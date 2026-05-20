Hermes Agent vs Claude Code: Công cụ AI nào phù hợp với bạn năm 2026?

Thị trường AI Agent đang bùng nổ với tốc độ chóng mặt và hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng lập trình viên lẫn người dùng phổ thông chính là Hermes Agent và Claude Code. Một bên là trợ lý AI tự học, chạy liên tục 24/7 và ghi nhớ mọi thứ qua từng phiên làm việc. Một bên là công cụ lập trình mạnh mẽ, hiểu sâu toàn bộ codebase và có thể tự sửa lỗi, viết test, triển khai tính năng chỉ trong một cửa sổ terminal. Vậy đâu là công cụ phù hợp với bạn? Cùng Tino so sánh Hermes Agent vs Claude Code qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Hermes Agent và Claude Code

Hermes Agent là gì?

Hermes Agent là một AI Agent mã nguồn mở do Nous Research phát triển. Điểm nổi bật của công cụ này nằm ở khả năng hoạt động như một trợ lý AI dài hạn: có thể chạy trên server, ghi nhớ ngữ cảnh, học từ trải nghiệm, tạo kỹ năng mới và hỗ trợ người dùng qua nhiều kênh giao tiếp khác nhau.

Theo trang chính thức, Hermes Agent được giới thiệu là công cụ Open Source, MIT License, không bị giới hạn như một coding copilot gắn chặt với IDE hay một chatbot chỉ xoay quanh một API duy nhất.

Claude Code là gì?

Claude Code là AI coding agent do Anthropic phát triển, tập trung mạnh vào công việc lập trình. Công cụ này có thể đọc codebase, chỉnh sửa file, chạy lệnh và tích hợp với các công cụ phát triển phần mềm.

Claude Code được thiết kế cho developer: bạn mô tả tính năng, lỗi hoặc yêu cầu refactor; công cụ sẽ phân tích mã nguồn, đề xuất kế hoạch, chỉnh sửa nhiều file, chạy test và hỗ trợ tạo pull request. Anthropic cũng nhấn mạnh Claude Code có thể làm việc trong terminal, VS Code, JetBrains IDE, web, Slack và desktop app.

So sánh Hermes Agent vs Claude Code

Bảng so sánh nhanh: Tiêu chí Hermes Agent Claude Code Định hướng chính AI Agent dài hạn, tự học, tự động hóa, đa nền tảng AI coding agent chuyên lập trình Mã nguồn Open-source, MIT License Sản phẩm thương mại của Anthropic Môi trường hoạt động VPS, cloud VM, serverless, local, Docker, SSH Terminal, IDE, desktop app, web, Slack Khả năng code Có thể hỗ trợ code, nhưng không chỉ dành cho code Rất mạnh về đọc codebase, sửa file, chạy test Bộ nhớ dài hạn Nổi bật với persistent memory và auto-generated skills Có thể hiểu codebase và dùng context dự án, nhưng trọng tâm là coding workflow Tự học kỹ năng Có cơ chế tạo skill từ trải nghiệm Tối ưu cho lập trình và quy trình phát triển phần mềm Tích hợp giao tiếp Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, Email, CLI Terminal, IDE, web, desktop, Slack Phù hợp với VPS Rất phù hợp Có thể dùng trên máy local/server, nhưng trọng tâm vẫn là coding environment Chi phí Phụ thuộc server/VPS và model/API bạn chọn Có trong Claude Pro/Max/Team/Enterprise hoặc dùng qua Claude Console theo token Người dùng phù hợp Marketer kỹ thuật, developer, automation builder, team muốn AI Agent riêng Developer, team kỹ thuật, startup, software engineer

Điểm giống nhau giữa Hermes Agent và Claude Code

Hermes Agent và Claude Code đều thuộc nhóm AI Agent hiện đại, khác với chatbot truyền thống ở khả năng thực hiện hành động thay vì chỉ phản hồi văn bản.

Cả hai đều có thể hỗ trợ developer trong các công việc như phân tích yêu cầu, xử lý tác vụ phức tạp, chạy lệnh, hỗ trợ workflow và giảm thời gian thao tác thủ công. Claude Code có thể đọc file, chạy command và tự xử lý vấn đề trong khi người dùng theo dõi hoặc điều chỉnh. Hermes Agent cũng hỗ trợ subagents, terminal, Python RPC scripts, sandbox, browser automation và scheduled automation.

Điểm chung quan trọng nhất: cả hai đều giúp chuyển cách làm việc từ “tự thao tác từng bước” sang “giao mục tiêu cho AI và giám sát kết quả”.

Điểm khác nhau giữa Hermes Agent và Claude Code

1. Khác nhau về mục tiêu sử dụng

Claude Code sinh ra để phục vụ lập trình. Công cụ này phù hợp khi bạn cần đọc codebase lớn, sửa lỗi, tạo tính năng, refactor, chạy test, làm việc với GitHub/GitLab hoặc tạo pull request.

Hermes Agent có phạm vi rộng hơn. Công cụ này không chỉ dành cho lập trình mà còn hướng đến vai trò trợ lý AI dài hạn, có thể nhận lệnh qua nhiều nền tảng, ghi nhớ thông tin, tự tạo skill và thực hiện workflow định kỳ.

Nói cách khác:

Claude Code = AI Agent chuyên code.

Hermes Agent = AI Agent tổng quát có thể học, nhớ và tự động hóa lâu dài.

2. Khác nhau về khả năng lập trình

Nếu chỉ xét riêng nhu cầu lập trình, Claude Code có lợi thế rõ ràng hơn. Anthropic mô tả Claude Code có thể hiểu toàn bộ codebase, thực hiện chỉnh sửa nhiều file, dùng test suite/build system và tích hợp với công cụ dòng lệnh.

Claude Code phù hợp cho các tác vụ như: Tác vụ lập trình Claude Code Hermes Agent Đọc và hiểu codebase Rất mạnh Có thể làm, tùy cấu hình Sửa bug Rất phù hợp Có thể hỗ trợ Refactor nhiều file Rất phù hợp Có thể hỗ trợ Viết feature mới Rất phù hợp Có thể hỗ trợ Chạy test/build Rất phù hợp Có thể hỗ trợ qua terminal/sandbox Tạo PR Có tích hợp workflow tốt Cần cấu hình thêm

Hermes Agent vẫn có thể hỗ trợ code, đặc biệt nếu được kết nối với terminal, môi trường dev và model mạnh. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của Hermes không nằm ở coding thuần túy mà nằm ở khả năng vận hành như một agent dài hạn.

3. Khác nhau về bộ nhớ và khả năng tự học

Đây là điểm Hermes Agent nổi bật nhất.

Hermes Agent có built-in learning loop, có thể tạo skill từ trải nghiệm, cải thiện skill trong lúc sử dụng, khuyến khích lưu trữ tri thức, tìm lại cuộc trò chuyện cũ và xây dựng hiểu biết sâu hơn về người dùng qua nhiều phiên làm việc.

Claude Code cũng có thể hiểu codebase, tuân theo coding standards và làm việc theo ngữ cảnh dự án. Tuy nhiên, tài liệu chính thức nhấn mạnh Claude Code nhiều hơn ở khả năng coding: đọc codebase, sửa file, chạy command, tích hợp công cụ phát triển.

Vì vậy, nếu bạn muốn một agent “càng dùng càng hiểu cách làm việc của mình”, Hermes Agent có lợi thế hơn. Nếu bạn muốn một agent “vào codebase và xử lý công việc lập trình thật tốt”, Claude Code hợp lý hơn.

4. Khác nhau về môi trường triển khai

Hermes Agent có thể chạy trên VPS, cloud VM, GPU cluster hoặc serverless infrastructure. README chính thức cũng nhấn mạnh Hermes không bị buộc vào laptop; người dùng có thể trò chuyện qua Telegram trong khi agent làm việc trên cloud VM.

Claude Code lại gắn chặt hơn với môi trường phát triển phần mềm. Công cụ này có thể chạy trong terminal, IDE, desktop app, browser và Slack. Anthropic cũng cho biết Claude Code hoạt động trên macOS, Linux và Windows.

Nếu bạn đang dùng VPS để tự host agent, nhận lệnh qua Telegram, chạy cron job hoặc triển khai workflow tự động, Hermes Agent phù hợp hơn. Nếu bạn đang mở một project phần mềm trên máy cá nhân và muốn AI hỗ trợ lập trình trực tiếp, Claude Code tiện hơn.

5. Khác nhau về tích hợp nền tảng

Hermes Agent hỗ trợ nhiều kênh giao tiếp: Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, Email, CLI. Ngoài ra, Hermes còn hỗ trợ web search, browser automation, vision, image generation, text-to-speech và multi-model reasoning.

Claude Code hỗ trợ các điểm chạm quen thuộc của developer như terminal, VS Code, JetBrains IDE, web, desktop app, Slack. Công cụ này cũng có khả năng làm việc với GitHub, GitLab, command line tools và MCP servers.

Có thể hiểu như sau: Nhu cầu tích hợp Công cụ phù hợp Chat với agent qua Telegram Hermes Agent Quản lý agent trên VPS Hermes Agent Làm việc trực tiếp trong VS Code/JetBrains Claude Code Xử lý issue, code, test, PR Claude Code Tự động hóa định kỳ qua cron Hermes Agent Coding trong terminal Claude Code

6. Khác nhau về chi phí

Hermes Agent là mã nguồn mở, nhưng bạn vẫn cần tính chi phí hạ tầng và model. Nếu chạy trên VPS, chi phí có thể gồm VPS, API key của model, dung lượng lưu trữ, tài nguyên chạy tác vụ và chi phí bảo trì.

Claude Code có trong các gói Claude Pro, Max, Team, Enterprise hoặc dùng qua Claude Console theo token.

Tóm lại:

Hermes Agent có thể tiết kiệm nếu bạn biết tự vận hành VPS và chọn model phù hợp.

có thể tiết kiệm nếu bạn biết tự vận hành VPS và chọn model phù hợp. Claude Code dễ bắt đầu hơn nếu bạn đã dùng Claude Pro/Max hoặc cần coding agent mạnh ngay lập tức.

7. Khác nhau về bảo mật và quyền kiểm soát dữ liệu

Hermes Agent phù hợp với người muốn kiểm soát môi trường chạy. Vì có thể self-host trên VPS/server riêng, bạn chủ động hơn về nơi lưu dữ liệu, cách cấu hình sandbox, model sử dụng và quyền truy cập.

Claude Code có lợi thế ở quy trình kiểm soát thay đổi. Anthropic cho biết Claude Code chạy cục bộ trong terminal, kết nối trực tiếp tới model APIs, không yêu cầu backend server hoặc remote code index; công cụ cũng hỏi quyền trước khi chỉnh sửa file hoặc chạy lệnh.

Với team kỹ thuật cần quy trình bảo mật rõ ràng khi sửa mã nguồn, Claude Code là lựa chọn đáng tin cậy. Với người muốn tự host agent, chọn model linh hoạt và quản lý dữ liệu theo cách riêng, Hermes Agent có ưu thế.

Nên chọn công cụ nào?

Khi nào nên chọn Hermes Agent?

Bạn nên chọn Hermes Agent nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Nhu cầu Vì sao Hermes Agent phù hợp Muốn cài AI Agent trên VPS Hermes được thiết kế để chạy lâu dài trên server/cloud VM Muốn agent có bộ nhớ dài hạn Hermes có persistent memory và auto-generated skills Muốn dùng qua Telegram/Slack/Discord Hermes hỗ trợ nhiều kênh giao tiếp Muốn tự động hóa công việc định kỳ Hermes hỗ trợ natural language cron scheduling Muốn kiểm soát hạ tầng Hermes là open-source, có thể self-host Muốn agent tổng quát, không chỉ code Hermes phù hợp cho nhiều workflow ngoài lập trình

Hermes Agent đặc biệt phù hợp với content writer kỹ thuật, marketer biết automation, developer thích self-host, team nhỏ muốn xây dựng trợ lý AI riêng hoặc người đang triển khai workflow trên VPS.

Những hạn chế cần biết trước khi chọn:

Khi nhiều subagent đang chạy đồng thời trong Docker containers, việc debug một lỗi trong một agent đòi hỏi phải đào qua từng session log riêng lẻ — tooling quan sát vẫn còn cần cải thiện nhiều.

Hermes yêu cầu tối thiểu 64.000 token context. Các mô hình có context window nhỏ hơn sẽ bị từ chối ngay khi khởi động. Điều này là hợp lý nhưng cần lưu ý khi chọn mô hình backend.

Khi nào nên chọn Claude Code?

Bạn nên chọn Claude Code nếu mục tiêu chính là lập trình. Nhu cầu Vì sao Claude Code phù hợp Sửa bug nhanh Claude Code hiểu codebase và có thể chỉnh sửa file Refactor dự án Công cụ xử lý thay đổi nhiều file tốt Viết tính năng mới Phù hợp với workflow developer Làm việc trong terminal/IDE Tích hợp trực tiếp với môi trường code Chạy test/build Có thể dùng command line tools sẵn có Tạo PR từ issue Hỗ trợ workflow GitHub/GitLab

Claude Code đặc biệt phù hợp với software engineer, startup, team kỹ thuật, freelancer lập trình hoặc người muốn tăng tốc quá trình phát triển phần mềm.

Những hạn chế cần biết trước khi chọn:

Claude Code cũng có vấn đề về uptime. Cảm giác như Claude ngẫu nhiên không khả dụng mỗi vài tuần. 98% uptime không phải là tuyệt vời với công cụ bạn phụ thuộc hằng ngày.

Trên gói Max, Claude Code giới hạn 15 routines mỗi ngày. Claude Code Dispatch cho phép điều khiển từ xa qua điện thoại, nhưng đó là workaround, không phải trải nghiệm mobile-first thực sự.

Có nên dùng kết hợp Hermes Agent và Claude Code không?

Câu trả lời là: hoàn toàn có thể — và đây thường là thiết lập tốt nhất.

Ví dụ: bạn có thể dùng Hermes Agent để theo dõi yêu cầu từ Telegram, tổng hợp bug, tạo mô tả kỹ thuật. Sau đó, Claude Code xử lý phần sửa code trong repository. Sau khi hoàn tất, Hermes Agent có thể gửi báo cáo lại qua Telegram hoặc email.

Cách kết hợp này giúp tận dụng thế mạnh của cả hai: Hermes làm agent điều phối dài hạn, Claude Code làm agent chuyên lập trình.

Kết luận

Hermes Agent và Claude Code không phải là hai đối thủ tranh giành ngôi vị “AI tốt nhất” mà chúng là hai mảnh ghép bổ sung cho nhau trong hệ sinh thái AI agent đang trưởng thành. Một agent lập trình xử lý repository. Một agent liên tục xử lý quy trình xung quanh repository đó. Một cái viết patch. Cái kia nhớ tại sao patch đó quan trọng, lên lịch follow-up và thông báo cho bạn nơi bạn thực sự đang hoạt động.

Tóm lại, nếu bạn cần viết code tốt hơn, nhanh hơn, Claude Code là câu trả lời. Nếu bạn muốn một trợ lý AI thực sự “sống” trong hạ tầng của bạn, ghi nhớ sở thích, tự học và làm việc kể cả khi bạn đang ngủ, Hermes Agent là hướng đi đáng khám phá. Và nếu bạn muốn cả hai điều đó, không có lý do gì phải chỉ chọn một.

Những câu hỏi thường gặp

Hermes Agent có miễn phí không? Hermes Agent được cấp phép MIT — hoàn toàn mã nguồn mở, tự host, không có telemetry và dữ liệu không bao giờ rời khỏi máy của bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn phải trả chi phí cho mô hình AI bạn kết nối (OpenAI, Anthropic API…), cũng như chi phí server nếu chạy trên VPS.

Người không rành kỹ thuật có dùng được Hermes Agent không? Hermes Agent hiện vẫn yêu cầu cài đặt qua terminal và cấu hình ban đầu. Nếu bạn không dành nhiều thời gian trong shell, trải nghiệm sẽ gặp ma sát ngay từ phút đầu. Windows cũng không được hỗ trợ gốc và cần cài WSL2. Đây không phải công cụ “cài và dùng ngay” cho người mới.

Claude Code có chạy tự động không cần giám sát không? Claude Code không có tính năng lên lịch tự động gốc. Nếu muốn Claude Code chạy theo lịch — ví dụ chạy test suite mỗi đêm hoặc tạo báo cáo code quality hằng ngày — bạn cần tự kết nối thêm cron, CI/CD pipeline hoặc wrapper script.

Claude Code có miễn phí không? Claude Code thường đi kèm các gói Claude Pro, Max, Team, Enterprise hoặc dùng qua Claude Console theo token. Anthropic có hiển thị các gói Pro, Max 5x và Max 20x trên trang sản phẩm, kèm giới hạn sử dụng và điều kiện giá có thể thay đổi.