệ hoặc mất dòng mã quan trọng), hệ thống có thể không xác nhận được quyền truy cập của bạn.

Nếu tệp này bị chỉnh sửa sai (ví dụ: thêm mã không hợp lệ hoặc mất dòng mã quan trọng), hệ thống có thể không xác nhận được quyền truy cập của bạn. Cơ sở dữ liệu bị hỏng: Bảng cơ sở dữ liệu như wp_users hoặc wp_usermeta (nơi lưu trữ thông tin người dùng) có thể bị lỗi, khiến WordPress không thể xác minh danh tính của bạn.

Bảng cơ sở dữ liệu như hoặc (nơi lưu trữ thông tin người dùng) có thể bị lỗi, khiến WordPress không thể xác minh danh tính của bạn. Hạn chế từ phía hosting: Một số nhà cung cấp hosting áp dụng các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt hoặc giới hạn quyền truy cập vào thư mục wp-admin. Nếu cấu hình máy chủ không phù hợp với WordPress, bạn có thể gặp lỗi này mà không rõ lý do.

Một số nguyên nhân chính dẫn đến lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress

10+ cách sửa lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress

1. Khôi phục phiên bản trước của trang web

Một trong những cách đơn giản và nhanh chóng nhất để khắc phục lỗi này là khôi phục lại phiên bản trước của website. Nếu lỗi xảy ra sau khi cập nhật WordPress, plugin hoặc theme, bạn có thể hoàn tác thay đổi gần nhất để truy cập lại.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ hosting hỗ trợ backup tự động (chẳng hạn như hosting của Tino), bạn có thể khôi phục bản sao lưu chỉ với một cú nhấp chuột bằng cách vào cPanel -> chọn công cụ Jetbackup 5. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là có thể làm mất các thay đổi gần đây.

Khôi phục phiên bản trước của trang web

Một giải pháp thay thế là khôi phục bản sao lưu vào một trang thử nghiệm (staging site) để kiểm tra và xác định nguyên nhân gây lỗi, sau đó sửa chữa trước khi áp dụng lên website chính.

Tham khảo bài viết: Cách tạo WordPress Staging để biết thêm chi tiết.

2. Vô hiệu hóa tất cả plugin

Lỗi này có thể do một plugin mới cài đặt hoặc cập nhật gây xung đột. Cách tốt nhất là tắt từng plugin một để kiểm tra.

Bước 1: Nếu bạn không thể truy cập trang quản trị, hãy sử dụng FTP (ví dụ: qua FileZilla) hoặc File Manager (cPanel)

Bước 2: Truy cập thư mục wp-content/plugins

Bước 3: Đổi tên thư mục của plugin mới nhất (ví dụ: đổi từ plugin-name thành plugin-name_old) và kiểm tra lại website xem lỗi đã biến mất hay chưa.

Vô hiệu hóa tất cả plugin

Nếu lỗi vẫn còn, đổi tên lại plugin đó và lặp lại với plugin khác cho đến khi tìm ra nguyên nhân

3. Kích hoạt giao diện mặc định của WordPress

Nếu lỗi xảy ra sau khi cài đặt hoặc cập nhật theme, hãy thử đổi về theme mặc định của WordPress (ví dụ: Twenty Twenty).

Bước 1: Tương tự như trên, nếu không thể truy cập admin, bạn hãy sử dụng FTP hoặc File Manager.

Bước 2: Truy cập thư mục wp-content/themes

Bước 3: Đổi tên thư mục theme hiện tại (ví dụ: your-theme thành your-theme_old).

Kích hoạt giao diện mặc định của WordPress

WordPress sẽ tự động kích hoạt theme mặc định.

Sau đó, bạn có thể đăng nhập và kiểm tra xem lỗi đã được khắc phục chưa.

4. Kiểm tra quyền quản trị viên của tài khoản

Có thể tài khoản của bạn đã bị thay đổi vai trò (role) trong WordPress, đặc biệt trong các website multisite.

Để kiểm tra và khôi phục quyền admin, hãy truy cập phpMyAdmin:

Vào bảng wp_users và tìm ID của tài khoản của bạn

Mở bảng wp_usermeta, tìm dòng wp_capabilities

Nếu bạn có quyền admin, giá trị meta_value sẽ là:

a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}

Kiểm tra quyền quản trị viên của tài khoản

Nếu không đúng, hãy chỉnh sửa lại hoặc tạo một tài khoản quản trị viên mới trong phpMyAdmin.

5. Kiểm tra nhật ký lỗi (error log) của máy chủ

Nhật ký lỗi có thể giúp bạn xác định nguyên nhân gây ra lỗi.

Cách kiểm tra error log tùy thuộc vào dịch vụ hosting bạn đang sử dụng. Nếu hosting hỗ trợ, bạn có thể truy cập file error_log trong thư mục wp-admin để xem các lỗi liên quan đến plugin, theme hoặc database.

Kiểm tra nhật ký lỗi (error log) của máy chủ

6. Đảm bảo tiền tố database (prefix) đúng

Nếu tiền tố database trong wp-config.php không khớp với phpMyAdmin, bạn có thể gặp lỗi này.

Bước 1: Truy cập vào File Manager để mở file wp-config.php

Bước 2: Tìm dòng khai báo $table_prefix (thường là wp_). Ví dụ: tiền tố database của Tino là wpti.

Đảm bảo tiền tố database (prefix) đúng

Đối chiếu với tiền tố các bảng trong phpMyAdmin

Nếu không khớp, hãy chỉnh sửa lại file wp-config.php để đồng nhất với database

7. Kiểm tra file wp-config.php

Nếu file wp-config.php bị chỉnh sửa sai hoặc có mã độc, bạn có thể bị mất quyền truy cập. Hãy kiểm tra file này thông qua FTP hoặc File Manager và đảm bảo không có dòng mã nào lạ hoặc thay đổi gần đây.

8. Cập nhật phiên bản PHP mới nhất

Nếu website của bạn đang chạy phiên bản PHP cũ có thể không tương thích với WordPress. Bạn nên nâng cấp lên phiên bản PHP mới nhất bằng cách truy cập cPanel -> Select PHP Vision -> chọn phiên bản PHP mới.

Cập nhật phiên bản PHP mới nhất

9. Kiểm tra quyền (permissions) của file và thư mục

Nếu quyền file bị thay đổi sai, WordPress cũng có thể chặn quyền truy cập của bạn.

Bước 1: Truy cập vào thư mục Public_html

Bước 2: Kiểm tra quyền các thư mục quan trọng:

wp-admin, wp-content, wp-includes: 755

Các file khác: 644

Đảm bảo tiền tố database (prefix) đúng

Bước 3: Điều chỉnh lại quyền nếu cần thiết bằng cách nhấn chuột phải vào file -> chọn Change Permissions.

10. Tạo lại file .htaccess

Nếu file .htaccess bị lỗi, bạn có thể tạo lại bằng cách:

Bước 1: Truy cập vào thư mục Public_html và đổi tên .htaccess thành .htaccess_backup.

Tạo lại file .htaccess

Bước 2: Tạo file mới với nội dung sau:

#BEGIN WordPress RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] #END WordPress

Bước 3: Lưu file và tải lên lại hosting

11. Reset lại WordPress (Chỉ thực hiện khi cần thiết!)

Nếu không có cách nào khắc phục, bạn có thể reset lại WordPress. Điều này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu, vì vậy hãy sao lưu trước khi thực hiện.

Bạn có thể reset bằng WP-CLI, plugin hoặc thông qua MySQL database. Đây là giải pháp cuối cùng nếu tất cả các cách trên đều không hiệu quả.

Kết luận

Lỗi “Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page” trong WordPress có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, với những hướng dẫn trên, bạn hoàn toàn có thể khắc phục lỗi này nhanh chóng và khôi phục quyền truy cập vào trang quản trị. Đừng quên sao lưu website định kỳ để tránh các rủi ro mất dữ liệu khi gặp lỗi tương tự trong tương lai!

Những câu hỏi thường gặp

Đã thử những cách trên nhưng vẫn không được thì phải làm sao? Nếu bạn đã thử tất cả các cách mà vẫn không sửa được lỗi, hãy liên hệ với nhà cung cấp hosting hoặc chuyên gia WordPress để được hỗ trợ.

Lỗi này có phải do bị hack không? Cũng có thể. Nếu file wp-config.php hoặc cơ sở dữ liệu bị thay đổi bất thường, bạn nên kiểm tra bảo mật và khôi phục từ bản sao lưu trước đó.

Tại sao lỗi xảy ra sau khi cập nhật WordPress? Cập nhật có thể gây xung đột với plugin/theme cũ hoặc làm sai lệch quyền người dùng trong cơ sở dữ liệu. Hãy thử khôi phục bản sao lưu hoặc kiểm tra bảng wp_usermeta trong phpMyAdmin.

Lỗi này có làm mất dữ liệu của tôi không? Không, lỗi “Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page” thường chỉ liên quan đến quyền truy cập, không trực tiếp xóa dữ liệu. Tuy nhiên, nếu bạn đặt lại trang web (reset) mà không có bản sao lưu, bạn có thể mất bài viết, trang và bình luận.