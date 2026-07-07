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Xếp hạng các model AI tốt nhất trên OpenRouter 2026 (theo từng tác vụ) 

Tác giả: Đông Tùng Ngày đăng: 07/07/2026 Chuyên mục: Công cụ AI
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OpenRouter hiện là nền tảng trung gian lớn nhất giúp lập trình viên và doanh nghiệp truy cập hàng trăm model AI từ nhiều nhà phát triển khác nhau chỉ qua một API duy nhất. Vậy model nào đang dẫn đầu bảng xếp hạng? Hãy cùng Tino khám phá top 10 model AI tốt nhất trên OpenRouter theo từng tác vụ qua bài viết dưới đây nhé!

OpenRouter Rankings là gì? 

OpenRouter Rankings là hệ thống bảng xếp hạng model AI trên OpenRouter, giúp người dùng so sánh các model theo mức độ sử dụng thực tế, tác vụ và nhóm năng lực. 

Điểm khác biệt lớn nhất của bảng xếp hạng trên nền tảng này so với các bài đánh giá benchmark thông thường nằm ở nguồn dữ liệu. Các con số được tính toán trực tiếp từ lưu lượng token thực tế mà hàng triệu ứng dụng đang gửi đi mỗi tuần, chứ không dựa trên khảo sát hay điểm số phòng thí nghiệm. 

OpenRouter Rankings là gì? 
OpenRouter Rankings là gì? 

Nhờ vậy, thứ hạng phản ánh khá sát nhu cầu thị trường. Tức model nào rẻ, nhanh và đủ tốt cho công việc thực tế sẽ có xu hướng dẫn đầu về khối lượng sử dụng, trong khi model đắt tiền hơn vẫn giữ vị trí cao ở những tác vụ đòi hỏi độ chính xác tối đa như phân tích tài chính hay rà soát mã nguồn phức tạp. 

👉 Xem thêm: OpenRouter là gì?

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng: Thứ hạng theo lưu lượng sử dụng không đồng nghĩa với chất lượng cao nhất tuyệt đối. Một model xếp hạng cao có thể chỉ vì mức giá cực rẻ hoặc mới ra mắt và đang được một ứng dụng lớn dùng thử ồ ạt, không hẳn phản ánh model phù hợp nhất cho mọi trường hợp. 

Top các model AI tốt nhất trên OpenRouter theo từng tác vụ

Lưu ý: OpenRouter Rankings là bảng xếp hạng động. Thứ hạng, số token và danh sách model có thể thay đổi theo thời gian. 

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10 model AI tốt nhất cho tác vụ Text

Tác vụ Text là nhóm model dùng để tạo văn bản, trả lời câu hỏi, viết nội dung, lập trình, phân tích tài liệu, xây dựng chatbot và vận hành AI Agent. 

Xếp hạngModel AINhà phát triểnPhù hợp choĐiểm nổi bật
1DeepSeek V4 FlashDeepSeekChatbot, coding, AI Agent, xử lý văn bản khối lượng lớnTối ưu hiệu suất, chi phí tốt, phù hợp tác vụ cần tốc độ
2MiMo-V2.5XiaomiAgent workflow, phân tích đa phương thức, trợ lý thông minhContext dài, chi phí cạnh tranh, phù hợp hệ thống cần đa năng
3MiniMax M3MiniMaxCoding, tác vụ dài, AI Agent, xử lý tài liệuHỗ trợ text, image, video input và context lớn
4Hy3 previewTencentLập trình, tác vụ doanh nghiệp, workflow tự độngMixture-of-Experts, hỗ trợ reasoning theo cấp độ
5GLM 5.2Z.aiCoding, tool use, tác vụ nhiều bướcMạnh về tác vụ kỹ thuật và xử lý ngữ cảnh dài
6DeepSeek V4 ProDeepSeekSuy luận nâng cao, phân tích codebase, automationBản mạnh hơn của dòng DeepSeek V4, phù hợp tác vụ khó
7Claude Opus 4.8AnthropicViết chuyên sâu, coding phức tạp, phân tích dàiChất lượng cao cho tác vụ cần độ tin cậy và lập luận tốt
8Claude Opus 4.7AnthropicViết nội dung, phân tích, coding, nghiên cứuỔn định cho tác vụ chuyên nghiệp và xử lý dài
9Step 3.7 Flash StepFunTác vụ nhanh, coding, xử lý văn bảnTối ưu tốc độ, phù hợp workflow cần phản hồi nhanh
10Claude Sonnet 4.6AnthropicViết nội dung, phân tích, nghiên cứuViết nội dung, phân tích, coding, nghiên cứu

👉 Cập nhật mới nhất tại: https://openrouter.ai/rankings 

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Top các model AI tốt nhất trên OpenRouter theo từng tác vụ
Top các model AI tốt nhất trên OpenRouter theo từng tác vụ

10 model AI tốt nhất cho tác vụ Image 

Tác vụ Image gồm tạo ảnh từ prompt, chỉnh sửa ảnh, tạo poster, concept art, ảnh sản phẩm, ảnh quảng cáo và hình minh họa. 

Xếp hạngModel AINhà phát triểnLượt yêu cầuXu hướng
1Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google2,01M↓ 5%
2Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google858K↓ 10%
3Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google649K↑ 9%
4Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google506K↓ 5%
5Grok Imagine Image QualityxAI352K↑ 15%
6Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google349K↑ 9%
7Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Image)Google165KMới
8Seedream 4.5ByteDance Seed128K↓ 9%
9GPT-5.4 Image 2OpenAI127K↓ 13%
10FLUX.2 Klein 4BBlack Forest Labs102K↑ 86%

👉 Cập nhật mới nhất tại: https://openrouter.ai/rankings/image 

10 model AI tốt nhất cho tác vụ Embedding

Embedding là kỹ thuật chuyển văn bản thành vector để phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa, RAG, phân cụm, gợi ý nội dung và so khớp tài liệu.

Xếp hạngModel AINhà phát triểnLượt yêu cầuXu hướng
1Text Embedding 3 SmallOpenAI71,5M↑ 8%
2Qwen3 Embedding 8BQwen54,2M↑ 2%
3bge-m3BAAI15,9M↑ 64%
4Text Embedding 3 LargeOpenAI11,4M↓ 1%
5Gemini Embedding 001Google11,2M↑ 16%
6Embed V1 0.6BPerplexity9,57M↓ 2%
7Gemini Embedding 2Google8,11M↑ 7%
8Qwen3 Embedding 4BQwen5,92M↓ 14%
9Llama Nemotron Embed VL 1B V2NVIDIA4,67M↑ 0%
10Multilingual-E5-Largeintfloat2,9M↑ 20%

👉 Cập nhật mới nhất tại: https://openrouter.ai/rankings/embeddings 

4 model AI tốt nhất cho tác vụ Rerank 

Rerank model dùng để sắp xếp lại kết quả truy hồi theo mức độ liên quan. Trong hệ thống RAG, embedding thường lấy ra nhiều tài liệu ứng viên, còn rerank model giúp chọn đoạn phù hợp nhất để đưa vào prompt. 

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Xếp hạngModel AINhà phát triểnLượt yêu cầuXu hướng
1Llama Nemotron Rerank VL 1B V2NVIDIA621K↑ 52%
2Rerank v3.5Cohere507K↑ 22%
3Rerank 4 FastCohere298K↓ 38%
4Rerank 4 ProCohere235K↓ 6%

Ghi chú: Với tác vụ Rerank, OpenRouter hiện không hiển thị đủ 10 model công khai trong dữ liệu thu thập được. Vì vậy, bảng trên chỉ liệt kê các model có căn cứ trực tiếp từ nguồn. 

👉 Cập nhật mới nhất tại: https://openrouter.ai/rankings/rerank 

4 model AI tốt nhất cho tác vụ Rerank 
4 model AI tốt nhất cho tác vụ Rerank 

10 model AI tốt nhất cho tác vụ video

Tác vụ video gồm text-to-video, image-to-video, reference-to-video, tạo clip ngắn, hoạt hóa ảnh tĩnh, dựng cảnh quảng cáo và tạo nội dung social media. OpenRouter cho biết video generation là nhóm modality mới và các model trong nhóm này đang cải thiện nhanh.

Xếp hạngModel AINhà phát triểnLượt yêu cầuXu hướng
1Veo 3.1 FastGoogle40K↓ 33%
2Veo 3.1Google22K↓ 36%
3Seedance 2.0ByteDance19K↑ 7%
4Veo 3.1 LiteGoogle14K↓ 13%
5Grok Imagine VideoxAI9K↓ 9%
6Seedance 2.0 FastByteDance7K↑ 4%
7Seedance 1.5 ProByteDance4K↑ 0%
8Video v3.0 Prokwaivgi3K↓ 1%
9Video v3.0 Standardkwaivgi3K↓ 9%
10HappyHorse 1.1Alibaba2K↓ 4%

👉 Cập nhật mới nhất tại: https://openrouter.ai/rankings/video 

9 model AI tốt nhất cho tác vụ Speech

Speech ở đây được hiểu là text-to-speech, tức chuyển văn bản thành giọng đọc. Nhóm model này phù hợp cho trợ lý ảo, tổng đài AI, voiceover, nội dung học tập, ứng dụng accessibility và sản phẩm có phản hồi bằng âm thanh. 

Xếp hạngModel AINhà phát triểnLượt yêu cầuXu hướng
1Gemini 3.1 Flash TTS PreviewGoogle838K↑ 99%
2Kokoro 82Mhexgrad387K↑ 129%
3Grok Voice TTS 1.0xAI80K↑ 23%
4MAI-Voice-2Microsoft71K↑ 24%
5Orpheus 3BCanopy Labs5K↑ 99%
6Voxtral Mini TTSMistral AI4K↑ 65%
7CSM 1BSesame765↓ 13%
8Zonos v0.1 TransformerZyphra156↑ 88%
9Zonos v0.1 HybridZyphra92↑ 74%

Ghi chú: Với tác vụ Speech, OpenRouter cũng không hiển thị đủ 10 model công khai trong dữ liệu thu thập được. Vì vậy, bảng trên chỉ liệt kê các model có căn cứ trực tiếp từ nguồn. 

👉 Cập nhật mới nhất tại: https://openrouter.ai/rankings/speech 

10 model AI tốt nhất cho tác vụ Transcription 

Transcription là tác vụ chuyển giọng thành văn bản. Nhóm model này phù hợp cho ghi âm cuộc họp, phụ đề video, voice note, phân tích cuộc gọi, podcast, tổng đài và tìm kiếm trong dữ liệu âm thanh. OpenRouter mô tả nhóm speech-to-text model là các model chuyển âm thanh thành văn bản phục vụ transcription, captions, meeting summaries, call analysis và speech-driven applications. 

Xếp hạngModel AINhà phát triểnLượt yêu cầuXu hướng
1Whisper Large V3OpenAI3,76M↑ 6%
2Whisper Large V3 TurboOpenAI1,07M↑ 129%
3GPT-4o Mini TranscribeOpenAI801K↑ 1%
4Qwen3 ASR FlashQwen196K↓ 33%
5Parakeet TDT 0.6B v3NVIDIA172K↓ 94%
6Whisper 1OpenAI79K↑ 19%
7Chirp 3Google70K↑ 88%
8Voxtral Mini TranscribeMistral AI65K↑ 43%
9GPT-4o TranscribeOpenAI59K↓ 13%
10MAI-Transcribe 1.5Microsoft21K↓ 40%

👉 Cập nhật mới nhất tại: https://openrouter.ai/rankings/transcription 

10 model AI tốt nhất cho tác vụ Transcription 
10 model AI tốt nhất cho tác vụ Transcription 

Gợi ý chọn model AI phù hợp theo nhu cầu thực tế 

Nhu cầuNhóm model nên ưu tiênGợi ý lựa chọn
Viết nội dung, chatbot, phân tích văn bảnTextDeepSeek V4 Flash, MiMo-V2.5, MiniMax M3, Claude Opus 4.8
Lập trình, AI Agent, tool useTextGLM 5.2, DeepSeek V4 Pro, Step 3.7 Flash, MiniMax M3
Tạo ảnh quảng cáo, poster, ảnh sản phẩmImageNano Banana, Seedream 4.5, Grok Imagine Image Quality, FLUX.2
Xây dựng RAG, tìm kiếm tài liệuEmbedding + RerankText Embedding 3 Small, Qwen3 Embedding 8B, bge-m3, Cohere Rerank
Tạo video ngắn từ prompt hoặc ảnhVideoHappyHorse, Grok Imagine Video, Kling, Veo, Seedance
Tạo giọng đọc AISpeechGemini 3.1 Flash TTS, Kokoro 82M, Grok Voice TTS, MAI-Voice-2
Chuyển audio thành văn bảnTranscriptionGPT-4o Mini Transcribe, GPT-4o Transcribe, Voxtral Mini Transcribe, Whisper

Kết luận

Bảng xếp hạng các model AI tốt nhất trên OpenRouter cho thấy mỗi tác vụ đang có một nhóm model dẫn đầu riêng. Tuy nhiên, bảng xếp hạng này không nên là tiêu chí duy nhất. Khi chọn model AI, bạn nên chạy thử với dữ liệu thật, so sánh chất lượng đầu ra, đo lường chi phí, kiểm tra độ trễ và đánh giá mức ổn định qua nhiều lần gọi API. 

Chiến lược tốt nhất là dùng nhiều model theo từng tầng: model nhanh cho tác vụ đơn giản, model mạnh cho tác vụ khó, embedding model cho truy hồi dữ liệu và rerank model để tăng độ chính xác trong RAG.

Những câu hỏi thường gặp

Có nên chọn model đắt nhất để đảm bảo chất lượng tốt nhất không? 

Không nhất thiết. Với phần lớn tác vụ hằng ngày như trả lời câu hỏi, tóm tắt văn bản hay tạo ảnh minh họa thông thường, các model tầm trung hoặc phiên bản rút gọn thường đã đáp ứng đủ tốt với chi phí thấp hơn nhiều. Chỉ nên dùng model cao cấp nhất cho các tác vụ đòi hỏi độ chính xác cao như phân tích pháp lý, tài chính hoặc rà soát mã nguồn quan trọng. 

Bảng xếp hạng này có được cập nhật thường xuyên không? 

Có. Trang xếp hạng gốc cập nhật gần như hằng ngày hoặc hằng tuần dựa trên lưu lượng thực tế, vì vậy thứ hạng có thể thay đổi khá nhanh, đặc biệt khi có model mới ra mắt kèm mức giá hấp dẫn hoặc chương trình miễn phí giới hạn thời gian. 

Có nên dùng một model AI duy nhất cho toàn bộ hệ thống không?

Không nên trong đa số trường hợp. Một hệ thống AI hiệu quả thường dùng nhiều model theo từng tác vụ: text model cho trả lời, embedding model cho tìm kiếm, rerank model cho lọc kết quả, image model cho tạo ảnh, speech model cho giọng đọc và transcription model cho xử lý audio.

Sự khác biệt giữa embeddings và rerank là gì? 

Embeddings chuyển văn bản thành vector số để tìm kiếm nhanh trong một tập dữ liệu lớn ở bước đầu tiên, còn rerank là bước xử lý thứ hai, giúp sắp xếp lại danh sách kết quả đã tìm được theo mức độ liên quan chính xác hơn với câu hỏi gốc. Hai công nghệ thường được dùng kết hợp trong cùng một hệ thống tìm kiếm hoặc RAG để đạt độ chính xác cao nhất. 

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Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

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Mục lục
  1. OpenRouter Rankings là gì? 
  2. Top các model AI tốt nhất trên OpenRouter theo từng tác vụ
    1. 10 model AI tốt nhất cho tác vụ Text
    2. 10 model AI tốt nhất cho tác vụ Image 
    3. 10 model AI tốt nhất cho tác vụ Embedding
    4. 4 model AI tốt nhất cho tác vụ Rerank 
    5. 10 model AI tốt nhất cho tác vụ video
    6. 9 model AI tốt nhất cho tác vụ Speech
    7. 10 model AI tốt nhất cho tác vụ Transcription 
  3. Gợi ý chọn model AI phù hợp theo nhu cầu thực tế 
  4. Kết luận
  5. Những câu hỏi thường gặp

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