close

Hermes Agent vs Nanobot: Đâu là AI Agent phù hợp cho tự động hóa, code và triển khai trên VPS?

Tác giả: Đông Tùng Ngày đăng: 22/05/2026 Chuyên mục: Hermes Agent
Google News
Disclosure
Website Tino blog được cung cấp bởi Tino Group. Truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật - điều khoản sử dụng nội dung. Wiki.tino.org có thể thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Tino blog sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Why Trust Us
Các bài viết với hàm lượng tri thức cao tại Tino blog được tạo ra bởi các chuyên viên Marketing vững chuyên môn và được kiểm duyệt nghiêm túc theo chính sách biên tập bởi đội ngũ biên tập viên dày dặn kinh nghiệm. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mong muốn mang đến cho cộng đồng nguồn thông tin chất lượng, chính xác, khách quan, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong báo cáo và xuất bản.

Đại chiến giữa các nền tảng AI Agent hiện tại đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Một bên là xu hướng xây dựng những trợ lý ảo thông minh, biết tự học và ghi nhớ sâu sắc. Bên còn lại tập trung vào sự tối giản, siêu nhẹ và dễ dàng nhúng vào mọi thiết bị. Trong cuộc đua này, Hermes Agent và Nanobot đang là hai cái tên nổi bật nhất, đại diện cho hai trường phái hoàn toàn trái ngược. Cùng Tino so sánh Hermes Agent vs Nanobot qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Hermes Agent và Nanobot

Đôi nét về Hermes Agent

Hermes Agent là AI Agent mã nguồn mở do Nous Research phát triển, được định vị là một agent “grows with you” – tức có thể học từ quá trình sử dụng, ghi nhớ ngữ cảnh, xây dựng kỹ năng và hỗ trợ người dùng trong nhiều tác vụ dài hạn. Theo tài liệu chính thức, Hermes Agent có bộ nhớ bền vững, khả năng tự tạo kỹ năng từ trải nghiệm, chạy tác vụ định kỳ, hỗ trợ nhiều kênh giao tiếp và có thể hoạt động trên server riêng.

Đôi nét về Hermes Agent
Đôi nét về Hermes Agent

Điểm mạnh của Hermes Agent nằm ở khả năng trở thành một “trợ lý AI cá nhân” chạy lâu dài. Công cụ này không chỉ phản hồi theo từng đoạn chat riêng lẻ, mà còn hướng đến việc ghi nhớ dự án, tích lũy kiến thức, dùng công cụ, chạy lịch trình, quản lý tác vụ và mở rộng thông qua hệ sinh thái skill.

Trang chính thức của Hermes Agent cho biết công cụ hỗ trợ Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, Email, CLI; đồng thời có scheduled automation, subagent, sandbox, web search, browser automation, vision, image generation và nhiều khả năng khác.

Xem thêm tại: Hermes Agent là gì?

Nanobot là gì?

Nanobot được phát triển bởi HKUDS — Phòng thí nghiệm Trí tuệ Dữ liệu thuộc Đại học Hồng Kông. Phiên bản đầu tiên ra mắt ngày 2 tháng 2 năm 2026, chỉ 3 tuần trước Hermes Agent, nhưng theo một hướng đi hoàn toàn khác biệt.

Triết lý cốt lõi của Nanobot: “Nhỏ gọn, minh bạch, và đủ dùng cho 90% trường hợp thực tế.”

Thay vì xây dựng một hệ thống phức tạp, nhóm HKUDS đặt câu hỏi: Liệu chúng ta có thể đạt được 90% chức năng của các framework khổng lồ, chỉ với 1% kích thước code không?

Câu trả lời chính là Nanobot: Vớ khoảng 4.000 dòng Python — giảm 99% so với các framework cùng loại như OpenClaw với hơn 430.000 dòng.

Nanobot là gì?
Nanobot là gì?

Tại sao 4.000 dòng code lại là điểm mạnh?

Nghe có vẻ lạ, nhưng đây thực sự là ưu điểm cạnh tranh của Nanobot:

  • Dễ đọc, dễ hiểu: Bất kỳ lập trình viên nào cũng có thể đọc toàn bộ codebase trong một buổi chiều
  • Dễ kiểm tra bảo mật: Nhóm compliance không cần mất hàng tuần để audit
  • Dễ tùy chỉnh: Muốn thêm tính năng mới? Không cần “ngợp” trong hàng trăm nghìn dòng code
  • Khởi động cực nhanh: 0,8 giây so với 8-12 giây của các framework nặng hơn

Tính năng nổi bật của Nanobot

  • Hỗ trợ 12+ nhà cung cấp LLM: OpenRouter, Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Google Gemini, Groq, vLLM và nhiều hơn nữa
  • Kết nối 9+ nền tảng nhắn tin: Telegram, WhatsApp, Discord, Feishu, Slack, Email, QQ, DingTalk, Mochat
  • Hỗ trợ MCP (từ tháng 2/2026): tích hợp các tool server bên ngoài dễ dàng
  • Lên lịch tự động (cron): theo dõi email, GitHub, đọc báo hàng ngày…
  • Tích hợp giọng nói: chuyển lời nói thành văn bản qua Groq Whisper
  • WebUI tích hợp sẵn (từ v0.2.0, tháng 5/2026)
  • Tính năng /goal: duy trì mục tiêu dài hạn qua nhiều phiên làm việc
Tính năng nổi bật của Nanobot
Tính năng nổi bật của Nanobot

So sánh Hermes Agent vs Nanobot: Sự khác biệt cốt lõi

Bảng so sánh nhanh:

Tiêu chíHermes AgentNanobot
Định hướng chínhAI Agent chạy dài hạn, có bộ nhớ, skill, tự động hóa và tích hợp đa kênhAI Agent siêu nhẹ, dễ đọc code, dễ thử nghiệm, dễ mở rộng
Độ phức tạpCao hơn, nhiều tính năng hơnGọn hơn, dễ tiếp cận hơn
Người dùng phù hợpDeveloper, kỹ thuật viên, người triển khai agent trên VPS, người cần automation thực tếNgười học AI Agent, developer muốn framework nhẹ, người cần agent cá nhân đơn giản
Bộ nhớMạnh, hướng đến ghi nhớ dài hạn và học từ trải nghiệmCó memory, nhưng định hướng tối giản hơn
Skill / công cụHệ sinh thái skill phong phú, có Skills HubHỗ trợ công cụ và MCP theo hướng gọn nhẹ
Tự động hóa định kỳCó scheduled automation và natural language cronCó cron scheduling trong một số hướng dẫn kỹ thuật cộng đồng
Triển khai VPSRất phù hợpPhù hợp với môi trường nhẹ, tài nguyên thấp
Tích hợp đa kênhTelegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, Email, CLICó chat channels, tùy cấu hình
Mức độ hoàn thiệnPhù hợp hơn cho use case thực tế dài hạnPhù hợp hơn cho học tập, prototype, framework tối giản

1. Mục tiêu phát triển

Hermes Agent được phát triển để trở thành một AI Agent có khả năng đồng hành lâu dài với người dùng. Công cụ này chú trọng vào bộ nhớ, kỹ năng, lịch trình, tích hợp đa kênh và khả năng tự cải thiện qua quá trình sử dụng. Đây là lựa chọn phù hợp khi bạn muốn xây dựng một agent có thể “sống” trên VPS, xử lý công việc định kỳ và giữ ngữ cảnh qua nhiều phiên làm việc.

Nanobot lại đi theo hướng tối giản. Thay vì gom quá nhiều lớp tính năng, Nanobot tập trung vào agent loop dễ đọc, kiến trúc nhẹ và khả năng mở rộng linh hoạt. Công cụ này phù hợp với người muốn hiểu rõ cách agent hoạt động, kiểm tra từng thành phần hoặc xây một hệ thống nhỏ trước khi phát triển thành giải pháp lớn hơn.

2. Độ phức tạp khi cài đặt

Hermes Agent có hướng dẫn cài đặt chính thức bằng một dòng lệnh trên Linux, macOS hoặc WSL2. Người dùng có thể cài nhanh bằng script, sau đó chạy hermes setup để cấu hình provider AI. Ngoài ra, Hermes Agent yêu cầu tối thiểu 2 core CPU và 4GB RAM để chạy ổn định

Nanobot cũng có cách cài đặt khá đơn giản, đặc biệt phù hợp với người quen dùng Python. Theo thông tin từ GitHub Releases, Nanobot đã có gói cài qua pip install nanobot-ai, đồng thời WebUI cũng được đóng gói trong wheel ở các bản phát hành mới. Nanobot có thể chạy trên phần cứng yếu hơn.

Nếu xét riêng trải nghiệm ban đầu, Nanobot có phần nhẹ hơn. Nhưng nếu xét triển khai dài hạn với nhiều kênh, nhiều công cụ và nhiều workflow, Hermes Agent có tài liệu hệ thống hơn.

3. Khả năng ghi nhớ và học từ trải nghiệm

Đây là điểm Hermes Agent có lợi thế lớn. Theo tài liệu chính thức, Hermes Agent có built-in learning loop, có thể tạo skill từ trải nghiệm, cải thiện skill trong quá trình dùng, khuyến khích lưu kiến thức và xây dựng hiểu biết sâu hơn về người dùng qua nhiều phiên.

Nanobot cũng hỗ trợ memory, nhưng triết lý chính vẫn là tối giản phần lõi. Điều này giúp Nanobot dễ đọc, dễ kiểm soát, nhưng khả năng “trưởng thành” theo thời gian sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào cách người dùng cấu hình và mở rộng.

So sánh Hermes Agent vs Nanobot: Sự khác biệt cốt lõi
So sánh Hermes Agent vs Nanobot: Sự khác biệt cốt lõi

4. Khả năng tự động hóa

Hermes Agent hỗ trợ scheduled automation, natural language cron, báo cáo định kỳ, backup, briefing và các tác vụ chạy không cần người dùng can thiệp trực tiếp. Đây là lợi thế lớn nếu bạn muốn tạo trợ lý tự động trên VPS, chẳng hạn bot Telegram nhắc việc, tổng hợp tin tức, kiểm tra website, xử lý file hoặc báo cáo theo lịch.

Nanobot cũng có thể dùng cho automation, đặc biệt khi kết hợp MCP hoặc custom tool. Một số hướng dẫn cộng đồng đã khai thác Nanobot cho các tác vụ như web scraping agent, crypto tracker, tool execution, memory, skill loading, subagent và cron scheduling.

Do đó, nếu bạn cần automation gọn, Nanobot đủ dùng. Nếu bạn cần hệ thống tự động hóa dài hạn, nhiều kênh và có khả năng mở rộng, Hermes Agent đáng chọn hơn.

5. Tích hợp công cụ và MCP

Hermes Agent hỗ trợ hệ sinh thái công cụ khá rộng. Công cụ hỗ trợ các provider AI như OpenRouter, Anthropic, Ollama, vLLM, đồng thời có Tool Gateway cho web search, image generation, TTS và browser automation với người dùng Nous Portal trả phí.

Nanobot cũng hỗ trợ MCP, đây là điểm quan trọng trong bối cảnh AI Agent hiện tại. MCP giúp agent kết nối với công cụ bên ngoài theo chuẩn dễ mở rộng hơn. Theo mô tả chính thức từ HKUDS, Nanobot hỗ trợ MCP cùng chat channels, memory và deployment paths.

Nói cách khác, Hermes Agent mạnh hơn về hệ sinh thái sẵn có, còn Nanobot hấp dẫn hơn nếu bạn muốn một lõi agent gọn để tự tích hợp theo nhu cầu riêng.

6. Triển khai trên VPS

Hermes Agent rất phù hợp để triển khai trên VPS. Công cụ có thể sống trên server, ghi nhớ qua thời gian và hoạt động qua nhiều kênh giao tiếp. Điều này đặc biệt phù hợp cho các workflow như bot Telegram, trợ lý quản lý công việc, tự động hóa vận hành, theo dõi hệ thống hoặc hỗ trợ code từ xa.

Nanobot phù hợp với VPS cấu hình thấp hơn. Một số tài liệu cho thấy Nanobot hướng đến mức tài nguyên nhẹ, có thể chạy trên thiết bị nhỏ hoặc môi trường ít RAM hơn so với các framework agent nặng.

Vì vậy, lựa chọn phụ thuộc vào mục tiêu: VPS mạnh và cần agent đa năng thì chọn Hermes Agent; VPS nhẹ và cần agent tối giản thì chọn Nanobot.

Triển khai trên VPS Hermes Agent rất phù hợp để triển
Triển khai trên VPS

7. Phù hợp cho lập trình và workflow kỹ thuật

Hermes Agent phù hợp với các workflow kỹ thuật dài hạn như hỗ trợ code, quản lý repo, tạo script, chạy tác vụ qua terminal, ghi nhớ cấu trúc dự án và kết nối nhiều công cụ. Hệ sinh thái skill của Hermes Agent cũng có nhiều nhóm như software-development, devops, GitHub, research, productivity và MLOps.

Nanobot phù hợp cho developer muốn đọc code agent framework, hiểu agent loop, tự viết tool, tự mở rộng memory, skill hoặc subagent. Với triết lý tối giản, Nanobot phù hợp để học kiến trúc AI Agent hoặc xây một agent tùy biến nhỏ trước khi đưa vào môi trường thật.

8. Cộng đồng, tài liệu và mức độ hoàn thiện

Hermes Agent có tài liệu chính thức khá đầy đủ: Installation, Quickstart, Learning Path, Providers, Tools, Profiles, Skills Hub và nhiều phần hướng dẫn theo use case.

Nanobot đang phát triển nhanh, có GitHub, discussions, releases và nhiều bài hướng dẫn cộng đồng. Tuy nhiên, mức độ hệ thống hóa tài liệu nhìn chung vẫn phù hợp hơn cho người có nền tảng kỹ thuật hoặc muốn tự khám phá.

Nên chọn Hermes Agent hay Nanobot?

Bạn nên chọn Hermes Agent nếu:

  • Muốn triển khai AI Agent trên VPS để chạy lâu dài.
  • Cần bộ nhớ, skill, scheduled automation và tích hợp nhiều kênh.
  • Muốn dùng AI Agent cho công việc thật như code, nghiên cứu, quản lý file, nhắc việc, bot Telegram/Discord.
  • Cần hệ sinh thái tài liệu và tính năng đầy đủ hơn.
  • Chấp nhận cài đặt và cấu hình nhiều bước hơn để đổi lấy sức mạnh lâu dài.
Nên chọn Hermes Agent hay Nanobot?
Nên chọn Hermes Agent hay Nanobot?

Bạn nên chọn Nanobot nếu:

  • Muốn học cách AI Agent hoạt động từ phần lõi.
  • Cần framework nhẹ, dễ đọc, dễ chỉnh sửa.
  • Muốn thử nghiệm MCP, memory, tool calling hoặc agent loop.
  • Cần agent cá nhân đơn giản, chạy nhanh, ít tài nguyên.
  • Muốn bắt đầu nhỏ trước khi xây hệ thống agent phức tạp hơn.

Gợi ý kịch bản sử dụng thực tế:

Nhu cầuNên chọnLý do
Tạo bot Telegram chạy trên VPSHermes AgentCó định hướng đa kênh và chạy dài hạn
Học kiến trúc AI AgentNanobotCode gọn, dễ đọc, dễ thử nghiệm
Tự động hóa công việc hằng ngàyHermes AgentCó scheduled automation và memory mạnh
Thử MCP với agent nhỏNanobotNhẹ, dễ cấu hình, dễ tùy biến
Dùng AI Agent để hỗ trợ codeHermes AgentPhù hợp workflow kỹ thuật dài hạn
Chạy trên VPS cấu hình thấpNanobotTối ưu sự gọn nhẹ
Xây trợ lý cá nhân ghi nhớ lâu dàiHermes AgentCó learning loop và persistent memory
Tạo prototype nhanhNanobotÍt lớp phức tạp hơn

Hướng dẫn cài đặt nhanh

Cài Hermes Agent (Linux/macOS/WSL2)

curl -fsSL https://hermes-agent.org/install.sh | bash

Sau khi cài xong, thiết lập nhà cung cấp LLM (OpenAI, Anthropic, Ollama…) và kết nối với Telegram hoặc Discord. Agent sẽ bắt đầu học ngay từ cuộc hội thoại đầu tiên.

Cài Nanobot

pip install nanobot-ai

Hoặc cài phiên bản mới nhất từ GitHub: 

uv tool install nanobot-ai

Cấu hình nhà cung cấp LLM và kênh nhắn tin trong file config, rồi khởi chạy. Toàn bộ quá trình thường mất dưới 10 phút.

Các bài viết liên quan:

Kết luận

So sánh Hermes Agent và Nanobot không phải là câu chuyện về kẻ thắng và kẻ thua mà là về việc chọn đúng công cụ cho đúng mục đích.

Nếu bạn muốn một trợ lý AI thực sự tiến hóa theo thời gian, nhớ được mọi thứ và ngày càng hiểu bạn hơn, Hermes Agent xứng đáng với thời gian thiết lập ban đầu. Nếu bạn muốn thứ gì đó có thể chạy ngay hôm nay, trên máy yếu, với codebase đủ nhỏ để bạn thực sự hiểu nó từ trong ra ngoài — Nanobot là lựa chọn thông minh.

Những câu hỏi thường gặp

Hermes Agent và Nanobot có miễn phí không?

Cả hai đều là dự án mã nguồn mở. Hermes Agent dùng giấy phép MIT theo thông tin từ repository chính thức của Nous Research. Nanobot cũng là dự án mã nguồn mở trên GitHub. Tuy nhiên, khi dùng model AI bên ngoài như OpenRouter, Anthropic hoặc các API trả phí, bạn vẫn cần tính chi phí token riêng.

Người không biết lập trình có dùng được không?

Nanobot thân thiện hơn với người dùng không chuyên, chỉ cần một lệnh pip là xong. Hermes Agent cũng không yêu cầu kỹ năng lập trình để dùng, nhưng để tùy chỉnh sâu thì cần biết một chút Python và dòng lệnh.

Dữ liệu của tôi có được bảo mật không?

Cả hai đều chạy hoàn toàn trên máy của bạn. Hermes Agent cam kết không có telemetry, không tracking, không cloud lock-in. Nanobot cũng tương tự. Dữ liệu chỉ rời khỏi máy khi bạn gọi API của các nhà cung cấp LLM bên ngoài.

Người mới nên chọn Hermes Agent hay Nanobot?

Nếu bạn mới học AI Agent và muốn hiểu kiến trúc cơ bản, Nanobot dễ tiếp cận hơn. Nếu bạn muốn triển khai agent phục vụ công việc thật, Hermes Agent sẽ phù hợp hơn nhờ bộ nhớ, skill, automation và tài liệu đầy đủ.

Cộng đồng nào hỗ trợ tốt hơn khi gặp vấn đề?

Hermes Agent có cộng đồng lớn hơn nhiều nên dễ tìm câu trả lời trên Reddit, Discord và GitHub. Nanobot có cộng đồng nhỏ hơn nhưng nhóm phát triển HKUDS cực kỳ tích cực — changelog cập nhật gần như hàng ngày và phản hồi issue nhanh.

Post Views: 9
Xem Thêm:  Nên chọn LLM nào cho Hermes Agent? Hướng dẫn chọn mô hình AI phù hợp nhất 2026

Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

Xem thêm bài viết

Bài viết liên quan

Hermes Agent Docs: Tổng hợp toàn bộ tài liệu Hermes Agent từ A-Z
Hermes Agent

Hermes Agent Docs: Tổng hợp toàn bộ tài liệu Hermes Agent từ A-Z

Hermes Agent đang trở thành một trong những AI Agent mã nguồn mở đáng chú ý nhờ khả năng chạy trên máy cá nhân, VPS, kết nối nhiều nền tảng nhắn tin và đặc biệt là cơ chế học...

Hôm qua
Hermes Agent vs Claude Code: Công cụ AI nào phù hợp với bạn năm 2026?
Hermes Agent

Hermes Agent vs Claude Code: Công cụ AI nào phù hợp với bạn năm 2026?

Thị trường AI Agent đang bùng nổ với tốc độ chóng mặt và hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng lập trình viên lẫn người dùng phổ thông chính là Hermes Agent và Claude Code....

3 ngày trước
Cách quản lý Hermes Agent qua dashboard chi tiết A-Z
Hermes Agent

Cách quản lý Hermes Agent qua dashboard chi tiết A-Z

Khi mới sử dụng Hermes Agent, nhiều người thường nghĩ rằng mọi thao tác đều phải thực hiện qua giao diện dòng lệnh như Terminal, SSH hoặc TUI. Tuy nhiên, Hermes Agent còn cung cấp một giao diện web...

3 ngày trước
Những dự án sáng tạo đã chinh phục giải thưởng tại Hermes Agent Creative Hackathon
Hermes Agent

Những dự án sáng tạo đã chinh phục giải thưởng tại Hermes Agent Creative Hackathon

Hãy tưởng tượng một trợ lý AI không chỉ làm theo lệnh mà còn tự học, tự ghi nhớ và ngày càng hiểu bạn hơn — đó chính xác là điều mà Hermes Agent của Nous Research hướng tới....

4 ngày trước
Hướng dẫn kết nối Telegram với Hermes Agent A-Z
Hermes Agent

Hướng dẫn kết nối Telegram với Hermes Agent A-Z

Bạn không muốn sử dụng Hermes Agent bằng giao diện dòng lệnh? Bài viết này hướng dẫn chi tiết cách kết nối Telegram với Hermes Agent, bao gồm thiết lập bot, gỡ liên kết tài khoản và chuyển sang...

1 tuần trước
Mục lục
  1. Tổng quan về Hermes Agent và Nanobot
    1. Đôi nét về Hermes Agent
    2. Nanobot là gì?
      1. Tại sao 4.000 dòng code lại là điểm mạnh?
      2. Tính năng nổi bật của Nanobot
    3. So sánh Hermes Agent vs Nanobot: Sự khác biệt cốt lõi
      1. 1. Mục tiêu phát triển
      2. 2. Độ phức tạp khi cài đặt
      3. 3. Khả năng ghi nhớ và học từ trải nghiệm
      4. 4. Khả năng tự động hóa
      5. 5. Tích hợp công cụ và MCP
      6. 6. Triển khai trên VPS
      7. 7. Phù hợp cho lập trình và workflow kỹ thuật
      8. 8. Cộng đồng, tài liệu và mức độ hoàn thiện
    4. Nên chọn Hermes Agent hay Nanobot?
    5. Hướng dẫn cài đặt nhanh
      1. Cài Hermes Agent (Linux/macOS/WSL2)
      2. Cài Nanobot
      3. Kết luận
    6. Những câu hỏi thường gặp

Xem nhiều

#1
MMO

23 Cách Kiếm Tiền Online Hiệu Quả Năm 2026

12 tháng trước
#2
Công cụ AI

Khám phá top 15 công cụ chatbot AI tốt nhất hiện nay [2026]

9 tháng trước
#3
Công cụ AI

Hướng dẫn cách lấy API Key của Gemini AI

12 tháng trước
#4
Khuyến Mãi

Tháng tiêu dùng số – Kết nối thế giới số 2024 cùng TinoHost: 0đ combo 6 triệu, -40% VPS, miễn phí 2 năm sử dụng, …

2 năm trước
#5
Webmasters

URL là gì? URL là viết tắt của từ gì? Cách lấy URL của một trang web

3 năm trước
#6
Công cụ AI

Veo 3 là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Veo 3 [2026]

9 tháng trước