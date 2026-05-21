Hermes Agent Docs: Tổng hợp toàn bộ tài liệu Hermes Agent từ A-Z

Hermes Agent đang trở thành một trong những AI Agent mã nguồn mở đáng chú ý nhờ khả năng chạy trên máy cá nhân, VPS, kết nối nhiều nền tảng nhắn tin và đặc biệt là cơ chế học hỏi qua Skills, Memory và lịch sử làm việc. Tuy nhiên, vì hệ sinh thái Hermes phát triển khá nhanh, người mới thường bị “ngợp” khi đọc tài liệu. Bài viết này sẽ giúp bạn tổng hợp toàn bộ tài liệu quan trọng trong Hermes Agent Docs, giải thích từng nhóm tài liệu theo cách dễ hiểu cho người mới, người dùng VPS muốn khai thác Hermes Agent trong công việc thực tế.

Tổng quan về Hermes Agent Docs

Hermes Agent Docs là gì?

Hermes Agent Docs là bộ tài liệu chính thức giúp người dùng cài đặt, cấu hình, vận hành và mở rộng Hermes Agent.

Nói đơn giản, Hermes Agent Docs là nơi bạn cần đọc khi muốn trả lời các câu hỏi như: Nhu cầu Tài liệu nên đọc Muốn cài Hermes Agent lần đầu Installation, Quickstart Muốn chạy Hermes Agent trên VPS Configuration, Terminal Backend Muốn dùng OpenRouter, Anthropic, Ollama, vLLM AI Providers Muốn dùng Hermes qua Telegram/Discord/WebUI Messaging Platforms, Open WebUI Muốn hiểu Skills hoạt động ra sao Skills System, Skills Hub Muốn biết Hermes có công cụ nào Built-in Tools Reference Muốn tối ưu chi phí và hiệu quả Tips & Best Practices Muốn theo dõi bản mới GitHub Releases, Issues

Hermes Agent Docs là gì?

Vì sao nên đọc tài liệu Hermes Agent trước khi cài đặt?

Hermes Agent là công cụ mạnh mẽ, nhưng cũng có nhiều thành phần hơn một chatbot cơ bản. Nếu bỏ qua tài liệu, bạn rất dễ gặp các lỗi như sai provider, thiếu API key, chưa hiểu terminal backend, nhầm Dashboard với giao diện chat hoặc cấu hình sai khi chạy trên VPS.

Tài liệu Quickstart của Hermes Agent được thiết kế để đưa người dùng từ trạng thái “chưa có gì” đến một môi trường Hermes có thể hoạt động thực tế, bao gồm cài đặt, chọn provider, kiểm tra chat và xử lý lỗi cơ bản.

Vì sao nên đọc tài liệu Hermes Agent trước khi cài đặt?

Bên cạnh đó, Hermes Agent đang phát triển nhanh. GitHub Releases cho thấy dự án liên tục bổ sung tính năng, ví dụ các cập nhật liên quan đến provider, proxy tương thích OpenAI, công cụ tìm kiếm X và cải tiến môi trường chạy. Vì vậy, khi viết hướng dẫn hoặc triển khai cho khách hàng, bạn nên kiểm tra tài liệu chính thức thay vì chỉ dựa vào bài viết cũ.

Tổng quan các nhóm tài liệu quan trọng trong Hermes Agent Docs

Hermes Agent Docs thường được chia thành nhiều nhóm lớn. Mỗi nhóm phục vụ một giai đoạn sử dụng khác nhau.

1. Getting Started: Nhóm tài liệu bắt đầu

Đây là nhóm tài liệu quan trọng nhất cho người mới. Bạn nên đọc nhóm này đầu tiên để tránh nhầm lẫn giữa các thành phần.

Installation

Phần Installation hướng dẫn cách cài Hermes Agent trên môi trường hỗ trợ. Với người dùng VPS, đây là bước đầu tiên để biết máy chủ cần gì, lệnh cài đặt ra sao và nên kiểm tra môi trường như thế nào trước khi chạy.

Installation

Quickstart

Quickstart là tài liệu nên đọc ngay sau Installation. Phần này giúp bạn có một phiên chat hoạt động, chọn provider phù hợp và biết cách kiểm tra khi Hermes không phản hồi như mong muốn. Tài liệu chính thức mô tả Quickstart như hướng dẫn đưa người dùng từ con số 0 đến một thiết lập Hermes có thể sử dụng ổn định.

Quickstart

Learning Path

Learning Path giúp bạn chọn lộ trình học theo mục tiêu. Tài liệu này đặc biệt hữu ích vì Hermes Agent có thể dùng như CLI assistant, bot Telegram/Discord, công cụ tự động hóa tác vụ, môi trường thử nghiệm RL và nhiều tình huống khác.

2. Using Hermes: Nhóm tài liệu sử dụng hằng ngày

Sau khi cài đặt thành công, bạn cần hiểu cách dùng Hermes Agent trong công việc hằng ngày. Nhóm tài liệu Using Hermes thường xoay quanh giao diện dòng lệnh, chat, lệnh slash command, phiên làm việc, context, lịch sử trò chuyện và cách Hermes thực thi tác vụ.

2. Using Hermes: Nhóm tài liệu sử dụng hằng ngày

Với người không rành kỹ thuật, có thể hiểu nhóm này như “sách hướng dẫn sử dụng sau khi đã bật máy”. Bạn sẽ biết cách đặt yêu cầu, đổi model, kiểm tra phản hồi, quản lý phiên làm việc và theo dõi các thao tác Hermes thực hiện.

3. Configuration: Nhóm tài liệu cấu hình

Configuration là phần rất quan trọng nếu bạn triển khai Hermes Agent trên VPS hoặc môi trường phức tạp hơn máy cá nhân.

Theo tài liệu chính thức, Hermes hỗ trợ nhiều terminal backend, bao gồm máy local, Docker container, remote server qua SSH, Modal cloud sandbox, Daytona workspace, Vercel Sandbox và Singularity/Apptainer container. Mỗi backend quyết định nơi các lệnh shell của agent thực sự được thực thi.

3. Configuration: Nhóm tài liệu cấu hình

Điểm này rất quan trọng. Ví dụ, nếu bạn cài Hermes trên VPS, cần hiểu rõ lệnh đang chạy trực tiếp trên VPS, trong Docker hay thông qua SSH. Nếu hiểu sai backend, bạn có thể chỉnh nhầm file, chạy sai thư mục hoặc cấp quyền không đúng.

4. AI Providers: Tài liệu kết nối model AI

Hermes Agent cần ít nhất một AI provider để hoạt động. Tài liệu AI Providers hướng dẫn cách kết nối các provider như OpenRouter, Anthropic, Ollama, vLLM và các endpoint tự host khác.

4. AI Providers: Tài liệu kết nối model AI

Đây là phần nên đọc kỹ nếu bạn muốn: Mục tiêu Provider phù hợp có thể cân nhắc Dùng nhiều model qua một API OpenRouter Dùng Claude Anthropic hoặc cấu hình tương thích Chạy model local Ollama Chạy model self-host hiệu năng cao vLLM Tối ưu chi phí thử nghiệm Provider có free tier hoặc model miễn phí

Khi triển khai thực tế, lỗi provider là nhóm lỗi thường gặp nhất. Ví dụ: sai API key, chọn model không hỗ trợ tool calling, endpoint không tương thích hoặc cấu hình fallback chưa đúng.

5. Skills System: Tài liệu về kỹ năng của Hermes Agent

Skills là một trong những điểm làm Hermes Agent khác biệt. Theo tài liệu chính thức, Skills là các tài liệu kiến thức được agent tải khi cần, hoạt động theo cơ chế progressive disclosure để giảm lượng token sử dụng và tương thích với chuẩn agentskills.io. Tất cả Skills nằm trong thư mục ~/.hermes/skills/, bao gồm Skills có sẵn, Skills cài từ Hub và Skills do agent tạo trong quá trình sử dụng.

5. Skills System: Tài liệu về kỹ năng của Hermes Agent

Hiểu đơn giản, Skills giống như “sổ tay chuyên môn” của Hermes Agent. Khi gặp một tác vụ quen thuộc, Hermes có thể tải đúng Skill thay vì phải suy luận lại từ đầu.

Ví dụ: Skill Vai trò Skill về Git Hỗ trợ thao tác repository Skill về file Hỗ trợ đọc, ghi, tìm kiếm file Skill về macOS Hỗ trợ thao tác trên môi trường macOS Skill do người dùng tạo Ghi lại quy trình riêng của dự án

Tài liệu Skills Hub còn liệt kê nhiều Skills có sẵn, trong đó có các Skills dành cho macOS như FindMy, iMessage và macOS computer use.

6. Bundled Skills Catalog: Danh mục Skills có sẵn

Bundled Skills Catalog là nơi liệt kê các Skills được Hermes cung cấp sẵn khi cài đặt. Theo tài liệu chính thức, Hermes sao chép thư viện Skills tích hợp vào ~/.hermes/skills/ trong quá trình cài đặt. Khi chạy hermes update, các Skills tích hợp cũng có thể được đồng bộ, nhưng hệ thống vẫn tôn trọng chỉnh sửa hoặc xóa cục bộ của người dùng.

6. Bundled Skills Catalog: Danh mục Skills có sẵn

Phần này hữu ích khi bạn muốn biết Hermes đã có sẵn khả năng gì, có cần cài thêm plugin hay chưa và nên gọi Skill nào cho từng tình huống.

Nếu Skills là “kiến thức”, Tools là “hành động”. Built-in Tools Reference ghi lại các công cụ tích hợp của Hermes, được nhóm theo từng toolset. Tài liệu cũng lưu ý rằng mức độ khả dụng của tool phụ thuộc vào nền tảng, thông tin xác thực và toolset đang bật.

Một số nhóm công cụ thường gặp có thể bao gồm: Nhóm công cụ Công dụng File tools Đọc, ghi, tìm kiếm, chỉnh sửa file Shell tools Chạy lệnh trong terminal backend Browser/search tools Tìm kiếm hoặc thao tác với nguồn bên ngoài Memory tools Lưu và truy xuất thông tin Messaging tools Kết nối nền tảng giao tiếp Vision tools Phân tích hình ảnh khi môi trường hỗ trợ

Khi viết tài liệu hướng dẫn Hermes Agent cho người mới, bạn nên giải thích rõ khác biệt giữa Skills và Tools. Skills giúp Hermes biết “nên làm thế nào”, còn Tools giúp Hermes thật sự “thực hiện hành động”.

8. Messaging Platforms: Tài liệu kết nối nền tảng nhắn tin

Một lợi thế lớn của Hermes Agent là có thể tương tác qua nhiều kênh, không chỉ terminal. Tùy cấu hình, bạn có thể dùng Hermes qua Telegram, Discord hoặc WebUI.

8. Messaging Platforms: Tài liệu kết nối nền tảng nhắn tin

Với người dùng VPS, nhóm tài liệu Messaging Platforms rất đáng đọc vì Hermes có thể chạy trên máy chủ, còn người dùng tương tác từ xa thông qua bot hoặc giao diện web. Đây là mô hình phù hợp khi bạn muốn biến VPS thành “trung tâm AI Agent” hoạt động liên tục.

9. Open WebUI: Tài liệu dùng Hermes qua giao diện web

Open WebUI phù hợp với người không muốn dùng terminal liên tục. Khi triển khai trên VPS, bạn cần quan tâm thêm các yếu tố như IP VPS, port, firewall, reverse proxy, domain, HTTPS và quyền truy cập.

9. Open WebUI: Tài liệu dùng Hermes qua giao diện web

Điểm cần lưu ý: WebUI dùng để chat và tương tác với agent. Trong khi đó, Dashboard có thể thiên về quản lý, theo dõi hoặc điều phối. Người mới rất dễ nhầm hai phần này, vì vậy nên đọc đúng tài liệu theo mục tiêu.

10. Dashboard: Tài liệu quản lý Hermes Agent

Dashboard phù hợp khi bạn muốn quan sát, quản lý hoặc kiểm tra trạng thái Hermes Agent thuận tiện hơn. Tuy nhiên, Dashboard không nên được hiểu mặc định là giao diện chat thay thế WebUI.

10. Dashboard: Tài liệu quản lý Hermes Agent

Bạn cần phân biệt: Thành phần Cách hiểu đơn giản Terminal/CLI Nơi thao tác trực tiếp bằng lệnh WebUI Giao diện chat thân thiện hơn Dashboard Giao diện quản lý, theo dõi hoặc điều phối Messaging bot Cách dùng Hermes qua Telegram/Discord

11. Integrations: Tài liệu tích hợp mở rộng

Tài liệu Integrations mô tả cách Hermes Agent kết nối với các hệ thống bên ngoài, bao gồm AI inference, tool server, IDE workflow, truy cập lập trình và nhiều thành phần mở rộng khác.

11. Integrations: Tài liệu tích hợp mở rộng

Đây là nhóm tài liệu dành cho người muốn dùng Hermes Agent trong quy trình làm việc thực tế, ví dụ: Tình huống Tài liệu nên đọc Kết nối nhiều model AI AI Providers Dùng Hermes với công cụ lập trình IDE / programmatic access Tự host model Ollama, vLLM Mở rộng khả năng bằng plugin Plugin examples Kết nối workflow tự động hóa Tool server, API, gateway

12. Tips & Best Practices: Tài liệu tối ưu hiệu quả

Tips & Best Practices là nhóm tài liệu nên đọc sau khi đã chạy Hermes ổn định. Tài liệu chính thức khuyên người dùng đặt các chỉ dẫn lặp lại vào file AGENTS.md, tận dụng slash command autocomplete, dùng /verbose để xem mức độ chi tiết của tool output và giữ context file ngắn gọn để tiết kiệm token.

12. Tips & Best Practices: Tài liệu tối ưu hiệu quả

Đây là phần rất đáng đọc nếu bạn dùng Hermes Agent thường xuyên, đặc biệt trong các dự án code, automation hoặc quản trị VPS.

Ví dụ, thay vì lặp lại mỗi phiên:

“Dự án này dùng Python, hãy dùng pytest, không đổi cấu trúc thư mục, API nằm ở /api/v2.”

Bạn có thể đưa các quy tắc này vào AGENTS.md. Khi đó Hermes có thể đọc chỉ dẫn dự án và làm việc nhất quán hơn.

13. GitHub Repository: Nơi theo dõi mã nguồn và thay đổi mới

Repository GitHub chính thức là nguồn quan trọng để theo dõi mã nguồn, issue, pull request, bản phát hành và thay đổi kỹ thuật. Trang GitHub mô tả Hermes Agent là “the agent that grows with you”, nhấn mạnh khả năng học từ trải nghiệm, cải thiện Skills trong quá trình sử dụng, tìm lại hội thoại cũ và chạy trên VPS hoặc hạ tầng cloud.

Nếu bạn viết bài SEO hoặc tài liệu kỹ thuật, nên kiểm tra GitHub trong các trường hợp: Khi nào cần kiểm tra GitHub? Lý do Trước khi viết hướng dẫn cài đặt Lệnh cài đặt có thể thay đổi Khi lỗi xuất hiện bất thường Có thể đã có issue tương tự Khi muốn biết tính năng mới Releases cập nhật nhanh hơn bài blog Khi tích hợp nâng cao Docs có thể chưa bao phủ toàn bộ thay đổi Khi dùng bản mới Một số lỗi có thể đang được thảo luận

Tại thời điểm 21/05/2026, trang Issues của dự án đang có nhiều báo cáo liên quan đến TUI, context compression, provider, gateway và memory. Điều này cho thấy Hermes Agent đang phát triển rất nhanh, đồng thời người dùng nên kiểm tra issue trước khi kết luận lỗi đến từ cấu hình cá nhân.

Bảng tổng hợp Hermes Agent Docs cần đọc

Nhóm tài liệu Dành cho ai? Nên đọc khi nào? Introduction Người mới tìm hiểu Hermes Trước khi cài đặt Installation Người muốn cài Hermes Bước đầu tiên Quickstart Người muốn chạy thử nhanh Ngay sau khi cài Learning Path Người chưa biết học theo hướng nào Sau phần giới thiệu Configuration Người dùng VPS, Docker, SSH, cloud Khi cần cấu hình môi trường chạy AI Providers Người cần kết nối model Trước khi chat hoặc chạy tác vụ Skills System Người muốn Hermes học quy trình Sau khi dùng cơ bản Skills Hub Người muốn xem Skills có sẵn Khi cần mở rộng khả năng Built-in Tools Người muốn hiểu agent làm được gì Khi triển khai tác vụ thực tế Messaging Platforms Người muốn dùng Telegram/Discord Khi cần tương tác từ xa Open WebUI Người muốn giao diện web Khi không muốn dùng terminal Dashboard Người muốn quản lý dễ hơn Khi chạy Hermes lâu dài Integrations Người dùng nâng cao Khi kết nối hệ thống ngoài Tips & Best Practices Người dùng thường xuyên Khi muốn tối ưu hiệu quả GitHub Releases Người theo dõi bản mới Trước khi cập nhật GitHub Issues Người đang gặp lỗi Khi cần đối chiếu lỗi

Lộ trình đọc Hermes Agent Docs cho người mới

Bước 1: Đọc Introduction để hiểu Hermes Agent

Đầu tiên, hãy đọc phần giới thiệu để hiểu Hermes Agent dùng để làm gì. Không nên cài ngay khi chưa hiểu khái niệm AI provider, Skills, Tools, Memory và terminal backend.

Sau bước này, bạn cần nắm được: Khái niệm Cách hiểu đơn giản Agent Trợ lý AI có thể suy luận và thực hiện tác vụ Memory Khả năng ghi nhớ thông tin qua nhiều phiên Skills Tài liệu kỹ năng được tải khi cần Tools Công cụ giúp agent thực hiện hành động Provider Nơi cung cấp model AI Backend Môi trường chạy lệnh

Bước 2: Làm theo Installation

Tiếp theo, hãy làm theo tài liệu cài đặt chính thức. Với VPS Linux, bạn nên kiểm tra trước:

uname -a python3 --version curl --version git --version

Nếu thiếu gói cơ bản, có thể cài thêm trên Ubuntu/Debian:

sudo apt update sudo apt install -y curl git python3 python3-pip

Sau đó mới làm theo lệnh cài đặt trong tài liệu chính thức. Không nên sao chép lệnh từ bài viết cũ nếu tài liệu mới đã thay đổi.

Lộ trình đọc Hermes Agent Docs cho người mới

Bước 3: Làm theo Quickstart

Quickstart giúp xác nhận Hermes đã hoạt động. Ở bước này, mục tiêu không phải cấu hình thật nhiều, mà là đảm bảo bạn có thể gửi một yêu cầu đơn giản và nhận phản hồi.

Ví dụ yêu cầu kiểm tra:

Xin chào, hãy cho tôi biết Hermes Agent đang hoạt động chưa.

Nếu lỗi xuất hiện, hãy kiểm tra theo thứ tự:

Provider đã cấu hình chưa? API key đã đúng chưa? Model có hỗ trợ tác vụ cần dùng không? VPS có kết nối Internet không? Terminal backend có chạy đúng môi trường không?

Bước 4: Cấu hình AI Provider

Hermes cần provider để gọi model. Nếu bạn mới bắt đầu, OpenRouter thường dễ thử nghiệm vì có thể truy cập nhiều model qua một cổng API. Nếu cần model local, hãy xem Ollama. Nếu có hạ tầng riêng, vLLM là hướng phù hợp hơn.

Một ví dụ tư duy chọn provider: Nhu cầu Hướng chọn Viết nội dung, hỏi đáp, automation nhẹ OpenRouter Code và suy luận phức tạp Claude, GPT hoặc model mạnh qua provider Riêng tư hơn, chạy nội bộ Ollama hoặc vLLM Tiết kiệm chi phí Model miễn phí hoặc provider có free tier Tác vụ dài, nhiều context Model có context window lớn

Bước 5: Đọc Configuration nếu dùng VPS

Người dùng VPS nên đọc kỹ Configuration vì đây là phần quyết định Hermes chạy lệnh ở đâu. Nếu bạn chạy Hermes trên VPS, cần hiểu rõ: Câu hỏi Vì sao quan trọng? Lệnh shell chạy trên VPS hay máy cá nhân? Tránh thao tác sai môi trường Hermes có chạy trong Docker không? Ảnh hưởng đường dẫn file Port nào đang mở? Cần cho WebUI/Dashboard Có dùng SSH backend không? Ảnh hưởng quyền truy cập Có cần reverse proxy không? Cần khi dùng domain/HTTPS

Bước 6: Kết nối WebUI, Telegram hoặc Discord

Sau khi CLI hoạt động, bạn có thể chọn cách tương tác thuận tiện hơn. Cách dùng Phù hợp với ai? CLI Người quen terminal WebUI Người muốn giao diện chat Dashboard Người muốn quản lý dễ hơn Telegram Người muốn điều khiển từ điện thoại Discord Nhóm làm việc hoặc cộng đồng

Với VPS, nên ưu tiên bảo mật. Không nên mở Dashboard hoặc WebUI công khai nếu chưa có mật khẩu, firewall, HTTPS hoặc reverse proxy phù hợp.

Bước 7: Khai thác Skills và Memory

Khi đã dùng Hermes ổn định, hãy bắt đầu tìm hiểu Skills và Memory. Đây là phần giúp Hermes Agent làm việc ngày càng đúng phong cách của bạn hơn.

Ví dụ, nếu bạn thường yêu cầu Hermes viết bài SEO, bạn có thể tạo quy tắc hoặc Skills riêng như:

Khi viết bài SEO, hãy dùng văn phong chuyên nghiệp, dễ hiểu, có mở bài, kết bài, bảng so sánh và FAQ.

Với dự án code, có thể dùng AGENTS.md để ghi quy tắc kỹ thuật, ví dụ:

# Project Guidelines - Use Python 3.11. - Run tests with pytest. - Do not change database schema without confirmation. - API routes are located in /api/v2.

Các bài viết liên quan:

Kết luận

Hermes Agent đại diện cho một bước chuyển quan trọng trong cách chúng ta tương tác với AI: từ “hỏi – đáp từng lần” sang “đối tác lâu dài tự phát triển”. Khi hầu hết các AI tool vẫn đang cạnh tranh về độ thông minh của lần trả lời đơn lẻ, Hermes đặt cược vào một thứ khác – sự tích lũy theo thời gian.

Mỗi tuần dùng Hermes, agent hiểu bạn hơn một chút. Mỗi vấn đề được giải quyết, một skill mới ra đời. Mỗi phiên làm việc, bộ nhớ dày thêm một lớp. Tóm lại, đây không chỉ là công cụ mà là nền tảng để xây dựng trợ lý AI thực sự của riêng bạn.

Những câu hỏi thường gặp

Người mới nên đọc phần nào đầu tiên? Người mới nên bắt đầu với Introduction, Installation và Quickstart. Sau khi Hermes chạy được, hãy đọc tiếp AI Providers, Configuration và Tips & Best Practices.

Hermes Agent Docs có hướng dẫn cài trên VPS không? Có. Người dùng VPS nên đọc kỹ Installation, Quickstart và đặc biệt là Configuration, vì phần này giải thích các terminal backend và môi trường chạy lệnh của Hermes.

Hermes Agent có miễn phí không? Chi phí thực tế là bao nhiêu? Bản thân Hermes Agent hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở (MIT License). Chi phí thực tế đến từ nhà cung cấp AI mà bạn chọn kết nối (OpenAI, Anthropic, OpenRouter…) và hạ tầng chạy agent (VPS từ 5 USD/tháng là đủ cho nhiều tác vụ). Nếu dùng serverless như Modal hay Daytona, chi phí gần bằng 0 khi không có tác vụ chạy.

Hermes Agent có cần GPU không? Máy tính bình thường có chạy được không? Không cần GPU. Hermes Agent không chạy mô hình AI cục bộ – thay vào đó kết nối với các nhà cung cấp API từ xa. Một VPS với 1 CPU và 1 GB RAM là đủ để chạy gateway. GPU chỉ cần thiết nếu bạn muốn tự host model LLM riêng và kết nối vào Hermes.

Hermes Agent khác gì với OpenClaw? Hermes Agent và OpenClaw đều là AI agent mã nguồn mở nổi bật năm 2026. Điểm khác biệt cốt lõi: Hermes tập trung vào vòng học tự cải thiện theo thời gian (skills, memory, curator), trong khi OpenClaw mạnh hơn về tính năng cụ thể cho nhóm. Hermes phù hợp hơn cho cá nhân muốn agent “lớn lên” cùng mình; OpenClaw phù hợp hơn cho cộng tác nhóm.