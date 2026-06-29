Phân biệt: AI Agent và Agentic AI khác nhau như thế nào?

AI Agent và Agentic AI đang trở thành hai khái niệm được nhắc đến rất nhiều khi doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng AI. Tuy nhiên, hai thuật ngữ này thường bị dùng lẫn lộn, khiến người mới khó hình dung đâu là công cụ, đâu là hệ thống, đâu là xu hướng công nghệ rộng hơn. Hãy cùng Tino phân biệt AI Agent và Agentic AI qua bài viết dưới đây nhé!

Định nghĩa AI Agent và Agentic AI

AI Agent là gì?

AI Agent (tác nhân AI) là các chương trình phần mềm tự động được thiết kế để đạt được một mục tiêu cụ thể mà không cần con người hướng dẫn từng bước một. Khác với một ứng dụng thông thường chỉ phản hồi khi bạn nhấn nút, AI Agent có thể nhận biết môi trường xung quanh, suy luận qua một vấn đề và thực hiện hành động để hoàn thành nhiệm vụ.

Khái niệm AI Agent thực ra đã xuất hiện từ năm 1998, khi các hệ thống sơ khai được xây dựng để làm theo kịch bản và phản hồi các lệnh định trước. Chúng hoạt động nhanh và có quy tắc rõ ràng nhưng thiếu sự linh hoạt hay sáng tạo.

AI Agent là gì?

AI Agent hoạt động theo một vòng lặp liên tục: lập kế hoạch, hành động, quan sát và thích nghi cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành mà không cần con người phê duyệt từng bước.

Để biết thêm chi tiết về AI Agent, bạn có thể tham khảo bài viết: AI Agent là gì?

Agentic AI là gì?

Agentic AI là một bước tiến lớn hơn. Đây là cách tiếp cận xây dựng hệ thống AI có khả năng tự chủ cao hơn, hướng tới mục tiêu lớn hơn và có thể phối hợp nhiều agent hoặc nhiều công cụ để hoàn thành quy trình phức tạp. Nếu AI Agent là một “tác nhân”, Agentic AI là cả “mô hình vận hành” giúp các tác nhân hoạt động theo chiến lược chung.

Agentic AI không chỉ tạo nội dung hay phản hồi câu hỏi. Hệ thống này có thể quan sát dữ liệu, lập kế hoạch, hành động, đánh giá kết quả, điều chỉnh cách làm và tiếp tục thực hiện cho đến khi đạt mục tiêu trong phạm vi được cấp quyền.

Agentic AI là gì?

Một hệ thống Agentic AI thường có các đặc điểm:

Hướng mục tiêu rõ ràng

Có khả năng lập kế hoạch nhiều bước

Có thể dùng nhiều công cụ và nhiều nguồn dữ liệu

Có thể phối hợp nhiều AI Agent chuyên biệt

Có cơ chế phản hồi, đánh giá và điều chỉnh

Có thể hoạt động với mức giám sát thấp hơn so với chatbot truyền thống

Cần lớp quản trị, bảo mật và kiểm soát quyền chặt chẽ hơn

Tại sao AI Agent và Agentic AI dễ bị nhầm lẫn?

AI Agent và Agentic AI dễ bị nhầm vì cả hai đều xoay quanh ý tưởng “AI có thể tự thực hiện công việc”. Khi một hệ thống AI có thể nhận yêu cầu, phân tích mục tiêu, gọi API, truy cập dữ liệu, tạo báo cáo hoặc gửi phản hồi cho khách hàng, nhiều người sẽ gọi chung là AI Agent hoặc Agentic AI.

Tuy nhiên, cách gọi này chưa đủ chính xác. Một AI Agent có thể là một thành phần riêng lẻ, ví dụ agent chuyên trả lời khách hàng, agent chuyên viết email, agent chuyên kiểm tra đơn hàng hoặc agent chuyên phân tích dữ liệu. Agentic AI lại mang nghĩa hệ thống hoặc kiến trúc rộng hơn, nơi nhiều agent, công cụ, bộ nhớ, dữ liệu và cơ chế điều phối cùng hoạt động để hoàn thành một quy trình lớn.

Tại sao AI Agent và Agentic AI dễ bị nhầm lẫn?

Có thể hình dung đơn giản:

AI Agent giống như một nhân sự số đảm nhận một vai trò cụ thể.

Agentic AI giống như một đội ngũ AI có quy trình, có phân công, có phối hợp và có mục tiêu tổng thể.

Ví dụ dễ hiểu:

Giả sử có một doanh nghiệp thương mại điện tử muốn giảm tỷ lệ khách hàng bỏ giỏ hàng.

Nếu dùng một AI Agent đơn lẻ, doanh nghiệp có thể triển khai agent gửi email nhắc khách hoàn tất thanh toán.

Nếu dùng Agentic AI, hệ thống có thể làm nhiều việc hơn:

Phân tích nhóm khách thường bỏ giỏ hàng

Kiểm tra sản phẩm nào có tỷ lệ bỏ giỏ cao

Xem lại phí vận chuyển, mã giảm giá, thời gian tải trang

Tạo nhiều kịch bản email khác nhau

Gửi ưu đãi phù hợp cho từng nhóm khách

Cập nhật CRM

Theo dõi tỷ lệ mở email và tỷ lệ quay lại mua hàng

Đề xuất thay đổi giao diện trang thanh toán

Báo cáo kết quả cho đội marketing và vận hành

Trong ví dụ này, Agentic AI không chỉ thực hiện một tác vụ riêng lẻ. Hệ thống phối hợp nhiều tác vụ, nhiều dữ liệu và nhiều quyết định để đạt mục tiêu kinh doanh cụ thể.

So sánh AI Agent và Agentic AI

Bảng so sánh nhanh: Tiêu chí AI Agent Agentic AI Bản chất Một tác nhân AI thực hiện nhiệm vụ Cách tiếp cận hoặc hệ thống AI tự hành Phạm vi Thường hẹp hơn, tập trung vào tác vụ cụ thể Rộng hơn, xử lý quy trình nhiều bước Cấu trúc Có thể là một agent đơn lẻ Có thể gồm nhiều agent, công cụ và lớp điều phối Mức độ tự chủ Tùy thiết kế, thường ở mức tác vụ Cao hơn, hướng tới mục tiêu tổng thể Vai trò công cụ Dùng công cụ để hoàn thành nhiệm vụ Điều phối nhiều công cụ, nhiều agent, nhiều nguồn dữ liệu Ví dụ Agent trả lời khách hàng, agent viết email Hệ thống tự động hóa chăm sóc khách hàng đa kênh Độ phức tạp Dễ triển khai hơn Cần thiết kế kiến trúc, bảo mật và giám sát kỹ hơn Phù hợp với Tác vụ lặp lại, phạm vi rõ Quy trình phức tạp, cần phối hợp nhiều bước Rủi ro Sai tác vụ, dùng sai dữ liệu, phản hồi chưa phù hợp Rủi ro lan rộng hơn nếu phân quyền thiếu kiểm soát Yêu cầu quản trị Cần kiểm soát quyền theo tác vụ Cần quản trị tổng thể, log, phê duyệt và giám sát liên tục

Điểm giống nhau giữa AI Agent và Agentic AI

AI Agent và Agentic AI có nhiều điểm chung vì cùng dựa trên hướng phát triển AI có khả năng hành động thay vì chỉ phản hồi văn bản.

Thứ nhất, cả hai đều hướng đến mục tiêu tự động hóa thông minh. Thay vì chỉ đưa ra gợi ý, các hệ thống này có thể tham gia trực tiếp vào quy trình làm việc.

Thứ hai, cả hai đều có thể dùng mô hình ngôn ngữ lớn để hiểu yêu cầu, phân tích ngữ cảnh, lập luận và tạo phản hồi.

Thứ ba, cả hai đều cần công cụ bên ngoài để phát huy hiệu quả. Nếu không có quyền truy cập dữ liệu, API hoặc phần mềm nghiệp vụ, AI chỉ dừng ở mức tư vấn.

Thứ tư, cả hai đều cần kiểm soát an toàn. Khi AI có quyền gửi email, cập nhật dữ liệu, tạo đơn hàng hoặc thao tác trên hệ thống, doanh nghiệp cần đặt giới hạn rõ ràng.

Điểm giống nhau giữa AI Agent và Agentic AI

Điểm khác nhau quan trọng nhất giữa AI Agent và Agentic AI

1. Khác nhau về phạm vi

AI Agent thường được thiết kế cho một vai trò rõ ràng. Ví dụ, một agent chuyên xử lý ticket kỹ thuật hoặc một agent chuyên viết báo cáo tuần.

Agentic AI có phạm vi rộng hơn. Hệ thống này có thể bao gồm nhiều agent cùng phối hợp để xử lý cả một quy trình, chẳng hạn tiếp nhận yêu cầu khách hàng, phân loại vấn đề, kiểm tra dữ liệu, phản hồi, tạo ticket và báo cáo hiệu quả.

2. Khác nhau về mức độ tự chủ

AI Agent có thể tự chủ trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, mức tự chủ thường bị giới hạn bởi vai trò cụ thể.

Agentic AI hướng đến mức tự chủ cao hơn ở cấp hệ thống. Hệ thống có thể tự chọn chiến lược, phân công tác vụ, gọi agent phù hợp và điều chỉnh kế hoạch theo kết quả.

Điểm khác nhau quan trọng nhất giữa AI Agent và Agentic AI

3. Khác nhau về cách phối hợp công cụ

Một AI Agent có thể dùng một vài công cụ để hoàn thành nhiệm vụ, ví dụ tra cứu cơ sở dữ liệu và gửi email.

Agentic AI thường cần phối hợp nhiều công cụ hơn, ví dụ CRM, hệ thống email, kho dữ liệu, phần mềm quản lý dự án, dashboard phân tích và kênh giao tiếp nội bộ.

4. Khác nhau về mức độ phức tạp khi triển khai

Triển khai AI Agent đơn lẻ thường dễ hơn. Doanh nghiệp chỉ cần xác định nhiệm vụ, dữ liệu đầu vào, công cụ được phép dùng và kết quả mong muốn.

Triển khai Agentic AI phức tạp hơn vì cần thiết kế luồng phối hợp, cơ chế điều phối, phân quyền, bảo mật dữ liệu, kiểm tra kết quả và xử lý ngoại lệ.

Khi nào nên dùng AI Agent, khi nào nên dùng Agentic AI?

Khi nào nên dùng AI Agent?

AI Agent phù hợp khi doanh nghiệp hoặc cá nhân có một nhóm tác vụ rõ ràng, lặp lại nhiều lần và có thể mô tả bằng quy trình tương đối ổn định.

Nên dùng AI Agent trong các trường hợp:

Cần tự động trả lời câu hỏi thường gặp

Cần tóm tắt email, tài liệu hoặc báo cáo

Cần hỗ trợ viết nội dung theo mẫu

Cần kiểm tra dữ liệu từ một vài nguồn cố định

Cần tạo ticket hoặc phân loại yêu cầu

Cần hỗ trợ lập trình, kiểm thử hoặc rà soát mã nguồn

Cần tự động hóa một phần quy trình bán hàng, marketing hoặc chăm sóc khách hàng

AI Agent là lựa chọn hợp lý để bắt đầu vì phạm vi triển khai rõ, chi phí kiểm thử thấp hơn và dễ đo hiệu quả.

Khi nào nên dùng AI Agent, khi nào nên dùng Agentic AI?

Khi nào nên triển khai Agentic AI?

Agentic AI phù hợp khi bài toán có nhiều bước, nhiều nguồn dữ liệu, nhiều bên liên quan và cần hệ thống tự điều phối thay vì chỉ thực hiện một tác vụ đơn giản.

Nên cân nhắc Agentic AI trong các trường hợp:

Quy trình cần nhiều agent chuyên biệt phối hợp

Dữ liệu nằm ở nhiều hệ thống khác nhau

Công việc yêu cầu lập kế hoạch, hành động và đánh giá kết quả liên tục

Doanh nghiệp muốn tự động hóa quy trình đầu cuối

Tác vụ cần ra quyết định theo ngữ cảnh thay đổi

Cần kết hợp AI với hệ thống vận hành, CRM, ERP, helpdesk hoặc DevOps

Lưu ý khi triển khai AI Agent và Agentic AI

Xác định rõ mục tiêu trước khi chọn công nghệ

Doanh nghiệp nên bắt đầu từ câu hỏi: cần giải quyết vấn đề gì, quy trình nào đang tốn thời gian, dữ liệu nằm ở đâu, kết quả mong muốn ra sao. Không nên triển khai AI chỉ vì xu hướng.

Bắt đầu từ AI Agent đơn lẻ

Thay vì xây ngay hệ thống Agentic AI phức tạp, hãy bắt đầu với một AI Agent có phạm vi hẹp, ví dụ agent chăm sóc khách hàng, agent tóm tắt báo cáo hoặc agent hỗ trợ tạo nội dung.

Lưu ý khi triển khai AI Agent và Agentic AI

Thiết lập quyền hạn rõ ràng

AI Agent chỉ nên được cấp quyền đúng với nhiệm vụ. Ví dụ, agent có thể soạn email nhưng cần người duyệt trước khi gửi, hoặc có thể tạo ticket nhưng không được xóa dữ liệu khách hàng.

Có cơ chế ghi log và kiểm tra

Mọi hành động quan trọng cần được ghi lại: agent đã dùng dữ liệu nào, gọi công cụ nào, tạo kết quả gì và ai đã phê duyệt. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính minh bạch.

Luôn có con người trong các bước nhạy cảm

Với các lĩnh vực như tài chính, y tế, pháp lý, bảo mật hoặc dữ liệu cá nhân, con người cần giữ vai trò kiểm duyệt cuối cùng. AI có thể hỗ trợ xử lý nhanh hơn, nhưng quyết định quan trọng cần được kiểm tra cẩn thận.

Đánh giá hiệu quả bằng chỉ số cụ thể

Một hệ thống AI tốt cần được đo bằng kết quả thực tế như thời gian xử lý giảm bao nhiêu, tỷ lệ phản hồi tăng bao nhiêu, chi phí vận hành giảm bao nhiêu, chất lượng phục vụ khách hàng cải thiện ra sao.

Kết luận

AI Agent và Agentic AI là hai khái niệm quan trọng trong giai đoạn AI chuyển từ “trả lời” sang “hành động”. AI Agent là tác nhân AI có thể đảm nhận một hoặc một nhóm nhiệm vụ cụ thể. Trong kho đó, Agentic AI là cách xây dựng hệ thống AI tự chủ hơn, có thể phối hợp nhiều agent, nhiều công cụ và nhiều nguồn dữ liệu để đạt mục tiêu lớn.

Những câu hỏi thường gặp

Chatbot có phải là AI Agent không? Không phải chatbot nào cũng là AI Agent. Chatbot thông thường chủ yếu trả lời câu hỏi. AI Agent có khả năng hành động, dùng công cụ, lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ theo mục tiêu được giao.

Doanh nghiệp nhỏ có cần Agentic AI không? Doanh nghiệp nhỏ chưa nhất thiết cần triển khai Agentic AI phức tạp ngay từ đầu. Cách hợp lý hơn là bắt đầu bằng một AI Agent đơn lẻ cho tác vụ rõ ràng, sau đó mở rộng thành hệ thống nhiều agent khi quy trình đã ổn định. Ví dụ, một hệ thống đơn giản có thể gồm agent viết nội dung, agent đăng bài, agent tổng hợp hiệu quả và agent gửi báo cáo.

Agentic AI có thay thế nhân sự không? Agentic AI phù hợp để hỗ trợ tự động hóa các phần việc lặp lại, tốn thời gian hoặc cần xử lý dữ liệu lớn. Trong các quyết định quan trọng, nhân sự vẫn cần giữ vai trò giám sát, phê duyệt và xử lý tình huống ngoài chuẩn.

Một người không rành kỹ thuật có thể triển khai AI Agent không? Hoàn toàn có thể với các nền tảng thân thiện hiện nay. Các công cụ như n8n, OpenClaw, Hermes Agent cho phép tạo AI Agent đơn giản mà không cần viết code.

Có phải Agent càng tự chủ càng tốt? Tự chủ cao không đồng nghĩa với hiệu quả cao. Với các tác vụ liên quan đến tài chính, dữ liệu khách hàng, pháp lý hoặc vận hành quan trọng, cần thiết kế bước xác nhận trước khi AI thực hiện hành động.