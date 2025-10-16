close

Hướng dẫn cách sửa lỗi 413 Request Entity too large trong WordPress 2025

Tác giả: Đông Tùng Ngày cập nhật: 16/10/2025 Chuyên mục: Sửa lỗi WordPress
Google News
Disclosure
Website Tino blog được cung cấp bởi Tino Group. Truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật - điều khoản sử dụng nội dung. Wiki.tino.org có thể thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Tino blog sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Why Trust Us
Các bài viết với hàm lượng tri thức cao tại Tino blog được tạo ra bởi các chuyên viên Marketing vững chuyên môn và được kiểm duyệt nghiêm túc theo chính sách biên tập bởi đội ngũ biên tập viên dày dặn kinh nghiệm. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mong muốn mang đến cho cộng đồng nguồn thông tin chất lượng, chính xác, khách quan, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong báo cáo và xuất bản.

Bạn đã bao giờ gặp phải thông báo khó chịu “413 Request Entity Too Large” khi tải tệp lên website WordPress chưa? Đây là một lỗi phổ biến khiến nhiều người dùng bối rối, đặc biệt khi làm việc với các tệp lớn như video, hình ảnh hoặc tài liệu. Đừng lo lắng! Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi 413 Request Entity Too Large đơn giản và hiệu quả.

Lỗi 413 Request Entity Too Large là gì?

Lỗi “413 Request Entity Too Large” là một mã trạng thái HTTP được máy chủ trả về khi người dùng cố gắng tải lên một tệp hoặc gửi một yêu cầu có kích thước vượt quá giới hạn cho phép của máy chủ. Điều này thường xảy ra khi kích thước tệp vượt quá ngưỡng cấu hình trong phần cài đặt của máy chủ (như Apache, Nginx) hoặc giới hạn được quy định bởi ứng dụng web (ví dụ: WordPress).

Lỗi này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tải tệp mà còn có thể làm gián đoạn các chức năng quan trọng như gửi biểu mẫu hoặc đồng bộ dữ liệu, gây khó khăn cho cả người dùng và quản trị viên website.

Lỗi 413 Request Entity Too Large là gì?
Lỗi 413 Request Entity Too Large là gì?

Các nguyên nhân chính gây ra lỗi “413 Request Entity Too Large”

  • Giới hạn kích thước tệp tải lên của máy chủ: Hầu hết các máy chủ web có giới hạn mặc định về kích thước tệp có thể tải lên. Nếu bạn cố gắng tải lên một tệp lớn hơn giới hạn này, máy chủ sẽ từ chối và hiển thị lỗi 413.
  • Cấu hình PHP upload_max_filesize và post_max_size bị giới hạn: Nếu giá trị của hai tham số này quá thấp, bạn sẽ không thể tải lên tệp có dung lượng lớn.
  • Cấu hình máy chủ web không phù hợp (Apache/Nginx): Nếu bạn đang sử dụng Apache, tệp .htaccess có thể có giới hạn LimitRequestBody, khiến các yêu cầu tải tệp lớn bị từ chối. Nếu bạn sử dụng Nginx, tham số client_max_body_size có thể đặt giới hạn thấp, gây ra lỗi 413 khi tải tệp lớn.
  • Cấu hình trong WordPress hoặc cPanel bị giới hạn: WordPress có thể giới hạn kích thước tệp tải lên trong phần cài đặt. Ngoài ra, cPanel cũng có thể có giới hạn về kích thước tệp tải lên ở cấp độ server.
  • Giới hạn từ nhà cung cấp hosting: Một số nhà cung cấp hosting thiết lập giới hạn kích thước tải lên để tối ưu hóa tài nguyên, đặc biệt là shared hosting.
  • Tường lửa hoặc các biện pháp bảo mật máy chủ: Một số hệ thống tường lửa hoặc phần mềm bảo mật có thể ngăn chặn các yêu cầu tải lên tệp lớn để tránh các cuộc tấn công DDoS hoặc lỗi bảo mật.
Các nguyên nhân chính gây ra lỗi "413 Request Entity Too Large"
Các nguyên nhân chính gây ra lỗi “413 Request Entity Too Large”

Một số cách sửa lỗi 413 Request Entity Too Large trong WordPress

Vì một số phương pháp yêu cầu chỉnh sửa tệp trong WordPress, bạn nên sao lưu website trước khi thực hiện. Đồng thời, hãy đảm bảo bạn có quyền quản trị trên máy chủ và quyền truy cập vào các tệp cần chỉnh sửa.

Xem Thêm:  +7 cách đơn giản giúp sửa lỗi trắng trang WordPress triệt để

#1. Đặt lại quyền tệp (File Permissions)

Cách đặt lại quyền tệp trong cPanel:

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel -> File Manager.

Cột Permissions (Quyền) ở bên phải hiển thị quyền hiện tại của từng tệp và thư mục.

Quyền mặc định thường là:

  • 644 cho tệp: Chủ sở hữu đọc/ghi, nhóm và người khác chỉ đọc.
  • 755 cho thư mục: Chủ sở hữu đọc/ghi/thực thi, nhóm và người khác đọc/thực thi.
Đặt lại quyền tệp (File Permissions)
Đặt lại quyền tệp (File Permissions)

Bước 2: Nhấp chuột phải vào tệp hoặc thư mục, chọn Change Permissions (Thay đổi quyền).

Đặt lại quyền tệp (File Permissions)
Đặt lại quyền tệp (File Permissions)

Điều chỉnh quyền:

Tích vào các ô tương ứng trong cửa sổ hiện ra (Read, Write, Execute) cho User, Group, World.

Ví dụ: Để đặt 644, chọn Read/Write cho User, chỉ Read cho Group và World.

Đặt lại quyền tệp (File Permissions)
Đặt lại quyền tệp (File Permissions)

Bước 3: Nhấn Change Permissions để lưu thay đổi.

#2. Tăng giới hạn tải lên của PHP qua cPanel

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel → tìm mục Software → chọn Select PHP Version.

Tăng giới hạn tải lên của PHP qua cPanel
Tăng giới hạn tải lên của PHP qua cPanel

Bước 2: Chọn tab PHP Options, hiển thị các thiết lập PHP của website.

  • Tăng memory_limit (bộ nhớ tối đa của script).
  • Tìm mục post_max_size và đặt giá trị nhỏ hơn memory_limit để đảm bảo máy chủ có thể xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc.
  • Đặt giới hạn mới trong upload_max_filesize. Giá trị này cần nhỏ hơn post_max_size để tránh lỗi tải lên.
Tăng giới hạn tải lên của PHP qua cPanel
Tăng giới hạn tải lên của PHP qua cPanel

Bước 3: Nhấn Save để lưu thay đổi.

#3. Chỉnh sửa tệp functions.php

Bước 1: Truy cập cPanel File Manager.

Bước 2: Mở thư mục public_html wp-contentthemes.

Xem Thêm:  Cách sửa lỗi upload_max_filesize trong WordPress [2025]

Bước 3: Tìm theme mà bạn đang sử dụng và chỉnh sửa tệp functions.php trong thư mục theme đó.

Chỉnh sửa tệp functions.php
Chỉnh sửa tệp functions.php

Tìm các dòng có upload_max_size, post_max_sizemax_execution_time để tăng giá trị.

Nếu không có, bạn có thể thêm đoạn mã sau vào cuối tệp: 

@ini_set( 'upload_max_size' , '256M' );

@ini_set( 'post_max_size', '256M' );

@ini_set( 'max_execution_time', '300' );
Chỉnh sửa tệp functions.php
Chỉnh sửa tệp functions.php

Bước 4: Nhấn Save và kiểm tra lại xem lỗi đã được khắc phục chưa.

Lưu ý: max_execution_time không khắc phục trực tiếp lỗi 413 nhưng có thể giúp quá trình tải tệp lớn hoàn tất mà không bị lỗi timeout.

#4. Chỉnh sửa tệp .htaccess

Bước 1: Truy cập thư mục gốc của WordPress (public_html) thông qua File Manager hoặc FTP client.

Bước 2: Tìm và mở tệp .htaccess để chỉnh sửa.

Chỉnh sửa tệp .htaccess
Chỉnh sửa tệp .htaccess

Nếu không tìm thấy, bạn vào Settings -> Show Hidden Files (dotfiles) để hiển thị các tệp bị ẩn.

Chỉnh sửa tệp .htaccess
Chỉnh sửa tệp .htaccess

Thêm đoạn mã sau vào dưới dòng # END WordPress: 

php_value upload_max_filesize 256M

php_value post_max_size 256M

php_value max_execution_time 600

php_value max_input_time 600
Chỉnh sửa tệp .htaccess
Chỉnh sửa tệp .htaccess

Bước 3: Nhấn Save và kiểm tra lại xem lỗi đã được khắc phục chưa.

Lưu ý: max_input_time giúp đảm bảo quá trình tải tệp hoặc xử lý dữ liệu lớn không bị gián đoạn.

#5. Chỉnh sửa cấu hình NGINX

Nếu website chạy trên VPS sử dụng NGINX, bạn cần chỉnh sửa nginx.conf để tăng giới hạn tải lên.

Cách thực hiện:

Bước 1: Truy cập SSH bằng Terminal hoặc PuTTY. Bạn có thể tìm thông tin đăng nhập SSH trong cPanel.

Bước 2: Nhập lệnh sau để mở tệp cấu hình: 

vi /etc/nginx/nginx.conf

Bước 3: Tìm và chỉnh sửa dòng client_max_body_size, đặt giá trị phù hợp, ví dụ:

Xem Thêm:  Cách sửa lỗi "Destination Folder Already Exists" trong WordPress [2025]
client_max_body_size 8M;

Bước 4: Lưu và đóng tệp bằng lệnh: 

:wq

Bước 5: Khởi động lại NGINX để áp dụng thay đổi. 

nginx -s reload

Lưu ý: Nếu sử dụng Apache, bạn có thể chỉnh sửa tham số LimitRequestBody trong tệp httpd.conf bằng các bước tương tự.

Kết luận

Lỗi “413 Request Entity Too Large” có thể gây gián đoạn khi tải tệp lên website, nhưng với các phương pháp trên, bạn có thể dễ dàng khắc phục mà không ảnh hưởng đến hiệu suất trang web. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn sửa lỗi nhanh chóng và duy trì hoạt động ổn định cho website của mình!

Những câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sửa lỗi này bằng cách chỉnh sửa tệp wp-config.php không?

Tệp wp-config.php chủ yếu dùng để thiết lập cài đặt cơ bản của WordPress, không ảnh hưởng đến giới hạn tải lên tệp. Bạn nên chỉnh sửa functions.php, .htaccess hoặc cấu hình PHP.

Cần làm gì nếu đã thử các cách trên nhưng vẫn gặp lỗi 413?

Nếu vẫn gặp lỗi, bạn có thể:

  • Chuyển sang dịch vụ CDN để tối ưu việc tải tệp lớn.
  • Liên hệ với nhà cung cấp hosting để yêu cầu tăng giới hạn tải lên.
  • Kiểm tra xem plugin bảo mật nào đó có đang chặn tải lên không.

Có cách nào tránh lỗi 413 mà không cần chỉnh sửa file cấu hình không?

Có, bạn có thể:

  • Chia nhỏ tệp và tải lên từng phần nếu có thể.
  • Nén tệp trước khi tải lên để giảm dung lượng.
  • Tải lên qua FTP thay vì sử dụng trình tải lên của WordPress.

Lỗi 413 có ảnh hưởng đến SEO không?

Lỗi 413 không ảnh hưởng trực tiếp đến SEO, nhưng nếu trang web liên tục gặp lỗi này khi tải lên hình ảnh hoặc tài nguyên quan trọng, nó có thể gây gián đoạn trải nghiệm người dùng và ảnh hưởng gián tiếp đến xếp hạng SEO.

Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

Xem thêm bài viết

Bài viết liên quan

Cách sửa lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS trong WordPress [2025]
Sửa lỗi WordPress

Cách sửa lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS trong WordPress [2025]

Bạn đã bao giờ gặp phải lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi truy cập website WordPress của mình chưa? Lỗi này không chỉ khiến người dùng không thể truy cập trang web mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người...

1 tuần trước
Cách sửa lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS trong WordPress [2025]
Sửa lỗi WordPress

Cách sửa lỗi Render-Blocking JavaScript and CSS trong WordPress [2025]

Trong quá trình vận hành website WordPress, tốc độ tải trang lúc nào cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân người dùng và cải thiện thứ hạng SEO. Tuy nhiên, nhiều website thường mắc phải lỗi...

1 tuần trước
Cách sửa lỗi upload_max_filesize trong WordPress [2025]
Sửa lỗi WordPress

Cách sửa lỗi upload_max_filesize trong WordPress [2025]

Lỗi “upload_max_filesize” trong WordPress là một vấn đề phổ biến khi bạn cố gắng tải lên một tệp có kích thước vượt quá giới hạn cho phép của máy chủ. Điều này có thể gây khó khăn khi bạn...

2 tuần trước
Cách tìm và sửa lỗi broken links trong WordPress [2025]
Sửa lỗi WordPress

Cách tìm và sửa lỗi broken links trong WordPress [2025]

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao website WordPress của mình không đạt thứ hạng cao trên Google dù nội dung đã được tối ưu? Một trong những nguyên nhân phổ biến có thể là liên kết broken...

3 tuần trước
Hướng dẫn cách sửa lỗi Deceptive Site Ahead trong WordPress A-Z [2025]
Sửa lỗi WordPress

Hướng dẫn cách sửa lỗi Deceptive Site Ahead trong WordPress A-Z [2025]

Bạn mở website của mình và bỗng dưng thấy thông báo đỏ chói “Deceptive Site Ahead” từ trình duyệt? Đừng hoảng sợ! Đây là cảnh báo từ Google nhằm bảo vệ người dùng khỏi các trang web có dấu...

1 tháng trước
Mục lục
  1. Lỗi 413 Request Entity Too Large là gì?
  2. Các nguyên nhân chính gây ra lỗi "413 Request Entity Too Large"
  3. Một số cách sửa lỗi 413 Request Entity Too Large trong WordPress
    1. #1. Đặt lại quyền tệp (File Permissions)
    2. #2. Tăng giới hạn tải lên của PHP qua cPanel
    3. #3. Chỉnh sửa tệp functions.php
    4. #4. Chỉnh sửa tệp .htaccess
    5. #5. Chỉnh sửa cấu hình NGINX
    6. Kết luận
  4. Những câu hỏi thường gặp

Xem nhiều

#1
Khuyến Mãi

Tháng tiêu dùng số – Kết nối thế giới số 2024 cùng TinoHost: 0đ combo 6 triệu, -40% VPS, miễn phí 2 năm sử dụng, …

1 năm trước
#2
Webmasters

URL là gì? URL là viết tắt của từ gì? Cách lấy URL của một trang web

2 năm trước
#3
Khuyến Mãi Tin Tức

-90% NVMe Hosting: TinoHost tháng 8 rực cháy – ưu đãi nóng bỏng tay!

1 năm trước
#4
Khuyến Mãi

Chào tháng 7, TinoHost sale hết sảy: -50% NVMe VPS và hàng loạt ưu đãi tên miền!

1 năm trước
#5
Khuyến Mãi

[SALE HUỶ DIỆT ĐÃ QUAY TRỞ LẠI] Black Friday 2024 đổ bộ TinoHost, chính thức cuốn trôi mọi mức giá: CHO KHÔNG 60 VPS/Hosting, hoàn tiền 100%, miễn phí tên miền – website, … 

11 tháng trước
#6
Khuyến Mãi Tin Tức

TinoHost chào tháng 3, sale thả ga, lên đến 80%!

2 năm trước