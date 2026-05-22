Hermes Agent vs Nanobot: Đâu là AI Agent phù hợp cho tự động hóa, code và triển khai trên VPS?

Đại chiến giữa các nền tảng AI Agent hiện tại đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Một bên là xu hướng xây dựng những trợ lý ảo thông minh, biết tự học và ghi nhớ sâu sắc. Bên còn lại tập trung vào sự tối giản, siêu nhẹ và dễ dàng nhúng vào mọi thiết bị. Trong cuộc đua này, Hermes Agent và Nanobot đang là hai cái tên nổi bật nhất, đại diện cho hai trường phái hoàn toàn trái ngược. Cùng Tino so sánh Hermes Agent vs Nanobot qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Hermes Agent và Nanobot

Đôi nét về Hermes Agent

Hermes Agent là AI Agent mã nguồn mở do Nous Research phát triển, được định vị là một agent “grows with you” – tức có thể học từ quá trình sử dụng, ghi nhớ ngữ cảnh, xây dựng kỹ năng và hỗ trợ người dùng trong nhiều tác vụ dài hạn. Theo tài liệu chính thức, Hermes Agent có bộ nhớ bền vững, khả năng tự tạo kỹ năng từ trải nghiệm, chạy tác vụ định kỳ, hỗ trợ nhiều kênh giao tiếp và có thể hoạt động trên server riêng.

Điểm mạnh của Hermes Agent nằm ở khả năng trở thành một “trợ lý AI cá nhân” chạy lâu dài. Công cụ này không chỉ phản hồi theo từng đoạn chat riêng lẻ, mà còn hướng đến việc ghi nhớ dự án, tích lũy kiến thức, dùng công cụ, chạy lịch trình, quản lý tác vụ và mở rộng thông qua hệ sinh thái skill.

Trang chính thức của Hermes Agent cho biết công cụ hỗ trợ Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, Email, CLI; đồng thời có scheduled automation, subagent, sandbox, web search, browser automation, vision, image generation và nhiều khả năng khác.

Nanobot là gì?

Nanobot được phát triển bởi HKUDS — Phòng thí nghiệm Trí tuệ Dữ liệu thuộc Đại học Hồng Kông. Phiên bản đầu tiên ra mắt ngày 2 tháng 2 năm 2026, chỉ 3 tuần trước Hermes Agent, nhưng theo một hướng đi hoàn toàn khác biệt.

Triết lý cốt lõi của Nanobot: “Nhỏ gọn, minh bạch, và đủ dùng cho 90% trường hợp thực tế.”

Thay vì xây dựng một hệ thống phức tạp, nhóm HKUDS đặt câu hỏi: Liệu chúng ta có thể đạt được 90% chức năng của các framework khổng lồ, chỉ với 1% kích thước code không?

Câu trả lời chính là Nanobot: Vớ khoảng 4.000 dòng Python — giảm 99% so với các framework cùng loại như OpenClaw với hơn 430.000 dòng.

Tại sao 4.000 dòng code lại là điểm mạnh?

Nghe có vẻ lạ, nhưng đây thực sự là ưu điểm cạnh tranh của Nanobot:

Dễ đọc, dễ hiểu: Bất kỳ lập trình viên nào cũng có thể đọc toàn bộ codebase trong một buổi chiều

Bất kỳ lập trình viên nào cũng có thể đọc toàn bộ codebase trong một buổi chiều Dễ kiểm tra bảo mật: Nhóm compliance không cần mất hàng tuần để audit

Nhóm compliance không cần mất hàng tuần để audit Dễ tùy chỉnh: Muốn thêm tính năng mới? Không cần “ngợp” trong hàng trăm nghìn dòng code

Muốn thêm tính năng mới? Không cần “ngợp” trong hàng trăm nghìn dòng code Khởi động cực nhanh: 0,8 giây so với 8-12 giây của các framework nặng hơn



Tính năng nổi bật của Nanobot

Hỗ trợ 12+ nhà cung cấp LLM: OpenRouter, Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Google Gemini, Groq, vLLM và nhiều hơn nữa

OpenRouter, Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Google Gemini, Groq, vLLM và nhiều hơn nữa Kết nối 9+ nền tảng nhắn tin: Telegram, WhatsApp, Discord, Feishu, Slack, Email, QQ, DingTalk, Mochat

Telegram, WhatsApp, Discord, Feishu, Slack, Email, QQ, DingTalk, Mochat Hỗ trợ MCP (từ tháng 2/2026): tích hợp các tool server bên ngoài dễ dàng

(từ tháng 2/2026): tích hợp các tool server bên ngoài dễ dàng Lên lịch tự động (cron): theo dõi email, GitHub, đọc báo hàng ngày…

theo dõi email, GitHub, đọc báo hàng ngày… Tích hợp giọng nói: chuyển lời nói thành văn bản qua Groq Whisper

chuyển lời nói thành văn bản qua Groq Whisper WebUI tích hợp sẵn (từ v0.2.0, tháng 5/2026)

(từ v0.2.0, tháng 5/2026) Tính năng /goal: duy trì mục tiêu dài hạn qua nhiều phiên làm việc

So sánh Hermes Agent vs Nanobot: Sự khác biệt cốt lõi

Bảng so sánh nhanh: Tiêu chí Hermes Agent Nanobot Định hướng chính AI Agent chạy dài hạn, có bộ nhớ, skill, tự động hóa và tích hợp đa kênh AI Agent siêu nhẹ, dễ đọc code, dễ thử nghiệm, dễ mở rộng Độ phức tạp Cao hơn, nhiều tính năng hơn Gọn hơn, dễ tiếp cận hơn Người dùng phù hợp Developer, kỹ thuật viên, người triển khai agent trên VPS, người cần automation thực tế Người học AI Agent, developer muốn framework nhẹ, người cần agent cá nhân đơn giản Bộ nhớ Mạnh, hướng đến ghi nhớ dài hạn và học từ trải nghiệm Có memory, nhưng định hướng tối giản hơn Skill / công cụ Hệ sinh thái skill phong phú, có Skills Hub Hỗ trợ công cụ và MCP theo hướng gọn nhẹ Tự động hóa định kỳ Có scheduled automation và natural language cron Có cron scheduling trong một số hướng dẫn kỹ thuật cộng đồng Triển khai VPS Rất phù hợp Phù hợp với môi trường nhẹ, tài nguyên thấp Tích hợp đa kênh Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, Email, CLI Có chat channels, tùy cấu hình Mức độ hoàn thiện Phù hợp hơn cho use case thực tế dài hạn Phù hợp hơn cho học tập, prototype, framework tối giản

1. Mục tiêu phát triển

Hermes Agent được phát triển để trở thành một AI Agent có khả năng đồng hành lâu dài với người dùng. Công cụ này chú trọng vào bộ nhớ, kỹ năng, lịch trình, tích hợp đa kênh và khả năng tự cải thiện qua quá trình sử dụng. Đây là lựa chọn phù hợp khi bạn muốn xây dựng một agent có thể “sống” trên VPS, xử lý công việc định kỳ và giữ ngữ cảnh qua nhiều phiên làm việc.

Nanobot lại đi theo hướng tối giản. Thay vì gom quá nhiều lớp tính năng, Nanobot tập trung vào agent loop dễ đọc, kiến trúc nhẹ và khả năng mở rộng linh hoạt. Công cụ này phù hợp với người muốn hiểu rõ cách agent hoạt động, kiểm tra từng thành phần hoặc xây một hệ thống nhỏ trước khi phát triển thành giải pháp lớn hơn.

2. Độ phức tạp khi cài đặt

Hermes Agent có hướng dẫn cài đặt chính thức bằng một dòng lệnh trên Linux, macOS hoặc WSL2. Người dùng có thể cài nhanh bằng script, sau đó chạy hermes setup để cấu hình provider AI. Ngoài ra, Hermes Agent yêu cầu tối thiểu 2 core CPU và 4GB RAM để chạy ổn định

Nanobot cũng có cách cài đặt khá đơn giản, đặc biệt phù hợp với người quen dùng Python. Theo thông tin từ GitHub Releases, Nanobot đã có gói cài qua pip install nanobot-ai, đồng thời WebUI cũng được đóng gói trong wheel ở các bản phát hành mới. Nanobot có thể chạy trên phần cứng yếu hơn.

Nếu xét riêng trải nghiệm ban đầu, Nanobot có phần nhẹ hơn. Nhưng nếu xét triển khai dài hạn với nhiều kênh, nhiều công cụ và nhiều workflow, Hermes Agent có tài liệu hệ thống hơn.

3. Khả năng ghi nhớ và học từ trải nghiệm

Đây là điểm Hermes Agent có lợi thế lớn. Theo tài liệu chính thức, Hermes Agent có built-in learning loop, có thể tạo skill từ trải nghiệm, cải thiện skill trong quá trình dùng, khuyến khích lưu kiến thức và xây dựng hiểu biết sâu hơn về người dùng qua nhiều phiên.

Nanobot cũng hỗ trợ memory, nhưng triết lý chính vẫn là tối giản phần lõi. Điều này giúp Nanobot dễ đọc, dễ kiểm soát, nhưng khả năng “trưởng thành” theo thời gian sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào cách người dùng cấu hình và mở rộng.

4. Khả năng tự động hóa

Hermes Agent hỗ trợ scheduled automation, natural language cron, báo cáo định kỳ, backup, briefing và các tác vụ chạy không cần người dùng can thiệp trực tiếp. Đây là lợi thế lớn nếu bạn muốn tạo trợ lý tự động trên VPS, chẳng hạn bot Telegram nhắc việc, tổng hợp tin tức, kiểm tra website, xử lý file hoặc báo cáo theo lịch.

Nanobot cũng có thể dùng cho automation, đặc biệt khi kết hợp MCP hoặc custom tool. Một số hướng dẫn cộng đồng đã khai thác Nanobot cho các tác vụ như web scraping agent, crypto tracker, tool execution, memory, skill loading, subagent và cron scheduling.

Do đó, nếu bạn cần automation gọn, Nanobot đủ dùng. Nếu bạn cần hệ thống tự động hóa dài hạn, nhiều kênh và có khả năng mở rộng, Hermes Agent đáng chọn hơn.

5. Tích hợp công cụ và MCP

Hermes Agent hỗ trợ hệ sinh thái công cụ khá rộng. Công cụ hỗ trợ các provider AI như OpenRouter, Anthropic, Ollama, vLLM, đồng thời có Tool Gateway cho web search, image generation, TTS và browser automation với người dùng Nous Portal trả phí.

Nanobot cũng hỗ trợ MCP, đây là điểm quan trọng trong bối cảnh AI Agent hiện tại. MCP giúp agent kết nối với công cụ bên ngoài theo chuẩn dễ mở rộng hơn. Theo mô tả chính thức từ HKUDS, Nanobot hỗ trợ MCP cùng chat channels, memory và deployment paths.

Nói cách khác, Hermes Agent mạnh hơn về hệ sinh thái sẵn có, còn Nanobot hấp dẫn hơn nếu bạn muốn một lõi agent gọn để tự tích hợp theo nhu cầu riêng.

6. Triển khai trên VPS

Hermes Agent rất phù hợp để triển khai trên VPS. Công cụ có thể sống trên server, ghi nhớ qua thời gian và hoạt động qua nhiều kênh giao tiếp. Điều này đặc biệt phù hợp cho các workflow như bot Telegram, trợ lý quản lý công việc, tự động hóa vận hành, theo dõi hệ thống hoặc hỗ trợ code từ xa.

Nanobot phù hợp với VPS cấu hình thấp hơn. Một số tài liệu cho thấy Nanobot hướng đến mức tài nguyên nhẹ, có thể chạy trên thiết bị nhỏ hoặc môi trường ít RAM hơn so với các framework agent nặng.

Vì vậy, lựa chọn phụ thuộc vào mục tiêu: VPS mạnh và cần agent đa năng thì chọn Hermes Agent; VPS nhẹ và cần agent tối giản thì chọn Nanobot.

7. Phù hợp cho lập trình và workflow kỹ thuật

Hermes Agent phù hợp với các workflow kỹ thuật dài hạn như hỗ trợ code, quản lý repo, tạo script, chạy tác vụ qua terminal, ghi nhớ cấu trúc dự án và kết nối nhiều công cụ. Hệ sinh thái skill của Hermes Agent cũng có nhiều nhóm như software-development, devops, GitHub, research, productivity và MLOps.

Nanobot phù hợp cho developer muốn đọc code agent framework, hiểu agent loop, tự viết tool, tự mở rộng memory, skill hoặc subagent. Với triết lý tối giản, Nanobot phù hợp để học kiến trúc AI Agent hoặc xây một agent tùy biến nhỏ trước khi đưa vào môi trường thật.

8. Cộng đồng, tài liệu và mức độ hoàn thiện

Hermes Agent có tài liệu chính thức khá đầy đủ: Installation, Quickstart, Learning Path, Providers, Tools, Profiles, Skills Hub và nhiều phần hướng dẫn theo use case.

Nanobot đang phát triển nhanh, có GitHub, discussions, releases và nhiều bài hướng dẫn cộng đồng. Tuy nhiên, mức độ hệ thống hóa tài liệu nhìn chung vẫn phù hợp hơn cho người có nền tảng kỹ thuật hoặc muốn tự khám phá.

Nên chọn Hermes Agent hay Nanobot?

Bạn nên chọn Hermes Agent nếu:

Muốn triển khai AI Agent trên VPS để chạy lâu dài.

Cần bộ nhớ, skill, scheduled automation và tích hợp nhiều kênh.

Muốn dùng AI Agent cho công việc thật như code, nghiên cứu, quản lý file, nhắc việc, bot Telegram/Discord.

Cần hệ sinh thái tài liệu và tính năng đầy đủ hơn.

Chấp nhận cài đặt và cấu hình nhiều bước hơn để đổi lấy sức mạnh lâu dài.

Bạn nên chọn Nanobot nếu:

Muốn học cách AI Agent hoạt động từ phần lõi.

Cần framework nhẹ, dễ đọc, dễ chỉnh sửa.

Muốn thử nghiệm MCP, memory, tool calling hoặc agent loop.

Cần agent cá nhân đơn giản, chạy nhanh, ít tài nguyên.

Muốn bắt đầu nhỏ trước khi xây hệ thống agent phức tạp hơn.

Gợi ý kịch bản sử dụng thực tế: Nhu cầu Nên chọn Lý do Tạo bot Telegram chạy trên VPS Hermes Agent Có định hướng đa kênh và chạy dài hạn Học kiến trúc AI Agent Nanobot Code gọn, dễ đọc, dễ thử nghiệm Tự động hóa công việc hằng ngày Hermes Agent Có scheduled automation và memory mạnh Thử MCP với agent nhỏ Nanobot Nhẹ, dễ cấu hình, dễ tùy biến Dùng AI Agent để hỗ trợ code Hermes Agent Phù hợp workflow kỹ thuật dài hạn Chạy trên VPS cấu hình thấp Nanobot Tối ưu sự gọn nhẹ Xây trợ lý cá nhân ghi nhớ lâu dài Hermes Agent Có learning loop và persistent memory Tạo prototype nhanh Nanobot Ít lớp phức tạp hơn

Hướng dẫn cài đặt nhanh

Cài Hermes Agent (Linux/macOS/WSL2)

curl -fsSL https://hermes-agent.org/install.sh | bash

Sau khi cài xong, thiết lập nhà cung cấp LLM (OpenAI, Anthropic, Ollama…) và kết nối với Telegram hoặc Discord. Agent sẽ bắt đầu học ngay từ cuộc hội thoại đầu tiên.

Cài Nanobot

pip install nanobot-ai

Hoặc cài phiên bản mới nhất từ GitHub:

uv tool install nanobot-ai

Cấu hình nhà cung cấp LLM và kênh nhắn tin trong file config, rồi khởi chạy. Toàn bộ quá trình thường mất dưới 10 phút.

Kết luận

So sánh Hermes Agent và Nanobot không phải là câu chuyện về kẻ thắng và kẻ thua mà là về việc chọn đúng công cụ cho đúng mục đích.

Nếu bạn muốn một trợ lý AI thực sự tiến hóa theo thời gian, nhớ được mọi thứ và ngày càng hiểu bạn hơn, Hermes Agent xứng đáng với thời gian thiết lập ban đầu. Nếu bạn muốn thứ gì đó có thể chạy ngay hôm nay, trên máy yếu, với codebase đủ nhỏ để bạn thực sự hiểu nó từ trong ra ngoài — Nanobot là lựa chọn thông minh.

Những câu hỏi thường gặp

Hermes Agent và Nanobot có miễn phí không? Cả hai đều là dự án mã nguồn mở. Hermes Agent dùng giấy phép MIT theo thông tin từ repository chính thức của Nous Research. Nanobot cũng là dự án mã nguồn mở trên GitHub. Tuy nhiên, khi dùng model AI bên ngoài như OpenRouter, Anthropic hoặc các API trả phí, bạn vẫn cần tính chi phí token riêng.

Người không biết lập trình có dùng được không? Nanobot thân thiện hơn với người dùng không chuyên, chỉ cần một lệnh pip là xong. Hermes Agent cũng không yêu cầu kỹ năng lập trình để dùng, nhưng để tùy chỉnh sâu thì cần biết một chút Python và dòng lệnh.

Dữ liệu của tôi có được bảo mật không? Cả hai đều chạy hoàn toàn trên máy của bạn. Hermes Agent cam kết không có telemetry, không tracking, không cloud lock-in. Nanobot cũng tương tự. Dữ liệu chỉ rời khỏi máy khi bạn gọi API của các nhà cung cấp LLM bên ngoài.

Người mới nên chọn Hermes Agent hay Nanobot? Nếu bạn mới học AI Agent và muốn hiểu kiến trúc cơ bản, Nanobot dễ tiếp cận hơn. Nếu bạn muốn triển khai agent phục vụ công việc thật, Hermes Agent sẽ phù hợp hơn nhờ bộ nhớ, skill, automation và tài liệu đầy đủ.

Cộng đồng nào hỗ trợ tốt hơn khi gặp vấn đề? Hermes Agent có cộng đồng lớn hơn nhiều nên dễ tìm câu trả lời trên Reddit, Discord và GitHub. Nanobot có cộng đồng nhỏ hơn nhưng nhóm phát triển HKUDS cực kỳ tích cực — changelog cập nhật gần như hàng ngày và phản hồi issue nhanh.