Khám phá top 10 mạng quảng cáo thay thế AdSense tốt nhất [2025]

Google AdSense từng là lựa chọn số một để kiếm tiền từ website, nhưng liệu đó có phải là lựa chọn duy nhất? Ở thời điểm hiện tại, có rất nhiều mạng quảng cáo khác mang lại thu nhập hấp dẫn, thậm chí có thể vượt trội hơn AdSense trong một số trường hợp. Nếu đang tìm kiếm giải pháp thay thế, bạn đừng bỏ lỡ danh sách top 10 mạng quảng cáo thay thế AdSense tốt nhất dưới đây!

AdSense là gì?

Tổng quan về AdSense

Google AdSense là một chương trình quảng cáo trực tuyến miễn phí của Google, cho phép những người sở hữu trang web, blog, hoặc kênh YouTube (gọi là “nhà xuất bản”) kiếm tiền bằng cách hiển thị quảng cáo trên nội dung của họ.

Về cơ bản, AdSense hoạt động như một cầu nối trung gian giữa ba bên:

Nhà quảng cáo (Advertisers): Các doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn quảng bá sản phẩm/dịch vụ của mình. Họ trả tiền cho Google thông qua một nền tảng khác là Google Ads. Google: Đóng vai trò phân phối các quảng cáo này đến những trang web, video phù hợp trong mạng lưới của mình. Nhà xuất bản (Publishers): Là bạn, người sở hữu website/kênh YouTube. Bạn dành ra một không gian trên trang của mình để Google hiển thị quảng cáo và nhận được một phần doanh thu.

Tổng quan về AdSense

Tại sao nên tìm mạng quảng cáo khác thay cho AdSense?

Mặc dù Google AdSense là mạng quảng cáo phổ biến nhất, nó không phải lúc nào cũng là lựa chọn hoàn hảo cho mọi nhà xuất bản. Dưới đây là những lý do chính khiến nhiều người tìm kiếm các giải pháp thay thế:

Chính sách xét duyệt và cấm tài khoản nghiêm ngặt: AdSense nổi tiếng với quy trình đăng ký khắt khe. Ngay cả khi được chấp thuận, tài khoản của bạn vẫn có nguy cơ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn chỉ vì những vi phạm nhỏ hoặc thậm chí là do nhấp chuột không hợp lệ (invalid clicks) mà bạn không kiểm soát được.

AdSense nổi tiếng với quy trình đăng ký khắt khe. Ngay cả khi được chấp thuận, tài khoản của bạn vẫn có nguy cơ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn chỉ vì những vi phạm nhỏ hoặc thậm chí là do nhấp chuột không hợp lệ (invalid clicks) mà bạn không kiểm soát được. Doanh thu không cao với một số thị trường ngách: Đối với các trang web có nội dung không thuộc các lĩnh vực “hot” như tài chính, công nghệ, sức khỏe, giá thầu quảng cáo (CPC) từ AdSense có thể rất thấp, dẫn đến doanh thu không như kỳ vọng dù có lưu lượng truy cập (traffic) tốt.

Đối với các trang web có nội dung không thuộc các lĩnh vực “hot” như tài chính, công nghệ, sức khỏe, giá thầu quảng cáo (CPC) từ AdSense có thể rất thấp, dẫn đến doanh thu không như kỳ vọng dù có lưu lượng truy cập (traffic) tốt. Ngưỡng thanh toán cao: Bạn phải tích lũy đủ $100 mới có thể nhận được thanh toán từ AdSense. Đối với các trang web nhỏ hoặc mới bắt đầu, việc đạt đến ngưỡng này có thể mất rất nhiều thời gian.

Bạn phải tích lũy đủ $100 mới có thể nhận được thanh toán từ AdSense. Đối với các trang web nhỏ hoặc mới bắt đầu, việc đạt đến ngưỡng này có thể mất rất nhiều thời gian. Chia sẻ doanh thu cố định: AdSense giữ lại 32% doanh thu quảng cáo hiển thị trên nội dung của bạn. Một số mạng quảng cáo khác có thể đưa ra mức chia sẻ hấp dẫn hơn.

AdSense giữ lại 32% doanh thu quảng cáo hiển thị trên nội dung của bạn. Một số mạng quảng cáo khác có thể đưa ra mức chia sẻ hấp dẫn hơn. Ít định dạng quảng cáo sáng tạo: So với các mạng khác, AdSense có phần hạn chế về các định dạng quảng cáo như pop-under, quảng cáo thông báo đẩy (push notification), hay quảng cáo video… Điều này làm giảm bớt cơ hội tối ưu hóa doanh thu.

So với các mạng khác, AdSense có phần hạn chế về các định dạng quảng cáo như pop-under, quảng cáo thông báo đẩy (push notification), hay quảng cáo video… Điều này làm giảm bớt cơ hội tối ưu hóa doanh thu. Mong muốn đa dạng hóa thu nhập: Phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn thu nhập duy nhất luôn tiềm ẩn rủi ro. Việc kết hợp AdSense với các mạng quảng cáo khác hoặc tìm một giải pháp thay thế là một chiến lược thông minh để đảm bảo dòng tiền ổn định.

Phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn thu nhập duy nhất luôn tiềm ẩn rủi ro. Việc kết hợp AdSense với các mạng quảng cáo khác hoặc tìm một giải pháp thay thế là một chiến lược thông minh để đảm bảo dòng tiền ổn định. Kiểm soát chất lượng quảng cáo: Đôi khi AdSense hiển thị những quảng cáo kém chất lượng, lừa đảo hoặc không liên quan đến nội dung, làm ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của người dùng trên trang của bạn.

Tại sao nên tìm mạng quảng cáo khác thay cho AdSense?

Tiêu chí chọn mạng quảng cáo khác thay AdSense

Khi quyết định tìm một “mái nhà” mới cho không gian quảng cáo của mình, bạn nên xem xét các tiêu chí sau để chọn được mạng lưới phù hợp nhất:

Loại hình và định dạng quảng cáo: Mạng đó có cung cấp các định dạng quảng cáo phù hợp với thiết kế và trải nghiệm người dùng trên trang của bạn không (ví dụ: banner hiển thị, quảng cáo tự nhiên – native ads, video, pop-under…)?

Mạng đó có cung cấp các định dạng quảng cáo phù hợp với thiết kế và trải nghiệm người dùng trên trang của bạn không (ví dụ: banner hiển thị, quảng cáo tự nhiên – native ads, video, pop-under…)? Mô hình tính phí và tỷ lệ CPM/CPC: Mạng đó hoạt động theo mô hình nào (CPC, CPM, CPA)? Tỷ lệ trả cho 1000 lượt hiển thị (eCPM) hoặc mỗi lượt nhấp chuột đối với thị trường và nội dung của bạn có cao không?

Mạng đó hoạt động theo mô hình nào (CPC, CPM, CPA)? Tỷ lệ trả cho 1000 lượt hiển thị (eCPM) hoặc mỗi lượt nhấp chuột đối với thị trường và nội dung của bạn có cao không? Yêu cầu về lưu lượng truy cập (Traffic): Một số mạng quảng cáo yêu cầu website phải có lượng traffic tối thiểu mỗi tháng. Hãy kiểm tra xem trang của bạn có đáp ứng được yêu cầu của họ không.

Một số mạng quảng cáo yêu cầu website phải có lượng traffic tối thiểu mỗi tháng. Hãy kiểm tra xem trang của bạn có đáp ứng được yêu cầu của họ không. Ngưỡng thanh toán và phương thức thanh toán: Ngưỡng thanh toán tối thiểu là bao nhiêu? Họ có hỗ trợ các phương thức thanh toán thuận tiện cho bạn không (ví dụ: PayPal, Payoneer, chuyển khoản ngân hàng)?

Ngưỡng thanh toán tối thiểu là bao nhiêu? Họ có hỗ trợ các phương thức thanh toán thuận tiện cho bạn không (ví dụ: PayPal, Payoneer, chuyển khoản ngân hàng)? Chất lượng nhà quảng cáo và mức độ liên quan: Quảng cáo hiển thị có an toàn, uy tín và liên quan đến đối tượng độc giả của bạn không? Một mạng quảng cáo tốt sẽ cho phép bạn kiểm soát và lọc các quảng cáo không mong muốn.

Quảng cáo hiển thị có an toàn, uy tín và liên quan đến đối tượng độc giả của bạn không? Một mạng quảng cáo tốt sẽ cho phép bạn kiểm soát và lọc các quảng cáo không mong muốn. Quy trình xét duyệt: Việc đăng ký và được chấp thuận có dễ dàng và nhanh chóng hơn AdSense không?

Việc đăng ký và được chấp thuận có dễ dàng và nhanh chóng hơn AdSense không? Hỗ trợ khách hàng: Mạng quảng cáo có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình không? Đặc biệt, việc có nhân viên hỗ trợ người Việt là một điểm cộng rất lớn.

Mạng quảng cáo có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình không? Đặc biệt, việc có nhân viên hỗ trợ người Việt là một điểm cộng rất lớn. Tác động đến trải nghiệm người dùng (UX): Các quảng cáo có quá xâm lấn, gây khó chịu và làm giảm tốc độ tải trang của bạn hay không? Hãy ưu tiên các giải pháp thân thiện với người dùng.

Tiêu chí chọn mạng quảng cáo khác thay AdSense

Top 10 mạng quảng cáo thay thế AdSense tốt nhất hiện nay

Media.net là một trong những nền tảng quảng cáo theo ngữ cảnh hàng đầu thế giới, hiện đứng thứ hai về doanh thu toàn cầu, chỉ sau Google AdSense. Với lợi thế độc quyền truy cập dữ liệu tìm kiếm từ Yahoo! và Bing, Media.net cung cấp các giải pháp quảng cáo hiệu quả, giúp các nhà xuất bản tối ưu hóa doanh thu từ nội dung của họ.

Điểm nổi bật của Media.net:

Hệ thống quảng cáo theo ngữ cảnh thông minh: Quảng cáo được hiển thị dựa trên nội dung bài viết và ý định của người dùng, tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Quảng cáo được hiển thị dựa trên nội dung bài viết và ý định của người dùng, tăng tỷ lệ chuyển đổi. Độc quyền dữ liệu từ Yahoo! và Bing: Khả năng nhắm mục tiêu chính xác hơn nhờ vào dữ liệu tìm kiếm từ hai nền tảng này.

Khả năng nhắm mục tiêu chính xác hơn nhờ vào dữ liệu tìm kiếm từ hai nền tảng này. Được tin dùng bởi nhiều thương hiệu lớn: Các đối tác lớn bao gồm: CNN, Forbes, Reuters, Esquire, USA Today và nhiều thương hiệu danh tiếng khác.

Các đối tác lớn bao gồm: CNN, Forbes, Reuters, Esquire, USA Today và nhiều thương hiệu danh tiếng khác. Phù hợp với các website chuyên về sản phẩm: Trong khi AdSense hoạt động tốt với quảng cáo hiển thị ở những nội dung không tập trung vào sản phẩm, Media.net lại tối ưu hóa doanh thu cho các website thuộc nhóm nội dung sản phẩm nhờ vào thuật toán phân tích ngữ cảnh tiên tiến.

Media.net

#2. PropellerAds

PropellerAds là một trong những mạng quảng cáo lớn và linh hoạt nhất hiện nay, đặc biệt nổi tiếng với các định dạng quảng cáo đa dạng và khả năng kiếm tiền từ mọi loại lưu lượng truy cập. Đây là lựa chọn phổ biến cho các blog, trang tin tức, và website giải trí muốn tối đa hóa doanh thu ngoài các định dạng banner truyền thống.

Điểm nổi bật của PropellerAds:

Đa dạng định dạng quảng cáo hiệu suất cao: Cung cấp các loại quảng cáo độc đáo như Thông báo đẩy (Push Notifications), Pop-under (On-click), và quảng cáo xen kẽ (Interstitials), giúp tận dụng tối đa mọi lượt truy cập mà không cần chiếm không gian cố định trên trang.

Cung cấp các loại quảng cáo độc đáo như Thông báo đẩy (Push Notifications), Pop-under (On-click), và quảng cáo xen kẽ (Interstitials), giúp tận dụng tối đa mọi lượt truy cập mà không cần chiếm không gian cố định trên trang. Không yêu cầu lưu lượng tối thiểu: Phù hợp cho cả những website mới hoặc có traffic khiêm tốn. Quá trình đăng ký và xét duyệt nhanh chóng, giúp bạn có thể bắt đầu kiếm tiền ngay lập tức.

Phù hợp cho cả những website mới hoặc có traffic khiêm tốn. Quá trình đăng ký và xét duyệt nhanh chóng, giúp bạn có thể bắt đầu kiếm tiền ngay lập tức. Công nghệ chống chặn quảng cáo (Adblock Bypass): Tăng doanh thu bằng cách hiển thị quảng cáo cho cả những người dùng đang sử dụng trình chặn quảng cáo, một tính năng mà không nhiều mạng cung cấp.

Tăng doanh thu bằng cách hiển thị quảng cáo cho cả những người dùng đang sử dụng trình chặn quảng cáo, một tính năng mà không nhiều mạng cung cấp. Thanh toán linh hoạt và ngưỡng thấp: Hỗ trợ thanh toán hàng tuần với ngưỡng tối thiểu chỉ từ $5 qua các cổng thanh toán phổ biến, giúp các nhà xuất bản nhỏ lẻ dễ dàng nhận được thu nhập của mình.

PropellerAds

#3. Monumetric

Monumetric là một nền tảng quảng cáo tối ưu dành cho các blogger và nhà xuất bản, cung cấp một giải pháp sinh lợi cao hơn so với Google AdSense. Với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và hỗ trợ chiến lược, Monumetric giúp tối đa hóa doanh thu quảng cáo một cách hiệu quả.

Điểm nổi bật của Monumetric:

Tăng thu nhập lên đến 25% so với AdSense: Nhờ vào công nghệ đấu giá theo thời gian thực cho từng lượt hiển thị quảng cáo, Monumetric giúp nhà xuất bản luôn nhận được giá cao nhất cho không gian quảng cáo của họ.

Nhờ vào công nghệ đấu giá theo thời gian thực cho từng lượt hiển thị quảng cáo, Monumetric giúp nhà xuất bản luôn nhận được giá cao nhất cho không gian quảng cáo của họ. Hệ thống client-side header bidding hiện đại: Tối ưu hóa quy trình đặt giá quảng cáo, đảm bảo doanh thu cao nhất có thể.

Tối ưu hóa quy trình đặt giá quảng cáo, đảm bảo doanh thu cao nhất có thể. Hỗ trợ AdOps chuyên nghiệp: Cung cấp chiến lược phân bổ quảng cáo hiệu quả, giúp tối ưu hóa vị trí quảng cáo mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Cung cấp chiến lược phân bổ quảng cáo hiệu quả, giúp tối ưu hóa vị trí quảng cáo mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Yêu cầu tối thiểu về lưu lượng truy cập: Website cần có tối thiểu 10.000 lượt xem mỗi tháng để đủ điều kiện tham gia. Các trang web có từ 10.000 đến 80.000 lượt xem/tháng sẽ phải trả phí thiết lập $99 khi đăng ký.

Tập trung vào các website có lượng truy cập ổn định: Chỉ phù hợp với các nhà xuất bản đáp ứng điều kiện lưu lượng truy cập tối thiểu.

Monumetric

#4. Anyclip

AnyClip là giải pháp quảng cáo video hiện đại, giúp các nhà xuất bản tối ưu hóa doanh thu từ quảng cáo video thông qua trình phát video AI – Luminous X. Không chỉ hỗ trợ quảng cáo video trực tiếp, nền tảng này còn cung cấp công nghệ nhắm mục tiêu nội dung nâng cao và bộ lọc an toàn thương hiệu, giúp đảm bảo quảng cáo hiển thị trong môi trường phù hợp.

Điểm nổi bật của AnyClip:

Trình phát video AI – Luminous X: Phù hợp nội dung thông minh: Sử dụng dữ liệu để đồng bộ hóa video trong thư viện của nhà xuất bản với nội dung trang web, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Tối ưu hóa doanh thu quảng cáo video: Giúp các nhà xuất bản tiếp cận quảng cáo video bán trực tiếp và tăng hiệu quả hiển thị.

Hỗ trợ nhà xuất bản thiếu nội dung video: Nếu website không có đủ video để hiển thị quảng cáo, AnyClip cung cấp nguồn video cao cấp, giúp tận dụng tối đa tiềm năng doanh thu.

Nếu website không có đủ video để hiển thị quảng cáo, AnyClip cung cấp nguồn video cao cấp, giúp tận dụng tối đa tiềm năng doanh thu. Bộ lọc an toàn thương hiệu: Đảm bảo quảng cáo xuất hiện trong môi trường an toàn và phù hợp với hình ảnh thương hiệu.

AnyClip

#5. Ezoic

Ezoic không chỉ là một mạng quảng cáo, mà là một nền tảng thông minh sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) được thiết kế dành riêng cho các nhà xuất bản. Đây là một Đối tác xuất bản được chứng nhận của Google (Google Certified Publishing Partner), nổi tiếng với khả năng tự động hóa việc tối ưu hóa vị trí và loại quảng cáo để gia tăng doanh thu một cách ấn tượng.

Mục tiêu cốt lõi của Ezoic là sử dụng công nghệ máy học để tìm ra sự cân bằng hoàn hảo giữa doanh thu quảng cáo và trải nghiệm người dùng, giúp website vừa kiếm được nhiều tiền hơn, vừa giữ chân được độc giả.

Điểm nổi bật của Ezoic:

Tối ưu hóa bằng Trí tuệ nhân tạo (Ad Tester): Hệ thống AI của Ezoic tự động thử nghiệm hàng nghìn sự kết hợp khác nhau về vị trí, kích thước và loại quảng cáo cho mỗi người dùng. Qua đó, nó tìm ra công thức tối ưu nhất để tối đa hóa thu nhập trên mỗi lượt truy cập.

Hệ thống AI của Ezoic tự động thử nghiệm hàng nghìn sự kết hợp khác nhau về vị trí, kích thước và loại quảng cáo cho mỗi người dùng. Qua đó, nó tìm ra công thức tối ưu nhất để tối đa hóa thu nhập trên mỗi lượt truy cập. Phân tích dữ liệu chuyên sâu (Big Data Analytics): Cung cấp cho nhà xuất bản các báo cáo chi tiết và dễ hiểu về hiệu suất nội dung và doanh thu. Bạn có thể biết chính xác bài viết nào, chuyên mục nào hay nguồn truy cập nào đang mang lại nhiều tiền nhất.

Cung cấp cho nhà xuất bản các báo cáo chi tiết và dễ hiểu về hiệu suất nội dung và doanh thu. Bạn có thể biết chính xác bài viết nào, chuyên mục nào hay nguồn truy cập nào đang mang lại nhiều tiền nhất. Cải thiện tốc độ website (Leap): Ezoic cung cấp công cụ “Leap” miễn phí giúp cải thiện tốc độ tải trang và các chỉ số Core Web Vitals. Điều này không chỉ tốt cho SEO mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng, một yếu tố thường bị ảnh hưởng khi đặt nhiều quảng cáo.

Ezoic cung cấp công cụ “Leap” miễn phí giúp cải thiện tốc độ tải trang và các chỉ số Core Web Vitals. Điều này không chỉ tốt cho SEO mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng, một yếu tố thường bị ảnh hưởng khi đặt nhiều quảng cáo. Hệ thống Ad Mediation: Cho phép bạn kết nối tài khoản AdSense hiện có của mình và các mạng quảng cáo khác vào Ezoic. Nền tảng sẽ cho tất cả các bên cùng đấu giá cạnh tranh, đảm bảo rằng quảng cáo trả giá cao nhất luôn được hiển thị trên trang của bạn.

Ezoic

Infolinks là mạng quảng cáo động, hoạt động tương tự Google AdSense, cung cấp giải pháp tối ưu cho cả nhà xuất bản và nhà quảng cáo. Nền tảng này sử dụng công nghệ nhắm mục tiêu theo sở thích người dùng, giúp hiển thị quảng cáo có độ liên quan cao, nâng cao tỷ lệ tương tác.

Điểm nổi bật của Infolinks:

Định dạng quảng cáo đa dạng: In-text ads: Quảng cáo hiển thị trực tiếp trong nội dung bài viết dài, không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc. Các định dạng khác: In-fold, in-tag, in-frame cùng banner đồ họa truyền thống, giúp linh hoạt trong việc hiển thị quảng cáo trên nhiều loại nội dung.

Mô hình tính phí theo CPC (Cost Per Click): Thiết kế nhằm tối ưu hóa doanh thu cho nhà xuất bản, đảm bảo giá trị quảng cáo cao hơn so với các mô hình CPM thông thường.

Thiết kế nhằm tối ưu hóa doanh thu cho nhà xuất bản, đảm bảo giá trị quảng cáo cao hơn so với các mô hình CPM thông thường. Tập trung vào thị trường Bắc Mỹ: Trong khi AdSense có phạm vi rộng hơn, Infolinks lại chú trọng vào các chiến dịch nhắm đến khu vực cụ thể, giúp tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo theo từng thị trường cụ thể.

Trong khi AdSense có phạm vi rộng hơn, Infolinks lại chú trọng vào các chiến dịch nhắm đến khu vực cụ thể, giúp tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo theo từng thị trường cụ thể. Tỷ lệ chia sẻ doanh thu cạnh tranh: Nhà xuất bản nhận được 65% doanh thu từ quảng cáo – mức chia sẻ cực kỳ hấp dẫn trong thị trường quảng cáo hiện nay.

Infolinks

#7. Epom

Epom là mạng quảng cáo linh hoạt, hỗ trợ nhà xuất bản website và ứng dụng tối ưu hóa doanh thu từ lưu lượng truy cập. Với khả năng hiển thị quảng cáo trên nhiều thiết bị và định dạng khác nhau, Epom mang đến giải pháp monetization toàn diện.

Điểm nổi bật của Epom:

Đa dạng nền tảng và định dạng quảng cáo: Hỗ trợ hiển thị quảng cáo trên cả website và ứng dụng di động, giúp nhà xuất bản tối đa hóa nguồn thu.

Hỗ trợ hiển thị quảng cáo trên cả website và ứng dụng di động, giúp nhà xuất bản tối đa hóa nguồn thu. Tiếp cận thương hiệu cao cấp toàn cầu: Hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng, mang lại nguồn quảng cáo chất lượng cao cho nhà xuất bản.

Hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng, mang lại nguồn quảng cáo chất lượng cao cho nhà xuất bản. Tối ưu hóa eCPM với thuật toán thông minh: Sử dụng công nghệ điều chỉnh giá thầu thông minh, đảm bảo doanh thu quảng cáo đạt mức cao nhất.

Sử dụng công nghệ điều chỉnh giá thầu thông minh, đảm bảo doanh thu quảng cáo đạt mức cao nhất. Tỷ lệ lấp đầy quảng cáo gần 100%: Đảm bảo hiển thị quảng cáo liên tục, hạn chế tối đa tình trạng không có quảng cáo hiển thị.

Đảm bảo hiển thị quảng cáo liên tục, hạn chế tối đa tình trạng không có quảng cáo hiển thị. Hỗ trợ tối ưu hóa kiếm tiền chuyên sâu: Cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa, giúp nhà xuất bản đạt hiệu suất quảng cáo tốt nhất.

Epom

#8. Sovrn

Sovrn là nền tảng quảng cáo toàn diện, cung cấp nhiều định dạng quảng cáo giúp nhà xuất bản tối ưu hóa doanh thu từ nội dung. Bên cạnh quảng cáo hiển thị (display ads) và quảng cáo video, Sovrn còn mở rộng khả năng tăng thu nhập thông qua liên kết tiếp thị liên kết (affiliate links), tạo thêm nguồn thu hấp dẫn.

Điểm nổi bật của Sovrn:

Đa dạng định dạng quảng cáo: Hỗ trợ quảng cáo hiển thị và quảng cáo video, giúp nhà xuất bản tối ưu hóa doanh thu từ nhiều loại nội dung.

Hỗ trợ quảng cáo hiển thị và quảng cáo video, giúp nhà xuất bản tối ưu hóa doanh thu từ nhiều loại nội dung. Tích hợp tiếp thị liên kết (Affiliate Links): Cho phép chuyển đổi nội dung thành cơ hội kiếm tiền, giúp nhà xuất bản mở rộng nguồn thu nhập.

Cho phép chuyển đổi nội dung thành cơ hội kiếm tiền, giúp nhà xuất bản mở rộng nguồn thu nhập. Hệ thống báo cáo chi tiết: Cung cấp cổng báo cáo chuyên sâu, giúp theo dõi hiệu suất quảng cáo, thu nhập và các chỉ số quan trọng.

Cung cấp cổng báo cáo chuyên sâu, giúp theo dõi hiệu suất quảng cáo, thu nhập và các chỉ số quan trọng. Dành cho nhà xuất bản lớn: Phù hợp với các website có lưu lượng truy cập cao, giúp tối đa hóa doanh thu quảng cáo.

Phù hợp với các website có lưu lượng truy cập cao, giúp tối đa hóa doanh thu quảng cáo. Quy trình phê duyệt nghiêm ngặt: Yêu cầu mức truy cập tối thiểu cao, khiến Sovrn trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà xuất bản lớn, nhưng có thể khó tiếp cận đối với các website nhỏ hơn.

Sovrn

#9. Brightcom

Brightcom là mạng quảng cáo đa kênh, cam kết hỗ trợ tối đa hóa doanh thu cho nhà xuất bản thông qua tư vấn chiến lược, tối ưu hóa nội dung và quản lý quảng cáo. Với tiêu chí đảm bảo an toàn thương hiệu, nền tảng này mang đến giải pháp programmatic toàn cầu, giúp nhà xuất bản tiếp cận các thương hiệu cao cấp và nguồn quảng cáo đáng tin cậy.

Điểm nổi bật của Brightcom:

Hỗ trợ tối ưu hóa doanh thu: Cung cấp tư vấn chiến lược về quản lý quảng cáo, tối ưu hóa nội dung và cách sử dụng quảng cáo hiệu quả nhất.

Cung cấp tư vấn chiến lược về quản lý quảng cáo, tối ưu hóa nội dung và cách sử dụng quảng cáo hiệu quả nhất. Nền tảng tiếp thị đa kênh: Cho phép nhà xuất bản tiếp cận nhiều hình thức quảng cáo đa dạng, mở rộng khả năng kiếm tiền.

Cho phép nhà xuất bản tiếp cận nhiều hình thức quảng cáo đa dạng, mở rộng khả năng kiếm tiền. An toàn thương hiệu (Brand Safety): Cam kết cung cấp nguồn quảng cáo chất lượng cao, minh bạch và an toàn.

Cam kết cung cấp nguồn quảng cáo chất lượng cao, minh bạch và an toàn. Tỷ lệ lấp đầy (Fill rate) 100%: Đảm bảo doanh thu ổn định với CPM cạnh tranh từ các thương hiệu lớn.

Đảm bảo doanh thu ổn định với CPM cạnh tranh từ các thương hiệu lớn. Quản lý tài khoản chuyên biệt: Hỗ trợ tận tình với chuyên viên quản lý tài khoản, giúp nhà xuất bản tối ưu doanh thu hiệu quả hơn.

Brightcom

#10. Primis

Primis là mạng quảng cáo chuyên về video, giúp nhà xuất bản phân phối quảng cáo đúng thời điểm, tối ưu RPM (doanh thu trên mỗi nghìn lượt hiển thị) và mang đến trải nghiệm người dùng vượt trội.

Điểm nổi bật của Primis:

Quảng cáo video gốc (In-view Native Video Ads): Quảng cáo tự động hiển thị trong nội dung một cách tự nhiên, không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng. Tùy chỉnh linh hoạt để phù hợp với mọi kích thước quảng cáo.

Công nghệ AI và nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh: Trí tuệ nhân tạo giúp phân tích nội dung trang web và hiển thị quảng cáo liên quan nhất đến người dùng. Hệ thống gợi ý video thông minh, giúp mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng tương tác.

Thư viện video phong phú: Nhà xuất bản có thể chọn từ nguồn video đa dạng của Primis để hiển thị nội dung phù hợp nhất với đối tượng của họ.

Primis

Kết luận

Không còn phụ thuộc vào một lựa chọn duy nhất, bạn hoàn toàn có thể đa dạng hóa nguồn thu từ các nền tảng trong top 10 mạng quảng cáo thay thế AdSense. Dù bạn ưu tiên quảng cáo video, quảng cáo gốc hay tối ưu CPM, vẫn luôn có một giải pháp phù hợp. Hy vọng bài viết sẽ là nguồn tham khảo hữu ích đối với bạn! Hãy tiếp tục theo dõi Tino để đón đọc những bài viết khác bạn nhé!

Những câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sử dụng mạng quảng cáo khác cùng lúc với AdSense không? Có, bạn hoàn toàn có thể. Google cho phép bạn hiển thị quảng cáo từ các mạng khác bên cạnh AdSense. Đây là một cách hiệu quả để đa dạng hóa thu nhập và lấp đầy những vị trí mà AdSense không có quảng cáo phù hợp. Tuy nhiên, hãy đảm bảo các mạng khác tuân thủ chính sách của Google và không sử dụng các định dạng quảng cáo bị cấm (như pop-up tự động).

Mạng quảng cáo thay thế nào trả tiền cao nhất? Không có câu trả lời duy nhất. Mạng trả tiền cao nhất phụ thuộc vào nhiều yếu tố: lưu lượng truy cập của bạn đến từ đâu (quốc gia), chủ đề website, vị trí đặt quảng cáo, và định dạng quảng cáo. Cách tốt nhất là thử nghiệm vài mạng khác nhau để xem mạng nào mang lại doanh thu (RPM – Revenue per mille) tốt nhất cho trang của bạn.

Mất bao lâu để được xét duyệt ở các mạng quảng cáo khác? Thường thì nhanh hơn AdSense rất nhiều. Nhiều mạng xét duyệt tự động hoặc chỉ mất từ vài giờ đến một vài ngày.