Screaming Frog là gì? Cách audit website toàn diện và chuẩn xác nhất [2025]

Trong quy trình tối ưu SEO, việc kiểm soát “sức khỏe” kỹ thuật của website đóng vai trò nền tảng. Một trang web chứa nhiều liên kết gãy, trùng lặp nội dung hay tốc độ tải trang chậm sẽ khó lòng đạt thứ hạng cao trên Google. Giữa hàng loạt giải pháp hỗ trợ hiện nay, Screaming Frog luôn được cộng đồng SEOer đánh giá cao nhờ khả năng thu thập và phân tích dữ liệu chi tiết, mô phỏng chính xác hành vi của Google Bot. Vậy cụ thể Screaming Frog là gì?

Tổng quan về Screaming Frog

Screaming Frog là gì?

Screaming Frog (tên đầy đủ là Screaming Frog SEO Spider) là một ứng dụng phần mềm được cài đặt trực tiếp trên máy tính (hỗ trợ các hệ điều hành Windows, macOS và Linux), do công ty Screaming Frog có trụ sở tại Vương quốc Anh phát triển. Công cụ này đóng vai trò như một trình thu thập thông tin website chuyên sâu, được cộng đồng SEO và các quản trị viên web trên toàn thế giới tin dùng để thực hiện các chiến dịch kiểm tra kỹ thuật (Technical SEO Audit).

Thay vì phải rà soát thủ công tốn nhiều công sức, phần mềm cho phép người dùng quét và phân tích hàng nghìn đường dẫn URL của một hoặc nhiều website cùng lúc với tốc độ xử lý nhanh chóng. Dữ liệu trích xuất từ Screaming Frog giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về “sức khỏe” của website, từ đó phát hiện kịp thời các lỗ hổng kỹ thuật đang cản trở khả năng thăng hạng trên công cụ tìm kiếm.

Cơ chế hoạt động của Screaming Frog

Để thực hiện việc thu thập dữ liệu, Screaming Frog vận hành dựa trên nguyên lý mô phỏng hành vi của các robot tìm kiếm (Search Spiders) thực thụ như Googlebot hay Bingbot. Quy trình này diễn ra theo các bước logic như sau:

Khởi tạo điểm xuất phát: Quá trình bắt đầu ngay khi người dùng nhập địa chỉ website (tên miền) muốn kiểm tra vào thanh công cụ và ra lệnh khởi chạy. Quét và phát hiện liên kết: Từ trang chủ (hoặc URL bắt đầu), phần mềm sẽ truy cập vào mã nguồn HTML để tìm kiếm toàn bộ các đường liên kết nội bộ (Internal Link) và liên kết ra ngoài (External Link) đang tồn tại trên trang đó. Di chuyển theo cấu trúc mạng nhện: Ngay khi tìm thấy các liên kết mới, trình thu thập sẽ tiếp tục “bò” theo những đường dẫn này để đi sâu vào các trang con, danh mục hoặc bài viết khác trong cấu trúc website. Hành động này diễn ra liên tục, lặp lại và mở rộng theo cấp số nhân cho đến khi toàn bộ ngõ ngách của website được rà soát xong hoặc khi đạt đến giới hạn số lượng URL mà người dùng đã thiết lập từ trước. Thu thập và báo cáo dữ liệu: Tại mỗi địa chỉ URL đi qua, Screaming Frog sẽ ghi nhận và trích xuất hàng loạt thông số kỹ thuật quan trọng như: tiêu đề trang, thẻ mô tả, thẻ Heading, kích thước ảnh và đặc biệt là mã phản hồi của máy chủ (ví dụ: trang hoạt động bình thường 200, trang bị lỗi 404 hay trang chuyển hướng 301). Tất cả thông tin này sau đó được hệ thống tổng hợp thành các bảng dữ liệu trực quan, giúp người làm SEO dễ dàng lọc và xử lý vấn đề.

Các tính năng chính của Screaming Frog

Screaming Frog cung cấp một bộ công cụ toàn diện giúp chuyên gia SEO đi sâu vào từng ngõ ngách của website. Dưới đây là những tính năng cốt lõi làm nên tên tuổi của phần mềm này:

Tìm kiếm liên kết gãy (Broken Links): Ứng dụng sẽ quét toàn bộ trang web để phát hiện các liên kết dẫn đến trang lỗi (phản hồi mã 404). Việc này giúp quản trị viên nhanh chóng sửa chữa hoặc loại bỏ các đường dẫn chết, đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Ứng dụng sẽ quét toàn bộ trang web để phát hiện các liên kết dẫn đến trang lỗi (phản hồi mã 404). Việc này giúp quản trị viên nhanh chóng sửa chữa hoặc loại bỏ các đường dẫn chết, đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho người dùng. Kiểm tra các lệnh chuyển hướng (Redirects): Phần mềm liệt kê chi tiết các loại chuyển hướng như 301 (vĩnh viễn) hay 302 (tạm thời). Tính năng này đặc biệt hữu ích trong việc phát hiện các chuỗi chuyển hướng lòng vòng (Redirect Chains) gây lãng phí ngân sách thu thập dữ liệu (Crawl Budget) của Google.

Phần mềm liệt kê chi tiết các loại chuyển hướng như 301 (vĩnh viễn) hay 302 (tạm thời). Tính năng này đặc biệt hữu ích trong việc phát hiện các chuỗi chuyển hướng lòng vòng (Redirect Chains) gây lãng phí ngân sách thu thập dữ liệu (Crawl Budget) của Google. Phân tích tiêu đề và thẻ mô tả: Screaming Frog hiển thị trực quan độ dài, nội dung của thẻ tiêu đề và thẻ mô tả trên từng trang. Nhờ đó, người dùng dễ dàng nhận biết các thẻ bị quá dài, quá ngắn, bị thiếu hoặc bị trùng lặp để tối ưu hóa lại cho chuẩn SEO.

Screaming Frog hiển thị trực quan độ dài, nội dung của thẻ tiêu đề và thẻ mô tả trên từng trang. Nhờ đó, người dùng dễ dàng nhận biết các thẻ bị quá dài, quá ngắn, bị thiếu hoặc bị trùng lặp để tối ưu hóa lại cho chuẩn SEO. Phát hiện nội dung trùng lặp: Thông qua thuật toán so sánh MD5, công cụ này có khả năng tìm ra các trang có nội dung giống hệt nhau hoặc các thẻ tiêu đề bị trùng lặp trên toàn bộ website, giúp ngăn chặn nguy cơ bị Google đánh phạt.

Thông qua thuật toán so sánh MD5, công cụ này có khả năng tìm ra các trang có nội dung giống hệt nhau hoặc các thẻ tiêu đề bị trùng lặp trên toàn bộ website, giúp ngăn chặn nguy cơ bị Google đánh phạt. Trực quan hóa cấu trúc website: Thay vì nhìn vào các bảng dữ liệu khô khan, người dùng có thể xem cấu trúc website dưới dạng biểu đồ cây (Tree Graph) hoặc biểu đồ lực (Force-directed Graph).

Thay vì nhìn vào các bảng dữ liệu khô khan, người dùng có thể xem cấu trúc website dưới dạng biểu đồ cây (Tree Graph) hoặc biểu đồ lực (Force-directed Graph). Tạo XML Sitemaps: Sau khi hoàn tất quá trình quét, phần mềm cho phép xuất file XML Sitemap chứa đầy đủ các URL quan trọng và loại bỏ các trang lỗi, giúp việc khai báo với Google Search Console trở nên chính xác hơn.

Tại sao SEOer cần sử dụng Screaming Frog?

Khác với việc liệt kê các tính năng kỹ thuật, lý do khiến Screaming Frog trở thành vật bất ly thân của cộng đồng SEO nằm ở những giá trị thực tiễn và hiệu suất công việc mà công cụ này mang lại:

Tối ưu hóa thời gian và nguồn lực: Đối với các website thương mại điện tử hoặc trang tin tức có hàng nghìn, thậm chí hàng triệu đường dẫn, việc kiểm tra thủ công là nhiệm vụ bất khả thi. Screaming Frog giải quyết khối lượng công việc khổng lồ này chỉ trong vài phút đến vài giờ, giúp đội ngũ SEO dành thời gian cho việc phân tích chiến lược thay vì nhập liệu thủ công.

Đối với các website thương mại điện tử hoặc trang tin tức có hàng nghìn, thậm chí hàng triệu đường dẫn, việc kiểm tra thủ công là nhiệm vụ bất khả thi. Screaming Frog giải quyết khối lượng công việc khổng lồ này chỉ trong vài phút đến vài giờ, giúp đội ngũ SEO dành thời gian cho việc phân tích chiến lược thay vì nhập liệu thủ công. Đảm bảo độ chính xác tuyệt đối: Mắt thường rất khó phát hiện các lỗi kỹ thuật ẩn như thẻ Canonical đặt sai, thẻ Meta Robots bị chặn (noindex) hay các liên kết nội bộ bị gãy nằm sâu trong bài viết cũ. Phần mềm hoạt động dựa trên lập trình chính xác, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ lỗi nhỏ nào có thể ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa.

Mắt thường rất khó phát hiện các lỗi kỹ thuật ẩn như thẻ Canonical đặt sai, thẻ Meta Robots bị chặn (noindex) hay các liên kết nội bộ bị gãy nằm sâu trong bài viết cũ. Phần mềm hoạt động dựa trên lập trình chính xác, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ lỗi nhỏ nào có thể ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa. Cải thiện trải nghiệm người dùng (UX): Một website sạch lỗi kỹ thuật, tốc độ tải trang nhanh và không có liên kết chết sẽ giữ chân người đọc lâu hơn. Việc sử dụng Screaming Frog để bảo trì website định kỳ là cách tốt nhất để duy trì sự hài lòng của khách hàng và tín hiệu tốt với Google.

Một website sạch lỗi kỹ thuật, tốc độ tải trang nhanh và không có liên kết chết sẽ giữ chân người đọc lâu hơn. Việc sử dụng Screaming Frog để bảo trì website định kỳ là cách tốt nhất để duy trì sự hài lòng của khách hàng và tín hiệu tốt với Google. Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu: Thay vì phỏng đoán nguyên nhân website bị tụt hạng, các báo cáo chi tiết từ Screaming Frog cung cấp bằng chứng cụ thể về hiện trạng website. Đây là cơ sở vững chắc để các SEOer lập kế hoạch tối ưu, báo cáo tiến độ với khách hàng hoặc cấp trên một cách thuyết phục.

Thay vì phỏng đoán nguyên nhân website bị tụt hạng, các báo cáo chi tiết từ Screaming Frog cung cấp bằng chứng cụ thể về hiện trạng website. Đây là cơ sở vững chắc để các SEOer lập kế hoạch tối ưu, báo cáo tiến độ với khách hàng hoặc cấp trên một cách thuyết phục. Khả năng mở rộng linh hoạt: Dù dự án là một blog cá nhân nhỏ hay một hệ thống portal phức tạp, Screaming Frog đều có thể xử lý mượt mà. Khả năng tùy biến cấu hình mạnh mẽ cho phép công cụ thích nghi với mọi quy mô dự án mà người làm SEO tiếp nhận.

Screaming Frog có miễn phí không? Chi phí sử dụng như thế nào?

Câu trả lời là Có. Nhà phát triển Screaming Frog cung cấp một phiên bản miễn phí vĩnh viễn cho người dùng. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu chuyên sâu của các dự án SEO lớn, công cụ cũng có phiên bản trả phí với nhiều tính năng cao cấp.

1. Phiên bản miễn phí (Free Version)

Đây là lựa chọn lý tưởng cho các người mới bắt đầu (Newbie), các Blogger hoặc chủ sở hữu website quy mô nhỏ.

Giới hạn: Công cụ chỉ cho phép “bò” (crawl) tối đa 500 URL .

Công cụ chỉ cho phép “bò” (crawl) tối đa . Hạn chế tính năng: Người dùng sẽ không thể lưu lại dự án để xem sau, không thể kết nối với Google Analytics/Search Console và không hỗ trợ kết xuất JavaScript.

Người dùng sẽ không thể lưu lại dự án để xem sau, không thể kết nối với Google Analytics/Search Console và không hỗ trợ kết xuất JavaScript. Mục đích sử dụng: Phù hợp để kiểm tra nhanh các lỗi cơ bản như liên kết gãy, thẻ tiêu đề, thẻ mô tả trên các website đơn giản.

2. Phiên bản trả phí (Paid License)

Đối với các chuyên gia SEO (SEO Specialist) hoặc các Agency, việc nâng cấp lên bản quyền trả phí là điều bắt buộc để khai thác tối đa sức mạnh của phần mềm.

Chi phí: Mức giá niêm yết chính thức hiện tại là £199/năm (khoảng 6.000.000 – 6.500.000 VNĐ tùy tỷ giá, thanh toán bằng Bảng Anh). Lưu ý: Mức giá này áp dụng cho 01 giấy phép (license) trên 01 thiết bị/năm. Có chính sách giảm giá khi mua số lượng lớn từ 5 license trở lên.

Mức giá niêm yết chính thức hiện tại là (khoảng 6.000.000 – 6.500.000 VNĐ tùy tỷ giá, thanh toán bằng Bảng Anh). Quyền lợi đặc biệt: Không giới hạn số lượng URL: Quét hàng triệu đường dẫn trên các trang thương mại điện tử lớn. Lưu và mở lại dự án: Giúp theo dõi tiến độ Audit theo thời gian. Kết xuất JavaScript: Cho phép quét chính xác các website sử dụng framework hiện đại như React, Angular, Vue (điều mà bản miễn phí không làm được). Tích hợp API: Kết nối trực tiếp với Google Analytics, Search Console, PageSpeed Insights để lấy dữ liệu traffic và tốc độ về chung một báo cáo. Trích xuất dữ liệu tùy chỉnh: Cho phép cào các dữ liệu cụ thể như giá sản phẩm, mã SKU, hoặc số lượng hàng tồn kho từ mã nguồn HTML.



Xem chi tiết tại: https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/pricing/

Hướng dẫn sử dụng Screaming Frog (bản miễn phí) từ A-Z

Tải và cài đặt

Trước tiên, hãy truy cập trang chủ của Screaming Frog để tải bộ cài đặt phù hợp với hệ điều hành đang sử dụng (Windows, macOS hoặc Linux).

Tải và cài đặt

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy mở ứng dụng lên.

Tải và cài đặt

Giao diện mặc định có thể trông hơi phức tạp với nhiều bảng biểu, nhưng bạn chỉ cần tập trung vào các khu vực chính được hướng dẫn dưới đây.

Tải và cài đặt

Khởi chạy quá trình quét (Crawl)

Để bắt đầu thu thập dữ liệu, hãy thực hiện thao tác:

Bước 1: Tại thanh địa chỉ “Enter URL to spider” nằm trên cùng màn hình, nhập tên miền website cần kiểm tra (ví dụ: https://tenmien.com).

Khởi chạy quá trình quét (Crawl)

Bước 2: Nhấn nút Start.

Bước 3: Quan sát thanh tiến trình (Progress Bar). Phần mềm sẽ bắt đầu chạy và liệt kê các liên kết tìm thấy. Đối với bản miễn phí, quá trình này sẽ tự động dừng lại khi đạt mốc 500 URL.

Khởi chạy quá trình quét (Crawl)

Mẹo cho người dùng bản miễn phí: Nếu website của bạn có nhiều hơn 500 URL, hãy chia nhỏ việc quét bằng cách nhập từng danh mục con vào thanh địa chỉ (ví dụ: https://tenmien.com/danh-muc-san-pham/) thay vì nhập trang chủ. Cách làm này giúp kiểm tra từng phần của website mà không bị vướng giới hạn số lượng.

Đọc hiểu và phân tích dữ liệu quan trọng

Sau khi thanh tiến trình đạt 100%, dữ liệu sẽ hiển thị đầy đủ. Người dùng nên tập trung vào các Tab (thẻ) quan trọng sau đây để tìm lỗi SEO:

Tab “Response Codes” (Kiểm tra lỗi liên kết):

Đây là nơi kiểm tra sức khỏe của các đường dẫn.

Chọn tab Response Codes .

. Tại bộ lọc Filter (góc trái trên cùng của bảng dữ liệu), chọn “Client Error (4xx)” .

(góc trái trên cùng của bảng dữ liệu), chọn . Ý nghĩa: Danh sách hiện ra là các trang bị lỗi 404 (Không tìm thấy trang). Đây là các liên kết gãy cần được khắc phục ngay lập tức để tránh làm mất điểm chất lượng với Google.

Tab “Response Codes”

Tab “Page Titles” (Kiểm tra thẻ tiêu đề):

Tiêu đề trang là yếu tố xếp hạng quan trọng bậc nhất.

Chọn tab Page Titles .

. Sử dụng bộ lọc Filter để tìm các vấn đề: Duplicate: Các trang đang có tiêu đề giống hệt nhau (lỗi nghiêm trọng). Over 60 Characters: Các tiêu đề quá dài sẽ bị Google cắt bớt khi hiển thị. Below 30 Characters: Các tiêu đề quá ngắn, không tận dụng hết không gian hiển thị. Missing: Trang chưa có tiêu đề.

để tìm các vấn đề:

Tab “Page Titles”

Tab “Meta Descriptions” (Kiểm tra thẻ Mô tả):

Chọn tab Meta Description .

. Tương tự như thẻ tiêu đề, hãy lọc tìm các lỗi Missing (Thiếu thẻ mô tả) hoặc Duplicate (Trùng lặp). Một thẻ mô tả tốt nên có độ dài từ 110 – 160 ký tự để tăng tỷ lệ nhấp chuột (CTR).

Tab “Meta Descriptions”

Tab “H1” và “H2” (Kiểm tra cấu trúc bài viết):

Chuyển sang tab H1. Hãy đảm bảo mỗi trang chỉ có duy nhất một thẻ H1 và thẻ này không bị để trống (Missing).

Tab “H1”

Chuyển sang tab H2 để xem cấu trúc phân cấp nội dung đã logic hay chưa.

Tab “H2”

Tab “Images” (Kiểm tra hình ảnh):

Tốc độ tải trang phụ thuộc lớn vào dung lượng ảnh.

Chọn tab Images .

. Tại bộ lọc Filter, chọn “Over 100 KB”. Danh sách trả về là những file ảnh có dung lượng lớn. Bạn cần nén lại các ảnh này (về dưới 100KB nếu có thể) để website tải nhanh hơn.

Tab “Images”

Xuất báo cáo (Export)

Lưu ý quan trọng: Bản miễn phí không cho phép lưu lại dự án (Save Project) để mở lại sau này. Tuy nhiên, phần mềm cho phép xuất dữ liệu ra file Excel để lưu trữ.

Để xuất toàn bộ dữ liệu đang xem, nhấn nút Export nằm ngay trên bảng hiển thị.

Xuất toàn bộ dữ liệu

Để xuất danh sách lỗi cụ thể (ví dụ: chỉ danh sách lỗi 404), hãy chọn mục “Bulk Export” trên thanh menu trên cùng, sau đó chọn loại báo cáo mong muốn (ví dụ: Response Codes > Client Error 4xx Inlinks).

Xuất danh sách lỗi cụ thể

Các lỗi SEO phổ biến thường gặp khi dùng Screaming Frog và cách khắc phục

Đây là “kẻ thù” số một của trải nghiệm người dùng và bot tìm kiếm. Khi khách hàng hoặc Googlebot nhấp vào một liên kết và nhận về thông báo “Không tìm thấy trang”, độ uy tín của website sẽ giảm sút nghiêm trọng.

Cách nhận biết: Tại tab Response Codes , chọn bộ lọc Client Error (4xx) .

Tại tab , chọn bộ lọc . Giải pháp khắc phục: Nếu trang đích không còn tồn tại: Hãy xóa bỏ liên kết trỏ đến trang này khỏi nội dung bài viết. Nếu trang đích đã thay đổi địa chỉ: Thực hiện lệnh chuyển hướng 301 (Redirect 301) từ đường dẫn cũ sang đường dẫn mới phù hợp hơn. Kiểm tra lỗi chính tả trong đường dẫn URL nếu có.



Thẻ tiêu đề và mô tả bị trùng lặp (Duplicate Titles & Descriptions)

Google rất ghét nội dung trùng lặp. Việc nhiều trang có cùng một tiêu đề hoặc mô tả sẽ khiến công cụ tìm kiếm bối rối không biết nên xếp hạng trang nào, dẫn đến việc “ăn thịt từ khóa” (Keyword Cannibalization).

Cách nhận biết: Tại tab Page Titles hoặc Meta Descriptions , chọn bộ lọc Duplicate .

Tại tab hoặc , chọn bộ lọc . Giải pháp khắc phục: Viết lại tiêu đề và mô tả duy nhất cho từng trang. Đảm bảo mỗi trang đều có một từ khóa trọng tâm riêng biệt. Sử dụng thẻ Canonical để báo cho Google biết đâu là trang gốc nếu nội dung bắt buộc phải giống nhau (ví dụ: các trang phân trang danh mục sản phẩm).



Các lỗi SEO phổ biến thường gặp khi dùng Screaming Frog và cách khắc phục

Chuỗi chuyển hướng lòng vòng (Redirect Chains)

Lỗi này xảy ra khi Trang A chuyển hướng sang Trang B, rồi Trang B lại chuyển hướng sang Trang C. Việc này làm tăng thời gian tải trang và lãng phí “ngân sách thu thập dữ liệu” (Crawl Budget) của Googlebot.

Cách nhận biết: Chọn tab Reports > Redirects > Redirect Chains .

Chọn tab . Giải pháp khắc phục: Cắt bỏ khâu trung gian. Hãy thiết lập chuyển hướng trực tiếp từ Trang A sang Trang C.

Hình ảnh chưa tối ưu dung lượng

Hình ảnh quá nặng là nguyên nhân hàng đầu khiến website tải chậm, đặc biệt trên thiết bị di động.

Cách nhận biết: Tại tab Images , chọn bộ lọc Over 100 KB .

Tại tab , chọn bộ lọc . Giải pháp khắc phục: Tải danh sách các ảnh này về và thực hiện nén ảnh bằng các công cụ như TinyJPG hoặc chuyển sang định dạng WebP thế hệ mới. Thay thế lại ảnh đã nén lên website để cải thiện điểm số PageSpeed Insights.



Thiếu thẻ H1 (Missing H1)

Thẻ H1 giúp Google hiểu chủ đề chính của bài viết. Việc thiếu thẻ này khiến cấu trúc trang trở nên lỏng lẻo.

Cách nhận biết: Tại tab H1 , chọn bộ lọc Missing .

Tại tab , chọn bộ lọc . Giải pháp khắc phục: Bổ sung ngay thẻ H1 cho các trang bị thiếu. Lưu ý, thẻ H1 thường nên chứa từ khóa chính và mô tả bao quát nội dung của toàn trang.

Lỗi giao thức bảo mật (Mixed Content)

Lỗi Mixed Content xuất hiện khi website đã cài chứng chỉ bảo mật SSL (https) nhưng vẫn còn tồn tại các liên kết nội bộ hoặc hình ảnh sử dụng giao thức cũ (http). Trình duyệt sẽ đánh dấu trang web là “Không bảo mật”.

Cách nhận biết: Tại tab Security , kiểm tra bộ lọc Mixed Content .

Tại tab , kiểm tra bộ lọc . Giải pháp khắc phục: Tìm các liên kết http:// còn sót lại và thay thế thủ công bằng https://. Có thể sử dụng các Plugin hỗ trợ “Find and Replace” (Tìm và thay thế) nếu sử dụng nền tảng WordPress.

Kết luận

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ Screaming Frog là gì cũng như cách ứng dụng phần mềm vào dự án thực tế. Hãy tải phiên bản miễn phí và bắt đầu chiến dịch Audit Website ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt trong hiệu quả SEO. Chúc bạn thành công!

Những câu hỏi thường gặp

Giấy phép bản quyền (License) có giá trị vĩnh viễn hay phải gia hạn? Giấy phép của Screaming Frog được tính theo năm. Người dùng cần gia hạn khoản phí £199 định kỳ mỗi năm để tiếp tục duy trì các tính năng cao cấp.

Việc quét website có làm chậm tốc độ tải trang không? Có thể. Vì Screaming Frog gửi liên tục các yêu cầu truy cập đến máy chủ (Server) với tốc độ cao, hành động này có thể gây áp lực lên tài nguyên hệ thống. Để khắc phục, hãy điều chỉnh giảm tốc độ quét tại menu Configuration > Speed để đảm bảo website vẫn hoạt động ổn định cho người dùng truy cập.

Screaming Frog có chạy được trên máy tính Mac (macOS) không? Có. Phần mềm hỗ trợ đa nền tảng, bao gồm Windows, macOS và cả Ubuntu (Linux). Người dùng chỉ cần tải đúng phiên bản cài đặt tương thích với hệ điều hành đang sử dụng.

Máy tính cần cấu hình như thế nào để chạy mượt mà? Yếu tố quan trọng nhất là bộ nhớ trong (RAM). Nếu quét các website nhỏ (dưới 10.000 URL), mức RAM 8GB là đủ. Tuy nhiên, với các trang thương mại điện tử lớn hàng triệu URL, thiết bị cần trang bị tối thiểu 16GB RAM hoặc ổ cứng SSD tốc độ cao để xử lý dữ liệu.

Screaming Frog có phiên bản chạy trực tiếp trên trình duyệt (Web-based) không? Không. Đây là phần mềm dạng Desktop App, bắt buộc phải tải và cài đặt về máy tính mới có thể hoạt động. Điều này giúp tận dụng tối đa sức mạnh phần cứng của máy tính để xử lý dữ liệu lớn.

Dữ liệu xuất ra (Export) hỗ trợ định dạng nào? Phần mềm cho phép xuất báo cáo dưới nhiều định dạng phổ biến như Excel (.xlsx), CSV (.csv) hoặc kết nối trực tiếp để xuất dữ liệu vào Google Sheets.

Một mã bản quyền (License Key) dùng được cho bao nhiêu người? Theo quy định, một mã bản quyền chỉ áp dụng cho 01 người dùng trên 01 thiết bị duy nhất. Nếu muốn sử dụng trên nhiều máy tính hoặc cho cả đội nhóm, doanh nghiệp cần mua thêm số lượng bản quyền tương ứng.