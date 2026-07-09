NVIDIA Nemotron là gì? Model AI mở đang thay đổi cuộc chơi Agentic AI 

Nếu đang theo dõi làn sóng Agentic AI, chắc hẳn bạn từng nghe nhắc đến cái tên NVIDIA Nemotron – một dòng model AI mở, đa phương thức, được thiết kế cho AI Agent có khả năng suy luận, dùng công cụ, xử lý tác vụ dài và triển khai linh hoạt từ máy trạm, cloud đến trung tâm dữ liệu. Cùng Tino tìm hiểu chi tiết NVIDIA Nemotron là gì qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về NVIDIA Nemotron

NVIDIA Nemotron là gì?

NVIDIA Nemotron là một dòng mô hình AI mã nguồn mở do NVIDIA phát triển để phục vụ nhiều loại ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thay vì chỉ tập trung vào trả lời hội thoại, Nemotron được tối ưu cho AI Agent, tức các hệ thống AI có thể nhận mục tiêu, chia nhỏ công việc, gọi công cụ, đọc dữ liệu, kiểm tra kết quả và tiếp tục xử lý qua nhiều lượt.

NVIDIA Nemotron là gì?

Điểm đặc biệt khiến NVIDIA Nemotron được cộng đồng phát triển AI chú ý chính là tính mở. Toàn bộ hệ sinh thái không chỉ dừng ở mô hình ngôn ngữ dạng văn bản mà còn mở rộng sang các mảng thị giác máy tính, xử lý giọng nói, truy xuất thông tin và kiểm duyệt an toàn nội dung. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể tự triển khai, tùy chỉnh và vận hành hệ thống AI ngay trên hạ tầng riêng, đáp ứng các yêu cầu về bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định mà nhiều mô hình đóng khó lòng đáp ứng.

NVIDIA chia Nemotron thành các nhánh như Nano, Super và Ultra, trong đó Nano ưu tiên chi phí và tốc độ, Super cân bằng giữa hiệu suất và suy luận, còn Ultra phục vụ các tác vụ đòi hỏi năng lực suy luận cao nhất.

Lịch sử ra đời và phát triển của NVIDIA Nemotron

Dòng NVIDIA Nemotron đã trải qua nhiều thế hệ, nhưng bước ngoặt lớn nhất diễn ra vào năm 2026 với sự xuất hiện của thế hệ Nemotron 3. Gia đình Nemotron 3 gồm ba kích cỡ Nano, Super và Ultra được giới thiệu tại sự kiện GTC vào tháng 3 năm 2026, mở đầu bằng hai phiên bản Nano và Super. Tiếp đó, phiên bản đa phương thức Nemotron 3 Nano Omni ra mắt vào cuối tháng 4, tích hợp khả năng xử lý đồng thời hình ảnh, âm thanh, video và văn bản trong cùng một hệ thống.

Đỉnh điểm của chuỗi ra mắt là sự kiện Computex 2026 tổ chức tại Đài Loan vào đầu tháng 6, nơi CEO Jensen Huang chính thức công bố Nemotron 3 Ultra – phiên bản mạnh mẽ nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm, chính thức phát hành vào ngày 4 tháng 6 năm 2026. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, toàn bộ họ mô hình Nemotron 3 đã ghi nhận hơn 50 triệu lượt tải xuống, cho thấy sức hút mạnh mẽ từ cộng đồng phát triển toàn cầu.

Vì sao NVIDIA phát triển Nemotron?

NVIDIA vốn được biết đến là công ty dẫn đầu về GPU cho AI. Tuy nhiên, trong giai đoạn AI Agent phát triển mạnh, chỉ có phần cứng là chưa đủ. Doanh nghiệp cần cả model, dữ liệu huấn luyện, công cụ triển khai, công cụ tối ưu và môi trường bảo mật để đưa AI vào sản xuất.

Nemotron ra đời để đáp ứng nhu cầu này. Theo NVIDIA, các hệ thống AI Agent chạy lâu dài thường phát sinh nhiều token hơn chatbot thông thường, vì Agent phải lập kế hoạch, gọi công cụ, đọc kết quả, truyền lịch sử hội thoại và tiếp tục suy luận trong nhiều vòng. Điều này dễ làm tăng chi phí, tăng độ trễ và khiến Agent lệch khỏi mục tiêu ban đầu.

Vì sao NVIDIA phát triển Nemotron?

Với Nemotron, NVIDIA muốn tạo ra dòng model có khả năng suy luận tốt nhưng vẫn tiết kiệm tài nguyên. Đây là lý do Nemotron tập trung vào các yếu tố như tốc độ sinh token, cửa sổ ngữ cảnh lớn, kiến trúc Mixture-of-Experts, tối ưu trên GPU NVIDIA và khả năng triển khai trong hệ thống doanh nghiệp.

Công nghệ cốt lõi đằng sau NVIDIA Nemotron

Kiến trúc lai Mamba – Transformer MoE

Thay vì sử dụng kiến trúc Transformer thuần túy như phần lớn mô hình AI truyền thống, NVIDIA Nemotron 3 áp dụng kiến trúc hỗn hợp kết hợp Mamba và Transformer theo dạng Mixture-of-Experts (MoE). Cách tiếp cận này cho phép hệ thống chỉ kích hoạt một phần nhỏ mạng nơ-ron cho mỗi lượt xử lý thay vì toàn bộ mạng, giúp tiết kiệm đáng kể tài nguyên tính toán mà vẫn duy trì độ chính xác cao.

Ví dụ, phiên bản Ultra sở hữu tổng cộng 550 tỷ tham số, nhưng chỉ khoảng 55 tỷ tham số được kích hoạt trong mỗi lượt suy luận.

Công nghệ LatentMoE

Một cải tiến đáng chú ý khác là LatentMoE — kỹ thuật chiếu dữ liệu token vào một không gian tiềm ẩn có kích thước nhỏ hơn trước khi thực hiện định tuyến và tính toán qua các chuyên gia (experts), qua đó cải thiện độ chính xác trên mỗi đơn vị tính toán. Nói đơn giản, công nghệ này giúp hệ thống “tư duy thông minh hơn” mà không cần tăng thêm phần cứng xử lý.

Công nghệ cốt lõi đằng sau NVIDIA Nemotron

Multi-Token Prediction (MTP)

NVIDIA Nemotron còn tích hợp các lớp Multi-Token Prediction, cho phép dự đoán đồng thời nhiều token tương lai thay vì từng token một, từ đó tăng tốc độ suy luận thông qua cơ chế giải mã suy đoán (speculative decoding) ngay trong chính mô hình. Kết hợp với việc huấn luyện dưới định dạng số học NVFP4 giúp giảm dung lượng bộ nhớ cần thiết, tốc độ xử lý trên nền tảng NVIDIA Blackwell có thể nhanh hơn tới 4 lần so với FP8 chạy trên kiến trúc Hopper mà không đánh đổi độ chính xác.

Các phiên bản NVIDIA Nemotron 3 hiện nay (tại thời điểm viết bài)

Nemotron 3 Nano

Đây là phiên bản nhỏ gọn nhất, mang lại khả năng suy luận nâng cao và xử lý tác vụ tự động với hiệu suất cao nhờ kiến trúc hybrid Transformer-Mamba MoE cùng cơ chế “ngân sách tư duy” (thinking budget) có thể tùy chỉnh, cho phép cân chỉnh giữa độ chính xác, tốc độ xử lý và chi phí theo nhu cầu thực tế.

Nemotron 3 Nano Omni

Phiên bản đa phương thức hợp nhất khả năng xử lý thị giác, âm thanh và ngôn ngữ trong cùng một hệ thống duy nhất, giúp các tác nhân AI phản hồi nhanh và chính xác hơn khi phải suy luận đồng thời trên video, âm thanh, hình ảnh và văn bản. Phiên bản này hiện dẫn đầu sáu bảng xếp hạng liên quan đến hiểu tài liệu phức tạp và xử lý video, âm thanh.

Nemotron 3 Super

Ra mắt ngày 11 tháng 3 năm 2026, Nemotron 3 Super sở hữu 120 tỷ tham số tổng với 12 tỷ tham số kích hoạt, được thiết kế để vận hành các hệ thống Agentic AI phức tạp ở quy mô lớn. Phiên bản này có cửa sổ ngữ cảnh lên đến 1 triệu token, cho phép các tác nhân AI lưu giữ toàn bộ trạng thái công việc trong bộ nhớ, tránh tình trạng lệch mục tiêu khi xử lý tác vụ dài. Nhiều đối tác lớn như Perplexity, CodeRabbit, Amdocs, Palantir, Cadence và Siemens đã tích hợp phiên bản Super vào hệ thống của họ.

Các phiên bản NVIDIA Nemotron 3

Nemotron 3 Ultra

Đây là phiên bản mạnh mẽ nhất và cũng là mô hình mở lớn nhất từng được NVIDIA phát hành, với 550 tỷ tham số tổng và 55 tỷ tham số kích hoạt, sử dụng kiến trúc hybrid Mamba-Attention MoE. Phiên bản Ultra được huấn luyện bổ sung qua quy trình tinh chỉnh có giám sát (SFT), học tăng cường (RL) và chưng cất đa giáo viên theo chính sách (MOPD) nhằm nâng cao độ chính xác. Theo công bố của NVIDIA, Nemotron 3 Ultra đạt thông lượng suy luận cao hơn từ 1,6 đến 5,9 lần so với một số mô hình mở cạnh tranh trong cùng phân khúc, tùy vào cấu hình đầu vào-đầu ra.

Nemotron đa phương thức, speech, RAG và safety

Bên cạnh các model suy luận văn bản, Nemotron còn mở rộng sang nhiều nhóm tác vụ khác. NVIDIA cho biết dòng Nemotron hỗ trợ visual understanding, speech, retrieval-augmented generation và safety. Điều này giúp doanh nghiệp không chỉ xây chatbot, mà còn xây hệ thống đọc tài liệu, hiểu hình ảnh, xử lý âm thanh, tìm kiếm thông tin và kiểm duyệt nội dung.

Đặc biệt, Nemotron 3 Nano Omni được giới thiệu là model đa phương thức có thể xử lý video, âm thanh, hình ảnh và văn bản trong một workflow Agent đơn giản hơn. Dòng model này hỗ trợ đầu vào âm thanh bên cạnh văn bản, hình ảnh và video, đồng thời hướng đến các tác vụ như hiểu tài liệu, hiểu audio-video dài và computer use agent.

Điểm khác biệt của NVIDIA Nemotron so với các mô hình AI khác

Khác biệt lớn nhất nằm ở triết lý mở hoàn toàn: NVIDIA công khai không chỉ trọng số mô hình mà còn cả bộ dữ liệu huấn luyện tiền xử lý lẫn hậu xử lý, cùng các môi trường học tăng cường phục vụ việc tinh chỉnh. Điều này giúp doanh nghiệp và nhà nghiên cứu có thể kiểm chứng, tùy biến và tự triển khai trên hạ tầng riêng nhằm đáp ứng yêu cầu về chủ quyền dữ liệu hoặc quy định địa phương hóa.

Điểm khác biệt của NVIDIA Nemotron so với các mô hình AI khác

Bên cạnh đó, chiến lược của nhiều doanh nghiệp hiện nay là phối hợp linh hoạt giữa mô hình độc quyền cho các tác vụ suy luận đỉnh cao và NVIDIA Nemotron cho phần lớn tác vụ còn lại nhằm tối ưu chi phí vận hành. Đây chính là lý do NVIDIA Nemotron thường được gọi là “công cụ cho các tác nhân AI đa tầng” thay vì đơn thuần cạnh tranh trực diện với các chatbot đóng.

Hiệu năng NVIDIA Nemotron 3 Ultra qua các bài Benchmark 2026

Theo đánh giá độc lập từ Artificial Analysis, Nemotron 3 Ultra đạt 48 điểm trên Intelligence Index – mức cao nhất từng ghi nhận đối với một mô hình mở do một công ty Mỹ phát triển, vượt qua Gemma 4 31B, Nemotron 3 Super và gpt-oss-120b. Tuy nhiên, khoảng cách với các mô hình mở từ Trung Quốc vẫn còn tồn tại: Kimi K2.6 của Moonshot AI đạt 54 điểm trên cùng thang đo, xếp thứ tư toàn cầu tính cả mô hình đóng lẫn mở.

Bù lại, điểm mạnh của Nemotron 3 Ultra nằm ở tốc độ và chi phí vận hành. Trên hạ tầng NVIDIA, mô hình này đạt tốc độ hơn 300 token mỗi giây, nhanh hơn từ 3 đến 6 lần so với các đối thủ Trung Quốc hiện có, đồng thời tiết kiệm khoảng 30% chi phí trên mỗi tác vụ. Trong một bài kiểm thử thực tế của CodeRabbit về đánh giá mã nguồn tự động, Nemotron 3 Ultra hoàn tất chu trình rà soát với thời gian trung bình 7 phút 6 giây, so với 8 phút 31 giây của mô hình nền tảng đối chứng – tương đương mức cải thiện tốc độ khoảng 16%.

Ưu điểm và hạn chế của NVIDIA Nemotron

Ưu điểm

Mã nguồn mở toàn diện, minh bạch từ trọng số đến dữ liệu huấn luyện.

Tốc độ suy luận vượt trội, tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể so với nhiều mô hình mở cùng phân khúc.

Hệ sinh thái đa dạng: hỗ trợ cả văn bản, thị giác, giọng nói, truy xuất và an toàn nội dung.

Dễ dàng triển khai trên hạ tầng riêng, phù hợp yêu cầu chủ quyền dữ liệu.

Ưu điểm và hạn chế của NVIDIA Nemotron

Hạn chế

Về mặt điểm số suy luận thuần túy, vẫn còn khoảng cách so với một số mô hình mở hàng đầu từ Trung Quốc như Kimi K2.6.

Một số bài kiểm thử thực tế ghi nhận tỷ lệ phải thử lại (retry) khá cao ở phiên bản Ultra trong các tác vụ rà soát mã nguồn phức tạp.

Yêu cầu hạ tầng phần cứng mạnh, đặc biệt với phiên bản Super và Ultra, để đạt hiệu năng tối ưu.

Ứng dụng thực tế của NVIDIA Nemotron trong doanh nghiệp

Trên thực tế, NVIDIA Nemotron đã được nhiều tổ chức lớn đưa vào vận hành sản xuất chứ không chỉ dừng ở giai đoạn thử nghiệm. Perplexity sử dụng Nemotron 3 Ultra như một trong các mô hình được điều phối trong hệ thống định tuyến tác vụ của công ty này để tối ưu tốc độ, chi phí và độ chính xác cho trợ lý AI. Các nền tảng phát triển phần mềm như CodeRabbit, Factory và Greptile cũng tích hợp Nemotron song song với các mô hình độc quyền khác nhằm nâng cao độ chính xác với chi phí thấp hơn.

Ngoài lĩnh vực công nghệ, các tổ chức khoa học đời sống như Edison Scientific và Lila Sciences ứng dụng Nemotron cho công việc tìm kiếm tài liệu chuyên sâu, phân tích dữ liệu khoa học và tìm hiểu cấu trúc phân tử. Ở tầng doanh nghiệp lớn, những tên tuổi như Accenture, CrowdStrike, Palantir và Cadence cũng đang từng bước triển khai Nemotron cho các quy trình nội bộ.

Hướng dẫn trải nghiệm NVIDIA Nemotron mới nhất

Qua Hugging Face

Cách đơn giản và phổ biến nhất để tiếp cận NVIDIA Nemotron là truy cập trực tiếp kho mô hình trên Hugging Face, nơi các phiên bản Nano, Super và Ultra đều được công khai trọng số cùng tài liệu hướng dẫn sử dụng. Nhà phát triển có thể tải mô hình về triển khai cục bộ hoặc thông qua các thư viện suy luận mã nguồn mở như Hugging Face transformers cho giai đoạn phát triển, hoặc vLLM cho môi trường sản xuất.

Qua build.nvidia.com (NIM Microservice)

Đối với doanh nghiệp cần triển khai an toàn, có kiểm soát và khả năng mở rộng, NVIDIA cung cấp dịch vụ vi mô NIM (NVIDIA Inference Microservice) thông qua nền tảng build.nvidia.com, cho phép chạy Nemotron trực tiếp trên hạ tầng tăng tốc của NVIDIA với quyền riêng tư tối đa. Đây là lựa chọn phù hợp cho các tổ chức có yêu cầu bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt.

Xem thêm: Cách dùng API miễn phí với NVIDIA AI

build.nvidia.com

Qua các nền tảng đối tác

Với người dùng không muốn tự vận hành hạ tầng, NVIDIA Nemotron hiện đã có mặt trên nhiều nền tảng suy luận trung gian như Hugging Face, Baseten, DeepInfra, Fireworks, FriendliAI, OpenRouter và Together AI, đồng thời được hỗ trợ trên các đám mây lớn như AWS Amazon Bedrock, Google Cloud, CoreWeave và Microsoft Foundry. Người dùng chỉ cần đăng ký tài khoản trên các nền tảng này, chọn mô hình Nemotron mong muốn và gọi API mà không cần cấu hình phần cứng phức tạp.

Xem thêm: Hướng dẫn dùng miễn phí API LLM trên OpenRouter

Kết luận

Qua những phân tích trên, có thể thấy NVIDIA Nemotron không đơn thuần là một dòng mô hình AI mới, mà còn là minh chứng cho hướng đi mã nguồn mở đầy tham vọng của NVIDIA trong cuộc đua xây dựng hệ sinh thái Agentic AI.

Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh AI mở giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt, NVIDIA Nemotron chính là câu trả lời rõ ràng nhất từ phía NVIDIA, đồng thời mở ra cơ hội để cộng đồng phát triển AI toàn cầu tiếp cận công nghệ tiên tiến một cách chủ động và minh bạch hơn.

Những câu hỏi thường gặp

NVIDIA Nemotron có miễn phí không? Toàn bộ trọng số mô hình NVIDIA Nemotron được phát hành theo giấy phép mở, cho phép tải về, tùy chỉnh và triển khai miễn phí, tuy nhiên chi phí thực tế sẽ phát sinh từ hạ tầng tính toán hoặc dịch vụ suy luận nếu sử dụng qua nền tảng đám mây trung gian.

Phiên bản nào của NVIDIA Nemotron phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ? Nemotron 3 Nano là lựa chọn hợp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nhờ yêu cầu phần cứng thấp hơn, tốc độ xử lý nhanh và cơ chế ngân sách tư duy có thể tùy chỉnh theo ngân sách thực tế.

NVIDIA Nemotron có hỗ trợ tiếng Việt không? Nemotron là dòng model đa ngôn ngữ ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng chất lượng tiếng Việt còn phụ thuộc vào từng phiên bản, dữ liệu huấn luyện, cách prompt và quy trình fine-tune. Với ứng dụng tiếng Việt nghiêm túc, doanh nghiệp nên kiểm thử trên bộ dữ liệu riêng trước khi triển khai.

Có thể chạy NVIDIA Nemotron trên máy tính cá nhân không? Các phiên bản nhỏ như Nano có thể chạy trên máy trạm cấu hình mạnh, trong khi Super và Ultra thường cần hạ tầng trung tâm dữ liệu hoặc dịch vụ đám mây do yêu cầu tài nguyên tính toán lớn.

NVIDIA Nemotron có hỗ trợ xử lý hình ảnh và giọng nói không? Có. Bên cạnh mô hình ngôn ngữ văn bản, hệ sinh thái Nemotron còn bao gồm các biến thể chuyên biệt cho thị giác, giọng nói, truy xuất thông tin và an toàn nội dung, đồng thời có phiên bản đa phương thức Nano Omni xử lý đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh và video.