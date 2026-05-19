Những dự án sáng tạo đã chinh phục giải thưởng tại Hermes Agent Creative Hackathon

Hãy tưởng tượng một trợ lý AI không chỉ làm theo lệnh mà còn tự học, tự ghi nhớ và ngày càng hiểu bạn hơn — đó chính xác là điều mà Hermes Agent của Nous Research hướng tới. Và để chứng minh tiềm năng đó, Nous Research cùng đối tác Kimi (Moonshot AI) đã tổ chức một cuộc thi Hermes Agent Creative Hackathon — nơi 227 bài dự thi từ các lập trình viên và người sáng tạo trên toàn thế giới tranh tài, sử dụng Hermes Agent để xây dựng những sản phẩm rất khác nhau. Vậy kết quả ra sao?

Hermes Agent Creative Hackathon — Cuộc thi sáng tạo trị giá 25.000 USD

Bối cảnh và quy mô

Cuộc thi được tổ chức bởi Nous Research kết hợp cùng Kimi (Moonshot AI) — một trong những công ty AI hàng đầu châu Á, nổi tiếng với các mô hình hỗ trợ ngữ cảnh cực dài. Chương trình kéo dài 16 ngày, với tổng giải thưởng lên đến 25.000 USD.

Mục tiêu không phải chỉ là viết code hay xây dựng công cụ thông thường. Ban tổ chức đặc biệt kêu gọi các “tinkerers” — những người thích tự mày mò, thử nghiệm — đưa Hermes Agent vào các lĩnh vực sáng tạo như:

Tạo video, âm thanh, hình ảnh

Mô hình và nghệ thuật 3D

Viết sáng tạo dài hơi (long-form writing)

Phần mềm sáng tạo (creative software)

Phương tiện truyền thông tương tác (interactive media)

Đây là điểm khác biệt then chốt: thay vì chỉ tập trung vào năng suất công việc hay phần mềm doanh nghiệp, hackathon này hỏi câu hỏi thú vị hơn: AI agent có thể làm gì với nghệ thuật và sáng tạo?

Tiêu chí đánh giá

Ban giám khảo từ cả Nous Research và Kimi chấm điểm dựa trên ba yếu tố:

Sáng tạo (Creativity) — Ý tưởng có thật sự mới lạ, độc đáo không?

— Ý tưởng có thật sự mới lạ, độc đáo không? Tính hữu ích (Usefulness) — Sản phẩm có giải quyết được vấn đề thực tế không?

— Sản phẩm có giải quyết được vấn đề thực tế không? Trình bày (Presentation) — Cách trình bày và thể hiện sản phẩm có thuyết phục không?

Hạng mục giải thưởng

Hermes Agent Creative Hackathon có hai hạng mục:

Hạng mục chính: Tổng giải thưởng $15k (Giải nhất – $10,000 Giải nhì – $3,500 Giải ba – $1,500)

(Giải nhất – $10,000 Giải nhì – $3,500 Giải ba – $1,500) Hạng mục Kimi: Tổng giải thưởng $5k (Giải nhất – $3,500 Giải nhì – $1,000 Giải ba – $500)

(Giải nhất – $3,500 Giải nhì – $1,000 Giải ba – $500) Ngoài ra, $5k Tín dụng Kimi sẽ được phân phối cho những người chiến thắng.

Trong tổng số 227 bài dự thi, ban giám khảo đã chọn ra các dự án xuất sắc nhất. Chính Nous Research thừa nhận việc chọn người thắng là vô cùng khó khăn trước mức độ sáng tạo của cộng đồng.

Những dự án nổi bật từ đã đạt giải tại Hermes Agent Creative Hackathon

🏆 Hạng mục chính (Main Track)

1. Giải Nhất ($10,000): Brut-V

Tác giả: @daumerval

@daumerval Ứng dụng: Dự án là một trình biên dịch RISC-V chạy trực tiếp trên trình duyệt. Hermes Agent đã tự viết hơn 6.200 dòng mã lệnh (assembly) và liên tục đối chiếu, tự sửa lỗi để đồng bộ hoàn hảo với hệ thống mô phỏng gốc. Tác phẩm này là một minh chứng ấn tượng cho thấy AI có khả năng trở thành công cụ đắc lực để xây dựng nên các công cụ lập trình nền tảng khác.

2. Giải nhì ($3,500): Ambien

Tác giả: @ya1sec

@ya1sec Ứng dụng: Một AI mang phong cách “mơ mộng”. Trợ lý ảo này kết nối trực tiếp với kho dữ liệu ghi chú cá nhân (Obsidian) để chắt lọc, kết nối các ý tưởng ngẫu nhiên và tổng hợp chúng thành những bài luận hoàn chỉnh. Điểm sáng của dự án là hệ thống liên tục tinh chỉnh giọng văn, giúp bài viết tự nhiên và có chiều sâu, phá vỡ lối văn phong rập khuôn thường thấy ở các mô hình AI.

3. Giải Ba ($1,500): Hermes Agent Teletype emulator

Tác giả: @hughpyle

@hughpyle Ứng dụng: Dự án mang cỗ máy đánh chữ cổ điển Teletype ASR33 từ thập niên 1960 trở lại hoạt động. Thông qua một chiếc Raspberry Pi, Hermes Agent không chỉ điều khiển cỗ máy cơ học này mà còn chạy một plugin giả lập chính xác âm thanh gõ phím và tiếng rền nguyên bản của máy. Đây là một sự kết hợp đầy nghệ thuật giữa kỷ nguyên điện tín xa xưa và kỷ nguyên AI hiện đại.

🌟 Hạng mục Kimi (Kimi Track)

1. Giải Nhất ($3,500): JumpFoundry

Tác giả: @evvaaannnn

@evvaaannnn Ứng dụng: Một công cụ đột phá dành cho các nhà thiết kế font chữ. Người dùng chỉ cần vẽ tay một hoặc hai ký tự mẫu (glyph), Hermes Agent sẽ đóng vai trò điều phối các mô hình AI chạy song song để tự động thiết kế toàn bộ các ký tự còn lại. Kết quả cuối cùng được xuất ra dưới dạng file font TTF hoàn chỉnh và có thể chỉnh sửa ngay lập tức.

2. Giải Nhì ($1,000): sacred_not_secret

Tác giả: @macbethAI

@macbethAI Ứng dụng: Một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc kỹ thuật số dạng khung lưới (wireframe) có khả năng thay đổi và phản ứng theo âm thanh. Hermes Agent đã tự mình đảm nhận việc tìm kiếm, tối ưu hóa các mô hình 3D của ngôi đền. Đồng thời, AI này còn tự lập trình ra ứng dụng điều khiển bằng ngôn ngữ GLSL, tích hợp các thanh trượt tùy chỉnh và thanh hiển thị sóng âm.

3. Giải Ba ($500): Permanence

Tác giả: @MachYear

@MachYear Ứng dụng: Một không gian làm việc kỹ thuật số thấu hiểu gu thẩm mỹ của người dùng. Hermes Agent tiến hành tổng hợp, phân tích các tài liệu và hình ảnh tham khảo từ chủ nhân, sau đó tự động thiết kế lại giao diện phần mềm để phản chiếu chính xác phong cách và cá tính nghệ thuật của người sử dụng.

Tại sao Hackathon này quan trọng?

Sự trỗi dậy của AI Agent sáng tạo

Trước đây, AI chủ yếu được dùng để tăng năng suất: viết email nhanh hơn, tóm tắt tài liệu, giải thích code. Nhưng Hermes Agent Creative Hackathon đặt ra câu hỏi khác hẳn: AI có thể trở thành đối tác sáng tạo không?

Câu trả lời từ 227 bài dự thi là: có và theo những cách mà ngay cả ban tổ chức cũng không ngờ tới.

Mô hình học tập tự động — Điểm cốt lõi của Hermes

Điều làm Hermes đặc biệt phù hợp với lĩnh vực sáng tạo là cơ chế tự cải thiện liên tục. Cơ chế GEPA (được trình bày tại hội nghị ICLR 2026) cho thấy: một agent Hermes với hơn 20 kỹ năng tự tạo sẽ thực hiện các tác vụ lặp lại nhanh hơn 40% so với ban đầu. Với lĩnh vực sáng tạo — nơi workflow thường lặp đi lặp lại theo dự án — đây là lợi thế rất lớn.

Cộng đồng là trái tim của hệ sinh thái

Phần lớn những kỹ năng sáng tạo mạnh nhất của Hermes không được tạo ra bởi Nous Research mà bởi chính cộng đồng. Hackathon này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy khi một nền tảng đủ mở và đủ mạnh, cộng đồng sẽ tự mình đẩy giới hạn xa hơn bất kỳ đội ngũ nội bộ nào có thể làm được.

Hermes Agent và Kimi — Quan hệ đối tác chiến lược

Việc Kimi (Moonshot AI) đồng tài trợ cho hackathon này không phải ngẫu nhiên. Kimi K2.6 (phiên bản mô hình mới nhất của Moonshot AI) được đánh giá là một trong những mô hình nguồn mở tốt nhất cho các tác vụ agentic (tác vụ cần AI tự chủ thực hiện nhiều bước).

Nous Research từng nhận xét rằng sau khi thử nghiệm K2.6 với Hermes Agent, khả năng gọi công cụ và các vòng lặp agent trở nên “chặt chẽ rõ rệt hơn”, trong khi khả năng sáng tạo của mô hình “thật sự bất ngờ”.

Sự kết hợp giữa Hermes Agent (nền tảng) và Kimi (mô hình AI mạnh) tạo ra một hệ thống đặc biệt phù hợp cho các tác vụ sáng tạo đòi hỏi ngữ cảnh dài, nhiều bước phức tạp.

Kết luận

Hơn cả một cuộc thi, Hermes Agent Creative Hackathon là lời tuyên bố rằng AI sáng tạo đã sẵn sàng và cộng đồng lập trình viên toàn cầu đang dẫn đầu cuộc cách mạng đó. Với 227 bài dự thi, những ý tưởng từ game mô phỏng startup đến đường ống sản xuất video đa agent, từ nghệ thuật pixel đến nhạc AI — tất cả đều chứng minh một điều: giới hạn của AI agent không nằm ở công nghệ, mà nằm ở trí tưởng tượng của người dùng.