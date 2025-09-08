Pika AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Pika AI [2025]

Năm 2024 đã chứng kiến sự trỗi dậy ngoạn mục của các mô hình tạo sinh video, biến những dòng chữ mô tả đơn thuần thành thước phim sống động. Thế nhưng, khi cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, một “nghệ sĩ” AI mới đã xuất hiện và thu hút sự chú ý của hàng triệu nhà sáng tạo trên toàn cầu. Đó là Pika AI. Vậy cụ thể Pika AI là gì?

Tổng quan về Pika AI

Pika AI là gì?

Pika AI, thường được biết đến qua trang web Pika.art, là một nền tảng AI tiên phong trong lĩnh vực tạo sinh video (Generative Video). Hiểu đơn giản, công cụ này cho phép người dùng biến những ý tưởng trong văn bản (text) hoặc hình ảnh tĩnh (image) thành những thước phim video ngắn, sống động và đầy tính nghệ thuật chỉ trong vài phút.

Pika AI là gì?

Pika AI được phát triển bởi Pika Labs, một công ty khởi nghiệp về AI được thành lập vào tháng 4 năm 2023 bởi hai nhà sáng lập tài năng là Demi Guo và Chenlin Meng. Cả hai đều là cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ từ Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo của Đại học Stanford (SAIL).

Ra mắt chính thức phiên bản 1.0 vào cuối năm 2023, Pika AI nhanh chóng tạo ra một làn sóng bùng nổ trong cộng đồng sáng tạo và công nghệ. Mục tiêu cốt lõi của Pika Labs là “dân chủ hóa” quy trình làm phim, giúp bất kỳ ai, dù không có kỹ năng chuyên môn về quay dựng hay đồ họa, cũng có thể trở thành một nhà sáng tạo video. Thay vì cần đến máy quay, phần mềm phức tạp và hàng giờ làm việc, người dùng Pika chỉ cần một ý tưởng và vài dòng mô tả.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Pika AI?

Trao quyền “đạo diễn” cho người dùng, không chỉ là người ra lệnh

Hầu hết các nền tảng đối thủ xem người dùng như một người “ra lệnh” (prompter): bạn đưa ra yêu cầu và AI trả về một sản phẩm hoàn chỉnh. Ngược lại, Pika AI coi người dùng như một “đạo diễn”. Nền tảng được thiết kế để bạn không chỉ tạo ra cảnh quay ban đầu, mà còn có thể liên tục tinh chỉnh, sửa đổi và “chỉ đạo” video của mình một cách linh hoạt.

Tập trung vào khả năng “chỉnh sửa trong khi tạo”

Thay vì tách biệt hai giai đoạn “tạo video” và “hậu kỳ”, Pika AI gộp chúng lại làm một. Mô hình AI của họ được huấn luyện chuyên sâu để không chỉ hiểu các yêu cầu tạo mới (“Hãy tạo một con rồng bay trên thành phố”), mà còn hiểu sâu sắc các yêu cầu chỉnh sửa mang tính ngữ cảnh (“Giữ nguyên con rồng, nhưng thay đổi thành phố thành bối cảnh cyberpunk”). Điều này cho phép người dùng “nhào nặn” sản phẩm của mình một cách tự nhiên, giống như một họa sĩ sửa lại từng nét vẽ trên bức tranh của mình.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Pika AI?

Hướng đến sự trực quan và dễ tiếp cận

Từ triết lý và công nghệ trên, Pika AI tạo ra một trải nghiệm người dùng vô cùng trực quan. Thay vì yêu cầu người dùng phải học các thuật ngữ kỹ thuật phức tạp về làm phim hay sử dụng các thanh trượt thông số rắc rối, Pika cho phép bạn “ra lệnh” bằng ngôn ngữ hàng ngày.

Bạn muốn camera lia sang trái? Chỉ cần nói “lia sang trái”. Bạn muốn thay đổi một vật thể? Chỉ cần chọn và yêu cầu thay đổi. Cách tiếp cận này đã phá vỡ rào cản kỹ thuật, giúp những người không chuyên có thể hiện thực hóa những ý tưởng điện ảnh phức tạp một cách dễ dàng.

So với đối thủ như Runway ML (tập trung vào tùy chỉnh cao cấp, VFX phức tạp nhưng chậm hơn và đắt đỏ), Synthesia (chuyên về avatar nói chuyện, phù hợp doanh nghiệp nhưng ít sáng tạo), hay Sora (tạo video dài hơn nhưng yêu cầu tài nguyên lớn), Pika AI còn vượt trội ở tốc độ tạo video nhanh (phù hợp social media), giao diện thân thiện và chi phí thấp hơn. Hiện tại, Pika còn tích hợp âm thanh tự động và nhân vật AI từ giọng nói, giúp nó dẫn đầu về tính tiện lợi cho người dùng cá nhân.

Các tính năng nổi bật của Pika AI

Text-to-Video (Tạo video từ văn bản)

Đây là tính năng cốt lõi và khởi đầu của Pika. Bạn chỉ cần nhập một đoạn mô tả (prompt) về cảnh quay bạn tưởng tượng, Pika sẽ phân tích và tạo ra một video ngắn tương ứng. Tính năng này cho phép bạn hiện thực hóa nhanh chóng mọi ý tưởng, từ những cảnh quay siêu thực đến các đoạn phim hoạt hình phức tạp.

Image-to-Video (Làm sống động hình ảnh tĩnh)

Tính năng này cho phép bạn tải lên một bức ảnh tĩnh và Pika AI sẽ “thổi hồn” vào đó, biến nó thành một video chuyển động mượt mà. Bạn có thể làm cho nhân vật trong ảnh chớp mắt, tóc bay trong gió, hoặc tạo ra các chuyển động nhẹ nhàng cho cả khung cảnh, mang lại sức sống cho những khoảnh khắc tĩnh.

Các tính năng nổi bật của Pika AI

Modify Region (Chỉnh sửa một vùng trong video)

Tính năng này cho phép bạn chọn một khu vực cụ thể trong video đã tạo và ra lệnh cho AI thay đổi chỉ riêng khu vực đó bằng văn bản. Ví dụ, bạn có thể chọn chiếc áo của một nhân vật và yêu cầu “đổi thành áo khoác da màu đen”, Pika sẽ thực hiện thay đổi mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của video.

Expand Canvas (Mở rộng khung hình)

Tương tự như tính năng Outpainting ở hình ảnh, Expand Canvas cho phép bạn mở rộng khung hình của video theo bất kỳ hướng nào (lên, xuống, trái, phải). AI sẽ tự động “vẽ” thêm các chi tiết mới cho bối cảnh một cách liền mạch và hợp lý, rất hữu ích khi bạn muốn thay đổi tỷ lệ khung hình hoặc thêm không gian cho cảnh quay.

Lip Sync (Đồng bộ hóa khẩu hình)

Bạn có thể tải lên một file âm thanh (lời nói, bài hát) và Pika sẽ tự động làm cho khẩu hình của nhân vật trong video chuyển động khớp với âm thanh đó. Điều này mở ra khả năng tạo video nhân vật nói chuyện hoặc hát một cách chân thực mà không cần kỹ thuật hoạt hình phức tạp.

Sound Effects (Tự động tạo hiệu ứng âm thanh)

Để video thêm phần sống động, Pika đã tích hợp khả năng tự động tạo hiệu ứng âm thanh. AI sẽ phân tích nội dung video và đề xuất hoặc tự động thêm vào các âm thanh phù hợp như tiếng bước chân, tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, hay tiếng động cơ xe. Bạn cũng có thể yêu cầu âm thanh cụ thể bằng văn bản.

Camera Control (Kiểm soát chuyển động máy quay)

Bạn có thể ra lệnh cho AI thực hiện các chuyển động máy quay chuyên nghiệp như Pan (lia ngang), Tilt (lia dọc), Zoom in/out (phóng to/thu nhỏ), hoặc Rotate (xoay). Điều này giúp tạo ra những cảnh quay có chiều sâu và đậm chất điện ảnh hơn.

Kiểm soát chuyển động máy quay

Video-to-Video (Biến đổi video có sẵn)

Ngoài việc tạo mới, Pika còn cho phép bạn tải lên một video có sẵn và biến đổi nó theo một phong cách hoàn toàn khác. Bạn có thể biến một video người thật thành hoạt hình 3D, phim anime, hoặc theo phong cách nghệ thuật của một họa sĩ nổi tiếng chỉ bằng một vài câu lệnh.

Pikaffects (Hiệu ứng đặc biệt)

Pika AI hỗ trợ một loạt hiệu ứng động sáng tạo như Explode, Melt, Inflate, Cake-ify, Fire, Splash… giúp video thêm phần độc đáo và gây ấn tượng mạnh với người xem.

Điều chỉnh phong cách và tỉ lệ khung hình

Pika AI cho phép chọn phong cách hình ảnh (anime, cartoon, photorealistic…) cùng tỉ lệ khung hình phù hợp với từng nền tảng như YouTube, TikTok hay Instagram Reels mà không làm giảm chất lượng.

Ứng dụng đa nền tảng

Ngoài bản web, Pika AI còn có ứng dụng iOS, giúp người dùng tạo và chia sẻ video mọi lúc, mọi nơi chỉ với điện thoại.

Một số điểm còn hạn chế của Pika AI

Độ dài video còn ngắn: Hiện tại, Pika AI chỉ tạo được video từ 5–10 giây, nếu muốn nội dung dài hơn, người dùng phải ghép nhiều đoạn lại với nhau, khá tốn thời gian.

Hiện tại, Pika AI chỉ tạo được video từ 5–10 giây, nếu muốn nội dung dài hơn, người dùng phải ghép nhiều đoạn lại với nhau, khá tốn thời gian. Chất lượng không đồng đều: Kết quả đầu ra đôi khi chưa thực sự ổn định: một số video đẹp và tự nhiên, trong khi số khác lại bị méo hình, mất chi tiết hoặc chưa đúng ý tưởng ban đầu.

Kết quả đầu ra đôi khi chưa thực sự ổn định: một số video đẹp và tự nhiên, trong khi số khác lại bị méo hình, mất chi tiết hoặc chưa đúng ý tưởng ban đầu. Khó xử lý các cảnh quay phức tạp: Khi gặp phải các yêu cầu phức tạp với nhiều đối tượng tương tác với nhau, các hành động chồng chéo hoặc bối cảnh quá nhiều chi tiết, AI có thể bị “bối rối”. Kết quả trả về có thể bị lỗi, biến dạng (ví dụ: tay chân kỳ lạ, vật thể méo mó) hoặc không diễn tả đúng ý đồ của người dùng.

Khi gặp phải các yêu cầu phức tạp với nhiều đối tượng tương tác với nhau, các hành động chồng chéo hoặc bối cảnh quá nhiều chi tiết, AI có thể bị “bối rối”. Kết quả trả về có thể bị lỗi, biến dạng (ví dụ: tay chân kỳ lạ, vật thể méo mó) hoặc không diễn tả đúng ý đồ của người dùng. Thiếu nhất quán về nhân vật và đối tượng: Việc duy trì sự nhất quán của một nhân vật (khuôn mặt, quần áo, vóc dáng) hoặc một đối tượng qua nhiều cảnh quay khác nhau là một thách thức lớn đối với hầu hết các AI tạo video, và Pika cũng không ngoại lệ.

Việc duy trì sự nhất quán của một nhân vật (khuôn mặt, quần áo, vóc dáng) hoặc một đối tượng qua nhiều cảnh quay khác nhau là một thách thức lớn đối với hầu hết các AI tạo video, và Pika cũng không ngoại lệ. Giới hạn trong gói miễn phí: Phiên bản miễn phí chỉ cho phép tạo số lượng video hạn chế, có watermark và thiếu nhiều tính năng nâng cao.

Phiên bản miễn phí chỉ cho phép tạo số lượng video hạn chế, có watermark và thiếu nhiều tính năng nâng cao. Chưa hỗ trợ tốt tiếng Việt: Pika AI hoạt động hiệu quả nhất với prompt tiếng Anh. Khi nhập bằng tiếng Việt, đôi khi AI hiểu sai ngữ cảnh hoặc cho ra kết quả không mong muốn.

Pika AI hoạt động hiệu quả nhất với prompt tiếng Anh. Khi nhập bằng tiếng Việt, đôi khi AI hiểu sai ngữ cảnh hoặc cho ra kết quả không mong muốn. Phụ thuộc nhiều vào mô tả chi tiết (prompt): Để tạo được video đẹp, người dùng cần có kỹ năng viết prompt rõ ràng, cụ thể. Nếu prompt quá mơ hồ, kết quả dễ bị sai lệch.

Để tạo được video đẹp, người dùng cần có kỹ năng viết prompt rõ ràng, cụ thể. Nếu prompt quá mơ hồ, kết quả dễ bị sai lệch. Khả năng tùy chỉnh hậu kỳ còn hạn chế: Dù có thể chỉnh sửa, thêm hoặc xoá chi tiết, Pika AI vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn các phần mềm dựng phim chuyên nghiệp như Premiere Pro hay After Effects.

Một số điểm còn hạn chế của Pika AI

Chi phí sử dụng Pika AI

Gói miễn phí (Free Plan)

Đây là gói khởi đầu cho bất kỳ ai muốn thử nghiệm khả năng của Pika AI.

Chi phí: $0 / tháng

$0 / tháng Quyền lợi: Cung cấp 30 credits ban đầu khi đăng ký. Người dùng có thể kiếm thêm credits miễn phí thông qua các hoạt động trên nền tảng.

Hạn chế: Tất cả video tạo ra đều có watermark (logo của Pika). Không được phép sử dụng cho mục đích thương mại. Tốc độ xử lý và tạo video ở mức tiêu chuẩn.



Chi phí sử dụng Pika AI

Gói tiêu chuẩn (Standard Plan)

Gói này phù hợp cho các nhà sáng tạo nội dung cá nhân hoặc người dùng thường xuyên có nhu cầu cao hơn.

Chi phí: $10 / tháng (thanh toán hàng tháng). $8 / tháng (khi thanh toán theo năm, tổng cộng $96/năm, tiết kiệm 20%).

Quyền lợi: Cung cấp 700 credits mỗi tháng. Không có watermark trên video. Được phép sử dụng video cho mục đích thương mại. Tốc độ xử lý ưu tiên (nhanh hơn gói miễn phí).



Gói chuyên nghiệp (Pro Plan)

Đây là lựa chọn tốt nhất cho các chuyên gia, agency, hoặc doanh nghiệp cần sản xuất video AI với số lượng lớn và yêu cầu cao nhất.

Chi phí: $70 / tháng (thanh toán hàng tháng). $58 / tháng (khi thanh toán theo năm, tổng cộng $696/năm).

Quyền lợi: Cung cấp 2,000 credits mỗi tháng. Bao gồm tất cả quyền lợi của gói Standard. Tốc độ xử lý nhanh nhất (Turbo), được ưu tiên hàng đầu trong hàng đợi. Truy cập sớm các tính năng và mô hình AI mới nhất của Pika.



Gói Fancy (Fancy Plan)

Đây là gói cao cấp nhất, được thiết kế cho các agency, studio và doanh nghiệp có yêu cầu sản xuất video AI ở quy mô lớn và chất lượng cao nhất.

Chi phí: Khoảng $95 / tháng (thanh toán hàng tháng). Khoảng $76 / tháng (khi thanh toán theo năm).

Quyền lợi: Cung cấp lượng credits khổng lồ, khoảng 6,000 credits mỗi tháng. Tất cả quyền lợi của gói Pro. Tốc độ xử lý được ưu tiên ở mức cao nhất (Fastest generations). Truy cập tất cả các mô hình AI và tính năng mới nhất ngay khi ra mắt.



Lưu ý quan trọng về “Credit”: Pika sử dụng hệ thống credit để tính toán chi phí cho mỗi lần tạo video. Số credit tiêu thụ cho một video sẽ phụ thuộc vào độ dài, độ phân giải và các tính năng phức tạp được sử dụng. Do đó, các gói trả phí về cơ bản là mua một lượng “năng lượng sáng tạo” lớn hơn để sử dụng trong tháng.

Xem thêm chi tiết các gói tại: https://pika.art/pricing

Pika AI có hỗ trợ API không?

Có, Pika AI có hỗ trợ API chính thức cho các nhà phát triển và doanh nghiệp muốn tích hợp công nghệ tạo video của mình vào các ứng dụng, trang web hoặc quy trình làm việc tự động.

API chính thức — trả theo lượng sử dụng (Pay-as-you-go)

Không giống như các gói thuê bao thông thường dành cho người dùng cá nhân, API của Pika hoạt động theo mô hình trả tiền theo mức sử dụng (pay-as-you-go). Chi phí được tính dựa trên số giây video được tạo ra.

Cụ thể, mức giá tham khảo như sau (có thể thay đổi tùy vào thời điểm và phiên bản mô hình):

$0.05 USD / giây cho video 720p (sử dụng mô hình Pika 1.0)

$0.11 USD / giây cho video 720p (sử dụng các mô hình mới hơn)

Mô hình này rất linh hoạt, giúp các doanh nghiệp chỉ phải trả tiền cho những gì họ thực sự sử dụng, dễ dàng kiểm soát chi phí khi mở rộng quy mô.

Xem chi tiết tại: https://pika.art/api

Giá API của Pika AI

API cộng đồng — thông qua “API Glue” (không phải chính thức)

Song song đó, một số nhóm cộng đồng đã phát triển API không chính thức giúp bạn tương tác với Pika một cách linh hoạt hơn:

API Glue — một dịch vụ phát triển bởi người dùng Pika, cung cấp cách gọi API để sử dụng các tính năng Pika như tạo video, chỉnh sửa, upscaling…

Cho phép thiết lập nhanh, hỗ trợ webhook để nhận thông báo khi video hoàn thành, hỗ trợ nhiều tài khoản cùng lúc.

Lưu ý: API này không phải do Pika Labs chính thức phát hành, bạn cần chủ động kết nối qua Discord và tuân theo giới hạn (ví dụ: chỉ 1 request/giây, giới hạn dữ liệu ~10GB/tháng).

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Pika AI

Cách đăng ký tài khoảnPika AI

Bước 1: Truy cập trang web chính thức của Pika AI tại: https://pika.art

Bước 2: Ở trang chủ, bạn sẽ thấy giao diện chào mừng cùng lựa chọn đăng nhập. Bạn có thể chọn Sign in with Google, Facebook, Discord hoặc đăng ký bằng Email.

Cách đăng ký tài khoản Pika AI

Lời khuyên: Đăng ký bằng Google hoặc Discord là cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Chỉ cần một cú nhấp chuột, bạn đã hoàn tất việc tạo tài khoản.

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyển đến giao diện sáng tạo video.

Cách đăng ký tài khoản Pika AI

Khám phá giao diện Pika AI

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được đưa vào không gian làm việc chính của Pika. Đây là nơi mọi ý tưởng sáng tạo của bạn được thực hiện.

Khu vực menu:

Inspiration: Gợi ý ý tưởng sáng tạo từ cộng đồng. Bạn có thể tìm theo các nhóm tính năng như Pikatwists, Pikaframes, Pikaswaps, Pikadditions, Pikascenes… để tùy chỉnh video.

Inspiration

Pikaffects: Thư viện hiệu ứng và phong cách mới nhất.

Pikaffects

Library: Lưu trữ các video đã tạo của bạn.

Khu vực tạo video:

Gõ mô tả câu chuyện mong muốn. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng hình ảnh để tải lên hình ảnh tĩnh và gõ mô tả để tạo video từ ảnh đó. Chọn hiệu ứng/kiểu video từ thư viện (ví dụ: Labubu Style, Pick Me, Selfies…). Nhấp vào Settings để chọn tỷ lệ khung hình. Chọn mô hình tạo video (mặc định gói miễn phí là 1.5)

Khu vực tạo video

Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở bên phải để bắt đầu tạo video. Chờ trong giây lát để AI xử lý.

Khu vực tạo video

Tải về máy hoặc lưu trực tiếp vào Library.

Kinh nghiệm sử dụng Pika AI hiệu quả

Nghệ thuật “viết prompt” – càng rõ ràng, kết quả càng đẹp

Đây là kỹ năng quan trọng nhất. Thay vì những câu lệnh chung chung, hãy học cách mô tả chi tiết như cách một đạo diễn chỉ đạo cảnh quay.

Công thức Vàng: [Chủ thể] + [Hành động] + [Bối cảnh/Môi trường] + [Phong cách & Chi tiết] . Thay vì: “Một cô gái đi trong mưa.” Hãy viết: “Một cô gái trẻ mặc áo mưa màu vàng, bước đi chậm rãi dưới cơn mưa đêm trên một con phố ở Tokyo, ánh đèn neon phản chiếu trên vũng nước, phong cách anime Ghibli, góc quay rộng.”

+ + + . Thêm “Gia vị điện ảnh”: Đừng quên các từ khóa vàng để nâng tầm video của bạn: Ánh sáng: cinematic lighting (ánh sáng điện ảnh), golden hour (giờ vàng), soft light (ánh sáng mềm), neon glow (ánh sáng neon). Góc máy: close-up shot (cận cảnh), wide shot (toàn cảnh), drone view (góc nhìn từ trên cao), low angle shot (góc quay từ dưới lên). Chất lượng: highly detailed (siêu chi tiết), 4K, sharp focus (lấy nét căng).

Đừng quên các từ khóa vàng để nâng tầm video của bạn:

Kinh nghiệm sử dụng Pika AI hiệu quả

Sử dụng “Negative Prompt” để loại bỏ yếu tố thừa

Đây là “cây đũa thần” giúp bạn kiểm soát kết quả. Sử dụng tham số -neg ở cuối prompt để loại bỏ những thứ bạn không muốn thấy, đặc biệt là các lỗi phổ biến của AI.

Ví dụ: … -neg text, watermark, blurry, deformed hands, ugly, bad quality. (… loại bỏ chữ, logo, mờ, bàn tay biến dạng, xấu, chất lượng kém.)

Kết hợp nhiều tính năng để tạo hiệu ứng độc đáo

Dùng Pikaframes để chèn khung cảnh, Pikaswaps để thay đổi nhân vật, hoặc Pikadditions để thêm chi tiết vào video.

để chèn khung cảnh, để thay đổi nhân vật, hoặc để thêm chi tiết vào video. Việc kết hợp nhiều công cụ giúp video trở nên sống động và cá nhân hóa hơn.

Bắt đầu bằng một bức ảnh – “mỏ neo” cho sự sáng tạo

Tạo video từ văn bản (Text-to-Video) đôi khi cho kết quả rất ngẫu nhiên. Để kiểm soát tốt hơn, hãy bắt đầu bằng một hình ảnh (Image-to-Video).

Quy trình hiệu quả: Dùng một AI tạo ảnh như Midjourney hoặc Stable Diffusion để tạo ra một bức ảnh tĩnh hoàn hảo theo ý bạn. Sau đó, tải bức ảnh này lên Pika và yêu cầu nó “làm sống động” bức ảnh.

Dùng một AI tạo ảnh như Midjourney hoặc Stable Diffusion để tạo ra một bức ảnh tĩnh hoàn hảo theo ý bạn. Sau đó, tải bức ảnh này lên Pika và yêu cầu nó “làm sống động” bức ảnh. Lợi ích: Bố cục, nhân vật, và phong cách sẽ được giữ lại gần như nguyên vẹn. Bạn chỉ cần tập trung vào việc mô tả chuyển động, giúp kết quả dễ đoán và chất lượng cao hơn nhiều.

Làm chủ chuyển động và camera

Đừng để AI tự quyết định chuyển động. Hãy chủ động ra lệnh bằng các tham số có sẵn.

Tham số Camera: Dùng -camera zoom in/out (phóng to/thu nhỏ), -camera pan left/right (lia máy qua trái/phải), -camera tilt up/down (lia máy lên/xuống).

Dùng -camera zoom in/out (phóng to/thu nhỏ), -camera pan left/right (lia máy qua trái/phải), -camera tilt up/down (lia máy lên/xuống). Tham số Chuyển động (-motion): Tùy chỉnh mức độ chuyển động trong video. -motion 0 cho cảnh tĩnh (như hiệu ứng parallax) và -motion 4 cho cảnh có chuyển động rất mạnh.

Tinh chỉnh và lặp lại

Đừng mong đợi có kết quả hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên.

Tạo nhiều phiên bản: Với cùng một prompt, hãy tạo ra 2-3 video để chọn ra kết quả tốt nhất.

Với cùng một prompt, hãy tạo ra 2-3 video để chọn ra kết quả tốt nhất. Sửa đổi prompt: Nếu kết quả chưa ưng ý, đừng bỏ đi. Hãy xem lại prompt của bạn và suy nghĩ: “Mình có thể thêm/bớt từ khóa nào để AI hiểu ý mình hơn?”

Nếu kết quả chưa ưng ý, đừng bỏ đi. Hãy xem lại prompt của bạn và suy nghĩ: “Mình có thể thêm/bớt từ khóa nào để AI hiểu ý mình hơn?” Sử dụng tính năng “Modify Region”: Nếu chỉ có một chi tiết nhỏ trong video bị sai, hãy dùng “Modify Region” để sửa nó thay vì tạo lại toàn bộ video. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều credit và thời gian.

Quản lý “Credit” một cách thông minh

Credit là tài nguyên quý giá, đặc biệt với các gói trả phí.

Thử nghiệm ở độ phân giải thấp: Khi đang thử nghiệm ý tưởng hoặc các prompt phức tạp, hãy tạo video ở độ phân giải tiêu chuẩn để tốn ít credit hơn.

Khi đang thử nghiệm ý tưởng hoặc các prompt phức tạp, hãy tạo video ở độ phân giải tiêu chuẩn để tốn ít credit hơn. Chỉ Upscale khi đã chốt: Chỉ sử dụng tính năng upscale (nâng cấp độ phân giải) cho video cuối cùng mà bạn thực sự ưng ý, vì nó tốn nhiều credit hơn.

Kết luận

Dù vẫn còn đó những hạn chế, nhưng với tốc độ phát triển vũ bão và biết lắng nghe ý kiến từ cộng đồng, Pika AI hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Việc bắt đầu tìm hiểu và làm chủ Pika ngay từ bây giờ không chỉ là một lựa chọn, mà có thể chính là chìa khóa để bạn mở ra những cánh cửa mới của sự sáng tạo và dẫn đầu trong kỷ nguyên nội dung số.

Những câu hỏi thường gặp

Sử dụng Pika AI có tốn phí không? Tùy nhu cầu. Pika AI hoạt động theo mô hình Freemium. Bạn sẽ có một gói Miễn phí (Free) để trải nghiệm với số lượt tạo video giới hạn mỗi tháng. Để có thêm lượt tạo, xóa logo (watermark) và sử dụng cho mục đích thương mại, bạn cần nâng cấp lên các gói trả phí như Standard, Pro, hoặc Fancy.

Video tạo ra từ Pika AI có bị dính logo (watermark) không? Có, nếu bạn dùng gói miễn phí. Tất cả video được tạo từ tài khoản miễn phí sẽ có một logo nhỏ của Pika. Để xóa logo này một cách hợp lệ, bạn phải đăng ký một trong các gói trả phí của họ.

"Credit" trong Pika AI là gì? Credit là đơn vị tiền tệ trong Pika AI, được dùng để “trả công” cho AI mỗi khi bạn tạo video. Mỗi hành động (tạo video, nâng cấp chất lượng…) sẽ tiêu tốn một lượng credit nhất định. Các gói trả phí về cơ bản là việc bạn mua một lượng lớn credit để sử dụng trong tháng.

Tôi có thể dùng video từ Pika AI cho mục đích thương mại không? Có, nhưng chỉ với các gói trả phí. Giấy phép của gói miễn phí không cho phép bạn sử dụng video cho các dự án thương mại (như quảng cáo, bán hàng…). Bạn phải nâng cấp lên ít nhất là gói Standard để có quyền này.