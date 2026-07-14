So sánh Cursor AI vs Antigravity (2026): Chọn đúng “trợ lý” Vibe Code

Với sự xuất hiện của Vibe Code, giới lập trình đang chứng kiến một cuộc chuyển dịch lớn. Hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong làn sóng này chính là Cursor và Google Antigravity. Một bên là trình soạn thảo mã nguồn từng làm mưa làm gió nhờ khả năng gợi ý code cực nhanh, một bên là nền tảng Agent-First mới toanh của Google. Hãy cùng Tino so sánh Cursor AI vs Antigravity qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Cursor AI và Google Antigravity

Cursor – AI Code Editor dựa trên nền VS Code

Cursor là một trình soạn thảo mã nguồn được xây dựng trên nền tảng VS Code quen thuộc, được bổ sung thêm một lớp AI len lỏi vào từng thao tác gõ phím. Thay vì chỉ gợi ý một vài từ như các công cụ autocomplete truyền thống, Cursor sở hữu tính năng Tab có khả năng đề xuất thay đổi trải dài trên nhiều tệp cùng lúc, rất hữu ích khi cần refactor hoặc sửa lỗi liên quan đến nhiều file khác nhau.

Bên cạnh đó, Cursor còn trang bị Agent Mode cho phép chạy song song nhiều tác vụ tự động, tính năng Inline Edit để sửa code ngay tại chỗ, cùng công cụ rà soát lỗi tự động mang tên Bugbot. Với cộng đồng lập trình viên đông đảo và tốc độ phản hồi nhanh, Cursor hiện là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các lập trình viên muốn tăng tốc quy trình viết code hằng ngày mà vẫn giữ quyền kiểm soát trực tiếp lên từng dòng lệnh.

👉 Xem chi tiết: Cursor AI là gì?

Cursor – AI Code Editor dựa trên nền VS Code

Google Antigravity – Nền tảng lập trình Agent-First

Khác với Cursor, Google Antigravity ra đời với triết lý hoàn toàn mới: thay vì hỗ trợ gõ code, nền tảng này điều phối cả một “đội ngũ” AI Agent tự lập kế hoạch, tự viết code, tự chạy thử và tự báo cáo kết quả. Antigravity ra mắt lần đầu vào tháng 11/2025 cùng thời điểm với mô hình Gemini 3, ban đầu cũng là một bản fork của VS Code với giao diện quen thuộc cộng thêm thanh agent bên cạnh.

Đến sự kiện Google I/O 2026, Google giới thiệu phiên bản Antigravity 2.0, chuyển hẳn sang mô hình ứng dụng desktop độc lập, chạy trên macOS, Linux và Windows mà không bắt buộc phải cài thêm bất kỳ IDE nào khác, đồng thời được vận hành bởi mô hình Gemini 3.5 Flash.

Điểm đặc biệt của Antigravity nằm ở Browser Subagent: một trình duyệt Chrome thật được agent tự mở lên để bấm nút, điền form, chụp màn hình và tự kiểm tra xem giao diện web vừa viết có hoạt động đúng hay không, mà người dùng không cần mở DevTools kiểm tra thủ công.

👉 Xem chi tiết: Google Antigravity là gì?

Google Antigravity – Nền tảng lập trình Agent-First

Cursor AI và Antigravity có điểm gì giống nhau?

Cursor và Antigravity đều phục vụ xu hướng phát triển phần mềm bằng AI Agent. Cả hai có nhiều điểm chung như:

Hỗ trợ macOS, Windows và Linux.

Hiểu ngữ cảnh của nhiều tệp trong cùng dự án.

Viết mới, giải thích, tái cấu trúc và sửa lỗi mã nguồn.

Chạy lệnh Terminal, kiểm thử và đọc kết quả.

Có chế độ lập kế hoạch trước khi thay đổi dự án.

Cho phép chạy nhiều Agent hoặc tác vụ song song.

Hỗ trợ trình duyệt để kiểm tra website và giao diện.

Tích hợp MCP để kết nối công cụ và nguồn dữ liệu bên ngoài.

Hỗ trợ hướng dẫn lâu dài thông qua Rules, Workflows hoặc Skills.

Có bản miễn phí và các gói trả phí với hạn mức cao hơn.

Vì danh sách tính năng ngày càng tương đồng, câu hỏi phù hợp không còn là “công cụ nào có AI Agent” mà là “quy trình của công cụ nào phù hợp hơn với cách bạn xây dựng sản phẩm”.

Cursor AI và Antigravity có điểm gì giống nhau?

Bảng so sánh Cursor AI vs Antigravity nhanh

Tiêu chí Cursor AI Google Antigravity Đơn vị phát triển Anysphere Google Phiên bản được đối chiếu Cursor 3.x Antigravity 2.0 Định hướng chính Không gian lập trình và điều phối Agent thống nhất Hệ sinh thái Agent-first gồm ứng dụng, IDE, CLI và SDK Trải nghiệm quen thuộc Gần với VS Code, phù hợp công việc lập trình hằng ngày Tập trung giao mục tiêu và theo dõi Agent qua nhiều workspace Tự động hoàn thành mã Cursor Tab Supercomplete, Tab-to-Jump, Tab-to-Import AI Agent Agent cục bộ, Cloud Agent, nhiều Agent song song Agent cục bộ, Agent Manager, subagent bất đồng bộ Trình duyệt Browser, Design Mode, kiểm thử và chỉnh UI trực quan Browser Subagent, ảnh chụp và video hành động Bằng chứng kết quả Diff, bản trình diễn, ảnh chụp, kết quả kiểm thử Artifacts, diff, kế hoạch, ảnh chụp, video trình duyệt Mô hình AI Nhiều mô hình tiên tiến và mô hình riêng của Cursor Gemini cùng một số mô hình bên thứ ba tùy gói MCP và Skills Có Có CLI Có Có Tự động hóa Lịch, trigger; tích hợp GitHub, Slack và Linear Scheduled Tasks, CLI, SDK và hệ sinh thái Google Gói miễn phí Hobby, giới hạn Agent và Tab 0 USD/tháng, quota tùy mô hình và chu kỳ Gói cá nhân tiêu biểu Pro từ 20 USD/tháng Google AI Pro khoảng 20 USD/tháng Phù hợp hơn khi Muốn vừa tự viết mã vừa giao việc cho Agent Muốn điều phối Agent và khai thác sâu công cụ Google

So sánh Cursor AI vs Antigravity chi tiết

Định hướng phát triển và cách sử dụng

Cursor phát triển từ một IDE hỗ trợ AI thành không gian làm việc hợp nhất dành cho lập trình viên và Agent. Vì vậy, người dùng có thể chuyển linh hoạt giữa hai cách làm: tự viết mã với Tab hoặc giao cả nhiệm vụ cho Agent. Đây là ưu điểm rõ rệt khi dự án cần nhiều thay đổi thủ công, đọc code thường xuyên và kiểm soát từng chi tiết.

Antigravity bắt đầu từ tư duy Agent-first. Người dùng thường mô tả mục tiêu, xem kế hoạch, cấp quyền cần thiết và kiểm tra Artifacts sau khi Agent hoàn thành. Antigravity 2.0 còn tách ứng dụng điều phối khỏi IDE, giúp theo dõi nhiều Agent mà không cần mở từng cửa sổ mã nguồn.

Nói cách đơn giản, dùng Cursor giống như có một trợ lý ngồi cạnh gõ code cùng, còn dùng Antigravity giống như giao việc cho cả một nhóm nhân sự ảo rồi chỉ xem báo cáo kết quả kèm ảnh chụp màn hình minh chứng.

Giao diện và trải nghiệm làm quen

Cursor phù hợp với người đã từng dùng VS Code. Nhiều thao tác như mở dự án, cài extension, dùng phím tắt, quản lý Git và Terminal gần như không tạo cảm giác xa lạ. Người mới cũng dễ tìm hướng dẫn vì cộng đồng Cursor đã hình thành từ nhiều năm.

Antigravity 2.0 có thêm lớp quản lý dự án và Agent. Cách tổ chức này hiệu quả khi xử lý nhiều công việc song song, nhưng người mới cần hiểu thêm các khái niệm như Workspace, Artifact, Browser Subagent, Skills và quyền thực thi. Antigravity IDE vẫn cung cấp môi trường chỉnh sửa mã đầy đủ khi người dùng muốn can thiệp trực tiếp.

Đánh giá: Cursor dễ làm quen hơn cho người đã sử dụng VS Code. Antigravity phù hợp hơn với người sẵn sàng chuyển từ cách tự viết từng phần sang quy trình giao mục tiêu và duyệt kết quả.

👉 Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký Cursor AI free

So sánh Cursor AI vs Antigravity chi tiết

Khả năng viết và chỉnh sửa mã

Cả hai công cụ đều có thể:

Tạo cấu trúc dự án từ yêu cầu bằng văn bản.

Đọc nhiều tệp để tìm phần liên quan.

Chỉnh sửa đồng thời nhiều tệp.

Giải thích đoạn mã bằng ngôn ngữ dễ hiểu.

Tạo kiểm thử và chạy lệnh xác minh.

Tái cấu trúc dự án theo quy tắc đã đặt.

Chất lượng đầu ra phụ thuộc nhiều vào mô hình được chọn, ngữ cảnh dự án, độ rõ ràng của yêu cầu và bộ kiểm thử hiện có. Vì vậy, không nên kết luận một nền tảng luôn viết mã tốt hơn trong mọi trường hợp.

Cursor tạo lợi thế trong quy trình chỉnh sửa liên tục: viết vài dòng, nhận gợi ý, giao một phần việc cho Agent rồi tiếp tục sửa thủ công. Antigravity thể hiện thế mạnh khi yêu cầu có mục tiêu rõ, nhiều bước và cần thu thập bằng chứng hoàn thành.

AI Agent và xử lý nhiều tác vụ

Về phía Cursor, Agent Mode cho phép giao nhiều nhiệm vụ cùng lúc, mỗi tác vụ được một agent đảm nhận độc lập, phù hợp cho việc sửa nhiều lỗi nhỏ hoặc thực hiện các thay đổi lặp đi lặp lại trên nhiều phần của dự án.

Về phía Antigravity, mức độ tự động hóa được đẩy lên một tầm cao mới với hàng loạt tính năng mở rộng trong bản 2.0: subagents (agent con chuyên biệt cho từng loại việc), hooks (móc nối hành động tự động khi có sự kiện xảy ra), scheduled tasks (lên lịch cho agent tự chạy theo chu kỳ như cron), cùng Managed Agents cho phép khởi tạo một sandbox Linux cô lập trên đám mây, để agent tự do chạy code, tải file mà không ảnh hưởng đến máy tính cá nhân. Ngoài ra, với các yêu cầu nhỏ như sửa lỗi chính tả hay đổi màu nút bấm, Antigravity còn có Fast Mode, bỏ qua bước lập kế hoạch để thực thi ngay lập tức, mang lại cảm giác vibe code nhanh và mượt.

Mô hình AI được hỗ trợ

Cursor cung cấp nhiều mô hình tiên tiến từ các nhà phát triển khác nhau, đồng thời có dòng Composer và các mô hình do Cursor nghiên cứu. Danh sách khả dụng thay đổi theo gói, chế độ và thời điểm. Cách tiếp cận đa mô hình giúp người dùng chọn phương án nhanh, tiết kiệm hoặc có khả năng suy luận sâu cho từng nhiệm vụ.

Antigravity ưu tiên dòng Gemini cùng một số lựa chọn bên thứ ba như Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.6 và GPT-OSS-120B trên gói Google AI Ultra. Ngoài ra, Google cũng lưu ý khả năng truy cập phụ thuộc vào gói sử dụng. Bạn nên kiểm tra danh sách model Antigravity ngay trong tài khoản trước khi lựa chọn.

Mô hình AI được Antigravity hỗ trợ

Đánh giá: Cursor phù hợp với người thường xuyên chuyển đổi giữa nhiều nhà cung cấp mô hình. Antigravity phù hợp với người ưu tiên Gemini và hệ sinh thái AI của Google.

Tự động hoàn thành code

Cursor Tab là một trong những trải nghiệm cốt lõi của Cursor. Hệ thống dự đoán phần mã tiếp theo ngay khi người dùng nhập, hỗ trợ chỉnh sửa nhiều dòng và giảm thao tác lặp lại. Cách tương tác này hữu ích khi lập trình viên vẫn trực tiếp kiểm soát phần lớn mã nguồn.

Antigravity IDE cũng có bộ tính năng hoàn thành mã gồm Supercomplete, Tab-to-Jump và Tab-to-Import. Theo tài liệu Tab của Antigravity, hệ thống hỗ trợ gợi ý, di chuyển nhanh đến vị trí chỉnh sửa tiếp theo và bổ sung import.

Đánh giá: Cả hai đều hỗ trợ tốt thao tác viết mã trực tiếp. Cursor có lịch sử phát triển lâu hơn quanh trải nghiệm Tab, trong khi Antigravity đã thu hẹp đáng kể khác biệt bằng bộ công cụ hoàn thành mã riêng.

👉 Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Cursor AI

Trình duyệt và kiểm tra giao diện

Cursor Agent có thể điều khiển trình duyệt để kiểm thử ứng dụng, kiểm tra khả năng tiếp cận và chuyển thiết kế thành mã. Design Mode còn cho phép chọn phần tử, khoanh vùng, vẽ trực tiếp hoặc mô tả bằng giọng nói để Agent hiểu chính xác khu vực cần sửa. Tham khảo Tài liệu Browser của Cursor.

Antigravity sử dụng Browser Subagent chuyên biệt. Agent có thể thao tác trên tab Chrome, chụp ảnh và lưu video hành động thành Artifact. Nhờ vậy, người dùng xem lại từng bước khi Agent điền biểu mẫu, kiểm tra website hoặc xác minh luồng sử dụng. Tham khảo tài liệu Browser Tools của Antigravity.

Đánh giá: Cursor nổi bật với phản hồi trực quan dành cho thiết kế giao diện. Antigravity nổi bật ở khả năng lưu bằng chứng và phát lại hành động trình duyệt.

Trình duyệt và kiểm tra giao diện

MCP, Skills, Rules và khả năng mở rộng

Cả Cursor và Antigravity đều hỗ trợ Model Context Protocol. MCP cho phép AI kết nối với cơ sở dữ liệu, công cụ phát triển, tài liệu hoặc dịch vụ bên ngoài theo cấu hình được cấp quyền.

Cursor có Rules, Skills, Hooks và MCP:

Rules lưu quy ước của dự án.

Skills đóng gói quy trình chuyên biệt.

Hooks chạy kiểm tra hoặc hành động tại thời điểm xác định.

MCP kết nối AI với nguồn dữ liệu và công cụ bên ngoài.

Antigravity có Rules, Workflows, Skills và MCP. Workflows lưu quy trình lặp lại dưới dạng tệp Markdown, còn Skills dùng cấu trúc thư mục chứa SKILL.md. Google cũng đang mở rộng MCP cho Google Cloud, tài liệu dành cho lập trình viên và Google Workspace.

Đánh giá: Hai nền tảng khá cân bằng về chuẩn mở. Antigravity có lợi thế tự nhiên khi kết nối sản phẩm Google; Cursor có hệ sinh thái dành cho đội phát triển phần mềm và kho quy tắc, skill, plugin của tổ chức.

Làm việc trên đám mây và tự động hóa

Cursor Cloud Agents có thể nhận việc từ web, ứng dụng di động, Slack, GitHub hoặc Linear. Automations cho phép chạy Agent theo lịch hoặc trigger, chẳng hạn kiểm tra lỗi CI, bảo trì dự án hoặc xử lý issue mới.

Antigravity 2.0 hỗ trợ Scheduled Tasks, CLI và SDK. Người dùng có thể điều phối Agent cục bộ, kết nối công cụ Google hoặc xây hệ thống tùy chỉnh trên Agent Harness. Đây là hướng phù hợp với nhóm cần nhúng Agent vào quy trình nghiên cứu và phát triển riêng.

Đánh giá: Cursor thuận tiện cho quy trình phần mềm đã gắn với GitHub và công cụ quản lý công việc. Antigravity hấp dẫn với đội đang dùng Google Cloud, Workspace hoặc muốn lập trình trực tiếp trên SDK.

Chi phí sử dụng

Cursor có gói Hobby miễn phí, không yêu cầu thẻ nhưng giới hạn Agent và Tab. Bảng giá Cursor tại tháng 7/2026 niêm yết Pro từ 20 USD/tháng và Teams từ 40 USD/người/tháng.

Cursor cũng có Pro+, Ultra cùng Enterprise. Mức sử dụng mô hình nằm trong gói và phần vượt hạn mức có thể được tính thêm nếu người dùng bật thanh toán theo nhu cầu.

Antigravity có gói cá nhân 0 USD/tháng. Google AI Pro có mức tham chiếu khoảng 20 USD/tháng, trong khi Google AI Ultra khoảng 250 USD/tháng và cung cấp hạn mức cao hơn cùng quyền truy cập rộng hơn. Nhu cầu Phương án nên thử trước Trải nghiệm Vibe Code lần đầu Cursor Hobby và Antigravity miễn phí Lập trình thường xuyên với nhiều model Cursor Pro Ưu tiên Gemini với hạn mức cao hơn Google AI Pro Sử dụng Agent cường độ lớn So sánh Cursor Pro+/Ultra với Google AI Ultra Quản trị đội nhóm Cursor Teams/Enterprise hoặc Antigravity qua Google Cloud

Lưu ý: Không nên chỉ so sánh giá niêm yết. Một mô hình suy luận mạnh có thể tiêu thụ hạn mức nhanh hơn mô hình nhẹ. Hãy theo dõi số nhiệm vụ hoàn thành, thời gian sửa lại và chi phí phát sinh trong ít nhất một chu kỳ sử dụng.

Quyền riêng tư và kiểm soát thao tác

Cursor cung cấp Privacy Mode cho cả tài khoản miễn phí và trả phí. Khi chế độ này được bật, Cursor cam kết không sử dụng dữ liệu của người dùng để huấn luyện và áp dụng yêu cầu bảo vệ dữ liệu với nhà cung cấp mô hình.

Cursor cũng công bố chứng nhận SOC 2 Type II cùng các cơ chế quản trị dành cho doanh nghiệp trên trang Security.

Antigravity sử dụng hệ thống quyền thống nhất. Theo mặc định, Agent yêu cầu xác nhận trước khi chạy lệnh Terminal nhạy cảm, người dùng có thể thiết lập chính sách cho dự án và công cụ. Tài liệu Permissions mô tả các cổng phê duyệt dành cho thao tác có khả năng ảnh hưởng môi trường cục bộ.

Dù chọn công cụ nào, bạn vẫn nên:

Không đưa khóa API, mật khẩu hoặc dữ liệu khách hàng vào prompt.

Bật chế độ riêng tư phù hợp với chính sách doanh nghiệp.

Giới hạn quyền Terminal, trình duyệt và MCP ở mức cần thiết.

Kiểm tra mọi diff trước khi commit hoặc triển khai.

Chạy test, lint và công cụ quét bảo mật sau khi Agent thay đổi dự án.

Sử dụng Git branch hoặc worktree để dễ quay lại trạng thái an toàn.

So sánh Cursor và Antigravity theo từng nhu cầu thực tế

Tạo website bằng câu lệnh

Nếu mục tiêu là tạo landing page hoặc website giới thiệu từ mô tả, cả hai đều có thể thực hiện quy trình:

Tạo cấu trúc dự án. Viết giao diện và chức năng. Cài các thư viện cần thiết. Chạy website trên môi trường cục bộ. Mở trình duyệt để kiểm tra. Sửa lỗi và tinh chỉnh giao diện.

Cursor phù hợp khi bạn muốn xem giao diện, nhấp trực tiếp vào thành phần cần sửa và tiếp tục tinh chỉnh bằng Design Mode.

Antigravity phù hợp khi bạn muốn giao một mục tiêu tổng thể, để Agent tự thực hiện nhiều bước rồi xem kế hoạch, ảnh chụp và video xác minh.

So sánh Cursor và Antigravity theo từng nhu cầu thực tế

Lập trình và sửa lỗi hằng ngày

Cursor thường thuận tiện hơn cho lập trình viên làm việc liên tục trong editor. Tab hỗ trợ khi viết từng đoạn, Agent xử lý phần việc lớn, còn Bugbot hỗ trợ xem xét pull request.

Antigravity IDE vẫn đáp ứng đầy đủ công việc hằng ngày, đặc biệt khi nhóm dùng Gemini, Google Cloud hoặc các MCP chính thức của Google. Tuy nhiên, người đã quen sâu với VS Code có thể cần thời gian thích nghi với quy trình Agent-first và cách quản lý Artifact.

Điều phối nhiều Agent song song

Cursor và Antigravity 2.0 đều hỗ trợ nhiều Agent.

Cursor gom Agent từ local, cloud, web, mobile và các tích hợp vào cùng một sidebar. Antigravity dùng ứng dụng độc lập làm trung tâm chỉ huy nhiều workspace, đồng thời có subagent bất đồng bộ và SDK.

Nếu phần lớn công việc nằm trong repository và GitHub, Cursor thường mang lại luồng làm việc trực tiếp hơn. Nếu mục tiêu là xây quy trình Agent rộng hơn IDE, Antigravity có cấu trúc mở rộng đáng cân nhắc.

Phát triển dự án trong hệ sinh thái Google

Antigravity là lựa chọn tự nhiên khi dự án liên quan nhiều đến:

Gemini.

Google Cloud.

Firebase.

Google Workspace.

Google Stitch.

Cloud Run.

Các API và MCP do Google cung cấp.

Các codelab chính thức cung cấp quy trình kết nối MCP và triển khai ứng dụng lên Google Cloud.

Cursor vẫn có thể làm việc với công nghệ Google thông qua CLI, extension và MCP. Tuy nhiên, Antigravity thường được cập nhật sớm hơn cho sản phẩm và luồng tích hợp do Google phát triển.

Tóm lại, nên chọn Cursor AI hay Antigravity?

Chọn Cursor khi nào?

Bạn muốn giao diện gần với VS Code và bắt đầu nhanh.

Bạn vừa tự viết mã vừa giao các nhiệm vụ lớn cho Agent.

Bạn cần gợi ý mã liên tục trong quá trình nhập.

Bạn muốn chuyển linh hoạt giữa nhiều mô hình AI.

Quy trình nhóm gắn nhiều với GitHub, Slack, Linear và pull request.

Bạn cần Design Mode để chỉnh giao diện bằng thao tác trực quan.

Doanh nghiệp cần SSO, SCIM, audit log và chính sách quản trị tập trung.

Tóm lại, nên chọn Cursor AI hay Antigravity?

Chọn Google Antigravity khi nào?

Bạn muốn trải nghiệm nền tảng được thiết kế ưu tiên Agent ngay từ đầu.

Bạn cần điều phối nhiều dự án và Agent từ một trung tâm độc lập.

Bạn ưu tiên Gemini, Google Cloud, Workspace hoặc Stitch.

Bạn muốn xem kế hoạch, ảnh chụp và video thao tác dưới dạng Artifact.

Bạn cần CLI và SDK để phát triển quy trình Agent tùy chỉnh.

Bạn muốn tận dụng Browser Subagent cho nhiệm vụ nhiều bước trên web.

Bạn đang tìm gói miễn phí để trải nghiệm hệ sinh thái AI của Google.

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Kết luận

Cursor và Antigravity không phải hai đối thủ triệt tiêu lẫn nhau mà đại diện cho hai giai đoạn phát triển khác nhau của công cụ hỗ trợ lập trình bằng AI. Cursor phù hợp với những ai muốn giữ quyền kiểm soát từng dòng code, cần tốc độ gợi ý nhanh và hệ sinh thái đa mô hình AI đa dạng. Antigravity lại mở ra hướng đi mới: giao phó cả một dự án cho đội ngũ agent tự vận hành, tự kiểm tra và tự báo cáo kết quả.

Lựa chọn nào tốt hơn phụ thuộc hoàn toàn vào quy mô dự án, mức độ kiểm soát mong muốn và ngân sách sẵn có. Nếu vẫn còn phân vân, cách nhanh nhất vẫn là trải nghiệm thực tế cả hai công cụ trên chính dự án cá nhân, vì bản dùng thử của cả Cursor lẫn Antigravity hiện đều đang mở cho người dùng cá nhân đăng ký miễn phí.

Những câu hỏi thường gặp

Cursor hay Antigravity dễ dùng hơn cho người mới? Cursor thường dễ làm quen hơn nếu người dùng từng tiếp xúc với VS Code. Antigravity có quy trình giao mục tiêu và xem Artifact rõ ràng, nhưng cần thời gian để hiểu Workspace, quyền thực thi, Browser Subagent và Skills.

Antigravity có miễn phí không? Có. Google cung cấp gói cá nhân 0 USD/tháng với quota tùy mô hình và chu kỳ. Người dùng cần nâng cấp Google AI Pro hoặc Ultra khi muốn hạn mức cao hơn hay quyền truy cập rộng hơn. Điều kiện có thể thay đổi, vì vậy hãy kiểm tra trang giá chính thức trước khi đăng ký.

Cursor có thể dùng mô hình Gemini không? Cursor hỗ trợ nhiều mô hình tiên tiến và danh sách thay đổi theo từng phiên bản, gói cùng khu vực. Hãy mở model selector hoặc trang Models & Pricing trong tài khoản để kiểm tra phiên bản Gemini đang khả dụng.

Có thể dùng song song cả Cursor và Antigravity không? Hoàn toàn có thể. Nhiều lập trình viên áp dụng mô hình “dual-wield”: dùng Cursor cho công việc chỉnh sửa code chi tiết hằng ngày, đồng thời dùng Antigravity để giao các tác vụ lớn, lặp lại hoặc cần kiểm thử giao diện tự động chạy song song ở chế độ nền.

Có cần biết lập trình khi dùng Cursor hoặc Antigravity không? Kiến thức lập trình không bắt buộc để tạo bản thử nghiệm đơn giản, nhưng rất hữu ích khi kiểm tra lỗi, bảo mật, cơ sở dữ liệu và quá trình triển khai. Người không chuyên nên bắt đầu với dự án nhỏ, yêu cầu Agent giải thích thay đổi và luôn kiểm tra kết quả trên môi trường thử nghiệm.