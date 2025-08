Cách sửa lỗi The Link You Followed Has Expired trong WordPress hiệu quả 100%

Why Trust Us

Khi bạn tải lên theme, plugin hoặc tệp tin lớn trên WordPress, có thể bạn sẽ gặp lỗi The Link You Followed Has Expired. Lỗi này khiến nhiều người dùng bối rối vì không rõ nguyên nhân và cách khắc phục. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách sửa lỗi The Link You Followed Has Expired trong WordPress đơn giản và hiệu quả nhất.

Lỗi The Link You Followed Has Expired là gì?

Lỗi “The Link You Followed Has Expired” là một thông báo thường xuất hiện trong WordPress khi người dùng cố gắng tải lên hoặc cài đặt một tệp (chẳng hạn như theme, plugin) có kích thước lớn hơn giới hạn cho phép của máy chủ hosting. Lỗi này xảy ra do thời gian chờ xử lý yêu cầu vượt quá giới hạn mặc định được quy định bởi các thiết lập PHP trên máy chủ hoặc do cấu hình WordPress không đủ tối ưu để xử lý các tập tin lớn.

Lỗi The Link You Followed Has Expired là gì?

Khi đó, liên kết tạm thời được tạo ra để tải lên tệp sẽ hết hạn trước khi quá trình hoàn tất, khiến hệ thống không thể tiếp tục và trả về lỗi. Điều này thường phổ biến khi tải tệp bằng cách sử dụng tính năng upload trực tiếp trong phần quản trị WordPress, đặc biệt nếu máy chủ có cấu hình thấp hoặc thiếu các tùy chỉnh cần thiết cho việc xử lý dữ liệu lớn.

Nguyên nhân chính gây ra lỗi “The Link You Followed Has Expired” WordPress

Giới hạn kích thước tệp tải lên (upload_max_filesize)

WordPress và máy chủ web (thường là Apache hoặc Nginx) đều có cài đặt giới hạn dung lượng tệp tải lên. Nếu bạn cố gắng tải lên một tệp vượt quá dung lượng cho phép, lỗi này sẽ xuất hiện.

Giới hạn thời gian thực thi (max_execution_time)

Khi một tác vụ (như tải theme, plugin) mất quá nhiều thời gian để hoàn thành, WordPress sẽ tự động dừng tiến trình và thông báo lỗi. Điều này xảy ra khi giới hạn thời gian thực thi trên máy chủ quá thấp.

Giới hạn dung lượng bộ nhớ PHP (memory_limit)

Nếu website không đủ dung lượng bộ nhớ để xử lý tệp tải lên, lỗi này cũng có thể xảy ra.

Cấu hình máy chủ không phù hợp

Một số nhà cung cấp hosting có cấu hình bảo mật nghiêm ngặt, vô tình giới hạn các thao tác tải lên hoặc cập nhật file lớn, dẫn đến lỗi này.

Nguyên nhân chính gây ra lỗi “The Link You Followed Has Expired” WordPress

Cài đặt theme/plugin không đúng cách

Đôi khi, lỗi cũng xuất hiện khi bạn tải theme hoặc plugin không tương thích với phiên bản WordPress hiện tại, khiến hệ thống không thể xử lý đúng cách.

Tốc độ kết nối và băng thông

Nếu tốc độ kết nối internet của bạn chậm hoặc máy chủ hosting có băng thông thấp, việc tải lên tệp lớn có thể bị gián đoạn. Điều này khiến quá trình tải không hoàn tất trước khi liên kết tạm thời hết hạn.

Hết thời gian phiên làm việc (Session Timeout)

WordPress sử dụng các phiên làm việc tạm thời để xử lý các yêu cầu tải lên. Nếu phiên làm việc này hết hạn trước khi quá trình tải hoàn tất (do người dùng không thao tác trong một khoảng thời gian dài), liên kết sẽ bị coi là hết hạn và hiển thị lỗi.

Hướng dẫn cách sửa lỗi The Link You Followed Has Expired trong WordPress

Tăng giới hạn trong file functions.php

Bước 1: Truy cập Giao diện → Trình chỉnh sửa file giao diện (Appearance → Theme File Editor).

Nếu bạn dùng theme dạng block, hãy vào Công cụ → Trình chỉnh sửa file giao diện (Tools → Theme File Editor).

Bước 2: Chọn file functions.php ở thanh bên phải và thêm đoạn mã sau vào cuối file:

Tăng giới hạn trong file functions.php

@ini_set('upload_max_size', '120M'); @ini_set('post_max_size', '120M'); @ini_set('max_execution_time', '300');

Tăng giới hạn trong file functions.php

Bước 3: Cuộn xuống dưới cùng và nhấn Cập nhật tệp (Update File).

Lưu ý:

Cách này chỉ áp dụng cho theme hiện tại. Nếu bạn đổi theme, cấu hình sẽ quay về mặc định.

Khi cập nhật theme, các chỉnh sửa trong functions.php sẽ bị mất. Để tránh mất công chỉnh sửa lại, bạn nên tạo Child Theme.

Tăng giới hạn bằng file .htaccess

Bước 1: Truy cập thư mục public_html bằng FTP hoặc bảng điều khiển trên hosting (ví dụ cPanel -> File Manager).

Tăng giới hạn bằng file .htaccess

Nếu dùng FTP như FileZilla, hãy bật tùy chọn Server → Force showing hidden files để hiển thị tệp ẩn.

→ để hiển thị tệp ẩn. Tương tự, nếu dùng cPanel, vào Setting -> Show Hidden Files (dotfiles) để hiển thị tệp ẩn.

Tăng giới hạn bằng file .htaccess

Bước 2: Tìm và mở file .htaccess.

Tăng giới hạn bằng file .htaccess

Bước 3: Thêm đoạn mã sau:

php_value upload_max_filesize 128M php_value post_max_size 128M php_value max_execution_time 300 php_value max_input_time 300

Tăng giới hạn bằng file .htaccess

Bạn có thể điều chỉnh giá trị upload_max_filesize tùy theo nhu cầu (ví dụ: 128MB).

Bước 4: Lưu file và quay lại WordPress kiểm tra giới hạn tải lên mới.

Tăng giới hạn trong file php.ini

Lưu ý:

Nhiều gói hosting giá rẻ không cho phép chỉnh sửa file php.ini hoặc không có sẵn file này trong public_html.

Nếu không tìm thấy file, bạn có thể tự tạo file php.ini mới.

Cách tạo file php.ini:

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel (hoặc bảng điều khiển hosting khác).

Bước 2: Mở File Manager và chọn thư mục public_html.

Nhấn New file (Tạo file mới), đặt tên là php.ini rồi nhấn Create (Tạo).

Tăng giới hạn trong file php.ini

Tăng giới hạn trong file php.ini

Sao chép và dán đoạn mã sau vào file mới tạo:

upload_max_filesize = 128M post_max_size = 128M max_execution_time = 300

Tăng giới hạn trong file php.ini

Bước 3: Nhấn Lưu (Save) và kiểm tra lại website.

Cập nhật phiên bản PHP

Ngoài những cách trên, cập nhật phiên bản PHP cũng có thể giúp khắc phục lỗi “The Link You Followed Has Expired” trong WordPress. Nguyên nhân là do phiên bản PHP cũ có thể gây ra các vấn đề tương thích, dẫn đến lỗi này.

Để cập nhật phiên bản PHP, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào bảng điều khiển hosting

Bước 2: Trong giao diện cPanel, cuộn xuống phần Software (Phần mềm) hoặc sử dụng thanh tìm kiếm ở góc trên cùng.

Gõ “PHP” và chọn Select PHP Version (hoặc “PHP Selector” tùy nhà cung cấp).

Cập nhật phiên bản PHP

Bước 3: Chọn phiên bản PHP mới nhất

Sau khi vào mục “Select PHP Version”, bạn sẽ thấy phiên bản PHP hiện tại mà hosting đang sử dụng (ví dụ: 7.4, 8.0, 8.1, hoặc 8.2).

Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Current PHP Version để xem danh sách các phiên bản PHP khả dụng.

Chọn phiên bản mới nhất mà hosting hỗ trợ.

Nhấn Set as Current (Đặt làm phiên bản hiện tại) để áp dụng.

Cập nhật phiên bản PHP

Kiểm tra xung đột plugin

Trong một số trường hợp hiếm gặp, lỗi “The Link You Followed Has Expired” có thể bắt nguồn từ xung đột giữa các plugin. Một số plugin có thể “xung đột” với nhau, gây ra lỗi khi WordPress xử lý file tải lên hoặc tiêu tốn quá nhiều tài nguyên.

Để kiểm tra xem plugin có phải nguyên nhân gây ra lỗi hay không, bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa toàn bộ plugin rồi bật lại từng cái một:

Bước 1: Vào giao diện quản trị WordPress → Plugin -> Plugin Installed

Bước 2: Chọn toàn bộ plugin bằng cách tích vào ô Chọn tất cả ở đầu danh sách.

Chọn “Deactivate” từ menu hành động hàng loạt và nhấn “Apply“.

Kiểm tra xung đột plugin

Bước 3: Kiểm tra lỗi bằng cách thử tải lại file.

Nếu lỗi biến mất, chứng tỏ lỗi do một trong các plugin vừa bị vô hiệu hóa gây ra.

Sau đó, bật lại từng plugin một và kiểm tra sau mỗi lần kích hoạt.

Đừng quên cập nhật plugin lên phiên bản mới nhất để tránh các lỗi tương thích.

Kết luận

Lỗi “The Link You Followed Has Expired” là vấn đề thường gặp khi quản trị website WordPress. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể khắc phục nhanh chóng bằng các phương pháp chỉnh sửa file cấu hình hoặc nhờ hỗ trợ từ nhà cung cấp hosting. Hãy thử từng cách và chọn phương án phù hợp nhất với trang web của bạn. Chúc bạn sửa lỗi thành công và tiếp tục quản lý website mượt mà!

Những câu hỏi thường gặp

Nếu các cách trên không hiệu quả thì sao? Nếu bạn đã thử tất cả các cách trên mà vẫn chưa khắc phục được lỗi “The Link You Followed Has Expired”, rất có thể vấn đề nằm ở phía nhà cung cấp dịch vụ hosting. Hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của nhà cung cấp hosting và mô tả chi tiết lỗi bạn gặp phải.

Tôi có thể dùng plugin để khắc phục không? Có, plugin như Increase Maximum Upload File Size hoặc WP Maximum Upload File Size có thể giúp tăng giới hạn mà không cần chỉnh mã, nhưng chỉ hoạt động nếu hosting cho phép thay đổi cấu hình PHP.

Lỗi này có ảnh hưởng đến SEO không? Lỗi này không ảnh hưởng trực tiếp đến SEO, nhưng nếu bạn đang cần tải lên theme hoặc plugin quan trọng mà không thể thực hiện được, website của bạn có thể gián đoạn hoạt động, gây mất trải nghiệm người dùng — điều này gián tiếp ảnh hưởng đến SEO.

Tôi có cần kiến thức lập trình để sửa lỗi này không? Không nhất thiết. Hầu hết các phương pháp (như chỉnh sửa functions.php, .htaccess, hoặc tạo file php.ini) đều có hướng dẫn chi tiết và chỉ yêu cầu bạn sao chép mã sẵn có. Tuy nhiên, nếu bạn không tự tin, hãy nhờ sự hỗ trợ từ nhà phát triển web hoặc nhà cung cấp hosting.