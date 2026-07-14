So sánh Cursor AI vs GitHub Copilot: Chọn công cụ nào để Vibe Code?

Thay vì viết từng dòng code theo phương pháp truyền thống, với Vibe Code, lập trình viên có thể mô tả ý tưởng bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI tạo giao diện, xử lý lỗi và hoàn thiện nhiều phần của ứng dụng. Trong số các lựa chọn phổ biến hiện nay, Cursor AI và GitHub Copilot là 2 công cụ được nhiều người mới tìm hiểu Vibe Code quan tâm. Cùng Tino so sánh Cursor AI vs GitHub Copilot qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Cursor AI và GitHub Copilot

Cursor AI là gì?

Cursor AI là trình soạn thảo mã nguồn được xây dựng bởi công ty Anysphere, ra đời năm 2022 dựa trên nền tảng mã nguồn mở của VS Code. Điểm khác biệt lớn nhất so với một tiện ích mở rộng thông thường nằm ở chỗ Cursor không phải là một plugin gắn thêm vào trình soạn thảo có sẵn, mà là một môi trường lập trình độc lập, được thiết kế lại hoàn toàn để AI đóng vai trò trung tâm trong mọi thao tác viết mã.

Tính đến đầu năm 2026, Anysphere đã đạt doanh thu định kỳ hàng năm vượt mốc 2 tỷ USD, sở hữu hơn 1 triệu người dùng trả phí, phục vụ nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn như Stripe, OpenAI, Figma và Adobe.

👉 Xem thêm: Cursor AI là gì?

Cursor AI là gì?

GitHub Copilot là gì?

GitHub Copilot ra mắt vào tháng 6 năm 2022, là sản phẩm hợp tác giữa GitHub và OpenAI, sau này thuộc quyền sở hữu của Microsoft. Khác với Cursor, GitHub Copilot hoạt động dưới dạng tiện ích mở rộng có thể cài đặt vào nhiều trình soạn thảo quen thuộc như VS Code, JetBrains, Visual Studio, Neovim hay Xcode.

Triết lý phát triển của công cụ này là nâng cấp môi trường làm việc sẵn có của lập trình viên thay vì thay thế hoàn toàn. Tính đến tháng 1 năm 2026, GitHub Copilot ghi nhận hơn 4,7 triệu người dùng trả phí, tăng trưởng 75% so với cùng kỳ năm trước.

👉 Xem thêm: GitHub Copilot là gì?

GitHub Copilot là gì?

Bảng so sánh nhanh Cursor AI và GitHub Copilot

Tiêu chí Cursor GitHub Copilot Hình thức chính Trình soạn thảo code AI riêng Bộ công cụ AI tích hợp vào nhiều IDE và GitHub Trải nghiệm Vibe Code Tập trung, liền mạch trong một ứng dụng Linh hoạt, phụ thuộc môi trường sử dụng Gợi ý code Cursor Tab Code Completion và Next Edit Suggestions Agent trong IDE Có Có Agent đám mây Cursor Cloud Agents GitHub Copilot Cloud Agent Đánh giá code Bugbot Copilot Code Review Hỗ trợ MCP Có Có Terminal Terminal tích hợp và Cursor CLI Copilot CLI Nền tảng Chủ yếu tập trung vào hệ sinh thái Cursor GitHub, VS Code, Visual Studio, JetBrains, Xcode, Neovim và nhiều môi trường khác Gói miễn phí Hobby, giới hạn Agent và Tab 2.000 lượt hoàn thành code mỗi tháng, kèm quyền truy cập AI giới hạn Gói cá nhân trả phí thấp nhất 20 USD/tháng 10 USD/tháng Phù hợp nhất Vibe Code, xây dựng nhanh trong một editor AI Lập trình đa IDE và quy trình GitHub

So sánh Cursor AI vs GitHub Copilot chi tiết

Hình thức hoạt động và môi trường hỗ trợ

Cursor là một ứng dụng soạn thảo code riêng. Người dùng cần tải Cursor, mở dự án trong ứng dụng và chuyển phần lớn quy trình lập trình sang môi trường này. Cách tiếp cận mang lại trải nghiệm AI đồng nhất hơn vì các tính năng được thiết kế cùng một hệ thống.

GitHub Copilot có phạm vi hỗ trợ rộng hơn. Người dùng có thể tiếp tục làm việc trong VS Code, Visual Studio, JetBrains, Xcode, Neovim hoặc một IDE tương thích. Copilot cũng xuất hiện trên GitHub.com, terminal và thiết bị di động.

Vì vậy:

Cursor phù hợp với người sẵn sàng chuyển sang một trình soạn thảo AI chuyên biệt.

GitHub Copilot phù hợp với người muốn giữ nguyên công cụ lập trình quen thuộc.

👉 Nhận xét: Đối với một nhóm đang dùng nhiều IDE khác nhau, GitHub Copilot thường dễ triển khai đồng bộ hơn. Với một cá nhân tập trung vào Vibe Code, Cursor mang lại cảm giác liền mạch hơn.

So sánh Cursor AI vs GitHub Copilot chi tiết

Khả năng gợi ý và hoàn thành code

Cả Cursor và GitHub Copilot đều có thể dự đoán phần code tiếp theo dựa trên nội dung đang viết, các tệp liên quan và ngữ cảnh dự án.

Cursor cung cấp Cursor Tab, hỗ trợ không chỉ hoàn thành dòng hiện tại mà còn dự đoán vị trí chỉnh sửa tiếp theo. Trải nghiệm được thiết kế để người dùng liên tục xem, chấp nhận hoặc bỏ qua các thay đổi bằng bàn phím.

GitHub Copilot cung cấp code completion và next edit suggestions. Các gói trả phí có quyền sử dụng không giới hạn đối với hai nhóm tính năng này, trong khi những hoạt động như chat, Agent, code review và CLI sử dụng GitHub AI Credits.

Chất lượng gợi ý thực tế phụ thuộc vào:

Ngôn ngữ lập trình.

Framework.

Cấu trúc source code.

Số lượng tệp liên quan.

Model AI được chọn.

Cách đặt tên hàm và biến.

Mức độ rõ ràng của yêu cầu.

👉 Nhận xét: Không có công cụ nào luôn tạo ra kết quả tốt hơn trong mọi dự án. Cursor thường tạo cảm giác chủ động hơn khi chỉnh sửa liên tục nhiều vị trí, còn GitHub Copilot phù hợp với thao tác hoàn thành code trong IDE quen thuộc.

👉 Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Cursor AI từ A-Z

Khả năng hiểu toàn bộ dự án

Cursor được thiết kế xoay quanh việc lập chỉ mục codebase và đưa ngữ cảnh dự án vào Agent. Người dùng có thể yêu cầu chỉnh sửa một tính năng qua nhiều tệp hoặc tìm nguyên nhân gây lỗi trên toàn bộ workspace.

GitHub Copilot cũng sử dụng ngữ cảnh từ tệp đang mở, đoạn code được chọn, thông tin workspace, framework, ngôn ngữ và dependency. Trên GitHub, Copilot còn có thể khai thác repository, issue, pull request cùng các thành phần liên quan.

👉 Nhận xét: Cursor có lợi thế về cảm giác thống nhất giữa editor và Agent. GitHub Copilot có lợi thế khi dự án cùng quy trình làm việc đã được tổ chức sâu trên GitHub.

Agent và mức độ tự động hóa

Agent có thể tự xác định tệp cần sửa, tạo hoặc xóa code, chạy lệnh terminal, kiểm tra lỗi và tiếp tục điều chỉnh sau mỗi kết quả.

Cursor Agent phù hợp với các yêu cầu như:

Tạo trang đăng nhập cho website.

Thêm API thanh toán.

Chuyển một dự án JavaScript sang TypeScript.

Tìm và sửa lỗi trên nhiều tệp.

Viết test cho một chức năng.

Tái cấu trúc một module lớn.

Toàn bộ quá trình diễn ra trực tiếp trong môi trường Cursor. Người dùng có thể theo dõi thay đổi, duyệt lệnh và kiểm tra từng tệp.

Trong khi đó, Agent Mode của GitHub Copilot cũng có thể tự xác định tệp cần chỉnh sửa, đề xuất lệnh terminal và lặp lại quá trình sửa lỗi đến khi hoàn thành yêu cầu.

👉 Nhận xét: Xét riêng trải nghiệm trong editor, Cursor thường phù hợp với người muốn AI tham gia sâu và liên tục. GitHub Copilot phù hợp với người cần Agent nhưng không muốn thay đổi IDE.

Agent và mức độ tự động hóa

Làm việc trên nền tảng đám mây

Cả hai sản phẩm đều hỗ trợ giao tác vụ cho Agent chạy trên hạ tầng đám mây.

Cursor Cloud Agents cho phép thực hiện công việc bên ngoài phiên lập trình cục bộ. Gói Cursor Pro hiện đã bao gồm quyền truy cập Cloud Agents, trong khi gói Teams bổ sung khả năng chia sẻ ngữ cảnh và tự động hóa theo nhóm.

GitHub Copilot Cloud Agent có thể:

Nghiên cứu repository. Xây dựng kế hoạch triển khai. Tạo branch. Chỉnh sửa code. Commit và đẩy thay đổi. Chuẩn bị pull request. Tiếp nhận phản hồi để chỉnh sửa tiếp.

GitHub cho phép khởi động tác vụ từ Issues, GitHub.com hoặc một số điểm truy cập trong IDE.

👉 Nhận xét: GitHub Copilot có lợi thế rõ ràng khi quy trình phát triển xoay quanh Issues, branch và pull request. Cursor phù hợp với người muốn kết nối Agent đám mây với trải nghiệm Cursor hiện có.

Hỗ trợ nhiều model AI

Cursor và GitHub Copilot đều hỗ trợ nhiều model thay vì giới hạn người dùng vào một lựa chọn duy nhất.

Cursor cung cấp quyền truy cập các frontier model, đồng thời phát triển dòng Composer riêng. Quyền truy cập và lượng sử dụng phụ thuộc vào gói đăng ký, model cùng cơ chế tính phí theo mức sử dụng.

GitHub Copilot cho phép người dùng gói trả phí chọn model. Gói Pro+ và Max bổ sung quyền truy cập model cao cấp cùng lượng GitHub AI Credits lớn hơn. Danh sách model có thể khác nhau giữa từng tính năng và được cập nhật thường xuyên.

👉 Nhận xét: Không nên đánh giá toàn bộ sản phẩm chỉ dựa trên tên model. Cách công cụ thu thập ngữ cảnh, gọi lệnh và quản lý thay đổi cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng.

Khả năng kết nối MCP

Cursor hỗ trợ MCP trong các gói cá nhân trả phí. Người dùng có thể bổ sung công cụ truy cập cơ sở dữ liệu, tài liệu, trình duyệt, hệ thống quản lý công việc hoặc API nội bộ. Cursor cũng hỗ trợ Skills và Hooks để mở rộng quy trình của Agent.

GitHub Copilot hỗ trợ cấu hình MCP cho nhiều tính năng, giúp Agent truy cập dữ liệu hoặc công cụ ngoài môi trường code. Đối với tổ chức, quản trị viên có thể kiểm soát chính sách sử dụng MCP.

👉 Nhận xét: Về mặt chức năng, cả hai đều đáp ứng nhu cầu mở rộng Agent. Cursor mang lại cảm giác gần với Vibe Code cá nhân, trong khi GitHub Copilot phù hợp với hệ thống có chính sách quản trị tập trung.

Đánh giá code và xử lý pull request

Cursor cung cấp Bugbot để tự động xem xét pull request. Bugbot có thể tìm lỗi, để lại nhận xét, áp dụng quy tắc dự án và kích hoạt Cloud Agent để sửa lỗi được phát hiện. Công cụ hỗ trợ GitHub, GitLab và Bitbucket trong các cấu hình được Cursor cung cấp.

GitHub Copilot có Copilot Code Review, đưa ra nhận xét bằng AI đối với thay đổi trong code. Cloud Agent cũng có thể làm việc trực tiếp với issue, branch và pull request trên GitHub.

👉 Nhận xét: GitHub Copilot có lợi thế về mức độ tích hợp tự nhiên với GitHub. Cursor Bugbot phù hợp với nhóm muốn sử dụng khả năng đánh giá của Cursor trên nhiều nền tảng quản lý source code.

Tuy nhiên, dù sử dụng sản phẩm nào, nhận xét của AI vẫn cần được lập trình viên kiểm tra. AI có thể bỏ sót lỗi nghiệp vụ, hiểu sai yêu cầu hoặc đề xuất thay đổi gây ảnh hưởng đến phần khác của hệ thống.

Đánh giá code và xử lý pull request

Khả năng tùy chỉnh theo dự án

Cursor hỗ trợ Rules, Skills và Hooks. Nhóm phát triển có thể đặt quy tắc về cách viết code, cấu trúc thư mục, thư viện ưu tiên hoặc thao tác cần thực hiện sau khi sửa tệp.

GitHub Copilot hỗ trợ Custom Instructions, Prompt Files, Custom Agents, Agent Skills, Copilot Spaces và Copilot Memory. Các tính năng này giúp AI làm việc theo tiêu chuẩn của repository hoặc tổ chức.

Ví dụ, một nhóm có thể yêu cầu AI:

Luôn sử dụng TypeScript.

Không gọi API trực tiếp từ giao diện.

Viết test cho mỗi service mới.

Tuân thủ cấu trúc component có sẵn.

Không sử dụng thư viện chưa được phê duyệt.

Kiểm tra bảo mật trước khi hoàn tất tác vụ.

👉 Nhận xét: Cursor phù hợp với cá nhân và nhóm muốn xây dựng quy trình Vibe Code ngay trong editor. GitHub Copilot có hệ thống tùy chỉnh phong phú cho repository và quy trình GitHub.

Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

Cursor cho phép bật Privacy Mode trong phần cài đặt hoặc thông qua quản trị viên nhóm. Khi chế độ này được bật, Cursor cam kết code không được dùng để huấn luyện model bởi Cursor hoặc nhà cung cấp model. Gói Teams có Privacy Mode ở cấp nhóm, còn Enterprise bổ sung kiểm soát repository, model, MCP, mạng và nhật ký kiểm tra.

Đối với GitHub Copilot, người dùng cá nhân có thể quản lý chính sách thu thập dữ liệu, lưu giữ prompt và quyền sử dụng tương tác để cải thiện model. GitHub cho biết dữ liệu của khách hàng Business và Enterprise được bảo vệ theo thỏa thuận xử lý dữ liệu riêng. Các tổ chức dùng Copilot Business hoặc Enterprise còn có thể loại trừ tệp nhạy cảm để Copilot không truy cập nội dung đó.

👉 Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký Cursor AI free

So sánh giá Cursor và GitHub Copilot

Giá Cursor

Cursor hiện cung cấp các lựa chọn chính:

Hobby: Miễn phí, giới hạn lượt dùng Agent và Tab.

Miễn phí, giới hạn lượt dùng Agent và Tab. Pro: Từ 20 USD/tháng.

Từ 20 USD/tháng. Pro+ và Ultra: Dành cho người sử dụng Agent thường xuyên hoặc khối lượng cao.

Dành cho người sử dụng Agent thường xuyên hoặc khối lượng cao. Teams Standard: 40 USD/người/tháng khi thanh toán theo tháng.

40 USD/người/tháng khi thanh toán theo tháng. Enterprise: Báo giá riêng.

Gói Pro bao gồm hạn mức Agent mở rộng, model cao cấp, MCP, Skills, Hooks và Cloud Agents. Cursor sử dụng cơ chế hạn mức model kết hợp thanh toán theo mức dùng khi phần tài nguyên đi kèm đã hết.

Cập nhật giá Cursor AI tại: https://cursor.com/pricing

Giá Cursor

Giá GitHub Copilot

Các gói cá nhân của GitHub Copilot gồm:

Free: 0 USD, có 2.000 lượt hoàn thành code mỗi tháng và quyền dùng AI giới hạn.

0 USD, có 2.000 lượt hoàn thành code mỗi tháng và quyền dùng AI giới hạn. Pro: 10 USD/tháng.

10 USD/tháng. Pro+: 39 USD/tháng.

39 USD/tháng. Max: 100 USD/tháng.

Các gói dành cho tổ chức gồm:

Business: 19 USD/ghế/tháng.

19 USD/ghế/tháng. Enterprise: 39 USD/ghế/tháng.

Gói Pro có code completion và next edit suggestions không giới hạn, Cloud Agent, code review, quyền chọn model và lượng GitHub AI Credits hằng tháng.

Cập nhật giá Github Copilot tại: https://github.com/features/copilot/plans

Công cụ nào rẻ hơn?

Xét gói cá nhân trả phí thấp nhất, GitHub Copilot Pro rẻ hơn Cursor Pro:

GitHub Copilot Pro: 10 USD/tháng.

Cursor Pro: 20 USD/tháng.

Tuy nhiên, đây chưa phải phép so sánh hoàn toàn tương đương. Cursor tập trung cung cấp một môi trường AI tích hợp sâu, trong khi Copilot phân phối tính năng trên nhiều nền tảng và dùng hệ thống GitHub AI Credits cho chat, Agent, code review cùng CLI.

👉 Nhận xét: Người dùng nên xem thêm mức tiêu thụ thực tế thay vì chỉ nhìn giá đăng ký. Một model cao cấp hoặc tác vụ Agent dài có thể tiêu thụ nhiều tài nguyên hơn thao tác hoàn thành code thông thường.

Ưu và nhược điểm của Cursor AI

Ưu điểm

AI được tích hợp sâu trong trình soạn thảo.

Phù hợp với phong cách Vibe Code.

Dễ yêu cầu chỉnh sửa nhiều tệp cùng lúc.

Agent, terminal và codebase hoạt động trong một giao diện.

Hỗ trợ nhiều model AI.

Có MCP, Skills và Hooks.

Có Cloud Agents.

Có Bugbot để đánh giá pull request.

Giao diện quen thuộc với người dùng VS Code.

Ưu và nhược điểm của Cursor AI

Nhược điểm

Cần chuyển sang một trình soạn thảo riêng.

Gói trả phí thấp nhất cao hơn GitHub Copilot Pro.

Chi phí có thể tăng khi dùng nhiều model cao cấp hoặc Agent.

Một số extension và quy trình chuyên biệt có thể không tương thích hoàn toàn như trong IDE gốc.

Người mới dễ chấp nhận thay đổi quá nhanh mà chưa kiểm tra code.

Ưu và nhược điểm của GitHub Copilot

Ưu điểm

Hoạt động trên nhiều IDE và nền tảng.

Không bắt buộc chuyển trình soạn thảo.

Tích hợp sâu với GitHub.

Có Agent Mode và Cloud Agent.

Có Copilot CLI.

Có code review và quy trình pull request.

Hỗ trợ Custom Agents, Skills, Instructions và MCP.

Gói Pro có mức giá dễ tiếp cận.

Phù hợp với tổ chức đã dùng GitHub.

Ưu và nhược điểm của GitHub Copilot

Nhược điểm

Trải nghiệm có thể khác nhau giữa từng IDE.

Một số tính năng phát huy hiệu quả cao nhất khi repository nằm trên GitHub.

Hệ thống AI Credits cần thời gian làm quen.

Tính năng và model khả dụng phụ thuộc vào gói đăng ký.

Trải nghiệm Vibe Code chưa tập trung trong một editor duy nhất như Cursor.

Nên chọn Cursor hay GitHub Copilot?

Không có lựa chọn phù hợp cho mọi người. Quyết định nên dựa trên môi trường làm việc hiện tại và mục tiêu sử dụng AI.

Người mới học Vibe Code

Cursor thường dễ tiếp cận hơn khi mục tiêu là xây dựng một website hoặc ứng dụng bằng câu lệnh tự nhiên. Giao diện tập trung giúp người mới không phải tìm hiểu nhiều tiện ích rời rạc.

Tuy nhiên, người mới vẫn cần học các kiến thức cơ bản như cấu trúc thư mục, frontend, backend, cơ sở dữ liệu và cách đọc thông báo lỗi. Vibe Code giúp giảm thời gian viết code nhưng không thay thế hoàn toàn tư duy xây dựng phần mềm.

Gợi ý: Chọn Cursor Hobby để làm quen trước, sau đó nâng cấp khi hạn mức miễn phí không còn đáp ứng nhu cầu.

Lập trình viên cá nhân

Cursor phù hợp với lập trình viên thường xuyên giao cho AI các tác vụ lớn như tạo tính năng, tái cấu trúc module hoặc xử lý lỗi trên nhiều tệp.

GitHub Copilot phù hợp với người chủ yếu cần:

Hoàn thành code nhanh hơn.

Hỏi đáp về code.

Thêm Agent vào IDE hiện tại.

Làm việc trực tiếp với GitHub.

Giảm chi phí thuê bao ban đầu.

Gợi ý: Chọn Cursor khi AI là trung tâm của quy trình. Chọn GitHub Copilot khi AI đóng vai trò trợ lý bên trong quy trình sẵn có.

Nên chọn Cursor hay GitHub Copilot?

Người đang dùng VS Code hoặc JetBrains

Người muốn giữ nguyên VS Code hoặc JetBrains nên ưu tiên GitHub Copilot. Việc cài Copilot ít làm thay đổi thói quen, extension và cấu hình đang sử dụng.

Người dùng VS Code sẵn sàng chuyển sang một môi trường AI chuyên biệt có thể chọn Cursor. Giao diện tương đối quen thuộc nên quá trình thích nghi thường không quá phức tạp.

Nhóm phát triển phần mềm

Nhóm nhỏ tập trung vào tốc độ xây dựng sản phẩm có thể chọn Cursor Teams. Gói này bổ sung quản lý thành viên, marketplace nội bộ, Bugbot, Cloud Agents, phân tích sử dụng, Privacy Mode và SSO.

Nhóm đã quản lý issue, repository, review và triển khai trên GitHub có thể ưu tiên Copilot Business hoặc Enterprise. Copilot phù hợp với quy trình giao tác vụ từ issue, tạo branch và đánh giá pull request.

Doanh nghiệp sử dụng GitHub

GitHub Copilot thường là lựa chọn tự nhiên hơn đối với doanh nghiệp đã dùng GitHub Enterprise Cloud. Quản trị viên có thể kiểm soát model, tính năng, nội dung cần loại trừ và chính sách truy cập ở cấp tổ chức.

Cursor Enterprise phù hợp với doanh nghiệp muốn trải nghiệm Cursor nhưng vẫn cần quản lý repository, model, MCP, mạng, nhật ký kiểm tra và tài khoản dịch vụ ở cấp tập trung.

Có thể tóm tắt lựa chọn như sau: Nhu cầu Lựa chọn phù hợp Xây dựng ứng dụng theo phong cách Vibe Code Cursor Muốn AI tích hợp sâu trong một editor Cursor Muốn giữ nguyên IDE hiện tại GitHub Copilot Đang dùng JetBrains, Visual Studio hoặc Xcode GitHub Copilot Làm việc nhiều với GitHub Issues và pull request GitHub Copilot Muốn mức giá cá nhân thấp hơn GitHub Copilot Pro Thường xuyên chỉnh sửa nhiều tệp bằng Agent Cursor Cần Cloud Agent tích hợp sâu với GitHub GitHub Copilot Nhóm nhỏ ưu tiên tốc độ Vibe Code Cursor Teams Doanh nghiệp vận hành trên GitHub GitHub Copilot Business hoặc Enterprise

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Kết luận

Cursor không vượt trội tuyệt đối trong mọi tiêu chí. GitHub Copilot cũng không còn đơn thuần là tiện ích gợi ý code. Cả hai đang phát triển thành nền tảng Agentic Coding toàn diện, nhưng định hướng sử dụng vẫn khác nhau. Lựa chọn phù hợp nên dựa trên cách làm việc, ngân sách và mức độ tự động hóa cần thiết. Người theo đuổi Vibe Code chuyên sâu có thể ưu tiên Cursor. Người đang làm việc trong hệ sinh thái GitHub hoặc nhiều IDE khác nhau có thể chọn GitHub Copilot.

Những câu hỏi thường gặp

Cursor và GitHub Copilot khác nhau ở điểm cốt lõi nào? Khác biệt lớn nhất nằm ở kiến trúc sản phẩm: Cursor là một trình soạn thảo độc lập được xây dựng lại hoàn toàn xoay quanh AI, trong khi GitHub Copilot là tiện ích mở rộng gắn thêm vào các trình soạn thảo sẵn có. Điều này kéo theo sự khác biệt về độ sâu tính năng, mức giá và phạm vi hỗ trợ IDE.

Cursor hay GitHub Copilot hỗ trợ mô hình AI mạnh hơn? Cả hai đều truy cập các mô hình hàng đầu như GPT, Claude và Gemini, nhưng Cursor cho phép chọn mô hình linh hoạt theo từng tác vụ cụ thể và có thêm mô hình riêng Composer 2.5, còn GitHub Copilot hiện có điểm benchmark SWE-bench cao hơn một chút.

Cursor và GitHub Copilot có bản miễn phí không? Có. Cursor cung cấp gói Hobby với lượt dùng Agent và Tab giới hạn. GitHub Copilot Free cung cấp 2.000 lượt hoàn thành code mỗi tháng cùng quyền dùng chat và Agent giới hạn.

Doanh nghiệp nên chọn công cụ nào cho đội ngũ lập trình viên? Nếu đội ngũ đã vận hành quy trình phát triển gắn chặt với GitHub Actions và pull request, GitHub Copilot Business hoặc Enterprise mang lại sự liền mạch cao hơn. Nếu ưu tiên tốc độ triển khai và tự động hóa sâu qua nhiều tệp, Cursor Teams là phương án đáng cân nhắc.

Có thể dùng Cursor và GitHub Copilot cùng lúc không? Có thể, nhưng nên tránh bật hai hệ thống hoàn thành code cùng lúc vì các đề xuất có thể trùng lặp. Một phương án phù hợp là dùng Cursor làm editor chính và sử dụng Copilot cho GitHub, CLI hoặc IDE khác.