close

Hướng dẫn sửa lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress [2025]

Tác giả: Đông Tùng Ngày cập nhật: 30/10/2025 Chuyên mục: Sửa lỗi WordPress
Google News
Disclosure
Website Tino blog được cung cấp bởi Tino Group. Truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật - điều khoản sử dụng nội dung. Wiki.tino.org có thể thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Tino blog sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Why Trust Us
Các bài viết với hàm lượng tri thức cao tại Tino blog được tạo ra bởi các chuyên viên Marketing vững chuyên môn và được kiểm duyệt nghiêm túc theo chính sách biên tập bởi đội ngũ biên tập viên dày dặn kinh nghiệm. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mong muốn mang đến cho cộng đồng nguồn thông tin chất lượng, chính xác, khách quan, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong báo cáo và xuất bản.

Lỗi “Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page” trong WordPress có thể khiến bạn hoang mang khi bị từ chối truy cập vào trang quản trị. Đây là một lỗi phổ biến nhưng có thể khắc phục dễ dàng nếu bạn hiểu đúng nguyên nhân. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi “Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page” hiệu quả và nhanh chóng.

Lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress là gì?

Lỗi “Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page” trong WordPress là một thông báo lỗi xảy ra khi người dùng cố gắng truy cập vào một trang hoặc tính năng cụ thể trên website nhưng bị từ chối quyền truy cập. Lỗi này thường xuất hiện trong khu vực quản trị (Admin Dashboard) và có thể ngăn bạn thực hiện các thao tác quan trọng như chỉnh sửa bài viết, cài đặt plugin, hoặc thay đổi cấu hình website.

Đây là một lỗi nghiêm trọng vì nó có thể làm gián đoạn hoạt động quản lý và vận hành website, đòi hỏi cần được khắc phục nhanh chóng để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của trang web.

Lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress là gì?
Lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress là gì?

Một số nguyên nhân chính dẫn đến lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress

  • Quyền truy cập người dùng (User Roles) bị thay đổi hoặc lỗi: Trong WordPress, mỗi người dùng được gán một vai trò. Nếu quyền này bị thay đổi (do lỗi cơ sở dữ liệu hoặc hành động cố ý), bạn có thể bị chặn truy cập.
  • Tệp .htaccess bị cấu hình sai: Nếu tệp này bị hỏng hoặc chứa mã không đúng (do chỉnh sửa thủ công hoặc xung đột plugin), WordPress có thể hiểu nhầm và chặn quyền truy cập của bạn.
  • Xung đột từ plugin hoặc theme: Một plugin hoặc theme không tương thích có thể can thiệp vào hệ thống xác thực của WordPress.
  • Lỗi trong tệp wp-config.php: Nếu tệp này bị chỉnh sửa sai (ví dụ: thêm mã không hợp lệ hoặc mất dòng mã quan trọng), hệ thống có thể không xác nhận được quyền truy cập của bạn.
  • Cơ sở dữ liệu bị hỏng: Bảng cơ sở dữ liệu như wp_users hoặc wp_usermeta (nơi lưu trữ thông tin người dùng) có thể bị lỗi, khiến WordPress không thể xác minh danh tính của bạn.
  • Hạn chế từ phía hosting: Một số nhà cung cấp hosting áp dụng các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt hoặc giới hạn quyền truy cập vào thư mục wp-admin. Nếu cấu hình máy chủ không phù hợp với WordPress, bạn có thể gặp lỗi này mà không rõ lý do.
Một số nguyên nhân chính dẫn đến lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress
Một số nguyên nhân chính dẫn đến lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress

10+ cách sửa lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress

1. Khôi phục phiên bản trước của trang web

Một trong những cách đơn giản và nhanh chóng nhất để khắc phục lỗi này là khôi phục lại phiên bản trước của website. Nếu lỗi xảy ra sau khi cập nhật WordPress, plugin hoặc theme, bạn có thể hoàn tác thay đổi gần nhất để truy cập lại.

Xem Thêm:  Hướng dẫn sửa lỗi "your connection is not private" trên Chrome

Nếu bạn sử dụng dịch vụ hosting hỗ trợ backup tự động (chẳng hạn như hosting của Tino), bạn có thể khôi phục bản sao lưu chỉ với một cú nhấp chuột bằng cách vào cPanel -> chọn công cụ Jetbackup 5. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là có thể làm mất các thay đổi gần đây.

Khôi phục phiên bản trước của trang web
Khôi phục phiên bản trước của trang web

Một giải pháp thay thế là khôi phục bản sao lưu vào một trang thử nghiệm (staging site) để kiểm tra và xác định nguyên nhân gây lỗi, sau đó sửa chữa trước khi áp dụng lên website chính.

Tham khảo bài viết: Cách tạo WordPress Staging để biết thêm chi tiết.

2. Vô hiệu hóa tất cả plugin

Lỗi này có thể do một plugin mới cài đặt hoặc cập nhật gây xung đột. Cách tốt nhất là tắt từng plugin một để kiểm tra.

Bước 1: Nếu bạn không thể truy cập trang quản trị, hãy sử dụng FTP (ví dụ: qua FileZilla) hoặc File Manager (cPanel)

Bước 2: Truy cập thư mục wp-content/plugins

Bước 3: Đổi tên thư mục của plugin mới nhất (ví dụ: đổi từ plugin-name thành plugin-name_old) và kiểm tra lại website xem lỗi đã biến mất hay chưa.

Vô hiệu hóa tất cả plugin
Vô hiệu hóa tất cả plugin

Nếu lỗi vẫn còn, đổi tên lại plugin đó và lặp lại với plugin khác cho đến khi tìm ra nguyên nhân

3. Kích hoạt giao diện mặc định của WordPress

Nếu lỗi xảy ra sau khi cài đặt hoặc cập nhật theme, hãy thử đổi về theme mặc định của WordPress (ví dụ: Twenty Twenty).

Bước 1: Tương tự như trên, nếu không thể truy cập admin, bạn hãy sử dụng FTP hoặc File Manager.

Bước 2: Truy cập thư mục wp-content/themes

Bước 3: Đổi tên thư mục theme hiện tại (ví dụ: your-theme thành your-theme_old).

Hướng dẫn sửa lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress [2025] 1
Kích hoạt giao diện mặc định của WordPress

WordPress sẽ tự động kích hoạt theme mặc định.

Sau đó, bạn có thể đăng nhập và kiểm tra xem lỗi đã được khắc phục chưa.

4. Kiểm tra quyền quản trị viên của tài khoản

Có thể tài khoản của bạn đã bị thay đổi vai trò (role) trong WordPress, đặc biệt trong các website multisite.

Xem Thêm:  Cách sửa lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS trong WordPress [2025]

Để kiểm tra và khôi phục quyền admin, hãy truy cập phpMyAdmin:

Vào bảng wp_users và tìm ID của tài khoản của bạn

Mở bảng wp_usermeta, tìm dòng wp_capabilities

Nếu bạn có quyền admin, giá trị meta_value sẽ là: 

a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}
Kiểm tra quyền quản trị viên của tài khoản
Kiểm tra quyền quản trị viên của tài khoản

Nếu không đúng, hãy chỉnh sửa lại hoặc tạo một tài khoản quản trị viên mới trong phpMyAdmin.

5. Kiểm tra nhật ký lỗi (error log) của máy chủ

Nhật ký lỗi có thể giúp bạn xác định nguyên nhân gây ra lỗi.

Cách kiểm tra error log tùy thuộc vào dịch vụ hosting bạn đang sử dụng. Nếu hosting hỗ trợ, bạn có thể truy cập file error_log trong thư mục wp-admin để xem các lỗi liên quan đến plugin, theme hoặc database.

Kiểm tra nhật ký lỗi (error log) của máy chủ
Kiểm tra nhật ký lỗi (error log) của máy chủ

6. Đảm bảo tiền tố database (prefix) đúng

Nếu tiền tố database trong wp-config.php không khớp với phpMyAdmin, bạn có thể gặp lỗi này.

Bước 1: Truy cập vào File Manager để mở file wp-config.php

Bước 2: Tìm dòng khai báo $table_prefix (thường là wp_). Ví dụ: tiền tố database của Tino là wpti.

Đảm bảo tiền tố database (prefix) đúng
Đảm bảo tiền tố database (prefix) đúng

Đối chiếu với tiền tố các bảng trong phpMyAdmin

Nếu không khớp, hãy chỉnh sửa lại file wp-config.php để đồng nhất với database

7. Kiểm tra file wp-config.php

Nếu file wp-config.php bị chỉnh sửa sai hoặc có mã độc, bạn có thể bị mất quyền truy cập. Hãy kiểm tra file này thông qua FTP hoặc File Manager và đảm bảo không có dòng mã nào lạ hoặc thay đổi gần đây.

8. Cập nhật phiên bản PHP mới nhất

Nếu website của bạn đang chạy phiên bản PHP cũ có thể không tương thích với WordPress. Bạn nên nâng cấp lên phiên bản PHP mới nhất bằng cách truy cập cPanel -> Select PHP Vision -> chọn phiên bản PHP mới.

Cập nhật phiên bản PHP mới nhất
Cập nhật phiên bản PHP mới nhất

9. Kiểm tra quyền (permissions) của file và thư mục

Nếu quyền file bị thay đổi sai, WordPress cũng có thể chặn quyền truy cập của bạn.

Bước 1: Truy cập vào thư mục Public_html

Bước 2: Kiểm tra quyền các thư mục quan trọng:

  • wp-admin, wp-content, wp-includes: 755
  • Các file khác: 644
Đảm bảo tiền tố database (prefix) đúng
Đảm bảo tiền tố database (prefix) đúng

Bước 3: Điều chỉnh lại quyền nếu cần thiết bằng cách nhấn chuột phải vào file -> chọn Change Permissions.

10. Tạo lại file .htaccess

Nếu file .htaccess bị lỗi, bạn có thể tạo lại bằng cách:

Bước 1: Truy cập vào thư mục Public_html và đổi tên .htaccess thành .htaccess_backup.

Xem Thêm:  Cách sửa lỗi Updating failed. The response is not a valid JSON response WordPress đơn giản, hiệu quả 100%
Hướng dẫn sửa lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress [2025] 2
Tạo lại file .htaccess

Bước 2: Tạo file mới với nội dung sau: 

#BEGIN WordPress

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteRule ^index\.php$ - [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /index.php [L]

#END WordPress

Bước 3: Lưu file và tải lên lại hosting

11. Reset lại WordPress (Chỉ thực hiện khi cần thiết!)

Nếu không có cách nào khắc phục, bạn có thể reset lại WordPress. Điều này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu, vì vậy hãy sao lưu trước khi thực hiện.

Bạn có thể reset bằng WP-CLI, plugin hoặc thông qua MySQL database. Đây là giải pháp cuối cùng nếu tất cả các cách trên đều không hiệu quả.

Kết luận

Lỗi “Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page” trong WordPress có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, với những hướng dẫn trên, bạn hoàn toàn có thể khắc phục lỗi này nhanh chóng và khôi phục quyền truy cập vào trang quản trị. Đừng quên sao lưu website định kỳ để tránh các rủi ro mất dữ liệu khi gặp lỗi tương tự trong tương lai!

Những câu hỏi thường gặp

Đã thử những cách trên nhưng vẫn không được thì phải làm sao?

Nếu bạn đã thử tất cả các cách mà vẫn không sửa được lỗi, hãy liên hệ với nhà cung cấp hosting hoặc chuyên gia WordPress để được hỗ trợ.

Lỗi này có phải do bị hack không?

Cũng có thể. Nếu file wp-config.php hoặc cơ sở dữ liệu bị thay đổi bất thường, bạn nên kiểm tra bảo mật và khôi phục từ bản sao lưu trước đó.

Tại sao lỗi xảy ra sau khi cập nhật WordPress?

Cập nhật có thể gây xung đột với plugin/theme cũ hoặc làm sai lệch quyền người dùng trong cơ sở dữ liệu. Hãy thử khôi phục bản sao lưu hoặc kiểm tra bảng wp_usermeta trong phpMyAdmin.

Lỗi này có làm mất dữ liệu của tôi không?

Không, lỗi “Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page” thường chỉ liên quan đến quyền truy cập, không trực tiếp xóa dữ liệu. Tuy nhiên, nếu bạn đặt lại trang web (reset) mà không có bản sao lưu, bạn có thể mất bài viết, trang và bình luận.

Lỗi này có ảnh hưởng đến SEO của trang web không?

Nếu lỗi ngăn người dùng hoặc bot công cụ tìm kiếm truy cập vào các trang quan trọng (như bài viết, trang sản phẩm), nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến SEO. Vì vậy, bạn nên khắc phục lỗi càng sớm càng tốt để đảm bảo trang web hoạt động bình thường.

Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

Xem thêm bài viết

Bài viết liên quan

Cách sửa lỗi Upload: Failed to Write File to Disk trong WordPress [2025]
Sửa lỗi WordPress

Cách sửa lỗi Upload: Failed to Write File to Disk trong WordPress [2025]

Bạn đang cố gắng tải một hình ảnh hoặc tệp lên WordPress nhưng gặp thông báo lỗi “Upload: Failed to Write File to Disk”? Đừng lo lắng! Đây là một vấn đề phổ biến mà nhiều người dùng WordPress...

4 ngày trước
Hướng dẫn sửa lỗi HTTP error khi upload ảnh lên WordPress [2025]
Sửa lỗi WordPress

Hướng dẫn sửa lỗi HTTP error khi upload ảnh lên WordPress [2025]

Khi sử dụng WordPress, việc gặp lỗi HTTP error khi upload ảnh có thể khiến bạn cảm thấy bực bội và làm gián đoạn quá trình làm việc. Lỗi này thường xuất hiện mà không rõ nguyên nhân, nhưng...

2 tuần trước
Hướng dẫn cách sửa lỗi 413 Request Entity too large trong WordPress 2025
Sửa lỗi WordPress

Hướng dẫn cách sửa lỗi 413 Request Entity too large trong WordPress 2025

Bạn đã bao giờ gặp phải thông báo khó chịu “413 Request Entity Too Large” khi tải tệp lên website WordPress chưa? Đây là một lỗi phổ biến khiến nhiều người dùng bối rối, đặc biệt khi làm việc...

2 tuần trước
Cách sửa lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS trong WordPress [2025]
Sửa lỗi WordPress

Cách sửa lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS trong WordPress [2025]

Bạn đã bao giờ gặp phải lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi truy cập website WordPress của mình chưa? Lỗi này không chỉ khiến người dùng không thể truy cập trang web mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người...

3 tuần trước
Cách sửa lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS trong WordPress [2025]
Sửa lỗi WordPress

Cách sửa lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS trong WordPress [2025]

Trong quá trình vận hành website WordPress, tốc độ tải trang lúc nào cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân người dùng và cải thiện thứ hạng SEO. Tuy nhiên, nhiều website thường mắc phải lỗi...

4 tuần trước
Mục lục
  1. Lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress là gì?
    1. Một số nguyên nhân chính dẫn đến lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress
  2. 10+ cách sửa lỗi Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page trong WordPress
    1. 1. Khôi phục phiên bản trước của trang web
    2. 2. Vô hiệu hóa tất cả plugin
    3. 3. Kích hoạt giao diện mặc định của WordPress
    4. 4. Kiểm tra quyền quản trị viên của tài khoản
    5. 5. Kiểm tra nhật ký lỗi (error log) của máy chủ
    6. 6. Đảm bảo tiền tố database (prefix) đúng
    7. 7. Kiểm tra file wp-config.php
    8. 8. Cập nhật phiên bản PHP mới nhất
    9. 9. Kiểm tra quyền (permissions) của file và thư mục
    10. 10. Tạo lại file .htaccess
    11. 11. Reset lại WordPress (Chỉ thực hiện khi cần thiết!)
    12. Kết luận
  3. Những câu hỏi thường gặp

Xem nhiều

#1
Khuyến Mãi

Tháng tiêu dùng số – Kết nối thế giới số 2024 cùng TinoHost: 0đ combo 6 triệu, -40% VPS, miễn phí 2 năm sử dụng, …

1 năm trước
#2
Webmasters

URL là gì? URL là viết tắt của từ gì? Cách lấy URL của một trang web

2 năm trước
#3
Khuyến Mãi Tin Tức

-90% NVMe Hosting: TinoHost tháng 8 rực cháy – ưu đãi nóng bỏng tay!

1 năm trước
#4
Khuyến Mãi

Chào tháng 7, TinoHost sale hết sảy: -50% NVMe VPS và hàng loạt ưu đãi tên miền!

1 năm trước
#5
Khuyến Mãi

[SALE HUỶ DIỆT ĐÃ QUAY TRỞ LẠI] Black Friday 2024 đổ bộ TinoHost, chính thức cuốn trôi mọi mức giá: CHO KHÔNG 60 VPS/Hosting, hoàn tiền 100%, miễn phí tên miền – website, … 

11 tháng trước
#6
Khuyến Mãi Tin Tức

TinoHost chào tháng 3, sale thả ga, lên đến 80%!

2 năm trước