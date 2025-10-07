Cách sửa lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS trong WordPress [2025]

Trong quá trình vận hành website WordPress, tốc độ tải trang lúc nào cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân người dùng và cải thiện thứ hạng SEO. Tuy nhiên, nhiều website thường mắc phải lỗi “Render-Blocking JavaScript and CSS” — gây chậm quá trình hiển thị nội dung chính. Vậy lỗi này là gì, vì sao lại xảy ra. Cùng Tino tìm hiểu cách sửa lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS qua bài viết dưới đây!

Lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS là gì?

Định nghĩa lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS

Lỗi “Render-Blocking JavaScript and CSS” xảy ra khi các tệp JavaScript và CSS trên trang web của bạn ngăn trình duyệt hiển thị nội dung trang một cách nhanh chóng, dẫn đến làm chậm quá trình tải trang.

Khi người dùng truy cập vào một trang web, trình duyệt cần tải và xử lý tất cả mã HTML, CSS và JavaScript trước khi có thể hiển thị nội dung hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nếu các tệp CSS hoặc JavaScript không được tối ưu hóa hoặc được đặt ở phần đầu (header) của trang mà không sử dụng kỹ thuật tải bất đồng bộ (async) hoặc trì hoãn (defer), chúng sẽ “chặn” quy trình hiển thị (rendering) cho đến khi chúng được tải xong.

Điều này khiến người dùng phải chờ lâu hơn để nhìn thấy nội dung chính của trang, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng cũng như điểm số hiệu suất trang trong các công cụ đánh giá như Google PageSpeed Insights.

Các nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi “Render-Blocking JavaScript and CSS”

JavaScript và CSS được tải đồng bộ

Mặc định, trình duyệt sẽ đọc và tải từng tài nguyên theo thứ tự từ trên xuống. Khi gặp file JavaScript hoặc CSS trong <head> hoặc <body>, trình duyệt sẽ dừng render nội dung cho đến khi tải và thực thi xong các file này.

CSS và JavaScript không cần thiết được tải sớm hơn

Một số file CSS dùng để định dạng phần không hiển thị ngay lập tức (footer, popup, widget…) nhưng vẫn được tải từ đầu. Điều này khiến trình duyệt phải xử lý cả những tài nguyên chưa cần thiết, gây chậm quá trình render.

Tương tự CSS, nhiều đoạn mã JavaScript không cần thiết cho nội dung chính nhưng lại tải ngay từ đầu. Ví dụ như:

Mã theo dõi Google Analytics.

Mã chatbot.

Plugin slider, popup chạy sau khi trang đã tải xong.

Nếu các đoạn mã này không được trì hoãn (defer) hoặc tải bất đồng bộ (async), trình duyệt sẽ dừng render để tải và thực thi chúng, gây chậm trang.

Quá nhiều file CSS và JavaScript nhỏ lẻ

Nếu website có quá nhiều file CSS/JS riêng lẻ, mỗi file lại tạo ra một yêu cầu HTTP riêng biệt. Việc này khiến trình duyệt mất thời gian kết nối, chờ phản hồi và tải file, dẫn đến tốc độ tải trang chậm.

Không sử dụng Cache và CDN

Nếu website không có cơ chế cache hoặc không dùng CDN (Content Delivery Network), mỗi lần người dùng truy cập, trình duyệt đều phải tải lại toàn bộ file CSS và JavaScript từ đầu. Điều này không chỉ gây chậm mà còn tạo gánh nặng cho server.

Cách kiểm tra lỗi Render-Blocking JavaScript và CSS bằng Google PageSpeed Insights

Bước đầu tiên để khắc phục lỗi “Render-Blocking JavaScript and CSS” là kiểm tra tốc độ website của bạn thông qua công cụ Google PageSpeed Insights. Làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang Google PageSpeed Insights.

Bước 2: Nhập URL website của bạn vào ô “Enter a web page URL”.

Cách kiểm tra lỗi Render-Blocking JavaScript và CSS bằng Google PageSpeed Insights

Bước 3: Nhấn Analyze (Phân tích) để nhận báo cáo chi tiết.

Hầu hết các website sẽ đạt điểm từ 50-70 — đây là mức điểm trung bình bạn nên dùng làm cột mốc so sánh.

Cách kiểm tra lỗi Render-Blocking JavaScript và CSS bằng Google PageSpeed Insights

Google sẽ gợi ý những cách để cải thiện hiệu suất trang web của bạn.

Nếu trong báo cáo xuất hiện cảnh báo “Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content”, bạn cần tiến hành sửa lỗi ngay.

Lưu ý: Đừng ép website đạt điểm tuyệt đối 100. Chỉ cần tối ưu tốt nhất có thể mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng (UX). Một số script quan trọng cho UX không nên bị xóa chỉ để tăng điểm số.

Một số cách sửa lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS

Sử dụng plugin W3 Total Cache

W3 Total Cache là một trong những plugin tối ưu hóa tốc độ WordPress tốt nhất hiện nay. Để cấu hình giảm Render-Blocking, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Cài đặt và kích hoạt plugin.

Sử dụng plugin W3 Total Cache

Bước 2: Truy cập Performance -> General Settings từ trang quản trị.

Sử dụng plugin W3 Total Cache

Bước 3: Tìm đến mục Minify và đánh dấu Enable.

Bước 4: Chọn Manual trong phần Minify mode.

Sử dụng plugin W3 Total Cache

Bước 5: Nhấn Save all settings để lưu cấu hình.

Bước 6: Quay lại Performance -> Minify.

Sử dụng plugin W3 Total Cache

Tìm đến mục JS. Ở phần Operations in areas, chọn Non-blocking using “defer” cho thẻ Before <head>.

Cuối cùng, nhấn Save Settings để áp dụng và làm mới bộ nhớ cache.

Sử dụng plugin Autoptimize

Đây là plugin rất phổ biến và dễ sử dụng để xử lý lỗi Render-Blocking. Thực hiện như sau:

Bước 1: Cài đặt và kích hoạt plugin.

Sử dụng plugin Autoptimize

Bước 2: Vào Settings -> Autoptimize.

Bước 3: Đánh dấu các tùy chọn Optimize JavaScript Code? và Optimize CSS Code?.

Sử dụng plugin Autoptimize

Bước 4: Nhấn Save Changes để lưu lại và làm mới cache.

Nếu vẫn còn lỗi Render-Blocking: Quay lại Settings -> Autoptimize.

Đánh dấu thêm các tùy chọn Also aggregate inline JS và Also aggregate inline CSS.

Lưu lại cấu hình lần nữa.

Sử dụng plugin Speed Booster Pack

Đây là plugin mạnh mẽ giúp cải thiện hiệu suất và xử lý lỗi Render-Blocking JavaScript và CSS. Cách thực hiện:

Bước 1: Cài đặt và kích hoạt plugin.

Sử dụng plugin Speed Booster Pack

Bước 2: Truy cập từ trang quản trị.

Tối ưu JavaScript: Speed Booster Pack -> Assets

Kích hoạt Move scripts to the footer (Di chuyển script xuống cuối trang).

Sử dụng plugin Speed Booster Pack

Tối ưu CSS: Speed Booster Pack -> Optimize CSS

Kích hoạt Inlining all CSS (nhúng toàn bộ CSS cần thiết) .

. Bật Minify all inlined CSS (nén toàn bộ CSS đã nhúng).

Sử dụng plugin Speed Booster Pack

Lưu ý:

Kích hoạt hết các tùy chọn sẽ giúp trang tải nhanh hơn, nhưng có thể xuất hiện lỗi FOUC (Flash of Unstyled Content) — tức là website sẽ bị “nháy trắng” trước khi tải xong CSS. Vì vậy, bạn nên thử nghiệm từng bước để tìm ra cấu hình phù hợp nhất.

Kiểm tra lại và hoàn thiện tối ưu hóa

Sau khi áp dụng các phương pháp trên, bạn nên kiểm tra lại website bằng Google PageSpeed Insights để chắc chắn lỗi Render-Blocking JavaScript và CSS đã biến mất.

Nếu vẫn còn lỗi nhỏ:

Xem lại báo cáo, xác định file nào vẫn còn chặn hiển thị.

Tiếp tục tùy chỉnh lại các plugin cho đến khi điểm số cải thiện và lỗi được khắc phục triệt để.

Kết luận

Lỗi “Render-Blocking JavaScript and CSS” là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến website tải chậm, làm giảm trải nghiệm người dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến SEO. Qua bài viết trên, hy vọng bạn sẽ nắm rõ nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này hiệu quả nhất.

Những câu hỏi thường gặp

Hiện tượng FOUC là gì và liên quan thế nào đến lỗi này? FOUC (Flash of Unstyled Content) là khi trang hiển thị không có kiểu dáng trong tích tắc vì CSS bị trì hoãn quá mức. Điều này có thể xảy ra khi tối ưu render-blocking không đúng cách.

Có cần thuê lập trình viên để sửa lỗi này không? Không nhất thiết. Với plugin và thực hiện đúng theo hướng dẫn, bạn có thể tự xử lý. Nhưng nếu trang phức tạp hoặc cần tối ưu sâu, thêu ngoài sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Sử dụng plugin có thể giải quyết hoàn toàn lỗi render-blocking không? Cũng chưa chắc. Vì kết quả còn phụ thuộc vào theme, plugin khác, cũng như cách bạn cấu hình. Bạn có thể sẽ cần can thiệp thủ công vào mã nguồn nếu plugin không hiệu quả.

Có cần xóa hết JavaScript và CSS để sửa lỗi không? Không nên! Một số file JavaScript và CSS quan trọng cho UX, giao diện hoặc tính năng trang web cần giữ lại. Thay vì xóa, bạn nên: Tải không đồng bộ (async) hoặc nhúng trực tiếp (inline) CSS quan trọng.

Trì hoãn (defer) việc tải script.

Tối ưu hóa và nén (minify) file JS/CSS.

Sửa lỗi rồi nhưng điểm Google PageSpeed Insights vẫn chưa cao, phải làm sao? Điểm số là hướng dẫn, không nên quá ép buộc phải đạt 100/100. Hãy ưu tiên tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trước.