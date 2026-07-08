Xiaomi MiMo là gì? Tất tần tật về mô hình AI của Xiaomi

Tháng 3/2026, cộng đồng AI toàn cầu xôn xao khi một mô hình vô danh mang tên “Hunter Alpha” bất ngờ leo lên top sử dụng nhiều nhất trên OpenRouter, khiến giới chuyên gia tin chắc đây là DeepSeek V4 phiên bản mới. Một tuần sau, sự thật mới được hé lộ: đứng sau cái tên bí ẩn ấy chính là Xiaomi MiMo – mô hình trí tuệ nhân tạo do chính Xiaomi phát triển. Vậy Xiaomi MiMo là gì? Cùng Tino tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Xiaomi MiMo

Xiaomi MiMo là gì?

Xiaomi MiMo là tên gọi chung cho dòng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) do Xiaomi tự nghiên cứu và phát triển, ra mắt lần đầu vào tháng 4/2025 với phiên bản MiMo-7B. Khác với hình dung quen thuộc về Xiaomi là một hãng phần cứng, MiMo được xây dựng để trở thành “bộ não” trung tâm cho toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của công ty, từ smartphone, xe điện cho đến thiết bị nhà thông minh – một chiến lược mà Xiaomi gọi là “Người x Xe x Nhà“.

Xiaomi MiMo là gì?

Đội ngũ phát triển MiMo được dẫn dắt bởi Luo Fuli, cựu chuyên gia từng góp mặt trong các dự án đình đám của DeepSeek trước khi gia nhập Xiaomi vào cuối năm 2025. Chính vì vậy, không khó hiểu khi kiến trúc và phong cách huấn luyện của MiMo mang nhiều nét tương đồng với các mô hình DeepSeek từng gây tiếng vang. Mô hình được huấn luyện tập trung vào khả năng suy luận, giải toán, viết mã và thực hiện tác vụ tự động (agentic), sử dụng các kỹ thuật hiện đại như dự đoán đa token (multi-token prediction) và học tăng cường (reinforcement learning).

Tại sao Xiaomi MiMo được chú ý?

Xiaomi MiMo được chú ý vì Xiaomi không chỉ tham gia mảng AI ở mức thử nghiệm. Hãng đã công bố kế hoạch đầu tư ít nhất 60 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 8,7 tỷ USD) vào AI trong ba năm.

Một lý do khác là Xiaomi MiMo đi theo xu hướng AI Agent. AI Agent là dạng AI có thể lập kế hoạch, dùng công cụ, xử lý nhiều bước và hoàn thành công việc với mức giám sát thấp hơn chatbot truyền thống. Phiên bản MiMo-V2-Pro được thiết kế cho workload của Agent, trong bối cảnh nhiều công ty công nghệ Trung Quốc chuyển trọng tâm từ chatbot sang Agent.

Ngoài ra, Xiaomi MiMo gây chú ý khi một model bí ẩn tên Hunter Alpha xuất hiện trên OpenRouter vào tháng 3/2026, sau đó được xác nhận là bản thử nghiệm nội bộ ban đầu của MiMo-V2-Pro. Hunter Alpha từng được chú ý nhờ cửa sổ ngữ cảnh lên đến 1 triệu token và khả năng suy luận mạnh.

Hành trình phát triển của Xiaomi MiMo

MiMo-7B – Bước khởi đầu cho khả năng suy luận

Phiên bản đầu tiên, MiMo-7B, được công bố vào cuối tháng 4/2025 với quy mô 7 tỷ tham số. Dù kích thước khiêm tốn, mô hình được huấn luyện trên khoảng 25 nghìn tỷ token và tối ưu riêng cho các bài toán suy luận toán học, lập trình. Xiaomi sau đó tiếp tục mở rộng bộ dữ liệu tinh chỉnh từ 500.000 lên 6 triệu mẫu, kéo dài “cửa sổ” học tăng cường từ 32.000 lên 48.000 token, giúp điểm số trên bài kiểm tra AIME 2024 tăng từ 68,2 lên 80,1.

Mở rộng đa phương thức với MiMo-VL và MiMo-Audio

Không dừng lại ở văn bản, Xiaomi nhanh chóng phát triển thêm MiMo-VL-7B – một mô hình kết hợp khả năng nhìn hiểu hình ảnh (Vision Transformer) với nền tảng MiMo-7B, được huấn luyện qua bốn giai đoạn với tổng cộng 2,4 nghìn tỷ token. Phiên bản học tăng cường của mô hình này áp dụng kỹ thuật MORL (Mixed On-Policy Reinforcement Learning), giúp cải thiện đồng thời khả năng nhận diện, định vị đối tượng và suy luận logic. Song song đó, MiMo-Audio-7B ra đời phục vụ các tác vụ liên quan đến giọng nói như chuyển đổi giọng, thay đổi phong cách nói và chỉnh sửa lời thoại.

Hành trình phát triển của Xiaomi MiMo

MiMo-V2-Flash – Bước vào sân chơi mã nguồn mở

Tháng 12/2025, Xiaomi chính thức mở mã nguồn cho MiMo-V2-Flash, mô hình hỗn hợp chuyên gia (Mixture-of-Experts) sở hữu 309 tỷ tham số tổng và 15 tỷ tham số kích hoạt. Mô hình được huấn luyện trên 27 nghìn tỷ token bằng kỹ thuật FP8, đồng thời áp dụng kiến trúc chú ý lai (hybrid attention) kết hợp giữa Sliding Window Attention và Global Attention theo tỷ lệ 5:1, giúp tăng tốc độ xử lý mà vẫn giữ được chất lượng suy luận trên ngữ cảnh dài.

Sự kiện “Hunter Alpha” và cú lộ diện MiMo-V2-Pro

Câu chuyện thú vị nhất trong hành trình phát triển Xiaomi MiMo có lẽ là màn ra mắt đầy kịch tính của MiMo-V2-Pro. Ngày 11/3/2026, một mô hình ẩn danh mang tên “Hunter Alpha” bất ngờ xuất hiện trên nền tảng tổng hợp API OpenRouter, không hề công bố nguồn gốc hay tài liệu kỹ thuật. Chỉ trong một tuần, mô hình bí ẩn này đã xử lý hơn 1 nghìn tỷ token và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng sử dụng hằng ngày, khiến cả cộng đồng đồn đoán đây chính là DeepSeek V4.

Ngày 18/3/2026, Xiaomi chính thức xác nhận: Hunter Alpha thực chất là bản thử nghiệm nội bộ của MiMo-V2-Pro – mô hình chủ lực sở hữu hơn 1 nghìn tỷ tham số tổng, 42 tỷ tham số kích hoạt và cửa sổ ngữ cảnh lên tới 1 triệu token. Theo bảng xếp hạng Artificial Analysis Intelligence Index, MiMo-V2-Pro xếp thứ 8 toàn cầu và đứng thứ 2 trong nhóm mô hình ngôn ngữ Trung Quốc. Cũng trong tháng này, CEO Lei Jun công bố kế hoạch đầu tư ít nhất 8,7 tỷ USD cho mảng trí tuệ nhân tạo trong ba năm tới, cho thấy quyết tâm dài hạn của Xiaomi với công nghệ AI.

MiMo-V2.5-Pro – Phiên bản mới nhất

Ngày 22/4/2026, Xiaomi tiếp tục nâng cấp với MiMo-V2.5-Pro – phiên bản được mô tả là bước tiến lớn so với người tiền nhiệm về năng lực agentic, kỹ thuật phần mềm phức tạp và các tác vụ dài hơi. Mô hình sở hữu 1,02 nghìn tỷ tham số, 42 tỷ tham số kích hoạt, giữ nguyên cửa sổ ngữ cảnh 1 triệu token. Điểm khác biệt lớn nhất là việc hợp nhất hai dòng sản phẩm trước đây (một chuyên suy luận, một chuyên đa phương thức) thành một mô hình duy nhất có thể xử lý đồng thời hình ảnh, video, âm thanh và văn bản. MiMo-V2.5-Pro cũng chính thức được mở mã nguồn theo giấy phép cho phép sử dụng rộng rãi.

Cần lưu ý rằng, kể từ 0 giờ ngày 30/6/2026, toàn bộ dòng MiMo-V2 (bao gồm V2-Pro, V2-Flash) đã chính thức ngừng hoạt động, tên gọi mô hình cũ không còn hiệu lực. Người dùng và nhà phát triển đang sử dụng các phiên bản này cần chuyển sang dòng V2.5 để tiếp tục trải nghiệm.

Những điểm nổi bật của Xiaomi MiMo

Khả năng suy luận mạnh mẽ: Xiaomi MiMo được tối ưu chuyên sâu cho toán học, lập trình và các bài toán logic phức tạp, đạt điểm số cao trên nhiều bộ kiểm tra chuẩn quốc tế.

Xiaomi MiMo được tối ưu chuyên sâu cho toán học, lập trình và các bài toán logic phức tạp, đạt điểm số cao trên nhiều bộ kiểm tra chuẩn quốc tế. Năng lực agentic vượt trội: Mô hình có thể thực hiện chuỗi tác vụ tự động kéo dài hàng nghìn lượt gọi công cụ trong một phiên làm việc, phù hợp cho các quy trình lập trình, kiểm thử tự động.

Mô hình có thể thực hiện chuỗi tác vụ tự động kéo dài hàng nghìn lượt gọi công cụ trong một phiên làm việc, phù hợp cho các quy trình lập trình, kiểm thử tự động. Đa phương thức toàn diện: Từ phiên bản V2.5-Pro, MiMo có thể hiểu đồng thời hình ảnh, video, âm thanh và văn bản trong cùng một kiến trúc thống nhất, thay vì phải dùng nhiều mô hình riêng lẻ.

Từ phiên bản V2.5-Pro, MiMo có thể hiểu đồng thời hình ảnh, video, âm thanh và văn bản trong cùng một kiến trúc thống nhất, thay vì phải dùng nhiều mô hình riêng lẻ. Cửa sổ ngữ cảnh siêu dài: Với 1 triệu token ngữ cảnh, mô hình có thể xử lý những tài liệu, đoạn hội thoại hoặc dự án mã nguồn cực lớn mà không bị “quên” thông tin đầu bài.

Với 1 triệu token ngữ cảnh, mô hình có thể xử lý những tài liệu, đoạn hội thoại hoặc dự án mã nguồn cực lớn mà không bị “quên” thông tin đầu bài. Hiệu quả chi phí ấn tượng: Trên bộ kiểm tra ClawEval, MiMo-V2.5-Pro chỉ tiêu tốn khoảng 70.000 token cho mỗi lượt xử lý để đạt điểm số 64% Pass^3, thấp hơn 40-60% so với các mô hình cùng tầm như Claude Opus, Gemini hay GPT thế hệ mới.

Những điểm nổi bật của Xiaomi MiMo

Xiaomi MiMo so với Claude, GPT, Gemini và DeepSeek

So với các đối thủ hàng đầu, Xiaomi MiMo chọn hướng đi tập trung vào tỷ lệ hiệu năng trên chi phí. Với mức giá khoảng 1 USD cho mỗi triệu token đầu vào – chỉ bằng 1/5 đến 1/25 so với các mô hình cao cấp khác trên thị trường – MiMo-V2.5-Pro vẫn đạt điểm số hơn 50% trên bài kiểm tra SWE-bench Pro và có thể duy trì hơn 1.000 lượt gọi công cụ tự động trong một phiên làm việc liên tục.

Trong các bài đánh giá thực tế, nhiều lập trình viên ghi nhận MiMo-V2-Pro vượt trội hơn một số mô hình tầm trung ở phần lớn tình huống lập trình, dù các mô hình cao cấp nhất vẫn giữ ưu thế ở những bài toán suy luận cực kỳ phức tạp và yêu cầu độ chính xác tuyệt đối. Điều này khiến MiMo trở thành lựa chọn hấp dẫn cho doanh nghiệp muốn tối ưu ngân sách vận hành AI mà vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra ở mức khá cao.

Xiaomi MiMo so với Claude, GPT, Gemini và DeepSeek

Nhìn chung, Xiaomi MiMo có một số hướng đi riêng như sau:

Nhấn mạnh vào AI Agent: MiMo-V2.5-Pro được thiết kế cho tác vụ dài, workflow nhiều bước và môi trường có tool calling.

MiMo-V2.5-Pro được thiết kế cho tác vụ dài, workflow nhiều bước và môi trường có tool calling. Tập trung vào ngữ cảnh dài: Các model mới như MiMo-V2.5 và MiMo-V2.5-Pro đều được công bố với cửa sổ ngữ cảnh 1 triệu token.

Các model mới như MiMo-V2.5 và MiMo-V2.5-Pro đều được công bố với cửa sổ ngữ cảnh 1 triệu token. Xây dựng cả hệ sinh thái sản phẩm xung quanh model: Ngoài API, người dùng còn có MiMo Code, MiMo Claw và MiMo Studio.

Ngoài API, người dùng còn có MiMo Code, MiMo Claw và MiMo Studio. Có lợi thế hệ sinh thái thiết bị: Về dài hạn, MiMo có thể gắn với điện thoại, xe điện, thiết bị gia dụng, IoT và các sản phẩm thông minh của Xiaomi.

Xiaomi MiMo được ứng dụng ở đâu?

MiMo đóng vai trò then chốt trong chiến lược “Người x Xe x Nhà” của Xiaomi, đóng vai trò là bộ não xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ra quyết định cho hàng loạt thiết bị:

Trên smartphone và thiết bị đeo: Hỗ trợ trợ lý ảo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, gợi ý thông minh dựa trên ngữ cảnh sử dụng.

Hỗ trợ trợ lý ảo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, gợi ý thông minh dựa trên ngữ cảnh sử dụng. Trên xe điện Xiaomi: Hỗ trợ các tính năng điều khiển bằng giọng nói, tương tác đa phương thức trong khoang lái.

Hỗ trợ các tính năng điều khiển bằng giọng nói, tương tác đa phương thức trong khoang lái. Trên thiết bị nhà thông minh: Kết nối và điều phối các thiết bị gia dụng theo thói quen người dùng.

Kết nối và điều phối các thiết bị gia dụng theo thói quen người dùng. Nền tảng dành cho nhà phát triển: Thông qua MiMo API Platform, tương thích với chuẩn giao tiếp của OpenAI và Anthropic, giúp lập trình viên dễ dàng tích hợp MiMo vào ứng dụng riêng chỉ trong vài phút.

Thông qua MiMo API Platform, tương thích với chuẩn giao tiếp của OpenAI và Anthropic, giúp lập trình viên dễ dàng tích hợp MiMo vào ứng dụng riêng chỉ trong vài phút. MiMo AI Studio: Giao diện trò chuyện trực tiếp, cho phép người dùng phổ thông trải nghiệm mô hình mà không cần cài đặt hay am hiểu kỹ thuật.

Xiaomi MiMo được ứng dụng ở đâu?

Các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Xiaomi MiMo

Ngoài các dòng model AI, hệ sinh thái Xiaomi MiMo còn có:

MiMo Code

MiMo Code là công cụ lập trình AI do Xiaomi phát triển, hoạt động như một CLI trong terminal. Công cụ này hỗ trợ cả hình thức trả theo mức dùng API và Token Plan. Người dùng có thể cài đặt qua script chính thức trên macOS/Linux hoặc npm trên Windows.

Với người làm kỹ thuật, MiMo Code có thể hỗ trợ đọc dự án, viết mã, phân tích cấu trúc code, đề xuất chỉnh sửa và làm việc trong thư mục dự án.

MiMo Claw

MiMo Claw là nền tảng Agent của Xiaomi. Nền tảng này hỗ trợ lập kế hoạch, gọi công cụ, suy luận nhiều bước và tự động thực thi nhiệm vụ. Đây là nhóm sản phẩm thể hiện rõ định hướng “AI không chỉ trò chuyện, mà còn làm việc”.

Các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Xiaomi MiMo

MiMo Studio

MiMo Studio là môi trường để trò chuyện và trải nghiệm MiMo trực tiếp. Người dùng có thể chuyển giữa các phiên bản model, thử tương tác đa phương thức và kiểm tra khả năng xử lý ngữ cảnh dài mà không cần thiết lập kỹ thuật phức tạp.

Xiaomi MiMo API

Xiaomi MiMo API là nền tảng dành cho nhà phát triển tích hợp năng lực của MiMo vào ứng dụng. API của MiMo tương thích với OpenAI API và Anthropic API, hỗ trợ tích hợp nhanh vào sản phẩm, dịch vụ hoặc workflow tự động hóa.

Xiaomi MiMo có miễn phí không?

Xiaomi MiMo cung cấp cả lựa chọn miễn phí và trả phí. Người dùng cá nhân có thể trải nghiệm miễn phí thông qua MiMo AI Studio với thời lượng sử dụng hằng ngày được mở rộng lên 4 giờ. Đối với nhu cầu tích hợp vào sản phẩm hoặc sử dụng ở quy mô lớn hơn, Xiaomi triển khai gói Token Plan theo hình thức trả phí theo tháng hoặc năm, bao phủ toàn bộ dòng mô hình V2.5, cùng bảng giá tính theo số lượng token minh bạch và cạnh tranh so với mặt bằng chung thị trường.

Tương lai của Xiaomi MiMo

Tương lai của Xiaomi MiMo phụ thuộc vào 3 yếu tố chính: Chất lượng model, khả năng tích hợp sản phẩm và mức độ chấp nhận của nhà phát triển.

Nếu Xiaomi tiếp tục đầu tư mạnh vào AI, MiMo có thể trở thành một trong những nền tảng model quan trọng đến từ Trung Quốc, cạnh tranh với các hệ sinh thái như DeepSeek, Qwen, Kimi, Hunyuan, Gemini, Claude và OpenAI. Khoản đầu tư AI ít nhất 60 tỷ nhân dân tệ trong 3 năm cho thấy Xiaomi xem AI là trụ cột công nghệ dài hạn.

Đặc biệt, với lợi thế phần cứng và hệ sinh thái thiết bị rộng, Xiaomi có cơ hội đưa MiMo vào đời sống thực tế: điện thoại thông minh, xe điện, nhà thông minh, robot, thiết bị đeo và các dịch vụ số. Đây là điểm khác biệt lớn so với nhiều công ty chỉ tập trung vào chatbot hoặc API.

Kết luận

Từ một dự án nghiên cứu khiêm tốn mang tên MiMo-7B ra mắt giữa năm 2025, Xiaomi MiMo đã trưởng thành thành một hệ mô hình AI đa năng, len lỏi vào từng chiếc điện thoại, xe điện và thiết bị nhà thông minh mang thương hiệu Xiaomi.

Với chiến lược mở, chi phí thấp và tốc độ cập nhật chóng mặt, Xiaomi MiMo đang chứng minh rằng cuộc đua trí tuệ nhân tạo không còn là sân chơi riêng của Thung lũng Silicon. Nếu đang tìm một công cụ AI mạnh mẽ với chi phí dễ chịu, đây chắc chắn là cái tên đáng để trải nghiệm thử ngay hôm nay.

Những câu hỏi thường gặp

Xiaomi MiMo có dùng được cho lập trình không? Có. Xiaomi cung cấp MiMo Code, một công cụ lập trình AI hoạt động trong terminal. Công cụ này hỗ trợ API trả theo mức dùng và Token Plan, đồng thời có hướng dẫn cài đặt cho macOS/Linux và Windows.

Xiaomi MiMo có an toàn về dữ liệu người dùng không? Xiaomi hiện chưa công bố đầy đủ chính sách xử lý dữ liệu dành cho người dùng quốc tế, và một số chuyên gia lưu ý dữ liệu có thể được xử lý trên hạ tầng máy chủ chịu sự quản lý theo pháp luật Trung Quốc, nên người dùng doanh nghiệp cần cân nhắc khi xử lý thông tin nhạy cảm.

Làm sao để tích hợp Xiaomi MiMo vào ứng dụng của riêng mình? Nhà phát triển có thể truy cập MiMo API Open Platform, tạo khóa API rồi gọi mô hình thông qua giao thức tương thích chuẩn OpenAI hoặc Anthropic, giúp việc chuyển đổi từ mô hình khác sang MiMo diễn ra nhanh chóng.

Xiaomi MiMo có mạnh hơn DeepSeek hay không? Kiến trúc của MiMo mang nhiều dấu ấn từ DeepSeek do sự tham gia của cựu nhân sự cấp cao, tuy nhiên MiMo tập trung mạnh vào tác vụ agentic và đa phương thức, nên thế mạnh giữa hai bên có sự khác biệt tùy theo từng loại tác vụ cụ thể.