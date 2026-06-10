close

Hướng dẫn kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes của Tino

Tác giả: Đông Tùng Ngày đăng: 10/06/2026 Chuyên mục: Hermes Agent
Google News
Disclosure
Website Tino blog được cung cấp bởi Tino Group. Truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật - điều khoản sử dụng nội dung. Wiki.tino.org có thể thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Tino blog sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Why Trust Us
Các bài viết với hàm lượng tri thức cao tại Tino blog được tạo ra bởi các chuyên viên Marketing vững chuyên môn và được kiểm duyệt nghiêm túc theo chính sách biên tập bởi đội ngũ biên tập viên dày dặn kinh nghiệm. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mong muốn mang đến cho cộng đồng nguồn thông tin chất lượng, chính xác, khách quan, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong báo cáo và xuất bản.

Bạn đang muốn tích hợp ChatGPT/Codex vào Hermes Agent nhưng ngại việc cấu hình API Key rườm rà? Nếu đang dùng VPS Hermes của Tino, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent đơn giản. Hãy làm theo các bước dưới đây để thiết lập ngay trợ lý AI của bạn.

Hướng dẫn kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản lý của Hermes Agent. Tại thanh menu bên trái, bạn hãy nhấp chọn mục “Cấu hình AI”.

Sau đó, ở khung giao diện bên phải, tìm đến phần “Đăng nhập ChatGPT (OAuth)” và nhấn vào nút “Đăng nhập bằng ChatGPT”.

Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes
Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes

Bước 2: Sau khi nhấn nút, hệ thống sẽ tạo ra một “Mã xác nhận” gồm 9 ký tự (ví dụ trong hình là ELFG-IBKA0). Bạn hãy copy hoặc ghi nhớ mã này, sau đó nhấn vào nút “Mở trang đăng nhập ChatGPT” để đi đến trang xác thực của OpenAI.

Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes
Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes

Bước 3: Trình duyệt sẽ chuyển hướng bạn sang trang “Đăng nhập vào Codex bằng ChatGPT“. Tại đây, bạn hãy kiểm tra lại xem email hiển thị đã đúng với tài khoản ChatGPT bạn muốn dùng chưa. Nếu đã chính xác, hãy đọc lướt qua các điều khoản và nhấn nút “Tiếp tục” ở góc dưới cùng.

Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes
Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes

Bước 4: Màn hình sẽ yêu cầu bạn nhập mã thiết bị để cấp quyền truy cập vào Codex CLI. Bạn hãy điền chính xác 9 ký tự mã xác nhận đã lấy ở Bước 2 vào các ô trống tương ứng. Sau khi nhập xong, nhấn nút “Tiếp tục” để hoàn tất quá trình kết nối.

Xem Thêm:  VPS Hermes Agent là gì? Cách dùng AI Agent tự học trên VPS cài sẵn, không cần code
Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes
Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes

Lúc này, ChatGPT/Codex đã được kết nối với Hermes Agent của bạn.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý phải giữ nguyên phần thiết lập tại mục Cấu hình AI Provider. Không cần thay đổi gì cả.

Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes
Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes

Bước 5: Mở kênh nhắn tin đã thiết lập (ví dụ Telegram) và thử hỏi một vài thông tin liên quan đến model để kiểm tra:

Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes
Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes

Các bài viết liên quan:

Kết luận

Chỉ với vài thao tác nhanh gọn, bạn đã thiết lập thành công kết nối giữa ChatGPT/Codex và Hermes Agent. Bây giờ hệ thống đã sẵn sàng để hoạt động. Chúc bạn thực hiện thao tác thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng các dịch vụ trên VPS của Tino!

Post Views: 7

Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

Xem thêm bài viết

Bài viết liên quan

Top những model AI miễn phí tốt nhất cho Hermes Agent (2026)
Hermes Agent

Top những model AI miễn phí tốt nhất cho Hermes Agent (2026)

Bạn đang tìm kiếm các mô hình AI miễn phí, chất lượng cao để kết hợp cùng Hermes Agent? Năm 2026 đã đánh dấu sự bùng nổ của hàng loạt giải pháp không tốn phí nhưng vẫn đảm bảo...

2 ngày trước
Top 10 LLM tiết kiệm chi phí cho Hermes Agent 2026
Hermes Agent

Top 10 LLM tiết kiệm chi phí cho Hermes Agent 2026

Khi triển khai Hermes Agent, nhiều người thường tập trung vào VPS, Docker, Dashboard hoặc cách kết nối Open WebUI. Tuy nhiên, chi phí vận hành thật sự lại đến từ LLM API. Mỗi lần Hermes Agent đọc ngữ...

6 ngày trước
Mua VPS Hermes Agent ở đâu uy tín? 7 tiêu chí cần biết trước khi chọn
Hermes Agent

Mua VPS Hermes Agent ở đâu uy tín? 7 tiêu chí cần biết trước khi chọn

Để Hermes Agent phát huy đúng sức mạnh, người dùng cần một VPS đủ ổn định, online 24/7, có tài nguyên phù hợp, bảo mật tốt và hạn chế tối đa rắc rối khi cài đặt. Nếu chọn sai...

7 ngày trước
Có nên mua VPS cài sẵn Hermes Agent? Ưu nhược điểm cần biết trước khi chọn
Hermes Agent

Có nên mua VPS cài sẵn Hermes Agent? Ưu nhược điểm cần biết trước khi chọn

Hermes Agent đang trở thành một lựa chọn đáng chú ý với những ai muốn xây dựng AI Agent có khả năng ghi nhớ, tự học kỹ năng mới và chạy độc lập trên server riêng. Tuy nhiên, để...

7 ngày trước
VPS Hermes Agent là gì? Cách dùng AI Agent tự học trên VPS cài sẵn, không cần code
Hermes Agent

VPS Hermes Agent là gì? Cách dùng AI Agent tự học trên VPS cài sẵn, không cần code

Bạn muốn trải nghiệm Hermes Agent nhưng ngại khâu cài đặt phức tạp? VPS Hermes Agent của Tino Group ra đời như một câu trả lời thực tế cho vấn đề này. Không cần biết lập trình, không cần...

1 tuần trước
Mục lục
  1. Hướng dẫn kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes
    1. Kết luận

Xem nhiều

#1
MMO

23 Cách Kiếm Tiền Online Hiệu Quả Năm 2026

12 tháng trước
#2
Công cụ AI

Khám phá top 15 công cụ chatbot AI tốt nhất hiện nay [2026]

10 tháng trước
#3
Công cụ AI

Hướng dẫn cách lấy API Key của Gemini AI

1 năm trước
#4
Khuyến Mãi

Tháng tiêu dùng số – Kết nối thế giới số 2024 cùng TinoHost: 0đ combo 6 triệu, -40% VPS, miễn phí 2 năm sử dụng, …

2 năm trước
#5
Webmasters

URL là gì? URL là viết tắt của từ gì? Cách lấy URL của một trang web

3 năm trước
#6
Công cụ AI

Veo 3 là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Veo 3 [2026]

10 tháng trước