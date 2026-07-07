Xếp hạng các model AI tốt nhất trên OpenRouter 2026 (theo từng tác vụ) 

OpenRouter hiện là nền tảng trung gian lớn nhất giúp lập trình viên và doanh nghiệp truy cập hàng trăm model AI từ nhiều nhà phát triển khác nhau chỉ qua một API duy nhất. Vậy model nào đang dẫn đầu bảng xếp hạng? Hãy cùng Tino khám phá top 10 model AI tốt nhất trên OpenRouter theo từng tác vụ qua bài viết dưới đây nhé!

OpenRouter Rankings là gì?

OpenRouter Rankings là hệ thống bảng xếp hạng model AI trên OpenRouter, giúp người dùng so sánh các model theo mức độ sử dụng thực tế, tác vụ và nhóm năng lực.

Điểm khác biệt lớn nhất của bảng xếp hạng trên nền tảng này so với các bài đánh giá benchmark thông thường nằm ở nguồn dữ liệu. Các con số được tính toán trực tiếp từ lưu lượng token thực tế mà hàng triệu ứng dụng đang gửi đi mỗi tuần, chứ không dựa trên khảo sát hay điểm số phòng thí nghiệm.

OpenRouter Rankings là gì?

Nhờ vậy, thứ hạng phản ánh khá sát nhu cầu thị trường. Tức model nào rẻ, nhanh và đủ tốt cho công việc thực tế sẽ có xu hướng dẫn đầu về khối lượng sử dụng, trong khi model đắt tiền hơn vẫn giữ vị trí cao ở những tác vụ đòi hỏi độ chính xác tối đa như phân tích tài chính hay rà soát mã nguồn phức tạp.

👉 Xem thêm: OpenRouter là gì?

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng: Thứ hạng theo lưu lượng sử dụng không đồng nghĩa với chất lượng cao nhất tuyệt đối. Một model xếp hạng cao có thể chỉ vì mức giá cực rẻ hoặc mới ra mắt và đang được một ứng dụng lớn dùng thử ồ ạt, không hẳn phản ánh model phù hợp nhất cho mọi trường hợp.

Top các model AI tốt nhất trên OpenRouter theo từng tác vụ

Lưu ý: OpenRouter Rankings là bảng xếp hạng động. Thứ hạng, số token và danh sách model có thể thay đổi theo thời gian.

10 model AI tốt nhất cho tác vụ Text

Tác vụ Text là nhóm model dùng để tạo văn bản, trả lời câu hỏi, viết nội dung, lập trình, phân tích tài liệu, xây dựng chatbot và vận hành AI Agent. Xếp hạng Model AI Nhà phát triển Phù hợp cho Điểm nổi bật 1 DeepSeek V4 Flash DeepSeek Chatbot, coding, AI Agent, xử lý văn bản khối lượng lớn Tối ưu hiệu suất, chi phí tốt, phù hợp tác vụ cần tốc độ 2 MiMo-V2.5 Xiaomi Agent workflow, phân tích đa phương thức, trợ lý thông minh Context dài, chi phí cạnh tranh, phù hợp hệ thống cần đa năng 3 MiniMax M3 MiniMax Coding, tác vụ dài, AI Agent, xử lý tài liệu Hỗ trợ text, image, video input và context lớn 4 Hy3 preview Tencent Lập trình, tác vụ doanh nghiệp, workflow tự động Mixture-of-Experts, hỗ trợ reasoning theo cấp độ 5 GLM 5.2 Z.ai Coding, tool use, tác vụ nhiều bước Mạnh về tác vụ kỹ thuật và xử lý ngữ cảnh dài 6 DeepSeek V4 Pro DeepSeek Suy luận nâng cao, phân tích codebase, automation Bản mạnh hơn của dòng DeepSeek V4, phù hợp tác vụ khó 7 Claude Opus 4.8 Anthropic Viết chuyên sâu, coding phức tạp, phân tích dài Chất lượng cao cho tác vụ cần độ tin cậy và lập luận tốt 8 Claude Opus 4.7 Anthropic Viết nội dung, phân tích, coding, nghiên cứu Ổn định cho tác vụ chuyên nghiệp và xử lý dài 9 Step 3.7 Flash StepFun Tác vụ nhanh, coding, xử lý văn bản Tối ưu tốc độ, phù hợp workflow cần phản hồi nhanh 10 Claude Sonnet 4.6 Anthropic Viết nội dung, phân tích, nghiên cứu Viết nội dung, phân tích, coding, nghiên cứu

👉 Cập nhật mới nhất tại: https://openrouter.ai/rankings

Top các model AI tốt nhất trên OpenRouter theo từng tác vụ

10 model AI tốt nhất cho tác vụ Image

Tác vụ Image gồm tạo ảnh từ prompt, chỉnh sửa ảnh, tạo poster, concept art, ảnh sản phẩm, ảnh quảng cáo và hình minh họa. Xếp hạng Model AI Nhà phát triển Lượt yêu cầu Xu hướng 1 Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google 2,01M ↓ 5% 2 Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) Google 858K ↓ 10% 3 Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) Google 649K ↑ 9% 4 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) Google 506K ↓ 5% 5 Grok Imagine Image Quality xAI 352K ↑ 15% 6 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) Google 349K ↑ 9% 7 Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Image) Google 165K Mới 8 Seedream 4.5 ByteDance Seed 128K ↓ 9% 9 GPT-5.4 Image 2 OpenAI 127K ↓ 13% 10 FLUX.2 Klein 4B Black Forest Labs 102K ↑ 86%

👉 Cập nhật mới nhất tại: https://openrouter.ai/rankings/image

10 model AI tốt nhất cho tác vụ Embedding

Embedding là kỹ thuật chuyển văn bản thành vector để phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa, RAG, phân cụm, gợi ý nội dung và so khớp tài liệu. Xếp hạng Model AI Nhà phát triển Lượt yêu cầu Xu hướng 1 Text Embedding 3 Small OpenAI 71,5M ↑ 8% 2 Qwen3 Embedding 8B Qwen 54,2M ↑ 2% 3 bge-m3 BAAI 15,9M ↑ 64% 4 Text Embedding 3 Large OpenAI 11,4M ↓ 1% 5 Gemini Embedding 001 Google 11,2M ↑ 16% 6 Embed V1 0.6B Perplexity 9,57M ↓ 2% 7 Gemini Embedding 2 Google 8,11M ↑ 7% 8 Qwen3 Embedding 4B Qwen 5,92M ↓ 14% 9 Llama Nemotron Embed VL 1B V2 NVIDIA 4,67M ↑ 0% 10 Multilingual-E5-Large intfloat 2,9M ↑ 20%

👉 Cập nhật mới nhất tại: https://openrouter.ai/rankings/embeddings

4 model AI tốt nhất cho tác vụ Rerank

Rerank model dùng để sắp xếp lại kết quả truy hồi theo mức độ liên quan. Trong hệ thống RAG, embedding thường lấy ra nhiều tài liệu ứng viên, còn rerank model giúp chọn đoạn phù hợp nhất để đưa vào prompt.

Xếp hạng Model AI Nhà phát triển Lượt yêu cầu Xu hướng 1 Llama Nemotron Rerank VL 1B V2 NVIDIA 621K ↑ 52% 2 Rerank v3.5 Cohere 507K ↑ 22% 3 Rerank 4 Fast Cohere 298K ↓ 38% 4 Rerank 4 Pro Cohere 235K ↓ 6%

Ghi chú: Với tác vụ Rerank, OpenRouter hiện không hiển thị đủ 10 model công khai trong dữ liệu thu thập được. Vì vậy, bảng trên chỉ liệt kê các model có căn cứ trực tiếp từ nguồn.

👉 Cập nhật mới nhất tại: https://openrouter.ai/rankings/rerank

4 model AI tốt nhất cho tác vụ Rerank

10 model AI tốt nhất cho tác vụ video

Tác vụ video gồm text-to-video, image-to-video, reference-to-video, tạo clip ngắn, hoạt hóa ảnh tĩnh, dựng cảnh quảng cáo và tạo nội dung social media. OpenRouter cho biết video generation là nhóm modality mới và các model trong nhóm này đang cải thiện nhanh. Xếp hạng Model AI Nhà phát triển Lượt yêu cầu Xu hướng 1 Veo 3.1 Fast Google 40K ↓ 33% 2 Veo 3.1 Google 22K ↓ 36% 3 Seedance 2.0 ByteDance 19K ↑ 7% 4 Veo 3.1 Lite Google 14K ↓ 13% 5 Grok Imagine Video xAI 9K ↓ 9% 6 Seedance 2.0 Fast ByteDance 7K ↑ 4% 7 Seedance 1.5 Pro ByteDance 4K ↑ 0% 8 Video v3.0 Pro kwaivgi 3K ↓ 1% 9 Video v3.0 Standard kwaivgi 3K ↓ 9% 10 HappyHorse 1.1 Alibaba 2K ↓ 4%

👉 Cập nhật mới nhất tại: https://openrouter.ai/rankings/video

9 model AI tốt nhất cho tác vụ Speech

Speech ở đây được hiểu là text-to-speech, tức chuyển văn bản thành giọng đọc. Nhóm model này phù hợp cho trợ lý ảo, tổng đài AI, voiceover, nội dung học tập, ứng dụng accessibility và sản phẩm có phản hồi bằng âm thanh. Xếp hạng Model AI Nhà phát triển Lượt yêu cầu Xu hướng 1 Gemini 3.1 Flash TTS Preview Google 838K ↑ 99% 2 Kokoro 82M hexgrad 387K ↑ 129% 3 Grok Voice TTS 1.0 xAI 80K ↑ 23% 4 MAI-Voice-2 Microsoft 71K ↑ 24% 5 Orpheus 3B Canopy Labs 5K ↑ 99% 6 Voxtral Mini TTS Mistral AI 4K ↑ 65% 7 CSM 1B Sesame 765 ↓ 13% 8 Zonos v0.1 Transformer Zyphra 156 ↑ 88% 9 Zonos v0.1 Hybrid Zyphra 92 ↑ 74%

Ghi chú: Với tác vụ Speech, OpenRouter cũng không hiển thị đủ 10 model công khai trong dữ liệu thu thập được. Vì vậy, bảng trên chỉ liệt kê các model có căn cứ trực tiếp từ nguồn.

👉 Cập nhật mới nhất tại: https://openrouter.ai/rankings/speech

10 model AI tốt nhất cho tác vụ Transcription

Transcription là tác vụ chuyển giọng thành văn bản. Nhóm model này phù hợp cho ghi âm cuộc họp, phụ đề video, voice note, phân tích cuộc gọi, podcast, tổng đài và tìm kiếm trong dữ liệu âm thanh. OpenRouter mô tả nhóm speech-to-text model là các model chuyển âm thanh thành văn bản phục vụ transcription, captions, meeting summaries, call analysis và speech-driven applications. Xếp hạng Model AI Nhà phát triển Lượt yêu cầu Xu hướng 1 Whisper Large V3 OpenAI 3,76M ↑ 6% 2 Whisper Large V3 Turbo OpenAI 1,07M ↑ 129% 3 GPT-4o Mini Transcribe OpenAI 801K ↑ 1% 4 Qwen3 ASR Flash Qwen 196K ↓ 33% 5 Parakeet TDT 0.6B v3 NVIDIA 172K ↓ 94% 6 Whisper 1 OpenAI 79K ↑ 19% 7 Chirp 3 Google 70K ↑ 88% 8 Voxtral Mini Transcribe Mistral AI 65K ↑ 43% 9 GPT-4o Transcribe OpenAI 59K ↓ 13% 10 MAI-Transcribe 1.5 Microsoft 21K ↓ 40%

👉 Cập nhật mới nhất tại: https://openrouter.ai/rankings/transcription

10 model AI tốt nhất cho tác vụ Transcription

Gợi ý chọn model AI phù hợp theo nhu cầu thực tế

Nhu cầu Nhóm model nên ưu tiên Gợi ý lựa chọn Viết nội dung, chatbot, phân tích văn bản Text DeepSeek V4 Flash, MiMo-V2.5, MiniMax M3, Claude Opus 4.8 Lập trình, AI Agent, tool use Text GLM 5.2, DeepSeek V4 Pro, Step 3.7 Flash, MiniMax M3 Tạo ảnh quảng cáo, poster, ảnh sản phẩm Image Nano Banana, Seedream 4.5, Grok Imagine Image Quality, FLUX.2 Xây dựng RAG, tìm kiếm tài liệu Embedding + Rerank Text Embedding 3 Small, Qwen3 Embedding 8B, bge-m3, Cohere Rerank Tạo video ngắn từ prompt hoặc ảnh Video HappyHorse, Grok Imagine Video, Kling, Veo, Seedance Tạo giọng đọc AI Speech Gemini 3.1 Flash TTS, Kokoro 82M, Grok Voice TTS, MAI-Voice-2 Chuyển audio thành văn bản Transcription GPT-4o Mini Transcribe, GPT-4o Transcribe, Voxtral Mini Transcribe, Whisper

Kết luận

Bảng xếp hạng các model AI tốt nhất trên OpenRouter cho thấy mỗi tác vụ đang có một nhóm model dẫn đầu riêng. Tuy nhiên, bảng xếp hạng này không nên là tiêu chí duy nhất. Khi chọn model AI, bạn nên chạy thử với dữ liệu thật, so sánh chất lượng đầu ra, đo lường chi phí, kiểm tra độ trễ và đánh giá mức ổn định qua nhiều lần gọi API.

Chiến lược tốt nhất là dùng nhiều model theo từng tầng: model nhanh cho tác vụ đơn giản, model mạnh cho tác vụ khó, embedding model cho truy hồi dữ liệu và rerank model để tăng độ chính xác trong RAG.

Những câu hỏi thường gặp

Có nên chọn model đắt nhất để đảm bảo chất lượng tốt nhất không? Không nhất thiết. Với phần lớn tác vụ hằng ngày như trả lời câu hỏi, tóm tắt văn bản hay tạo ảnh minh họa thông thường, các model tầm trung hoặc phiên bản rút gọn thường đã đáp ứng đủ tốt với chi phí thấp hơn nhiều. Chỉ nên dùng model cao cấp nhất cho các tác vụ đòi hỏi độ chính xác cao như phân tích pháp lý, tài chính hoặc rà soát mã nguồn quan trọng.

Bảng xếp hạng này có được cập nhật thường xuyên không? Có. Trang xếp hạng gốc cập nhật gần như hằng ngày hoặc hằng tuần dựa trên lưu lượng thực tế, vì vậy thứ hạng có thể thay đổi khá nhanh, đặc biệt khi có model mới ra mắt kèm mức giá hấp dẫn hoặc chương trình miễn phí giới hạn thời gian.

Có nên dùng một model AI duy nhất cho toàn bộ hệ thống không? Không nên trong đa số trường hợp. Một hệ thống AI hiệu quả thường dùng nhiều model theo từng tác vụ: text model cho trả lời, embedding model cho tìm kiếm, rerank model cho lọc kết quả, image model cho tạo ảnh, speech model cho giọng đọc và transcription model cho xử lý audio.

Sự khác biệt giữa embeddings và rerank là gì? Embeddings chuyển văn bản thành vector số để tìm kiếm nhanh trong một tập dữ liệu lớn ở bước đầu tiên, còn rerank là bước xử lý thứ hai, giúp sắp xếp lại danh sách kết quả đã tìm được theo mức độ liên quan chính xác hơn với câu hỏi gốc. Hai công nghệ thường được dùng kết hợp trong cùng một hệ thống tìm kiếm hoặc RAG để đạt độ chính xác cao nhất.