So sánh Hermes Agent vs Codex: Tự host linh hoạt hay coding agent chuyên sâu?

Tác giả: Đông Tùng Ngày đăng: 26/05/2026 Chuyên mục: Hermes Agent
AI Agent đang thay đổi cách con người làm việc với phần mềm, tự động hóa và lập trình. Thay vì chỉ hỏi – đáp như chatbot truyền thống, các AI Agent hiện đại có thể đọc file, gọi công cụ, chạy lệnh terminal, xử lý tác vụ dài và phối hợp với nhiều hệ thống khác nhau. Trong nhóm công cụ nổi bật hiện nay, Hermes Agent và Codex thường được nhắc đến nhiều bởi dân kỹ thuật. Cùng Tino so sánh Hermes Agent vs Codex qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan nhanh về Hermes Agent và Codex

Hermes Agent là công cụ gì?

Hermes Agent là một AI Agent do Nous Research phát triển, được giới thiệu như một agent có khả năng học từ kinh nghiệm, tạo skill trong quá trình sử dụng và ghi nhớ ngữ cảnh qua nhiều phiên làm việc. Agent này hỗ trợ nhiều thành phần quan trọng như terminal, file operations, web search, memory, skills, MCP integration, cron scheduling và OpenAI-compatible API.

Điểm đáng chú ý của Hermes Agent là khả năng triển khai linh hoạt. Người dùng có thể chạy Hermes Agent trên máy cá nhân, VPS hoặc kết nối với Open WebUI để tạo giao diện chat thuận tiện hơn.

Nói đơn giản, Hermes Agent phù hợp với người muốn có một AI Agent đa năng, có thể điều khiển bằng lệnh, tích hợp công cụ, chạy trên môi trường riêng và mở rộng theo nhu cầu.

Codex là gì?

Codex hiện là AI coding agent của OpenAI, được thiết kế để hỗ trợ các tác vụ lập trình. Theo tài liệu dành cho developer của OpenAI, Codex có thể đọc, chỉnh sửa và chạy code, đồng thời làm việc với repository GitHub để tạo pull request từ kết quả xử lý.

Codex không chỉ là một chatbot trả lời câu hỏi về code. Công cụ này hướng đến quy trình kỹ thuật thực tế: nhận yêu cầu, hiểu codebase, sửa file, chạy kiểm thử, đề xuất thay đổi và hỗ trợ developer hoàn thiện pull request. OpenAI cũng đã đưa Codex vào nhiều bề mặt sử dụng hơn, bao gồm ChatGPT, web, desktop và mobile preview, giúp người dùng theo dõi hoặc điều hướng tác vụ từ xa.

Vì vậy, Codex phù hợp nhất với developer hoặc team kỹ thuật muốn tăng tốc phát triển phần mềm trong hệ sinh thái OpenAI và GitHub.

Vì sao Hermes Agent và Codex thường được so sánh?

Hermes Agent và Codex đều thuộc nhóm AI Agent có khả năng thực hiện tác vụ thay cho người dùng. Cả hai đều vượt xa mô hình chatbot thông thường, vì có thể tương tác với công cụ, xử lý file, hỗ trợ công việc kỹ thuật và tham gia vào quy trình làm việc dài hơn.

Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở định hướng sản phẩm. Hermes Agent giống một nền tảng agent mở, linh hoạt và dễ mở rộng. Codex giống một coding agent chuyên sâu, tối ưu cho lập trình, GitHub và quy trình phát triển phần mềm.

Bảng so sánh nhanh Hermes Agent vs Codex:

Tiêu chíHermes AgentCodex
Định hướng chínhAI Agent đa năng, tự host, mở rộng qua công cụAI coding agent chuyên cho lập trình
Đơn vị phát triểnNous ResearchOpenAI
Môi trường sử dụngMáy cá nhân, VPS, Open WebUI, API compatibleChatGPT, Codex web/app, GitHub workflow, mobile preview
Mục tiêu nổi bậtTự động hóa, ghi nhớ, MCP, cron, skill, terminalĐọc codebase, sửa lỗi, viết tính năng, chạy test, tạo pull request
Mức độ kiểm soát hạ tầngCao, có thể tự triển khaiPhụ thuộc nền tảng OpenAI
Khả năng mở rộng công cụMạnh qua MCP, toolsets, skillsMạnh trong hệ sinh thái coding và GitHub
Đối tượng phù hợpNgười dùng kỹ thuật, DevOps, AI automation, doanh nghiệp muốn self-hostDeveloper, team kỹ thuật, startup, doanh nghiệp làm phần mềm
Độ thân thiện với người mớiCần hiểu VPS, terminal, cấu hìnhDễ tiếp cận hơn nếu đã dùng ChatGPT/GitHub
Trường hợp dùng tốt nhấtXây agent riêng, tự động hóa trên server, tích hợp công cụ nội bộSửa code, refactor, viết feature, tạo PR

Điểm giống nhau giữa Hermes Agent và Codex

Đều hướng đến mô hình AI Agent

Cả Hermes Agent và Codex đều không dừng lại ở vai trò trả lời câu hỏi. Hai công cụ này được thiết kế để nhận nhiệm vụ, phân tích ngữ cảnh, sử dụng công cụ và tạo kết quả có thể áp dụng vào công việc thực tế.

Với Hermes Agent, người dùng có thể kết nối terminal, file, web search, memory, skill và MCP. Với Codex, người dùng có thể giao nhiệm vụ lập trình để hệ thống đọc repository, chỉnh sửa code và đề xuất pull request.

Đều có thể hỗ trợ công việc kỹ thuật

Hermes Agent có thể hỗ trợ lập trình, quản trị VPS, thao tác file, chạy lệnh và tự động hóa workflow. Codex tập trung sâu hơn vào lập trình, đặc biệt là các tác vụ như sửa bug, viết tính năng, refactor, giải thích codebase và hỗ trợ pull request.

Nếu chỉ xét trong lĩnh vực kỹ thuật, cả hai đều hữu ích. Tuy nhiên, Hermes Agent có phạm vi rộng hơn, còn Codex có độ chuyên sâu cao hơn cho coding.

Đều giúp giảm thao tác thủ công

Điểm chung lớn nhất là khả năng giảm thời gian thao tác lặp lại. Thay vì tự mở từng file, đọc từng đoạn code hoặc chạy từng lệnh, người dùng có thể giao nhiệm vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên. AI Agent sẽ hỗ trợ xử lý các bước trung gian, sau đó trả lại kết quả để người dùng kiểm tra.

Điểm khác nhau giữa Hermes Agent và Codex

Khác nhau về mục tiêu sử dụng

Hermes Agent được xây dựng như một agent đa năng. Công cụ này có thể phục vụ nhiều mục tiêu: quản lý file, chạy lệnh terminal, ghi nhớ thông tin, tạo skill, kết nối MCP, lên lịch cron và tích hợp với giao diện như Open WebUI.

Codex lại tập trung rõ vào lập trình. Theo tài liệu OpenAI, Codex là coding agent có khả năng đọc, sửa và chạy code, làm việc với repository, đồng thời tạo pull request từ các thay đổi đã thực hiện.

Nói ngắn gọn: Hermes Agent là agent đa năng, còn Codex là agent chuyên lập trình.

Khác nhau về môi trường triển khai

Hermes Agent có lợi thế lớn về khả năng tự host. Người dùng có thể cài trên VPS, máy cá nhân hoặc môi trường server riêng. Điều này phù hợp với doanh nghiệp cần kiểm soát hạ tầng, dữ liệu và luồng xử lý.

Codex hoạt động trong hệ sinh thái OpenAI. Người dùng thường truy cập qua ChatGPT, Codex web/app hoặc các tích hợp liên quan. OpenAI cũng đã mở rộng Codex sang mobile preview, cho phép người dùng theo dõi và điều hướng công việc từ điện thoại trong một số trường hợp.

Khác nhau về khả năng mở rộng

Hermes Agent nổi bật nhờ MCP Integration, toolsets và skills. Theo repository GitHub, Hermes Agent hỗ trợ kết nối MCP server để mở rộng năng lực, đồng thời có hệ thống skill và cron scheduling.

Codex mở rộng theo hướng khác: tích hợp sâu vào quy trình lập trình, repository, pull request, môi trường chạy code và hệ sinh thái OpenAI. Vì vậy, Codex phù hợp hơn khi mục tiêu chính là phát triển phần mềm, đặc biệt với team đã dùng GitHub.

Khác nhau về trải nghiệm người dùng

Hermes Agent có nhiều cách sử dụng: CLI, dashboard, Open WebUI, API compatible endpoint hoặc triển khai trên VPS. Sự linh hoạt này rất tốt cho người dùng kỹ thuật, nhưng có thể gây khó khăn cho người mới.

Codex có trải nghiệm gần gũi hơn với người đã dùng ChatGPT hoặc GitHub. Người dùng chỉ cần mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, sau đó kiểm tra kết quả, yêu cầu sửa tiếp hoặc xem pull request.

Khác nhau về quyền kiểm soát dữ liệu

Hermes Agent phù hợp với người cần kiểm soát môi trường chạy. Khi triển khai trên VPS riêng, doanh nghiệp có thể chủ động hơn về cấu hình, tài nguyên, mạng nội bộ, công cụ kết nối và giới hạn truy cập.

Codex phụ thuộc nhiều hơn vào hạ tầng và chính sách của OpenAI. Bù lại, người dùng được hưởng lợi từ hệ sinh thái sản phẩm, khả năng tích hợp và mô hình coding agent được tối ưu chuyên sâu.

Ưu điểm và hạn chế của Hermes Agent

Ưu điểm của Hermes Agent

Hermes Agent có nhiều ưu điểm đáng chú ý:

Ưu điểmÝ nghĩa thực tế
Có thể tự hostPhù hợp với VPS, server riêng, môi trường nội bộ
Hỗ trợ OpenAI-compatible APIDễ kết nối với Open WebUI và các công cụ tương thích
Có memory và skillsGiúp agent ghi nhớ, tái sử dụng kinh nghiệm và quy trình
Hỗ trợ MCPMở rộng khả năng qua nhiều MCP server khác nhau
Có cron schedulingPhù hợp với tác vụ định kỳ, nhắc việc, automation
Linh hoạt về mô hìnhCó thể kết nối nhiều provider LLM tùy cấu hình

Với doanh nghiệp hoặc đội kỹ thuật muốn xây một AI Agent riêng, Hermes Agent có ưu thế rõ rệt nhờ khả năng triển khai trên hạ tầng tự quản lý.

Hạn chế của Hermes Agent

Hermes Agent vẫn có một số hạn chế:

Hạn chếẢnh hưởng
Cần biết terminal/VPSNgười mới có thể gặp khó khi cài đặt
Cần cấu hình thủ côngMột số tính năng cần chỉnh file, command hoặc môi trường
Phụ thuộc model được kết nốiChất lượng phản hồi tùy model LLM đang dùng
Chưa tối ưu riêng cho coding như CodexKhi làm việc sâu với repository lớn, Codex có thể thuận tiện hơn

Hermes Agent phù hợp nhất với người có nền tảng kỹ thuật cơ bản hoặc sử dụng dịch vụ đã cài sẵn trên VPS.

Ưu điểm và hạn chế của Codex

Ưu điểm của Codex

Codex có lợi thế mạnh trong lĩnh vực lập trình:

Ưu điểmÝ nghĩa thực tế
Tối ưu cho codingPhù hợp sửa lỗi, viết tính năng, refactor
Làm việc với GitHub repositoryCó thể đọc codebase và tạo pull request
Có thể chạy code và testGiúp kiểm tra thay đổi trước khi đề xuất
Tích hợp với ChatGPT/OpenAIDễ tiếp cận với người đã dùng ChatGPT
Hỗ trợ workflow developerPhù hợp team phát triển phần mềm

OpenAI mô tả Codex là coding agent có thể đọc, chỉnh sửa và chạy code. Đây là lợi thế lớn với các tác vụ cần hiểu nhiều file, chỉnh sửa đồng bộ và tạo thay đổi có thể review.

Hạn chế của Codex

Codex cũng có một số điểm cần cân nhắc:

Hạn chếẢnh hưởng
Tập trung chủ yếu vào lập trìnhKhông phải lựa chọn tối ưu cho automation đa mục đích
Phụ thuộc hệ sinh thái OpenAIÍt linh hoạt hơn mô hình tự host
Cần kết nối repositoryMột số workflow yêu cầu GitHub hoặc môi trường phù hợp
Có thể phát sinh chi phí theo gói sử dụngCần kiểm tra gói ChatGPT/OpenAI đang dùng

Codex rất mạnh cho developer, nhưng không phải lựa chọn lý tưởng nếu mục tiêu là xây dựng một agent riêng chạy trên VPS với nhiều công cụ nội bộ.

Nên chọn Hermes Agent hay Codex?

Khi nào nên chọn Hermes Agent?

Bạn nên chọn Hermes Agent khi cần:

Nhu cầuVì sao Hermes Agent phù hợp
Tự host AI Agent trên VPSCó thể triển khai trên môi trường riêng
Tích hợp nhiều công cụHỗ trợ MCP, toolsets, skills
Tạo agent có bộ nhớCó memory và khả năng học từ kinh nghiệm
Tự động hóa tác vụ định kỳCó cron scheduling
Kết nối Open WebUICó OpenAI-compatible API endpoint
Kiểm soát hạ tầngPhù hợp doanh nghiệp muốn chủ động môi trường chạy

Ví dụ, nếu bạn muốn cài một AI Agent trên VPS để hỗ trợ quản trị server, xử lý file, gọi API, chạy lệnh, tích hợp Telegram hoặc kết nối nhiều MCP server, Hermes Agent sẽ hợp lý hơn.

Khi nào nên chọn Codex?

Bạn nên chọn Codex khi cần:

Nhu cầuVì sao Codex phù hợp
Sửa lỗi trong codebaseCodex được tối ưu cho lập trình
Viết tính năng mớiCó thể hiểu repository và chỉnh nhiều file
Refactor dự ánPhù hợp với tác vụ kỹ thuật nhiều bước
Tạo pull requestLàm việc tốt với GitHub workflow
Hỏi đáp về codebaseCó thể đọc ngữ cảnh dự án
Team developer dùng ChatGPT/OpenAITích hợp tự nhiên hơn

Ví dụ, nếu bạn có một repository trên GitHub và muốn AI hỗ trợ sửa bug, thêm API, cập nhật component, viết test hoặc tạo pull request, Codex sẽ phù hợp hơn Hermes Agent.

Có thể dùng song song Hermes Agent và Codex không?

Có. Trên thực tế, Hermes Agent và Codex có thể bổ trợ cho nhau.

Bạn có thể dùng Codex cho công việc lập trình chuyên sâu như sửa code, viết tính năng, tạo pull request. Sau đó, dùng Hermes Agent cho các tác vụ tự động hóa rộng hơn như quản lý VPS, chạy cron, gọi API, kết nối MCP, thao tác file, triển khai workflow hoặc hỗ trợ vận hành.

Cách kết hợp này phù hợp với team kỹ thuật muốn tận dụng điểm mạnh của từng công cụ thay vì chọn duy nhất một bên.

Kết luận

Hermes Agent và Codex đều đại diện cho xu hướng AI Agent mới, nhưng phục vụ hai mục tiêu khác nhau. Nếu bạn cần một AI Agent linh hoạt, có thể tùy biến sâu và triển khai trên môi trường riêng, Hermes Agent là lựa chọn đáng cân nhắc. Nếu mục tiêu chính là tăng tốc lập trình trong hệ sinh thái OpenAI, ChatGPT và GitHub, Codex sẽ phù hợp hơn. Cách chọn tốt nhất là xác định rõ nhu cầu: muốn xây dựng agent đa năng hay muốn một trợ lý lập trình chuyên dụng.

Những câu hỏi thường gặp

Hermes Agent có dùng để lập trình được không?

Có. Hermes Agent có thể hỗ trợ lập trình thông qua terminal, file operations, toolsets và model LLM được kết nối. Tuy nhiên, nếu nhu cầu chính là làm việc sâu với codebase, tạo pull request và xử lý workflow GitHub, Codex thường phù hợp hơn.

Codex có tự host trên VPS được không?

Codex là sản phẩm thuộc hệ sinh thái OpenAI, không phải công cụ self-host theo kiểu Hermes Agent. Người dùng thường sử dụng Codex qua ChatGPT, Codex web/app hoặc các tích hợp được OpenAI hỗ trợ.

Codex có thể dùng miễn phí không?

Trong một thời gian giới hạn, OpenAI đã đưa Codex vào gói ChatGPT Free và Go, đồng thời tăng gấp đôi rate limit cho các gói Plus, Pro, Business, Enterprise và Edu. Tuy nhiên để dùng đầy đủ tính năng, bạn cần gói trả phí.

Hermes Agent và Codex có thể dùng cùng nhau không?

Hoàn toàn có thể. Hermes có thể sử dụng OpenAI Codex làm nhà cung cấp inference, nghĩa là bạn có thể chạy Hermes với sức mạnh của GPT-5.5 thông qua gói ChatGPT thay vì trả theo API. Đây là cách kết hợp thông minh để tận dụng ưu điểm của cả hai.

Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

Mục lục
  1. Tổng quan nhanh về Hermes Agent và Codex
    1. Hermes Agent là công cụ gì?
    2. Codex là gì?
    3. Vì sao Hermes Agent và Codex thường được so sánh?
  2. Điểm giống nhau giữa Hermes Agent và Codex
    1. Đều hướng đến mô hình AI Agent
    2. Đều có thể hỗ trợ công việc kỹ thuật
    3. Đều giúp giảm thao tác thủ công
  3. Điểm khác nhau giữa Hermes Agent và Codex
    1. Khác nhau về mục tiêu sử dụng
    2. Khác nhau về môi trường triển khai
    3. Khác nhau về khả năng mở rộng
    4. Khác nhau về trải nghiệm người dùng
    5. Khác nhau về quyền kiểm soát dữ liệu
  4. Ưu điểm và hạn chế của Hermes Agent
    1. Ưu điểm của Hermes Agent
    2. Hạn chế của Hermes Agent
  5. Ưu điểm và hạn chế của Codex
    1. Ưu điểm của Codex
    2. Hạn chế của Codex
  6. Nên chọn Hermes Agent hay Codex?
    1. Khi nào nên chọn Hermes Agent?
    2. Khi nào nên chọn Codex?
    3. Có thể dùng song song Hermes Agent và Codex không?
    4. Kết luận
  7. Những câu hỏi thường gặp

