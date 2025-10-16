Top 10 plugin tạo menu WordPress tốt nhất 2025 (Mega Menu, Responsive)

Một menu đẹp, tiện dụng có thể giữ chân khách hàng lâu hơn và tăng trải nghiệm người dùng đáng kể. Tuy nhiên, menu mặc định của WordPress đôi khi chưa đủ linh hoạt để đáp ứng mọi nhu cầu thẩm mỹ và tính năng nâng cao. Vì vậy, việc sử dụng plugin tạo menu chính là giải pháp lý tưởng. Trong bài viết này, Tino sẽ giới thiệu cho bạn top 10 plugin tạo menu WordPress tốt nhất 2025.

Tại sao nên dùng plugin tạo menu thay vì menu mặc định?

Tùy chỉnh vượt trội: Plugin cho phép thay đổi sâu về giao diện (màu sắc, font, hiệu ứng) và bố cục (mega menu, menu dọc) mà menu mặc định không làm được.

Plugin cho phép thay đổi sâu về giao diện (màu sắc, font, hiệu ứng) và bố cục (mega menu, menu dọc) mà menu mặc định không làm được. Xây dựng menu phức tạp: Dễ dàng tạo mega menu chứa hình ảnh, sản phẩm, icon, phù hợp với các website có cấu trúc lớn.

Dễ dàng tạo mega menu chứa hình ảnh, sản phẩm, icon, phù hợp với các website có cấu trúc lớn. Nâng cao trải nghiệm người dùng (UX): Tích hợp các tính năng hữu ích như menu dính (sticky), menu cho di động tối ưu hơn, giúp người dùng điều hướng dễ dàng.

Tích hợp các tính năng hữu ích như menu dính (sticky), menu cho di động tối ưu hơn, giúp người dùng điều hướng dễ dàng. Chuyên nghiệp và thẩm mỹ: Cung cấp các mẫu menu đẹp mắt, hiện đại, giúp website tạo ấn tượng tốt và chuyên nghiệp hơn.

Cung cấp các mẫu menu đẹp mắt, hiện đại, giúp website tạo ấn tượng tốt và chuyên nghiệp hơn. Dễ sử dụng, không cần code: Hầu hết plugin đều hỗ trợ kéo-thả, giúp bạn tạo menu phức tạp mà không cần đụng đến CSS hay PHP.

Lợi ích của một menu đẹp và tối ưu UX/UI

Cải thiện trải nghiệm người dùng (UX): Giúp khách truy cập tìm kiếm thông tin nhanh chóng, giảm tỷ lệ thoát trang và tăng thời gian họ ở lại website.

Giúp khách truy cập tìm kiếm thông tin nhanh chóng, giảm tỷ lệ thoát trang và tăng thời gian họ ở lại website. Tăng tỷ lệ chuyển đổi: Điều hướng người dùng đến các trang quan trọng (sản phẩm, dịch vụ, liên hệ) một cách hiệu quả, thúc đẩy hành động mua hàng hoặc đăng ký.

Điều hướng người dùng đến các trang quan trọng (sản phẩm, dịch vụ, liên hệ) một cách hiệu quả, thúc đẩy hành động mua hàng hoặc đăng ký. Hỗ trợ SEO hiệu quả: Cấu trúc menu rõ ràng giúp Google hiểu và index website tốt hơn, đồng thời cải thiện thứ hạng nhờ liên kết nội bộ logic.

Cấu trúc menu rõ ràng giúp Google hiểu và index website tốt hơn, đồng thời cải thiện thứ hạng nhờ liên kết nội bộ logic. Tạo ấn tượng thương hiệu: Một menu chuyên nghiệp, đẹp mắt là điểm nhấn đầu tiên, giúp website trông uy tín và đáng tin cậy hơn.

Một menu chuyên nghiệp, đẹp mắt là điểm nhấn đầu tiên, giúp website trông uy tín và đáng tin cậy hơn. Thân thiện trên mọi thiết bị: Đảm bảo menu hoạt động mượt mà trên cả máy tính và điện thoại, mang lại trải nghiệm đồng nhất cho người dùng.

Tiêu chí chọn plugin tạo menu tốt nhất

Dễ sử dụng: Ưu tiên plugin có giao diện kéo-thả (drag & drop) trực quan, cho phép tạo và quản lý menu mà không cần biết code.

Ưu tiên plugin có giao diện kéo-thả (drag & drop) trực quan, cho phép tạo và quản lý menu mà không cần biết code. Tối ưu tốc độ và SEO: Plugin phải nhẹ, không làm chậm website và tạo ra cấu trúc menu thân thiện với các công cụ tìm kiếm.

Plugin phải nhẹ, không làm chậm website và tạo ra cấu trúc menu thân thiện với các công cụ tìm kiếm. Linh hoạt và nhiều tính năng: Hỗ trợ tạo mega menu, chèn icon, hình ảnh, widget và cung cấp nhiều tùy chọn về hiệu ứng, màu sắc, font chữ.

Hỗ trợ tạo mega menu, chèn icon, hình ảnh, widget và cung cấp nhiều tùy chọn về hiệu ứng, màu sắc, font chữ. Tương thích tốt: Đảm bảo hoạt động ổn định với theme và các page builder phổ biến (Elementor, Divi,…) bạn đang sử dụng.

Đảm bảo hoạt động ổn định với theme và các page builder phổ biến (Elementor, Divi,…) bạn đang sử dụng. Cập nhật thường xuyên: Chọn plugin được nhà phát triển hỗ trợ và cập nhật đều đặn để tránh lỗi và xung đột.

Top 10 plugin tạo menu WordPress tốt nhất hiện nay

#1. Max Mega Menu

Max Mega Menu là một trong những plugin miễn phí phổ biến nhất để tạo menu nâng cao trên WordPress. Plugin này tích hợp liền mạch với trình chỉnh sửa menu mặc định của WordPress, cho phép bạn biến menu cơ bản thành Mega Menu với các widget, hình ảnh và nội dung tùy chỉnh.

Điểm mạnh của Mega Menu là giao diện kéo thả dễ sử dụng, hơn 100 tùy chọn tùy chỉnh (màu sắc, phông chữ, hiệu ứng), và khả năng tối ưu responsive cho cả desktop lẫn mobile. Bản miễn phí đã đủ mạnh, nhưng bản Pro (từ $29/năm) bổ sung thêm tính năng như menu sticky và tích hợp WooCommerce. Đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn một giải pháp mạnh mẽ mà không cần quá nhiều chi phí.

Max Mega Menu

#2. UberMenu

UberMenu là một plugin cao cấp nổi tiếng với khả năng tạo Mega Menu chuyên nghiệp, được bán trên CodeCanyon với giá $29 (trọn đời). Plugin này cung cấp các tính năng vượt trội như menu động (tự cập nhật nội dung), tích hợp hình ảnh, biểu mẫu liên hệ và hơn 50 tùy chọn thiết kế.

UberMenu cũng hỗ trợ responsive hoàn hảo, với giao diện cảm ứng tối ưu cho mobile, và có thể tùy chỉnh sâu qua CSS nếu cần. UberMenu phù hợp cho các website lớn, phức tạp như thương mại điện tử hoặc blog đa danh mục, dù nó yêu cầu một chút thời gian làm quen nếu bạn mới bắt đầu.

UberMenu

#3. Responsive Menu

Responsive Menu là plugin lý tưởng để cải thiện menu trên thiết bị di động. Với hơn 150 tùy chọn tùy chỉnh, bạn có thể thay đổi màu sắc, biểu tượng, hoạt ảnh và bố cục mà không cần biết code. Giao diện kéo thả trực quan giúp người dùng dễ dàng thiết kế và plugin này cũng tải nhanh nhờ sử dụng ít JavaScript (dưới 2KB).

Bản miễn phí đã đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản, nhưng bản Pro (từ $49/năm) sẽ bổ sung thêm các tính năng như tích hợp logo, thanh tìm kiếm và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Đây là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn ưu tiên trải nghiệm mobile và tốc độ website.

Responsive Menu

#4. WP Mega Menu

WP Mega Menu là plugin miễn phí với khả năng tạo menu đẹp mắt thông qua giao diện kéo thả. Plugin này cho phép bạn thêm logo, biểu tượng mạng xã hội và các yếu tố tương tác vào menu mà không cần chỉnh sửa mã. Plugin này cung cấp nhiều chủ đề menu có sẵn và tùy chỉnh màu sắc linh hoạt.

Dù không mạnh mẽ bằng các plugin trả phí, WP Mega Menu vẫn là lựa chọn tốt cho các website nhỏ đến trung bình muốn nâng cấp menu mà không tốn phí. Ngoài ra, plugin cũng tương thích tốt với hầu hết các theme phổ biến như Astra hay OceanWP.

WP Mega Menu

#5. QuadMenu

QuadMenu là plugin linh hoạt với cả phiên bản miễn phí và trả phí (từ $49/năm). Plugin này nổi bật với nhiều bố cục menu như ngang, dọc, off-canvas và carousel, phù hợp cho cả desktop lẫn mobile. Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc, phông chữ, thêm biểu tượng Font Awesome và tích hợp với các trình tạo trang như Elementor.

QuadMenu được tối ưu tốc độ và SEO, nhưng hỗ trợ khách hàng đôi khi bị đánh giá chậm. Đây là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn cần menu đa dạng và dễ điều chỉnh.

QuadMenu

#6. Groovy Mega Menu

Groovy Mega Menu là plugin trả phí (từ $39 trọn đời) được thiết kế để tích hợp mượt mà với các trình tạo trang như Elementor, Divi và WPBakery. Plugin này cung cấp giao diện kéo thả, hỗ trợ thêm shortcode, widget và nội dung động vào menu. Một số tính năng nổi bật bao gồm menu sticky, tùy chỉnh biểu tượng và khả năng responsive hoàn hảo.

Nhìn chung, Groovy Mega Menu phù hợp cho các nhà phát triển hoặc doanh nghiệp muốn tạo menu phức tạp mà vẫn giữ được hiệu suất cao, dù giá thành hơi cao so với một số đối thủ.

Groovy Mega Menu

#7. Superfly

Superfly là plugin cao cấp (từ $29 trọn đời) tập trung vào menu dọc hoặc toàn màn hình, mang lại trải nghiệm điều hướng độc đáo. Plugin cho phép tạo menu slide-in, menu sticky hoặc icon toolbar, với các hiệu ứng mượt mà nhờ CSS3.

Superfly rất nhẹ, tối ưu cho mobile và hỗ trợ tùy chỉnh sâu như thêm biểu mẫu hoặc nội dung. Đây là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn một menu sáng tạo, khác biệt, nhưng có thể không phù hợp với các website cần Mega Menu truyền thống.

Superfly

#8. WP Mobile Menu

WP Mobile Menu là plugin chuyên biệt cho thiết bị di động, với phiên bản miễn phí và trả phí (từ $6.49/tháng). Plugin này cung cấp menu responsive, tích hợp logo, hỗ trợ WooCommerce (giỏ hàng, bộ lọc sản phẩm) và tùy chỉnh dễ dàng qua bảng điều khiển. Bạn có thể chọn menu trái/phải, thêm hiệu ứng và ẩn menu trên các trang cụ thể. WP Mobile Menu lý tưởng cho các website thương mại điện tử hoặc blog muốn tối ưu trải nghiệm mobile mà không làm ảnh hưởng đến tốc độ tải trang.

WP Mobile Menu

#9. Mega Menu Builder by The Plus Addons for Elementor

Mega Menu Builder từ The Plus Addons là plugin dành riêng cho người dùng Elementor, với bản miễn phí cơ bản và bản Pro (từ $19/năm). Plugin này cung cấp 3 bố cục (ngang, dọc, toggle) và khả năng tùy chỉnh không giới hạn qua giao diện kéo thả của Elementor.

Mega Menu Builder cũng tối ưu responsive, hỗ trợ touchscreen và tích hợp tốt với các tính năng khác của Elementor. Đây là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn đã sử dụng Elementor và muốn tạo menu đẹp mà không cần plugin riêng biệt.

Mega Menu Builder by The Plus Addons for Elementor

#10. Hero Menu

Hero Menu là plugin cao cấp (từ $25 trọn đời) với trình tạo menu kéo thả mạnh mẽ. Plugin cho phép bạn xây dựng từ menu đơn giản đến Mega Menu phức tạp, tích hợp hình ảnh, biểu tượng và sản phẩm WooCommerce.

Hero Menu cung cấp hơn 60 bảng màu preset và tùy chỉnh chi tiết qua bảng điều khiển trực quan. Plugin này còn tương thích tốt với hầu hết các theme và tối ưu cho mobile, phù hợp với người dùng muốn một giải pháp toàn diện với chi phí hợp lý.

Hero Menu

Kết luận

Một menu đẹp mắt, tiện dụng sẽ giúp website của bạn trông chuyên nghiệp hơn, giữ chân người dùng lâu hơn và cải thiện hiệu quả SEO. Với top 10 plugin mà bài viết giới thiệu, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh và sáng tạo nên menu phù hợp với phong cách website của mình mà không cần đụng đến code. Hãy chọn ngay plugin phù hợp nhất và bắt tay vào thiết kế menu thật ấn tượng cho website của bạn nào!

Những câu hỏi thường gặp

Plugin tạo menu có làm chậm website không? Nếu chọn plugin nhẹ, tối ưu mã nguồn và không chứa quá nhiều tính năng dư thừa, website sẽ vẫn hoạt động mượt mà. Bạn nên ưu tiên plugin có đánh giá tốt, cập nhật thường xuyên và tránh cài nhiều plugin không cần thiết.

Có plugin nào tạo Mega Menu miễn phí không? Có nhiều plugin miễn phí hỗ trợ tạo Mega Menu như Max Mega Menu, WP Mega Menu,… Tuy nhiên, nếu cần tính năng nâng cao như tùy chỉnh giao diện chi tiết, bạn có thể cân nhắc bản trả phí của UberMenu hoặc Hero Menu.

Làm sao để biết plugin tương thích với theme của tôi? Hầu hết plugin tạo menu uy tín đều tương thích với các theme phổ biến (Astra, OceanWP, Divi,..). Bạn nên kiểm tra mô tả plugin, đánh giá người dùng hoặc thử bản miễn phí (nếu có) trên môi trường thử nghiệm.

Plugin tạo menu có hỗ trợ responsive trên mobile không? Đa số plugin hiện nay đều hỗ trợ responsive, nhưng mức độ tối ưu khác nhau. Ví dụ, Responsive Menu và WP Mobile Menu tập trung mạnh vào mobile, trong khi UberMenu hay Groovy Mega Menu cân bằng tốt giữa desktop và mobile. Kiểm tra demo hoặc tài liệu plugin để chắc chắn.