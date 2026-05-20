close

Hermes Agent vs Claude Code: Công cụ AI nào phù hợp với bạn năm 2026?

Tác giả: Đông Tùng Ngày đăng: 20/05/2026 Chuyên mục: Hermes Agent
Google News
Disclosure
Website Tino blog được cung cấp bởi Tino Group. Truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật - điều khoản sử dụng nội dung. Wiki.tino.org có thể thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Tino blog sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Why Trust Us
Các bài viết với hàm lượng tri thức cao tại Tino blog được tạo ra bởi các chuyên viên Marketing vững chuyên môn và được kiểm duyệt nghiêm túc theo chính sách biên tập bởi đội ngũ biên tập viên dày dặn kinh nghiệm. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mong muốn mang đến cho cộng đồng nguồn thông tin chất lượng, chính xác, khách quan, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong báo cáo và xuất bản.

Thị trường AI Agent đang bùng nổ với tốc độ chóng mặt và hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng lập trình viên lẫn người dùng phổ thông chính là Hermes Agent và Claude Code. Một bên là trợ lý AI tự học, chạy liên tục 24/7 và ghi nhớ mọi thứ qua từng phiên làm việc. Một bên là công cụ lập trình mạnh mẽ, hiểu sâu toàn bộ codebase và có thể tự sửa lỗi, viết test, triển khai tính năng chỉ trong một cửa sổ terminal. Vậy đâu là công cụ phù hợp với bạn? Cùng Tino so sánh Hermes Agent vs Claude Code qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Hermes Agent và Claude Code

Hermes Agent là gì?

Hermes Agent là một AI Agent mã nguồn mở do Nous Research phát triển. Điểm nổi bật của công cụ này nằm ở khả năng hoạt động như một trợ lý AI dài hạn: có thể chạy trên server, ghi nhớ ngữ cảnh, học từ trải nghiệm, tạo kỹ năng mới và hỗ trợ người dùng qua nhiều kênh giao tiếp khác nhau.

Hermes Agent là gì?
Hermes Agent là gì?

Theo trang chính thức, Hermes Agent được giới thiệu là công cụ Open Source, MIT License, không bị giới hạn như một coding copilot gắn chặt với IDE hay một chatbot chỉ xoay quanh một API duy nhất.

Xem thêm: Hermes Agent là gì?

Claude Code là gì?

Claude Code là AI coding agent do Anthropic phát triển, tập trung mạnh vào công việc lập trình. Công cụ này có thể đọc codebase, chỉnh sửa file, chạy lệnh và tích hợp với các công cụ phát triển phần mềm.

Claude Code được thiết kế cho developer: bạn mô tả tính năng, lỗi hoặc yêu cầu refactor; công cụ sẽ phân tích mã nguồn, đề xuất kế hoạch, chỉnh sửa nhiều file, chạy test và hỗ trợ tạo pull request. Anthropic cũng nhấn mạnh Claude Code có thể làm việc trong terminal, VS Code, JetBrains IDE, web, Slack và desktop app.

Hermes Agent vs Claude Code: Công cụ AI nào phù hợp với bạn năm 2026? 1
Claude Code là gì?

Xem thêm: Claude Code là gì?

So sánh Hermes Agent vs Claude Code

Bảng so sánh nhanh:

Tiêu chíHermes AgentClaude Code
Định hướng chínhAI Agent dài hạn, tự học, tự động hóa, đa nền tảngAI coding agent chuyên lập trình
Mã nguồnOpen-source, MIT LicenseSản phẩm thương mại của Anthropic
Môi trường hoạt độngVPS, cloud VM, serverless, local, Docker, SSHTerminal, IDE, desktop app, web, Slack
Khả năng codeCó thể hỗ trợ code, nhưng không chỉ dành cho codeRất mạnh về đọc codebase, sửa file, chạy test
Bộ nhớ dài hạnNổi bật với persistent memory và auto-generated skillsCó thể hiểu codebase và dùng context dự án, nhưng trọng tâm là coding workflow
Tự học kỹ năngCó cơ chế tạo skill từ trải nghiệmTối ưu cho lập trình và quy trình phát triển phần mềm
Tích hợp giao tiếpTelegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, Email, CLITerminal, IDE, web, desktop, Slack
Phù hợp với VPSRất phù hợpCó thể dùng trên máy local/server, nhưng trọng tâm vẫn là coding environment
Chi phíPhụ thuộc server/VPS và model/API bạn chọnCó trong Claude Pro/Max/Team/Enterprise hoặc dùng qua Claude Console theo token
Người dùng phù hợpMarketer kỹ thuật, developer, automation builder, team muốn AI Agent riêngDeveloper, team kỹ thuật, startup, software engineer

Điểm giống nhau giữa Hermes Agent và Claude Code

Hermes Agent và Claude Code đều thuộc nhóm AI Agent hiện đại, khác với chatbot truyền thống ở khả năng thực hiện hành động thay vì chỉ phản hồi văn bản.

Cả hai đều có thể hỗ trợ developer trong các công việc như phân tích yêu cầu, xử lý tác vụ phức tạp, chạy lệnh, hỗ trợ workflow và giảm thời gian thao tác thủ công. Claude Code có thể đọc file, chạy command và tự xử lý vấn đề trong khi người dùng theo dõi hoặc điều chỉnh. Hermes Agent cũng hỗ trợ subagents, terminal, Python RPC scripts, sandbox, browser automation và scheduled automation.

Điểm giống nhau giữa Hermes Agent và Claude Code
Điểm giống nhau giữa Hermes Agent và Claude Code

Điểm chung quan trọng nhất: cả hai đều giúp chuyển cách làm việc từ “tự thao tác từng bước” sang “giao mục tiêu cho AI và giám sát kết quả”.

Điểm khác nhau giữa Hermes Agent và Claude Code

1. Khác nhau về mục tiêu sử dụng

Claude Code sinh ra để phục vụ lập trình. Công cụ này phù hợp khi bạn cần đọc codebase lớn, sửa lỗi, tạo tính năng, refactor, chạy test, làm việc với GitHub/GitLab hoặc tạo pull request.

Hermes Agent có phạm vi rộng hơn. Công cụ này không chỉ dành cho lập trình mà còn hướng đến vai trò trợ lý AI dài hạn, có thể nhận lệnh qua nhiều nền tảng, ghi nhớ thông tin, tự tạo skill và thực hiện workflow định kỳ.

Nói cách khác:

  • Claude Code = AI Agent chuyên code.
  • Hermes Agent = AI Agent tổng quát có thể học, nhớ và tự động hóa lâu dài.

2. Khác nhau về khả năng lập trình

Nếu chỉ xét riêng nhu cầu lập trình, Claude Code có lợi thế rõ ràng hơn. Anthropic mô tả Claude Code có thể hiểu toàn bộ codebase, thực hiện chỉnh sửa nhiều file, dùng test suite/build system và tích hợp với công cụ dòng lệnh.

Claude Code phù hợp cho các tác vụ như:

Tác vụ lập trìnhClaude CodeHermes Agent
Đọc và hiểu codebaseRất mạnhCó thể làm, tùy cấu hình
Sửa bugRất phù hợpCó thể hỗ trợ
Refactor nhiều fileRất phù hợpCó thể hỗ trợ
Viết feature mớiRất phù hợpCó thể hỗ trợ
Chạy test/buildRất phù hợpCó thể hỗ trợ qua terminal/sandbox
Tạo PRCó tích hợp workflow tốtCần cấu hình thêm

Hermes Agent vẫn có thể hỗ trợ code, đặc biệt nếu được kết nối với terminal, môi trường dev và model mạnh. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của Hermes không nằm ở coding thuần túy mà nằm ở khả năng vận hành như một agent dài hạn.

3. Khác nhau về bộ nhớ và khả năng tự học

Đây là điểm Hermes Agent nổi bật nhất.

Hermes Agent có built-in learning loop, có thể tạo skill từ trải nghiệm, cải thiện skill trong lúc sử dụng, khuyến khích lưu trữ tri thức, tìm lại cuộc trò chuyện cũ và xây dựng hiểu biết sâu hơn về người dùng qua nhiều phiên làm việc.

Claude Code cũng có thể hiểu codebase, tuân theo coding standards và làm việc theo ngữ cảnh dự án. Tuy nhiên, tài liệu chính thức nhấn mạnh Claude Code nhiều hơn ở khả năng coding: đọc codebase, sửa file, chạy command, tích hợp công cụ phát triển.

Vì vậy, nếu bạn muốn một agent “càng dùng càng hiểu cách làm việc của mình”, Hermes Agent có lợi thế hơn. Nếu bạn muốn một agent “vào codebase và xử lý công việc lập trình thật tốt”, Claude Code hợp lý hơn.

Điểm khác nhau giữa Hermes Agent và Claude Code
Điểm khác nhau giữa Hermes Agent và Claude Code

4. Khác nhau về môi trường triển khai

Hermes Agent có thể chạy trên VPS, cloud VM, GPU cluster hoặc serverless infrastructure. README chính thức cũng nhấn mạnh Hermes không bị buộc vào laptop; người dùng có thể trò chuyện qua Telegram trong khi agent làm việc trên cloud VM.

Claude Code lại gắn chặt hơn với môi trường phát triển phần mềm. Công cụ này có thể chạy trong terminal, IDE, desktop app, browser và Slack. Anthropic cũng cho biết Claude Code hoạt động trên macOS, Linux và Windows.

Nếu bạn đang dùng VPS để tự host agent, nhận lệnh qua Telegram, chạy cron job hoặc triển khai workflow tự động, Hermes Agent phù hợp hơn. Nếu bạn đang mở một project phần mềm trên máy cá nhân và muốn AI hỗ trợ lập trình trực tiếp, Claude Code tiện hơn.

5. Khác nhau về tích hợp nền tảng

Hermes Agent hỗ trợ nhiều kênh giao tiếp: Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, Email, CLI. Ngoài ra, Hermes còn hỗ trợ web search, browser automation, vision, image generation, text-to-speech và multi-model reasoning.

Claude Code hỗ trợ các điểm chạm quen thuộc của developer như terminal, VS Code, JetBrains IDE, web, desktop app, Slack. Công cụ này cũng có khả năng làm việc với GitHub, GitLab, command line tools và MCP servers.

Có thể hiểu như sau:

Nhu cầu tích hợpCông cụ phù hợp
Chat với agent qua TelegramHermes Agent
Quản lý agent trên VPSHermes Agent
Làm việc trực tiếp trong VS Code/JetBrainsClaude Code
Xử lý issue, code, test, PRClaude Code
Tự động hóa định kỳ qua cronHermes Agent
Coding trong terminalClaude Code

6. Khác nhau về chi phí

Hermes Agent là mã nguồn mở, nhưng bạn vẫn cần tính chi phí hạ tầng và model. Nếu chạy trên VPS, chi phí có thể gồm VPS, API key của model, dung lượng lưu trữ, tài nguyên chạy tác vụ và chi phí bảo trì.

Claude Code có trong các gói Claude Pro, Max, Team, Enterprise hoặc dùng qua Claude Console theo token.

Tóm lại:

  • Hermes Agent có thể tiết kiệm nếu bạn biết tự vận hành VPS và chọn model phù hợp.
  • Claude Code dễ bắt đầu hơn nếu bạn đã dùng Claude Pro/Max hoặc cần coding agent mạnh ngay lập tức.
Khác nhau về chi phí
Khác nhau về chi phí

7. Khác nhau về bảo mật và quyền kiểm soát dữ liệu

Hermes Agent phù hợp với người muốn kiểm soát môi trường chạy. Vì có thể self-host trên VPS/server riêng, bạn chủ động hơn về nơi lưu dữ liệu, cách cấu hình sandbox, model sử dụng và quyền truy cập.

Claude Code có lợi thế ở quy trình kiểm soát thay đổi. Anthropic cho biết Claude Code chạy cục bộ trong terminal, kết nối trực tiếp tới model APIs, không yêu cầu backend server hoặc remote code index; công cụ cũng hỏi quyền trước khi chỉnh sửa file hoặc chạy lệnh.

Với team kỹ thuật cần quy trình bảo mật rõ ràng khi sửa mã nguồn, Claude Code là lựa chọn đáng tin cậy. Với người muốn tự host agent, chọn model linh hoạt và quản lý dữ liệu theo cách riêng, Hermes Agent có ưu thế.

Nên chọn công cụ nào?

Khi nào nên chọn Hermes Agent?

Bạn nên chọn Hermes Agent nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Nhu cầuVì sao Hermes Agent phù hợp
Muốn cài AI Agent trên VPSHermes được thiết kế để chạy lâu dài trên server/cloud VM
Muốn agent có bộ nhớ dài hạnHermes có persistent memory và auto-generated skills
Muốn dùng qua Telegram/Slack/DiscordHermes hỗ trợ nhiều kênh giao tiếp
Muốn tự động hóa công việc định kỳHermes hỗ trợ natural language cron scheduling
Muốn kiểm soát hạ tầngHermes là open-source, có thể self-host
Muốn agent tổng quát, không chỉ codeHermes phù hợp cho nhiều workflow ngoài lập trình

Hermes Agent đặc biệt phù hợp với content writer kỹ thuật, marketer biết automation, developer thích self-host, team nhỏ muốn xây dựng trợ lý AI riêng hoặc người đang triển khai workflow trên VPS.

Những hạn chế cần biết trước khi chọn:

Khi nhiều subagent đang chạy đồng thời trong Docker containers, việc debug một lỗi trong một agent đòi hỏi phải đào qua từng session log riêng lẻ — tooling quan sát vẫn còn cần cải thiện nhiều.

Hermes yêu cầu tối thiểu 64.000 token context. Các mô hình có context window nhỏ hơn sẽ bị từ chối ngay khi khởi động. Điều này là hợp lý nhưng cần lưu ý khi chọn mô hình backend.

Nên chọn công cụ nào?
Nên chọn công cụ nào?

Khi nào nên chọn Claude Code?

Bạn nên chọn Claude Code nếu mục tiêu chính là lập trình.

Nhu cầuVì sao Claude Code phù hợp
Sửa bug nhanhClaude Code hiểu codebase và có thể chỉnh sửa file
Refactor dự ánCông cụ xử lý thay đổi nhiều file tốt
Viết tính năng mớiPhù hợp với workflow developer
Làm việc trong terminal/IDETích hợp trực tiếp với môi trường code
Chạy test/buildCó thể dùng command line tools sẵn có
Tạo PR từ issueHỗ trợ workflow GitHub/GitLab

Claude Code đặc biệt phù hợp với software engineer, startup, team kỹ thuật, freelancer lập trình hoặc người muốn tăng tốc quá trình phát triển phần mềm.

Những hạn chế cần biết trước khi chọn:

Claude Code cũng có vấn đề về uptime. Cảm giác như Claude ngẫu nhiên không khả dụng mỗi vài tuần. 98% uptime không phải là tuyệt vời với công cụ bạn phụ thuộc hằng ngày.

Trên gói Max, Claude Code giới hạn 15 routines mỗi ngày. Claude Code Dispatch cho phép điều khiển từ xa qua điện thoại, nhưng đó là workaround, không phải trải nghiệm mobile-first thực sự.

Có nên dùng kết hợp Hermes Agent và Claude Code không?

Câu trả lời là: hoàn toàn có thể — và đây thường là thiết lập tốt nhất.

Ví dụ: bạn có thể dùng Hermes Agent để theo dõi yêu cầu từ Telegram, tổng hợp bug, tạo mô tả kỹ thuật. Sau đó, Claude Code xử lý phần sửa code trong repository. Sau khi hoàn tất, Hermes Agent có thể gửi báo cáo lại qua Telegram hoặc email.

Cách kết hợp này giúp tận dụng thế mạnh của cả hai: Hermes làm agent điều phối dài hạn, Claude Code làm agent chuyên lập trình.

Các bài viết liên quan:

Kết luận

Hermes Agent và Claude Code không phải là hai đối thủ tranh giành ngôi vị “AI tốt nhất” mà chúng là hai mảnh ghép bổ sung cho nhau trong hệ sinh thái AI agent đang trưởng thành. Một agent lập trình xử lý repository. Một agent liên tục xử lý quy trình xung quanh repository đó. Một cái viết patch. Cái kia nhớ tại sao patch đó quan trọng, lên lịch follow-up và thông báo cho bạn nơi bạn thực sự đang hoạt động.

Tóm lại, nếu bạn cần viết code tốt hơn, nhanh hơn, Claude Code là câu trả lời. Nếu bạn muốn một trợ lý AI thực sự “sống” trong hạ tầng của bạn, ghi nhớ sở thích, tự học và làm việc kể cả khi bạn đang ngủ, Hermes Agent là hướng đi đáng khám phá. Và nếu bạn muốn cả hai điều đó, không có lý do gì phải chỉ chọn một.

Những câu hỏi thường gặp

Hermes Agent có miễn phí không?

Hermes Agent được cấp phép MIT — hoàn toàn mã nguồn mở, tự host, không có telemetry và dữ liệu không bao giờ rời khỏi máy của bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn phải trả chi phí cho mô hình AI bạn kết nối (OpenAI, Anthropic API…), cũng như chi phí server nếu chạy trên VPS.

Người không rành kỹ thuật có dùng được Hermes Agent không?

Hermes Agent hiện vẫn yêu cầu cài đặt qua terminal và cấu hình ban đầu. Nếu bạn không dành nhiều thời gian trong shell, trải nghiệm sẽ gặp ma sát ngay từ phút đầu. Windows cũng không được hỗ trợ gốc và cần cài WSL2. Đây không phải công cụ “cài và dùng ngay” cho người mới.

Claude Code có chạy tự động không cần giám sát không?

Claude Code không có tính năng lên lịch tự động gốc. Nếu muốn Claude Code chạy theo lịch — ví dụ chạy test suite mỗi đêm hoặc tạo báo cáo code quality hằng ngày — bạn cần tự kết nối thêm cron, CI/CD pipeline hoặc wrapper script.

Claude Code có miễn phí không?

Claude Code thường đi kèm các gói Claude Pro, Max, Team, Enterprise hoặc dùng qua Claude Console theo token. Anthropic có hiển thị các gói Pro, Max 5x và Max 20x trên trang sản phẩm, kèm giới hạn sử dụng và điều kiện giá có thể thay đổi.

Post Views: 26
Xem Thêm:  Hướng dẫn sử dụng Hermes Agent để code A-Z

Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

Xem thêm bài viết

Bài viết liên quan

Cách quản lý Hermes Agent qua dashboard chi tiết A-Z
Hermes Agent

Cách quản lý Hermes Agent qua dashboard chi tiết A-Z

Khi mới sử dụng Hermes Agent, nhiều người thường nghĩ rằng mọi thao tác đều phải thực hiện qua giao diện dòng lệnh như Terminal, SSH hoặc TUI. Tuy nhiên, Hermes Agent còn cung cấp một giao diện web...

23 giờ trước
Những dự án sáng tạo đã chinh phục giải thưởng tại Hermes Agent Creative Hackathon
Hermes Agent

Những dự án sáng tạo đã chinh phục giải thưởng tại Hermes Agent Creative Hackathon

Hãy tưởng tượng một trợ lý AI không chỉ làm theo lệnh mà còn tự học, tự ghi nhớ và ngày càng hiểu bạn hơn — đó chính xác là điều mà Hermes Agent của Nous Research hướng tới....

2 ngày trước
Hướng dẫn kết nối Telegram với Hermes Agent A-Z
Hermes Agent

Hướng dẫn kết nối Telegram với Hermes Agent A-Z

Bạn không muốn sử dụng Hermes Agent bằng giao diện dòng lệnh? Bài viết này hướng dẫn chi tiết cách kết nối Telegram với Hermes Agent, bao gồm thiết lập bot, gỡ liên kết tài khoản và chuyển sang...

6 ngày trước
Hướng dẫn sử dụng cron job trên Hermes Agent đơn giản A-Z
Hermes Agent

Hướng dẫn sử dụng cron job trên Hermes Agent đơn giản A-Z

Cron job giống như một “chiếc đồng hồ báo thức thông minh” dành cho các AI Agent như Hermes. Thay vì đợi lệnh từ con người, Hermes Agent sẽ căn cứ vào lịch trình được thiết lập sẵn để...

6 ngày trước
Hướng dẫn sử dụng Hermes Agent để code A-Z
Hermes Agent

Hướng dẫn sử dụng Hermes Agent để code A-Z

Hãy thử tưởng tượng bạn có một trợ lý lập trình không bao giờ quên — không quên quy ước đặt tên biến trong dự án của bạn, không quên nhánh Git nào đang dùng, không quên cách bạn...

7 ngày trước
Mục lục
  1. Tổng quan về Hermes Agent và Claude Code
    1. Hermes Agent là gì?
    2. Claude Code là gì?
  2. So sánh Hermes Agent vs Claude Code
    1. Điểm giống nhau giữa Hermes Agent và Claude Code
    2. Điểm khác nhau giữa Hermes Agent và Claude Code
      1. 1. Khác nhau về mục tiêu sử dụng
      2. 2. Khác nhau về khả năng lập trình
      3. 3. Khác nhau về bộ nhớ và khả năng tự học
      4. 4. Khác nhau về môi trường triển khai
      5. 5. Khác nhau về tích hợp nền tảng
      6. 6. Khác nhau về chi phí
      7. 7. Khác nhau về bảo mật và quyền kiểm soát dữ liệu
    3. Nên chọn công cụ nào?
      1. Khi nào nên chọn Hermes Agent?
      2. Khi nào nên chọn Claude Code?
      3. Có nên dùng kết hợp Hermes Agent và Claude Code không?
      4. Kết luận
    4. Những câu hỏi thường gặp

Xem nhiều

#1
MMO

23 Cách Kiếm Tiền Online Hiệu Quả Năm 2026

11 tháng trước
#2
Công cụ AI

Khám phá top 15 công cụ chatbot AI tốt nhất hiện nay [2026]

9 tháng trước
#3
Khuyến Mãi

Tháng tiêu dùng số – Kết nối thế giới số 2024 cùng TinoHost: 0đ combo 6 triệu, -40% VPS, miễn phí 2 năm sử dụng, …

2 năm trước
#4
Công cụ AI

Hướng dẫn cách lấy API Key của Gemini AI

12 tháng trước
#5
Webmasters

URL là gì? URL là viết tắt của từ gì? Cách lấy URL của một trang web

3 năm trước
#6
Công cụ AI

Veo 3 là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Veo 3 [2026]

9 tháng trước