MiniMax là gì? Giải mã “Kỳ lân” AI Trung Quốc 

Ngày 1/6/2026, giới công nghệ toàn cầu xôn xao khi một cái tên đến từ Thượng Hải công bố mô hình AI mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới sở hữu cùng lúc ba năng lực hàng đầu: lập trình, ngữ cảnh 1 triệu token và đa phương thức gốc. Cái tên đó chính là MiniMax. Vậy MiniMax là gì mà có thể khiến các ông lớn như OpenAI hay Google phải dè chừng? Cùng Tino khám phá nhé!

MiniMax là gì?

Tổng quan về MiniMax

MiniMax Group Inc. (tên tiếng Trung: 稀宇科技) là một công ty trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc, chuyên phát triển các mô hình nền tảng đa phương thức (multimodal) cùng loạt ứng dụng tiêu dùng dựa trên AI. Tên gọi MiniMax bắt nguồn từ thuật toán Minimax quen thuộc trong lý thuyết trò chơi và khoa học máy tính.

Nói một cách dễ hiểu, MiniMax vừa là công ty nghiên cứu AI (tương tự OpenAI hay Anthropic), vừa là đơn vị sở hữu nhiều sản phẩm AI phổ biến mà người dùng có thể trực tiếp trải nghiệm, từ chatbot, công cụ tạo video, đến ứng dụng bạn đồng hành ảo. Tính đến đầu năm 2026, nền tảng của MiniMax phục vụ hơn 200 triệu người dùng cá nhân và hơn 100.000 doanh nghiệp tại trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.

MiniMax là gì?

Điểm đáng chú ý là MiniMax đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào ngày 9/1/2026, trở thành một trong những startup AI đầu tiên trên thế giới lên sàn chứng khoán, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ một công ty thuần nghiên cứu mô hình sang một công ty nền tảng công nghệ đúng nghĩa.

Lịch sử hình thành và các cột mốc của MiniMax

Từ nhóm nghiên cứu thị giác máy tính đến “Kỳ lân” AI

MiniMax được thành lập vào tháng 12/2021 bởi một nhóm cựu nghiên cứu viên thị giác máy tính từ SenseTime – một trong những công ty AI lớn nhất châu Á. Người đứng đầu và dẫn dắt hành trình phát triển là nhà nghiên cứu Yan Junjie. Ngay từ giai đoạn khởi đầu, công ty đã nhận vốn đầu tư từ MiHoYo, sau đó tiếp tục gọi vốn thành công từ nhiều tên tuổi lớn như Tencent và Alibaba.

Mục tiêu ban đầu của đội ngũ sáng lập không phải là xây dựng một chatbot đơn lẻ, mà hướng đến phát triển các mô hình nền tảng có khả năng xử lý đồng thời nhiều loại dữ liệu khác nhau: văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. Vào tháng 3/2024, Alibaba Group dẫn đầu vòng gọi vốn trị giá 600 triệu USD, đưa mức định giá của MiniMax lên 2,5 tỷ USD.

Lịch sử hình thành và các cột mốc của MiniMax

Cột mốc IPO trên sàn Hồng Kông

Ngày 9/1/2026, MiniMax chính thức thực hiện IPO trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Sự kiện này không chỉ xác nhận quy mô vận hành mà còn cho thấy mức độ nghiêm túc về mặt thương mại của công ty. Đáng chú ý, sau khi niêm yết, giá cổ phiếu của MiniMax đã tăng hơn 470% so với giá IPO, có thời điểm vượt cả vốn hóa thị trường của Baidu.

Về mặt tài chính, MiniMax đạt doanh thu 79 triệu USD trong năm 2025, tăng 159% so với năm trước, trong đó 70% đến từ thị trường nước ngoài – tín hiệu rõ ràng cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với các mô hình nền tảng đến từ Trung Quốc.

Hệ sinh thái sản phẩm AI của MiniMax

Dòng mô hình ngôn ngữ M-Series

Sản phẩm cốt lõi làm nên tên tuổi của MiniMax chính là dòng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mang tên M-Series, khởi đầu từ dòng abab, sau đó chuyển sang thương hiệu M kể từ giữa năm 2025:

MiniMax-M1 (tháng 6/2025): mô hình mã nguồn mở giành được sự chú ý lớn khi được đánh giá vượt qua DeepSeek ở nhiều bài kiểm tra tại thời điểm ra mắt.

(tháng 6/2025): mô hình mã nguồn mở giành được sự chú ý lớn khi được đánh giá vượt qua DeepSeek ở nhiều bài kiểm tra tại thời điểm ra mắt. MiniMax-M2.5 và M2.5-Lightning (tháng 2/2026): tiệm cận hiệu năng nhóm mô hình hàng đầu nhưng chi phí chỉ bằng một phần rất nhỏ so với Claude Opus.

(tháng 2/2026): tiệm cận hiệu năng nhóm mô hình hàng đầu nhưng chi phí chỉ bằng một phần rất nhỏ so với Claude Opus. MiniMax-M2.7 (tháng 3/2026): cải thiện tốc độ xử lý và tối ưu năng suất, tiếp tục giữ lợi thế lớn về giá API dù còn hạn chế ở cửa sổ ngữ cảnh và chưa hỗ trợ đầu vào hình ảnh.

(tháng 3/2026): cải thiện tốc độ xử lý và tối ưu năng suất, tiếp tục giữ lợi thế lớn về giá API dù còn hạn chế ở cửa sổ ngữ cảnh và chưa hỗ trợ đầu vào hình ảnh. MiniMax-M3 (tháng 6/2026): phiên bản mới nhất và mang tính đột phá, sẽ được phân tích chi tiết ở phần sau.

Hailuo AI – Nền tảng tạo video bằng AI

Hailuo AI là dịch vụ tạo video từ văn bản và hình ảnh do MiniMax phát triển, ra mắt lần đầu vào tháng 9/2024. Điểm mạnh nổi bật của công cụ này nằm ở khả năng duy trì hình ảnh nhân vật nhất quán xuyên suốt video, mô phỏng chuyển động con người chân thực và hỗ trợ chuyển động camera theo phong cách điện ảnh. Nhờ vậy, Hailuo AI trở thành lựa chọn quen thuộc của các nhà sáng tạo nội dung, marketer và cả những người làm phim độc lập, cạnh tranh trực tiếp với Sora của OpenAI hay Veo của Google.

Hệ sinh thái sản phẩm AI của MiniMax

Talkie và Xingye – Ứng dụng bạn đồng hành AI

Sản phẩm đầu tiên của MiniMax là Glow, ra mắt tháng 10/2022, cho phép tạo nhân vật ảo và trò chuyện cùng nhân vật đó. Sau khi bị gỡ khỏi các cửa hàng ứng dụng tại Trung Quốc năm 2023, sản phẩm này được tái ra mắt dưới hai thương hiệu: Talkie cho thị trường quốc tế và Xingye (星野) cho thị trường nội địa. Tại Mỹ, Talkie từng lọt vào nhóm ứng dụng giải trí miễn phí được tải nhiều nhất với khoảng 11 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

MiniMax Audio – Công nghệ giọng nói AI

Tháng 4/2025, MiniMax phát hành Speech-02, mô hình chuyển văn bản thành giọng nói hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ. Sản phẩm này phục vụ nhu cầu lồng tiếng, tạo giọng đọc cho video, podcast và nhiều ứng dụng nội dung số khác, giúp hoàn thiện hệ sinh thái đa phương thức của MiniMax bên cạnh văn bản, hình ảnh và video.

MiniMax M3 – Siêu mô hình đánh bại GPT-5.5

Ngày 1/6/2026, MiniMax chính thức trình làng MiniMax M3 – được giới thiệu là mô hình mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới hội tụ đồng thời ba năng lực tiên phong: lập trình cấp độ hàng đầu, cửa sổ ngữ cảnh lên đến 1 triệu token và khả năng đa phương thức gốc (hiểu văn bản, hình ảnh, video, thậm chí có thể thao tác trực tiếp trên máy tính để bàn).

Sức mạnh của MiniMax M3 đến từ kiến trúc MSA – MiniMax Sparse Attention hoàn toàn mới, giúp giảm chi phí tính toán mỗi token xuống chỉ còn khoảng 1/20 so với thế hệ trước khi xử lý ngữ cảnh dài 1 triệu token, đồng thời tăng tốc độ xử lý giai đoạn tiền xử lý (prefill) hơn 9 lần và giai đoạn giải mã (decode) hơn 15 lần.

MiniMax M3 – Siêu mô hình đánh bại GPT-5.5

Về hiệu năng, MiniMax M3 đạt 59% trên bài kiểm tra lập trình SWE-Bench Pro, vượt qua GPT-5.5 và Gemini 3.1 Pro, đồng thời tiệm cận Claude Opus 4.7. Về giá thành, mô hình này có mức phí khoảng 0,30 USD/triệu token đầu vào và 1,20 USD/triệu token đầu ra – rẻ hơn Claude Opus 4.7 từ 15 đến gần 21 lần tùy từng hạng mục. Trọng số mô hình (open weights) cùng báo cáo kỹ thuật đầy đủ được cam kết công bố trên Hugging Face và GitHub trong khoảng 10 ngày sau khi ra mắt, tuy nhiên giấy phép sử dụng ban đầu chỉ cho phép mục đích phi thương mại.

So sánh MiniMax với GPT, Claude và Gemini

Khi đặt lên bàn cân với các đối thủ phương Tây, MiniMax thể hiện rõ chiến lược cạnh tranh bằng giá và hiệu quả sử dụng hơn là chạy đua thuần về quy mô tham số:

Về giá API : Mô hình MiniMax M2.7 có giá khoảng 0,30 USD/triệu token đầu vào và 1,20 USD/triệu token đầu ra, trong khi Claude Sonnet 4.6 ở mức 3 USD/triệu token đầu vào và 15 USD/triệu token đầu ra, còn GPT-5.5 ở mức 5 USD/triệu token đầu vào và 30 USD/triệu token đầu ra. Như vậy, MiniMax rẻ hơn Claude Sonnet 4.6 khoảng 10 lần ở đầu vào và 12,5 lần ở đầu ra.

: Mô hình MiniMax M2.7 có giá khoảng 0,30 USD/triệu token đầu vào và 1,20 USD/triệu token đầu ra, trong khi Claude Sonnet 4.6 ở mức 3 USD/triệu token đầu vào và 15 USD/triệu token đầu ra, còn GPT-5.5 ở mức 5 USD/triệu token đầu vào và 30 USD/triệu token đầu ra. Như vậy, MiniMax rẻ hơn Claude Sonnet 4.6 khoảng 10 lần ở đầu vào và 12,5 lần ở đầu ra. Về hiệu năng lập trình : MiniMax M3 vượt GPT-5.5 và Gemini 3.1 Pro trên SWE-Bench Pro, dù vẫn còn khoảng cách với Claude Opus 4.7 ở một số bài kiểm tra chuyên sâu như PostTrainBench.

: MiniMax M3 vượt GPT-5.5 và Gemini 3.1 Pro trên SWE-Bench Pro, dù vẫn còn khoảng cách với Claude Opus 4.7 ở một số bài kiểm tra chuyên sâu như PostTrainBench. Về cửa sổ ngữ cảnh : Với 1 triệu token, MiniMax M3 đang dẫn đầu so với nhiều mô hình đóng cùng phân khúc, phù hợp cho các tác vụ phân tích tài liệu, mã nguồn hoặc video dài.

: Với 1 triệu token, MiniMax M3 đang dẫn đầu so với nhiều mô hình đóng cùng phân khúc, phù hợp cho các tác vụ phân tích tài liệu, mã nguồn hoặc video dài. Về tính mở: MiniMax duy trì chiến lược mở trọng số mô hình, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự triển khai và tùy chỉnh trên hạ tầng riêng, khác với cách tiếp cận đóng của GPT hay Gemini.

Nhìn chung, MiniMax không nhắm đến việc vượt trội tuyệt đối mọi tiêu chí, mà tập trung mang lại tỷ lệ hiệu năng trên chi phí vượt trội, phù hợp với các doanh nghiệp và nhà phát triển cần giải pháp AI quy mô lớn với ngân sách tối ưu.

Ưu điểm và hạn chế của MiniMax

Ưu điểm nổi bật

Chi phí sử dụng API cực kỳ cạnh tranh so với các mô hình đóng cùng phân khúc.

Hệ sinh thái đa dạng, bao trùm từ mô hình ngôn ngữ, tạo video, tạo giọng nói đến ứng dụng bạn đồng hành.

Chiến lược mở trọng số mô hình, thuận lợi cho việc tự triển khai và tuỳ biến.

Tốc độ ra mắt sản phẩm dày đặc, liên tục cập nhật công nghệ mới.

So sánh MiniMax với GPT, Claude và Gemini

Hạn chế cần lưu ý

Nhiều kết quả đánh giá hiệu năng do chính MiniMax công bố, cần chờ các đơn vị độc lập kiểm chứng thêm.

Công ty vẫn đang trong giai đoạn thua lỗ dù doanh thu tăng trưởng mạnh.

Đối mặt với tranh chấp pháp lý liên quan đến bản quyền nội dung.

Giấy phép sử dụng một số mô hình mã nguồn mở còn giới hạn ở mục đích phi thương mại tại thời điểm phát hành.

Cách sử dụng MiniMax cơ bản

Cách dùng MiniMax cho người sáng tạo nội dung

Truy cập nền tảng Hailuo AI hoặc sản phẩm MiniMax phù hợp.

Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản.

Chọn tính năng cần dùng như tạo video, tạo hình ảnh, tạo giọng đọc hoặc tạo nhạc.

Nhập prompt rõ ràng: chủ thể, bối cảnh, phong cách, chuyển động, ánh sáng, tỷ lệ khung hình và mục tiêu sử dụng.

Tạo bản thử, xem kết quả, sau đó chỉnh lại prompt để tăng chất lượng.

Tải kết quả về hoặc dùng tiếp trong quy trình dựng video, thiết kế, quảng cáo hay đăng mạng xã hội.

Cách sử dụng MiniMax cơ bản

Cách dùng MiniMax API cho nhà phát triển

Truy cập nền tảng dành cho nhà phát triển tại trang chính thức của MiniMax Open Platform.

Đăng ký tài khoản bằng email doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Vào mục quản lý API Key để tạo khóa truy cập mới.

Nạp tín dụng (credit) theo nhu cầu sử dụng dựa trên bảng giá pay-as-you-go.

Gọi API thông qua endpoint được cung cấp, chọn mô hình mong muốn (ví dụ M3, M2.7) để tích hợp vào ứng dụng, chatbot hoặc quy trình tự động hoá riêng.

Những tranh cãi xoay quanh MiniMax

Bên cạnh những thành tựu công nghệ, MiniMax cũng vướng phải một số tranh cãi đáng chú ý. Tháng 9/2025, Disney, Universal và Warner Bros. Discovery đã đệ đơn kiện bản quyền tại Hoa Kỳ, cáo buộc Hailuo AI vi phạm bản quyền đối với các nhân vật và tác phẩm của những hãng này.

Tháng 2/2026, Anthropic cũng cáo buộc MiniMax cùng hai công ty AI khác của Trung Quốc sử dụng hàng nghìn tài khoản gian lận để tạo ra hơn 16 triệu lượt tương tác với Claude, nhằm phục vụ mục đích chưng cất dữ liệu huấn luyện cho mô hình riêng. Đây là những vấn đề mà người dùng và doanh nghiệp nên cân nhắc khi đánh giá độ tin cậy dài hạn của hệ sinh thái MiniMax.

Những tranh cãi xoay quanh MiniMax

Có nên sử dụng MiniMax không?

Có, nếu bạn cần một hệ sinh thái AI đa phương thức, đặc biệt cho tạo video, giọng đọc, âm nhạc, coding, AI Agent hoặc tích hợp API. MiniMax phù hợp với người dùng muốn thử nghiệm công cụ AI mới, đội sáng tạo nội dung cần tạo video nhanh, lập trình viên cần model hỗ trợ code và doanh nghiệp cần tích hợp AI vào quy trình riêng.

Tuy vậy, nên dùng MiniMax theo cách có kiểm soát. Với nội dung quan trọng, cần kiểm tra lại dữ kiện, chỉnh sửa ngôn ngữ, kiểm duyệt bản quyền và đánh giá chất lượng trước khi xuất bản. Với dự án kỹ thuật, nên thử nghiệm trên môi trường nhỏ, đo chi phí và chất lượng trước khi triển khai rộng.

Nếu mục tiêu là tạo video AI hoặc nội dung đa phương thức, MiniMax là lựa chọn đáng thử. Nếu mục tiêu là xây dựng AI Agent, coding assistant hoặc workflow API, MiniMax M3 cũng là model đáng theo dõi.

Kết luận

Qua những thông tin trên, có thể thấy MiniMax không chỉ là một startup AI thông thường mà đã trở thành đối trọng thực sự trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu, từ mô hình ngôn ngữ M-Series đến công cụ tạo video Hailuo AI. Với tốc độ ra mắt sản phẩm dày đặc cùng chiến lược giá cạnh tranh, MiniMax hứa hẹn tiếp tục là cái tên đáng theo dõi trong thời gian tới. Hy vọng bài viết đã giúp bạn đọc trả lời trọn vẹn câu hỏi MiniMax là gì cũng như biết cách bắt đầu trải nghiệm nền tảng này ngay hôm nay.

Những câu hỏi thường gặp

MiniMax có phải là đối thủ trực tiếp của OpenAI và Anthropic không? Đúng vậy, MiniMax cạnh tranh trực tiếp với OpenAI (GPT), Anthropic (Claude) và Google (Gemini) trên nhiều mảng, bao gồm mô hình ngôn ngữ, khả năng lập trình và tạo nội dung đa phương thức, với chiến lược chủ đạo là mức giá cạnh tranh hơn đáng kể.

MiniMax có API không? Có. MiniMax cung cấp API cho nhiều nhóm tác vụ như văn bản, video, speech, image, music và MCP. Nhà phát triển có thể tạo API Key, chọn gói thanh toán và tích hợp model vào ứng dụng riêng.

MiniMax có miễn phí không? MiniMax có thể có tài nguyên dùng thử hoặc gói truy cập tùy sản phẩm và thời điểm. Về API, MiniMax chia thành nhóm thanh toán theo lượt dùng và nhóm thuê bao quota hàng tháng, nên người dùng cần kiểm tra trang giá chính thức trước khi sử dụng.

Làm sao để đăng ký sử dụng API của MiniMax? Nhà phát triển cần truy cập nền tảng Open Platform của MiniMax, đăng ký tài khoản, tạo API Key, nạp tín dụng và bắt đầu gọi API theo tài liệu kỹ thuật được cung cấp.

Có nên dùng MiniMax thay ChatGPT, Claude hoặc Gemini không? MiniMax không nhất thiết thay thế hoàn toàn các nền tảng AI khác. MiniMax phù hợp khi bạn cần video AI, giọng đọc, âm nhạc, coding, AI Agent, ngữ cảnh dài hoặc API đa phương thức. Với từng dự án, nên so sánh chất lượng đầu ra, chi phí, tốc độ, khả năng tích hợp và yêu cầu bảo mật trước khi chọn.