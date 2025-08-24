Hướng dẫn sửa lỗi “Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này” trong WordPress

Trong quá trình quản trị website WordPress, không ít lần bạn sẽ gặp thông báo “Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này”, khiến trang web không thể truy cập và ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Hãy cùng Tino khám phá các nguyên nhân phổ biến và cách sửa lỗi Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này trong WordPress qua bài viết dưới đây nhé!

Lỗi “Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này” là gì?

Lỗi “Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này” (There Has Been a Critical Error on This Website) là một thông báo xuất hiện khi trang web WordPress gặp phải một vấn đề nghiêm trọng khiến nó không thể hoạt động bình thường.

Lỗi này thường liên quan đến các sự cố như xung đột plugin, theme không tương thích, hoặc mã nguồn bị hỏng. Khi gặp lỗi, người dùng sẽ không thể truy cập vào phần quản trị (admin dashboard) hoặc giao diện chính của website. Thông báo lỗi thường không cung cấp chi tiết cụ thể về nguyên nhân gốc rễ.

Một số nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi “Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này”

Xung đột plugin hoặc theme: Khi cài đặt hoặc cập nhật plugin, theme không tương thích với phiên bản WordPress hoặc xung đột lẫn nhau.

Khi cài đặt hoặc cập nhật plugin, theme không tương thích với phiên bản WordPress hoặc xung đột lẫn nhau. Lỗi trong file functions.php của theme: File functions.php trong theme bị chỉnh sửa sai cách, chẳng hạn thêm mã code không hợp lệ hoặc thiếu dấu chấm phẩy (;) trong cú pháp PHP.

File functions.php trong theme bị chỉnh sửa sai cách, chẳng hạn thêm mã code không hợp lệ hoặc thiếu dấu chấm phẩy (;) trong cú pháp PHP. Giới hạn tài nguyên PHP (Memory Limit, Time Limit): Hosting cấu hình tài nguyên thấp (như dung lượng bộ nhớ PHP hoặc thời gian thực thi script), khiến website không đủ tài nguyên để hoạt động.

Hosting cấu hình tài nguyên thấp (như dung lượng bộ nhớ PHP hoặc thời gian thực thi script), khiến website không đủ tài nguyên để hoạt động. Lỗi cơ sở dữ liệu (Database): Cơ sở dữ liệu của WordPress bị hỏng hoặc thiếu dữ liệu quan trọng sau khi thực hiện các thao tác như di chuyển hosting, cập nhật plugin hoặc tấn công bảo mật.

Cơ sở dữ liệu của WordPress bị hỏng hoặc thiếu dữ liệu quan trọng sau khi thực hiện các thao tác như di chuyển hosting, cập nhật plugin hoặc tấn công bảo mật. Phiên bản PHP không hỗ trợ: Hosting sử dụng phiên bản PHP cũ không tương thích với yêu cầu của WordPress hoặc các plugin/theme.

Hosting sử dụng phiên bản PHP cũ không tương thích với yêu cầu của WordPress hoặc các plugin/theme. Cập nhật WordPress không thành công: Quá trình cập nhật WordPress bị gián đoạn do kết nối internet kém, dung lượng hosting không đủ hoặc quyền truy cập thư mục bị hạn chế.

7 cách sửa lỗi Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này trong WordPress

1. Kiểm tra nhật ký lỗi (Error Log)

Phương pháp đầu tiên là kiểm tra file error_log, nơi lưu trữ thông tin về các lỗi PHP.

Cách thực hiện:

Bước 1: Truy cập vào trình quản lý file của hosting (File Manager) hoặc sử dụng FTP client như FileZilla.

Bước 2: Tìm đến đường dẫn: home/[tên người dùng]/.logs/error_log_[tên miền].

Hoặc vào thư mục Public_html -> wp-admin -> tìm file error_log

Trong file này sẽ có 4 loại lỗi PHP chính:

Warning (Cảnh báo)

Notice (Thông báo)

Parse Error (Lỗi phân tích cú pháp)

Fatal Error (Lỗi nghiêm trọng)

Nếu thấy lỗi Parse Error hoặc Fatal Error, bạn cần xử lý ngay.

Lưu ý:

Nếu không tìm thấy file error_log, hãy liên hệ nhà cung cấp hosting để hỗ trợ bật tính năng ghi log PHP.

Trong trường hợp hosting sử dụng cPanel và quyền truy cập, vào Select PHP Version -> tab Option và bật tùy chọn logErrors để kích hoạt tính năng ghi lỗi.

2. Kích hoạt chế độ gỡ lỗi (Debug) của WordPress

WordPress có sẵn chế độ gỡ lỗi giúp phát hiện lỗi trong code của theme, plugin hoặc core.

Cách kích hoạt:

Bước 1: Mở file wp-config.php trong thư mục public_html.

Bạn có thể truy cập thư mục public_html thông qua FTP hoặc File Manager từ bảng điều khiển của hosting.

Bước 2: Tìm và chỉnh sửa các dòng sau:

define( 'WP_DEBUG', true ); define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', true ); define( 'WP_DEBUG_LOG', true ); define( 'SCRIPT_DEBUG', true );

Ý nghĩa của từng dòng:

WP_DEBUG: Bật chế độ gỡ lỗi.

Bật chế độ gỡ lỗi. WP_DEBUG_DISPLAY: Hiển thị lỗi trực tiếp trên trang web.

Hiển thị lỗi trực tiếp trên trang web. WP_DEBUG_LOG: Ghi lại chi tiết lỗi trong file debug.log nằm trong thư mục wp-content.

Ghi lại chi tiết lỗi trong file debug.log nằm trong thư mục wp-content. SCRIPT_DEBUG: Chạy phiên bản CSS và JS chưa nén để dễ kiểm tra lỗi.

Nếu không thấy, bạn có thể thêm vào file.

Sau khi sửa lỗi xong, hãy chuyển các giá trị về false để tắt chế độ debug và đảm bảo website hoạt động mượt mà.

3. Kiểm tra xung đột theme và plugin

Kiểm tra theme:

Nếu không vào được admin, hãy đổi tên thư mục theme qua FTP hoặc File Manager:

wp-content/themes/[tên-theme] → Ví dụ: Đổi tên theme thành yourtheme-disabled.

Kiểm tra plugin:

Tắt toàn bộ plugin từ giao diện WordPress (Dashboard -> Plugin -> All Plugin -> chọn tất cả plugin -> hủy kích hoạt)

Nếu không truy cập được admin, đổi tên thư mục plugin trong wp-content/plugins thành yourplugin-disabled (hoặc một tên khác). Lúc này, tất cả plugin của bạn sẽ được hủy kích hoạt.

Sau khi đã khắc phục lỗi thành công, bạn hãy kích hoạt lại từng plugin một để xác định chính xác plugin gây lỗi.

4. Khôi phục website từ bản sao lưu (Backup)

Nếu những cách trên không hiệu quả, hãy thử khôi phục website từ bản backup. Tino sẽ giới thiệu cho bạn một công cụ backup có sẵn trên cPanel là JetBackup 5:

Với cPanel: Vào File -> tìm JetBackup 5 → Full Backups và chọn bản backup muốn khôi phục (cả file và database).

Với plugin như UpdraftPlus : Dùng đường link “ recovery mode ” từ email lỗi để vào admin và khôi phục dữ liệu.

: Dùng đường link “ ” từ email lỗi để vào admin và khôi phục dữ liệu. Với plugin All-in-One WP Migration: Import file backup .wpress để khôi phục trang web.

5. Nâng cấp phiên bản PHP

WordPress yêu cầu phiên bản PHP 7.4 trở lên. Nếu website của bạn dùng phiên bản cũ, hãy nâng cấp như sau:

Bước 1: Truy cập vào bảng điều khiển hosting (cPanel hoặc tương tự)

Bước 2: Trong giao diện cPanel, tìm mục Software (Phần mềm) hoặc sử dụng thanh tìm kiếm ở góc trên cùng.

Gõ “PHP” và chọn Select PHP Version (hoặc “PHP Selector” tùy nhà cung cấp).

Bước 3: Sau khi vào mục “Select PHP Version”, bạn sẽ thấy phiên bản PHP hiện tại mà hosting đang sử dụng (ví dụ: 7.4, 8.0, 8.1, hoặc 8.2).

Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Current PHP Version để xem danh sách các phiên bản PHP khả dụng. Sau đó, chọn phiên bản mới nhất mà hosting hỗ trợ.

Nhấn Apply để áp dụng.

Lưu ý: Phiên bản PHP càng mới sẽ giúp website nhanh và bảo mật hơn.

6. Cài lại core WordPress

Nếu file lõi của WordPress bị lỗi, hãy tải lại như sau:

Vào Dashboard → chọn Updates và nhấn nút Re-install WordPress.

Nếu không vào được admin, hãy tải bộ cài từ WordPress.org và upload lên host (trừ thư mục wp-content).

Trong trường hợp bạn có quyền truy cập SSH, dùng lệnh:

cd domains/yourdomain.com/public_html/ wp core download --skip-content --force

7. Tăng giới hạn bộ nhớ PHP (Memory Limit)

Trước tiên, cần đảm bảo không vượt quá giới hạn tối đa mà nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đã cấp cho gói của bạn. Nếu không rõ giới hạn bộ nhớ của gói, bạn nên liên hệ với đội ngũ hỗ trợ hoặc kiểm tra tài liệu dịch vụ.

Để tăng dung lượng bộ nhớ, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập cPanel và chọn Select PHP Version trong phần Software.

Bước 2: Chuyển qua tab PHP Options.

Bước 3: Tại đây, bạn tìm mục memory_limit và chuyển giới hạn sang 512M hoặc cao hơn.

Ngoài cách trên, bạn có thể mở file wp-config.php trong File Manager.

Sau đó, thêm dòng code sau:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '512M');

Lưu ý: Nếu đã đạt giới hạn tối đa, có thể bạn cần nâng cấp gói hosting.

Kết luận

Việc gặp lỗi “Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này” WordPress có thể khiến bạn hoang mang, nhưng nếu hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các phương pháp mình vừa hướng dẫn, bạn hoàn toàn có thể xử lý lỗi này dễ dàng. Hãy luôn đảm bảo website của bạn có bản sao lưu định kỳ và kiểm tra cẩn thận khi cài đặt plugin, theme mới để hạn chế lỗi xảy ra. Chúc bạn thành công!

Những câu hỏi thường gặp

Lỗi "Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này" có phải do virus hoặc hacker không? Không hẳn. Phần lớn lỗi này đến từ plugin, giao diện hoặc cài đặt sai. Tuy nhiên, nếu nghi ngờ trang bị tấn công, bạn nên quét mã độc bằng các plugin bảo mật như Sucuri, Wordfence.

Lỗi này có thể do hosting không? Có thể, nếu hosting đặt giới hạn bộ nhớ PHP quá thấp hoặc dùng phiên bản PHP cũ (dưới 7.4) sẽ dễ xảy ra lỗi này.

Lỗi này có ảnh hưởng đến SEO không? Lỗi “Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này” rất nguy hiểm vì nó khiến trang web không thể truy cập được, dẫn đến: Nếu lỗi kéo dài, Google có thể loại bỏ trang web khỏi kết quả tìm kiếm.

Người dùng không thể xem nội dung hoặc thực hiện hành động trên trang.

Googlebot không thể thu thập dữ liệu (crawl) trang web, dẫn đến giảm thứ hạng SEO.

Làm sao để tránh lỗi này trong tương lai? Để tránh lỗi “Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này” trong tương lai, bạn nên cập nhật thường xuyên WordPress, plugin và theme, đồng thời, sao lưu định kỳ cũng như tránh dùng plugin/chủ đề không rõ nguồn gốc.