close

Cách sửa lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS trong WordPress [2025]

Tác giả: Đông Tùng Ngày cập nhật: 06/10/2025 Chuyên mục: Sửa lỗi WordPress
Google News
Disclosure
Website Tino blog được cung cấp bởi Tino Group. Truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật - điều khoản sử dụng nội dung. Wiki.tino.org có thể thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Tino blog sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Why Trust Us
Các bài viết với hàm lượng tri thức cao tại Tino blog được tạo ra bởi các chuyên viên Marketing vững chuyên môn và được kiểm duyệt nghiêm túc theo chính sách biên tập bởi đội ngũ biên tập viên dày dặn kinh nghiệm. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mong muốn mang đến cho cộng đồng nguồn thông tin chất lượng, chính xác, khách quan, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong báo cáo và xuất bản.

Trong quá trình vận hành website WordPress, tốc độ tải trang lúc nào cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân người dùng và cải thiện thứ hạng SEO. Tuy nhiên, nhiều website thường mắc phải lỗi “Render-Blocking JavaScript and CSS” — gây chậm quá trình hiển thị nội dung chính. Vậy lỗi này là gì, vì sao lại xảy ra. Cùng Tino tìm hiểu cách sửa lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS qua bài viết dưới đây!

Lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS là gì?

Định nghĩa lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS

Lỗi “Render-Blocking JavaScript and CSS” xảy ra khi các tệp JavaScript và CSS trên trang web của bạn ngăn trình duyệt hiển thị nội dung trang một cách nhanh chóng, dẫn đến làm chậm quá trình tải trang.

Khi người dùng truy cập vào một trang web, trình duyệt cần tải và xử lý tất cả mã HTML, CSS và JavaScript trước khi có thể hiển thị nội dung hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nếu các tệp CSS hoặc JavaScript không được tối ưu hóa hoặc được đặt ở phần đầu (header) của trang mà không sử dụng kỹ thuật tải bất đồng bộ (async) hoặc trì hoãn (defer), chúng sẽ “chặn” quy trình hiển thị (rendering) cho đến khi chúng được tải xong.

Lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS là gì?
Lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS là gì?

Điều này khiến người dùng phải chờ lâu hơn để nhìn thấy nội dung chính của trang, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng cũng như điểm số hiệu suất trang trong các công cụ đánh giá như Google PageSpeed Insights.

Các nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi “Render-Blocking JavaScript and CSS”

JavaScript và CSS được tải đồng bộ

Mặc định, trình duyệt sẽ đọc và tải từng tài nguyên theo thứ tự từ trên xuống. Khi gặp file JavaScript hoặc CSS trong <head> hoặc <body>, trình duyệt sẽ dừng render nội dung cho đến khi tải và thực thi xong các file này.

CSS và JavaScript không cần thiết được tải sớm hơn

Một số file CSS dùng để định dạng phần không hiển thị ngay lập tức (footer, popup, widget…) nhưng vẫn được tải từ đầu. Điều này khiến trình duyệt phải xử lý cả những tài nguyên chưa cần thiết, gây chậm quá trình render.

Tương tự CSS, nhiều đoạn mã JavaScript không cần thiết cho nội dung chính nhưng lại tải ngay từ đầu. Ví dụ như:

Xem Thêm:  Hướng dẫn sửa lỗi "Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này" trong WordPress
  • Mã theo dõi Google Analytics.
  • Mã chatbot.
  • Plugin slider, popup chạy sau khi trang đã tải xong.

Nếu các đoạn mã này không được trì hoãn (defer) hoặc tải bất đồng bộ (async), trình duyệt sẽ dừng render để tải và thực thi chúng, gây chậm trang.

Các nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi "Render-Blocking JavaScript and CSS"
Các nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi “Render-Blocking JavaScript and CSS”

Quá nhiều file CSS và JavaScript nhỏ lẻ

Nếu website có quá nhiều file CSS/JS riêng lẻ, mỗi file lại tạo ra một yêu cầu HTTP riêng biệt. Việc này khiến trình duyệt mất thời gian kết nối, chờ phản hồi và tải file, dẫn đến tốc độ tải trang chậm.

Không sử dụng Cache và CDN

Nếu website không có cơ chế cache hoặc không dùng CDN (Content Delivery Network), mỗi lần người dùng truy cập, trình duyệt đều phải tải lại toàn bộ file CSS và JavaScript từ đầu. Điều này không chỉ gây chậm mà còn tạo gánh nặng cho server.

Cách kiểm tra lỗi Render-Blocking JavaScript và CSS bằng Google PageSpeed Insights

Bước đầu tiên để khắc phục lỗi “Render-Blocking JavaScript and CSS” là kiểm tra tốc độ website của bạn thông qua công cụ Google PageSpeed Insights. Làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang Google PageSpeed Insights.

Bước 2: Nhập URL website của bạn vào ô “Enter a web page URL”.

Cách kiểm tra lỗi Render-Blocking JavaScript và CSS bằng Google PageSpeed Insights
Cách kiểm tra lỗi Render-Blocking JavaScript và CSS bằng Google PageSpeed Insights

Bước 3: Nhấn Analyze (Phân tích) để nhận báo cáo chi tiết.

Hầu hết các website sẽ đạt điểm từ 50-70 — đây là mức điểm trung bình bạn nên dùng làm cột mốc so sánh.

Cách kiểm tra lỗi Render-Blocking JavaScript và CSS bằng Google PageSpeed Insights
Cách kiểm tra lỗi Render-Blocking JavaScript và CSS bằng Google PageSpeed Insights

Google sẽ gợi ý những cách để cải thiện hiệu suất trang web của bạn.

Nếu trong báo cáo xuất hiện cảnh báo “Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content”, bạn cần tiến hành sửa lỗi ngay.

Lưu ý: Đừng ép website đạt điểm tuyệt đối 100. Chỉ cần tối ưu tốt nhất có thể mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng (UX). Một số script quan trọng cho UX không nên bị xóa chỉ để tăng điểm số.

Một số cách sửa lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS

Sử dụng plugin W3 Total Cache

W3 Total Cache là một trong những plugin tối ưu hóa tốc độ WordPress tốt nhất hiện nay. Để cấu hình giảm Render-Blocking, bạn thực hiện như sau:

Xem Thêm:  Cách sửa lỗi The Link You Followed Has Expired trong WordPress hiệu quả 100%

Bước 1: Cài đặt và kích hoạt plugin.

Sử dụng plugin W3 Total Cache
Sử dụng plugin W3 Total Cache

Bước 2: Truy cập Performance -> General Settings từ trang quản trị.

Sử dụng plugin W3 Total Cache
Sử dụng plugin W3 Total Cache

Bước 3: Tìm đến mục Minify và đánh dấu Enable.

Bước 4: Chọn Manual trong phần Minify mode.

Sử dụng plugin W3 Total Cache
Sử dụng plugin W3 Total Cache

Bước 5: Nhấn Save all settings để lưu cấu hình.

Bước 6: Quay lại Performance -> Minify.

Sử dụng plugin W3 Total Cache
Sử dụng plugin W3 Total Cache

Tìm đến mục JS. Ở phần Operations in areas, chọn Non-blocking using “defer” cho thẻ Before <head>.

Cuối cùng, nhấn Save Settings để áp dụng và làm mới bộ nhớ cache.

Sử dụng plugin Autoptimize

Đây là plugin rất phổ biến và dễ sử dụng để xử lý lỗi Render-Blocking. Thực hiện như sau:

Bước 1: Cài đặt và kích hoạt plugin.

Sử dụng plugin Autoptimize
Sử dụng plugin Autoptimize

Bước 2: Vào Settings -> Autoptimize.

Bước 3: Đánh dấu các tùy chọn Optimize JavaScript Code?Optimize CSS Code?.

Sử dụng plugin Autoptimize
Sử dụng plugin Autoptimize

Bước 4: Nhấn Save Changes để lưu lại và làm mới cache.

Nếu vẫn còn lỗi Render-Blocking: Quay lại Settings -> Autoptimize.

Đánh dấu thêm các tùy chọn Also aggregate inline JS Also aggregate inline CSS.

Lưu lại cấu hình lần nữa.

Sử dụng plugin Speed Booster Pack

Đây là plugin mạnh mẽ giúp cải thiện hiệu suất và xử lý lỗi Render-Blocking JavaScript và CSS. Cách thực hiện:

Bước 1: Cài đặt và kích hoạt plugin.

Sử dụng plugin Speed Booster Pack
Sử dụng plugin Speed Booster Pack

Bước 2: Truy cập từ trang quản trị.

Tối ưu JavaScript: Speed Booster Pack -> Assets

Kích hoạt Move scripts to the footer (Di chuyển script xuống cuối trang).

Sử dụng plugin Speed Booster Pack
Sử dụng plugin Speed Booster Pack

Tối ưu CSS: Speed Booster Pack -> Optimize CSS

  • Kích hoạt Inlining all CSS (nhúng toàn bộ CSS cần thiết).
  • Bật Minify all inlined CSS (nén toàn bộ CSS đã nhúng).
Sử dụng plugin Speed Booster Pack
Sử dụng plugin Speed Booster Pack

Lưu ý:

Kích hoạt hết các tùy chọn sẽ giúp trang tải nhanh hơn, nhưng có thể xuất hiện lỗi FOUC (Flash of Unstyled Content) — tức là website sẽ bị “nháy trắng” trước khi tải xong CSS. Vì vậy, bạn nên thử nghiệm từng bước để tìm ra cấu hình phù hợp nhất.

Kiểm tra lại và hoàn thiện tối ưu hóa

Sau khi áp dụng các phương pháp trên, bạn nên kiểm tra lại website bằng Google PageSpeed Insights để chắc chắn lỗi Render-Blocking JavaScript và CSS đã biến mất.

Nếu vẫn còn lỗi nhỏ:

  • Xem lại báo cáo, xác định file nào vẫn còn chặn hiển thị.
  • Tiếp tục tùy chỉnh lại các plugin cho đến khi điểm số cải thiện và lỗi được khắc phục triệt để.
Xem Thêm:  Xử lý lỗi nghiêm trọng đến từ Plugin Gutenberg và Elementor Templates Importer For Responsive

Kết luận

Lỗi “Render-Blocking JavaScript and CSS” là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến website tải chậm, làm giảm trải nghiệm người dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến SEO. Qua bài viết trên, hy vọng bạn sẽ nắm rõ nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này hiệu quả nhất.

Những câu hỏi thường gặp

Hiện tượng FOUC là gì và liên quan thế nào đến lỗi này?

FOUC (Flash of Unstyled Content) là khi trang hiển thị không có kiểu dáng trong tích tắc vì CSS bị trì hoãn quá mức. Điều này có thể xảy ra khi tối ưu render-blocking không đúng cách.

Có cần thuê lập trình viên để sửa lỗi này không?

Không nhất thiết. Với plugin và thực hiện đúng theo hướng dẫn, bạn có thể tự xử lý. Nhưng nếu trang phức tạp hoặc cần tối ưu sâu, thêu ngoài sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Sử dụng plugin có thể giải quyết hoàn toàn lỗi render-blocking không?

Cũng chưa chắc. Vì kết quả còn phụ thuộc vào theme, plugin khác, cũng như cách bạn cấu hình. Bạn có thể sẽ cần can thiệp thủ công vào mã nguồn nếu plugin không hiệu quả.

Có cần xóa hết JavaScript và CSS để sửa lỗi không?

Không nên! Một số file JavaScript và CSS quan trọng cho UX, giao diện hoặc tính năng trang web cần giữ lại. Thay vì xóa, bạn nên:

  • Tải không đồng bộ (async) hoặc nhúng trực tiếp (inline) CSS quan trọng.
  • Trì hoãn (defer) việc tải script.
  • Tối ưu hóa và nén (minify) file JS/CSS.

Sửa lỗi rồi nhưng điểm Google PageSpeed Insights vẫn chưa cao, phải làm sao?

Điểm số là hướng dẫn, không nên quá ép buộc phải đạt 100/100. Hãy ưu tiên tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trước.

Hosting có ảnh hưởng đến lỗi render-blocking không?

Có. Nếu hosting của bạn có tốc độ phản hồi chậm hoặc không hỗ trợ các tính năng như HTTP/2, Gzip compression hoặc CDN, thời gian tải các tệp CSS/JS sẽ bị kéo dài, góp phần gây ra lỗi render-blocking.

Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

Xem thêm bài viết

Bài viết liên quan

Cách sửa lỗi upload_max_filesize trong WordPress [2025]
Sửa lỗi WordPress

Cách sửa lỗi upload_max_filesize trong WordPress [2025]

Lỗi “upload_max_filesize” trong WordPress là một vấn đề phổ biến khi bạn cố gắng tải lên một tệp có kích thước vượt quá giới hạn cho phép của máy chủ. Điều này có thể gây khó khăn khi bạn...

1 tuần trước
Cách tìm và sửa lỗi broken links trong WordPress [2025]
Sửa lỗi WordPress

Cách tìm và sửa lỗi broken links trong WordPress [2025]

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao website WordPress của mình không đạt thứ hạng cao trên Google dù nội dung đã được tối ưu? Một trong những nguyên nhân phổ biến có thể là liên kết broken...

2 tuần trước
Hướng dẫn cách sửa lỗi Deceptive Site Ahead trong WordPress A-Z [2025]
Sửa lỗi WordPress

Hướng dẫn cách sửa lỗi Deceptive Site Ahead trong WordPress A-Z [2025]

Bạn mở website của mình và bỗng dưng thấy thông báo đỏ chói “Deceptive Site Ahead” từ trình duyệt? Đừng hoảng sợ! Đây là cảnh báo từ Google nhằm bảo vệ người dùng khỏi các trang web có dấu...

4 tuần trước
Hướng dẫn sửa lỗi “Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này” trong WordPress
Sửa lỗi WordPress

Hướng dẫn sửa lỗi “Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này” trong WordPress

Trong quá trình quản trị website WordPress, không ít lần bạn sẽ gặp thông báo “Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web này”, khiến trang web không thể truy cập và ảnh hưởng đến trải nghiệm người...

1 tháng trước
Hướng dẫn cách sửa lỗi không đăng nhập được WordPress [2025]
Sửa lỗi WordPress

Hướng dẫn cách sửa lỗi không đăng nhập được WordPress [2025]

Bạn đang loay hoay vì không đăng nhập được WordPress cũng như không biết phải bắt đầu từ đâu để khắc phục? Đừng lo lắng! Đây là lỗi phổ biến mà nhiều người dùng WordPress gặp phải. Bài viết...

2 tháng trước
Mục lục
  1. Lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS là gì?
    1. Các nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi "Render-Blocking JavaScript and CSS"
      1. JavaScript và CSS được tải đồng bộ
      2. CSS và JavaScript không cần thiết được tải sớm hơn
      3. Quá nhiều file CSS và JavaScript nhỏ lẻ
      4. Không sử dụng Cache và CDN
    2. Cách kiểm tra lỗi Render-Blocking JavaScript và CSS bằng Google PageSpeed Insights
  2. Một số cách sửa lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS
    1. Sử dụng plugin W3 Total Cache
    2. Sử dụng plugin Autoptimize
    3. Sử dụng plugin Speed Booster Pack
    4. Kiểm tra lại và hoàn thiện tối ưu hóa
    5. Kết luận
  3. Những câu hỏi thường gặp

Xem nhiều

#1
Khuyến Mãi

Tháng tiêu dùng số – Kết nối thế giới số 2024 cùng TinoHost: 0đ combo 6 triệu, -40% VPS, miễn phí 2 năm sử dụng, …

12 tháng trước
#2
Webmasters

URL là gì? URL là viết tắt của từ gì? Cách lấy URL của một trang web

2 năm trước
#3
Khuyến Mãi Tin Tức

-90% NVMe Hosting: TinoHost tháng 8 rực cháy – ưu đãi nóng bỏng tay!

1 năm trước
#4
Khuyến Mãi

Chào tháng 7, TinoHost sale hết sảy: -50% NVMe VPS và hàng loạt ưu đãi tên miền!

1 năm trước
#5
Khuyến Mãi

[SALE HUỶ DIỆT ĐÃ QUAY TRỞ LẠI] Black Friday 2024 đổ bộ TinoHost, chính thức cuốn trôi mọi mức giá: CHO KHÔNG 60 VPS/Hosting, hoàn tiền 100%, miễn phí tên miền – website, … 

11 tháng trước
#6
Khuyến Mãi Tin Tức

TinoHost chào tháng 3, sale thả ga, lên đến 80%!

2 năm trước