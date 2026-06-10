Bạn đang muốn tích hợp ChatGPT/Codex vào Hermes Agent nhưng ngại việc cấu hình API Key rườm rà? Nếu đang dùng VPS Hermes của Tino, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent đơn giản. Hãy làm theo các bước dưới đây để thiết lập ngay trợ lý AI của bạn.

Hướng dẫn kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản lý của Hermes Agent. Tại thanh menu bên trái, bạn hãy nhấp chọn mục “Cấu hình AI”.

Sau đó, ở khung giao diện bên phải, tìm đến phần “Đăng nhập ChatGPT (OAuth)” và nhấn vào nút “Đăng nhập bằng ChatGPT”.

Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes

Bước 2: Sau khi nhấn nút, hệ thống sẽ tạo ra một “Mã xác nhận” gồm 9 ký tự (ví dụ trong hình là ELFG-IBKA0). Bạn hãy copy hoặc ghi nhớ mã này, sau đó nhấn vào nút “Mở trang đăng nhập ChatGPT” để đi đến trang xác thực của OpenAI.

Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes

Bước 3: Trình duyệt sẽ chuyển hướng bạn sang trang “Đăng nhập vào Codex bằng ChatGPT“. Tại đây, bạn hãy kiểm tra lại xem email hiển thị đã đúng với tài khoản ChatGPT bạn muốn dùng chưa. Nếu đã chính xác, hãy đọc lướt qua các điều khoản và nhấn nút “Tiếp tục” ở góc dưới cùng.

Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes

Bước 4: Màn hình sẽ yêu cầu bạn nhập mã thiết bị để cấp quyền truy cập vào Codex CLI. Bạn hãy điền chính xác 9 ký tự mã xác nhận đã lấy ở Bước 2 vào các ô trống tương ứng. Sau khi nhập xong, nhấn nút “Tiếp tục” để hoàn tất quá trình kết nối.

Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes

Lúc này, ChatGPT/Codex đã được kết nối với Hermes Agent của bạn.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý phải giữ nguyên phần thiết lập tại mục Cấu hình AI Provider. Không cần thay đổi gì cả.

Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes

Bước 5: Mở kênh nhắn tin đã thiết lập (ví dụ Telegram) và thử hỏi một vài thông tin liên quan đến model để kiểm tra:

Các bước kết nối ChatGPT/Codex với Hermes Agent trên VPS Hermes

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Kết luận

Chỉ với vài thao tác nhanh gọn, bạn đã thiết lập thành công kết nối giữa ChatGPT/Codex và Hermes Agent. Bây giờ hệ thống đã sẵn sàng để hoạt động. Chúc bạn thực hiện thao tác thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng các dịch vụ trên VPS của Tino!