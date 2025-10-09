close

Cách sửa lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS trong WordPress [2025]

Tác giả: Đông Tùng Ngày cập nhật: 08/10/2025 Chuyên mục: Sửa lỗi WordPress
Bạn đã bao giờ gặp phải lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi truy cập website WordPress của mình chưa? Lỗi này không chỉ khiến người dùng không thể truy cập trang web mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người dùng và thứ hạng SEO. Đừng lo lắng! Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS trong WordPress chi tiết và hiệu quả nhất.

Lỗi “ERR_TOO_MANY_REDIRECTS” trong WordPress là gì?

Lỗi “ERR_TOO_MANY_REDIRECTS” trong WordPress là một thông báo lỗi xuất hiện khi trình duyệt phát hiện rằng trang web đang rơi vào một vòng lặp chuyển hướng liên tục và không thể tải được nội dung. Điều này thường xảy ra khi có sự xung đột trong cấu hình URL hoặc các quy tắc chuyển hướng, khiến website liên tục chuyển từ địa chỉ này sang địa chỉ khác mà không có điểm dừng.

Lỗi "ERR_TOO_MANY_REDIRECTS" trong WordPress là gì?
Lỗi “ERR_TOO_MANY_REDIRECTS” trong WordPress là gì?

Ví dụ, nếu cài đặt Site URL hoặc Home URL không chính xác hoặc khi plugin bảo mật và SSL không được cấu hình đúng cách, trình duyệt sẽ không thể xác định phiên bản chính xác của trang để hiển thị, dẫn đến lỗi “ERR_TOO_MANY_REDIRECTS”.

Lỗi này không chỉ gây khó chịu cho người dùng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người dùng và hiệu suất SEO của website.

Các nguyên nhân chính gây ra lỗi “ERR_TOO_MANY_REDIRECTS” trong WordPress

  • Cấu hình URL không chính xác: Sai địa chỉ Site URL hoặc Home URL trong cài đặt WordPress dẫn đến xung đột chuyển hướng.
  • Xung đột plugin: Một số plugin (như bảo mật, cache) có thể tạo ra vòng lặp chuyển hướng khi hoạt động không đúng cách.
  • Cấu hình SSL/HTTPS sai: Chưa thiết lập đúng quy tắc chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS hoặc cấu hình SSL không hoàn chỉnh.
  • Cache trình duyệt hoặc máy chủ: Dữ liệu cache cũ lưu trữ thông tin chuyển hướng không hợp lệ, gây ra lỗi.
  • Thiết lập .htaccess không đúng: File .htaccess bị lỗi hoặc chứa quy tắc chuyển hướng mâu thuẫn.
Các nguyên nhân chính gây ra lỗi "ERR_TOO_MANY_REDIRECTS" trong WordPress
Các nguyên nhân chính gây ra lỗi “ERR_TOO_MANY_REDIRECTS” trong WordPress

7 cách sửa lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS trong WordPress

#1. Xóa dữ liệu trình duyệt

Cách xóa dữ liệu trình duyệt trên Chrome:

Bước 1: Mở Chrome, nhấp vào biểu tượng ba chấm góc trên bên phải.

Bước 2: Chọn Cài đặtQuyền riêng tư và bảo mậtXóa dữ liệu duyệt web.

Xóa dữ liệu trình duyệt
Xóa dữ liệu trình duyệt

Tại đây, chọn Cookie và dữ liệu trang web khác cùng Tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ cache.

Bước 3: Nhấp vào Xóa dữ liệu.

Nếu lỗi vẫn còn, hãy kiểm tra các tiện ích mở rộng của trình duyệt. Một số tiện ích có thể can thiệp vào quá trình tải trang và gây ra lỗi chuyển hướng. Hãy tắt chúng từng cái một để tìm ra nguyên nhân.

#2. Kiểm tra cài đặt URL trong WordPress

2.1. Chỉnh sửa URL bằng tệp wp-config.php

Nếu không thể truy cập trang quản trị WordPress, bạn cần chỉnh sửa URL trong tệp wp-config.php:

Bước 1: Đăng nhập vào File Manager (cPanel) hoặc sử dụng FTP (FileZilla).

Chỉnh sửa URL bằng tệp wp-config.php
Chỉnh sửa URL bằng tệp wp-config.php

Bước 2: Tìm và mở tệp wp-config.php trong thư mục public_html.

Chỉnh sửa URL bằng tệp wp-config.php
Chỉnh sửa URL bằng tệp wp-config.php

Bước 3: Thêm dòng code sau, thay thế http://example.com bằng tên miền của bạn: 

define('WP_HOME','http://example.com');

define('WP_SITEURL','http://example.com');

Bước 4: Lưu thay đổi và kiểm tra lại website.

2.2. Chỉnh sửa URL trong cơ sở dữ liệu

Nếu cách trên không hiệu quả, bạn có thể sửa URL trực tiếp trong cơ sở dữ liệu MySQL bằng phpMyAdmin:

Bước 1: Đăng nhập vào phpMyAdmin, mở bảng wp_options.

Bước 2: Tìm hai mục siteurlhome, sau đó chỉnh sửa chúng thành URL chính xác.

Chỉnh sửa URL trong cơ sở dữ liệu
Chỉnh sửa URL trong cơ sở dữ liệu

Bước 3: Lưu thay đổi và kiểm tra lại trang web.

2.3. Chỉnh sửa URL từ bảng điều khiển WordPress

Nếu vẫn có quyền truy cập WordPress (trên một thiết bị hoặc trình duyệt khác), hãy vào SettingsGeneral, sau đó kiểm tra và sửa WordPress Address (URL)Site Address (URL).

Chỉnh sửa URL từ bảng điều khiển WordPress
Chỉnh sửa URL từ bảng điều khiển WordPress

3. Xóa bộ nhớ cache WordPress

Ngoài trình duyệt, bộ nhớ cache của website cũng có thể gây lỗi. Bạn có thể xóa cache bằng cách sử dụng plugin WP Fastest Cache.

Bước 1: Cài đặt và kích hoạt WP Fastest Cache.

Xóa bộ nhớ cache WordPress
Xóa bộ nhớ cache WordPress

Bước 2: Vào Clear Cache → Chọn Clear All Cache hoặc Clear Cache and Minified CSS/JS.

Xóa bộ nhớ cache WordPress
Xóa bộ nhớ cache WordPress

4. Tắt plugin và kiểm tra theme WordPress

Một số plugin hoặc theme có thể gây lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS, đặc biệt là các plugin redirect hoặc cache.

Cách vô hiệu hóa plugin:

Bước 1: Kết nối đến máy chủ bằng FileZilla hoặc vào File Manager.

Bước 2: Điều hướng đến public_html/wp-content/plugins.

Bước 3: Đổi tên thư mục plugins thành plugins_backup (hoặc một tên nào đó bất kỳ) để vô hiệu hóa toàn bộ plugin.

Cách vô hiệu hóa plugin
Cách vô hiệu hóa plugin

Bước 4: Kiểm tra website, nếu lỗi biến mất, đổi lại tên thư mục và thử tắt từng plugin để xác định plugin gây lỗi.

Nếu lỗi vẫn còn, hãy thử đổi sang theme mặc định (như Twenty Twenty-One) bằng cách:

Vào WordPress Dashboard -> AppearanceThemes, kích hoạt theme mặc định.

Kiểm tra theme WordPress
Kiểm tra theme WordPress

5. Xác minh tệp .htaccess và cấu hình máy chủ

Bước 1: Truy cập cPanel và mở File Manager.

Bước 2: Điều hướng đến thư mục public_html và tìm tệp .htaccess.

Nhấp chuột phải vào tệp và chọn Rename, đổi tên thành .htaccess_disabled để vô hiệu hóa.

Xác minh tệp .htaccess và cấu hình máy chủ
Xác minh tệp .htaccess và cấu hình máy chủ

Bước 3: Kiểm tra xem website có hoạt động bình thường không.

Nếu lỗi biến mất sau khi vô hiệu hóa tệp, rất có thể tệp .htaccess đã bị lỗi cấu hình. Hãy chỉnh sửa hoặc khôi phục tệp với cấu hình mặc định sau: 

# BEGIN WordPress

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteRule ^index.php$ - [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /index.php [L]

</IfModule>

# END WordPress

Sau khi chỉnh sửa xong, đổi lại tên tệp thành .htaccess và kiểm tra lại website.

Lưu ý: Cách này áp dụng cho máy chủ LiteSpeed hoặc Apache. Nếu bạn sử dụng NGINX, hãy tham khảo tài liệu của nhà cung cấp hosting để cấu hình chính xác.

6. Kiểm tra cài đặt HTTPS

6.1. Kiểm tra lỗi nội dung hỗn hợp (Mixed Content Redirection)

Nếu trang web sử dụng HTTPS nhưng tải nội dung từ HTTP (hình ảnh, script, CSS), trình duyệt có thể chặn hoặc tự động chuyển hướng gây ra lỗi. Bạn có thể sử dụng plugin Redirect Mapper Tool để kiểm tra và chỉnh sửa các liên kết hỗn hợp này.

6.2. Chuyển hướng HTTP sang HTTPS

Chuyển hướng toàn bộ lưu lượng HTTP sang HTTPS là tiêu chuẩn bảo mật. Tuy nhiên, nếu thiết lập sai trong .htaccess hoặc cấu hình WordPress, có thể gây vòng lặp chuyển hướng.

Cách kiểm tra:

Mở .htaccess, đảm bảo bạn có đoạn mã chuyển hướng đúng: 

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} !=on

RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Kiểm tra cài đặt SSL trong WordPress: Vào SettingsGeneral, đảm bảo URL có https://.

6.3. Xác minh chứng chỉ SSL

Chứng chỉ SSL hợp lệ và hoạt động là rất quan trọng. Nếu SSL hết hạn hoặc chưa được cài đặt đúng, trình duyệt có thể không thể thiết lập kết nối an toàn, dẫn đến lỗi.

Cách kiểm tra SSL:

Dùng công cụ SSL Checker để kiểm tra trạng thái chứng chỉ.

Xác minh chứng chỉ SSL
Xác minh chứng chỉ SSL

Nếu chứng chỉ hết hạn, hãy gia hạn ngay thông qua nhà cung cấp hosting.

7. Kiểm tra cấu hình CDN

7.1. Kiểm tra cài đặt chuyển hướng trên Cloudflare

Nếu bạn đang sử dụng Cloudflare, hãy thử tạm thời tắt để kiểm tra lỗi:

  • Đăng nhập vào Cloudflare.
  • Chọn website → Chuyển đến tab Overview.
  • Trong mục Advanced Actions, nhấp Pause Cloudflare on Site.
  • Kiểm tra lại website.

7.2. Chỉnh sửa cài đặt SSL/TLS trên Cloudflare

Cloudflare cung cấp nhiều chế độ SSL khác nhau:

  • Flexible: Cloudflare gửi yêu cầu HTTP không mã hóa đến máy chủ, có thể gây vòng lặp chuyển hướng nếu trang web đã thiết lập chuyển hướng HTTPS.
  • Full hoặc Full (Strict): Yêu cầu máy chủ có chứng chỉ SSL hợp lệ.

Giải pháp: Nếu bạn đã bật HTTPS trên máy chủ, hãy đặt SSL ở chế độ Full hoặc Full (Strict) để tránh lỗi.

7.3. Kiểm tra cấu hình DNS

Nếu DNS được cấu hình sai, có thể gây ra lỗi khi chuyển hướng giữa phiên bản www và non-www.

Cách kiểm tra:

  • Vào Cloudflare → DNS.
  • Đảm bảo bản ghi A/CNAME trỏ đến đúng địa chỉ IP máy chủ.
  • Sau khi chỉnh sửa, hãy xóa bộ nhớ cache của website để đảm bảo thay đổi có hiệu lực.

Kết luận

Lỗi “ERR_TOO_MANY_REDIRECTS” trong WordPress có thể gây phiền toái nhưng không quá khó để khắc phục. Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ nguyên nhân và biết cách xử lý lỗi hiệu quả. Nếu bạn vẫn gặp khó khăn, hãy thử liên hệ với nhà cung cấp hosting hoặc hỗ trợ từ chuyên gia WordPress. Chúc bạn thành công!

Những câu hỏi thường gặp

Lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS có thể xảy ra trên WooCommerce không?

Có! Nếu bạn sử dụng WooCommerce, lỗi này có thể do:

  • Cloudflare hoặc plugin SSL gây lỗi chuyển hướng HTTPS.
  • Cấu hình sai URL trang cửa hàng hoặc giỏ hàng.
  • Plugin cache hoặc plugin bảo mật gây xung đột.

Làm sao để ngăn chặn lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS trong tương lai?

  • Chỉ sử dụng một phương pháp chuyển hướng (hoặc qua .htaccess, hoặc qua plugin, hoặc qua CDN).
  • Kiểm tra và gia hạn chứng chỉ SSL thường xuyên.
  • Không cài đặt nhiều plugin chuyển hướng cùng lúc.
  • Cấu hình Cloudflare đúng cách nếu đang sử dụng CDN.

Plugin nào thường gây lỗi chuyển hướng?

Các plugin SEO, cache (như WP Rocket, W3 Total Cache) hoặc bảo mật (Wordfence) có thể là thủ phạm.

Làm sao để biết lỗi đến từ trình duyệt hay website?

Trước tiên, bạn hãy thử xóa cache và cookie trình duyệt. Nếu lỗi vẫn còn, vấn đề nằm ở website.

Đã thử tất cả các cách nhưng lỗi vẫn không được khắc phục. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn đã thử tất cả các cách nhưng lỗi vẫn không được khắc phục, bạn hãy liên hệ cho nhà cung cấp hosting để đội ngũ kỹ thuật của họ giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Mục lục
  1. Lỗi "ERR_TOO_MANY_REDIRECTS" trong WordPress là gì?
    1. Các nguyên nhân chính gây ra lỗi "ERR_TOO_MANY_REDIRECTS" trong WordPress
  2. 7 cách sửa lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS trong WordPress
    1. #1. Xóa dữ liệu trình duyệt
    2. #2. Kiểm tra cài đặt URL trong WordPress
      1. 2.1. Chỉnh sửa URL bằng tệp wp-config.php
      2. 2.2. Chỉnh sửa URL trong cơ sở dữ liệu
      3. 2.3. Chỉnh sửa URL từ bảng điều khiển WordPress
    3. 3. Xóa bộ nhớ cache WordPress
    4. 4. Tắt plugin và kiểm tra theme WordPress
    5. 5. Xác minh tệp .htaccess và cấu hình máy chủ
    6. 6. Kiểm tra cài đặt HTTPS
      1. 6.1. Kiểm tra lỗi nội dung hỗn hợp (Mixed Content Redirection)
      2. 6.2. Chuyển hướng HTTP sang HTTPS
      3. 6.3. Xác minh chứng chỉ SSL
    7. 7. Kiểm tra cấu hình CDN
      1. 7.1. Kiểm tra cài đặt chuyển hướng trên Cloudflare
      2. 7.2. Chỉnh sửa cài đặt SSL/TLS trên Cloudflare
      3. 7.3. Kiểm tra cấu hình DNS
    8. Kết luận
  3. Những câu hỏi thường gặp

