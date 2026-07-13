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Hướng dẫn sử dụng Cursor AI từ A-Z

Tác giả: Đông Tùng Ngày đăng: 13/07/2026 Chuyên mục: Vibe Code
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Sau khi hoàn tất việc cài đặt và đăng ký Cursor AI, không ít người dùng chỉ dừng lại ở thao tác gõ phím Tab để hoàn thành vài dòng lệnh rồi bỏ qua hàng loạt tính năng mạnh mẽ khác đang chờ được khai thác. Hãy yên tâm, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Cursor AI từ A-Z.

IDE và Agent của Cursor AI có gì khác nhau?

Thực chất, IDE và giao diện Agent trong hình đều thuộc cùng một ứng dụng Cursor AI, không phải hai phần mềm riêng biệt. Cursor cho phép chuyển đổi giữa hai không gian làm việc tùy theo nhu cầu.

Giao diện Agent (Mặc định khi cài đặt và truy cập Cursor)

Đây là giao diện làm việc mới của Cursor, được thiết kế xoay quanh AI Agent. Bạn chỉ cần nhập yêu cầu như:

Tạo một website giới thiệu quán cà phê bằng HTML và CSS.

Cursor sẽ phân tích yêu cầu, lập kế hoạch, tạo tệp và hỗ trợ kiểm tra kết quả. Giao diện này phù hợp với người mới hoặc người muốn Vibe Coding bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Giao diện Agent
Giao diện Agent

Giao diện IDE (Mở bằng Ctrl + Shift + N)

IDE là khu vực làm việc trực tiếp với mã nguồn và Agent. Tại đây, bạn có thể:

  • Mở một dự án có sẵn.
  • Tạo và chỉnh sửa tệp.
  • Xem cấu trúc thư mục.
  • Chạy lệnh trong Terminal.
  • Cài extension.
  • Theo dõi những thay đổi trong code.
  • Sử dụng Agent ngay bên cạnh trình soạn thảo.
Giao diện IDE
Giao diện IDE

Xem chi tiết về Cursor AI tại bài viết: Cursor AI là gì?

Tóm lại:

Giao diệnĐặc điểmPhù hợp khi
Agents Window Tập trung vào việc giao nhiệm vụ cho AI bằng câu lệnh tự nhiênMuốn AI lập kế hoạch, tạo dự án, sửa lỗi hoặc xử lý nhiều công việc
IDEKhông gian lập trình truyền thống, tương tự VS Code + AgentMuốn mở thư mục, đọc code, chỉnh sửa tệp, chạy Terminal hoặc quản lý dự án

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng IDE của Cursor AI để sử dụng các tính năng của một công cụ code thực thụ kết hợp cơ chế Agent.

Cần chuẩn bị gì trước khi bắt đầu?

Để thực hành thuận lợi, bạn cần chuẩn bị:

  • Máy tính chạy Windows, macOS hoặc Linux.
  • Ứng dụng Cursor đã được cài đặt.
  • Tài khoản Cursor đã đăng nhập.
  • Kết nối internet ổn định.
  • Một thư mục trống để lưu dự án thực hành.
  • Trình duyệt Chrome, Edge, Firefox hoặc Safari để xem kết quả.

Ví dụ trong bài chỉ sử dụng HTML, CSS và JavaScript cơ bản. Vì vậy, bạn chưa cần cài đặt thêm môi trường lập trình phức tạp.

Cách cài đặt, đăng ký và đăng nhập Cursor AI


Trước tiên, bạn cần tải Cursor AI, đăng ký tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng. Tham khảo bài viết sau để được hướng dẫn chi tiết: Hướng dẫn đăng ký Cursor AI free

Sau khi tài khoản xuất hiện trong ứng dụng, bạn có thể bắt đầu mở thư mục dự án và sử dụng các tính năng Vibe Code của Cursor AI.

Hướng dẫn sử dụng Cursor AI từ A-Z

Tổng hợp phím tắt cần nhớ khi sử dụng Cursor AI

Phím tắt Windows/LinuxPhím tắt macOSChức năng
Ctrl + ICmd + IMở Agent
Ctrl + KCmd + KMở Inline Edit
TabTabChấp nhận gợi ý code
EscEscBỏ qua gợi ý hoặc đóng hộp thoại
Ctrl + Shift + PCmd + Shift + PMở Command Palette
Ctrl + PCmd + PTìm và mở nhanh tệp
Ctrl + Shift + FCmd + Shift + FTìm kiếm trong toàn bộ dự án
`Ctrl + “`Control + “Mở hoặc đóng Terminal
Ctrl + SCmd + SLưu tệp hiện tại
Ctrl + ZCmd + ZHoàn tác thay đổi
Ctrl + Shift + ZCmd + Shift + ZThực hiện lại thao tác vừa hoàn tác
Ctrl + /Cmd + /Thêm hoặc bỏ chú thích cho dòng code

Lưu ý: Cursor cho phép thay đổi phím tắt trong phần Keyboard Shortcuts. Vì vậy, tổ hợp thực tế có thể khác nếu bạn đã nhập cấu hình từ VS Code hoặc tự tùy chỉnh trước đó.

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Danh sách phím tắt Cursor

Hướng dẫn sử dụng Cursor AI qua ví dụ đơn giản

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ dùng Cursor AI để tạo một trò chơi đoán số đơn giản: Hệ thống chọn ngẫu nhiên một số từ 1 đến 100, người chơi nhập dự đoán và nhận gợi ý lớn hơn hoặc nhỏ hơn cho đến khi đoán đúng.

Bước 1: Chuyển sang chế độ IDE

Tại giao diện Agent mặc định, bạn vào File > Open IDE hoặc nhấn Ctrl + Shift + N hoặc nhấn nút mở IDE ở góc phải giao diện.

Bước 1: Chuyển sang chế độ IDE
Bước 1: Chuyển sang chế độ IDE

Giao diện IDE:

Bước 1: Chuyển sang chế độ IDE
Bước 1: Chuyển sang chế độ IDE

Bước 2: Tạo và mở thư mục dự án trên máy tính

Tạo một thư mục trống trên máy tính, đặt tên là game-doan-so, sau đó mở thư mục này bằng Cursor thông qua File > Open Folder.

Bước 2: Tạo và mở thư mục dự án trên máy tính
Bước 2: Tạo và mở thư mục dự án trên máy tính

Bước 2: Tạo và mở thư mục dự án trên máy tính
Bước 2: Tạo và mở thư mục dự án trên máy tính

Bước 3: Ra lệnh cho Agent

Nhấn Ctrl + Shift + L để mở Agent mới.

Bước 3: Ra lệnh cho Agent
Bước 3: Ra lệnh cho Agent

Tại đây, hãy nhập yêu cầu bằng tiếng Việt tự nhiên:

“Tạo giúp tôi một trò chơi đoán số gồm 3 file:

  1. index.html: giao diện có ô nhập số, nút Đoán và khu vực hiển thị thông báo.
  2. style.css: nền màu xanh đậm, giao diện căn giữa màn hình, bo góc mềm mại
  3. script.js: chọn ngẫu nhiên một số từ 1 đến 100, kiểm tra số người dùng nhập, thông báo lớn hơn hoặc nhỏ hơn, đếm số lần đoán và hiển thị lời chúc mừng khi đoán đúng.”
Bước 3: Ra lệnh cho Agent
Bước 3: Ra lệnh cho Agent

Nhấn Enter và theo dõi quá trình Agent thực thi từng bước.

Bước 3: Ra lệnh cho Agent
Bước 3: Ra lệnh cho Agent

Bước 4: Kiểm tra và chấp nhận thay đổi

Sau khi Agent hoàn tất, ba file sẽ tự động xuất hiện trong thư mục dự án kèm theo nút Keep All. Hãy dành chút thời gian đọc qua đoạn code được tạo ra trước khi nhấn chấp nhận, đặc biệt chú ý phần xử lý logic so sánh số.

Bước 4: Kiểm tra và chấp nhận thay đổi
Bước 4: Kiểm tra và chấp nhận thay đổi

Bước 5: Chạy thử trò chơi

Cài đặt tiện ích Live Server bằng cách nhấn Ctrl + Shift + X, tìm kiếm và cài đặt.

Bước 5: Chạy thử trò chơi
Bước 5: Chạy thử trò chơi

Sau đó, mở file index.html, nhấp chuột phải và chọn Open with Live Server để xem kết quả trên trình duyệt.

Bước 5: Chạy thử trò chơi
Bước 5: Chạy thử trò chơi

Kết quả:

Bước 5: Chạy thử trò chơi
Bước 5: Chạy thử trò chơi

Hoặc bạn cũng có thể nhấn Open Browser để mở trực tiếp trong IDE:

Bước 5: Chạy thử trò chơi
Bước 5: Chạy thử trò chơi

Bước 5: Chạy thử trò chơi
Bước 5: Chạy thử trò chơi

Bước 6: Tinh chỉnh nhanh với Inline Edit

Giả sử muốn thay đổi giới hạn số từ 1-100 thành 1-50, hãy bôi đen dòng code liên quan trong file script.js, nhấn Ctrl + K và nhập yêu cầu “đổi giới hạn số ngẫu nhiên thành từ 1 đến 50”. Chỉ trong vài giây, thay đổi sẽ được áp dụng đúng vị trí mà không ảnh hưởng đến các đoạn code khác.

Bước 6: Tinh chỉnh nhanh với Inline Edit
Bước 6: Tinh chỉnh nhanh với Inline Edit

Bước 7: Tìm hiểu logic bằng chế độ Ask

Nếu muốn hiểu rõ hơn cách đoạn code random hoạt động, hãy nhấn Ctrl + L để mở Chat, chuyển sang chế độ Ask, gõ @script.js rồi đặt câu hỏi “giải thích cách hàm random số hoạt động trong file này”. Đây là cách tận dụng Cursor không chỉ để viết code mà còn để học hỏi logic lập trình.

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Bước 7: Tìm hiểu logic bằng chế độ Ask
Bước 7: Tìm hiểu logic bằng chế độ Ask

Hướng dẫn sử dụng Cursor AI từ A-Z 1

Khám phá giao diện làm việc của Cursor AI

Agents Window

Agents Window là không gian tập trung dành cho Agent. Tại đây, bạn có thể:

  • Tạo nhiệm vụ mới bằng ngôn ngữ tự nhiên.
  • Chọn dự án hoặc repository cần làm việc.
  • Chạy Agent trên máy tính, môi trường đám mây hoặc máy chủ từ xa nếu gói tài khoản hỗ trợ.
  • Theo dõi nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
  • Xem trạng thái nhiệm vụ đang chạy hoặc chờ kiểm tra.
  • Chuyển phiên làm việc giữa môi trường cục bộ và đám mây.

Để mở Agents Window từ IDE, nhấn Ctrl + Shift + P trên Windows hoặc Cmd + Shift + P trên macOS, sau đó nhập Agents Window và chọn lệnh tương ứng.

Agents Window
Agents Window

Giao diện Agent được mở:

Agents Window
Agents Window

Thanh Explorer và khu vực quản lý tệp

Explorer thường nằm bên trái giao diện IDE, hiển thị toàn bộ thư mục và tệp trong dự án.

Tại khu vực này, bạn có thể:

  • Tạo tệp hoặc thư mục mới.
  • Đổi tên và xóa tệp.
  • Mở nhanh tệp cần chỉnh sửa.
  • Quan sát cấu trúc dự án.
  • Kiểm tra những tệp vừa được Agent tạo hoặc cập nhật.

Đối với dự án website đơn giản, Explorer có thể hiển thị những tệp như:

  • index.html: Chứa cấu trúc trang web.
  • style.css: Quản lý màu sắc và bố cục.
  • script.js: Chứa hiệu ứng hoặc chức năng tương tác.
Thanh Explorer và khu vực quản lý tệp
Thanh Explorer và khu vực quản lý tệp

Khu vực chỉnh sửa code

Khu vực trung tâm dùng để đọc và chỉnh sửa nội dung tệp. Cursor hỗ trợ mở nhiều tệp dưới dạng tab, tìm kiếm nội dung, so sánh thay đổi và nhận gợi ý code từ AI.

Người mới không nhất thiết phải hiểu toàn bộ code ngay lập tức. Bạn có thể chọn một đoạn khó hiểu và yêu cầu Cursor giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản.

Khu vực chỉnh sửa code
Khu vực chỉnh sửa code

Cửa sổ Agent

Agent thường xuất hiện bên cạnh khu vực chỉnh sửa code. Đây là nơi bạn nhập yêu cầu, đính kèm ngữ cảnh và theo dõi quá trình AI xử lý dự án.

Agent có thể tìm kiếm trong dự án, đọc tệp, chỉnh sửa nhiều tệp, chạy lệnh Terminal, sử dụng trình duyệt và kiểm tra kết quả. Các chế độ chính:

  • Agent: Chế độ giao việc cho AI, cho phép tự động chỉnh sửa nhiều file, chạy lệnh cần thiết và trình bày kết quả để bạn duyệt lại.
  • Ask: Chế độ chỉ hỏi đáp, không chỉnh sửa mã nguồn, phù hợp khi bạn muốn tìm hiểu logic của một đoạn code hoặc toàn bộ dự án.
  • Plan: Chế độ yêu cầu AI lập kế hoạch chi tiết trước khi thực thi, hữu ích với những tác vụ lớn liên quan đến nhiều tệp tin.

Bạn có thể mở Agent bằng Ctrl + I trên Windows hoặc Cmd + I trên macOS.

Cửa sổ Agent
Cửa sổ Agent

Terminal tích hợp

Terminal là khu vực chạy lệnh trực tiếp trong Cursor. Bạn có thể mở Terminal bằng:

  • Ctrl + J trên Windows
  • Control + J trên macOS

Khi thực hiện dự án phức tạp, Agent có thể đề xuất chạy lệnh cài đặt thư viện, khởi động website hoặc kiểm tra lỗi. Hãy đọc nội dung lệnh trước khi chấp thuận, đặc biệt khi dự án chứa dữ liệu quan trọng.

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Terminal tích hợp
Terminal tích hợp

Một số lưu ý khi sử dụng Cursor AI

  • AI có thể tạo code chưa chính xác hoặc chưa phù hợp hoàn toàn với dự án.
  • Không nhập mật khẩu, API Key hoặc thông tin bí mật trực tiếp vào khung chat.
  • Đọc kỹ lệnh Terminal trước khi cho phép thực thi.
  • Không mở thư mục hoặc repository từ nguồn không đáng tin cậy.
  • Sao lưu dự án trước khi chỉnh sửa trên diện rộng.
  • Dùng Inline Edit cho thay đổi nhỏ và Agent cho nhiệm vụ nhiều bước.
  • Cung cấp tệp liên quan thay vì đưa toàn bộ dự án vào ngữ cảnh.
  • Kiểm tra mức sử dụng nếu đang dùng gói Cursor miễn phí.
  • Không cài quá nhiều extension khi chưa hiểu rõ mục đích.
  • Kết hợp Cursor với Git để quản lý phiên bản an toàn hơn.
Một số lưu ý khi sử dụng Cursor AI
Một số lưu ý khi sử dụng Cursor AI

Các lỗi thường gặp và cách xử lý

  • Agent chỉnh sửa sai tệp: Hãy yêu cầu Agent dừng lại, sau đó sử dụng Checkpoint hoặc hoàn tác thay đổi. Trong yêu cầu tiếp theo, ghi rõ danh sách tệp được phép chỉnh sửa.
  • Cursor không hiểu đúng yêu cầu: Chia yêu cầu thành từng phần nhỏ và bổ sung tiêu chí cụ thể. Bạn cũng có thể đính kèm tệp bằng @ để giới hạn ngữ cảnh.
  • Không mở được Agent bằng phím tắt: Mở Command Palette bằng Ctrl + Shift + P hoặc Cmd + Shift + P, tìm Keyboard Shortcuts rồi kiểm tra tổ hợp đang được gán cho Agent.
  • Gợi ý Tab không xuất hiện: Kiểm tra kết nối internet, trạng thái đăng nhập và hạn mức tài khoản. Bạn cũng nên mở phần Settings để xác nhận tính năng Tab đang được bật.
  • Website tạo xong nhưng không hiển thị đúng: Yêu cầu Agent kiểm tra lỗi HTML, CSS và JavaScript. Sau đó, mở Developer Tools của trình duyệt để xem có thông báo lỗi hay không.
  • Agent chạy quá nhiều lệnh: Dừng tác vụ và yêu cầu Agent giải thích mục đích của từng lệnh trước khi tiếp tục. Với ví dụ đơn giản, bạn có thể yêu cầu không cài thêm thư viện.
Các lỗi thường gặp và cách xử lý
Các lỗi thường gặp và cách xử lý

Kết luận

Cursor AI giúp người dùng chuyển từ việc viết code hoàn toàn thủ công sang quy trình mô tả yêu cầu, kiểm tra kế hoạch, theo dõi thay đổi và hoàn thiện sản phẩm cùng AI.

Hy vọng phần hướng dẫn sử dụng Cursor AI trên đã giúp bạn làm quen với giao diện và hoàn thành dự án đầu tiên. Dù Cursor có thể xử lý nhiều công việc tự động, việc mô tả yêu cầu rõ ràng và kiểm tra kết quả vẫn là hai bước quan trọng để tạo ra sản phẩm chính xác, an toàn.

Những câu hỏi thường gặp

Người không biết lập trình có sử dụng Cursor AI được không?

Có. Người mới có thể dùng ngôn ngữ tự nhiên để yêu cầu Cursor tạo website, giải thích code hoặc chỉnh sửa giao diện. Tuy nhiên, kiến thức cơ bản về tệp, thư mục và cách kiểm tra kết quả sẽ giúp quá trình sử dụng an toàn hơn.

Làm sao để hoàn tác khi Agent chỉnh sửa sai code?

Mỗi bước thay đổi của Agent đều đi kèm một checkpoint riêng. Chỉ cần nhấn tổ hợp phím hoàn tác (Ctrl + Z hoặc Cmd + Z) hoặc chọn checkpoint mong muốn trong lịch sử để đưa dự án quay về trạng thái trước đó.

Có thể chạy cùng lúc nhiều Agent trong một dự án không?

Có thể. Mỗi Agent hoạt động trên một tab riêng trong Composer, có cuộc hội thoại và lịch sử thay đổi độc lập. Cách này phù hợp với những tác vụ tách biệt nhau, miễn là các Agent không cùng chỉnh sửa một tệp tin để tránh xung đột.

Phím tắt mặc định của Cursor AI có thể tùy chỉnh lại không?

Hoàn toàn có thể. Vào mục Settings bằng tổ hợp Ctrl + , (hoặc Cmd + ,), sau đó tìm đến phần Keyboard để đổi lại bất kỳ tổ hợp phím nào cho phù hợp với thói quen cá nhân.

Cursor AI có tự động lưu code không?

Khả năng tự động lưu phụ thuộc vào thiết lập của ứng dụng. Bạn nên nhấn Ctrl + S hoặc Cmd + S sau khi chỉnh sửa và bật Auto Save nếu muốn lưu thay đổi tự động.

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Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

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Mục lục
  1. IDE và Agent của Cursor AI có gì khác nhau?
    1. Giao diện Agent (Mặc định khi cài đặt và truy cập Cursor)
    2. Giao diện IDE (Mở bằng Ctrl + Shift + N)
  2. Cần chuẩn bị gì trước khi bắt đầu?
  3. Cách cài đặt, đăng ký và đăng nhập Cursor AI
  4. Hướng dẫn sử dụng Cursor AI từ A-Z
    1. Tổng hợp phím tắt cần nhớ khi sử dụng Cursor AI
    2. Hướng dẫn sử dụng Cursor AI qua ví dụ đơn giản
      1. Bước 1: Chuyển sang chế độ IDE
      2. Bước 2: Tạo và mở thư mục dự án trên máy tính
      3. Bước 3: Ra lệnh cho Agent
      4. Bước 4: Kiểm tra và chấp nhận thay đổi
      5. Bước 5: Chạy thử trò chơi
      6. Bước 6: Tinh chỉnh nhanh với Inline Edit
      7. Bước 7: Tìm hiểu logic bằng chế độ Ask
    3. Khám phá giao diện làm việc của Cursor AI
      1. Agents Window
      2. Thanh Explorer và khu vực quản lý tệp
      3. Khu vực chỉnh sửa code
      4. Cửa sổ Agent
      5. Terminal tích hợp
    4. Một số lưu ý khi sử dụng Cursor AI
    5. Các lỗi thường gặp và cách xử lý
    6. Kết luận
    7. Những câu hỏi thường gặp

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