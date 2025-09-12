Leonardo AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Leonardo AI [2025]

Trong kỷ nguyên mà “content is king, video is queen”, cuộc đua sáng tạo nội dung video ngày càng trở nên khốc liệt. Giữa bối cảnh đó, một làn sóng công nghệ mới mang tên Generative AI đã nổi lên như một “cú hích” mạnh mẽ, và Leonardo AI chính là một trong những ngọn cờ đầu, hứa hẹn sẽ định hình lại hoàn toàn sân chơi sản xuất ảnh/video. Vậy cụ thể Leonardo AI là gì? Cùng Tino khám phá qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Leonardo AI

Leonardo AI là gì?

Leonardo AI là một nền tảng Generative AI tiên tiến, chuyên về việc tạo sinh và chỉnh sửa hình ảnh từ các mô tả văn bản (text-to-image) hoặc từ một hình ảnh có sẵn (image-to-image). Được phát triển bởi công ty công nghệ Leonardo.Ai có trụ sở tại Sydney, Úc, nền tảng này đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những công cụ sáng tạo mạnh mẽ và linh hoạt nhất trong giai đoạn 2024-2025.

Không chỉ đơn thuần là một trình tạo ảnh, Leonardo AI được xây dựng như một hệ sinh thái toàn diện, cung cấp cho người dùng một “xưởng vẽ kỹ thuật số” với hàng loạt công cụ mạnh mẽ. Từ việc lựa chọn các mô hình AI được huấn luyện sẵn theo nhiều phong cách nghệ thuật, cho đến khả năng tự huấn luyện mô hình độc quyền, Leonardo AI trao quyền kiểm soát và tùy biến tối đa cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế và đặc biệt là các nhà phát triển game, giúp họ biến những ý tưởng phức tạp nhất thành các tác phẩm ấn tượng và độc đáo.

Bên cạnh khả năng tạo ảnh ấn tượng, mới đây, Leonardo AI còn hỗ trợ biến hình ảnh tĩnh hoặc mô tả văn bản thành video ngắn thông qua công nghệ Motion 2.0.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Leonardo AI?

Điều làm nên sự khác biệt cốt lõi của Leonardo AI không nằm ở một tính năng riêng lẻ, mà ở triết lý và định vị sản phẩm của nó. Leonardo AI được xây dựng như một “xưởng sáng tạo” (creative workshop) toàn diện, tập trung vào việc trao quyền kiểm soát, tùy biến và lặp lại cho người dùng, thay vì chỉ là một “cỗ máy tạo ảnh” đơn thuần.

Triết lý “Công cụ” thay vì “Nghệ sĩ”

Trong khi Midjourney hoạt động giống như một “nghệ sĩ AI”. Bạn đưa ra một ý tưởng, đôi khi khá mơ hồ, và nó sẽ diễn giải theo một phong cách nghệ thuật đặc trưng, tạo ra những kết quả đẹp bất ngờ nhưng khó đoán định.

Leonardo AI lại đóng vai trò là “bộ công cụ trong tay nghệ sĩ”. Nó trao cho bạn quyền lực của một đạo diễn. Bạn không chỉ đưa ra ý tưởng, mà còn có thể chủ động tinh chỉnh, sửa đổi và định hướng kết quả một cách chính xác để phục vụ cho một mục đích cụ thể. Nó được thiết kế cho mục đích sản xuất và kiểm soát đầu ra.

Nói một cách đơn giản, nếu dùng Midjourney giống như đặt hàng một bức tranh từ một nghệ sĩ tài hoa, thì dùng Leonardo AI giống như sở hữu một xưởng vẽ kỹ thuật số với đầy đủ công cụ thông minh nhất.

Hệ sinh thái toàn diện trong một quy trình

Leonardo AI không chỉ là nơi bạn gõ một câu lệnh và nhận về một tấm ảnh. Công cụ tạo ra một quy trình làm việc (workflow) liền mạch được tích hợp hoàn toàn trên một giao diện web duy nhất. Bạn có thể:

Tạo ra một hình ảnh ban đầu.

Ngay lập tức gửi sang AI Canvas để chỉnh sửa, xóa chi tiết thừa hoặc mở rộng khung cảnh.

Mang đi nâng cấp độ phân giải rồi sử dụng để làm hình ảnh đầu vào (image-to-image) để tạo ra các biến thể mới.

Sự tích hợp chặt chẽ này giúp người dùng dễ dàng lặp lại và hoàn thiện ý tưởng của mình mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khác nhau.

11 tính năng nổi bật của Leonardo AI

1. Tạo hình ảnh từ văn bản (Text-to-Image Generation)

Leonardo AI cho phép người dùng biến các mô tả văn bản thành hình ảnh chất lượng cao trong vài giây. Với mô hình Phoenix và Lucid Origin, nền tảng này cải thiện độ chính xác của văn bản trong hình ảnh và khả năng tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu của người dùng, đặc biệt phù hợp để tạo concept art, nhân vật, hoặc tài sản tiếp thị.

2. Tạo video AI (Motion 2.0)

Ra mắt vào tháng 4 năm 2025, Motion 2.0 cải tiến khả năng tạo video từ hình ảnh với tốc độ khung hình mượt mà hơn và thời gian tạo nhanh hơn.

Image-to-Video (Biến ảnh tĩnh thành video): Đây là chức năng cốt lõi của tính năng Motion. Bạn có thể chọn bất kỳ hình ảnh nào do bạn tạo ra hoặc tải lên, sau đó AI sẽ tự động phân tích và thêm vào các chuyển động tinh tế. Kết quả là một đoạn video ngắn (thường từ 4-5 giây) sống động, lý tưởng cho mạng xã hội hoặc làm phong phú thêm cho các sản phẩm sáng tạo.

Đây là chức năng cốt lõi của tính năng Motion. Bạn có thể chọn bất kỳ hình ảnh nào do bạn tạo ra hoặc tải lên, sau đó AI sẽ tự động phân tích và thêm vào các chuyển động tinh tế. Kết quả là một đoạn video ngắn (thường từ 4-5 giây) sống động, lý tưởng cho mạng xã hội hoặc làm phong phú thêm cho các sản phẩm sáng tạo. Kiểm soát chuyển động (Motion Strength): Người dùng có thể tùy chỉnh mức độ và cường độ của chuyển động thông qua một thanh trượt đơn giản (thường từ 1-10), từ những cái lia máy quay nhẹ nhàng, gió thổi mây bay, cho đến các hành động mạnh mẽ và kịch tính hơn.

Người dùng có thể tùy chỉnh mức độ và cường độ của chuyển động thông qua một thanh trượt đơn giản (thường từ 1-10), từ những cái lia máy quay nhẹ nhàng, gió thổi mây bay, cho đến các hành động mạnh mẽ và kịch tính hơn. Text-to-Video (Tạo Video từ văn bản): Với sự tích hợp các mô hình video tiên tiến như Google Veo 3, Leonardo AI đã nâng cấp vượt bậc khả năng tạo video trực tiếp từ văn bản. Giờ đây, bạn có thể mô tả không chỉ bối cảnh mà còn cả hành động của nhân vật và hướng di chuyển của máy quay (ví dụ: a majestic dragon flying over a castle, camera pans from left to right).

Với sự tích hợp các mô hình video tiên tiến như Google Veo 3, Leonardo AI đã nâng cấp vượt bậc khả năng tạo video trực tiếp từ văn bản. Giờ đây, bạn có thể mô tả không chỉ bối cảnh mà còn cả hành động của nhân vật và hướng di chuyển của máy quay (ví dụ: a majestic dragon flying over a castle, camera pans from left to right). Video kèm âm thanh: Một số mô hình cao cấp như Veo 3 còn cho phép tạo ra video có âm thanh đồng bộ, dựa trên mô tả trong prompt, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc kể chuyện bằng AI.

3. Realtime Canvas

Realtime Canvas là công cụ chuyển đổi bản vẽ hoặc phác thảo thành hình ảnh kỹ thuật số theo thời gian thực. Người dùng có thể vẽ trực tiếp trên canvas, điều chỉnh màu sắc, thêm yếu tố, hoặc xóa các phần không mong muốn, mang lại trải nghiệm sáng tạo mượt mà và linh hoạt, lý tưởng cho việc tạo ý tưởng nhanh hoặc chỉnh sửa chi tiết.

4. Ultra Upscaler

Tính năng Ultra Upscaler cho phép nâng cấp độ phân giải hình ảnh mà không làm mất chi tiết hoặc biến dạng cấu trúc, đặc biệt quan trọng với các ứng dụng như tạo hình ảnh sản phẩm chất lượng cao hoặc tài liệu trình bày. Đây là công cụ hữu ích để đảm bảo hình ảnh sắc nét ở kích thước lớn.

5. Tạo kết cấu 3D (3D Texture Generation)

Leonardo AI hỗ trợ tạo kết cấu 3D từ các tệp OBJ, giúp người dùng dễ dàng thêm các họa tiết chân thực cho mô hình 3D. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong thiết kế game và mô phỏng kiến trúc, mở rộng khả năng sáng tạo sang các dự án 3D.

6. Tương thích đa nền tảng & giao diện người dùng được cải thiện

Ứng dụng di động (iOS & Android) hỗ trợ các công cụ như Flux, Omni Editing. Toolkitly+2toolboost AI+2

Giao diện mới được cải tiến: đơn giản hóa, tập trung hơn vào prompt, sắp xếp các tùy chọn style/item rõ ràng hơn để dễ sử dụng cho cả người mới.

7. Flux Elements (Huấn luyện mô hình tùy chỉnh)

Tính năng Flux Elements cho phép người dùng huấn luyện mô hình AI tùy chỉnh dựa trên phong cách hoặc hình ảnh cá nhân, đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế thương hiệu. Đây là điểm mạnh cho các công ty cần duy trì bản sắc hình ảnh đồng bộ.

8. Image Guidance và ControlNet

Image Guidance, một phần của bộ công cụ ControlNet, cho phép điều chỉnh phức tạp cấu trúc và phong cách hình ảnh. Người dùng có thể tải lên phác thảo hoặc hình ảnh tham chiếu để kiểm soát chính xác tư thế, bố cục, hoặc phong cách, mang lại kết quả phù hợp hơn với tầm nhìn sáng tạo.

9. Prompt Enhancer và Describe Tool

Prompt Enhancer: Tự động tối ưu hóa các lời nhắc yếu thành mô tả chi tiết, hỗ trợ người dùng tạo ra hình ảnh chính xác hơn mà không cần kỹ năng viết lời nhắc phức tạp.

Tự động tối ưu hóa các lời nhắc yếu thành mô tả chi tiết, hỗ trợ người dùng tạo ra hình ảnh chính xác hơn mà không cần kỹ năng viết lời nhắc phức tạp. Describe Tool: Phân tích hình ảnh tải lên để tạo lời nhắc mô tả, giúp tái tạo hoặc chỉnh sửa dựa trên nội dung hiện có.

10. Tích hợp Canva và hỗ trợ đa nền tảng

Sau khi được Canva mua lại vào năm 2024, Leonardo AI tích hợp với hệ sinh thái Canva, cho phép sử dụng các tính năng AI trong Magic Studio để tạo nội dung trực tiếp trong Canva. Nền tảng này hoạt động mượt mà trên cả web và thiết bị di động, đảm bảo tính linh hoạt cho người dùng.

11. Content/Style Reference

Tính năng này cho phép chuyển giao phong cách hoặc cấu trúc từ một hình ảnh sang hình ảnh khác, đảm bảo sự nhất quán về thẩm mỹ hoặc bố cục trong các dự án như truyện tranh, storyboard, hoặc chiến dịch quảng cáo.

Một số điểm còn hạn chế của Leonardo AI

Giới hạn token và tốc độ trên phiên bản miễn phí: Phiên bản miễn phí chỉ cung cấp 150 token mỗi ngày, đủ cho sử dụng cơ bản (khoảng 20-30 hình ảnh), nhưng nhanh chóng hết hạn nếu bạn cần tạo nhiều nội dung. Người dùng phải chờ reset hàng ngày hoặc nâng cấp lên gói trả phí để tránh gián đoạn, điều này có thể cản trở người mới thử nghiệm.

Phiên bản miễn phí chỉ cung cấp 150 token mỗi ngày, đủ cho sử dụng cơ bản (khoảng 20-30 hình ảnh), nhưng nhanh chóng hết hạn nếu bạn cần tạo nhiều nội dung. Người dùng phải chờ reset hàng ngày hoặc nâng cấp lên gói trả phí để tránh gián đoạn, điều này có thể cản trở người mới thử nghiệm. Hạn chế độ phân giải và upscaling : Với tài khoản miễn phí, hình ảnh đầu ra bị giới hạn ở độ phân giải tối đa 1536×1024, trong khi gói premium chỉ hỗ trợ upscale lên đến 2x mà không thay đổi tỷ lệ gốc. Công cụ upscaler tích hợp đôi khi làm thay đổi chi tiết gốc, dẫn đến hình ảnh kém sắc nét hoặc mất độ chân thực.

: Với tài khoản miễn phí, hình ảnh đầu ra bị giới hạn ở độ phân giải tối đa 1536×1024, trong khi gói premium chỉ hỗ trợ upscale lên đến 2x mà không thay đổi tỷ lệ gốc. Công cụ upscaler tích hợp đôi khi làm thay đổi chi tiết gốc, dẫn đến hình ảnh kém sắc nét hoặc mất độ chân thực. Hiểu sai lời nhắc phức tạp và cần thử nghiệm nhiều lần: Mặc dù có Prompt Enhancer, nền tảng vẫn thường xuyên diễn giải sai các mô tả chi tiết hoặc mơ hồ, yêu cầu người dùng chỉnh sửa và tạo lại nhiều lần.

Mặc dù có Prompt Enhancer, nền tảng vẫn thường xuyên diễn giải sai các mô tả chi tiết hoặc mơ hồ, yêu cầu người dùng chỉnh sửa và tạo lại nhiều lần. Tích hợp hạn chế với phần mềm bên thứ ba: Leonardo AI chưa hỗ trợ tích hợp sâu với các công cụ phổ biến như Adobe Creative Suite, Figma hoặc Blender, buộc người dùng phải xuất file thủ công và chỉnh sửa riêng lẻ.

Leonardo AI chưa hỗ trợ tích hợp sâu với các công cụ phổ biến như Adobe Creative Suite, Figma hoặc Blender, buộc người dùng phải xuất file thủ công và chỉnh sửa riêng lẻ. Giới hạn tốc độ và concurrency: Mặc định chỉ cho phép 10 công việc tạo hình ảnh đồng thời và 5 cho huấn luyện mô hình, có thể gây ùn tắc với người dùng cao cấp hoặc đội ngũ lớn. Để tăng giới hạn, cần liên hệ hỗ trợ để tùy chỉnh kế hoạch, nhưng điều này không phải lúc nào cũng nhanh chóng.

Chi phí sử dụng Leonardo AI

Gói dành cho người dùng cá nhân (Individual Plans)

Các gói này phù hợp cho người dùng tự do, sinh viên, freelancer và các nhà sáng tạo độc lập. Tên Gói Chi phí (Thanh toán hàng tháng) Chi phí (Thanh toán hàng năm) Lượng Token & Quyền lợi chính Đối tượng phù hợp Free $0 / tháng $0 / tháng 150 Fast Tokens mỗi ngày (không cộng dồn). Các tính năng cơ bản. Người mới bắt đầu, muốn khám phá và trải nghiệm các tính năng cơ bản. Apprentice $12 / tháng $10 / tháng (Tiết kiệm 20%) 8,500 Fast Tokens mỗi tháng. Có thể tích lũy token không dùng đến. Các tính năng Premium (riêng tư, upscale…). Người dùng thường xuyên, sinh viên, người làm sở thích cần nhiều token hơn và các tính năng cao cấp. Artisan Unlimited $30 / tháng $24 / tháng (Tiết kiệm 20%) 25,000 Fast Tokens mỗi tháng. Tạo ảnh không giới hạn ở chế độ Relaxed (chậm hơn). Freelancer, nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp cần lượng token lớn và sự linh hoạt của chế độ không giới hạn. Maestro Unlimited $60 / tháng $48 / tháng (Tiết kiệm 20%) 60,000 Fast Tokens mỗi tháng. Tạo ảnh và video không giới hạn ở chế độ Relaxed. Chuyên gia, người dùng có khối lượng công việc rất lớn, các agency nhỏ cần sức mạnh xử lý tối đa.

Chú thích:

Fast Tokens: Token ưu tiên, xử lý nhanh chóng.

Token ưu tiên, xử lý nhanh chóng. Relaxed Generations: Tạo ảnh/video không tốn token nhưng sẽ phải chờ trong hàng đợi và xử lý chậm hơn, tùy thuộc vào tải của hệ thống. Đây là một lợi thế cực lớn cho các gói Unlimited.

Gói dành cho đội nhóm (Teams Plans)

Được thiết kế cho các doanh nghiệp, studio và agency cần sự hợp tác, quản lý thành viên và bảo vệ tài sản trí tuệ.

Starter: Khoảng $24/người dùng/tháng. Cung cấp một lượng lớn token dùng chung cho cả nhóm, các công cụ quản trị và không gian làm việc chung.

Khoảng $24/người dùng/tháng. Cung cấp một lượng lớn token dùng chung cho cả nhóm, các công cụ quản trị và không gian làm việc chung. Growth: Khoảng $48/người dùng/tháng. Tăng cường số lượng token, các tính năng nâng cao và hỗ trợ tốt hơn cho các nhóm lớn.

Khoảng $48/người dùng/tháng. Tăng cường số lượng token, các tính năng nâng cao và hỗ trợ tốt hơn cho các nhóm lớn. Custom: Liên hệ để nhận báo giá. Dành cho các doanh nghiệp lớn với nhu cầu tùy chỉnh về bảo mật, tích hợp và hỗ trợ chuyên sâu.

Xem chi tiết tại: https://leonardo.ai/pricing/

Leonardo AI có hỗ trợ API không? Giá như thế nào?

Có, Leonardo AI có hỗ trợ API rất mạnh mẽ, cho phép các nhà phát triển, doanh nghiệp và các nền tảng khác tích hợp sâu công nghệ tạo sinh hình ảnh và video của mình vào ứng dụng, website hoặc quy trình làm việc (workflow) riêng.

Hệ thống API này được thiết kế riêng cho mục đích phát triển và có bảng giá hoàn toàn tách biệt với các gói dành cho người dùng cá nhân. Thay vì dùng “Token”, API sử dụng đơn vị là “API Credits”. Tên Gói Chi phí (hàng tháng) API Credits đi kèm Chiết khấu khi mua thêm Credits Đối tượng phù hợp API Basic $9 3,500 Credits Không có Các nhà phát triển cá nhân, dự án nhỏ hoặc những người đang trong giai đoạn thử nghiệm tích hợp. API Standard $49 25,000 Credits 20% Các startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu sử dụng API ở mức độ thường xuyên. API Pro $299 200,000 Credits 40% Các doanh nghiệp lớn, nền tảng có lượng người dùng cao, yêu cầu khả năng xử lý và tạo sinh hình ảnh ở quy mô lớn. API Custom Liên hệ Tùy chỉnh Tùy chỉnh Các doanh nghiệp có yêu cầu đặc thù về số lượng credits, bảo mật, và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu.

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Leonardo AI

Đăng ký tài khoản Leonardo AI

Bước 1: Đầu tiên, hãy truy cập vào trang chủ của Leonardo AI tại địa chỉ https://app.leonardo.ai/.

Tại đây, bạn sẽ thấy giao diện như hình. Hãy nhấn vào nút “Create Free Account” (Tạo tài khoản miễn phí) để bắt đầu.

Bước 2: Bạn sẽ được chuyển đến trang đăng ký. Leonardo AI cung cấp nhiều lựa chọn tiện lợi:

Đăng ký nhanh: Sử dụng tài khoản có sẵn của Apple, Google, hoặc Microsoft.

Sử dụng tài khoản có sẵn của Apple, Google, hoặc Microsoft. Đăng ký bằng Email: Nếu không muốn liên kết tài khoản, bạn có thể nhập trực tiếp địa chỉ email của mình vào ô “Email” và nhấn “Continue“. Leonardo AI sẽ yêu cầu bạn nhập mã xác nhận được gửi về email để hoàn tất.

Sau bước này, bạn có thể sẽ cần hoàn tất một vài thông tin bổ sung như chọn tên người dùng (username) và lĩnh vực bạn quan tâm để Leonardo AI cá nhân hóa trải nghiệm.

Khám phá giao diện Leonardo AI

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được đưa vào trang tổng quan (dashboard). Đây là “xưởng vẽ” chính của bạn.

Menu bên trái

Home: Trang tổng quan hiển thị các tính năng nổi bật, hướng dẫn và sản phẩm của cộng đồng.

Library: Thư viện lưu trữ các tác phẩm bạn đã tạo.

AI Tools:

Image: Tạo ảnh từ văn bản (Text to Image).

Tạo ảnh từ văn bản (Text to Image). Video: Tạo video ngắn với công nghệ Motion.

Tạo video ngắn với công nghệ Motion. Flow State: Quy trình sáng tạo tùy chỉnh.

Quy trình sáng tạo tùy chỉnh. Realtime Canvas: Vẽ trực tiếp và AI sẽ gợi ý hình ảnh ngay lập tức.

Vẽ trực tiếp và AI sẽ gợi ý hình ảnh ngay lập tức. Realtime Generation: Sinh ảnh nhanh chóng theo thời gian thực.

Sinh ảnh nhanh chóng theo thời gian thực. Canvas Editor: Chỉnh sửa ảnh sau khi tạo.

Chỉnh sửa ảnh sau khi tạo. Universal Upscaler: Nâng cấp độ phân giải ảnh.

Advanced:

Models & Training: Huấn luyện mô hình riêng bằng dữ liệu của bạn.

Huấn luyện mô hình riêng bằng dữ liệu của bạn. Texture Generation (Alpha): Tạo texture 3D cho game hoặc thiết kế.

Tạo texture 3D cho game hoặc thiết kế. API Access: Quản lý quyền tích hợp API.

Quản lý quyền tích hợp API. Premium Plans: Nâng cấp gói trả phí để có thêm credits và tính năng.

Khu vực trung tâm (Dashboard)

Phần trung tâm màn hình cung cấp các lối tắt đến những tính năng được sử dụng nhiều nhất:

Image, Video, Upscaler, Canvas Editor: Các nút truy cập nhanh vào những công cụ quan trọng.

Các nút truy cập nhanh vào những công cụ quan trọng. Thư viện Cộng đồng (Community Creations): Ngay bên dưới là nơi bạn có thể khám phá vô số tác phẩm do những người dùng khác tạo ra. Đây là một nguồn cảm hứng và học hỏi cách viết prompt tuyệt vời.

Thông tin tài khoản và token

Ở góc trên cùng bên trái, bạn sẽ thấy thông tin tài khoản của mình.

Số Token: Con số 150 màu tím chính là lượng “năng lượng” miễn phí bạn được cấp mỗi ngày để sử dụng các tính năng. Số token này sẽ được làm mới sau mỗi 24 giờ.

Con số 150 màu tím chính là lượng “năng lượng” miễn phí bạn được cấp mỗi ngày để sử dụng các tính năng. Số token này sẽ được làm mới sau mỗi 24 giờ. Nút Upgrade: Dùng để nâng cấp lên các gói trả phí nếu bạn có nhu cầu sử dụng nhiều hơn.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình sáng tạo của mình. Hãy thử nhấp vào mục “Image” hoặc “Video” tạo ra tác phẩm đầu tiên!

Nhờ giao diện trực quan này, ngay cả người mới cũng dễ dàng làm quen và bắt đầu tạo hình ảnh, video với chất lượng cao chỉ trong vài phút.

Kinh nghiệm “vàng” để tạo video hiệu quả với Leonardo AI

Bắt đầu với một hình ảnh tĩnh “hoàn hảo”

Chất lượng của video đầu ra phụ thuộc 80% vào chất lượng của hình ảnh gốc. Một hình ảnh tĩnh tốt là một hình ảnh có:

Bố cục rõ ràng

Chi tiết sắc nét

Tiềm năng chuyển động

“Viết Prompt cho Video”, không chỉ cho ảnh

Khi sử dụng tính năng Text-to-Video, tư duy viết prompt của bạn cần thay đổi.

Thêm các từ khóa về chuyển động

Sử dụng các thuật ngữ điện ảnh như cinematic, slow motion, panning shot, tilting up, drone footage, fast-paced,…

Mô tả cả âm thanh (nếu có)

Làm chủ thanh trượt “Motion Strength”

Đây là công cụ kiểm soát quan trọng nhất khi tạo video. Đừng chỉ để mặc định.

Mức thấp (1-3): Hoàn hảo để tạo các chuyển động tinh tế, gần như ảnh Cinemagraph. Lý tưởng cho ảnh chân dung (tóc, mắt chuyển động nhẹ), ảnh phong cảnh (mây trôi, mặt nước gợn sóng).

Hoàn hảo để tạo các chuyển động tinh tế, gần như ảnh Cinemagraph. Lý tưởng cho ảnh chân dung (tóc, mắt chuyển động nhẹ), ảnh phong cảnh (mây trôi, mặt nước gợn sóng). Mức trung bình (4-6): Mức độ an toàn cho hầu hết các trường hợp. Tạo ra các chuyển động rõ ràng nhưng không quá hỗn loạn. Tốt cho các cảnh có nhân vật đi bộ, xe cộ di chuyển chậm.

Mức độ an toàn cho hầu hết các trường hợp. Tạo ra các chuyển động rõ ràng nhưng không quá hỗn loạn. Tốt cho các cảnh có nhân vật đi bộ, xe cộ di chuyển chậm. Mức cao (7-10): Sử dụng cho các cảnh hành động kịch tính, cháy nổ, hoặc khi bạn muốn tạo hiệu ứng rung máy (camera shake). Cảnh báo: Mức độ này có thể gây ra hiện tượng biến dạng (distortion) nếu hình ảnh gốc không phù hợp.

Tận dụng vòng lặp “Image-to-Video-to-Image”

Đây là một kỹ thuật nâng cao để tinh chỉnh video.

Tạo video (Lần 1): Tạo một video từ hình ảnh ban đầu.

Tạo một video từ hình ảnh ban đầu. Chọn khoảnh khắc “vàng”: Xem lại video vừa tạo và chụp màn hình (screenshot) lại khoảnh khắc/khung hình mà bạn cho là đẹp nhất và có bố cục tốt nhất.

Xem lại video vừa tạo và chụp màn hình (screenshot) lại khoảnh khắc/khung hình mà bạn cho là đẹp nhất và có bố cục tốt nhất. Dùng khung hình đó làm ảnh gốc mới: Tải khung hình đó lên Leonardo AI và sử dụng nó làm ảnh đầu vào (Image-to-Image). Bạn có thể tinh chỉnh lại prompt để cải thiện chi tiết.

Tải khung hình đó lên Leonardo AI và sử dụng nó làm ảnh đầu vào (Image-to-Image). Bạn có thể tinh chỉnh lại prompt để cải thiện chi tiết. Tạo video (Lần 2): Sử dụng hình ảnh mới, sắc nét và có bố cục tốt hơn này để tạo video một lần nữa. Kết quả thường sẽ mạch lạc và ấn tượng hơn rất nhiều.

Hiểu rằng “Ngắn là tốt”

Các video do AI tạo ra hiện tại (kể cả trong năm 2025) vẫn hoạt động tốt nhất ở dạng clip rất ngắn (4-5 giây). Đừng cố gắng kể một câu chuyện phức tạp trong một lần tạo. Thay vào đó:

Tập trung vào một khoảnh khắc: Mỗi video nên tập trung vào một hành động hoặc một chuyển động duy nhất.

Mỗi video nên tập trung vào một hành động hoặc một chuyển động duy nhất. Ghép nối các clip: Nếu bạn muốn tạo một câu chuyện dài hơn, hãy tạo nhiều clip ngắn và sử dụng một phần mềm chỉnh sửa video bên ngoài (như CapCut, DaVinci Resolve) để ghép chúng lại với nhau.

Kết luận

Dù vẫn còn đó những hạn chế nhất định, nhưng với triết lý tập trung vào sự kiểm soát, tùy biến và liên tục cập nhật những công nghệ mới nhất, Leonardo AI chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Hành trình biến ý tưởng thành hình ảnh/video giờ đây đã trở nên trực quan và dễ dàng hơn bao giờ hết. Đã đến lúc bạn tự mình trải nghiệm và khai phá tiềm năng sáng tạo vô hạn cùng Leonardo AI.

Những câu hỏi thường gặp

Leonardo AI có miễn phí không? Có. Leonardo AI cung cấp gói Free với số lượng credits giới hạn mỗi ngày. Người dùng có thể trải nghiệm trước khi nâng cấp lên các gói trả phí.

Leonardo AI hỗ trợ tạo nội dung gì? Leonardo AI hỗ trợ tạo hình ảnh, nhân vật 3D, texture, thiết kế game, concept art và gần đây có cả video AI.

Tôi có được sử dụng hình ảnh tạo ra từ Leonardo AI cho mục đích thương mại không? Có. Đối với các gói trả phí (Apprentice, Artisan, Maestro), bạn sở hữu toàn quyền thương mại đối với những hình ảnh mình tạo ra. Với gói miễn phí, bạn cũng có thể sử dụng cho mục đích thương mại, nhưng Leonardo AI có thể sử dụng lại những hình ảnh đó. (Lưu ý: Luôn kiểm tra điều khoản sử dụng mới nhất của Leonardo AI để có thông tin chính xác nhất).

Tôi có thể huấn luyện một mô hình AI theo phong cách của riêng mình không? Có. Đây chính là một trong những tính năng “thương hiệu” của Leonardo AI. Bạn có thể tải lên một bộ dữ liệu (dataset) gồm các hình ảnh theo phong cách của bạn (khoảng 10-20 ảnh) để tạo ra một mô hình tùy chỉnh, giúp AI sáng tác theo đúng ngôn ngữ nghệ thuật của bạn.