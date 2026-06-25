Bảng so sánh các AI model theo benchmark 2026: Model nào đang mạnh nhất?

Thị trường AI đang thay đổi rất nhanh. Mỗi vài tuần, người dùng lại thấy một model mới xuất hiện với lời giới thiệu mạnh hơn, nhanh hơn hoặc rẻ hơn. Tuy nhiên, khi cần chọn AI model với nhu cầu công việc, cảm tính thôi chưa đủ. Đó là lý do bảng benchmark AI model ngày càng quan trọng. Dưới đây là bảng so sánh các AI model theo benchmark để giúp bạn tìm được model phù hợp với mình.

Đôi nét về Benchmark AI model

Benchmark AI model là gì?

Benchmark AI model là phương pháp đánh giá năng lực của các mô hình trí tuệ nhân tạo thông qua bộ câu hỏi, bài kiểm tra hoặc tác vụ tiêu chuẩn. Thay vì chỉ nghe nhà cung cấp quảng bá, người dùng có thể nhìn vào điểm benchmark để hiểu model mạnh ở đâu, yếu ở đâu và phù hợp với công việc nào.

Ví dụ, một model có thể đạt điểm rất cao trong bài kiểm tra toán học, nhưng chưa chắc phản hồi tự nhiên khi viết nội dung marketing. Một model khác có thể viết code tốt, nhưng chi phí API cao hoặc tốc độ phản hồi chậm. Vì vậy, benchmark không chỉ là bảng điểm, mà còn là công cụ giúp chọn model theo mục tiêu sử dụng.

Benchmark AI model là gì?

Trong thực tế, benchmark AI thường đo các nhóm năng lực sau:

Khả năng suy luận logic

Kiến thức tổng quát

Khả năng viết và sửa code

Khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Khả năng làm theo hướng dẫn

Khả năng xử lý tài liệu dài

Khả năng trả lời bằng tiếng Việt

Tốc độ phản hồi

Chi phí API

Độ ổn định khi tích hợp vào sản phẩm

Với người dùng phổ thông, benchmark giúp trả lời câu hỏi: “Model nào phù hợp nhất với nhu cầu của tôi?”. Với lập trình viên và doanh nghiệp, benchmark giúp trả lời câu hỏi quan trọng hơn: “Model nào đem lại hiệu quả tốt nhất so với chi phí vận hành?”.

Một số nguồn benchmark uy tín nên tham khảo

Artificial Analysis : Theo dõi hơn 100 model, có Intelligence Index, tốc độ, độ trễ, giá, context window và nhiều chỉ số triển khai thực tế. Đây là nguồn rất hữu ích khi cần chọn model cho sản phẩm hoặc workflow doanh nghiệp.

Theo dõi hơn 100 model, có Intelligence Index, tốc độ, độ trễ, giá, context window và nhiều chỉ số triển khai thực tế. Đây là nguồn rất hữu ích khi cần chọn model cho sản phẩm hoặc workflow doanh nghiệp. SWE-bench : Benchmark lập trình nổi tiếng, gồm 500 issue GitHub đã được con người lọc lại để đảm bảo đề rõ, test đúng và bài có thể giải được.

Benchmark lập trình nổi tiếng, gồm 500 issue GitHub đã được con người lọc lại để đảm bảo đề rõ, test đúng và bài có thể giải được. Vellum LLM Leaderboard : Tổng hợp nhiều benchmark mới, ưu tiên các bài kiểm tra chưa bị bão hòa như GPQA Diamond, AIME, SWE-bench, Humanity’s Last Exam, ARC-AGI.

Tổng hợp nhiều benchmark mới, ưu tiên các bài kiểm tra chưa bị bão hòa như GPQA Diamond, AIME, SWE-bench, Humanity’s Last Exam, ARC-AGI. Vals AI : Cung cấp bảng đánh giá MMMU Pro mới, có accuracy, sai số, latency và chi phí theo model.

Cung cấp bảng đánh giá MMMU Pro mới, có accuracy, sai số, latency và chi phí theo model. BenchLM & LLM Stats : Có nhiều bảng theo từng năng lực như long context, reasoning, giá, tốc độ và benchmark chuyên biệt.

Có nhiều bảng theo từng năng lực như long context, reasoning, giá, tốc độ và benchmark chuyên biệt. LMArena: Xếp hạng theo so sánh ẩn danh và bình chọn của người dùng thật. Tốt để xem chất lượng hội thoại và cảm nhận thực tế.

Lời khuyên: Không nên chỉ xem một nguồn duy nhất. Mỗi nền tảng có phương pháp đánh giá khác nhau và cho ra thứ hạng khác nhau. Tham khảo ít nhất hai nguồn trước khi đưa ra quyết định chọn model cho dự án thực tế.

Một số nguồn benchmark uy tín nên tham khảo

Những bài kiểm tra benchmark quan trọng

Dưới đây là các benchmark thực sự có giá trị khi so sánh các model AI: Benchmark Đo năng lực gì? Vì sao quan trọng? Nên dùng khi chọn model cho Artificial Analysis Intelligence Index Điểm tổng hợp về agent, coding, năng lực chung và scientific reasoning. Giảm rủi ro nhìn một benchmark đơn lẻ. Có thêm giá, tốc độ, độ trễ, context. Chọn model tổng quát cho doanh nghiệp, trợ lý AI, tác vụ phức tạp. SWE-bench Verified Khả năng sửa issue thật trong các repo GitHub thật. Đo coding agent thực tế hơn HumanEval hay bài code ngắn. Đội dev, review code, sửa bug, refactor, tự động hóa kỹ thuật. Humanity’s Last Exam Câu hỏi cực khó, đa ngành, yêu cầu reasoning sâu. Phù hợp để phân biệt nhóm frontier model khi benchmark cũ đã bão hòa. Nghiên cứu, phân tích chiến lược, bài toán khó, tư vấn chuyên sâu. GPQA Diamond Khoa học trình độ cao, gồm vật lý, hóa học, sinh học. Kiểm tra reasoning khoa học thay vì chỉ nhớ kiến thức. R&D, phân tích tài liệu kỹ thuật, giáo dục nâng cao. AIME Toán nhiều bước, bài khó kiểu thi học sinh giỏi. Dễ thấy năng lực suy luận toán, nhưng top model đang gần bão hòa. Toán, tài chính định lượng, bài logic có đáp án rõ.

MMMU-Pro



Hiểu hình ảnh + chữ trong câu hỏi học thuật đa ngành.



Đánh giá multimodal thực tế hơn vì loại bỏ nhiều đường tắt.



Đọc slide, ảnh, biểu đồ, tài liệu scan, bài toán có hình.



AA-LCR / LongBench v2



Đọc và suy luận trên tài liệu dài, 10k-100k token hoặc hơn.



Context window lớn không đồng nghĩa model dùng tốt toàn bộ ngữ cảnh.



Hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính, tài liệu dự án, knowledge base dài.



LMArena



So sánh ẩn danh bằng bình chọn người dùng thật.



Cho thấy cảm nhận thực tế về chất lượng trả lời, không chỉ điểm lab.



Chatbot, trợ lý viết nội dung, trải nghiệm hội thoại.



Lưu ý về “giá trị thực”: các điểm số dưới đây là số liệu được công bố tại thời điểm tra cứu từ nguồn live/public. Vì bảng xếp hạng AI thay đổi rất nhanh, khi xuất bản SEO nên ghi rõ ngày cập nhật và kiểm tra lại các link nguồn trước khi đăng chính thức.

Bảng so sánh các model AI theo benchmark

Lưu ý quan trọng:

Bảng dưới đây không nên hiểu là xếp hạng tuyệt đối. Đây là bảng tham khảo theo xu hướng benchmark phổ biến và nhu cầu sử dụng thực tế.

Dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn được giới thiệu ở trên, cập nhật tại thời điểm viết bài (tháng 6/2026).

Điểm số có thể thay đổi theo thời gian và điều kiện đánh giá. Xem nguồn gốc để biết điều kiện cụ thể.

Nhóm Model nổi bật Điểm mạnh chính Benchmark/số liệu nổi bật Phù hợp nhất Lưu ý Tổng quát mạnh nhất Claude Fable 5 Reasoning tổng hợp, agentic task, code, khoa học Artificial Analysis Intelligence Index: #1, điểm 60 Tác vụ khó, phân tích, workflow nhiều bước Cần cân nhắc chi phí và độ trễ Frontier reasoning Claude Opus 4.8 Suy luận sâu, khoa học, lập trình, xử lý bài khó Artificial Analysis: #2, điểm 56; Vellum HLE #2 Nghiên cứu, phân tích tài liệu, quyết định phức tạp Không phải lựa chọn rẻ nhất Reasoning & thị giác GPT-5.5 Lý luận tổng quát, thị giác, bài toán đa phương thức Artificial Analysis: #3 bản xhigh, điểm 55; Vellum ARC-AGI 2 #1 Phân tích hình ảnh, tác vụ logic, trợ lý đa năng Bản cấu hình cao có thể chậm hơn Tốc độ + năng lực Gemini 3.5 Flash Nhanh, context lớn, multimodal mạnh Artificial Analysis: điểm 50, khoảng 188 token/giây; MMMU-Pro 84% theo AA Chatbot, xử lý tài liệu, sản phẩm cần phản hồi nhanh Cần test kỹ với tác vụ chuyên ngành Hiệu năng/ giá tốt GLM-5.2 Max Điểm cao, tốc độ tốt, chi phí tương đối thấp Artificial Analysis: điểm 51, blended price khoảng 0.90 USD/ 1M token Doanh nghiệp cần cân bằng giá và chất lượng Hệ sinh thái tích hợp tùy nhà cung cấp Long context

Qwen3.7-Plus, Mistral Small 4,

Claude Opus 4.5/4.8





Dùng ngữ cảnh dài, retrieval, đọc tài liệu lớn



LLM Stats: Qwen3.7-Plus #1 long context; BenchLM: Claude Opus 4.5 LongBench v2 64.4%



Hồ sơ dài, pháp lý, báo cáo, knowledge base



Context lớn chưa chắc truy xuất tốt ở giữa tài liệu



Multimodal



Claude Fable 5,



Gemini 3.5 Flash, GPT-5.5



Hiểu hình ảnh + chữ, biểu đồ, tài liệu scan



Vals MMMU Pro: Claude Fable 5 89.31%, Gemini 3.5 Flash/



GPT-5.5 88.27%



Đọc ảnh, slide, biểu đồ, tài liệu học thuật có hình



Latency của reasoning model thường cao



Coding mạnh

Claude Sonnet 4.6, Claude Fable/



Mythos/Opus

Viết code, debug, refactor, làm việc theo dự án



SWE-bench/Vellum: nhóm Claude dẫn đầu agentic coding



Đội dev, coding assistant, review code



Với tác vụ cực khó nên dùng model frontier



Model nhỏ/ chi phí thấp



Gemma, Nova Micro, Qwen nhỏ



Rẻ, nhanh, đủ cho tác vụ đơn giản



Artificial Analysis/Vellum ghi nhận nhóm này có giá rất thấp



Phân loại ticket, tóm tắt ngắn, routing, tác vụ lặp



Không nên dùng cho quyết định quan trọng nếu thiếu kiểm tra



Đánh giá model AI theo 7 nhóm năng lực

Model AI tổng quát tốt nhất

Theo Artificial Analysis Intelligence Index, nhóm dẫn đầu hiện gồm Claude Fable 5, Claude Opus 4.8, GPT-5.5 xhigh, Claude Opus 4.7 và GPT-5.5 high. Chỉ số này đáng chú ý vì không dựa vào một bài test đơn lẻ, mà tổng hợp nhiều nhóm benchmark về agent, coding, general capability và scientific reasoning. Hạng Model Điểm Intelligence Index Nhận xét nhanh 1 Claude Fable 5 60 Mạnh nhất tổng hợp theo Artificial Analysis tại thời điểm tra cứu 2 Claude Opus 4.8 56 Rất mạnh cho reasoning sâu và tác vụ khó 3 GPT-5.5 xhigh 55 Nổi bật ở suy luận tổng quát và visual reasoning 4 Claude Opus 4.7 54 Ổn định trong nhóm frontier model 5 GPT-5.5 high 53 Cân bằng hơn bản xhigh về độ trễ

Model tốt nhất cho lập trình

Với coding, nên ưu tiên SWE-bench Verified vì benchmark này đo khả năng sửa lỗi thật trong repo thật, không chỉ viết đoạn code ngắn. Theo Vellum và SWE-bench Verified, nhóm Claude đang dẫn rất mạnh ở các tác vụ agentic software engineering. Nhóm lựa chọn Model gợi ý Lý do Mạnh nhất cho issue khó Claude Mythos 5 / Claude Fable 5 Dẫn đầu nhóm SWE-bench theo bảng tổng hợp Vellum Cân bằng coding hằng ngày Claude Sonnet 4.6 Phù hợp code review, refactor, debug, viết test Coding + reasoning đa năng GPT-5.5 Tốt khi cần thêm phân tích logic, tài liệu, hình ảnh hoặc kiến trúc Chi phí/hiệu năng GLM-5.2 Max, Qwen3.7 Max Đáng test nếu cần chạy nhiều tác vụ tự động

Model tốt nhất cho toán, khoa học và reasoning

Ở nhóm toán và khoa học, GPQA Diamond, AIME và Humanity’s Last Exam là các benchmark đáng chú ý. Vellum ghi nhận Gemini 3 Pro và GPT 5.2 đạt điểm rất cao ở AIME 2025, trong khi Claude Mythos 5, Claude Opus 4.8 và Gemini 3 Pro nổi bật ở Humanity’s Last Exam.

Nếu nhu cầu là phân tích học thuật, nghiên cứu, đọc tài liệu kỹ thuật hoặc ra quyết định nhiều bước, nên chọn các model frontier như Claude Fable/Opus, GPT-5.5 hoặc Gemini Pro/Flash tùy ngân sách và độ trễ chấp nhận được.

Đánh giá model AI theo 7 nhóm năng lực

Model tốt nhất cho multimodal: hình ảnh + chữ + biểu đồ

Đây là nhóm đánh giá bổ sung quan trọng vì AI năm 2026 không chỉ chat bằng chữ. Doanh nghiệp dùng AI để đọc ảnh sản phẩm, slide, biểu đồ, hóa đơn, tài liệu scan, ảnh lỗi kỹ thuật và nội dung mạng xã hội. MMMU-Pro là benchmark đáng chú ý vì kiểm tra khả năng kết hợp hình ảnh với chữ ở cấp độ học thuật đa ngành. Hạng theo Vals MMMU Pro Model Accuracy Chi phí input/output Latency 1 Claude Fable 5 89.31% ± 0.74 $10 / $50 61.44s 2 Gemini 3.5 Flash 88.27% ± 0.77 $1.5 / $9 12.23s 3 GPT 5.5 88.27% ± 0.77 $5 / $30 54.15s 4 Gemini 3.1 Pro Preview 88.21% ± 0.78 $2 / $12 76.99s 5 Gemini 3 Flash 87.63% ± 0.79 $0.5 / $3 27.86s

Nhận xét thực tế: nếu ưu tiên điểm số cao nhất, Claude Fable 5 đang đứng đầu trong bảng Vals. Nếu cần cân bằng tốc độ và chi phí, Gemini 3.5 Flash rất đáng chú ý vì điểm gần top nhưng latency thấp hơn nhiều.

Model tốt nhất cho long context: đọc tài liệu dài

Đây là nhóm đánh giá bổ sung thứ hai. Nhiều model quảng cáo context 200k, 1M hoặc hơn, nhưng benchmark long context cho thấy vấn đề không nằm ở “nhét được bao nhiêu chữ”, mà là model có tìm, nối ý và suy luận đúng trong tài liệu dài hay không. Benchmark Model dẫn đầu/ nhóm nổi bật Số liệu thực tại nguồn Ý nghĩa AA-LCR GPT-5.2 Codex xhigh 75.7% Dẫn đầu khả năng đọc, trích xuất, tổng hợp và suy luận tài liệu 10k-100k token theo Artificial Analysis. AA-LCR GPT-5 high 75.6% Bám sát top 1, tốt cho tác vụ tài liệu dài có reasoning. AA-LCR GPT-5.1 high 75.0% Ổn định trong nhóm đầu. LongBench v2 Claude Opus 4.5 64.4% Dẫn đầu LongBench v2 theo BenchLM, đo khả năng dùng ngữ cảnh dài thật sự. LLM Stats long context Qwen3.7-Plus #1 theo rating long-context Được xếp cao về long-document comprehension và retrieval accuracy. LLM Stats long context Mistral Small 4 #2, giá blended khoảng $0.24/1M token, context 256k Lựa chọn đáng chú ý khi cần giá trị/chi phí tốt.

Nhận xét thực tế: với tài liệu pháp lý, báo cáo tài chính, hồ sơ dự án, dữ liệu CRM hoặc knowledge base dài, nên test bằng bộ tài liệu thật của công ty. Đừng chỉ nhìn context window quảng cáo.

Model nhanh và rẻ cho sản phẩm

Không phải lúc nào model điểm cao nhất cũng là lựa chọn tốt nhất. Với chatbot CSKH, phân loại nội dung, tóm tắt ticket, routing lead hoặc tạo nháp nội dung, các model nhanh/rẻ có thể đem lại hiệu quả tốt hơn. Nhu cầu Model/nhóm model nên test Lý do

Phản hồi cực nhanh



Gemini Flash, Llama/Gemma/Nova Micro tùy nền tảng



Độ trễ thấp, chi phí tốt

Context dài Qwen3.7-Plus, Claude Opus, Gemini Pro, Mistral Small 4 Phù hợp đọc tài liệu dài, log, hồ sơ khách hàng Chi phí thấp Qwen nhỏ, Gemma, Nova Micro Rẻ cho tác vụ đơn giản, số lượng lớn Chất lượng cao Claude Fable/Opus, GPT-5.5, Gemini Pro Dùng cho tác vụ quan trọng, cần suy luận sâu

Model tốt nhất theo trải nghiệm người dùng thật

LMArena có giá trị vì dùng so sánh ẩn danh và bình chọn từ người dùng thật. Đây không phải benchmark “phòng lab” thuần túy, nhưng lại phản ánh khá tốt cảm giác dùng thật: câu trả lời có tự nhiên không, có đúng ý không, có hữu ích không, có viết code/viết nội dung tốt không.

Với doanh nghiệp làm sản phẩm AI cho khách hàng cuối, nên xem LMArena như lớp kiểm tra bổ sung bên cạnh các benchmark kỹ thuật. Điểm số lab cao mà trải nghiệm chat tệ thì vẫn chưa chắc phù hợp để đưa ra thị trường.

Khuyến nghị chọn AI model cho doanh nghiệp

Cách chọn thực tế: đừng chọn theo “model top 1” duy nhất. Nên chia thành 3 tầng: model cao cấp cho việc khó, model cân bằng cho tác vụ hằng ngày, model rẻ/nhanh cho việc lặp lại số lượng lớn.

đừng chọn theo “model top 1” duy nhất. Nên chia thành 3 tầng: model cao cấp cho việc khó, model cân bằng cho tác vụ hằng ngày, model rẻ/nhanh cho việc lặp lại số lượng lớn. Cho lãnh đạo và chiến lược: ưu tiên model reasoning mạnh như Claude Fable/Opus, GPT-5.5 hoặc Gemini Pro. Các tác vụ như đọc báo cáo, phân tích thị trường, soạn phương án, kiểm tra rủi ro nên dùng model chất lượng cao.

ưu tiên model reasoning mạnh như Claude Fable/Opus, GPT-5.5 hoặc Gemini Pro. Các tác vụ như đọc báo cáo, phân tích thị trường, soạn phương án, kiểm tra rủi ro nên dùng model chất lượng cao. Cho đội kỹ thuật: ưu tiên Claude Sonnet/Opus/Fable hoặc nhóm model đứng cao trên SWE-bench Verified. Nên test bằng repo thật của công ty: sửa bug, viết test, review pull request, phân tích log.

ưu tiên Claude Sonnet/Opus/Fable hoặc nhóm model đứng cao trên SWE-bench Verified. Nên test bằng repo thật của công ty: sửa bug, viết test, review pull request, phân tích log. Cho CSKH và vận hành: ưu tiên model nhanh, rẻ, context đủ dài. Nên có cơ chế kiểm tra nguồn, guardrail và fallback sang model mạnh khi câu hỏi khó hoặc có rủi ro.

ưu tiên model nhanh, rẻ, context đủ dài. Nên có cơ chế kiểm tra nguồn, guardrail và fallback sang model mạnh khi câu hỏi khó hoặc có rủi ro. Cho tài liệu dài: nên test riêng bằng hồ sơ thật. Model có context lớn nhưng vẫn có thể bỏ sót thông tin ở giữa tài liệu. Nên đo thêm tỷ lệ trích nguồn đúng và tỷ lệ trả lời “không biết” khi thiếu dữ liệu.

nên test riêng bằng hồ sơ thật. Model có context lớn nhưng vẫn có thể bỏ sót thông tin ở giữa tài liệu. Nên đo thêm tỷ lệ trích nguồn đúng và tỷ lệ trả lời “không biết” khi thiếu dữ liệu. Cho multimodal: nên test bằng ảnh thật của doanh nghiệp: hóa đơn, ảnh lỗi, ảnh sản phẩm, biểu đồ, slide, tài liệu scan. Benchmark MMMU-Pro chỉ là điểm khởi đầu.

Khuyến nghị chọn AI model cho doanh nghiệp

Kết luận

Bảng benchmark AI model là công cụ rất quan trọng khi cần chọn GPT, Claude, Gemini, Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral hoặc bất kỳ model nào cho công việc thực tế. Tuy nhiên, không nên xem benchmark như một bảng xếp hạng tuyệt đối. Cách tiếp cận đúng là xác định nhu cầu trước, chọn nguồn benchmark phù hợp, xem thêm giá và tốc độ, sau đó test lại bằng dữ liệu thật của chính bạn.

Trong kỷ nguyên AI Agent, model mạnh không chỉ là model trả lời hay. Model phù hợp cần biết suy luận, dùng công cụ, xử lý ngữ cảnh, giữ chi phí hợp lý và hoạt động ổn định trong workflow thật. Vì vậy, benchmark nên là điểm khởi đầu cho quá trình lựa chọn, không phải đáp án cuối cùng.

Nguồn tham khảo

Artificial Analysis LLM Leaderboard: https://artificialanalysis.ai/leaderboards/models

Artificial Analysis Intelligence Index: https://artificialanalysis.ai/evaluations/artificial-analysis-intelligence-index

Artificial Analysis Long Context Reasoning: https://artificialanalysis.ai/evaluations/artificial-analysis-long-context-reasoning

Artificial Analysis MMMU-Pro: https://artificialanalysis.ai/evaluations/mmmu-pro

Vals AI MMMU Pro: https://www.vals.ai/benchmarks/mmmu

SWE-bench Verified: https://www.swebench.com/verified.html

Vellum LLM Leaderboard 2026: https://www.vellum.ai/llm-leaderboard

BenchLM LongBench v2: https://benchlm.ai/benchmarks/longBenchV2

LLM Stats Long Context: https://llm-stats.com/leaderboards/best-ai-for-long-context

LMArena: https://lmarena.ai/

Những câu hỏi thường gặp

Model đứng đầu benchmark có luôn là lựa chọn tốt nhất không? Không. Model đứng đầu có thể rất mạnh trong một bộ test cụ thể nhưng chưa chắc phù hợp với ngân sách, tốc độ, tiếng Việt hoặc workflow thực tế của bạn.

Nên chọn benchmark nào khi xây AI Agent? Với AI Agent, nên xem SWE-bench, Artificial Analysis và LMArena. Ngoài điểm số, cần kiểm tra khả năng dùng công cụ, tự sửa lỗi, giữ ngữ cảnh và xử lý nhiều bước.

Có nên dùng model open-source thay cho API thương mại không? Có thể, nếu bạn cần kiểm soát dữ liệu, tối ưu chi phí dài hạn hoặc triển khai trên server riêng. Tuy nhiên, cần tính thêm chi phí phần cứng, vận hành, tối ưu inference và đội ngũ kỹ thuật.

Tại sao điểm SWE-Bench của cùng một mô hình lại khác nhau ở các nguồn? Vì điều kiện đánh giá khác nhau. Anthropic dùng bộ công cụ tùy chỉnh của riêng mình, Scale SEAL dùng điều kiện chuẩn hóa giống nhau cho tất cả. Cùng Claude Opus 4.6 có thể cho kết quả 51,9% (Scale) và 69,2% (Anthropic). Sự chênh lệch đến từ “giàn giáo” hỗ trợ, không phải từ bản thân mô hình.