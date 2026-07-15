So sánh Codex vs Cursor AI: Hai AI Agent Coding đáng chú ý (2026)

Nếu đang tìm một trợ lý AI để viết code nhanh hơn, chắc chắn từng nghe qua hai cái tên đình đám: Codex của OpenAI và Cursor AI của Anysphere. Cả hai đều hứa hẹn giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và tăng tốc độ ra sản phẩm, nhưng cách vận hành lại khác nhau gần như hoàn toàn. Cùng Tino so sánh Codex vs Cursor AI qua bài viết dưới đây nhé!

Đôi nét về Codex và Cursor AI

Codex là gì?

Codex là coding agent của OpenAI, được thiết kế để hỗ trợ viết, kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thiện mã nguồn. Thay vì chỉ trả về một đoạn code trong cửa sổ chat, Codex có thể đọc repository, sửa tệp, chạy lệnh, kiểm thử, đánh giá thay đổi và chuẩn bị pull request.

Codex hiện xuất hiện trên nhiều môi trường:

Chế độ Codex trong ứng dụng ChatGPT trên máy tính.

Codex trên web.

Codex CLI trong terminal.

Extension dành cho VS Code, Cursor, Windsurf và các editor tương thích.

Codex cloud dành cho tác vụ chạy nền và làm việc song song.

Điểm cần phân biệt là Codex trong bài viết này là hệ thống coding agent hiện tại của OpenAI, không chỉ là tên của một mô hình sinh code từng xuất hiện trước đây.

👉 Xem thêm: Codex là gì?

Đôi nét về Codex và Cursor AI

Cursor AI là gì?

Cursor là môi trường lập trình tập trung vào AI, ban đầu được phát triển từ nền tảng VS Code. Cursor kết hợp editor, gợi ý code bằng phím Tab, chat theo ngữ cảnh dự án, Agent, terminal, trình duyệt tích hợp, cloud agent và hệ thống plugin trong cùng một sản phẩm.

Từ Cursor 3, sản phẩm này không còn chỉ tập trung vào giao diện editor truyền thống. Giao diện mới được tổ chức quanh agent, hỗ trợ nhiều repository, nhiều agent chạy song song và chuyển phiên làm việc giữa máy tính với cloud. Người dùng vẫn có thể quay về giao diện IDE khi cần chỉnh sửa mã thủ công.

👉 Xem thêm: Cursor AI là gì?

Bảng so sánh nhanh Codex vs Cursor AI

Tiêu chí Codex Cursor Định hướng chính Coding agent hoạt động trên ChatGPT, IDE, terminal, web và cloud AI code editor kết hợp không gian làm việc đa agent Trải nghiệm nổi bật Giao nhiệm vụ, chạy nền, review diff, tự động hóa và làm việc song song Viết code trực tiếp, Tab completion, Agent và chỉnh sửa trong editor Giao diện ChatGPT desktop, web, CLI hoặc extension Ứng dụng riêng dựa trên hệ sinh thái VS Code, kèm giao diện agent-first Mô hình AI Tập trung vào các mô hình OpenAI dành cho coding và reasoning Hỗ trợ nhiều frontier model cùng các mô hình riêng như Composer Autocomplete khi gõ Không phải trọng tâm khác biệt lớn nhất Cursor Tab là tính năng cốt lõi Tác vụ dài trên cloud Có, mỗi nhiệm vụ chạy trong môi trường cloud riêng Có, hỗ trợ cloud agent và chuyển phiên local–cloud Chạy nhiều agent Có worktree và môi trường cloud để xử lý song song Có giao diện quản lý nhiều local agent và cloud agent CLI Codex CLI có khả năng chỉnh sửa, chạy lệnh, review và tích hợp pipeline Cursor CLI hỗ trợ coding agent trong terminal Trình duyệt Có khả năng browser và computer use trong hệ sinh thái ChatGPT mới Có trình duyệt tích hợp để agent kiểm thử website và chỉnh giao diện Mở rộng Skills, plugins, MCP, AGENTS.md và cấu hình agent Rules, Skills, MCP, plugin, subagent và marketplace Gói miễn phí Có quyền truy cập giới hạn trong các gói ChatGPT, gồm Free và Go Hobby miễn phí với giới hạn Agent và Tab Phù hợp nhất Người muốn agent đa môi trường, terminal, cloud và tự động hóa Người muốn editor AI trực quan để lập trình hằng ngày

So sánh Codex vs Cursor AI chi tiết

1. Định hướng sản phẩm và giao diện

Cursor bắt đầu từ một code editor. Người dùng mở thư mục dự án, xem cây tệp, viết code, gọi Agent, chạy terminal và kiểm tra thay đổi trong cùng một giao diện. Cách bố trí quen thuộc giúp người từng dùng VSCode thích nghi nhanh. Cursor còn cho phép nhập thiết lập và extension từ VS Code bằng thao tác đơn giản.

Codex bắt đầu từ vai trò một agent có thể nhận mục tiêu và tự thực hiện nhiều bước. Người dùng có thể làm việc trong ChatGPT desktop, terminal, web hoặc cài extension vào editor đang dùng. Từ ngày 10/7/2026, ứng dụng Codex riêng được hợp nhất với ChatGPT desktop, bổ sung chỉnh sửa trực tiếp trong diff, review pull request ở thanh bên, computer use nhanh hơn và hỗ trợ nhiều repository trong một project.

👉 Đánh giá: Cursor dễ tiếp cận hơn khi bạn muốn mở ứng dụng và bắt đầu viết code ngay. Codex linh hoạt hơn khi công việc diễn ra qua nhiều bề mặt như ChatGPT, IDE, terminal và cloud.

2. Trải nghiệm viết và chỉnh sửa mã

Cursor tạo cảm giác gần với việc lập trình truyền thống có AI hỗ trợ. Cursor Tab theo dõi ngữ cảnh và dự đoán hành động chỉnh sửa tiếp theo khi người dùng gõ hoặc di chuyển con trỏ. Bên cạnh autocomplete, Agent có thể sửa nhiều tệp, chạy lệnh và giải thích thay đổi.

Codex trong IDE có thể sử dụng tệp đang mở, đoạn code đang chọn và hội thoại gần đây làm ngữ cảnh. Agent hiển thị phần tóm tắt, diff và cho phép tiếp tục yêu cầu chỉnh sửa trong cùng luồng. Codex phù hợp với cách làm việc theo mục tiêu, chẳng hạn “sửa lỗi đăng nhập, thêm test và giải thích nguyên nhân” thay vì chỉ yêu cầu hoàn thành một dòng code.

👉 Đánh giá: Cursor có lợi thế rõ hơn với nhịp viết code liên tục và autocomplete. Codex phù hợp với các thay đổi có phạm vi rõ ràng, cần agent phân tích, chỉnh sửa và xác minh qua nhiều bước.

👉 Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Cursor AI từ A-Z

So sánh Codex vs Cursor AI chi tiết

3. Khả năng hiểu toàn bộ dự án

Cả hai công cụ đều có thể tìm kiếm xuyên suốt codebase, đọc nhiều tệp và dùng thông tin từ repository để đưa ra thay đổi.

Cursor hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa, tìm kiếm ngữ nghĩa và subagent Explore để khảo sát dự án. Plan Mode có thể nghiên cứu codebase, đặt câu hỏi và tạo kế hoạch trước khi bắt đầu sửa mã.

Codex có thể đọc repository cục bộ qua CLI hoặc IDE, đồng thời chạy tác vụ trong môi trường cloud đã được cấu hình theo từng repository. Skills và tệp hướng dẫn dự án giúp agent tuân theo quy ước, quy trình và tiêu chuẩn của nhóm.

👉 Đánh giá: Không có bên thắng tuyệt đối về khả năng hiểu dự án. Kết quả phụ thuộc nhiều vào cấu trúc repository, tài liệu nội bộ, test, quy tắc dự án, mô hình được chọn và độ rõ ràng của yêu cầu.

4. Khả năng tự thực hiện nhiệm vụ

Cursor Agent có thể chỉnh sửa code, chạy terminal, tìm kiếm dự án, sử dụng trình duyệt và xử lý chuỗi hành động tương đối dài. Cursor còn hỗ trợ cloud agent để tiếp tục công việc khi máy tính cá nhân không hoạt động.

Codex được thiết kế mạnh theo hướng giao việc đầu cuối. OpenAI mô tả Codex có thể xử lý tính năng mới, refactor phức tạp, migration, code review và các tác vụ nền theo lịch. Mỗi nhiệm vụ cloud có thể chạy trong môi trường cô lập, sau đó trả về tóm tắt và diff để người dùng kiểm tra trước khi tạo pull request.

👉 Đánh giá: Hai bên đều đã trở thành agent thực thụ. Codex nổi bật khi quy trình xoay quanh việc giao nhiệm vụ dài, làm song song và kiểm tra kết quả sau. Cursor nổi bật khi người dùng muốn vừa điều khiển agent, vừa liên tục can thiệp trong editor.

5. Làm việc cục bộ và trên cloud

Cursor cho phép bắt đầu với agent trên máy tính, chuyển phiên làm việc lên cloud để tiếp tục chạy, rồi đưa kết quả về máy khi cần sửa hoặc kiểm thử thủ công. Cursor 3 cũng gom agent khởi chạy từ desktop, web, mobile, Slack, GitHub và Linear vào cùng một thanh quản lý.

Codex hỗ trợ tác vụ cục bộ trong CLI hoặc IDE và tác vụ cloud trong môi trường OpenAI quản lý. Với cloud task, người dùng kết nối GitHub, tạo environment, cấu hình dependency, biến môi trường và secret cần thiết, sau đó giao nhiệm vụ và review kết quả.

👉 Đánh giá: Cursor tạo luồng chuyển local–cloud liền mạch ngay trong sản phẩm. Codex cung cấp cấu trúc cloud task rõ ràng, phù hợp với quy trình giao việc, review và tích hợp repository.

6. Chạy nhiều agent song song

Cursor 3 có giao diện đa workspace và cho phép nhiều local agent hoặc cloud agent hoạt động trên các repository khác nhau. Git worktree giúp hạn chế xung đột khi nhiều agent cùng xử lý một dự án.

Codex sử dụng worktree và môi trường cloud để agent làm việc song song. Người dùng có thể giao nhiều nhiệm vụ, so sánh các hướng xử lý hoặc để từng agent phụ trách một phần riêng trước khi review.

👉 Đánh giá: Cả hai đều đáp ứng tốt mô hình multi-agent. Cursor trực quan hơn trong việc theo dõi agent ngay cạnh editor, còn Codex phù hợp với cách tổ chức công việc theo task và môi trường độc lập.

Chạy nhiều agent song song

7. Mô hình AI được hỗ trợ

Cursor hỗ trợ nhiều frontier model, đồng thời phát triển các mô hình riêng như Composer cho tác vụ coding agent và Cursor Tab cho dự đoán thao tác chỉnh sửa. Việc có nhiều lựa chọn giúp người dùng cân bằng tốc độ, chất lượng và chi phí theo từng nhiệm vụ.

Codex tập trung vào hệ sinh thái mô hình OpenAI. Người dùng CLI và IDE có thể chọn mô hình, mức reasoning và quyền hoạt động theo từng phiên. Hướng tiếp cận này đơn giản hơn cho người đã dùng ChatGPT, nhưng ít đa dạng nhà cung cấp hơn Cursor.

👉 Đánh giá: Cursor phù hợp với người thích thử nhiều mô hình. Codex phù hợp với người ưu tiên hệ sinh thái OpenAI và muốn cấu hình agent nhất quán giữa ChatGPT, CLI cùng IDE.

8. Terminal, CLI và tự động hóa

Codex CLI là một phần quan trọng của sản phẩm. Agent có thể đọc dự án cục bộ, chỉnh sửa tệp, chạy công cụ đã cài trên máy, review thay đổi và tham gia các script hoặc pipeline thông qua chế độ thực thi không tương tác.

Cursor cũng cung cấp CLI để làm việc với coding agent trong terminal. Ngoài ra, Agent trong editor có terminal tích hợp với lịch sử lệnh và cơ chế sandbox.

👉 Đánh giá: Codex có lợi thế về độ trưởng thành của trải nghiệm terminal-first và khả năng ghép vào workflow tự động. Cursor thuận tiện hơn với người muốn terminal nằm trong cùng trải nghiệm editor.

9. Trình duyệt và kiểm thử giao diện

Cursor có trình duyệt tích hợp để Agent mở website cục bộ, điều hướng, kiểm thử giao diện, đánh giá khả năng truy cập và chuyển thiết kế thành code. Cursor 3 còn cho phép agent tạo demo hoặc ảnh chụp để người dùng xác minh kết quả.

Codex hiện nằm trong ứng dụng ChatGPT desktop mới, nơi ChatGPT có thể sử dụng tệp cục bộ, ứng dụng, trình duyệt tích hợp và computer use. Bản cập nhật tháng 7/2026 cũng nêu rõ Codex được bổ sung computer use nhanh hơn bằng GPT-5.6.

👉 Đánh giá: Cursor có luồng kiểm thử web gắn chặt với editor và phù hợp cho frontend Vibe Code. Codex có phạm vi thao tác rộng hơn trong hệ sinh thái ChatGPT desktop, hữu ích khi tác vụ liên quan cả code lẫn ứng dụng khác.

👉 Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký Cursor AI free

10. Rules, Skills, MCP và plugin

Cursor hỗ trợ Rules ở cấp người dùng, dự án và nhóm; hỗ trợ AGENTS.md, Agent Skills, MCP, subagent cùng marketplace plugin. Các thành phần này giúp nhóm chuẩn hóa cách Agent viết code, dùng công cụ và tuân theo quy trình nội bộ.

Codex hỗ trợ AGENTS.md, Skills, Plugins và MCP. Cấu hình MCP được chia sẻ giữa ChatGPT desktop, Codex CLI và IDE extension trên cùng máy, giúp người dùng chuyển bề mặt làm việc mà không phải thiết lập lại toàn bộ kết nối.

👉 Đánh giá: Khả năng mở rộng của hai bên khá tương đồng. Codex có lợi thế khi doanh nghiệp đã sử dụng ChatGPT và plugin trong workspace. Cursor có lợi thế về marketplace cùng Rules được tổ chức sát môi trường phát triển.

Rules, Skills, MCP và plugin

11. Kiểm soát quyền, bảo mật và dữ liệu

Codex sử dụng sandbox và chính sách phê duyệt để giới hạn nơi Agent được đọc, ghi hoặc truy cập mạng. Theo thiết lập mặc định cục bộ, mạng bị tắt và quyền ghi thường được giới hạn trong workspace; Agent cần xin phép khi vượt ra ngoài ranh giới đã đặt.

Cursor cung cấp Privacy Mode cho cả người dùng miễn phí và Pro. Khi bật chế độ này, Cursor cam kết không dùng dữ liệu của người dùng để huấn luyện và áp dụng biện pháp bảo vệ với các nhà cung cấp mô hình. Gói Teams còn có Privacy Mode áp dụng trên toàn nhóm.

Với ChatGPT Business, Enterprise, Edu và API, OpenAI cho biết dữ liệu tổ chức không được dùng để huấn luyện mô hình theo mặc định. Người dùng cá nhân cần kiểm tra riêng Data Controls cùng thiết lập dữ liệu dành cho Codex.

👉 Đánh giá: Không nên chỉ nhìn tên gói để kết luận mức an toàn. Hãy kiểm tra chế độ dữ liệu, quyền truy cập repository, secret, phạm vi ghi tệp, quyền mạng và chính sách phê duyệt trước khi giao mã nguồn quan trọng cho bất kỳ agent nào.

12. Chi phí sử dụng

Codex được đưa vào nhiều gói ChatGPT, gồm Free và Go với giới hạn khác nhau; Plus có mức sử dụng Codex mở rộng, còn Pro cung cấp mức nhiệm vụ cao hơn. Chi phí thực tế phụ thuộc gói, khu vực, mô hình và mức sử dụng. Xem thêm: https://chatgpt.com/codex/pricing/

Cursor có gói Hobby miễn phí với số lượt Agent và Tab giới hạn. Theo bảng giá hiển thị cho hình thức thanh toán năm tại thời điểm cập nhật, gói Individual khởi điểm từ 20 USD/tháng và Teams Standard từ 40 USD/người/tháng. Mỗi gói bao gồm một lượng model usage nhất định; phần dùng thêm có thể được tính theo usage. Xem thêm: https://cursor.com/pricing.

Chi phí sử dụng

👉 Đánh giá: Người đã trả phí ChatGPT nên thử Codex trước để tận dụng tài khoản sẵn có. Người cần Cursor Tab và trải nghiệm editor AI hằng ngày nên đánh giá gói Cursor dựa trên tần suất Agent, loại mô hình và mức dùng thêm dự kiến.

Lưu ý: Bảng giá và hạn mức có thể thay đổi. Nên kiểm tra trang giá chính thức trước khi đăng ký dài hạn.

Ưu và nhược điểm của Codex

Ưu điểm

Hoạt động trên ChatGPT desktop, web, CLI, IDE và cloud.

Phù hợp với tác vụ dài, giao việc đầu cuối và chạy song song.

Có sandbox, phê duyệt và kiểm soát mạng tương đối chi tiết.

Hỗ trợ Skills, Plugins, MCP và tích hợp GitHub, Slack, Linear.

Có thể cài extension trực tiếp trong Cursor.

Thuận tiện cho người đã sử dụng hệ sinh thái ChatGPT.

Ưu và nhược điểm của Codex

Nhược điểm

Trải nghiệm autocomplete khi gõ không phải điểm khác biệt nổi bật như Cursor Tab.

Cloud task cần cấu hình repository và environment cẩn thận.

Mức sử dụng phụ thuộc gói ChatGPT, credit và mô hình được chọn.

Hệ sinh thái mô hình tập trung chủ yếu vào OpenAI.

Người mới có thể cần thời gian làm quen với CLI, sandbox và quyền phê duyệt.

Ưu và nhược điểm của Cursor

Ưu điểm

Giao diện quen thuộc với người từng dùng VS Code.

Cursor Tab hỗ trợ viết và chỉnh sửa code liên tục.

Agent, editor, terminal và browser nằm trong cùng sản phẩm.

Hỗ trợ nhiều mô hình AI và mô hình riêng của Cursor.

Có Plan Mode, cloud agent, multi-agent và chuyển phiên local–cloud.

Dễ phù hợp với người Vibe Code muốn nhìn thấy thay đổi ngay trong dự án.

Ưu và nhược điểm của Cursor

Nhược điểm

Chi phí có thể tăng khi sử dụng frontier model thường xuyên.

Nhiều lựa chọn mô hình và chế độ có thể gây khó hiểu cho người mới.

Kết quả Agent vẫn cần được review, chạy test và kiểm tra bảo mật.

Một số tính năng nâng cao phụ thuộc gói hoặc usage-based billing.

Khi dự án lớn, người dùng vẫn phải quản lý context, rules và phạm vi nhiệm vụ cẩn thận.

Codex hay Cursor phù hợp hơn? Gợi ý theo từng nhóm người dùng

Người mới học Vibe Code

Nên ưu tiên Cursor khi bạn muốn giao diện trực quan, dễ quan sát tệp, thay đổi và kết quả chạy thử. Editor tích hợp giúp người mới hiểu mối liên hệ giữa câu lệnh, mã nguồn và giao diện sản phẩm.

Người đã dùng ChatGPT Plus hoặc Pro

Nên thử Codex trước vì quyền sử dụng đã được tích hợp vào tài khoản ChatGPT. Bạn có thể bắt đầu bằng Codex trong ChatGPT desktop, extension hoặc CLI mà không cần mua thêm một editor AI riêng.

Lập trình viên làm việc chủ yếu trong editor

Cursor thường phù hợp hơn nhờ Tab completion, inline workflow, terminal, browser và Agent cùng xuất hiện trong một không gian. Nhịp chuyển giữa viết tay và giao việc cho AI diễn ra tự nhiên hơn.

Codex hay Cursor phù hợp hơn? Gợi ý theo từng nhóm người dùng

Lập trình viên thích terminal và tự động hóa

Codex thường phù hợp hơn nhờ CLI, chế độ thực thi cho script hoặc pipeline, sandbox, approval và khả năng chuyển nhiệm vụ lên cloud.

Nhóm phát triển cần chạy nhiều agent

Cả hai đều phù hợp. Cursor mạnh ở giao diện theo dõi local agent và cloud agent trong cùng workspace. Codex mạnh ở task độc lập, cloud environment, worktree, review diff và tích hợp quy trình giao việc.

Người thường xuyên đổi mô hình AI

Cursor phù hợp hơn vì hỗ trợ nhiều frontier model cùng các mô hình riêng. Codex hợp lý hơn khi bạn muốn dùng ổn định hệ sinh thái OpenAI và đồng bộ cấu hình giữa nhiều bề mặt.

Doanh nghiệp cần quản trị và bảo mật

Không nên chọn chỉ dựa trên giao diện. Hãy so sánh chính sách dữ liệu, SSO, audit log, quyền repository, kiểm soát model, MCP, sandbox, network và chi phí theo usage. Cursor Teams và Enterprise có nhiều tính năng quản trị tập trung; OpenAI Business và Enterprise cung cấp cam kết dữ liệu doanh nghiệp cùng hệ thống quản trị workspace.

Codex vs Cursor AI: Công cụ nào tốt hơn cho Vibe Code?

Không có lựa chọn tốt nhất cho mọi tình huống.

Chọn Cursor khi bạn muốn một code editor AI hoàn chỉnh, autocomplete tốt, thao tác trực quan và có thể xây dựng sản phẩm ngay trong cùng cửa sổ.

khi bạn muốn một code editor AI hoàn chỉnh, autocomplete tốt, thao tác trực quan và có thể xây dựng sản phẩm ngay trong cùng cửa sổ. Chọn Codex khi bạn muốn một coding agent hoạt động xuyên suốt ChatGPT, terminal, IDE và cloud, đặc biệt cho tác vụ dài, review và tự động hóa.

khi bạn muốn một coding agent hoạt động xuyên suốt ChatGPT, terminal, IDE và cloud, đặc biệt cho tác vụ dài, review và tự động hóa. Kết hợp cả hai khi bạn muốn Cursor làm editor chính và Codex đảm nhận các nhiệm vụ chuyên sâu hoặc chạy nền.

Với người không rành kỹ thuật, Cursor thường tạo cảm giác dễ bắt đầu hơn. Với người đã có ChatGPT Plus, Codex là lựa chọn nên thử trước. Với lập trình viên chuyên nghiệp, quyết định cuối cùng nên dựa trên workflow, chất lượng test, yêu cầu bảo mật và tổng chi phí sử dụng thay vì chỉ dựa trên một vài đoạn code demo.

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Kết luận

Cuộc so sánh Codex vs Cursor không có một đáp án tuyệt đối đúng cho tất cả mọi người, bởi hai công cụ được sinh ra để giải quyết hai kiểu nhu cầu khác nhau trong cùng một hành trình phát triển phần mềm. Trong bối cảnh công nghệ AI hỗ trợ lập trình đang thay đổi từng tháng như hiện nay, cách tiếp cận khôn ngoan nhất vẫn là thử nghiệm cả hai trên chính dự án thực tế, từ đó tìm ra tỷ lệ phối hợp phù hợp nhất với năng lực và ngân sách của bản thân hoặc đội nhóm.

Những câu hỏi thường gặp

Codex có thể thay thế hoàn toàn Cursor được không? Chưa hẳn, vì hai công cụ phục vụ hai kiểu công việc khác nhau. Codex mạnh về tự động hóa tác vụ đã xác định rõ, nhưng thiếu trải nghiệm chỉnh sửa trực tiếp theo thời gian thực mà Cursor đang làm rất tốt.

Có thể dùng đồng thời cả Codex và Cursor trong một dự án không? Hoàn toàn được, và đây thực tế là cách làm phổ biến của nhiều lập trình viên chuyên nghiệp. Cursor phụ trách phần việc cần tương tác trực tiếp, Codex xử lý các tác vụ có thể giao phó hoàn toàn, cả hai cùng thao tác trên chung một kho mã nguồn.

Người mới học lập trình nên chọn công cụ nào giữa Codex và Cursor? Với người mới, Cursor thường dễ tiếp cận hơn vì giao diện quen thuộc như một trình soạn thảo thông thường, đồng thời cho phép quan sát và học hỏi từ từng gợi ý của AI ngay lập tức thay vì chỉ nhận kết quả cuối cùng.

Cursor có hỗ trợ mô hình AI của OpenAI không, và ngược lại? Cursor cho phép chọn nhiều mô hình khác nhau, bao gồm cả dòng GPT của OpenAI, bên cạnh Claude và Gemini. Ngược lại, Codex chỉ hoạt động với mô hình do chính OpenAI phát triển, không mở cho các nhà cung cấp khác.

Nên bắt đầu học sử dụng Codex hay Cursor như thế nào cho nhanh? Cách nhanh nhất là thử nghiệm trực tiếp trên một dự án nhỏ, bắt đầu với gói miễn phí hoặc gói giá thấp nhất của mỗi công cụ, giao vài tác vụ đơn giản như sửa lỗi nhỏ hoặc viết một hàm chức năng, rồi quan sát cách từng công cụ phản hồi trước khi quyết định gắn bó lâu dài.

Codex hay Cursor viết code chính xác hơn? Không có kết luận cố định cho mọi dự án. Độ chính xác phụ thuộc mô hình, ngữ cảnh, yêu cầu, cấu trúc codebase, test và quy tắc đã cung cấp. Nên thử cùng một nhiệm vụ thực tế, sau đó so sánh diff, số lỗi và thời gian review.